Urheilulehden parhaat

Miesten törkeät kommentit somessa saivat Janette Lepistön miettimään uran lopettamista – ”Sitten ihmetellään, miksi naiset on niin varautuneita miehiä kohtaan”

Häirintä on suomalaisessa urheilussa ongelma, johon on viimein alettu tarttua, mutta urakka on edelleen valtava. Pesäpalloilija Janette Lepistö on yksi heistä, jotka eivät enää suostu vaikenemaan.

Joulukuussa 2021 Janette Lepistö päätti, että oli aika puhua. Hän oli seurannut, kuinka pesäpallovalmentaja Petri Kaijansinkon myöntämä seksuaalinen häirintä oli noussut kansalliseksi puheenaiheeksi. Urheilulehden julkaiseman jutun myötä julkisuuteen tuli, että kaksi naista on syyttänyt Kaijansinkkoa, 54, seksuaalisesta ahdistelusta ja valta-aseman väärinkäytöstä. Tapauksista toinen on vuosilta 2008–11 ja toinen vuodelta 2014.