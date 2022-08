Näin Cristiano Ronaldo näivetti kaksi suurseuraa – luvut paljastavat tylyn totuuden

37-vuotias supertähti on rahasampo, joka luo ongelmia nurmella ja ratkoo niitä tekemällä maaleja. Ronaldon luomat ongelmat ovat kuitenkin hänen tarjoamiaan ratkaisuja suurempia.

Englannissa pohdittiin keväällä kuumeisesti, missä Manchester United olisi ilman Cristiano Ronaldoa.

Viime vuoden elokuussa Old Traffordille palannut tähti oli kiistatta ManUn viime kauden paras pelaaja. 37-vuotias lusitaani takoi 18 sarjamaalia. Lisäksi hänet valittiin kahdesti Valioliigan kuukauden pelaajaksi ja lopulta myös kauden tähdistöjoukkueeseen.

Ronaldo on hoitanut hommansa, tehnyt maaleja. Muu joukkue ympärillä on sakannut. Ronaldon maaleista huolimatta kausi jäi mahtiseuran historiaan sen valioliiga-ajan heikoimpana. ”Punaiset paholaiset” saalistivat vain 58 pistettä. Jopa David Moyesin sekavalla kaudella Sir Alex Fergusonin eläköitymisen jälkeen ManU ylsi 64 pisteeseen.

Valioliigan kovimmalla palkkabudjetilla toimivan Unitedin kausi oli sekasortoa alusta loppuun. Alisuorittavia tähtiä on pitkä lista: Paul Pogba, Harry Maguire, Marcus Rashford, Edinson Cavani...

Jos kuitenkin vertaa Unitedin viime vuosien edesottamuksia Ronaldon edellisen seuran Juventuksen viime vuosiin, niistä löytyy tismalleen samanlainen kaava: Ronaldo loistaa, joukkue ympärillä taantuu. Onko se sattumaa? Tuskin.

– Ronaldosta on tullut niin suuri, että kaikki seurat, joissa hän pelaa, muuttuvat FC Ronaldoksi, jalkapallotoimittaja Jonathan Wilson näpäytti The Guardianin kolumnissaan maaliskuussa. Wilson otsikoi kolumninsa väittämällä Ronaldon olevan yhtä aikaa Unitedin ongelma ja mahtava ratkaisu.

Unitedissa on lukuisia ongelmia aina seurajohtamisesta lähtien. Nurmella tämän kauden ongelmien juurisyy on kuitenkin Ronaldo. Ei niinkään se, mitä Ronaldo kentällä tekee, vaan se, mitä Ronaldo tekee häntä ympäröivälle kokonaisuudelle.

TARKASTELEEPA Unitedin viime kautta millä urheilullisella mittarilla tahansa, on se ollut selvästi kahta aiempaa heikompi. Kaksi aiempaa kautta on looginen mittari, sillä ne olivat marraskuussa potkut saaneen Ole Gunnar Solskjärin alusta loppuun luotsaamia.

Vielä historiallisen huonoja pisteitä lohduttomampi on joukkueen maalisuhde. United päästi peräti 57 maalia. Luku on seuran valioliiga-ajan huonoin. Hyökkäyspelaaminen ei ole paikannut vuotanutta puolustusta. Joukkue osui vain 57 kertaa. Maalisuhde oli siis 0, kun kahdella aiemmalla kaudella se oli ollut +29 ja +30.

Heikkoa puolustuspelaamista ei voi kaataa Ronaldon niskaan, mutta yskineestä hyökkäämisestä sormia voi osoittaa 37-vuotiaalla supertähden suuntaan. Ronaldon läsnäolo on muuttanut Unitedin hyökkäyspelaamista.

Erityisen selvästi muutos näkyy rangaistuspotkutilastoissa. Unitedille on vihelletty tällä kaudella vain neljä rangaistuspotkua. Kolmella aiemmalla kaudella ManU sai 11, 14 ja 12 rankkaria. Romahdus ei johdu tuomarilinjan kääntymisestä, vaan hyökkäyspelaamisen muutoksesta.

Solskjär sai ansaittua kritiikkiä löyhästi organisoidusta hyökkäyspelaamisesta. Norjalainen suosi vauhdikasta etenemistä, jossa loistivat etenkin vahvat kuljettajat. United sai rankkareita, koska se eteni rangaistusalueelle usein juuri kuljettamalla. Se loi tilanteita, jossa vahvat 1v1-haastajat altistivat puolustajia rikkomaan.

Viime kaudella hyökkääminen muuttui pitkälti Ronaldon etsimiseksi. 16-alueelle kuljettamisen sijaan United toimitti palloa kohti portugalilaista. Hyökkääjänä Ronaldo toki on poikkeuksellisen hyvä hakeutumaan hyville maalipaikoille. Tämän ominaisuuden palveleminen on kuitenkin muuttunut kokonaisuutta määrittäväksi tekijäksi – ja juuri kokonaisuus on viime vuosia heikompi.

Ronaldo viimeisteili viime kaudella 32 prosenttia Unitedin sarjamaaleista. Kahdella aiemmalla kaudella ykköstykkien osuus oli neljännes. ManU on ollut riippuvainen Ronaldon maaleista, koska se on pelannut tavalla, jossa aiemmilla kausilla tehoja iskeneet pelaajat ovat muuttuneet Ronaldon adjutanteiksi.

Ainoastaan Bruno Fernandes ylsi kaksinumeroisiin maalimääriin. Unitedin tämän kauden kolmanneksi paras maalintekijä oli viidesti ennen hyllytystään osunut Mason Greenwood. Kahdella aiemmalla kaudella Unitedin kolmospyssy on yltänyt kaksinumeroiseen maalimäärään.

Ronaldon etsiminen on myös pudottanut ManUn maaliodottamaa, joka oli noin 57 maalia. Siitä 30 prosenttia kirjattiin portugalilaishyökkääjälle.

Toisin sanoen United on luonut viime kausia vähemmän laatupaikkoja ja paikat ovat keskittyneet enenevissä määrin yhdelle pelaajalle, Ronaldolle.

JUVENTUKSEN yhdeksän vuoden mestaruusputki päättyi toissa keväänä. ”Vanha rouva” jäi Serie A:ssa neljänneksi. Interin mestaruus ei ollut yllätys, sillä merkkejä ”Juven” ehtymisestä näkyi jo edellisellä kaudella.

Ronaldon debyyttikausi Torinossa oli joukkueen näkökulmasta vahva. Juve keräsi 90 pistettä ja päästi vain 30 maalia. Kahdella seuraavalla omissa kolisi 43 ja 38 kertaa, pistepussin pudotessa ensin 83 pisteeseen ja sitten 73. Juventuksen huonoin maaliero viidellä kaudella ennen Ronaldon hankintaa oli +48. Kolme Ronaldon kauden paras maaliero oli +40.

Lusitaanin kokonaisuuden kannalta ongelmallista vaikutusta kuvastivat juuri hänen henkilökohtaiset maalimääränsä. Avauskaudella hän osui ”vain” 21 kertaa, kahdella seuraavalla 31 ja 29 kertaa.

Alamäki alkoi, kun Juventuksen maalit alkoivat keskittyä Ronaldolle. Kaudella 2019-20 Ronaldo rohmusi 40 prosenttia koko joukkueen maaleista, viime kaudella 37 prosenttia. Viidellä kaudella ennen Ronaldon tuloa ainoastaan Gonzalo Higuain ylsi yli 30 prosentin osuuteen kokonaismaalimäärästä. Ronaldon kolmen Juve-kauden aikana ainoastaan kaksi pelaaja ylsi yli kymmeneen maaliin portugalilaisen vanavedessä.

Myös maalipaikat keskittyivät Ronaldolle. Portugalilainen keräsi 36, 40 ja 36 prosenttia koko joukkueen xG:stä. Kolmella aiemmalla kaudella Juven xG-rohmut jäivät alle 25 prosentin tuntumaan.

Toisin sanoen torinolaisten taantuminen alkoi sillä hetkellä, kun Juventus muuttui laajalla rintamalla jyllänneestä jalkapallokoneesta Ronaldon loiston maksimoivaksi kokonaisuudeksi.

VIIME SYKSYN romanttisimmissa tulevaisuuden visioissa Ronaldon nähtiin paitsi palauttavan Unitedin mestaruustaistoon, myös nostavan muun ryhmän tasoa. Joukkueen nuorten tähtihyökkääjien piti imeä arvokasta oppia ammattimaisuuden huippuunsa virittäneeltä urheilijasuuruudelta.

Todellisuus nurmella on ollut kaikkea muuta. Ronaldo on – aivan kuten Juventuksessa – imenyt elintilan muilta hyökkäyspään pelaajilta.

Ronaldo ei juuri prässää, eikä tee muille tilaa avaavia tyhjentäviä juoksuja. Ronaldon liikkuminen nurmella tähtää yhteen asiaan: maalipaikalle pääsyyn. Ongelma on se, ettei Ronaldo ole mukautunut muun joukkueen pelaamiseen, vaan muu joukkue on adaptoitunut häneen.

Kokonaisuuden kannalta ongelmallinen dynamiikka näkyy karusti, kun tarkastelee Unitedin muiden hyökkäyspään pelaajien tilastoja.

Marcus Rashford on kärsinyt vammoista, mutta anti terveenäkin on ollut lohduttoman heikkoa. 24-vuotias englantilainen maalasi viime kaudella neljästi ja alusti kaksi osumaa. Kahden aiemman kauden tehot olivat 11+9 ja 17+7.

Toissa kaudella Rashford laukoi yli kolme kertaa pelissä. Viime kaudellakin vielä 2,1 kertaa, tällä kaudella enää 0,9 kutia pelissä. Myös sähäkän United-kasvatin kuljetusmäärät ovat romahtaneet kahden tuntumasta alle yhteen pelissä.

Kymppipaikan Bruno Fernandesin tilastot eivät ole luhistuneet yhtä dramaattisesti, mutta Ronaldon maanmies ei ole yltänyt lähellekään aiempien kausien loistoa. Fernandes on summannut tällä kaudella 10 maalia (joista kolme tuli ennen Ronaldon hankintaa) ja kuusi syöttöä. Toissa kaudella portugalilainen takoi tehot 18+12.

Huippuhankinta Jadon Sancho ei pelannut toissa kaudella Unitedissa, mutta tehojen lisäksi hänenkin laukaisu- ja kuljetusmääränsä ovat puolittuneet Dortmundin lukemista.

Anthony Martial ajautui syksyllä täysin sivuraiteille ja lähti tammikuussa lainalle Sevillaan. Edinson Cavani on avannut vain seitsemän peliä. Kokenut uruguaylainen paljasti hiljattain, ettei olisi sorvannut kesällä uutta jatkosopimusta, jos olisi tiennyt Ronaldon tulosta.

Ronaldon saapumisella oli negatiivinen vaikutus kanssapelaajiin myös Juventuksessa. Paulo Dybala paukutti 22 maalia kaudella 2017-18. Kolmella Ronaldon rinnalla pelatulla kaudella argentiinalaistaituri osui yhteensä 20 kertaa.

EI PIDÄ kuitenkaan ymmärtää väärin. Ronaldo on vielä 37-vuotiaana maailman ehdotonta eliittiä. Yksilönä hän on näyttänyt suuruutensa myös Old Traffordilla.

Vaikka Ronaldo on ollut viime vuosina joukkueidensa kannalta enemmän ankeuttaja kuin sateentekijä, hänestä voisi saada edelleen paljon irti. Kyse on siitä, miten portugalilaista roolitetaan. Etua luovana jokerikorttina hän voisi olla mahtava täsmäase kiistattomalla maalivainullaan. Se kuitenkin vaatisi sitä, että Ronaldo siirrettäisiin keskiöstä rotaatiorooliin.

Rotaatiorooli tuskin sopii Ronaldon pirtaan. Eikä se sovi myöskään hänen pelaajaoikeutensa omistavien seurojen ajatuksiin. Ronaldo ei ole pelkästään poikkeuksellinen jalkapalloilija, vaan ennen kaikkea megasuosittu henkilöbrändi, jättimäinen vetonaula bisnesmielessä.

Ronaldo onkin kiehtova huippufutiksen ajankuva sekä urheilullisella että taloudellisella tasolla.

Urheilullisessa mielessä Ronaldolla on ollut valtaisa psykologinen vaikutus seurojen omakuvaan. Ennen lusitaanin tuloa Juventukseen torinolaisten luotsi Massimiliano Allegri repi tulosta pragmaattisesti. Allegrin Juve puolusti tiiviisti ja löysi keinot tehdä tarvittavat maalit.

Kun Ronaldo saapui, Allegrista tuli liian tylsä. Juvelle ei riittänyt enää menestys, vaan voittojen piti tulla yleisöystävällisellä tyylillä. Vastaava heilahdus oli aistittavissa myös tällä kaudella Old Traffordilla.

Solskjärin alaisuudessa United pelasi parhaat pelinsä, kun se puolusti matalassa blokissa ja hyökkäsi vastaan. Ennen syksyn Liverpool-peliä norjalainen uhosi Unitedin olevan aloitteellinen. Joukkue yritti präsätä ylhäältä, mutta tuli teurastetuksi. Liverpool nöyryytti Unitedia ”Unelmien teatterissa” 5–0-lukemin.

2020-luvun huippufutiksessa ei enää riitä, että ryhmässä on superyksilö, jonka ympärille palapeli rakennetaan, vaan tarvitaan kollektiivisesti eheä kokonaisuus.

Jos Ronaldosta kuitenkin haluaa repiä bisnesmielessä kaiken irti, hänen on oltava keskipisteessä. Sen takia ManU ei voinut vastustaa ex-tähtensä hankkimista vaikka varoitusteksti hänen ympärillään välkkyi kissankokoisilla kirjaimilla.

Ronaldon paluusta kertonut Instagram-julkaisu oli sosiaalisen median palvelun historian tykätyin urheiluseuran jakama julkaisu. Siitä tykkäsi 13 miljoonaa käyttäjää. Kun Ronaldo saapui vihdoin Manchesteriin, hänen läsnäolostaan otettiin kaikki irti. Unitedin somekanavat täyttyivät kuvista ja videoista, joissa CR7 astelee harjoituskentälle, hölkkää, ampuu vapaapotkuja ja niin edespäin.

Ronaldon seiskapaitoja myytiin jo ensimmäisen kahden viikon aikana yli 200 miljoonan euron edestä.

Tähti oli vetonaula Torinossakin. Konsulttifirma KPMG arvioi Juven sponsorisopimusten arvon yli tuplaantuneen Ronaldon hankinnan myötä. Seuran pelipäivän myynnit kasvoivat neljänneksen debyyttikaudella. Myös seuran sosiaalisen median seuraajamäärät tuplaantuivat.

Ronaldo onkin tietynlainen huippufutiksen paradoksi. Pelaajan kaupallisen arvon maksimointi verottaa urheilullista tulosta. Korrelaatio kääntyisi mitä luultavammin toisin päin, jos Ronaldon rooli supistuisi.

MANCHESTER UNITED on nyt isojen päätösten edessä. Kultapojan paluu Old Traffordille oli Unitedille hetkellinen paluu loistavaan menneisyyteen, mutta pelien alettua takaisin huipulle hamuava suurseura on vajonnut entistä syvemmälle.

Ruoriin saapunut Erik ten Hag vakuutteli brittimedian mukaan haluavansa Ronaldon jatkavan joukkueessa. Ronaldo on sen sijaan pyrkinyt koko kesän ajan muualle. Hänen lähtönsä näyttäisikin olevan paras vaihtoehto kaikille osapuolille.

Ronaldon läsnäolo näyttää Ten Hagin kuolemansuudelmalta jo ennen kuin pesti on kunnolla alkanut. Hollantilaisen Ajax on hurmannut soljuvalla pallonhallinnalla ja aktiivisella prässäämisellä. Jalkapallolla, johon 37-vuotias Ronaldo ei ainakaan talismaanin roolissa istu.

Ja kun kyse on ManUsta, jota Ten Hagin maanmies, Unitedia vuosina 2014-16 valmentanut Louis van Gaal nimitti ivallisesti kaupalliseksi seuraksi, ei ole vaikeaa arvata, kumpi joustaa.

Ronaldon aura on niin suuri, että jopa intensiivisen pallonhallintafutiksen nimeen vannova Maurizio Sarri jousti tämän edessä periaatteistaan Juventuksessa. Vain vuotta aiemmin kulttivalmentaja ajoi tinkimättömyydellään Chelsean kannattajat raivon partaalle.

Alakulosta huolimatta Unitedissa piisaa laatupelaajia. Seuran on kuitenkin päätettävä, onko ManU Ten Hagin joukkue vai FC Ronaldo. Onko se rakennusliike, joka komean kerrostalokorttelin sijaan keskittää kaikki paukut yhden pilvenpiirtäjän rakentamiseen?