Jokamiehen luokka syntyi Porissa, kun Jumala teki ihmeitään. Sitten siitä tuli kansan syvien rivien suosima autourheilumuoto, jota ajetaan perheissä yli sukupolvirajojen.

Eihän tällaista yhteisöllisyyttä ole kuin jossain uskonlahkossa.

Harri Laapotti naurahtaa. Hän seisoo laajalla sorakentällä, joka toimii tällä hetkellä varikkoalueena. Vieressä on perhe, vaimo sekä tytär ja pari vanhaa jokkisautoa.

Laapotti puhuu siitä, mitä kaikkea heidän ympärillään tälläkin hetkellä tapahtuu.

Käänsi katseensa mihin tahansa, näkee vanhojen autojen parissa hääriviä miehiä, kädet öljyn mustaamina. Musiikki soi, hieman kauempaa kuuluu moottorinjyrinä. Joissain ”pilttuissa” otetaan rennommin ja juodaan olutta. Yllättävän moni on ilman paitaa.

Vettä sataa kaatamalla.

Kaikki, yhteensä yli tuhat ihmistä, on Tampereen Teiskossa yhden asian takia.

Käynnissä on Kardaanikunkku, yksi jokamiehenluokan klassikkokilpailuista.

Juhani Helminen ohjaa autoa varikolle.

Jokainen jokkisauto on omanlaisensa yksilö. Parhaista autoista pidetään hyvää huolta, vaikka kisan jälkeen menopelistä pitääkin olla valmis luopumaan.

Jokamiehenluokka syntyi vuonna 1975, kun Jumala teki ihmeitään Porissa.

Ainakin niin kirjoitetaan 1984 ilmestyneessä Värikäs jokamiehen luokka -kirjassa, jossa perataan lajin syntyvaiheita. Porissa joki oli tulvinut ja peittänyt maat sekä mannut. Kaupungista ei ollut viimeiseen neljään vuoteen löytynyt jäitä muualta kuin grogilasista, mutta nyt ”luoja jäädytti tulvaveden”.

Eräälle peltoniitylle oli kertynyt parikymmensenttinen kerros jäätä.

Kaupunki ei ollut huolinut aluetta luistinpaanaksi, joten paikallinen autourheiluseura tuli apajille. Maanomistajan luvalla alueelle rakennettiin ajorata. Se onnistui, kun lunta tampattiin ratavalleiksi. Jäisellä pellolla alettiin ajaa pian väljäsääntöisiä ja epävirallisia autokilpailuja.

Yksi kilpailuluokka oli ”alle 2 000 markkaa maksaneet autot”. Samasta summasta olisi oltava valmis myymään autonsa.

Jokamiehenluokka oli syntynyt.

Tuohon aikaan nimi oli tosin ”rymyluokka”. Sitten laji alkoi levitä Porista muualle maahan.

Alkuun autourheilun päättävissä pöydissä ei oltu innoissaan ”roskapönttöluokasta”, joka oli yksi tapa kuvata parhaat päivänsä nähneitä kilpureita. Kirjassa kirjoitetaan, miten vuonna 1976 AKK:n (autourheilun kattojärjestö) suurikenkäiset eivät vakuuttuneet jokamiehenluokasta.

Kansa kuitenkin tykkäsi. Virallisissa kilpailuissa jokkiksen paikka oli aluksi täytelähdöissä, mutta ”roskapöntöt” varastivat niin yleisön kuin tiedotusvälineidenkin huomion.

Ratkaisu kiusalliseen pulmaan oli kieltää jokamiehenluokan ajattaminen samoissa kilpailuissa ”oikeiden autojen” kanssa.

Kieltäminenkään ei auttanut, sillä uusi kilpailuluokka oli kulovalkean lailla jo levinnyt ympäri Suomea. Ratoja tehtiin sinne tänne, ja autoja rakennettiin sitäkin enemmän.

Remonttia iltapäivässä.

Erään kulkupelin bensatankki.

Hyvin nopeasti ”rymyluokka”-nimi vaihtui jokamiehenluokaksi.

Lajin historiikin mukaan termin keksijästä ei ole varmaa tietoa, mutta sanan etymologiaa ei tarvitse arvailla. Jokamiehenluokka taipuu jokamies-sanasta, jota suomessa oli käytetty jo pitkään.

Nimi oli kuvaava: jokamiehenluokka sopi jokaiselle – eikä vain miehille, mutta nopeasti myös naisille, pojille ja tytöillekin. Jokkiksesta kehittyi Suomen suosituin autourheiluluokka, mitä se yhä selvästi on.

Jotkut puhuvat jokamiehenluokasta myös Suomen epävirallisena kansallislajina. Sekin on helppo ymmärtää.

Varikkoalue on elämys jo itsessään: näyssä on jotain – ehkä Helsingin ja muutaman muun kasvukeskuksen ulkopuolista – suomalaisuutta aidoimmillaan.

Se ei ole mikään stereotypia, että jokkisharrastaja on todennäköisemmin Puolangassa asuva kirvesmies kuin helsinkiläisen konsulttitoimiston SEO-optimoinnin asiantuntija.

– Onhan se niin, että jokkis on maalaiskylien ja haja-asutusalueiden harrastus. Erityisen vahvoja jokkisalueita ovat nykyisin Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Suomi, mutta silti jokkista ajetaan ympäri Suomea. Vahvoja seuroja on kehäkolmosen lähelläkin, vahvistaa AKK-Motorsport ry:n jokamiehenluokan lajipäällikkö Juho Ketonen.

Maaseudun laji porskuttaa eteenpäin ennen kaikkea jatkuvuuden avulla. Kardaanikunkun varikolla vitsaillaan, että jokkis on suvussa kulkeva perinnöllinen sairaus. Lajiin kasvetaan kiinni lähipiirin mukana – oli roolina sitten kuljettaja, mekaanikko tai kannustaja.

Yksi tällainen perhe on Lohjalta, Läyliäisten kylästä, tulevat Laapotit. Harri, Niina ja tytär Saana-Lidia Laapotti ajavat jokainen jokamiehenluokassa.

– Kotona on lisäksi yksi kymmenvuotias, josta tulee vielä seuraava, Niina Laapotti kertoo.

Laapottin jokkisperhe: Niina, Harri ja Saana-Lidia.

Niina Laapotti lähdössä rattiin.

Laapotit ajavat jokamiehenluokkaa jo kolmannessa sukupolvessa, sillä perheen äidin ja isän vanhemmatkin viihtyivät jokkiksen parissa. Varsinkin kesäkuukaudet perheen elämä on kirjaimellisesti yhtä jokkista, kun kilpailuja kierretään ympäri Suomea. Talvisin on hiljaisempaa kisaamisen osalta, mutta silloin rakennetaan uusia menopelejä tallilla.

– Harri tulee töistä suoraan tallille, minä tulen töistä suoraan tallille ja Saana-Lidia tulee koulusta suoraan tallille, Niina Laapotti jatkaa.

– Elämä voi olla minkä tahansa mittainen, mutta jokkis kestää koko elämän. Eihän tässä mitään järkeä ole, jos ihan aivoilla ajattelee. Ei tästä silti irtikään pääse, Harri Laapotti miettii.

Mikä jokamiehenluokassa sitten kiehtoo ja koukuttaa tavalla, joka saa tavalliset suomalaiset käyttämään huomattavan määrän rahaa ja ennen kaikkea vapaa-aikaa lajin harrastamiseen?

Vastaus on kaikki se, mitä satunnainen vierailijakin näkee ja kokee.

Kaikki tuntuvat tuntevan toisensa. Jos joku tarvitsee apua, auttajia on heti jonoksi asti. Ihmiset vaikuttavat hyvin aidoilta.

Uskonlahko, kuten Harri Laapotti sanoi.

– Saa kiertää Suomea yhdessä perheen ja ystävien kanssa. Sitten saa ajaa välillä kilpaakin. Siinähän se on, Harri Laapotti selventää.

Kilpaileminen on lopulta hyvin pieni osa jokamiehenluokkaa, vaikkakin tärkeä sellainen. Nilkan painaminen suoraksi pääsuoralla, nousu kilpakumppanin rinnalle ja ohitus sisäkurvissa antavat nekin sellaisia säväyksiä, mitä arkielämässä ei kohtaa.

– Ajaminen on kuin kruunu kaikelle sille muulle, mitä jokkis on. Kun auton rattiin tarttuu, niin siinä muut ajatukset unohtuvat, Saana-Lidia Laapotti sanoo.

Jokkiskisojen lämmin tunnelma vie mukanaan.

Tammelan jalkapallostadionin vanhat katsomot ovat tupaten täynnä katsojia. Monituhatpäinen yleisö alkaa mylviä, kun menopelit kaartavat pääsuoralle rinnakkain. Niin käy jokaisen kierroksen jokaisessa lähdössä.

Helsingin Sanomat kirjoitti 1979 suomalaisia hurmanneesta uudesta kilpailuluokasta, joka oli ”hurjannäköistä puuhaa, jossa peltiä ei säästellä ja voltit kuuluvat asiaan lähes kilpailussa kuin kilpailussa”.

Jokamiehenluokassa sattuu ja tapahtuu, mikä on yksi osa lajin viehätystä.

Niin kävi myös Kardaanikunkussa useaan otteeseen.

Naisten luokassa ajaneen Janina Salon rengas puhkesi, auto ajautui päin rengasvallia ja perään tuli kilpakumppani. Auto sai kokonaan uuden muodon.

– Ei siinä voi oikein mitään tehdä, kun noin käy. Ei edes ehdi ajatella. Se on sitten vain menoa, Salo sanoo.

– Vähän niska on hellänä, mutta mitään traumoja ei jäänyt. Se on osa tätä lajia, että välillä voi tapahtua vähän mitä tahansa.

” Vähän niska on hellänä, mutta mitään traumoja ei jäänyt.

Jokamiehenluokka on paljon muutakin kuin ”romurallia”, vaikka jokkista on kuvitettu komeilla kolari- ja lentokuvilla lajin syntyajoista asti. Autourheilua ymmärtämätönkin tajuaa, että rattitaitojen täytyy olla kohdillaan, kun menopelit kiertävät hurjaa vauhtia ajorataa.

Sanotaan, että kaikista Suomessa ajettavista autourheiluluokista vaikeinta on menestyä jokkiksessa. Tämä olettamus pohjaa siihen, että kilpailijoita on enemmän kuin muissa lajeissa.

– Jokkiksessa on hyvin leveä kärki, 20–30 todella taitavaa kuljettajaa. Autollakin on iso merkitys, sillä lähtö on nykyisin niin tärkeää. Todella vaikea isoissa kilpailuissa on pärjätä, komppaa Mikko Hirvonen.

Hirvonen voitti rallin MM-sarjassa 15 osakilpailua. Palkintopallisijoituksia tuli peräti 69 kappaletta. MM-sarjassa hän sijoittui neljä kertaa toiseksi.

Yksi hieman varjoon jäänyt saavutus on kardaaniprinssiksi kruunaaminen vuonna 1998.

– Muistan sen oikein hyvin, kun ajoin viimeistä vuottani nuorten luokassa. Kardaanikunkku oli jo tuolloin legendaarinen tapahtuma jokkispiireissä, Hirvonen sanoo.

Jokkiksen sanotaan syntyneen, kun Jumala teki ihmeitään Porissa.

Tammelan katsomot notkuvat ja menovesikin maistuu.

Vuodesta 1986 ajetun Kardaanikunkun erikoisuus on se, että tapahtumassa ajetaan vain kardaanivetoisilla autoilla. Kardaanivetoisessa autossa moottori on edessä ja veto takana. Kuljettajalle se tarkoittaa sitä, että autoa viedään sivuluisussa mutkasta mutkaan.

– Ajoin nuorena lähes pelkästään kardaanivetoisella autolla, joten Kardaanikunkku oli minulle yksi pääkilpailuistani.

Hirvonen on jokamiehenluokan kasvatteja, sillä hän alkoi ajaa jokkista jo teinipoikana. Hänen mukaansa lajin merkitys suomalaiselle autourheilulle on merkittävä.

– On tärkeää, että autoista kiinnostuneet tytöt ja pojat pääsevät melko matalalla kynnyksellä testaamaan ”motorsporttia”. Kyse on eri lajista ralliin verrattuna, mutta kilpailu on aina kilpailu: henkisellä puolella pääsee opettelemaan kilpaa ajamista, mutta ennen kaikkea pääsee touhuamaan autojen kanssa vähän kaikkea.

Hirvosen jälkikasvu seuraa isänsä jalanjälkiä, sillä Roope-poika ajaa jokamiehenluokassa. Sen kautta saattaa avautua Hirvoselle mahdollisuus yhteen titteliin, mikä häneltä puuttuu.

Kardaanikunkuksi Hirvosta ei kruunattu ennen kuin ralliura ehti tulla tielle.

– Pari kertaa olen sen jälkeen ollut Kardaanikunkussa ajamassa, mutta olin silloin paikalla ennemminkin maskottina. Nyt kun oma poika on innostunut jokkiksesta ja kierrämme kisoja, niin ehkä ensi vuonna sitä voisi itsekin yrittää vähän vakavammin, Hirvonen miettii.

Tänä vuonna kardaanikuninkaan tittelin nappasi Mirko Kykkänen. Lauantain kohokohta oli kardaanikuningattaren kruunaus. Sen vei vuosien metsästyksen jälkeen Marianne Grönroos.

– Viimeiset mutkat päässä pyöri vain se, voiko tämä olla mahdollista. Kun tulin maaliin, kiljuin niin lujaa, että ääni varmaan kuului katsomoon asti, Grönroos nauroi.

” Viimeiset mutkat päässä pyöri vain se, voiko tämä olla mahdollista.

Punkalaitumella asuvan Grönroosin tarina on tuttu. Vanhemmat ja isovanhemmat ovat ajaneet jokamiehenluokassa, joten niin ajaa myös Grönroos.

– Olen ajanut jokkista nyt 12 vuotta, mutta tämä on ensimmäinen voittoni isoissa kisoissa. Samalla se taisi olla meidän sukumme historian isoin voitto.

– Ehkä sitä pitää illalla vähän juhlistaa Kunkkupubissa.

Voittajan hymy – kardaanikuningatar 2022, Marianne Grönroos.

Lauantaiaamupäivä on vaihtunut iltapäivän puolelle.

Yleisöstä näkee, että osa on nauttinut menovettä jo useamman tunnin ajan. Tunnelma alkaa kohota entisestään, kun miesten alkuerät pyörähtävät käyntiin. Yhä useampi katsojista on ilman paitaa. Ilta päätetään monien kertoman mukaan Kunkkupubissa, jossa bilebändi viihdyttää tapahtuman yleisöä.

Kardaanikunkku on sympaattinen urheilutapahtuma. Osin elämyskin sellaiselle, joka ei elä jokkiskulttuuria.

Jokamiehenluokan kilpailut ovat viime vuosina kehittyneet ja esimerkiksi Kardaanikunkkua pystyi katsomaan livenä internetistä, mutta silti se on yhä tapahtuma, josta huokuu 1990-luku.

Hyvänlainen kotikutoisuus on kenties jotain sellaista, mitä tapahtuman kohdeyleisö kaipaa.

Ainakin Kardaanikunkku on osoitus siitä, ettei laji tarvitse moderneja urheiluareenoita ja muita sirkushuveja, jos tuote on muutoin kunnossa. Tapahtumassa oli mukana yli 400 kilpailijaa tiimeineen. Katsojia jokkis veti Tampereelle yhteensä noin 4 000 silmäparia.

Jokamiehenluokassa moni asia on muuttunut vuosikymmenten saatossa, mutta laajemmin tarkasteltuna laji on pysynyt samana. Tarkoitus on ollut luoda mahdollisimman edullinen tapa harrastaa autourheilua, mikä on siinä samalla ollut yleisön silmissä hyvää viihdettä. Se kantaa edelleen.

– Aktiivisia harrastajia on nykyisin noin 2 500. Uusia, JM-tutkinnon suorittavia nuoria tulee vuosittain noin sata lisää. Lukemat ovat viimeisen vuosikymmenen pysyneet samansuuntaisina, AKK:n Ketonen sanoo.

– Lajin kultavuosina harrastajia oli toki noin 7 000.

Lajin tulevaisuuden ylle olisi helppo keksiä uhkakuvia.

Esimerkiksi kaupungistuminen autioittaa maaseutua – jokkiksen vahvoja alueita – tulevaisuudessa yhä enemmän. Öljyn globaali hinnannousu tekee lajin harrastamisesta entistä kalliimpaa. Kalustonkin on uudistuttava, sillä 1980-luvulla valmistetut jokkisautot alkavat olla katoava luonnonvara.

Ketonen nyökyttelee vieressä ja myöntää, että jollain aikavälillä nuokin uhat saattavat realisoitua.

– Esimerkiksi autokannan murros on jo käynnissä. Kisoissa nähdään tulevaisuudessa enemmän 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa valmistettuja autoja, mihin olemme pienillä sääntömuunnoksilla kannustaneetkin.

Samaan hengenvetoon hän huomauttaa, että jokkisväki pitää kuitenkin kiinni perinneautoistaan. Ketosen mukaan niin sanottuja ”meriittiautoja” saatetaan pitää kuin kukkaa kämmenellä, eikä niillä ajeta vuodessa kuin yksi tai kaksi kilpailua.

– Eivät vanhat Volkkarit tai Fiatit siinä tapauksessa ihan heti tästä maasta lopu.

Sami Helenius laittaa vanhaa Opelia kisakuntoon.

Nykyhetki tiivistyy Äetsän Autourheilijoita edustavan Hannu Heleniuksen suvun pilttuussa.

Helenius on valmistautumassa elämänsä Kardaanikunkkuun numero 36, allaan vanha Opel. Hän on ollut mukana alusta asti Kardaanikunkussa. Heleniuksen auton ympärillä häärii suvun muita jäseniä, joille jokkis on yhtä lailla osa elämää.

Samanlaisia sukuja ja perheitä Kardaanikunkun varikolla on satoja muitakin.

– Isältä pojalle tämä kulkee – niin oli ennen ja niin on tulevaisuudessakin, Hannu Helenius linjaa.

– Sen takia jokkis ei katoa mihinkään.

Se on helppo uskoa.