Suomeen palannut Jori Lehterä nähtiin SM-liigassa viimeksi 2010. 12 vuoteen on mahtunut pelejä NHL:ssä ja KHL:ssä, olympiapronssi ja jopa huumetuomio. Yksi kuitenkin puuttuu: mestaruus. Sitä Lehterä on saapunut hakemaan Tapparasta.

Jylhät vuoristomaisemat kohoavat horisontissa ja meri kimaltaa taustalla. Punaviininpunaisessa t-paidassaan harteikas mies ihailee Cannesin maisemia parvekkeelta ja kääntyy kameraan päin.

– Ei tarvitsekaan jäädä tänne rantapojaksi. Nähdään Nokia-areenassa, aurinkolaseihin sonnustautunut Jori Lehterä ilmoittaa leveän virnistyksen takaa ja pumppaa nyrkkiään ilmaan Tapparan YouTube-kanavalla julkaistulla videolla.

Kaksi päivää myöhemmin, 18. kesäkuuta, Lehterä astelee Nokia-areenan uumenissa yleisön eteen. Yksivuotisen sopimuksen Tapparan kanssa allekirjoittanut tähtisentteri pukee lavalla tutun sinisen pelipaidan päälleen ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.

– Tuntuu aika hyvältä ja näyttää hyvältä. Eikö näytä, Lehterä kysyy ja villitsee paikalle saapuneita Tapparan kannattajia.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehden SM-liiga-kausioppaassa. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Vuosi 2022 on Tapparan kannattajille makeaa aikaa. On uusi hulppea kotiareena, taskussa Suomen mestaruus ja seuran kassaan kertyy euroja ennätystahtiin.

Tappara on jälleen suurin suosikki voittamaan Kanada-maljan. Kirvesrintojen kokoonpano pullistelee tähtiloistoa, mutta yksi on ylitse muiden.

Tapparaan 12 vuoden ulkomaankiertueeltaan palannut Lehterä, 34, on tämän SM-liigakauden kiinnostavin paluumuuttaja. Lehterä on samalla sarjan valovoimaisimpia tähtiä. Viisi kautta NHL:ssä, ja siellä 346 ottelussa 128 pistettä. KHL:ssä 355 ottelua ja 281 pistettä. Palkintokaapista löytyy MM-hopea ja olympiapronssi.

Yksi kuitenkin puuttuu. Mestaruus. Siksi Lehterä palasi Tapparaan.

Lehterän viisivuotinen NHL-ura sai rakettimaisen alun, mutta lähti lähes yhtä nopeasti laskuun.

Tulokaskaudella 2014–15 Lehterä nakutti St. Louis Bluesissa 14 maalia ja 44 pistettä 75 ottelussa. Heti avauskauden jälkeen Blues tarjosi Lehterälle kolmen vuoden ja 14,1 miljoonan dollarin jatkosopimuksen, mutta kukaan seurajohdossa ei osannut aavistaakaan miten syvissä vesissä Lehterä ui jo tuohon aikaan.

Tänä kesänä Lehterä kertoi Urheilucast-podcastin haastattelussa ensimmäistä kertaa kärsineensä mielenterveysongelmista NHL-urallaan. Masennus ja paniikkihäiriöt alkoivat ensimmäisen NHL-kauden aikana.

” Olin urani huipulla, mutta jääkiekko ei kiinnostanut. Jokaisen pelin jälkeen sanoin vaimolle, että taas yksi peli vähemmän.

Rahakkaan jatkosopimuksen allekirjoitushetkellä Lehterä tiesi, ettei pysty missään vaiheessa vastaamaan niihin odotuksiin, joita häneen kohdistui.

– Olin urani huipulla, mutta jääkiekko ei kiinnostanut. Jokaisen pelin jälkeen sanoin vaimolle, että taas yksi peli vähemmän, Lehterä kertoi podcastissa.

Negatiivinen kierre voimistui. Tehottomuuden myötä hiljalleen Lehterän rooli kutistui Bluesissa ja minuutit pienenivät. Katsomokomennukset yleistyivät. Lehterä kadotti peli-ilonsa lisäksi identiteettinsä pelaajana.

Vasta siirto Philadelphia Flyersiin kesällä 2017 toi helpotusta. Myös paniikkihäiriöt alkoivat hellittää. Lehterä sai Philadelphiassa ammattituen avulla selityksen masennukseensa: liiallisen harjoittelun aiheuttama ylirasitustila.

Kun mielenterveysongelmien pahin vaihe alkoi taittua, NHL-uran pelastaminen oli jo liian myöhäistä.

Reilun neljän vuoden aikana tulosketjun NHL-pelaajasta oli tullut ylipalkattu nelosketjun pelaaja, jonka vahvuudet eivät soveltuneet modernin NHL-pelin vaatimuksiin.

– Se oli raskasta aikaa, mutta en halua enää palata mielenterveysongelma-aiheeseen. Olen sanani siitä sanonut, Lehterä sanoo nyt.

Suomessa Lehterä nousi isoihin otsikoihin joulukuussa 2018, viimeisen NHL-kautensa aikana, kun häntä epäiltiin kokaiinin ostamisesta osana Tampereella toiminutta huumeliigaa.

– Kun kohu alkoi, silloin jännitin miten se vaikuttaa neuvotteluihini ja saanko pelata NHL-sopimuksen loppuun. Silloin oli isot rahat pöydällä. Nopeasti sain selkoa, millainen tilanne se oli, mutta en saanut kommentoida, koska tutkinta oli kesken. Muutaman viikon ajan oli vähän järjestelemistä, mutta ei kohu kuitenkaan vaikuttanut pelihommiin. Olin silloin Flyersin nelosketjussa, sanoo Lehterä, joka pelasi viimeisellä NHL-kaudellaan 27 ottelua.

Vaikka huhumylly pyöri Lehterän ympärillä, eikä tuomiota ollut annettu, Lehterä tunsi olonsa monen vuoden jälkeen levolliseksi.

– Se oli stressaavaa aikaa kohun alkuvaiheessa, noin kuukauden verran, kun ei tiennyt miten jutun kanssa käy. Kun hommat selvisivät ja NHL sekä seurani tiesivät missä mennään, se helpotti oloa.

” Olen kieltänyt kaiken, ja sanonut ettei mitään ole tapahtunut, mutta ne sakot on maksettu mitä tuli. Olen ottanut opiksi ja mennyt eteenpäin.

Maaliskuussa 2019 Lehterä tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen huumausainerikoksesta. Tuomion mukaan Lehterä osti kuusi grammaa kokaiinia. Lokakuussa 2020 hovioikeus lievensi tuomiota, koska kuuden gramman ostamisesta ei ollut näyttöä.

Lehterä sai hovioikeudessa tuomion kokaiinin käyttörikoksesta ja yhden kokaiinigramman ostoyrityksestä. Tuomio oli 15 päiväsakkoa ja 11 715 euroa sakkoa.

– Olen kieltänyt kaiken, ja sanonut ettei mitään ole tapahtunut, mutta ne sakot on maksettu mitä tuli. Olen ottanut opiksi ja mennyt eteenpäin, Lehterä vakuuttaa.

Lehterä tunnetaan kovana huulenheittäjänä, mutta viime vuodet hän on pitänyt julkisuudessa matalaa profiilia. Mediamylläkkä huumevyyhdin aikana jätti jälkensä.

– Siitä tuli aika iso mediasirkus, mutta julkisuuden henkilönä ymmärrän sen. Se on nykymaailmaa, että uutiskynnys ylittyy herkästi ja totta kai noista kirjoitetaan. Kaikki tekevät vain duuniaan. En koe, että minua olisi kohdeltu mediassa väärin, mutta se kohu on unohdettu.

Jori Lehterän kolme uraa: nyt Tapparassa (ylin kuva), aiemmin Pietarin SKA:ssa ja Philadelphia Flyersissä.

Kaudeksi 2019–20 Lehterä palasi Eurooppaan ja allekirjoitti rahakkaan sopimuksen KHL-jätti SKA:han. Pietarista matka jatkui vielä kahdeksi kaudeksi Moskovan Spartakiin, missä Lehterä oli molempina kausina joukkueensa paras pistemies.

– Vähän se oli SKA:ssa hakemista, kun en ollut päässyt vastuuroolissa pelaamaan moneen vuoteen, mutta kokonaisuutena olen tyytyväinen kolmeen viime kauteeni. Sain tuolta reissulta sen, mitä lähdin hakemaan. Halusin päästä pitkän tauon jälkeen taas isoon rooliin pelaamaan ja nauttimaan pelistä. Siltä osin se meni ihan nappiin, Lehterä kokee.

Viime kauden jälkeen Lehterä otti ”aikalisän”. Kolme edellistä kautta KHL:ssä pelannut konkarisentteri mietti, mitä hän haluaa seuraavaksi urallaan tehdä. Ajatus Tapparaan paluusta alkoi voimistua ja hän pani agenttinsa soittamaan puheenjohtaja Mikko Leinoselle.

– Tappara on voittava organisaatio, jossa on puitteet kunnossa. Täällä on buumi ja uusi halli. Ei tarvitse kuin pelata, ja saa keskittyä olennaiseen, Lehterä perustelee seuravalintaansa.

– Mestaruus on isoin houkutin.

Lehterä lähti keväällä 2010 erilaisesta Tapparasta maailmalle.

– Meillä oli silloin ihan hyvä porukka, mutta ei oltu kuitenkaan kovimmassa kärjessä Kärppien kanssa. Nykyisestä Tapparasta huomaa voittamisen kulttuurin. Pelaajille on tehty kaikki helpoksi. Arkitoiminta, varusteet, halli ja olosuhteet ovat viimeisen päälle.

Voittamisen kulttuurista jauhetaan paljon, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Lehterä antaa konkreettisen esimerkin.

– Se näkyy treeneistä lähtien. Sen huomaa pelaajien itseluottamuksesta ja määrätietoisuudesta. Joukkueessa on terve kilpailutilanne ja hyvä fiilis. Voittava kulttuuri näkyy siinä, ettei ole turhaa painetta. Porukka osaa ottaa asiat oikealla tavalla. Vedetään täysillä, mutta meininki pysyy sopivan rentona, Lehterä luonnehtii.

Mestarivalmentaja Jussi Tapolalle Lehterä on uusi tuttavuus. Kaksikolla ei ole aiempaa historiaa yhdessä.

– Kävimme pitkän puhelinkeskustelun siinä hetkessä, kun Jori mietti vaihtoehtoja ja mitä hän haluaa seuraavaksi tehdä. Se oli ensimmäinen kontakti meidän kesken. Paljon olemme jutelleet asioista. Hänestä paistaa nöyryys sekä SM-liigaa että Tapparaa kohtaan ja omaa tekemistään kohtaan. Hänellä ei ole minkäänlaisia diivan elkeitä tai oletusarvoja siitä, että pitäisi olla erityiskohtelua tai -oikeuksia, Tapola sanoo.

Päävalmentaja Jussi Tapolan mukaan Jori Lehterä on ”Tapparan näköinen johtava pelaaja”.

Kun Lehterä pelasi edelliskerran liigajäillä, hän loisti parikymppisenä hyökkäyspään taikurina, voitti pistepörssin dominoivaan tyyliin 69 pisteellään ja valittiin kauden päätteeksi SM-liigan parhaaksi pelaajaksi.

Kirvesrintoihin palasi viisastunut ja kypsempi pelimies.

– Kun viimeksi pelasin Tapparassa, silloin olin puhtaasti offensiivinen pelaaja, joka meni hyökkäyspää edellä. En osannut oikein puolustaa. KHL:ssä Dmitri Kvartalnovin ja myöhemmin NHL:ssä Ken Hitchcockin koulussa opin puolustamaan. Ei ollut paljon vaihtoehtoja. Se oli kovaa, mutta opettavaista aikaa. Nyt pystyn pelaamaan niin yli- kuin alivoimakoostumuksissa. Monipuolisuus on nykyisin vahvuus. Koen olevani kokenut all around -pelaaja, Lehterä sanoo.

Lempinimikin on vaihtunut. Taikurin sijaan Tappara toivotti kesäkuussa Lehterän tervetulleeksi kotiin ”Jorstina”.

– Sillon aikanaan Hakametsässä kuulutettiin, että ”taikurin tehopisteet tänään…”, mutta nyt se lempinimi on jäänyt. Kyllä sitä kaveriporukassa vielä kuulee, Lehterä naurahtaa.

Lehterä on kuulunut Tapparan tähtiryhmään reilun kuukauden päivät. Tapola on ollut positiivisesti yllättynyt Lehterän raudanlujasta urheilullisuudesta.

– Se on ollut pienoinen yllätys, miten vahva harjoitteluasenne hänellä yhä on. Arki on osoittanut, että saimme huipputason johtavan pelaajan, joka on hyvin motivoitunut ja sitoutunut asioihin, mitä täällä tehdään. Hän on ollut heti alusta asti joukkueen johtavia kärkipelaajia kentällä ja harjoittelussa. Hän ei ole menettänyt intohimoaan kehittyä, Tapola sanoo.

Vaikka Lehterä on saavuttanut urallaan paljon ja takana on enemmän kilometrejä kuin edessä, Tapola näkee uudessa ykkössentterissään kovan saavutustarpeen.

– Se on ollut hienoin asia huomata. Jori on Tapparan näköinen johtava pelaaja, mutta ei ole helppo paikka tulla kovien odotusarvojen kanssa liigaan. Se on seuraava mittari, miten hän pystyy toimimaan odotusarvojen kanssa.

Maajoukkuepaita kiinnostaa edelleen Lehterää. Koronakausien aikana Leijonista tuli kyselyitä, mutta Lehterä halusi jättäytyä taka-alalle ja antaa enemmän aikaa perheelleen. Lehterällä ja hänen Lotta-vaimollaan on kaksi lasta, kaksi- ja viisivuotiaat tyttäret.

– Leijonat kiinnostaa. Katsotaan, jos tällä kaudella kiinnostus osuisi molemmin puolin yhtä aikaa. Voisi maistua hyvältä pelata Nokia-areenassa ensi keväänä MM-kisoissa kultamitalista, Lehterä maiskuttelee.

” Kun tullaan harjoituksiin, hän tekee asiat viimeisen päälle jäällä ja jään ulkopuolella. Hän johtaa omalla esimerkillään.

Sitä ennen fokus on sataprosenttisesti Tapparassa, jossa Lehterä kantaa ykkössentterin painavaa viittaa.

– Hän on ottanut roolinsa ja paikkansa hienosti tässä joukkueessa, Tapola sanoo.

Konkreettisesti tämä näkyy arkisessa työnteossa ja esimerkillisyydessä.

– Kun tullaan harjoituksiin, hän tekee asiat viimeisen päälle jäällä ja jään ulkopuolella. Hän johtaa omalla esimerkillään.

Valmennukselle Lehterä on tärkeä sparraaja ja pelaaja, joka vaalii omalta osaltaan kovaa vaatimustasoa.

– Kun puhutaan yli- tai alivoimista, hän on aina valmis keskustelemaan ja ottaa viisikkoa yhteen. Hän keskustelee viisikkonsa kanssa koko ajan pelien aikana vaihtopenkillä siitä, miten hän haluaa viisikkonsa pelaavan ja miten peliä pitäisi pelata. Hän osoittaa meidän nuoremmille pelaajillemme, miten hommat toimivat, Tapola sanoo.

Tapparassa pelaajat ovat myös paljon vastuussa pelistä ja sen kehittämisestä.

– Johtavana sentterinä hän puhuu paljon laitureille ja pakeille, ja kehittää 5–5-peliä ja ylivoimaa. Siinä hänen johtajuutensa näkyy hyvin. Hän tuo kokemusta, innostusta ja sitoutumista arkeen.

Huippuorganisaatiossa työskentely tuo myös Lehterälle uudenlaista virtaa päivittäiseen työntekoon.

– Tässä on ollut ylä- ja alamäkiä, mutta nyt taas nautin pelistä. Tapparassa on annettu kaikki ainekset, että voin pelaajana mennä eteenpäin. Täällä pääsen kunnolla treenaamaan ja palautumaan, kun pelitahti ja matkat eivät ole samanlaisia kuin KHL:ssä. Uskon, että se antaa lisää pelivuosia.

Jori Lehterän sopimus Tapparaan varmistui kesäkuussa. Vieressä Mikko Lehtonen ja Mika Aro.

Reilussa kymmenessä vuodessa myös SM-liiga on muuttunut merkittävästi. Lehterä palaa hyvin erilaiseen sarjaan kuin mistä hän aikoinaan lähti maailmalle.

– Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ainakin riittää. Tämä on erittäin luistelutempoinen liiga, jossa vaaditaan kovaa luistelemista. Se on tullut yllätyksenä, ettei hirveästi kamppailla verrattuna KHL:ään. SM-liiga on nuorten miesten liiga, Lehterä sanoo.

Lehterää ei ole koskaan pidetty erityisen hyvänä luistelijana, mutta loistava pelinlukutaito on kantanut maailman kovimmassakin jääkiekkosarjassa.

– Ihan vallan hyvin sopeudun SM-liigaan, kuten olen sopeutunut kaikkialle muuallekin, Lehterä hymähtää.

– Hänen luisteluaan on moitittu, mutta uskon, että hän yllättää monet silläkin saralla, kun hän oppii tarjontoja nopeammassa pelissä. Hänen luistelunsa on edelleen kansainvälistä tasoa. Hän on luistelu- ja pelitempoltaan sekä käännöksiltään sarjan huippua, Tapola linjaa.

Viime kevät oli yksi osoitus SM-liigan vaatimustasosta. KHL:stä loppukaudeksi liigaan siirtyneet laatupelaajat eivät pystyneet dominoimaan taktisuudesta ja kurinalaisuudesta tunnetussa sarjassa.

– Venäjällä on paljon eri systeemejä ja tasoerot ovat isompia. Liigassa on paljon aika samanlaisia ja erittäin kurinalaisia joukkueita. Keskialueen limatrap on kovassa käytössä. Me Tapparassakin luotetaan vanhaan kunnon 1–2–2:een, Lehterä sanoo.

Lehterän tähtäin on Kanada-maljassa, mutta kausi on pitkä ja matkasta täytyy osata myös nauttia. Lehterälle runkosarjan yksi kohokohdista on merkitty kalenteriin paksulla tussilla.

– Se ainoa ja oikea SM-liigan El Clasico: SaiPa-Tappara Kisapuistossa. Ja yleensä aina tiistaisin, Lehterä innostuu.

Lehterän toive toteutuu tiistaina 1. marraskuuta, kun Tappara vierailee Kisapuistossa.

– Jännittää jo nyt.

Lehterä ei ole pelkästään Tapparalle kullanarvoinen paluumuuttaja, vaan myös koko SM-liigalle, jota on moitittu liian persoonattomaksi sarjaksi. Lehterä on suuren yleisön tuntema värikäs pelaajapersoona, joka herättää kiinnostusta.

” Olen mennyt ”ollaan hiljaa niin tulee kalaa” -mentaliteetilla. Värikynä lentää silti. Se on kaiken suola edelleen. Nyt vaan ei ole ollut pitkään aikaan isolle maailmalle mitään painavaa sanottavaa.

Huumekohun jälkeen KHL-vuosien aikana Lehterä teki tietoisen valinnan ja vältteli julkisuutta.

– Olen mennyt ”ollaan hiljaa niin tulee kalaa” -mentaliteetilla. Värikynä lentää silti. Se on kaiken suola edelleen. Nyt vaan ei ole ollut pitkään aikaan isolle maailmalle mitään painavaa sanottavaa. Whatsapp-ryhmissä saa ihan tarpeeksi tarinoida. Instagramikin on jäänyt pimentoon. Siellä mulla on vähän sellainen boomerimeininki. Jos välillä on joku hyvä kuva tai juttu, jonka haluaisin lähettää, se kaatuu siihen, etten osaa edes laittaa sinne niitä kuvia enää, Lehterä veistelee.

Lehterä on pitänyt mediahiljaisuutta viime vuodet, mutta Tapparassa hän on valokeilassa päivästä yksi alkaen.

– Eiköhän tässä näitä haastatteluja ole enemmän, mutta ei siinä. Kuuluu hommaan, Lehterä kuittaa.

– Hän tietää tulleensa tähden statuksella tähän sarjaan, ja yleisön ja median kiinnostus on suurta. Ei hän muuten olisi palannut, jos hän ei olisi siihen valmis, Tapola tiivistää.