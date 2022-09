Erling Haaland on jalkapallomaailman kuumin hyökkääjä.

Kuusi vuotta sitten Erling Haaland oli pitkä ja hontelo kaveri, joka käyttäytyi kentällä kuin sika. Nyt hän on jalkapallomaailman kuumin hyökkääjä.

– Hän olisi vedellyt turpaan, jos joku olisi ottanut häneltä pallon ennen pilkkua.

Pep Guardiola onnistui kiteyttämään elokuun alussa taitavasti sen, mitä Manchester Cityn jättihankinta Erling Haaland on ja edustaa. 22-vuotias norjalaishyökkääjä osui valioliigadebyytissään West Hamia vastaan kahdesti: rangaistuspotkusta ja tavaramerkkijuoksunsa jälkeen läpiajosta.

Maalit varastivat otsikot, mutta samalla englantilaiset saivat ensi maistiaisen siitä, millaista elämä Haalandin kanssa on.

Joitain minuutteja pelin jälkeen Haaland järkytti Sky Sportsin toimittajaa Geoff Shreevesiä ilmoittamalla suorassa tv-lähetyksessä, että ”tuntui paskalta”, kun hän ei osunut kolmatta kertaa. Shreeves huomautti Haalandia kielenkäytöstä. Tämän vaistomainen vastaus oli kiroilla toistamiseen.

Sitä Haaland on. Maalintekokone ja rehellisesti oma itsensä.

Patrick Byskata tutustui Haalandin otteisiin pelatessaan yhtä aikaa Brynessä.

– Ihan täysi mulkku kentällä, mutta muuten aika huoleton, kuvailee Patrick Byskata, Haalandiin kuusi vuotta sitten norjalaisjoukkue Brynessä tutustunut suomalainen jalkapalloilija.

Haalandilla on omintakeinen aura. Vilpittömän rehvakkaassa olemuksessa on paljon samaa kuin hänen idolillaan Zlatan Ibrahimovicilla. Haaland takoo maaleja ja sanoo haastatteluissa sen, mitä mieleen juolahtaa. Ei välttämättä kehuskele mutta antaa ymmärtää, ettei kenenkään muun mielipide kiinnosta pätkääkään.

Joskus hän vastaa toimittajalle sanalla tai kahdella, koska tyhjänjauhanta ei nappaa. Tylsiin kysymyksiin saa tylsän vastauksen.

– Jos minulta kysytään säästä, vastaan ”hyvä”. Niin yksinkertaista se on, hän on sanonut.

Itseluottamus on rajaton. Kun Haaland tuhri kilpailullisessa City-debyytissään, Liverpoolia vastaan pelatussa Community Shieldissä avopaikan, hän ei haudannut päätään käsiinsä vaan virnuili pöyhkeästi. Hän tiesi osuvansa seuraavan kerran.

Joukkuekavereiden kertomusten mukaan meininki on samanmoista kulisseissa. Salzburgin-aikoina hän nukkui parhaan pelaajan palkinnoiksi saamiensa pallojen vieressä, ”tyttöystäviensä”, kuten hän itse ilmaisi. Heti Cityyn siirryttyään Haaland ilmoitti Jack Grealishille, että tämän on pelattava jatkossa paremmin. Keväällä hän tanssi yökerhossa Dortmundin verkkariasussa.

Norjalaisen lempikappale on Mestarien liigan hymni. Se on myös hänen herätysäänensä, jotta ”päivät lähtevät mukavasti käyntiin”.

– Eräänä iltana kapteenimme oli kävelyllä tyttärensä kanssa, kun auto pysähtyi yllättäen hänen kohdalleen. Kuljettaja rullasi ikkunan alas. Se oli Erling. Autossa pauhasi Mestarien liigan hymni!, Maximilian Wöber, entinen joukkuekaveri RB Salzburgista on kertonut.

Vastaavan kaltaisia tarinoita on loputtomasti. Myös Byskatalla.

Keväällä 2016 Brynen harjoitusleirille Espanjaan lennätettiin joukko seuran akatemiapelaajia. Mukana oli myös Haaland, harvinaisen pitkä mutta hontelo poika, vähän kömpelökin. Kaikin tavoin erilainen kuin muut edustusjoukkueeseen hamunneet juniorit.

Brynen pelaajat tiesivät Haalandin jo etukäteen. Hänen isänsä Alf-Inge Håland on entinen valioliigapelaaja ja paikallissankari.

– Erling ei edes näyttänyt kovin nopealta, mutta se voima oli ihan järkyttävä, kun hän kiihdytti vauhtiin. Touhu oli tosi jännän näköistä ja mietimme aina, mitä tästäkin nyt tulee. Kaveri meni saatanan lujaa tilanteisiin ja pääsi vähän munkilla pelaajista ohi niin kuin nykyäänkin, Byskata muistelee.

Haaland Brynen riveissä Sandnes Ulfia vastaan 2016.

Vaikka nuorukaisen pallokosketus oli louhikkoinen ja peliasento jalostumaton, hän onnistui junttaamaan harjoituksissa maaleja mitä mielikuvituksellisimmista kulmista. Muille jalkapallo oli intohimo ja maalinteko kivaa, Haalandille ne olivat pakkomielteitä.

– Näki heti, että tuosta jätkästä tulee jotain. Mutta maailman paras hyökkääjä? Ei meistä kukaan olisi uskonut.

” Erling oli ihan päällikkö ikäisekseen.

Byskata ei ole koskaan nähnyt nuorta pelaajaa, joka olisi niin röyhkeä ja nälkäinen kuin 15-vuotias Haaland. Ainoa verrokki on Petteri Forsell, jonka kanssa Byskata pelasi KPV:n junioreissa.

– Erlingillä oli ihan kauhea asenne. Hän antoi treeneissä kyynärpäätä vanhemmille äijille ja oli muutenkin veemäinen. Nythän se on vain pahentunut. Hän puhuu koko ajan ja on tosi ärsyttävä jätkä kentällä.

Byskatan, 32, luonnekuvausta ei pidä ymmärtää väärin. Ykkösen KPV:ssä pelaava puolustaja kehuu Haalandia hauskaksi vekkuliksi, jonka jalat olivat tukevasti maassa. Meininki vain tuppasi muuttumaan täysin, kun tennarit vaihtuvat nappulakenkiin.

– Erling oli ihan päällikkö ikäisekseen.

Byskata viihtyi Haalandin ja muiden nuorten pelaajien kanssa myös vapaa-ajalla.

Bryne on pieni, noin 12 000 asukkaan kaupunki, eikä tekemistä ollut jalkapallon ulkopuolella juurikaan. Päivät kuluivat kuntosalilla, Playstationin puikoissa tai paikallisessa kebabravintolassa, josta Brynen pelaajat saivat murkinaa puoleen hintaan.

Nykyisin Haaland noudattaa Cristiano Ronaldolta masinoimaansa tiukkaa ruokaohjelmaa, mutta mättö maistuu loma-aikoina edelleen. Hän paljasti hiljattain lempiruuakseen bryneläisessä kulttipaikassa myytävän kebabpitsan.

– Siellä oli ihan helvetin hyvät kastikkeet, Byskata linjaa.

Junioripelaajien kustannuksella pilailtiin Brynessä kuten tapoihin kuuluu. Haaland joutui veljellisen naljailun kohteeksi hintelän olemuksensa takia.

” Meininki oli ihan sairasta eikä Erlingkään sylkenyt kuppiin. Voin vain kuvitella, kun samat kaverit lähtevät nykyään kauden jälkeen Ibizalle... Kyllä ne pojat olivat kovia ottamaan jo nuorena.

Kerran Byskata ja pari muuta säikäyttivät Haalandin ja toisen juniorin pahanpäiväisesti. Joukkuekaverukset hengailivat Byskatan luona, kun yhtäkkiä ovesta ryntäsi sisään kaksi kommandopipoon naamioitunutta Brynen pelaajaa veitset kädessään. He syyttivät junnukaksikkoa autonsa kolhimisesta.

– Nehän oli ihan paskat housuissa. Mulla on vieläkin siitä video puhelimessa. Olisi kiva näyttää se nyt Erlingille, Byskata hymähtää.

Painopiste oli jalkapallossa, mutta toisinaan Brynessä virtasi pelin lisäksi alkoholi. Byskatan mukaan Haaland ja tämän lapsuudenystävät, joista moni pelasi tosissaan jalkapalloa, kävivät välillä kotibileissä. Muistot eivät unohdu, vaikka Byskata ja muut kokeneet pelaajat kehtasivat kuokkia pidoissa vain harvoin.

– Meininki oli ihan sairasta eikä Erlingkään sylkenyt kuppiin. Voin vain kuvitella, kun samat kaverit lähtevät nykyään kauden jälkeen Ibizalle... Kyllä ne pojat olivat kovia ottamaan jo nuorena.

Ja ovat ilmeisesti edelleen. Viime kesäkuussa kreikkalainen Sportime-lehti väitti Haalandin käyttäneen puoli miljoonaa euroa ruokiin ja juomiin luksusravintolassa Mykonoksella. Hyökkääjä kiisti lehden tiedot.

Haaland ei päässyt tyydyttämään kyltymätöntä maalinälkäänsä vielä debyyttikaudellaan Brynessä. Hyökkääjä sai mahdollisuuden edustusjoukkueessa, kun hänen pitkäaikainen junnuvalmentajansa Alf-Ingve Berntsen palkattiin huonosti pärjänneen perinneseuran peräsimeen.

Berntsen löi Haalandin heti kentälle. Nuorukainen oli kuitenkin pahasti hukassa fyysisessä ja kovatempoisessa Norjan sarjassa. Byskata epäilee Brynen johdon kiirehtineen tarkoituksella Haalandin peluutuksen kanssa, jotta seura saisi rahaa kassaan mahdollisimman nopeasti.

– Hän oli vähän väärässä paikassa. Vasen jalka oli jo tuolloin kova ja nopeutta riitti, mutta hän oli liian nuori.

Byskata ja Haaland pelasivat paljon Brynen reserveissä, kun vastuu ja onnistumiset jäivät edustusjoukkueessa vähälle.

Kakkosjoukkueen peleissä nuori hirmu osoitti samoja piirteitä kuin elokuun City-ensi-illassaan. Hän ei päästänyt joukkuetovereitaan – nuoria tai vanhoja – helpolla. Haaland vaati ampua kaikki vapaapotkut ja pilkut eikä malttanut pysyä vaiti, jos ei saanut palloa juoksulinjalleen.

Vaatimustaso oli toiselta planeetalta kuin muilla. Hän johti hommaa näyttävästi ja valvoi, ettei kukaan lipsunut periaatteista.

– Se oli sellaista ”minä minä minä”-meininkiä, mutta hyvällä tavalla. Ja aina aivan hirveä halu tehdä maaleja.

Haaland Moldessa Eliteserienin kaudella 2018.

Haaland ei ehtinyt pelata kasvattajaseuransa edustusjoukkueessa pitkään. Hän siirtyi Norjan suurseuraan Moldeen talvella 2017, alle vuosi Bryne-debyytistään.

Moldea valmentanut Ole-Gunnar Solskjär peluutti timanttiaan säästeliäästi. Hän pani Haalandin punttikuurille, mikä tuotti tulosta. Haaland sai Moldessa lempinimen The Man-Child.

– Solskjärin koulu kehitti häntä hirveästi. Erlingistä tuli kone, Byskata sanoo.

Kaudella 2018 Haaland paukutti Molden nutussa 12 maalia 25 Eliteserienin otteluun, ja lukuisat Euroopan huippuseurat kiinnostuivat toisen polven palloilijasta. Isän entinen seura Leeds teki virallisen tarjouksen, mutta Haaland taustajoukkoineen koki, että RB Salzburgin projekti oli urakehityksen kannalta houkuttelevin. Kauppa vahvistettiin tammikuussa 2019.

Alku oli vaikea. Vielä kevätkaudella 2019 Munas Dabbur vei isoimmat minuutit Salzburgin piikissä.

Kesällä Haaland tarjoili maistiaisia kyvyistään tulittamalla Norjalle yhdeksän maalia alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Puolassa. Kaikki osumat syntyivät alkulohkon päätösottelussa Hondurasia vastaan.

” Me muut pelasimme korttia vierasreissuilla. Samaan aikaan hänet näki lukemassa jotain tieteellisiä artikkeleita siitä, miten hän voi parantaa unenlaatuaan tai millaista dieettiä jalkapalloilijan tulisi noudattaa.

Salzburgissa norjalainen päästettiin kunnolla irti vasta seuraavana syksynä, kun Dabbur myytiin Sevillaan ja Jesse Marsch korvasi Marco Rosen tölkkiseuran päävalmentajana.

Haalandista, kookkaasta ja harvinaisen maalinälkäisestä hyökkääjästä, oli kohistu jo kesällä, mutta homma riistäytyi hallinnasta heti kauden 2019–20 alkumetreillä. Hän tuuppasi kuusi maalia ensimmäiseen neljään liigaotteluun ja jätti siinä sivussa jälkensä myös Mestarien liigaan.

Haaland teki hatullisen heti UCL-debyytissään belgialaista Genkiä vastaan. Maali-ilottelu sen kun jatkui, ja lopulta hän osui kahdeksan kertaa kuudessa alkulohko-ottelussa – nuorimpana koskaan.

Verkot soivat, mutta nälkä vain kasvoi.

– Me muut pelasimme korttia vierasreissuilla. Samaan aikaan hänet näki lukemassa jotain tieteellisiä artikkeleita siitä, miten hän voi parantaa unenlaatuaan tai millaista dieettiä jalkapalloilijan tulisi noudattaa, Salzburgin-aikojen joukkuekaveri Wöber muisteli Goalin haastattelussa.

Haaland viihtyi Alppien katveessa vain vuoden. Syksyn 2019 ilotulitus (22 ottelua ja 28 maalia) oli niin posketonta, että siirto isompiin ympyröihin oli vääjäämätön. Kosiskelijoita riitti. Haaland, isä Alf-Inge ja agentti Mino Raiola istuivat neuvottelupöytään niin Manchester Unitedin, RB Leipzigin kuin Borussia Dortmundin kanssa.

Valinta kohdistui Dortmundiin, joka tarjosi Haalandille ykköshyökkääjän ruutua. Raiolalla ja kumppaneilla oli valtit puolellaan. He onnistuivat neuvottelemaan Haalandin sopimukseen 60 miljoonan euron purkupykälän kesälle 2022, mikä osoittautui nerokkaaksi peliliikkeeksi.

Klausuulin ansiosta norjalaisjätti ei jämähtänyt Dortmundiin liian pitkäksi aikaa. Vielä kun purkupykälä oli poikkeuksellisen huokea, taustajoukot varmistivat, että kahden ja puolen vuoden kuluttua sopimuksen solmimisesta Haaland voisi valita joukkueen, joka tarjoaa tähtitieteellisintä palkkaa. Ja tietysti messeviä bonuksia isä-Alfielle ja Raiolalle.

Raiola tosin ei päässyt nauttimaan Dortmund-sopimuksen hedelmistä. Hän menehtyi keväällä 2022, paria kuukautta ennen hyökkääjän siirtoa Manchester Cityyn.

Borussia Dortmundin kanssa solmittu sopimus oli oiva veto Haalandin taustavoimilta.

Kahden ja puolen vuoden aikana Dortmundissa Haaland murskasi ennätyksen toisensa jälkeen. Loukkaantumiset piinasivat, mutta verkot pölisivät aina kun hän oli ehjänä.

Legendaarinen suomalaishyökkääjä Mikael Forssell huomauttaa, että Haalandin seuravalinnat ovat olleet läpi uran poikkeuksellisen hyviä.

»Hänen potentiaalinsa on ollut pitkään tiedossa, mutta suoraviivaista kehitystä on edesauttanut se, että hän on päässyt kaikissa seuroissa isoon rooliin», Forssell sanoo.

Maalimäärät ovat jäätäviä.

Haalandilla on Saksan Bundesliigan historian paras minuutti-maalisuhde (yksi maali per 87 minuuttia) yli 25 maalia tehneistä pelaajista. Mestarien liigassa hän on maalannut 64 minuutin välein, ennätys sekin. Norjalainen saavutti UCL-viheriöillä 20 osuman rajapyykin nuorimpana pelaajana koskaan.

Haalandin Dortmund-debyytin jälkeen vain Robert Lewandowski (123) ja Kylian Mbappe (94) ovat tehneet Euroopan top 5 -sarjojen pelaajista enemmän maaleja kuin Brynen oma poika (88).

Mikael Forssell tiivistää Haalandin suvereeniuden vertaukseen: Haalandilla on Cristiano Ronaldon tasoinen fysiikka, mutta norjalainen on vielä tätäkin nerokkaampi liikkeissään.

– Haaland ajautuu tämän tästä pelin painottomalle puolelle, jolloin topparit joutuvat seuraamaan palloa, omaa linjaa ja hyökkääjää. Näin Haaland näkee sen, mitä topparitkin näkevät, jolloin hän saa etulyöntiaseman, 29 maalia A-maajoukkueessa iskenyt Forssell toteaa.

Kun Haaland sinkoaa vauhtiin, on usein jo liian myöhäistä. Hänen kovin mitattu huippunopeutensa on peräti 36,04 kilometriä tunnissa. Mestarien liigassa PSG:tä vastaan helmikuussa 2020 Haalandin kellotettiin juosseen 60 metriä 6,64 sekuntiin. Hän olisi päässyt ajalla alle 60 metrin MM-hallikisojen finaaliin vuonna 2018.

Forssellin äänestä kuulee vilpittömän innon, kun hän analysoi Haalandin ominaisuuksia.

– Hän varioi juoksujaan: Tulee väliltä linjaa pitkin pimeältä puolelta, joskus topparin selän takaa ja toisinaan edestä. Tähän kun vielä lisää hänen räjähtävyytensä, niin ei ole ihme, että maaleja syntyy tuohon tahtiin.

Erling Haalandin vasuri on puhunut Bournemouthia vastaan.

Haaland paitsi pääsee paikoille poikkeuksellisen paljon myös hyödyntää ne tappavasti. Hän teki viime kaudella Bundesliigassa 22 maalia, vaikka maaliodottama (xG) oli vain 17,03. Norjalainen siis ylisuoritti lähes viiden maalin verran.

Forssellin mielestä Haalandin tehokkuuden salaisuus on simppeli. Norjalainen malttaa havainnoida viimeiseen saakka maalivahdin liikkeitä ja sitä, mihin kohtaan maalissa pallon mentävä tila syntyy. Lisäksi norjalaistähti sijoittaa pelivälineen maltilla eikä sorru mäiskimään sitä sydämensä kyllyydestä kohti ylänurkkaa.

– Nykymaalivahdit torjuvat lähes kaiken ylhäältä, koska ovat niin ulottuvia ja atleettisia. Haaland vetääkin yleensä maata pitkin ja riittävän kovaa siten, että pallo livahtaa juuri ja juuri maalivahdin jalan ohi. Hän hakee paljon takakulmaa, Forssell ruotii.

Parannettavaakin piisaa. Haaland teki 62 bundesliigamaalistaan 49 vasurilla, kahdeksan oikealla jalalla, mutta vain viisi puskemalla. Kosketus ei ole vieläkään kissamainen.

Eniten kehitettävää Haalandilla on Forssellin mielestä matalia puolustusblokkeja vastaan hyökkäämisessä sekä linkkipelaamisessa. Näihin seikkoihin ratkennee myös se, kuinka hyvin Haaland onnistuu Guardiolan äärikurinalaisesti piiskaamassa Cityssä.

– Sekä Guardiola että Haaland joutuvat sopeutumaan, jotta yhteiselo toimii optimaalisesti. Haalandin yleispelaamisessa on vielä paljon petrattavaa, minkä uskon olevan myös syy, miksi Pep halusi hänet Cityyn. Hän tykkää haastaa itseään ja löytää uusia tapoja kukistaa vastustajat, Forssell uskoo.

Tällä kuvalla Manchester City julkisti Erling Haalandin siirron seuraan heinäkuussa.

Haaland on monella tavalla erityinen hyökkääjä, peto, kuten Forssell häntä kuvailee.

Vaikka mainetta ja mammonaa tulee kahmalokaupalla, Norjan ihmemies vaikuttaa olevan vielä tänäkin päivänä se sama luonnonlapsi, johon Patrick Byskata tutustui kuusi vuotta sitten. Kaveri, joka synnyttää unohtumattomia tarinoita tahtomattaankin ja on piristävä poikkeus pr-koulutettujen kivikasvojen keskellä.

– Mitä olen Erlingin läheisiltä ystäviltä kuullut, niin hän on yhä hyvä poika ja jalat maassa, pari vuotta sitten Haalandin edellisen kerran tavannut Byskata vakuuttaa.

Byskatan mieleen muistuu yksi sinällään merkityksetön tarina, joka kuvaa norjalaisen luonnetta puhuttelevasti.

Brynessä pelatessaan Haalandilla oli aina ja joka paikassa yllään yhteistyökumppaninsa Niken vaatteita, päästä varpaisiin, Byskata muistelee naureskellen. Nuori kukko oli hellyyttävän ylpeä kuteistaan, vaikka joukkuekavereita asia huvitti.

Se ei 15-vuotiasta teiniä hetkauttanut. Kuten ei nololla tavalla mokattu maalipaikka Liverpoolia vastaan tai se, ettei miljoonayleisön edessä Britanniassa ole tapana kiroilla.

– Hän tuli aina treeneihinkin ne Niken kamat päällään. Muistan sanoneeni, että ymmärrätkö: Brynellä on diili Diadoran kanssa, et sä voi noita käyttää! Käytti silti.