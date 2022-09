Hylkäsi yli 600 000 euron varman potin – SM-liigan liehuletti kyllästyi kyykyttämiseensä NHL:ssä

JYPin riveihin yllättäen palannut Sami Niku on muuttunut niin ihmisenä kuin pelaajana. Vapaan sielun tähtäin on juuri nyt SM-liigassa, mutta taustalla häilyy isompiakin haaveita.

Jo maaliskuussa asiasta alkoi kuulua huhuja. Sisäpiirilähteet tiesivät kertoa, että JYP oli tarjonnut Sami Nikulle reipasta sopimusta.

Niku on seuran oma kasvatti, huippupuolustaja, joka oli joutunut sivuraiteelle NHL:ssä. Mutta palaisiko hän oikeasti muka JYPiin, 25-vuotiaana ja keskellä parhaita pelivuosiaan? Takavuosien huippuseura oli vajonnut SM-liigan jumboksi, sen kilpailukyky oli heikentynyt huomattavasti ja rahatkin kaiketi vähissä.

Nikulla olisi varmasti ottajia isommissakin sarjoissa.

Vaan sitten alkoi tapahtua. Ensin JYP kiinnitti uudeksi päävalmentajaksi meritoituneen Jukka Rautakorven ja tämän apuriksi Ville Niemisen.

Sitten rupesi tippumaan kovan luokan pelaajahankintoja: Juuso Puustinen, Robert Rooba, Kyle Platzer, Geoff Platt. Ryhtiliike oli ilmeinen.

24. heinäkuuta Ilta-Sanomat uutisoi Nikun siirtyvän JYPiin, minkä seura virallisesti vahvisti seuraavalla viikolla. Yksivuotinen sopimus oli totta. JYP sai riveihinsä mahdollisesti jopa liigan parhaan pakin.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehden kausioppaassa SM-liiga 2022–23. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Siinä hän istuu nyt Hippoksen toisen kerroksen lounasravintolassa, punainen lippis päässä ja tukka yhtä pitkänä kuin aina ennenkin.

Siitä on viisi vuotta, kun pakki lähti näistä samoista maisemista NHL:ään.

– Vähän on tullut kasvettua tässä viiden vuoden aikana. Olen vähän erilainen ihminen kuin silloin kun lähdin, kokeneempi ja vanhempi, Niku sanoo hymyillen.

– En ole enää sellainen nuori ja kiukutteleva Sami Niku.

Niku on aina ollut oman tiensä kulkija, joka on tehnyt asiat omalla tavallaan. Hän puhuu itsestään välillä hauskasti kolmannessa persoonassa koko nimellä, eikä hänellä ole koskaan ollut esikuvia. Edes lapsena hän ei katsellut YouTubesta NHL-tähtien klippejä ja sanonut, että tuollainen haluan olla.

– Olen aina ajatellut niin, että on vain yksi Sami Niku. Olen omanlaisensa pelaaja enkä halua verrata itseäni kehenkään muuhun, hän sanoo.

– Se on aina ollut minulle se juttu, ettei ole hirveästi tullut katsottua mitään YouTubea tai muita. Olen vain keskittynyt omaan itseeni ja yrittänyt tulla paremmaksi.

Niku on antanut tukan kasvaa vapaasti. Häntä voisi kutsua vapaaksi sieluksi muutenkin. Oli persoonallinen ratkaisu palata JYPiin, kun tarjolla olisi varmasti ollut rahakkaampaakin lappua esimerkiksi Sveitsistä.

” Olen omanlaisensa pelaaja enkä halua verrata itseäni kehenkään muuhun.

Jo kesällä 2021 Niku teki täysin poikkeuksellisen päätöksen, kun hän oma-aloitteisesti purki yksisuuntaisen NHL-sopimuksen Winnipeg Jetsin kanssa, mutta palataan siihen myöhemmin tässä jutussa.

– Kaikilla on erilaiset filosofiat. Kaikki ovat erilaisia ihmisiä, Niku sanoo.

Sami Niku palasi JYPiin täksi kaudeksi.

Kiekkoyleisö sai ensi kerran tutustua Nikuun nuorten MM-kotikisoissa 2016. Takatukka hulmuten Niku viiletti Nuorten Leijonien takalinjoilla kisoissa, jotka päättyivät Kasperi Kapasen kultaiseen jatkoaikamaaliin Venäjää vastaan.

– Se oli ihan uskomattoman hieno kokemus. Se meidän joukkueemme oli ihan uskomaton ryhmä. Vielä kun oli kotikisat, koko kansa oli mukana. Se oli ihan uskomatonta, Niku tunnelmoi.

Jukka Jalosen luotsaaman ryhmä oli toden totta käsittämätön. Hyökkäystä tähdittivät sellaiset nimet kuin Patrik Laine, Sebastian Aho, Jesse Puljujärvi, Mikko Rantanen, Roope Hintz ja Kapanen. Niku edusti keskisuomalaista kiekkotaitoa.

Hän oli pelannut ensimmäisen liigaottelunsa JYPissä kaudella 2014–15. Debyytissä hänen pakkiparinaan luuti Mikko Viitanen, peruspakki, joka on nykyään JYPin urheilutoimenjohtaja.

– Olen tuntenut Mikon pitkän aikaa. Sovittiin mielestäni ihan hyvin yhteen. Olin hyökkäävä puolustaja ja hän puolustava. Se oli hyvä kombinaatio, Niku myhäilee.

Nyt osapuolet tekivät keskenään sopimuksen. Läpimurtonsa Niku teki JYPissä kaudella 2016–17, kun hän tykitti 27 (5+22) tehopistettä 59 ottelussa. Kausi päättyi pronssijuhliin. Mitali on edelleen jyväskyläläisten tuorein.

– Joukkueessa on vieläkin aika paljon tuttuja. Helppoa tuohon oli tulla taas mukaan.

Sami Niku kultamitali kaulassaan. Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkue voitti jääkiekon nuorten maailmanmestaruuden vuonna 2016.

Syksyllä 2017 Niku suuntasi Winnipegiin, joka oli varannut hänet seitsemännellä kierroksella vuoden 2015 varaustilaisuudessa. Loikassa uudelle mantereelle oli omat haasteensa.

– Yksin asuminen ja yksinolo ei ollut hirveän iso ongelma, mutta isoin juttu oli se, etten puhunut hirveästi kieltä, kun menin sinne. Kielitaito ei ollut hyvä. Mutta sen oppi siellä aika nopeasti sitten, ja helpottui kommunikointi ja kaikki muut, Niku kertoo.

Patrik Laine oli mennyt Winnipegiin vuotta aiemmin ja pannut preeriakaupungin sekaisin maaleillaan. Niku huomasi hypen Laineen ympärillä.

– Katukuvassa näki, että hän on iso äijä siellä, hän hehkuttaa.

– ”Pate" auttoi minua tosi paljon. Se oli tosi helpottavaa, että siellä oli tuttu. Ja olihan Laine siellä supertähti jo siinä vaiheessa.

Niku pääsi pelaamaan ensimmäisen NHL-ottelunsa 3. huhtikuuta 2018 kenties koko lajimaailman legendaarisimmassa pyhätössä, Montrealin Centre Bellissä, 20 000 katsojan edessä. Eikä siinä vielä kaikki. Niku ampui Jetsin johtomaalin kolmannen erän lopulla.

Hän pääsi laukomaan keskeltä, ja kiekko lirui Carey Pricen suojusten kautta maaliin.

– Sen maalin jälkeen oli sellainen olo, että mitä tässä tulikaan oikein tehtyä. Olin suorastaan shokissa! Että oho, se meni nyt maaliin. Se oli yksi hienoimpia päiviä elämässäni, enkä unohda sitä ikinä.

Jets voitti ottelun lopulta jatkoajalla. Kiekko, jolla Niku maalin teki, on seinällä kotona.

Sami Niku tuulettaa NHL-uransa avausmaalia. – Se oli yksi hienoimpia päiviä elämässäni, enkä unohda sitä ikinä, hän sanoo.

Maalista huolimatta NHL-ottelu jäi Nikun ainoaksi sillä kaudella. Farmissa eli AHL:ssä hän pelasi Manitoba Moosen riveissä 76 ottelua ja latoi huipputehot 16+38=54. Hänet valittiin AHL:n parhaaksi puolustajaksi, mitä hän pitää yhtenä uransa isoimmista saavutuksistaan.

Jetsissä peliaika jäi kuitenkin vähiin hyvistä otteista huolimatta. Päävalmentaja Paul Maurice ei jostain syystä tykästynyt luonnonlapseen, jonka taidot hyökkäyssuuntaan olivat kaikkien tiedossa. Asia on jäänyt vaivaamaan Nikua.

Hänen pelimääränsä NHL:ssä oli seuraavina kausina 30, 17 ja 6 ottelua. Suunta oli aivan väärä.

– Odotin, että olisin päässyt pelaamaan enemmän. Siitä jäi hampaankoloon, ettei sen ensimmäisen kauden jälkeenkään päässyt pelaamaan suoraan NHL:ssä, vaan piti lähteä hakemaan vauhtia AHL:stä. Tuntui, ettei mikään riitä. En tiennyt, mitä pitäisi tehdä, että siellä NHL:ssä pääsisi pelaamaan. Ei ollut todellakaan helppoa, Niku sanoo suoraan.

Hänen mukaansa Maurice ei koskaan antanut hänelle selitystä peliajan niukkuudesta.

– En tiedä, mikä siinä loppujen lopuksi oli, etten päässyt pelaamaan siellä kunnolla, Niku sanoo.

– En oikeastaan ikinä päässyt pelaamaan ylivoimaa. Pelasin aina kolmospakkiparissa sen kymmenen minuuttia tai ihan maksimissaan 15 minuuttia pelissä. Ei se ole ihanteellinen – varsinkaan kaltaiselleni puolustajalle. Pitäisi saada sitä peliaikaa vähän enemmän.

Fanien rakastaman suomalaisen kohtelu meni jo siihen pisteeseen, että Jetsin kannattajat alkoivat toistella iskulausetta ”Free Sami”. Niku itse ei juuri seurannut tätä keskustelua.

– Se ei ole minun juttuni, että rupeaisin tarkkailemaan, mitä muut ajattelevat. Olen somessa, mutta ei minua kiinnosta yhtään, mitä minusta kirjoitetaan.

Nikun peliaika Winnipeg Jetsissä jäi lopulta vähiin.

Nikun taustajoukot pyysivät helmikuussa 2021, että Jets kauppaisi hänet toiseen seuraan. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, vaikka pyyntö toistettiin tasaisin väliajoin. Lopulta pattitilanne johti siihen, että Niku halusi purkaa sopimuksensa.

Ratkaisu oli täysin poikkeuksellinen. Niku halusi purkaa yksisuuntaisen NHL-sopimuksen, joka tiesi hänelle 725 000 dollarin eli noin 618 000 euron vuosituloja. Niku koki, ettei halua palata enää Winnipegiin. Hänen oli paha olla.

– Päätin, etten vain voi palata sinne. Oli pakko purkaa sopimus. Kausi siellä oli henkisesti niin raskas.

Niku harkitsi jo silloin paluuta Eurooppaan, mutta sitten Montreal Canadiens tarjosi hänelle sopimusta.

– Päätin, että katsotaan vielä yksi kausi, miten menee.

Alku ”Habsissa” oli lupaava.

– Pääsin alkukaudesta pelaamaan. Peli tuntui hyvältä. Sitten yhtäkkiä vain laitetaan AHL:ään. Siinä vaiheessa tuli päätös, että eiköhän seuraavaksi ole edessä paluu Eurooppaan.

Niku pelasi Montrealissa 13 NHL-ottelua tehoin 0+6. Farmissa hän pelasi loistavat pudotuspelit ja oli AHL:n pakkien pistepörssin kolmonen. Laval Rocketin paidassa pelatuissa 15 playoff-ottelussa syntyi pisteet 0+11.

Kaudella 2021–22 Niku pelasi Montreal Canadiensissa ja sen farmiseurassa Laval Rocketsissa.

NHL:n ja AHL:n väliä ramppaaminen on raskasta, kun ei ole yhtä ja pysyvää kotia. Se oli yksi syy, miksi Niku halusi palata Eurooppaan. Nikulla ja hänen kanadalaisella puolisollaan on kaksi pientä lasta. Poika täyttää kolme vuotta, tytär on puolen vuoden ikäinen.

– Viime kauden aikana rupesin miettimään, että haluan pelata yhden kauden yhdessä paikassa ja keskittyä yhteen joukkueeseen, hän sanoo.

Nikun statuksella hän olisi päässyt Sveitsiin tai Ruotsiin tai vanhassa maailmantilanteessa KHL:ään, mutta kun JYP tarjosi sopimusta, Niku innostui. Hänen sukunsa asuu Jyväskylässä, ja siellä olisi tarjolla perheelle tukiverkkoa.

– Kyllähän se helpottaa, että täällä on apua esimerkiksi lasten hoitoon. Totta kai se vaikutti ratkaisuun.

– Totesin myös, että täällä oikeasti panostetaan joukkueeseen ja on tehty hyviä hankintoja. Se oli ratkaiseva tekijä siinä, että päädyin JYPin riveihin. Koti on täällä.

Sami Niku on JYPin kasvatti.

Mielikuvissa Niku on yhä se offensiivinen luonnonlapsi, joka viihtyy hyökkäyspäässä. Pakki huomauttaa, että AHL:ssä hän pelasi viime keväänä myös alivoimaa. Pelaajaprofiili on monipuolistunut.

– On sitä luonnonlastakin vielä siellä, mutta olen nyt aiempaa monipuolisempi puolustaja, Niku sanoo.

Mielenkiintoinen kysymys on, miten Niku ja ankaraan kuriin uskova päävalmentaja Jukka Rautakorpi sopivat yhteen filosofioiltaan.

– Emme me ole siitä sen tarkemmin puhuneet, mutta en ole sama pelaaja, joka olin viisi vuotta sitten. Silloin olin nuori ja pelasin omaa peliäni. En oikein osunut pelisysteemeihin ja muihin, mutta nyt tilanne on erilainen. Totta kai pystyn pelaamaan edelleen omaa peliä, mutta sitoudun myös joukkueen systeemeihin. En tee pelkästään omia juttuja siellä kentällä.

Niku korostaa sitä, että on kasvanut paitsi pelaajana myös ihmisenä.

– Olen oppinut käsittelemään vastoinkäymisiä eri tavalla kuin viisi vuotta sitten. Silloin olin aina pirun vihainen, enkä osannut käsitellä asioita ollenkaan. Nyt olen kasvanut siihen, että niitä vastoinkäymisiä tulee ja niistä pitää vain oppia.

Sami Niku lähti Pohjois-Amerikkaan kauden 2016–17 päätteeksi.

Jään ulkopuolella Niku viettää perheenisän leppoisaa arkea. Telkkarista hän seuraa Valioliigaa. Niku kertoo olevansa kova Newcastlen kannattaja.

– Joskus nuorempana pelasin jotain vanhoja Fifoja – ja aina Newcastlella. Tykkäsin niiden logosta niin paljon. Sitten aloin seurata pelejä ja rakastuin siihen seuraan. Nyt olen ihan die hard -fani!

Koillis-Englannissa hän on päässyt vierailemaan toistaiseksi vain yhden kerran.

– Nyt olisi tarkoitus, että jos vain on aikaa, menisin uudelleen tässä kauden aikana.

Lempipelaajakseen hän nimeää Demba Ban.

– Se oli ihan mun lemppari silloin.

Keski-Suomessa on aistittavissa orastavaa intoa siinä, että heikkojen vuosien jälkeen JYP tähyää tosissaan takaisin huipulle. Nikuakin pysäytellään nyt kadulla.

– No ei nyt mitenkään älyttömästi. Minut on vain niin helppo tunnistaa tämän tukan takia, hän sanoo ja repeää nauruun.

Nikun tukka on suorastaan tavaramerkki hänelle.

– Pitäisi varmaan käydä lyhentämässä sitä sellaiset 7–8 senttiä. Ei sitä lyhennystä tosin edes huomaisi. Tukka on ollut tällainen aina ja tulee varmaan tällaisena pysymäänkin. Se on osa minua. Minulla oli jo nuorena pitkä tukka. En ole sitä hirveän lyhyeksi leikannut missään vaiheessa.

Onko pitkä tukka musiikkimaun peruja vai mistä se on lähtöisin?

– Ei, olen vain ollut laiska menemään parturiin, Niku sanoo ja nauraa hekottaa.

Sami Nikulle jäi paljon hampaankoloon NHL-vuosista. Katse on rapakon takana silti edelleen.

Nikun yksivuotinen sopimus JYPin kanssa antaa selkeän viestin. Hän haluaa epäilemättä pelata huippukauden Suomessa ja singahtaa takaisin NHL:ään.

Niku nyökkää olettamukselle.

– Näyttöhaluja riittää. Haluan näyttää, että kuulun NHL:ään. Luotan siihen, että pystyn pelaamaan siellä. Kunhan vain saisi mahdollisuuden, hän sanoo.

Toinen iso juttu olisi A-maajoukkue. Niku voitti Jalosen alaisuudessa nuorten MM-kultaa 2016, mutta Leijonissa hän ei ole pelannut koskaan.

– Olisi kova kokea se A-maajoukkuepaitakin päällä. Se on toinen tavoitteeni.

Jos pelit JYPissä lähtevät hyvin käyntiin, ei olisi yllätys, että Niku viilettäisi leijonanutussa jo marraskuun maajoukkueturnauksessa.