Moldova, Färsaaret, Liettua... – Suomen jalkapallo on pian aika oudossa seurassa pihistelyissään

Veikkausliigan seurat haluavat entistä oikeudenmukaisemmat tuomiot, mutta harva on valmis repimään kymmeniätuhansia euroja VAR-systeemiä varten. Onko videotuomarointi väistämätön osa futiksen lähitulevaisuutta myös Suomessa vai jäämmekö pahasti jälkeen?

Suomi on yksi sangen harvoista Uefan jäsenmaista, jonka pääsarjassa ei käytetä VARia. Olemme samassa veneessä esimerkiksi Moldovan, Islannin, Färsaarten, Liettuan – ja Ruotsin kanssa. Esimerkiksi Viro ilmoitti hiljattain, että se siirtyy uuteen aikaan.

Mitä VARin hankkiminen Veikkausliigaan sitten maksaisi? Olisiko satsaus hintansa väärtti?

Urheilulehden haastatteluiden ja kyselyjen perusteella VAR-myönteisyyttä löytyy – mutta vahvalla varauksella. Suurin kysymys koskee rahaa. Useat seurat eivät pysty lyömään tiskiin useita kymmeniätuhansia euroja vuodessa VARin puolesta.

Palloliiton huippuerotuomarivalmentaja Mattias Gestranius liputtaa erittäin vahvasti VARin hankkimiseksi Veikkausliigaan.

Hän kertoo esimerkin Veikkausliigan tämän kauden runkosarjasta. Liigan runkosarjassa pelattiin 132 ottelua. Näissä oli yhteensä 44 isoa tuomarivirhettä eli niin sanottua VAR-tilannetta. Mukana ei ole paitsioita, jotka toisivat merkittävän lisän määrään.

Gestranius on käynyt läpi tilanteet ja kertoo ääriesimerkit, mitä ilman VARia toimiminen tarkoitti.

– Yksi joukkue kärsi kerran ja hyötyi seitsemän kertaa. Toisessa ääripäässä joukkue kärsi kuudesti ja hyötyi kerran, Gestranius sanoo tilanteista paljastamatta joukkueita.

Oma lukunsa oli Suomen cupin finaali. KuPS johti Interiä ottelun loppuhetkillä, kun pallo osui kuopiolaispelaajan käteen. Mukana oli myös epäonnea, sillä joskus tilanteet jäävät erotuomarin vinkkelistä kuolleeseen kulmaan, vaikka tuomari miten yrittäisi sijoittua oikein ja nähdä kaiken.

Rangaistuspotku jäi viheltämättä. VAR-tarkistus olisi todennäköisesti muuttanut tuomion. KuPS voitti ottelun.

Finaalista puhutaan jopa 300 000 euron otteluna, koska cupin mestaruus takaa voittajalle paikan eurokentille seuraavaksi kaudeksi.

Myös HJK on saanut maistiaisensa VARista tänä syksynä. Sitä vastaan tuomittiin Euroopan liigan lohkovaiheen avauskierroksella Real Betisiä vastaan niin sanottu VAR-rankkari ja seuraavassa pelissä Roomassa Miro Tenhon saama varoitus muuttui videotarkastuksen jälkeen ulosajoksi.

Erotuomari Radu Petrescu näytti Miro Tenholle punaista korttia Roomassa syyskuussa.

HJK järkyttyi, mutta molemmat tuomiot menivät oikein.

– Suomalaiset joukkueet eivät ole tottuneet pelaamaan VARin kanssa. Se voi tarkoittaa huolimatonta puolustamista kentällä. Jos joukkue pelaisi jatkuvasti VAR-otteluita, joukkue tietäisi, että virheistä jää kiinni aina, Gestranius pamauttaa.

VAR on lyhenne, joka tulee sanoista Video Assistant Referee, karkeasti suomennettuna avustava videotuomari. VAR toimii otteluissa erotuomarin apuna ruutujen avulla ja audiolaitteiden välityksellä.

Hän tarjoaa ottelun erotuomareille apusilmät käyttäen hyväksi tilannekuvaa tapahtumista.

VAR-tiimissä on lisäksi AVAR: avustavan videotuomarin avustaja.

Kolmas tarvittava henkilö tiimissä on niin sanottu operaattori, joka hoitaa VAR-keskuksessa tai VAR-autossa teknisen puolen.

Esimerkiksi Veikkausliigassa voitaisiin teoriassa mennä vain VARilla ja AVARilla. Eri asia on, kannattasiko se. Jos VAR ja AVAR joutuvat hoitamaan normaalin työnsä ohella kaiken tekniikkaan liittyvän, siihen menee aikaa ja virhemahdollisuus kasvaa.

–Jos tarkastukset kestävät liikaa, se katkaisee pelin rytmin, Gestranius sanoo.

Jotta VAR voi puuttua asiaan, kyseessä tarvitsee olla sääntöjen mukaan selvä ja selkeä (clear and obvious) tuomarivirhe. Jos mahdollista virhettä täytyy kelailla minuuttikaupalla, onko kysymyksessä enää selkeä virhe?

Mattias Gestranius kouluttautui VAR-osaajaksi. Tässä hän katsoo ruutua AZ:n ja LASK:n välisessä Euroopan liigan pelissä.

VAR-tiimi toimii otteluissa yleensä stadionilla tai sen vieressä. Tämä tarkoittaisi Suomessa esimerkiksi isoa, riittävällä tekniikalla varustettua autoa, jossa tiimi tekisi työnsä.

Suomessa liigapaikkakunnat sijaitsevat varsin kaukana toisistaan. Pitkät matkat vaativat aikaa ja rahaa. Esimerkiksi Latviassa, joka ajaa VARia sisään vimmalla, pisimmät etäisyydet pelikaupunkien välillä ovat vain vähän yli 200 kilometriä. HJK:n ja AC Oulun kotipaikkojen välinen etäisyys on yli 600 kilometriä.

Yksi vaihtoehto on rakentaa VAR-keskus, josta homma toimisi kaikille liigapaikkakunnille. Näin on tehty esimerkiksi Englannin Valioliigassa.

– Meille olisi järkevää hoitaa oma VAR-keskus, Gestranius sanoo ja ehdottaa Palloliiton tiloja mahdolliseksi keskukseksi.

VAR seuraa ottelua herkeämättä löytääkseen mahdollisia virheitä, jotka menevät erotuomarilta ohi. Se saa puuttua vain neljään eri asiaan:

1) onko maali tehty sääntöjen puitteissa eli onko sitä edeltänyt esimerkiksi maalin tehneen joukkueen rike tai paitsio?

2) onko jokin tilanne rangaistuspotkun arvoinen?

3) onko tapahtunut suoran ulosajon arvoinen rike?

4) onko varoitus tai ulosajo annettu väärälle pelaajalle?

VAR on ottelun aikana yhteydessä kentällä operoivaan erotuomariin ja antaa tälle tietoja. Suurin osa videotarkistuksista on hiljaisia eli ammattislangilla silent checkejä: VAR tai AVAR on katsonut tilanteen, mutta ei näe virhettä eikä edes kommunikoi tuomarille siitä.

Niistä tarkastuksista eivät katsojat tiedä. Yleisen harhaluulon mukaan VAR tarkastaa asioita vain silloin, kun erotuomari pitää peliä poikki ja kuuntelee kommentteja sormi korvanapillaan.

Erotuomari voi VARin suosituksesta muuttaa oman päätöksensä suoraan tai mennä tarkastamaan tilanne kentän laidalla olevalle monitorille.

Erotuomari Ricardo de Burgos Bengoetxea tarkastamassa tilannetta kentän laidalla olevasta monitorista Albanian ja Islannin välisessä Kansojen liigan ottelussa syyskuun lopulla.

Bundesliigan erotuomari Bibiana Steinhaus tutustumassa VAR-keskukseen Kölnissä.

VAR-keskus Kölnissä.

Lopullisen päätöksen tekee aina erotuomari – ei VAR. Videopäätös voidaan tehdä pelikatkoa edeltävältä ajalta. Kun pallo palautetaan uudestaan peliin, muutosta katkoa edeltäneisiin tuomioihin ei voi enää tehdä. Erotuomarin on siis pysyttävä hereillä ja tietyissä tilanteissa pidettävä huoli, ettei peli jatku liian nopeasti.

Avainasiassa ovat luonnollisesti myös kamerat. Näitä ei tarvita VARia varten pilvin pimein.

– Itse näkisin, että 6–7 kameraa olisi järkevää, Gestranius sanoo.

Pääkameran lisäksi olisi yksi lähikuvaa ottava kamera. Kuvaa pitäisi saada myös molempien maalien takaa ja kummankin rangaistusalueen rajan kohdalta.

– Jos saataisiin seitsemäs kamera, haluaisin sen toiselle puolelle, missä pääkamera on. Tällöin saataisiin hoidettua jo todella monta kuvakulmaa, Gestranius sanoo.

Toiveissa olisi pystyä hyödyntämään tv-toteutusta. Esimerkiksi Ruutu on näyttänyt jo vuosien ajan Veikkausliigan jokaisen pelin. Lisäksi Ruutu on jatkossa lisäämässä kameroiden määrää otteluissa, mikä palvelisi tv-katsojien lisäksi mahdollista VARia.

Eurooppalaisista huippusarjoista tuttua paitsioviivoitusta ei Suomessa ainakaan aluksi nähtäisi.

– 3D-viivat toisivat merkittävän lisän kustannuksiin, Gestranius sanoo.

Mahdolliset paitsiot katsottaisiin Suomessa ainakin aluksi hidastusten perusteella ilman viivoituksia. Kameroiden oikea sijoittaminen olisi ratkaisevaa.

Paitsiotilanteet ovat aina mustavalkoisia – eivät tulkinnallisia. Pelaaja joko on paitsioasemassa tai ei ole. Viiden sentin paitsio on paitsio siinä missä 50 sentin paitsio.

Selkeät paitsiot löytyisivät ruudulta todennäköisesti ilman viivojakin.

Hinta. Mitä VAR sitten maksaisi Veikkausliigassa?

– Hyvin karkea arvio on, että 1 500–2 500 euroa per peli, Gestranius sanoo.

Kun joukkue pelaa liigakauden aikana 27 liigaottelua, vuoden aikana tulisi hintaa mainitun arvion yläpään mukaan 67 500 euroa.

Videotaulu kertoi VAR-tarkastuksesta Milanon San Sirolla lokakuun alussa pelatussa ottelussa Inter–Roma.

Erotuomari Mattias Gestranius näytti punaista korttia Atletico Madridin Stefan Savicille Mestarien liigan ottelussa Atletico-Monaco marraskuussa 2018.

VAR pitäisi olla käytössä jokaisessa liigaottelussa, koska tuntuisi pöljältä, mikäli joukkueet pelaisivat samaa sarjaa eri säännöin eri paikkakunnilla.

Videotuomaroinnin tuomisesta Suomeen ei ole vielä tehty kilpailutusta. Mainitut summat perustuvat Gestraniuksen arvioihin. Hänellä on laajat kontaktit eri puolille Eurooppaa ja hän on erittäin hyvin perillä monien maiden VAR-tilanteista. Hän on nähnyt ja kuullut, miten asiaa on lähdetty rakentamaan verrokkimaissa.

– Jos Veikkausliiga on itse sitä mieltä, että on tärkeä, niin onko se myös valmis toimimaan sen mukaisesti? Gestranius sanoo.

Urheilulehti lähetti Veikkausliigan jokaiselle 12 seuralle sähköpostilla kyselyn, jossa kysyttiin, että pitäisikö Veikkausliigaan hankkia VAR. Vain viisi seuraa vastasi, joten aukotonta kantaa ei voi muodostaa.

VARiin suhtaudutaan ajatustasolla myönteisesti, mutta käytäntö eli kulut huolestuttavat.

– Systeemi ei voi olla seuroille liian kallis. Se ei saa viedä kohtuutonta osaa seuran budjetista, eräs seurajohtaja perusteli.

Puolesta puhujien painavin perustelu ei jättänyt kysymyksiä.

– Selkeät tuomarivirheet harmittavat ihan suunnattomasti, vaikka ne tuovatkin jotain inhimillisyyttä peliin, yksi seurapomo kirjoitti.

Yksi seura puhui VARin hankkimisen puolesta näin:

– Veikkausliiga on ammattilaissarja, jossa pelataan isoista panoksista. VAR-systeemin avulla pystytään eliminoimaan toistuvat inhimilliset virheet, joilla voi olla dramaattisiakin vaikutuksia otteluiden lopputuloksiin ja sitä myöten seurojen ydintoimintaan. Kukaan ei halua menettää mestaruutta, europaikkaa tai pudota sarjasta virhetuomion vuoksi.

– Uskoisin, että Palloliitolla on myös intresseissä kehittää tuomaritoimintaa ja sarjan ammattimaisuutta, jotta se pysyy kansainvälisessä kehityksessä mukana, myös tuomaritoiminnan osalta.

VAR herätti myös vastustusta.

– Erotuomaritoiminnossa on muita ongelmia, joita VAR ei ratkaise. Itse sijoittaisin rahaa kommunikointi- ja johtamiskoulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan myös erotuomarikouluttajat ulkomailta, jotta saataisiin näkemystä erotuomaritoiminnasta kotimaisen kuplan ulkopuolelta. Kun nämä kunnossa, niin sen jälkeen VAR harkintaan, eräs seurapomo vastasi.

Joissakin seurojen vastauksissa nousi esille niin sanottu ”kevyt-VAR” (VAR light).

Jotta systeemi täyttäisi vaatimukset aukottomasti, sen pitäisi täyttää kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tarkat kriteerit. Täysin hyväksyttävän kevytversionkaan hinta ei välttämättä ole ihan kevyt.

– Hölmöintä olisi se, että hankittaisiin järjestelmä, joka ei toimisi kunnolla. Silloin rahat olisivat menneet täysin hukkaan, Gestranius sanoo.

Gestraniuksella on selkeä mielipide ns. kevyt-VARiin.

– Jos kevyt tarkoittaa, että vähemmän kameroita, niin ok.

Suurten stadionien tauluilla kerrotaan yleisölle videotarkastuksen vaiheista ottelussa. Kuva MM-kisoista 2018.

Kuka sitten voi olla VAR? Pelkkä valioerotuomarin lätkä ei oikeuta VAR-pukille ruudun äärelle.

VAR koulutetaan perusteellisesti, ja sekin maksaa. Esimerkiksi entinen huipputuomari Gestranius kävi 2018 Uefan VAR-koulutuksen, joka kesti noin kuukauden. Se tarkoitti yhtäjaksoista koulutusta päivä päivän perään, täysien työpäivien mitalla.

Gestranius tuli tutuksi ennen kaikkea Veikkausliigasta, mutta hän kävi tuomitsemassa urallaan myös Kreikassa ja Saudi-Arabiassa ja sai VAR-kokemusta, mikä auttoi hyvien kansainvälisten tehtävien saamisessa. Uran yhdeksi huippuhetkeksi tuli Mestarien liigan lohko-ottelu Atletico Madridin ja Monacon välillä vuonna 2018.

Nykyään Uefa itse ei enää järjestä koulutuksia vaan pätevyys hankitaan muualta.

– Käytännössä meillä menisi nyt koulutukseen kuukausia, ainakin puoli vuotta, Gestranius sanoo.

Suomessa on sinänsä turha aloittaa laajaa koulutusta, jos sen päässä ei siinnä toivo. Vaikka koulutukseen satsattaisiin, kokemuksen puute käytännöstä sulkee monia ovia.

– Täytyy muistaa, että pelkällä koulutuksella ei tee mitään.

Tänä vuonna suomalaiset erotuomarit ovat päässeet kansainvälisiin tehtäviin muun muassa Gibraltariin, Albaniaan, Islantiin ja Färsaarille. Tuomareita uhkaa kansainvälisillä kentillä ”musta aukko”, mikäli Suomi jää VAR-kelkasta.

Tällä hetkellä ainoa aktiivi VAR-koulutuksen saanut Veikkausliigan erotuomari on Petri Viljanen. Hän saa viheltää pelejä, joissa on käytössä VAR, mutta ei saa itse toimia VARina.

Myös Lina Lehtovaara on saanut VAR-sertifikaatin.

Jos Gestranius saa oman ja tuomarikunnan tahdon läpi, erikoiskoulutettuja tuomareita nähdään lähitulevaisuudessa paljon lisää.

– Toiveeni ja visioni on, että meillä olisi VAR käytössä 2024, Gestranius sanoo.

Petri Viljanen on ainoa Veikkausliigaa viheltävä suomalaistuomari, joka on saanut VAR-koulutuksen. Kuvassa selvitetään tilannetta perinteisemmin keinoin.

Palloliiton ja Veikkausliigan johdosta löytyy ymmärrystä ajatuksille VARin tuomisesta liigaan. Realismi kuitenkin jarruttelee.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kommentoi Suomen asemaa Euroopan ”VAR-kartan” vähemmistössä näin:

– On luonnollista, että suurimmat pääsarjat ovat ensimmäisinä investoineet järjestelmään. Mitä pienemmästä sarjasta liikevaihdoltaan on kysymys, sitä suuremmasta investoinnista ja päätöksestä on kysymys. Parhaillaan Veikkausliigan kanssa tehdään selvitystä siitä, millaisia mahdollisuuksia meillä voisi olla seuraavien vuosien aikana sen käyttöönottoon, Casagrande sanoo.

Hän tunnustautuu henkilökohtaisella tasolla VARin kannattajaksi, mutta tiedostaa haasteet.

– Tilanne on ongelmallinen, sillä tarvittava rahamäärä täysimääräiseen implementointiin kevennetylläkin versiolla on arvioiden mukaan tällä hetkellä suuri kuusinumeroinen summa, eikä sellaista rahaa seuroilta löydy. Toisaalta kansainvälisten tuomareidemme tulisi tavalla tai toisella saada kokemusta VAR-tuomaroinnista, jotta kansainvälisellä puolella tulisi komennuksia.

Videotuomaroinnin aikataulu Suomessa on auki.

– Voisimme edetä vaiheittain siten, että esimerkiksi ensi vuonna cupin finaali tai muu vastaava. Vuosina 2024 tai 2025 cupin finaalin lisäksi ehkä yksi matsi per kierros ja niin edelleen, Casagrande arvailee.

Hän ei tässä vaiheessa lupaile, että Palloliitto voisi osallistua Veikkausliigan VAR-kustannuksiin.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande on videotuomaroinnin kannalla, mutta tietää asiaan Suomessa liittyvät haasteet.

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa ei lupaa VARin nopeaa saapumista liigapeleihin, mutta asiaa tutkitaan.

– Selvitämme, mitkä ovat tämän hetken kustannusten tasot ja mitkä ovat tekniset mahdollisuudet. Haastavin asia on se, kuinka paljon kustannuksia se (VAR) aiheuttaa. Jos suuria, niin onko se asia, johon tällä hetkellä kannattaa panostaa? Marjamaa sanoo.

– Jos olisi ylimääräistä rahaa, niin ilman muuta otettaisiin VAR.

VAR-asiaa on käsitelty Veikkausliigan hallituksen kokouksessa tässä jutussa tehtyjen haastatteluiden jälkeenkin, ja asian tutkiminen jatkuu. Etenkin videotuomaroinnin niin sanottu kevennetty versio kiinnostaa.

– En näe ratkaisuksi sitä, että se (VAR) olisi aluksi joka pelissä.

Väärät voimaan jäävät tuomiot eivät vaikuta vain yhden ottelun lopputulokseen. Niillä voi seurauksineen olla myös laajempia vaikutuksia.

– Väärät tuomiot voivat maksaa pahimmillaan työpaikkoja. Niillä voi olla ikävät seuraukset vaikkapa valmentajalle, pelaajalle tai erotuomarille, Gestranius sanoo.

Hän ei ole mielipiteineen täysin yksin.

– Oikeusturva on yksi näkökanta. (Tuomarivirhe) voi johtaa työpaikan menetykseen tai urheilullisen menetyksen vääristymään, eräs Veikkausliigan seura perusteli myönteistä kantaansa videotuomarointiin.