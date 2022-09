Silmitön raivokohtaus päätti kiekkolegendan uran – näin Lalli Partinen pahoinpiteli kerralla kaksi vastustajaa

Oli sunnuntai, 20. helmikuuta 1977, ja HIFK tarvitsi voiton säilyttääkseen mahdollisuutensa jääkiekon SM-liigan loppusarjaan. Helsinkiläisten vieraaksi Nordenskiöldinkadun jäähalliin saapui tamperelainen KooVee, joka oli voittanut kaksi ottelua HIFK:ta enemmän.

HIFK otti ylivoimaisen 9–3-voiton, mutta se ei ollut syy, minkä vuoksi ottelusta tuli ikimuistoinen. Tuohon otteluun päättyi suuren suomalaisen jääkiekkoilijan ura.

Lalli Partinen (1941-2022) oli tuolloin 35-vuotias ja tähtäämässä vielä kerran jääkiekon MM-kisoihin. Punainen kolmonen oli kovaotteinen ja väkivahva puolustaja, yleisön ja erotuomarien silmätikku, huumorintajuinen tilannekomiikan mestari mutta myös rajusti tulistuva kuumakalle.

Partisen ura loppui kahakkaan KooVeen 20-vuotiaan tulokashyökkääjän Arto Jokisen kanssa. Tuohon aikaan Jääkiekkoliiton vuosikirjassa pääsarja­kiekkoilijoilla oli edelleen siviiliammatit. Partisen kuvan alla luki merkonomi, Jokisen kohdalla kokki.

ARTO JOKINEN: Mä olen Mäntän poikia. Tai Kuorevesi mulla lukee passissa, mutta Kuorevesi on liitetty Jämsään, ja Mäntästä mä olen ja ylpeä siitä. 1974 menin Mäntästä Tampereelle KooVeehen, kun Vladimir Jursinov halusi minut sinne. Kaksi ensimmäistä vuotta pelasin A-junioreissa ja pelasin myös futista. Toisena vuonna A:ssa voitin pistepörssin ja kehityin paljon. A:n pistepörssin kakkonen oli Risto Siltanen . Siitä KooVeen A-junnuporukasta tuli useita liigapelaajia. Kaj Matalamäki tuli Kooveehen 1976 ykkösjoukkueen valmentajaksi ja otti minut joukkueeseen. Oli hyvä, että tulin vasta kahden vuoden jälkeen liigan hallipeleihin, mä olin sitä ennen ulkojäiltä tullut. Ensimmäisenä liigakautenani olin armeijassa Vatialassa.

HIFK johti ottelua 3-0 toisen erän kahdeksannella minuutilla, kun Partinen menetti kiekon Jokiselle, joka syötti kiekon Markku Hakuliselle. Tämä kavensi tilanteeksi 3-1. ”Olin tuomassa kiekkoa ylös alimpana miehenä, kun KooVeen Arto Jokinen veti minut poikittaisella mailalla nurin jäähyaition edessä. Päätuomari Rami (Raimo) Sepponen seisoi aivan vieressä, mutta pilli ei soinut silläkään kertaa. Niillä oli takuuvarmasti käsky, että Partista saa ottaa”, Partinen muisteli Iltalehdessä vuonna 2013.

Partinen kertoi ”Liigan klassikkohetket” -videosarjassa vuonna 2015, mitä Jokinen hänen muistinsa mukaan sanoi: ”Maalin jälkeen Arto tuli eteeni lällättelemään, että se oli sinun maali”.

Seuraavan päivän Helsingin Sanomat kertasi tapahtumien kulkua näin: ”Maalin synnyn jälkeen Jokinen ilmaisi tunteensa sanoin Partiselle, joka moisesta ilkkumisesta hermostui täysin. Partinen ajoi Jokista takaa pitkin kenttää, pääsi vihdoin tuntumaan ja mäjäytti Jokista nyrkillä. Mahtavan hulinan jälkeen Partinen saatiin vihdoin miehissä aisoihin. Erotuomari Raimo Sepponen tuomitsi Partiselle 5+10+10 minuuttia rangaistuksia, eli ottelurangaistuksen ja vitosen.”

Kun Partista talutettiin kaukalosta pukusuojaan, hän löi KooVeen huoltajaa Hannu Soroa poskipäähän.

HS:n mukaan Soro taputti Partiselle, jota oltiin taluttamassa pukusuojaan.

HARRI RINDELL: Olin vaihtoaitiossa ja Hannu Soro räksytti KooVeen aitiossa niin saatanasti. Me IFK-laiset ajateltiin, että älä nyt huutele. Me tiesimme, että jos Lallilla keitti yli, sillä keitti yli totaalisesti. Soro oli maailman kiltein opettajapoika, mutta se oli niin väärä ajoitus kuin olla ja voi. Meidän huoltaja Ilkka Repo yritti pitää Lallia kiinni ettei tämä löisi, mutta ei hän pystynyt millään sitä estämään. Se oli täysin surrealistinen tapahtuma. Olin nuori pelaaja ja ajattelin, että voiko tällaista olla. Se oli kuin ”Slap shot” (Lämäri) -elokuvasta.

Partisen ulosajosta huolimatta HIFK hallitsi peliä loppuun asti ja voitti 9-3. Aivan ottelun lopussa HIFK:n Mike Boland kosti lyömällä Jokista poikittaisella mailalla. Jokinen vastasi nyrkillä.

HIFK:n leirissä tunteet kiehuivat muillakin kuin Partisella. ”Kyllä kunnollista käyttäytymistä sopii vaatia vastapuoleltakin. Jos liigan puheenjohtaja Tapani Mattilakin juoksee perässä ja moittii miestä siaksi, niin kyllä tulistumiseen on jo aihettakin”, HIFK:n valmentaja Matti Väisänen sanoi HS:lle.

”Jos joku haluaa tapella meidän kanssa niin se sopii. Meillä on keinoja joilla moiset tyypit pysähtyvät yhdessä vaihdossa”, Väisänen uhosi.

Liigan puheenjohtaja Tapani Mattila oli KooVeen jäsen. Päivää myöhemmin hän kiisti HS:lle Väisäsen väitteen jyrkästi.

– Väisänen puhuu täysin muunnettua totuutta. En ole juossut jäähallin käytävällä enkä ole väittänyt Lallia siaksi. Väisänen joutuu korjaamaan väittämänsä. Ainakin maanantaina käymässämme puhelinkeskustelussa hän tunnusti, ettei ollut nähnyt minun juoksevan Lallin perässä eikä kuullut minun hokevan ”sika”-sanaa. Hän oli vain kuullut jonkun jotain siihen tapaan kertovan. Etsintöjä jatketaan, jotta löytyisi todistaja, jonka varmistaisi todeksi lausumakseni väitetyt sikamaisuudet. Pelkään pahaa, ettei tällaista henkilöä löydy, Mattila sanoi.

HS uutisoi myös, että Soro oli tehnyt rikosilmoituksen Partisen lyönnistä.

– Täytyyhän jokin raja löytyä Lallinkin tekemisille. Jollei tapahtumien kulkuun nyt puututa, tapahtuu seuraavalla kerralla vielä enemmän ja pahempaa, Soro perusteli.

SM-liigan kurinpitoryhmä teki päätöksensä keskiviikkona 23.2.1977. Partinen sai kuukauden pelikiellon linjatuomarin tönimisestä ja vastustajan huoltajan lyömisestä. ”Päätöksen voi toki liigahallitus kumota, mutta sanoisin, että valittaminen on turhaa”, liigan toimitusjohtaja ja kurinpitoryhmän jäsen Kalervo Kummola sanoi HS:lle. HIFK:n valmentaja Matti Väisänen kommentoi pelikieltoa kitkerästi. ”Hieno päätös kerta kaikkiaan. Puuttuu vain, että Arto Jokiselle annettaisiin stipendi hyvästä toiminnasta”, Väisänen sanoi.

Partinen ei paljon sanonut. ”Tuomarit ovat tehtävänsä tehneet. Mitäpä sitä enempää jauhamaan”, hän sanoi. Mutta sen hän ilmoitti, että peliura oli ohi.

Päätös piti. Partinen palasi enää pelaamaan jäähyväisottelun syksyllä 1977. Uransa päättyessä Partinen oli ehtinyt kerätä 858 jäähyminuuttia pääsarjassa, mikä säilyi pitkään Liigan ennätyksenä.

Arto Jokisen ura jatkui KooVeessa 1979 asti. Silloin hän siirtyi HIFK:hon.

ARTO JOKINEN: Me pidimme Lake Placidin 1980 olympialaisten aikaan IFK:n kanssa harjoitusleirin Dubaissa, treenattiin ja dokattiin siellä. 007-elokuvien rautahammas (218-senttinen näyttelijä Richard Kiel) oli meidän turvamiehenä. Vaikka Lalli oli jo lopettanut, hän oli tulossa mukaan leirille. Mentiin jumbojetillä ja pelikaverit naureskelivat etukäteen, että onneksi koneessa on kaksi uloskäyntiä, toinen minulle ja toinen Lallille. En tiedä olivatko jätkät sen laittaneet, mutta Lalli istui vieressäni lennolla. Se oli ensimmäinen tapaaminen ottelun jälkeen. Kyllä voin sanoa, että oli melkein housussa. Mutta ei siinä mitään, kaikki meni ihan ok. En muista mitä me juteltiin, niitä näitä. Yhtenä iltana olimme Lallin huoneessa porukalla ottamassa olutta ja sitten Lalli sanoi, että juniorien pitää lähteä nukkumaan. Mä nousin lähteäkseni, mutta Lalli sanoi, että Artsi, et sä mihinkään lähde.