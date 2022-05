Jukka Jalonen paljastaa Leijonien menestyksen salaisuuden – taustalla häärää tuntematon mies, jonka rooli on ratkaiseva

Tarkasti suunnitellun valmistautumisjakson aikana luotiin jälleen fyysinen ja pelillinen selkänoja, joka erottaa Suomen vastustajistaan. Otimme selvää, mitä Leijonien MM-leirillä tapahtui ennen tosipelien alkua.

Tampere

Leijonat on ollut kahdessa edellisessä MM-turnauksessa omaa luokkaansa otteluiden ratkaisuhetkillä.

14-6-4. Siinä Suomen yhteenlaskettu saldo päätöseristä ja jatkoajoilta Bratislavan (2019) ja Riian (2021) MM-kisoista.

Suomi on siis voittanut 14 päätöserää tai jatkoaikaa, pelannut kuusi tasan ja hävinnyt ainoastaan neljä. Voittolaukauskilpailuja ei otettu laskuissa huomioon omiksi erikseen.

Maaliero on Leijonien hyväksi tyly: 20–7.

– Se ei ole sattumaa, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoo itsevarmasti.

Hän viittaa Leijonien pelisysteemiin, jossa peliaika jakautuu tasaisesti eri pelaajille ja auttaa jaksamaan loppuhetkillä.

Yhtä lailla hän viittaa siihen, että vuodesta toiseen Leijonat valmistaa joukkonsa timantinkovaan kisakuntoon noin kuukauden mittaisella MM-leirillä. Tämä harjoitusjakso on avainroolissa Leijonien menestysreseptissä.

Jalonen istuu Torni-hotellin aulassa Tampereella. Takana on yksi MM-leirin monista treenipäivistä. Käynnissä on harjoitusviikko ennen Leijonien MM-leirin viimeisiä valmistavia otteluita, Ruotsin EHT-turnausta.

Meneillään ovat siis juuri ne leiripäivät, joiden aikana Leijonat virittää koneistonsa huippuiskuun.

” Moni luulee meidän leireilevän Vierumäellä, mutta emmehän me ole siellä ikinä.

Mutta hetkinen.

Jalonen istuu Torni-hotellin aulassa eikä Vierumäen urheiluopiston tiloissa.

– Heh. Moni luulee meidän leireilevän Vierumäellä, mutta emmehän me ole siellä ikinä, Jalonen sanoo.

– Leireilemme aina siellä, missä pelaamme harjoituspelejä. Vierumäen olosuhteet eivät oikein sovi A-maajoukkueelle. Muille maajoukkueille kyllä sopii, hän selittää.

Tampereen lisäksi Leijonat vietti tänä keväänä leiriään Tanskassa, Joensuussa ja Tshekissä. Eli kohteissa, joissa joukkue pelasi harjoitus- ja EHT-otteluita.

On iltapäivä. Leijonien keskiviikon leiripäivän viralliset osuudet ovat ohi. Ilta on vapaata.

Maajoukkueasuisia pelaajia valuu Torni-hotellin aulasta yksittäin tai pienissä ryhmissä joko kohti hotellihuoneita tai ulko-ovia. Osa on matkalla lepäämään, osa kenties tapaamaan tuttuja. Illalla pelaajat lähtevät porukalla ulos syömään, edellisenä iltana he kävivät siipiravintolassa. Johtoryhmä illallistaa eri ravintolassa.

– Se kuvastaa, ettei leiri ole koko ajan jäpittämistä. Mottomme on pitkään ollut ”kun aika on”, ja se pätee täälläkin. Kun teemme töitä, teemme kovaa, mutta vapaalla rentoudumme, Jalonen sanoo.

Jukka Jalonen penkin takana EHT-pelissä Tshekkiä vastaan 30.4. Ostravassa.

Työnteon ja rentoutumisen jaksottaminen on välttämätöntä, sillä kuukausi leiritystä on pitkä aika, kun pelaajilla on takana kausi seurajoukkueessa.

Osa pelaajista toki putoaa pois matkalla ja toiset liittyvät ryhmään myöhemmin, mutta viime vuosina Leijonien lopullisessa MM-joukkueessa on ollut useita pelaajia, jotka ovat käyneet läpi koko leirityksen. Näin on tälläkin kertaa.

Pitkä ja huolellinen valmistautumisjakso on Leijonille korvaamaton etu kilpailijoihin verrattuna. Tukeva selkänoja kantaa niillä hetkillä, kun turnauksen aikana sattuu jotain odottamatonta ja ikävää.

MM-leirin merkitys korostui etenkin kultakeväänä 2019, kun Leijonat voitti altavastaajajoukkueella maailmanmestaruuden ja kaatoi tähtisikermät. Leijonat oli muita selvästi parempi joukkue.

Silloin Leijonille ei tehty pudotuspeleissä yhtään maalia kolmansissa erissä. Mitä MM-leirillä siis tehdään niin mainiosti, että pelaajat ovat poikkeuksetta olleet fyysisesti parhaimmillaan kuluttavan MM-turnauksen ratkaisuhetkillä?

Tähän oikea mies vastaamaan on Leijonien fysiikkavalmentaja, Jalosen luottomies Hero Mali.

Mali on voittanut Jalosen kanssa kolme mestaruutta (nuorten MM-kultaa 2016, miesten MM-kultaa 2019 ja olympiakultaa 2022), joten päävalmentajan luottamus on vähintään perusteltua.

– Ehkä olen erikoistunut siihen, miten pelaajista otetaan tehoja irti ja saadaan parasta suorituskykyä juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Se on tuntunut osuvan turnauksissa nappiin, Mali sanoo vaatimattomasti.

Optimaalisen harjoittelun rytmittäminen Leijonien leirin aikana on tarkkaa työtä, sillä pelaajat saapuvat leiritykseen erilaisista lähtökohdista ja erilaisella taustakuormituksella.

MM-leirin fysiikkaharjoittelun peruskaava on kuitenkin selkeä.

– Vuorottelemme voima- ja kontrastiosioita tietyssä rytmissä. Lisäksi täytyy uskaltaa levätä, Mali sanoo ja jatkaa kontrastitermin selittämisellä:

– Eli treenaamme painojen kanssa, mutta lisäksi teemme paljon erilaisia hyppyjä.

Fysiikkavalmentaja Hero Mali (vas.) on Leijonien avainhahmoja. Kuvassa huolletaan Juho Lammikkoa ja Jussi Olkinuoraa MM-kisoissa 2019.

Leirin alkuvaiheessa Mali hyppyyttää pelaajia painojen kanssa.

– Silloin lihas joutuu tekemään paljon töitä ja ehkä jopa kasvaa, hän selittää.

Kun leiri etenee pidemmälle, vastusta pienennetään ja hypyt muuttuvat nopeammiksi.

– Lopuksi otamme jopa kevennyshyppyjä mukaan, jotta saamme liikenopeutta vielä entistäkin nopeammaksi.

Kyse on siis optimoinnista, pelaajien uudelleenvirittämisestä huippukuntoon seurajoukkuekauden jälkeen.

– Lihasten aktivointi, se on se juttu. Uskon, että saan pelaajien lihasrekryä nopeammaksi. Tarkoittaa sitä, miten paljon pelaaja saa lihassoluja aktiiviseksi lyhyessä ajassa. Se taas tarkoittaa räjähtävyyttä, Mali selittää.

Kaikkia salaisuuksiaan Mali ei halua julkisesti paljastaa. Suotakoon se alansa huippuammattilaiselle.

Mali puhuu paljon hyppyjen merkityksestä räjähtävyyden rakentamisessa, mutta ne ovat vain osa Leijonien fysiikkaharjoittelua. Ohjelmaan kuuluvat myös perinteisemmät punttitreenit.

– Mahdolliset vammat täytyy ottaa huomioon. Ensimmäisenä tarkistan, ovatko pelaajan ranteet kunnossa. Jos ovat, ja pelaaja on vetänyt rinnalle, niin leirinkin aikana hän vetää rinnalle. Jos ei ole, niin sitten tehdään jotain korvaava, Mali sanoo.

Jalkaliikkeisiin Mali antaa kolme vaihtoehtoa, kunhan on ensin tarkistanut tekniikoiden olevan kunnossa. Jos ei ole, vaihtoehto muuttuu käskyksi.

– Vaihtoehtoja ovat kyykky, etukyykky tai yhden jalan kyykky. Näiden päälle siis tehdään jokin kontrasti eli hyppy, Mali selittää.

Esimerkki Leijonien fysiikkatreeniviikosta Ma: Kokoontumispäivä. Pitkä lämmittely, paikkojen avaaminen. Muutama hyppy tai jalkalihasliike salilla. Ti: Punttipäivä. Alavartalopuntti. Ke: Ylävartalopuntti. To: Peli Pe: Todella pitkä aktivointi, lihasten lämmittelyä. Pelin karstat liikkeelle. Terävyyttä, jottei kukaan loukkaa itseään. La: Peli Su: Peli. Leijonat tekee MM-leirin aikana kuivatreenin aina ennen jäätreeniä, paitsi pelipäivinä. Silloinkin treenaavat ne, jotka eivät ole kokoonpanossa. Harjoitusten kesto vaihtelee 60 ja 80 minuutin välillä.

Malin fysiikkaharjoitteissa ei varsinaisesti luoda aerobista pohjaa, jonka avulla Leijonat luistelee vastustajiltaan jalat alta päätöserissä. Malin kanssa punttisalilla leijonapelaajat valmistelevat kamppailuvoimaa, terävyyttä ja räjähtävyyttä.

Aerobista kuntoa Leijonat harjoittelee jäällä.

– Juoksemme vain alkulämmittelyissä ja todella lyhyitä aikoja, noin kymmenen minuuttia kerrallaan, Mali kertoo.

Leijonien kultasankareita ei luoda pururadoilla. Jääharjoituksissa sen sijaan luistellaan paljon, etenkin leirin alkuvaiheessa.

– Se kerää kapasiteettia päätöseriin ihan oikeasti, Mali sanoo.

Jalosen ja Malin yhteistyön on oltava saumatonta, jotta pelaajien kuormitus pysyy leirin aikana sopivana. Siksi kaksikolla on yhteisymmärrys siitä, millaisia harjoituksia Jalonen teetättää jäällä ja Mali jään ulkopuolella.

” Täällä on myös todella avoin ilmapiiri. Eli kukaan ei pelkää pelipaikkansa puolesta sanoa, että nyt muuten väsyttää.

Mikä hieman yllättävää, Leijonien valmennusjohto ei käytä sykemittareita tai muita teknisiä laitteita pelaajien palautumisen seuraamiseen.

– En tiedä, onko se väärin vai oikein. Olemme kokeilleet sitä, mutta se ei oikein toiminut meillä, Jalonen sanoo.

– Kaikki pelaajat eivät ole tottuneet mittaukseen. Kun sitä käyttää yhtäkkiä, pelaaja alkaa ajatella palautumistaan liikaakin. Joku pelaaja saattaa hoksata, että perhana, minähän olen väsynyt, kun mittari niin sanoo. Vaikka hän oikeasti olisikin hieman väsynyt, niin parempi on, jos hän ei tiedä sitä, Jalonen sanoo.

Jaloselle ja Malille on muodostunut selkeä ymmärrys siitä, miten MM-leirin ja turnauksen rasitus jaksotetaan sopivaksi – ilman mittareita.

– Havaitsen kyllä jäällä, jos meno on väsynyttä, Jalonen sanoo.

– Täällä on myös todella avoin ilmapiiri. Eli kukaan ei pelkää pelipaikkansa puolesta sanoa, että nyt muuten väsyttää, Mali sanoo.

Jukka Jalonen Leijonien harjoituksissa Tampereella.

MM-leirin ja osittain vielä MM-turnauksenkin aikana Leijonien fysiikka siis optimoidaan huippukuntoon. Se ei kuitenkaan ole leirin ainoa tavoite.

Jos Leijonat saa fysiikasta kilpailuetua arvoturnauksissa, ainakin yhtä suuri tai vielä suurempi menestystekijä Leijonille on Jalosen tiiviiseen viisikkoon perustuva pelitapa. Sen juurruttaminen pelaajien selkäytimiin on yksi MM-leirin tärkeimmistä päämääristä, ja opettelu alkaa päivästä numero yksi.

– Aloituspalaverissa käymme läpi leijona-arvot sekä pelin periaatteet teoriassa. Tutustumme siis videopelikirjaamme, Jalonen kertoo.

– Sen jälkeen alamme harjoitella pelaamista.

” Minulla on aika selvä sapluuna.

Alansa huippuammattilaisena Mali on onnistunut löytämään kaavan virittää Leijonat arvoturnaukseen fyysiseen iskuun. Jalonen puolestaan on osoittanut olevansa maailman ehdotonta eliittiä pelitavan opettamisessa. Tämä yhtälö on tuottanut huipputuloksia.

– Minulla on aika selvä sapluuna. Näiden neljän leiriviikon aikana meillä on normaalisti kaksi tai kolme täysmittaista jääharjoitusta ennen kuin loppuviikon pelit alkavat. Näissä harjoituksissa harjoittelemme yhtä tai kahta viisikkopelin osa-aluetta kerrallaan, Jalonen kertoo.

Jalosen harjoittelusapluunassa viisikkopelin osa-alueet on jaettu kolmeen kategoriaan.

– Yleensä aloitamme aggressiivisella karvauksella ja paineen alta avauksilla, se on ykkösosio. Toinen on hyökkäysalueen hyökkäyspeli ja puolustusalueen puolustuspeli. Kolmas on trap ja trapin murto, Jalonen sanoo.

– Peliä edeltävinä päivinä harjoittelemme lisäksi ylivoimaa ja alivoimaa, hän lisää.

Kaikki edellä mainitut viisikkopelin osa-alueet ovat Leijonien harjoituksissa mukana heti ensimmäisestä leiriviikosta alkaen.

Valmistautumisjaksoa ei pilkota siis esimerkiksi niin, että yhdellä viikolla harjoiteltaisiin karvauksia ja paineen alta avauksia ja seuraavalla viikolla keskityttäisiin vaikkapa trapiin ja sen murtamiseen.

– Otamme koko pelin kerralla mukaan. Voisi olla eri juttu, jos olisin täällä ensi kertaa valmentamassa. Kertaamme joka viikko kaikki osa-alueet, sillä joillain pelaajilla asiat tuppaavat hieman unohtua, Jalonen sanoo.

Tärkeitä palautetapahtumia etenemisen seuraamiseksi ovat leirijakson aikana pelattavat harjoituspelit. Niiden jälkeen Leijonien valmentajat käyvät onnistuneita ja toisaalta korjaamista vaativia asioita läpi pelaajien kanssa videopalavereissa.

Harjoittelun, pelikokemusten ja palauteprosessin kautta rakentuu pikkuhiljaa Leijonien pelillinen selkänoja MM-turnaukseen.

Reagointivaraakin toki on.

– Tänään esimerkiksi harjoittelimme puolustamista Ruotsin hyökkäysalueen hyökkäyspeliä vastaan. He pelaavat sitä erikoisesti, eikä sitä ole helppo puolustaa, Jalonen kertoo haastattelupäivänä ennen Ruotsin EHT-turnausta.

Vaikka Leijonien toiminnan pääpaino on omassa pelitavassa, vastustajatkin otetaan huomioon. Ruotsi-otteluihin hiottiin puolustuspeliä naapuria vastaan.

Leijonien harjoittelun pääpaino on omassa pelitavassa, mutta vastustajatkin otetaan huomioon, jos syytä on.

– Turnauksen aikanakin elämme tilanteen mukaan. Jos joku asia vaatii harjoittelua, sitten sitä harjoitellaan, Jalonen sanoo.

Tässä asiassa Jaloselle on tullut malttia, hän myöntää.

Arvoturnauksen, tai edes sitä edeltävän leirin aikana, on turha pyrkiä samanlaiseen täydellisyyteen kuin seurajoukkueen valmentamisessa.

– Olisi helppoa nostaa aina esiin hirveä määrä asioita ja ajatella, että kyllä nämä jätkät ymmärtävät. Mutta eivät he oikeasti muista kuin ehkä yhden asian kerrallaan. Palavereissamme ei korjata neljää tai viittä asiaa vaan yksi tai maksimissaan kaksi asiaa. Täytyy osata priorisoida, mitkä asiat milloinkin ovat kaikkein tärkeimpiä, Jalonen ruotii.

” Veikkaan, että jotkut maat harjoittelevat vieläkin kaksi kertaa päivässä. Se voi jossain vaiheessa alkaa puuduttaa.

Kun Jalonen oli ensi jaksoaan maajoukkueessa, MM-leirillä harjoiteltiin kaksi kertaa päivässä. Hinku opettaa asioita oli niin kova.

– Huomasin, ettei siinä ole mitään järkeä.

– Helposti ajattelee, ettemme millään ehdi käymään kaikkia asioita läpi nykymallilla, mutta jaksaminen ja tuoreus säilyvät paremmin. Veikkaan, että jotkut maat harjoittelevat vieläkin kaksi kertaa päivässä. Se voi jossain vaiheessa alkaa puuduttaa, hän sanoo.

Leijonien jääharjoituksissa tehdään muutakin kuin harjoitellaan viisikkopelaamista. Olipa ohjelmassa kiertoharjoitus tai vaikka pienpeli, Jalonen yrittää ujuttaa mukaan jonkinlaisen kilpailun.

– Se nostaa intensiteettiä. Sanon sitä aina pikkulastenkin valmentajille, että aina kannattaa kilpailla, Jalonen kertoo.

Kilpaileminen harjoituksissa liittyy maalinteon tehokkuuteen, teemaan, jonka kanssa suomalaisessa jääkiekossa on aika ajoin tuskailtu. Jalonen on luonut harjoituksiin yksinkertaisen mutta toimivaksi havaitsemansa porkkanan korostaakseen maalinteon merkitystä.

– Se joukkue saa kaksi maalia, jonka pelaaja tekee maalin suoraan syötöstä, ohjaamalla tai reboundista. Nämä ovat kaikista tehokkaimpia tapoja tehdä maaleja etenkin tiukoissa peleissä, joten haluan korostaa niitä, Jalonen sanoo.

Tämän pienen porkkanan ansiosta pelaajat yrittävät laukoa Leijonien harjoituksissa yhdellä kosketuksella, vaikka syöttö ei napsahtaisi aivan kohdilleen.

Yhtä lailla pelaajat rynnivät harjoituksissakin räväkästi maalille, koska sieltä on mahdollista päästä ohjaamaan tai lyömään irtokiekko maaliin.

Ja kuten ikivanha sanonta kuuluu, niin pelaat kuin harjoittelet.

Huomio leijonapelaajien ympärillä on kovaa jo leirikaudella ja kiihtyy MM-kisoissa.

Nyt Leijonien MM-leiristä on käsitelty pelaajien fysiikan ja pelitavan rakentamisen kaavat.

Leirin kolmas tärkeä teema on henkisestä jaksamisesta huolehtiminen, jotta pelaajat pelaajat eivät ala puutua ja kärsiä leiriväsymyksestä jo ennen MM-turnausta. Näiden lieveilmiöiden estämiseen ei tosin ole tarvittu poppaskonsteja vaan yksinkertaisesti vapaa-aikaa.

– Pidämme yhteisen oheisohjelman aivan minimissä, Jalonen kertoo.

Leijonien MM-leirillä ei siis vietetä väkinäisiä tyky-päiviä seikkailupuistoissa tai kartingradoilla.

– Päivät ovat jo muutenkin pitkiä. Vaikka yhteinen tekeminen olisi jotain rentoa, siihen liittyy kuitenkin aina aikataulutusta ja muuta sellaista, joka voi kuormittaa, Jalonen sanoo.

Eikä Leijonien MM-leiri ole yhtäjaksoinen kuukauden mittainen puserrus. Tänä vuonna kahdella ensimmäisellä leiriviikolla pelaajilla oli kaksi vapaapäivää viikossa, kahdella jälkimmäisellä viikolla vapaapäiviä oli yksi. Näiden päivien aikana pelaajat voivat matkustaa koteihinsa.

– 1–2 päivääkin katkaisee leirin sopivasti, Jalonen sanoo.

Leijonien MM-leiri 2022 Atte Ohtamaa (vas.) ja Marko Anttila olivat pelaajia, jotka osallistuivat Leijonien pitkään MM-leiritykseen. 1. viikko: Sunnuntaina Tanskaan. Harjoituksia alkuviikosta. Pelit keskiviikkona ja torstaina. Paluu Suomeen perjantaina iltapäivällä. Lauantai ja sunnuntai vapaata. 2. viikko: Maanantaina Joensuuhun. Harjoituksia alkuviikosta. Peli torstaina Joensuussa ja perjantaina Kuopiossa. Lauantai ja sunnuntai vapaata. 3. viikko: Maanantaina illalla Tshekkiin. Harjoituksia alkuviikosta. Pelit torstaina, lauantaina ja sunnuntaina. Paluu Suomeen ennen puolta yötä sunnuntaina. 4. viikko: Maanantai vapaa. Tiistaina kokoontuminen Tampereelle. Alkuviikko harjoituksia. Torstaina peli Tampereella. Pelin jälkeen yöllä matkustus Tukholmaan. Perjantaina harjoittelua, pelit lauantaina ja sunnuntaina. 5. viikko: Ei enää varsinainen leiriviikko vaan kisaviikko. Maanantai vapaa, tiistaina kokoontuminen Tampereelle. MM-kisojen avausottelu perjantaina.

Vaikka MM-leiriltä lopulliseen kisajoukkueeseen mahtuu vain osa pelaajista, moni pelaaja on silti valmis seurajoukkuekauden jälkeen heittäytymään uuteen projektiin.

Suuri osa leiriryhmään valituista pelaajista taistelee aidosti kisapaikasta, mutta mukana on alkuvaiheessa myös nuoria pelaajia, jotka ovat tutustumassa maajoukkueympyröihin.

Tässä suhteessa Leijonien MM-leirillä on roolinsa myös lajijatkumossa. Nuoret pelaajat pääsevät intensiivisen leirin aikana tutustumaan maajoukkueen toimintatapoihin ja ovat valmiimpia, jos heidän aikansa arvokisoissa myöhemmin koittaa.

Nämä potentiaaliset nuoret saavat leiriltä putoamisensa jälkeen Jaloselta palautepuhelun, jossa keskustellaan pelaajan henkilökohtaisista kehityskohteista. Tulevaisuuden tähdet ottavat neuvoja mielellään vastaan leijonavalmentajalta.

” Pelaajilta on tullut tästä toimintamallista hyvää palautetta.

Paljon ikävämpiä hetkiä Jaloselle ovat ne, kun pitkän leirityksen jälkeen joukosta täytyy pudottaa viimeiset, aivan arvokisakomennuksen kynnyksellä roikkuneet pelaajat.

– Silloin yksinkertaisesti kerromme lopullisen ryhmän esimerkiksi laittamalla joukkueen nimilistan esiin. Minä saatan silloin samalla kertoa, ketkä pelaajat eivät jatka ryhmässä, Jalonen kertoo johtoryhmän toimintatavoista.

– Soitan myöhemmin pelaajat läpi ja kyselen, mitkä fiilikset leiristä jäi. He voivat antaa palautetta meille, ja minä annan pelaajille. Kokeneiden pelaajien kanssa ei toki kovin suurta analyysiä tehdä. Se on enemmän yleistä juttelua.

Jääkiekkoilijat rakastavat avoimuutta ja rehellisyyttä, joten yhdellä puhelinsoitolla voi olla valtava merkitys pelaajan seuraavana keväänä miettiessä, onko tankissa bensaa lähteä mukaan MM-leiritykseen.

– Pelaajilta on tullut tästä toimintamallista hyvää palautetta, Jalonen sanoo.

Jukka Jalonen EHT-pelissä Tshekkiä vastaan Tukholmassa 7.5.

Lopulta jäljellä on kisajoukkue, jonka ydin pitäisi olla hitsautunut yhteen tiiviimmin kuin vastustajilla.

Kotikisojen ratkaisupeleissä saatetaan jälleen nähdä, kuinka Leijonat junnaa vaihdosta toiseen omaa pelitapaansa ja pystyy fysiikkansa ansiosta tiputtamaan vastustajan kyydistään päätöserässä. Kenties joku pelaaja punnertaa räjähtävästi puolustajastaan irti Hero Malin herkkyysharjoitusten ansiosta.

Niillä hetkillä on hyvä muistaa, että menestyksen esityöt alkoivat jo huhtikuun alussa MM-leirin ensimmäisellä viikolla.

Kyse ei ole sattumasta vaan pitkälle jalostetun työn tuloksista. Hedelmien poimimista huolellisesta valmistautumisesta päästään katsomaan ensi viikolla, kun MM-kisoissa alkavat ratkaisupelit.