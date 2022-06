Mikko Hirvonen on nykyään rallirehtori.

Mikko Hirvonen on nyt rallirehtori – Toyotan ison rahan korkeakouluun pääsevät vain harvat ja valitut: ”Haluan maailmanmestariksi!”

Toyotan rallikoulun voimahahmona Keski-Suomessa häärii entinen huippukuljettaja Mikko Hirvonen.

– Haluan rallin maailmanmestariksi. Näin sanoo 21-vuotias japanilainen Nao Otake keskellä korpilahtelaista metsää rallin sydänmailla Keski-Suomessa.

Otakella on päällään Toyotan ajohaalarit. Hän kuuluu jättimäisen japanilaismerkin ralliakatemiaan, eli virallisesti Toyota Gazoo Racingin WRC Challenge Programiin.

Akatemian pääkouluttajana Korpilahdella työskentelee moninkertainen MM-osakilpailuvoittaja Mikko Hirvonen, 41, apunaan muun muassa ex-rallikuljettajat Juho Hänninen, 40, ja Jouni Ampuja, 46.

Nao Otake on yksi kolmesta japanilaisesta, joista akatemiassa aiotaan kouluttaa rallin ammattilaisia vuosia vievässä projektissa. Otaken lisäksi akatemiaan on karsintaprosessin jälkeen valittu 21-vuotias Hikaru Kogure ja 25-vuotias Yuki Yamamoto.

Kaikkien kolmen tavoitteena on murtautua jonain kauniina päivänä MM-sarjan pääluokkaan, mutta ainoastaan Otake uskaltaa puhua mestaruustavoitteestaan ääneen.

Yuki Yamamoto (vas.), Hikaru Kogure ja Nao Otake tähtäävät rallin ammattilaisiksi Jouni Ampujan ja Mikko Hirvosen opein.

Nuorten miesten lähtökohdat ovat hieman erilaisia, mutta kaikki ovat ajaneet kotimaassaan enemmän tai vähemmän rallia. Kyseinen kolmikko valittiin 60 hakijan joukosta, joista kahdeksan kutsuttiin talvella Suomeen Toyotan MM-rallin kotikonnuille testitilaisuuteen.

Ajajille teetettiin ajotestien lisäksi erillisiä henkisiä ja fyysisiä testejä. Valinnoissa painotettiin etenkin kehityskelpoisuutta ja ralliin sopivaa luonnetta.

– Valitun kolmikon auton käsittelytaito teki vaikutuksen. He ottivat testitilaisuuden myös kokonaisuudessaan rauhallisesti, eikä turhaa höntyilyä ollut. Se kertoo tietystä kypsyydestä ja valmiuksista, rallirehtori Hirvonen kertoo.

F1-sarjassa autonvalmistajilla on ollut jo vuosia nuorien kuljettajien kehitysohjelmia, mutta rallissa vastaavanlainen toiminta on ollut harvinaisempaa. Sikäli Toyotan projekti on kokonaisvaltaisuudessaan liki ainutlaatuinen.

– Junioritiimejä on rallissa ollut muillakin merkeillä, mutta ehkäpä tällaista ihan vastaavaa näin pitkän tähtäimen toiminnalla ja näin suurella panostuksella ei ole ollut, Hirvonen sanoo.

Mikko Hirvonen neuvoo rallikykyjä.

Nao Otakella on palava halu maailmanmestariksi.

Otake kertoo aloittaneensa autolla ajamisen 14-vuotiaana Toyota Starletilla. Se on sattumoisin samanmerkkinen auto, jolla muuan Kalle Rovanperä aloitteli omaa tietään tähtiin jo alle kymmenvuotiaana. Rovanperän Starlet tosin oli takavetoinen, kun taas Otake kaasutteli hieman uudemmalla, etuvetoisella Starlet-mallilla.

Otake kertoo innostuneensa lajista isänsä innoittamana, joka on ajanut rallia. Otake vannoo olevansa henkeen ja vereen nimenomaan Toyotan mies ja kertoo innokkaasti muista käytössään olleista Toyotan automalleista. Pieni kauneusvirhe tässä kertomuksessa tosin on, sillä Otake paljastaa isänsä pitävän Subaruista, eli toisesta, rallipoluilta tunnetusta japanilaismerkistä.

Joka tapauksessa Otake vaikuttaa olevan tosissaan kivikovan tavoitteensa kanssa. Sympaattinen nuorimies huokuu aitoa onnellisuutta päästyään Hirvosen vetämään ralliakatemiaan.

– Olin jo pikkupoikana Mikko Hirvosen fani. Hän voitti Japanin MM-rallin vuonna 2007 Ford Focuksella. Katsoin sitä silloin televisiosta. Olen todella onnellinen, että pääsin hänen oppiinsa!

Otake sanoo pitävänsä enemmän soralla ajamisesta kuin menosta asfaltilla.

– Mutta tässä kouluttautumisohjelmassa opin asfaltillakin ajamisesta koko ajan lisää. Se pitää tietysti myös osata, jos aikoo menestyä.

Otake pitää parhaimpana ominaisuutenaan sitä, että hänellä on tajua ja silmää nopeudelle.

– Osaan aistia hyvin vauhtia. Olen lasketellut, ja se auttaa ajamisessa, ajolinjan valinnassa ja vauhdin arvioimisessa, hän kertoo.

Nao Otake nauttii soralla ajamisesta.

Testitie on kovassa käytössä.

Lumella hän oli kaasutellut jo ennen Suomeen tuloaan. Ensimmäisen kerran hän kertoo päästelleensä lumella Naganossa, suomalaisille vuoden 1998 olympialaisista tutusta paikasta, jossa Mika Myllylä hiihti olympiakultaa ja Leijonat nappasivat NHL-miehillä marinoiduissa kiekkopeleissä olympiapronssia.

Otaken mielestä rallissa vaikeinta on nuotittaminen. Siihen Hirvonen ja muut projektiin värvätyt suomalaisosaajat tarjoavat korvaamatonta apuaan.

– Olen opetellut nuotitusta noin kolme vuotta, mutta se on yhä aika haastavaa. Täällä opin siitä koko ajan paljon lisää, Osakasta kotoisin oleva Otake riemuitsee.

Korpilahdella työtään tekee myös kokenut kakkoskuljettaja Marko Salminen. Salminen, 43, on aiemmin työskennellyt Toyotalla nykyisin MM-sarjaa ajavan japanilaisen Takamoto Katsutan kanssa tämän kehitysvaiheessa kohti huipputasoa. Hurjapäänä tunnettu Katsuta on jo vauhdillisesti MM-sarjan kärkimiesten tuntumassa, mutta ajamisen varmuudessa on vielä petrattavaa.

– Takamoto on erittäin kuuluisa Japanissa. Hän on idolini, ilmoittaa Hikaru Kogure.

Toyotan mukaan Katsutan kehittyminen oli yksi syy siihen, että merkki rohkaistui polkaisemaan vauhtiin entistä isomman nuorten kuljettajien kehitysprojektin japanilaiskuljettajille.

Marko Salminen, minkälaista on työskentely nuorten japanilaiskykyjen kanssa?

– Periaatteessa tämä on samanlaista kuin muidenkin kuljettajien kanssa. Olin aiemmin tosiaan Takamoton projektissa, joten osasin vähän odottaa, että minkälaista tämä olisi. Kivaa hommaa – näkeehän tässä läheltä, kun kuskit kehittyvät.

– Tietysti nuottitreeniä tulee paljon yhdessä. Ja toki olen myös sellainen luottoihminen. He voivat kertoa minulle hyvät ja huonot asiat. Minulle voi soittaa, oli asia sitten mikä hyvänsä, Salminen sanoo.

” Näkeehän tässä läheltä, kun kuskit kehittyvät.

Salmisen lisäksi kakkoskuljettajina projektissa työskentelevät myös 44-vuotias Miika Teiskonen ja 27-vuotias Topi Luhtinen.

Mistään kahden markan projektista ei ole kyse, sillä japanilaiskyvyt asuvat Jyväskylässä Toyotan täydellä ylläpidolla ja ajotreeniä oheisharjoituksineen on viikosta ja päivästä toiseen.

Suomessa japanilaiset ovat asuneet tästä keväästä lähtien. Toyota on sitoutunut projektiin vahvasti, vaikka varsinaista päätepistettä sille on vaikea tässä vaiheessa määrittää.

Kiveen hakattu mainittujen japanilaisten paikka kehitysohjelmassa ei ole. Projektista voi tulla lähtö, jos kehitys ei ole syystä tai toisesta toivotulla tasolla. Lähtökohtana on ainakin toistaiseksi se, että tässä projektissa on vain japanilaisia ajajia.

Otake, niin kuin muutkin japanilaistoivot olivat ensimmäistä kertaa Suomessa, kun heidät kutsuttiin valintatilaisuuteen.

– Olen nauttinut Suomessa olemisesta. Vapaa-ajalla pelaamme esimerkiksi padelia, Otake kertoo sopeutumisestaan.

– Rakastan saunaa. Minulla on sauna asunnossani, hän innostuu.

– Suomi on kaunis maa ja uskon, että se on paras paikka oppia rallia, sanoo puolestaan Hikaru Kogure.

– Pelaamme padelia ja frisbeegolfia. Olen kuullut, että Suomen kesä on todella kaunis, joten odotan siltä paljon, toteaa Yuki Yamamoto.

Yuki Yamamoto

Hikaru Kogure

Kaikki kolme kuvailevat suomalaisia sorateitä vaativiksi. Korpilahden muutaman kilometrin pituista testitietä hinkataan koleassa kevätkelissä edestakaisin nuotteja tarkistaen. Välillä kuullaan japanilaiskuljettajien palautetta autosta, tiestä ja olosuhteista. Välillä rattiin hyppää pääkouluttaja Hirvonen, jotta autosta ja tiestä saadaan vesitiivis huippuammattilaisen mielipide. Autojen tiedonkeruuta tarkastellaan myös. Sitten tietoja voidaan vertailla ja japanilaisten kehityskohteita arvioida edelleen. Välillä auton alustaa säädetään, jotta nähdään miten kuljettajat reagoivat ajokin muutoksiin.

Menopeleinä testeissä ovat noin 200-hevosvoimaiset etuvetoiset Renault Cliot. Mitään halpaa lystiä testi- ja ajoharjoittelupäivien pyörittäminen ei ole, sillä kaikki tehdään ammattimaisesti tien sulkemisesta ja muonituksesta lähtien. Paikalla on kolme ralliautoa ja yhteensä noin 20–30 henkilöä kaikkine tykötarpeineen. Käytännössä autojen ylläpidosta ja huollosta vastaa entisen MM-rallikuljettajan Toni Gardemeisterin pyörittämä TGS-talli.

Ajopaikalla on myös asianmukaisesti ambulanssi. Hirvosen mukaan projektin aikana on sattunut mietoja ulosajojakin, muttei mitään suurempaa rysäystä.

Kun mukana on iso japanilaisvalmistaja, touhussa ei säästellä. Mikko Hirvosen valvovan katseen alla touhuaa 20-30 ihmistä ruokahuoltoineen ja ambulansseineen.

Hirvosen mielestä paras lähestymistapa on sellainen, että vauhtia lisätään asteittain, eikä niin, että vauhtia haetaan heti äärirajoilla ja ojia koluten.

Tavoitteena on, että kolmikko osallistuisi suomalaisiin kilpailuihin kesällä. Heidän on myös tarkoitus mennä ajamaan eurooppalaisia asfalttiralleja lähikuukausina.

Autojen kanssa edetään porras kerrallaan kohti nelivetoisia ja tehokkaampia ajokkeja. Hirvosen mukaan turhaa hoppuilua yritetään välttää ja maltti on matkassa.

Joka tapauksessa Nao Otaken tie maailmanmestariksi voi olla pitkä ja kivinen. Se vie vuosia tai sitten mestaruus jää vain haaveeksi. Mutta kukaan ei voi sitä tässä vaiheessa tietää. Joka tapauksessa Naon unelma elää nyt vahvana.

– Haluan todella maailmanmestariksi Toyotalla, hän huudahtaa iloisesti niin että metsä raikaa.