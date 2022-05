Mika Häkkinen keskeytti yli puolet kisoistaan vuosien ajan – Ossi Oikarinen kertoo, miten F1-tallit peittelivät usein totuutta

1990-luvun F1-sarjassa nähtiin vuosittain jopa 200 keskeytystä. Sen jälkeen keskeytykset ovat pudonneet murto-osaan. Mitä muutoksen takaa löytyy ja millaista oli kisata silloin, kun auto saattoi hajota milloin tahansa?

Kaiken piti olla jo valmista. Sitten taivas aukeaa. Viikonlopun ensimmäinen sade kastelee Monacon katuradan. Koko viikonlopun kuivana pysynyt rata on nyt litimärkä.

Muuttuneiden olosuhteiden takia järjestetään uudet varttitunnin mittaiset harjoitukset. Niiden aikana auto toisensa jälkeen ajautuu ulos radalta. Andrea Montermini kolaroi tunnelissa, eikä Fortilla ole vara-autoa. On 19. toukokuuta 1996, ja Monacon GP on vaatinut ensimmäisen keskeyttäjänsä. Tunnin päästä alkavaan kisaan starttaisi 21 autoa.

– Olosuhteet ovat todella vaaralliset. Radalla ei ole yhtään pitoa, Damon Hill sanoo BBC:lle ennakkohaastattelussa.

Damon Hill ampaisi Monacon GP:n kärkeen 19. toukokuuta 1996.

Hill säntää lähdössä paalulta startanneen Michael Schumacherin edelle. Kaukana heidän takanaan Jos Verstappen on ottanut riskin ja lähtenyt ainoana kuskina kisaan kuivan kelin renkailla. Verstappenin kisa päättyy ulosajoon ensimmäisessä mutkassa. Pian myös Minardin kuskit kolaroivat toisensa ulos kisasta.

Heti sen jälkeen tulee varsinainen shokki. Schumacher ajaa mutkan pahasti leveästi ja kolaroi Ferrarinsa ratavalliin. Hallitseva maailmanmestari on pyyhitty kisasta kuin päähenkilöltä vaikuttanut tyyppi Game of Thronesin varhaiskausilta. Ennen kuin ensimmäinen kierros on ohi, myös Rubens Barrichello pyörähtää pois pelistä.

F1-historian rankin kisa-autojen harvennus on alkanut. Vain muutama jäljellä olevista autoista pääsisi maaliin.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 15/2022. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Jos suomalaiselta kysyy, mitä hän muistaa 1990-luvun puolivälin F1-kisoista, vastaus saattaa olla ”Mika Häkkisen keskeytykset”.

Muistikuva ei ole väärä. Häkkinen keskeytti vuosina 1993–97 peräti 31 ajamistaan 58 osakilpailusta.

Erityisen mieleenpainuvia Häkkisen keskeytyksistä teki se, että ne tuntuivat johtuvan melko harvoin ulosajosta tai kolarista. Yleensä McLarenista petti moottori, mutta välillä siitä kerrottiin menneen vaihdelaatikko, polttoaineensyöttö, sähköt, kaasupoljin tai jarrut.

Hajosi se moottori 2000-luvullakin. Yläkuvassa Häkkisen moottori on pamahtanut Indianapolisin GP:ssä 2000 ja vuonna 2002 Itävallassa.

Silti kisakauden aikana joka sunnuntai useampi suomalainen formulajännäri rukoili Häkkisen moottorin kestävyyden puolesta. Kaikki rukoukset kuultiin, ja kaikkiin rukouksiin vastattiin. Aika usein vastaus vain oli ”ei”.

Yleisen suomalaisen käsityksen mukaan Häkkinen oli epäonninen. Tämä käsitys vain vahvistui Häkkisen voitettua kaksi maailmanmestaruutta putkeen heti, kun hän alkoi päästä kovemmalla prosentilla maaliin.

Silti isossa kuvassa Häkkisen ongelma ei 1990-luvun puolivälissä ollut se, että hän olisi keskeyttänyt enemmän kuin F1-kuskit keskimäärin. Ongelma oli, että hän keskeytti käytännössä yhtä usein kuin keskimääräinen F1-kuski.

Itse asiassa Häkkinen oli ”onnekkaampi” kuin tuon ajan tallikaverinsa, tai ainakin hän selvisi heitä useammin maaliin. Kausilla 1994–97 Häkkinen keskeytti 22 kisaa, kun taas hänen tallikaverinsa keskeyttivät yhteensä 29 kisaa.

1990-luvun puolivälin F1-kisoissa keskimäärin vain puolet autoista pääsi maaliin asti. Tosin poikkeuksiakin oli. Yksi niistä ajettiin Monacossa 1996.

Kuskien pudotuspeli jatkuu Monacossa. Tyrrellin Ukyo Katayama ajaa ulos kolmannella kierroksella. Ricardo Rosset kokee pian saman kohtalon.

Gerhard Berger hetki ennen auton hajoamista. Perässä David Coulthard, joka ajoi Michael Schumacherin varakypärässä, koska märissä olosuhteissa hänen oman kypäränsä visiiri sumeni.

Viiden kierroksen jälkeen Pedro Dinizin auto sanoo työsopimuksensa irti, ja vähän ajan päästä Gerhard Bergerin Benettonille käy samoin. Dinizillä syyksi ilmoitetaan voimansiirron pettäminen ja Bergerillä vaihdelaatikon hajoaminen. Kisaa on ajettu vasta kymmenen kierrosta, mutta vain 12 kuskia on jäljellä.

Yksi heistä on Tyrrellin Mika Salo. Monacon hidas sadekeli sopii Tyrrellille, jonka moottoria Salo kuvailee myöhemmin surkeaksi.

– Tyrrelillä oli aina aivan hävyttömän huono moottori. Tiimillä ei ollut varaa parempaan, Salo ruotii kirjassa Mika Salo: Elämäni.

Arrowsin, Toyotan, Sauberin ja Ferrarin F1-talleissa työskennelleen Ossi Oikarisen mukaan resurssien puute oli tuohon aikaan iso ongelma.

– 1990-luvun puolivälissä F1 oli huomattavasti nykyistä pienempi bisnes. Tallit olivat pienempiä, eikä touhu ollut niin ammattimaista kuin nykyään. Se oli ammattimaista sen ajan mittarilla mutta ei tähän päivään verrattuna.

Merkittävä muutos parempaan alkoi tapahtua vuosituhanteen vaihteessa, ja Oikarinen todisti sitä aitiopaikalta.

– Kun aloitin Arrowsilla 1997, tiimissä oli pari sataa ihmistä. Myöhemmin Toyotan tiimissä (2001–06) oli tuhat ihmistä.

Parantuneet resurssit näkyivät siinä, että autoista alkoi tulla luotettavampia. Syytä olikin.

Ossi Oikarinen on työskennellyt Arrowsin, Toyotan, Sauberin ja Ferrarin F1-talleissa.

Tekninen vika johti kaudella 1995 keskeytykseen peräti 133 auton kohdalla. Se tarkoittaa keskimäärin kahdeksaa keskeytystä kisaa kohti. Virallisesti yleisimpiä syitä olivat vaihdelaatikko (37) ja moottori (30). Kun Oikariselta kysyy, miksi vaihdelaatikko petti niin usein, vastaus on yllättävä.

– Ne vikalistat ovat täysiä satuja. Mikään ei ole velvoittanut talleja kertomaan totuutta keskeytyksestä. Tiedän tämän, koska olen niitä selityksiä joskus itsekin antanut, Oikarinen sanoo.

Hänen mukaansa erityisesti moottorien mainetta on varjeltu.

– Harvemmin moottorinvalmistaja suostui sanomaan, että moottori meni, jos siitä ei ollut ulkoisia merkkejä. Jos savua ei noussut, syyksi kerrottiin mieluummin jokin muu.

Tämän ristiriidan vahvistaa tavallaan myös Salon kirja.

– Muistan sen ensimmäisen kauden, kun moottori laukesi koko ajan. Oli tunne kuin en koskaan olisi ajanut kisaa varikolle, vaan jouduin aina kävelemään takaisin sinne, kun se hajosi koko ajan, Salo täräyttää.

– Jollain pikkuradoilla auto kyllä meni ihan hyvin, mutta sitten se paska paukahteli yhtenään.

– Oli tunne kuin en koskaan olisi ajanut kisaa varikolle, Mika Salo muistelee ensimmäistä kauttaan (1995) Tyrrellillä. Kuva Monacon GP:stä 1996, jossa Salo sijoittui viidenneksi.

Virallisissa dokumenteissa moottori kirjattiin Salon keskeytyksen syyksi kuitenkin vain kerran. Sen sijaan syyksi merkittiin esimerkiksi vaihdelaatikkoa, kytkintä ja kaasupoljinta.

Moottorin kestävyys ei ollut vain Tyrrellin ongelma. Se oli kaikkien tallien ongelma.

– Silloin kilpailtiin moottorien tehoilla. Tehoa saatiin kierrosluvuilla, ja totta kai se vaikutti luotettavuuteen, Oikarinen sanoo.

– Moottoreista otettiin silloin paljon enemmän irti kuin nykyään. Joka kisaan tuli uusia palikoita ja aika-ajoihin oli eri moottori, Salo vahvistaa.

Osalla talleista oli omat moottorit kisojen ja aika-ajojen lisäksi myös harjoituksiin. Oikarinen sanoo Arrowsin varanneen kisaviikonlopulle jopa neljä moottoria kuskia kohti. Salo taas kertoo kirjassaan, että hänen laskujensa mukaan Tyrrellin moottori vaihdettiin kauden 1996 aikana lähes 60 kertaa.

– Se oli riskipeliä. Kun tiedettiin, että on uusia evoluutio-osia moottorissa, niin saattoi tapahtua mitä vain. Jos päästiin maaliin, voitiin olla korkealla, mutta useimmiten ei päästy, hän sanoo nyt.

” Silloin kilpailtiin moottorien tehoilla. Tehoa saatiin kierrosluvuilla, ja totta kai se vaikutti luotettavuuteen.

Monaco on juuri sellainen pikkurata, jolla Salon Tyrrell menee hyvin, eikä moottorikaan ole vielä paukahtanut. Kun kilpailu lähestyy puoliväliään, Salo on seitsemäntenä.

Rata on kuivanut sen verran, että autoihin aletaan vaihtaa kuivan kelin renkaita alle. Auto toisensa jälkeen tulee varikolle pikapysähdykselle. Vauhti kasvaa, ja kierrosajoista putoaa kymmenisen sekuntia pois.

Joillekin vauhti on liikaa. Martin Brundle ei hallitse Jordaniaan kuivan kelin renkailla. Hän pyörähtää ja teloo autonsa keskeytyskuntoon.

Martin Brundlen kisa päättyi pyörähdykseen.

Ligierin Olivier Panis ajaa kisan nopeimpia kierroksia ja saa kolmantena olevan Eddie Irvinen kiinni. Ohittaminen ei ole kuitenkaan ole koskaan Monacossa helppoa, ja erityisen vaikeaa se on nyt. Rata on kuiva vain normaalin ajolinjan kohdalla. Sen ulkopuolella asvaltti on edelleen vaarallisen märkää ja liukasta.

Panis on selvästi Irvineä nopeampi, ja lopulta Ferrari-kuskille näytetään sinistä lippua. Hänen pitäisi päästää Panis edelleen. Kun Irvine ottaa mutkassa leveän ajolinjan, Panis uskoo tämän tarjoavan hänelle tietä. Irvine vetää kuitenkin ajolinjan kiinni, ja kaksikko törmää. Panis jatkaa matkaa. Ratavalliin törmännyt Irvine putoaa viimeiseksi, mutta saa autonsa liikkeelle ja ajaa varikolle. Pysähdys kestää ikuisuuden, mutta Irvine palaa radalle.

Hetken päästä tulee varsinainen yllätyspaukku. Damon Hill on johtanut kisaa käytännössä alusta asti. Hänen etumatkansa toisena olevaan Jean Alesiin on lähes puoli minuuttia. 40 kierroksen jälkeen Hillin Williams alkaa kuitenkin savuttaa tunnelissa. Tämän teknisen vian syytä ei voi muuksi muuttaa: Williamsista on hajonnut moottori.

– Varoitusvalo syttyi palamaan kierrosta aiemmin. Sitten moottori pamahti tunnelissa. En ole varma, mikä sen aiheutti, Hill kertoo BBC:n haastattelussa.

Nykymittapuulla Hillin kohtalo olisi katastrofi. 1990-luvun puolivälissä se oli sen sijaan paljon arkisempi tapaus – yksi lähes 200:sta kauden aikana tapahtuneesta keskeytyksestä.

Tässä vaiheessa on ehkä hyvä perata tilastoja tarkemmin. Ihan vain siksi, että ymmärrämme, miten erilaista aikaa F1-kiertueella varttivuosisata sitten elettiin.

Kuten edellä jo kerrottiin, 1990-luvun alkupuoliskolla kauden aikana tapahtui jopa 200 keskeytystä. Vuosikymmenen puolivälistä keskeytykset puolittuivat noin kymmenessä vuodessa. Kauden 2007 aikana keskeytyksiä tuli vain 92.

Keskeytykset alkoivat vähentyä ensin kärjen, sitten keskikastin ja lopulta huonoimpienkin tallien osalta. Vielä kaudella 1995 kokonaispisteiden kolme parasta olivat keskeyttäneet kauden aikana yhteensä 19 kertaa. Kaudella 1999 tuo lukema painui alle kymmenen. Se on pysynyt yksinumeroisena siitä lähtien ja vakiintunut sittemmin noin viiteen keskeytykseen per kausi.

Kärkiviisikon osalta tilaston kohokohta osui niin ikään kauteen 1995, jolloin viidelle parhaalle kuskille kertyi kauden aikana yli 30 keskeytystä. Lukema puolittui ensin kauteen 2002 mennessä ja vakiintui sitten kauden 2007 tienoilla noin kymmeneen keskeytykseen per kausi.

Kärkikuskien keskeytykset ovat vähentyneet kolmannekseen pahimmista vuosista. Koko sarjan mittapuulla muutos on ollut vielä suurempi. Kun 1990-luvun alun pahimpina kausina keskeytyksiä kertyi jopa 200, viime vuosina niitä on tullut enää noin 50 tai jopa vielä vähemmän. Viime kaudella keskeytyksiä oli vain 45 eli vain reilu viidennes 1990-luvun pahimmista vuosista.

Miten tällainen muutos on ollut mahdollinen? Siihen meidän pitää palata vähän myöhemmin, sillä Monacossa tapahtuu taas.

Jacques Villeneuve piti tiukasti kiinni kuudennesta sijasta letkan keulalla Monacon GP:ssä 1996.

Jäljellä on enää yhdeksän kuljettajaa. Salo on kuudentena ja McLarenilla ajava Häkkinen seitsemäntenä.

60 kierroksen jälkeen heidän asemansa paranee. Kärjessä ajava Alesi tulee varikolle. Hän palaa radalle, mutta tulee pian takaisin. Auton ripustukset eivät kestä. Alesi keskeyttää.

Benettonin tallipäällikkö Flavio Briatore ja Jean Alesi happamissa tunnelmissa.

Tässä vaiheessa on jo selvää, että kisassa ei ajeta täyttä 78 kierrosta. Kisa loppuu, kun kahden tunnin aikaraja täyttyy.

Aikaa on jäljellä vain 12 minuuttia, kun suomalaisten edellä oleva Williamsin Jacques Villeneuve yrittää ohittaa kierroksella Fortin Luca Badoeria. Autot osuvat toisiinsa. Kumpikin keskeyttää. Pian Villeneuven auto nousee nosturin avulla katuradan ylle kuin kuin piirroshahmon ruumiista irtautunut sielu.

Jacques Villeneuven auto ilmojen teillä, David Coulthard radalla alla.

Tämä on 1990-luvun riskien täyttämän F1-maailman ja sen kirjavien keskeytystilastojen toinen puoli. Sekä autot että kuskit ovat kisoissa koko ajan riskirajoilla. Huippuunsa viritetyillä autoilla ajetaan niin kovaa kuin päästään. Välillä se johtaa kohtalokkaisiin ajovirheisiin.

– Monacon kisa oli aikamoinen kaaos. Siellä ei keskeytetty niinkään teknisiin vikoihin vaan kolareihin ja ulosajoihin, Salo sanoo nyt.

Myös F1-sarjan pistejärjestelmä kannusti riskinottoon. Vain kuusi ensimmäistä autoa saivat MM-pisteitä. Pelkällä maaliin ajamisella ei olisi saanut pisteitä – yleensä. Monacon kisa on säännön vahvistava poikkeus.

Seitsemän minuuttia ennen kisa-ajan umpeutumista sade alkaa uudestaan. Viimeisenä oleva Irvine on juuri käynyt varikolla vaihtamassa kuivan kelin renkaat alleen ja pyörähtää keskelle rataa. Meno on kuin suoraan Kehä I:ltä heti sen jälkeen, kun ensilumi on yllättänyt autoilijat. Neljännestä sijasta taistelevat Salo ja Häkkinen eivät voi tietää mutkan takana odottavasta yllätyksestä vaan täräyttävät samaan sumaan.

– Irvine oli monta kierrosta perässä. Minä ja Häkkinen taistelimme vielä sijoituksista, Salo sanoo.

Hän kuulostaa vieläkin vähän tuohtuneelta tapahtuneesta, mutta sitten ajan henki saapuu paikalle kuin pukuun ja vilttihattuun sonnustautunut film noir -etsivä ja kuiskaa: ”Forget it, Mika. It’s Chinatown.”

– Se oli sellaista aikaa. Autot olivat vain erilaisia ja sen vuoksi kilpailutkin, Salo toteaa viileästi.

Mika Salon ura F1-luokassa päättyi 1998 Arrowsilla. Salo kuvattuna vuonna 2019.

” Se oli sellaista aikaa. Autot olivat vain erilaisia ja sen vuoksi kilpailutkin.

Heinz-Harald Frentzen keskeyttää juuri ennen ajan loppumista. Kahden tunnin aikaraja umpeutuu. Vain voittaja Oliver Panis, McLarenin David Coulthard ja Sauberin Johnny Herbert selviävät ruutulipulle asti.

Frentzen sijoittuu neljänneksi, Salo viidenneksi ja Häkkinen kuudenneksi. He saavat MM-pisteitä, koska ajoivat yli 90 prosenttia kisasta. Historiallinen GP on ohi.

Olivier Panis nappasi ainokaisen F1-voittonsa Monacossa 1996. Toiseksi ajoi David Coulthard (vas.), kolmanneksi Johnny Herbert (oik).

Nykyään Monacon kaltainen keskeytyssuma olisi lähes mahdottomuus. Annetaan Ossi Oikarisen kertoa, mitä vuosituhannen vaihteessa ja sen jälkeen oikein tapahtui.

Oikarinen on maininnut jo resurssien kasvamisen, mutta muitakin syitä on.

– Yksi tekijä oli autonvalmistajien suurempi rooli. Siellä haluttiin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että tärkeitä pisteitä ei jäisi saamatta keskeytysten takia. Ja eihän kukaan autonvalmistaja halunnut sellaista mainetta, että moottorit eivät kestä. Senkin takia luotettavuutta parannettiin.

Kaudesta 2014 lähtien käytännössä kaikki autot ovat käyttäneet 1,6-litraisia V6-turbomoottoreita. Ne ovat toiminnassaan varsin luotettavia.

– Tehot ovat parhaimmillaan 1 000 hevosvoimassa. Se on huima kehitysaskel sekä hyötysuhteen että kestävyyden osalta, Oikarinen sanoo.

Moottorien kestävyyden paranemista selittää Oikarisen mukaan myös autonvalmistajien aiempaa suurempi rooli sarjassa.

Luotettavuutta tarvitaankin, sillä kauden aikana kuljettaja saa käyttää vain kolmea moottoria.

Tämä kaikki on vaikuttanut valtavasti F1-sarjaan.

– Luotettavuuden kasvaminen on vähentänyt yllätysten mahdollisuuksia. Jos auto on luotettava ja nopea, on ollut helppo dominoida sarjaa, Oikarinen sanoo Mercedeksen valtakauteen viitaten.

Kun useampi auto alkoi selvitä maaliin, oli järkevää antaa pisteitä kymmenelle parhaalle aiemman kuuden sijaan. Tämä on puolestaan vähentänyt kuskien riskien ottamisen tarvetta.

Ajat ovat tosiaan toiset. Kaudella 1995 seitsemän osakilpailua keskeyttänyt Damon Hill tuli MM-sarjassa toiseksi ja kahdeksan kisaa keskeyttänyt David Coulthard kolmanneksi. Nykykuskeista esimerkiksi Lewis Hamilton ajoi yli kolmen vuoden ajan keskeyttämättä kisaakaan. Kaudella 2020 Mercedeksen kuskit (Hamilton ja Valtteri Bottas) keskeyttivät yhteensä yhden kisan.

– Se on suorastaan uskomatonta, miten autot nykyään kestävät eikä välttämättä kukaan keskeytä koko kisan aikana tekniseen vikaan, Salo sanoo.

Itse asiassa nykyään ajetaan joka vuosi useita kilpailuja, joissa kukaan ei keskeytä yhtään mihinkään. Kasvanut luotettavuus ja muuttuneet säännöt ovat kuitenkin muovanneet F1-sarjaa hieman kestävyysurheilun suuntaan.

– Kisoissa ei ajeta enää ihan täysillä. Kierrosajat ovat monta sekuntia hitaampia kuin aika-ajoissa. Ja kun ei tarvitse ajaa niin limiteillä, niin ei tule ajovirheitä. Samalla säästellään autoa ja bensaa, Salo lisää.

Onko muutos sitten ollut hyväksi lajille?

– Sarjalle on parempi, että autot kestävät. Silloin suurempi osa kuljettajista pystyy taistelemaan pisteistä, Oikarinen summaa.

Mika Salo on samaa mieltä, ainakin enimmäkseen.

– Se on vain hyvä, että autot ovat loppuun asti radalla. Bensan säästämisestä en sen sijaan pidä. Sitä varten on kestävyyskisat erikseen. Kyllä formuloilla pitäisi ajaa täysillä.