Heikki Kovalaiselta hurja tunnustus – paljastuiko tv:n suosikkisarjan vuosikymmeniä varjeltu salaisuus?

Top Gear sarjan mystisen testikuljettajan henkilöllisyys on pidetty pimennossa 20 vuoden ajan.

BBC:llä vuodesta 2002 esitetyn Top Gear -ohjelman salamyhkäisen testikuljettajan The Stigin henkilöllisyyttä on aina varjeltu. Heikki Kovalaisen on huhuttu esittäneen valkoiseen kypärään pukeutuvaa tuntematonta kuljettajaa vuonna 2004, kun ohjelmassa ajettiin Renault’n F1-autolla. Heikki Kovalainen, esititkö The Stigiä?

Kyllä. Ajoin siellä Top Gearin lentokentälle tehdyllä testiradalla vuonna 2004. Heillä oli sellainen jakso, jossa testattiin, miten F1-auto pärjää nopeinta sarjavalmisteista autoa vastaan. The Stig ajoi sitä Ferraria, mutta F1-autoa ei haluttu antaa hänen käsiinsä. Minä sitten ajoin valkoinen kypärä päässäni. Ero oli aika hurja. Enzolla päästiin ajamaan kuivalla kelillä, mutta sitten rupesi satamaan jonkin verran. Ajoin sadekelillä varmaan noin kymmenen sekuntia nopeamman kierrosajan. Olen siis yhden episodin ollut Stiginä.

Olit siihen aikaan Renault’n F1-testikuski. Millaista aikaa se oli?

Fernando Alonso jeesasi minua paljon. Vertasin omaa ajamistani häneen. Jos oli vaikka kolmepäiväiset testit, ajoin yleensä toista autoa kaikkina päivinä. Toista autoa ajoivat Alonso ja Giancarlo Fisichella. Pääsin vertaamaan omaa tekemistäni heihin, mikä oli tosi mielenkiintoista. Sain siitä paljon oppia.