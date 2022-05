Psykologi kouli voittajaksi jo 8-vuotiaana – Carlos Alcaraz, 19, on tenniksen tuleva ykköspelaaja

Mitä tapahtuu, kun poikkeuksellinen lahjakkuus yhdistyy jo lapsena tehtyihin valintoihin, jotka ovat tähdänneet ainoastaan tennisammattilaisuuteen? Tuloksena on tenniksen seuraava suurpelaaja Carlos Alcaraz, joka on yhdistelmä Roger Federeriä, Rafael Nadalia ja Novak Djokovicia.

Sanattomuus, epäuskoinen naurahdus – ehkä ihmettelyä ääneen.

Jokainen tennistä viime vuosikymmeninä seurannut on kohdannut tuon tunteen, jos on katsonut Roger Federerin, Rafael Nadalin tai Novak Djokovicin otteluita.

Federer on paukuttanut vaikeasta asennosta ja nousevasta pallosta rystyläpilyönnin linjaa pitkin senttimetrin tarkkuudella kenttään. Nadal on tuntunut rikkovan fysiikan lakeja kämmenruoskansa tuottamalla yläkierteellä. Djokovic on venynyt äärimmäisiin asentoihin ja tuntunut kuin ajatuksenlukijana tietävän jo etukäteen, mihin vastustaja on palloa lyömässä.

Hetkiä, lyöntejä ja suorituksia, jotka jättävät jopa otteluita kommentoivat entiset huippuammattilaiset usein hämilleen: eihän tuon olisi pitänyt olla mahdollista?

Eikä se ole ollutkaan mahdollista kovin monelle muulle.

Kunnes tennis- ja koko urheilumaailmaan syntyi uusi supertähti.

Carlos Alcaraz tekee kentällä samanlaisia taikoja kuin lajin kolme suurta.

Alcaraz nousi koko urheilumaailman ilmiöksi toukokuun alussa. Hiljattain 19 vuotta täyttänyt espanjalainen teki sellaista, mihin kukaan muu ei ollut pystynyt. Hän voitti ensimmäisen pelaajana historiassa sekä Nadalin että Djokovicin samassa massaturnauksessa.

Tennisväen tietoisuuteen maailmanlistan sijalla kuusi porskuttava espanjalainen nousi jo paljon aiemmin.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 20/2022. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Alcaraz on ollut superlupaus, jonka tekemisiä on seurattu vuosikausia. Espanjalaistenniksessä hänen nimensä alleviivattiin paksulla tussilla jo pikkupoikana.

– Aloin seurata Carlosia, kun hän oli 11-vuotias. Hän teki minuun erittäin hyvän vaikutuksen: muistan hänet laihana pikkupoikana, joka teki kentällä monta asiaa hyvin, sanoi tennisagentti Albert Molina ATP:n verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa noin vuosi sitten.

Alcaraz oli lapsitähti, eikä ihme. Hän kirjaimellisesti kasvoi tenniskentillä, eikä osaavaa valmennusta tai pelikavereita tarvinnut hakea kaukaa. Alcarazin isä Carlos Alcaraz Sr. oli entinen ITF-tasolle yltänyt kilpapelaaja ja paikallisen tennisakatemian johtaja. Kolme vuotta vanhempi isoveli Alvaro pelasi myös.

Perheen esikoisesta ei tennistähteä tullut, mutta Carlos Alcarazin lahjat huomattiin melkein heti sen jälkeen, kun hän tarttui neljävuotiaana mailaan ensimmäisen kerran.

– Carlosin ollessa 5–6-vuotias oli selvää, että hänellä on luontainen kyky tennikseen. Tennis oli Carlokselle helppoa ja hän oppi lajin hienoudet nopeasti. Carlos teki kaiken tuon ilman opastusta, sillä hän pystyi kopioimaan sen, mitä näki. Silloin ymmärsimme, että kyse on jostain erityisestä. Päätimme alkaa kehittää hänen tennistaitojaan, kertoi isä-Alcaraz Trans World Sport -ohjelmalle.

” Muistan hänet laihana pikkupoikana, joka teki kentällä monta asiaa hyvin.

Nuoren lupauksen kehityksen tieltä pyrittiin poistamaan jokainen este.

Sponsoriksi ryhtyi paikallinen, muun muassa jogurtinvalmistajana tunnettu Postres Reina, joka mahdollisti nuoren lupauksen kiertämisen ympäri maata.

Taustajoukot olivat valmentajien lisäksi mittavat: Espanjan yleisradioyhtiö kertoi artikkelissaan, miten lääkäri Juanjo López alkoi seurata seitsemänvuotiaana Carlos Alcarazin kasvuennusteita. Urheilupsykologi Josefina Cutillas aloitti työskentelyn Alcarazin kanssa noin vuotta myöhemmin.

Kypsässä 12 vuoden iässä Alcarazista tuli kansainvälisen agentti- ja manageritoimisto IMG:n asiakas. Yhtiön edustaja oli seurannut kahdeksan kuukauden ajan nuoren Alcarazin otteita ja taivutellut tämän vanhempia yhteistyöhön.

– En tiennyt, että hän olisi maailmanlistalla 80 parhaan joukossa 18-vuotiaana. Valehtelisin, jos väittäisin toisin. Tiesin sen, että hänellä on melkoinen potentiaali tehdä isoja asioita – varsinkin, jos häntä ohjattaisiin oikeaan suuntaan, Molina sanoi.

Carlos Alcarazin kyvyt on tiedetty Espanjan tennispiireissä jo vuosikausia, mutta globaalin läpimurron lajin huipulle hän on tehnyt tänä vuonna.

Alcaraz oli poikkeuksellinen lahjakkuus, mutta myös taustajoukkojen järjestelmällisyys oli poikkeuksellista.

Hänestä on aina koulittu vain ja ainoastaan tennisammattilaista. Sellainen Alcarazista myös tuli.

Alcaraz oli vain 14-vuotias, kun hän nappasi itselleen ensimmäisen ATP-pisteen.

Teinipoika voitti ITF-tason kotikisassaan Murciassa ensimmäisellä kierroksella maailmanlistalla sijalla 292 olleen Federico Gaion.

Alcarazin nousu jatkui, kun hän siirtyi tenniksen entisen maailmanlistan ykkösen Juan Carlos Ferreron valmennukseen. Silloin myös mailajätti Babolat alkoi sponsoroida häntä.

Alcaraz voitti otteluita Challenger-tason kilpailuissa vain 15-vuotiaana. Ensimmäiset isot otsikot Alcarazista alkoivat levitä ympäri maailman, kun hän voitti maailmanlistalla sijalla 140 olleen Pedro Martinezin.

Samanlaisia temppuja teinipoikana oli tehnyt 17 vuotta aiemmin Rafael Nadal.

Alcaraz on ollut massakaudella hurjassa iskussa.

Alettiin puhua uudesta Nadalista, mutta ”uusi Nadal” oli pelaajana kuitenkin eri maailmasta kuin se alkuperäinen nuori ”Rafa”, joka pelasi syvällä takakentällä.

– Carlos saattoi käyttää chip and charge -peliä tai tulla verkolle aktiivisesti. Hän pystyi pelaamaan kovalla yläkierteellä, mutta myös lyömään suoraan. Riippuen siitä, mikä tilanne oli, valmentaja Ferrero kertoi englantilaiselle i-sanomalehdelle.

– Carlos erottui muista pelaajista jo nuorena, koska pystyi tekemään kentällä monia eri asioita. Se oli jotain poikkeuksellista.

Iso osa Alcaraz-huumaa liittyykin nuorukaisen monipuoliseen pelityyliin. Kentällä nähdään säkenöivä tähti, joka tarjoaa yleisölle jokaisessa ottelussa samanlaisia vau-hetkiä kuin ovat tarjonneet Djokovic, Nadal ja ennen kaikkea Federer.

Carlos Alcaraz juhlii yhtä monista voitoistaan.

Alcaraz-huumassa nuorukaista vertaillaan jatkuvasti lajin kolmeen suureen.

Tennistähti on itse sanonut pelinsä muistuttavan Federerin otteita. Valmentaja Ferraro näkee Alcarazissa sen sijaan Federeriä ja Djokovicia. Moninkertainen grand slam -voittaja Justine Henin ja moni muukin lajisuuruus on nähnyt Alcarazin olevan sekoitus kaikkea kolmea.

Ripauksia jokaisen suuruuden pelistä espanjalaisessa toden totta on.

Alcarazin taidokkaat pysäytyslyönnit, verkolle nousut ja ennalta arvaamattomat ratkaisut tuovat mieleen Federerin. Fysiikka, asenne ja raaka voima muistuttavat Nadalia. Liike kentällä on ehtaa Djokovicia, ja liu’usta lyöty rysty on kuin kopio serbin vastaavasta.

Kaikista vakuuttavinta Alcarazissa on ollut hänen kypsyytensä.

Yksittäinen esimerkki nähtiin Madridin Masters-turnauksen välieräottelun ratkaisuhetkillä Djokovicia vastaan.

Djokovic teki tuttuun tyylinsä sen, mitä hän niin kovin usein tekee: nosti tasoaan ja alkoi pelata aiempaa aggressiivisemmin.

Viimeisten vuosikymmenten aikana on nähty useaan kertaan, miten urhoollisesti taistellut vastustaja murtuu viimeistään tuolloin. Ratkaisevilla hetkillä, muutamissa palloissa, Djokovic, Nadal tai Federer löytävät vielä uuden vaihteen ja kääntävät ottelun edukseen.

Sellainen hetki oli tulossa Madridissa, kun ratkaisevan erän tiebreak alkoi.

Djokovic, tenniksen historian kaikkien aikojen paras palauttaja, löi pallon syvälle Alcarazin kenttäpuoliskolle. Tavallinen huippupelaaja ottaisi askeleen taaksepäin ja jäisi mainion palautuksen jälkeen puolustuskannalle.

Alcaraz oli toista maata. Hän otti askeleen eteenpäin, hyökkäsi ja sivalsi vastustamattomasti rystyllä linjaa pitkin läpilyönnin.

Se oli äärettömän vaikea lyönti äärettömän kovassa paikassa, mutta kuvasi nuoren miehen henkistä kanttia.

Yli 10 000-päisen kotiyleisön edessä pelannut Alcaraz pelasi tiebreakissa rohkeasti, monipuolisesti ja tarvittaessa maltilla: käytti pysäytyslyöntejä, tuli verkolle ja löi lujaa linjaa pitkin.

Lopulta hän voitti.

– Hän piti hermonsa hienosti ja pelasi todella kypsästi ikäänsä nähden. Hänen rohkeutensa oli vaikuttavaa, Djokovic kehaisi nuorukaista ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Novak Djokovic (oik.) onnitteli voiton jälkeen Alcarazia Madridissa 7. toukokuuta.

Kuninkaat ovat kuolleita! Eläköön uusi kuningas!

Tennisväki on tunnetusti pahamaisen malttamatonta, mitä tulee tulevaisuuden ennakointiin. Viimeisen vuosikymmenen aikana uusi Federer, Nadal tai Djokovic on haluttu nähdä hyvin monessa nuoressa, läpimurtonsa tehneessä pelaajassa.

Myös lajin mahtikolmikon dominoinnin on jo vuosikausia ennustettu loppuvan. Ne ovat olleet pieleen menneitä ennustuksia.

Käsittämätön tilasto on yhä se, että Djokovic, Nadal tai Federer ovat kaapineet viimeisistä 20:sta grand slamista peräti 18 nimiinsä. Polvivaivoista kärsineen Federerin voitonjuhlat lienee jo juhlittu ja sveitsiläisen syksyn paluuturnauksessa Baseliin on jäähyväisten maku, mutta Nadalin ja Djokovicin kohdalla on toisin.

He hallitsevat yhä huipputennistä ja ovat suurimpia ennakkosuosikkeja jokaisen grand slam -turnauksen voittajaksi. Niin he ovat myös nyt pelattavissa Ranskan avoimissa, vaikka jalkavammasta kärsineen Nadalin kunto onkin tällä hetkellä kysymysmerkki.

Valtikka on kuitenkin väistämättä siirtymässä uudelle vallanpitäjälle. Kenties jo Ranskassa, mahdollisesti myöhemmin tänä vuonna US Openissa tai ehkä vasta ensi vuoden aikana.

Uusi kuningas saattaa olla jopa lajin kolmen suuren vertainen hallitsija.

– Hän ei ole tavallinen kaveri, Nadal sanoi Madridin Masters-turnauksessa TennisTV:lle.

– Samalla tavalla kuin Novak ei ollut tavallinen kaveri. Samalla tavalla kuin Roger ei ollut tavallinen kaveri. Luultavasti minäkään en ollut tavallinen kaveri.

Nadal puhui Alcarazista.