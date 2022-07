Heikki Kovalainen kertoo vihdoin väheksytyn F1-uransa kohtalonhetkistä ja ratkaisevista siirroista.

Heikki Kovalainen laskeutuu portaita pitkin helsinkiläisen hotellin aulaan. Hän saapuu täsmällisesti kello 10 perjantaiaamuna, ajankohtana, jota hän on Urheilulehdelle ehdottanut.

Kovalainen on Suomessa uuden työnsä takia. Hän on yksi Nent Groupin eli Viasatin ja Viaplayn F1-tiimin asiantuntijoista. Näin Kovalainen, joka ajoi uransa viimeiset F1-kisat syksyllä 2013, on palannut pitkän tauon jälkeen parrasvaloihin Suomessa.