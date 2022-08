Kalle Rovanperästä tulee pian harvinaislaatuinen urheilija – samalla hänen vuositulonsa nousevat miljooniin

Kalle Rovanperä on uuden sukupolven rallitähti. Mitä tuulilasissa jo häämöttävä maailmanmestaruus tietää hänelle ja koko lajille?

Kroatian MM-rallin piti olla selvä peli. Kokenut Ott Tänak oli painunut 1,4 sekunnin johtoasemaan Kalle Rovanperästä ennen rallin päättävää yleisöerikoiskoetta.

Kun Tänakin renkaatkin olivat huomattavasti suotuisammat Kroatian mutaisille teille, ei mikään puhunut sen puolesta, että MM-sarjaa johtava Rovanperä uskaltaisi saati sitten pystyisi haastamaan tosissaan virolaistähteä.

Rovanperän puhteeksi viimeisellä erikoiskokeella laskeskeltiin ajella turvallisesti maaliin ja varmistaa arvokas toinen sija.

Ja mitä vielä.

– Kymmenen sekuntia pätkän lähdöstä sen huomasin. Ensimmäisiin jarrutuksiin ja kurveihin tullessa sen huomaa. Tie käytettiin kokonaan hyödyksi ja välillä vähän ylikin. Otettiin niin sanotusti penkatkin käyttöön, Rovanperän kartturi Jonne Halttunen kuvaili seurannutta näytöstä Ilta-Sanomille myöhemmin.

Rovanperä täräytti tiukassa paikassa pöytään käsittämättömän suorituksen. Hän päihitti Tänakin ajan 5,7 sekunnilla ja vei koko rallin sekä Power Stagen voiton.

Toyotan tallipilttuussa tiirailtiin tulostaulua ällistyneenä. Mediassa etsittiin kuumeisesti uusia ylisanoja.

Sillä hetkellä Rovanperän manageri Timo Jouhki tiesi, että jotain järisyttävää on tapahtumassa rallin maailmassa.

– Semmoisessa tilanteessa, semmoisissa olosuhteissa, selkeästi huonommilla renkailla kuin niin paljon kokeneempi vastustaja, WRC-autoja kymmenen vuotta ajanut Tänak. Kalle oli täysin lyömätön siinä. Se oli kauden ensimmäinen hetki, joka sykähdytti todella, Jouhki muistelee.

Huhtikuisen Kroatian MM-rallin viimeinen pätkä oli Kalle Rovanperältä sykähdyttävä näytös.

Kalle Rovanperä on ollut auton ratissa lähes koko elämänsä.

Huhtikuisen Kroatian rallin jälkeen sykähdyttäviä hetkiä on tullut ällistyttävän tasaista tahtia, ja loputkin ylisanat on jo käytetty puhki.

Ennen Jyväskylää 21-vuotias Rovanperä oli voittanut viisi kauden seitsemästä MM-rallista ja johtaa kuljettajien MM-sarjaa jo niin ylivoimaisesti, että vain täysi romahdus voi estää häntä voittamasta maailmanmestaruutta.

Jos ja kun Rovanperä viimeistelee urakkansa, hänestä tulee MM-historian ylivoimaisesti nuorin mestari. Tällä hetkellä tuota titteliä pitää hallussaan Colin McRae, joka voitti mestaruuden vuonna 1995 27 vuoden iässä.

Suomalaisittain Rovanperän hurja rynnistys on katkaisemassa historiallisen pitkän kuivan putken. Perinteisen menestyslajin edellinen suomalaismestari on Marcus Grönholm, joka kaasutteli jälkimmäiseen mestaruuteensa vuonna 2002.

Tuolloin Grönholmin tallikaverina ajoi Harri Rovanperä. Kalle-poika oli vasta vuoden vanha taapero.

– Jos joku olisi silloin sanonut, että tuossa on seuraava suomalainen rallin maailmanmestari, niin en varmaan olisi ihan heti uskonut, Grönholm naurahtaa nyt.

Kalle Rovanperä Harri-isänsä kanssa Jyväskylän MM-rallissa kesällä 2003. 19 vuotta myöhemmin Kalle oli saman kisan ylivoimainen voittajasuosikki. Lopulta mittelön vei Hyundain Ott Tänak.

Jos rallia seuraavalle kansalle Rovanperän rakettimainen nousu on ollut kauan kaivattua nannaa, samaa voi sanoa koko suomalaisesta urheilusta.

Rovanperästä on hyvää vauhtia muodostumassa pitkästä aikaa ensimmäinen suomalainen urheilija, joka on omassa lajissaan ylivoimaisesti maailman paras – Suomen vastine Ruotsin Armand Duplantikselle ja Norjan Karsten Warholmille.

Toki Rovanperän ”valtakausi” on kestänyt vasta puolen kauden ajan, mutta Jouhkia kuunnellessa käy selväksi, että hänelle Rovanperän nousussa huipulle on ollut jo pitkään kyse vain ajasta. Pitkän linjan rallimies ilmoittaa yllättyneensä tämän kauden tuloksista vain sen takia, että oli odottanut suojatiltaan tällaista dominointia ”vasta ensi vuonna”.

MM-sarjan kokeneemmille kuljettajille kuten Thierry Neuvillelle ja Elfyn Evansille tilanne on kiusallinen. Juuri kun rallimaailmaa mielin määrin hallinneet Sebastienit Loeb ja Ogier olivat siirtyneet sivuun, tilalle marssii vähäeleinen suomalaisnuorukainen, joka näyttää vuoroaan kärsivällisesti odottaneille kuskeille kaapin paikan.

– Kalle on tänä vuonna noussut selkeästi ihan toiselle tasolle. Hänen perustekemisensä on jo niin loistavaa, että muilla ei ole oikeastaan mitään sanomista. Kalle on henkisesti selkeästi edellä kaikkia muita, Jouhki toteaa.

Grönholm on samoilla linjoilla.

– Kyllä hän sen pari kisaa sitten näytti, että on nyt lyönyt muille luun kurkkuun. He eivät löydä oikein mitään keinoja, joilla pysäyttää Kalle, kaksinkertainen maailmanmestari tiivistää.

” Kyllä hän sen pari kisaa sitten näytti, että on nyt lyönyt muille luun kurkkuun.

Kalle Rovanperä ei saanut vielä tänä vuonna juhlia voittoa MM-kotirallissaan.

Ralliväen keskuudessa Rovanperä on ollut kohuttu superlahjakkuus jo pitkän tovin, mutta valtavan potentiaalin konkretisoituessa on 21-vuotias ajotaituri noussut Suomessa jo kovan luokan tähdeksi.

Huippu-urheilijoiden tarkkaa tunnettuutta ja suosiota on vaikea määrittää ja vertailla, mutta sosiaalinen media antaa hyvää osviittaa. Instagramissa Rovanperä mahtuu jo Suomen urheilun isojen starojen joukkoon 180 000 seuraajallaan.

Vertailun vuoksi muista suomalaisista yksilöurheilun huipuista Iivo Niskasella seuraajia on 148 000 ja Kaisa Mäkäräisellä 190 000. Kiekkotähdistä esimerkiksi Patrik Laineella seuraajia on 246 000 ja Aleksander Barkovilla 130 000.

Omassa luokassaan ovat F1-kuskit: Valtteri Bottaksella seuraajia on hurjat 3,3 miljoonaa ja Kimi Räikkösellä 2,8 miljoonaa. Vastaaviin lukemiin rallikuskilla ei tietenkään ole mahdollisuuksia nykymarkkinassa, mutta kuinka suureksi tähdeksi vasta uransa alkutaipaleella oleva Rovanperä voi vielä nousta, jos voittotahti jatkuu samanlaisena?

Jouhki uskoo, että todella suureksi. Manageri huomauttaa, että Rovanperällä on jo vankka fanikunta myös Suomen ulkopuolella.

– Hän on täysin uuden sukupolven tähti, joka on äärettömän suosittu monissa Etelä-Euroopan maissa, ennen kaikkea Italiassa, jossa hän ajoi nuorempana vuoden ajan. Siellä ollaan aikamoisia rallifaneja. Espanjassa ja Ranskassa myös. Niissä maissa, joissa rallia seurataan, Kalle lisää ihan varmasti Suomenkin tunnettuutta.

Etenkin, kun Rovanperän hiljaisen ulkokuoren alta on jo paljastumassa salakavalan vekkulimainen ja sympaattinen hahmo, josta kaikkien on helppo pitää.

On vaikea olla hekottamatta, kun Rovanperä väläyttää pikkupoikamaista hymyään ja tarjoilee seuraavankaltaisia arvioita ajo-olosuhteistaan.

– A lot of dust in the car. I think even our pöllönsilmäs are full of gravel, so not so nice.

Kalle Rovanperällä on jo nyt faneja ympäri Eurooppaa.

Portugalin rallissa läväytetty lausahdus osoittaa, että Rovanperällä on suomalaisen moottoriurheilutähden perusbrändi jo luontevasti hallussa: sympaattinen yhdistelmä kotikutoisuutta, härmäläisittäin äännettyä englantia ja välitöntä huumoria.

Nuorukainen ei sorru rehvastelemaan, mutta on silti valmis letkauttamaan kepeitä huumorilohkaisuja, jotka on kuin luotu leviämään sosiaalisen median alustoilla. Ja on samalla tarpeeksi tiedostava, että tajusi jättää turhat tuuletukset väliin voitettuaan Ruotsin rallin helmikuussa heti Ukrainan sodan alettua.

– Kalle ei ole niin hirveän ulospäin suuntautunut, mutta osaa olla kaveripiirissä hyvinkin paljon jutussa mukana. Hän on ystävällinen ja hyvin rauhallinen, määrätietoinen ja tasapainoinen kaveri, manageri Jouhki kuvailee suojattinsa persoonaa.

– Hän on hauska kaveri, jolla on hyvä huumorintaju. Mutta hän ei tee turhaan numeroa itsestään.

Rovanperää seuratessa on myös ilmiselvää, että hän on kokonaan uuden sukupolven hahmo suomalaisen moottoriurheilun pitkässä ja värikkäässä tarinassa. Huippulahjakkuus on kiinnostava yhdistelmä suomalaisen kaasuttelusankarin perinteisiä ominaisuuksia ja videopelien äärellä kasvanutta Z-sukupolvea.

” I think even our pöllönsilmäs are full of gravel.

Rovanperä on tunnetusti ajanut pikkupojasta alkaen kaikkea, minkä kaasupolkimelle on yltänyt ja viettänyt lapsuutensa rallivoittajaisänsä Harrin opissa mutaisilla pelloilla rälläten – kuten suomalaisen ralli-ikonin syntytarinaan kuuluukin.

Toisaalta hän on innokas ajosimulaatioiden pelaaja, joka on striimannut pelisessioitaan nuorison suosimalla Twitch-alustalla ja viettänyt tunteja ja tunteja rallipelien kuten legendaarisen Richard Burns Rallyn äärellä.

Yhä lapsenkasvoinen Rovanperä olisi vieläkin helppo kuvitella nököttämään näyttöpäätteen edessä aamuyön tunteina. Erona videopelikavereihin on se, että Rovanperällä Red Bull ei ole vain kädessä vaan pääsponsorin paikalla lippalakissa.

Kaikki alustat sopivat Kalle Rovanperälle: niin asfaltti, lumi kuin sorakin.

Toyotan tekninen johtaja Tom Fowler uskoo, että juuri ajosimulaatioiden ääressä vietetyt tunnit ovat avainasemassa Rovanperän tämän hetken ylivoimassa. Videopelien äärellä kasvaminen on auttanut Rovanperää muuttamaan tavan, jolla ralleihin huipputasolla valmistaudutaan.

– Tämä laji ja urheilumaailma yleensäkin on muuttunut täysin. Nykyään on kyse yhä pienemmistä yksityiskohdista, ja Kalle lähestyy rallia koko ikänsä simulaatiopelejä ajaneen henkilön tavalla, Fowler sanoi heinäkuussa Dirtfish-sivuston haastattelussa.

Rovanperä on pikkupojasta asti viettänyt pitkiä toveja videopelien ääressä ajamassa samaa pätkää kerta toisensa jälkeen, etsien kymmenyksen parannusta sieltä ja toista täältä. Sen asenteen nuorukainen on Fowlerin mukaan tuonut myös rallipoluille.

– Kun katsoo vanhan ajan MM-ralleja, reitille tapasi lähteä pari tyyppiä kartan kanssa. Kalle taas on tehnyt lapsesta asti sitä, mitä nykykuskeilta valmistautumisessa vaaditaan. Siksi hänen tilanteensa on erilainen.

– En usko, että hän välttämättä ajaa autoa paremmin, vaan hän kilpailee lajissa kokonaisvaltaisen uudella tavalla.

Kalle Rovanperä edustaa uutta rallisukupolvea.

Vielä Marcus Grönholmin huippuvuosinakin MM-ralleissa oli enemmän kyse kyvystä reagoida reitin varrella vastaan tuleviin yllätyksiin tehokkaasti. Nykyään kuljettajilla on aivan erilaiset mahdollisuudet valmistautua huolellisesti edessä odottavaan.

– Videoiden katsominen osana valmistautumista, erikoiskokeiden joka metrin opetteleminen… Nykykuskit saavat niin paljon infoa, mitä meidän aikanamme ei saanut. WhatsApp laulaa koko ajan tietoa reitin varrelta, että nyt on tullut kivi esiin tuolta, ja nyt on olosuhde muuttunut näin, Grönholm latelee.

Tässä informaatioähkyssä toimimiseen Rovanperän ominaisuudet soveltuvat kuin silmä päähän.

– Kalle kestää painetta Sebastien Loebin tapaan erittäin hyvin ja itse asiassa ajaa paremmin paineen alla. Hän on myös erittäin pitkäjänteinen ja osaa ajatella kisoja strategisesti etukäteen: mitkä pätkät hänelle sopivat ja mitkä osuudet hän ajaa vähän hiljempaa. Hän säästelee autoa ja renkaita oikeassa kohtaa – ja iskee, kun on sen aika, Jouhki kuvailee.

Kuten Fowler sen tiivistää:

– Minusta tuntuu, ettei hän juuri tarvitse aivoja itse ajamiseen. Hänen kehonsa hoitaa ajamisen, ja aivot voivat tehdä kaikkea muuta.

Kalle Rovanperää on verrattu moniin autourheilusuuruuksiin.

Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että Rovanperän ja hänen taustajoukkojensa jo yli vuosikymmenen kestänyt työ on alkanut maksaa itseään ruhtinaallisesti takaisin.

Useita muitakin suomalaisia rallikuskeja huipulle tai sen tuntemaan saatellut Jouhki tietää paremmin kuin hyvin, millaista taloudellista panostusta WRC-talliin yltäminen vaatii.

– Jos kolme vuotta tehdään vähänkään kunnolla, niin että siinä on riittävästi harjoitusta, se maksaa vähintään kaksi miljoonaa. Voi sanoa, että tänä päivänä menee kahdesta viiteen miljoonaan. Jos huipulle tahtoo, sen verran pitäisi saada taattua pääomaa.

Rovanperän kohdalla eurot ovat nyt alkaneet vilistää takaisin päin. Tarkoista kuskipalkkioista Jouhki ei hiisku, mutta antaa kuitenkin osviittaa.

– Sen verran voin valottaa, että vuosituhannen alussa parhaat kuskit saivat viitisen miljoonaa vuodessa, johon saattoi tulla päälle vielä mestaruusbonuksia. Loeb on parhaimpina vuosina yltänyt varmaan melko lähelle kymmentä miljoonaa.

” Sen verran voin valottaa, että vuosituhannen alussa parhaat kuskit saivat viitisen miljoonaa vuodessa.

Varmaa on se, että hirmumenestys tuo myös Rovanperän taskunpohjalle mukavasti ylimääräistä.

– Nykyään palkkiot koostuvat peruspalkasta, jonka päälle tulevat mestaruusbonukset sekä talli- että henkilökohtaisesta mestaruudesta, ja useimmiten kisakohtaisia bonuksia palkintopallisijoista. Menestys siis lisää tienestejä aika paljon, Jouhki kuvailee.

Jos Rovanperän kausi päättyy mestaruusjuhliin, luvassa on jatkossa vielä parempaa.

– Kallen markkina-arvo on jo tällä hetkellä aika hyvä, koska hän on Suomen tasolla jo tunnettuudessa aika pitkällä, mutta toki mestaruus nostaa aina sekä ajaja- että sponsoripalkkioita.

Kalle Rovanperän tilipussi on melkoinen.

Rallille lajina Rovanperän orastava valtakausi on kaksipiippuinen juttu. Toisaalta nuoreen sukupolveen vetoava suurlahjakkuus tekee lajin imagolle hyvää – mutta toisaalta yksittäisten kuljettajien pitkään jatkuva yksinvalta on käynyt Sebastienien aikakausilla liiankin tutuksi.

Kun Toyota dominoi myös tallien MM-sarjaa tällä hetkellä mielin määrin, uhkaa WRC:n kilpailullinen kärki jäädä kiusallisen kapeaksi.

Jouhki kuitenkin uskoo rallin tulevaisuudennäkymiin. Kehittynyt teknologia on tehnyt suorien rallilähetysten seuraamisesta aiempaa huomattavasti mielekkäämpää, ja sosiaalisen median voimalla uusia lajiseuraajia on mahdollista haalia aiempaa helpommin.

– Internet on nostanut mahdollisuuden seurata rallia aivan toiselle tasolle. Siihen kun päälle vielä tulee sosiaalinen media, niin näkyvyysluvut kasvavat runsaasti. Siksi uskon, että rallin suosio voi tästä vielä kasvaa aika paljonkin.

Sen suosion keihäänkärkeä kannattelee sekä Suomessa että maailmalla tulevina vuosina Kalle Rovanperä.