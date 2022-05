Harvassa jääkiekkojoukkueessa on näin monta rightin pelaajaa – Meksikon hyökkääjä kertoi huiman selityksen ilmiölle

Jääkiekon MM-kisojen 2B-divisioonassa tunne korvaa taidon. Ja töissä käynti treenit. Yllättävän monella osallistujalla on myös yhteyksiä Suomen kaukaloihin. Vierailimme sarjan värikkäissä MM-kisoissa Islannin Reykjavikissa.

Ulkoapäin halli näyttää tavanomaiselta suomalaiselta maakuntiin rakennetulta jäähallilta. Sisään astuessa aistit valtaavat luistimia suojaavan kumimaton, hien sekä tekojään tuoksun sekoitus. Puukatsomo ilman kuppi-istuimia on vain rakennuksen yhdellä sivulla.

Yläasteikäiset vapaaehtoiset myyvät ottelulippuja. Toinen maalituomareista on rastatukkainen teini. Sen sijaan, että olisi saapunut seuraamaan Suomen aladivisioonien ratkaisuotteluita esimerkiksi Harjavaltaan tai Leppävirralle, silmien eteen avautuu jotain muuta.

Katsojia on viitisenkymmentä. Kaukalossa pelataan vauhdikasta, hieman vajavaisilla yksilötaidoilla maustettua jääkiekkoa. Maaleja tuuletetaan antoisasti. Bulgarian maalivahti Dimitar Dimitrov näyttää kiekonkäsittelytaitoaan, koputtelee mailallaan jäätä kiekko hallussaan ja härnää tällä tavoin vastassa olevia turhautuneita meksikolaisia.

Meksikon italialainen valmentaja Rick Cornacchia valittaa päätuomarille käsiään levitellen kävellessään jään poikki kohti pukuhuonetta. Bulgaria on juuri voittanut Meksikon 6–2.

Siis kuka voitti ja kenet? Jääkiekossa?

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 18/2022. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Atlantti kuohuu reilun kilometrin päässä ja lumihuippuiset vuoret täydentävät maisemaa. Olemme siellä, missä mannerlaatat erkanevat, mutta jääkiekkomaailmat yhdistyvät: Islannin Reykjavikissa.

Täällä kohtaa viisi maailmanrankingin selvästi 30:n alapuolella olevaa maajoukkuetta 2B-divisioonan MM-turnauksessa. Kyseessä on miesten viidenneksi korkein sarjataso. Pandemian vuoksi tätä turnausta ei ole pelattu sitten kevään 2019.

Sarjajärjestelmä on selkeä. Yksinkertaisen alkusarjan päätteeksi paras nousee ylempään divisioonaan ja viimeinen putoaa. Uuden-Seelannin jättäydyttyä turnauksesta koronan takia läsnä ovat perinteitä huokuvat kiekkomaat Islanti, Belgia, Georgia, Bulgaria ja Meksiko.

Belgian kohdalla perinteistä puhuminen pitää jopa paikkansa. Se on Kansainvälisen jääkiekkoliiton perustajamaita vuodelta 1908, siinä missä Suomi liittyi lajiperheeseen 20 vuotta myöhemmin.

Näissäkin maissa pelataan jääkiekkoa.

Suomi ja Belgia ovat kohdanneet kerran jopa MM-kisoissa. Tämä tapahtui Tukholmassa 1949, jolloin sinivalkoleijonat olivat punakeltamustia leijonia parempia maalein 17–2. Sen jälkeen maat ovat päätyneet jääkiekossa aivan eri urille.

– Lajiyhteisö on Belgiassa pieni ja meillä on vähän pelaajia. Luulen, että moni aloittaa jääkiekon sen vuoksi, että tuntee jonkun joka pelaa, kertoo Karhu-Kissojen junioreissakin pelannut belgihyökkääjä Bryan Henry.

– Ennen moni pelaaja ei halunnut kisoihin perhekiireiden takia. Nyt meillä oli 30 halukasta tänne.

Jos haluaa nähdä erikoisia käänteitä kiekko-otteluiden aikana, tämä turnaus on siihen oikea paikka.

Georgian ja Bulgarian välinen ottelu oli 3–3 aina 49. peliminuutille saakka. Georgia hallitsi, mutta Dimitrov piti torjunnoillaan Bulgariaa pelissä. Sitten Georgia saa johto-osuman. Ja 1.26 myöhemmin sama mies, Ivan Karelin, osuu taas.

Raivostunut Bulgarian puolustaja Dan Georgiev hajottaa mailansa maalin takarautaan. Yksi lyönti ei riitä. Toisella lapa lentää korkeassa kaaressa jään pintaan. Hän heittää mailanpuolikkaan päätyverkkoon. Seuraa pelirangaistus. Mailan kappale saa kyytiä vielä koppikäytävällä.

Bulgaria on täydessä paniikissa. Aikalisäkään ei auta. Eikä maalivahdin vaihto. Georgia latoo viisi lisää. Ottelu päättyy 10–3.

Bulgarian turnaus on ohi. Oluet olivat joka tapauksessa valmiina pelin jälkeen, mutta fiaskoa on mahdotonta unohtaa.

– Joukkueemme oli nuori, koska suurin osa kokeneemmista pelaajista ei päässyt kisoihin. Hävisimme kolme ottelua yli kymmenellä maalilla, joukkueen konkari, 24-vuotias hyökkääjä Tomislav Georgiev kertoo.

– Bulgarian jääkiekkojohdossa on uusia ihmisiä. Odotamme muutoksia. Meillä on vain yksi halli, koska toisessa katto vuotaa sateella. Tilanne on todella paha.

Georgia pöllyytti Bulgariaa lopulta numeroin 10–3.

Meksikon joukkueessa ei näytä päälle päin olevan mitään erikoista. Sitten katse kiinnittyy mailoihin. 16 kenttäpelaajasta peräti yksitoista pelaa oikea käsi alhaalla. Huippuhyökkääjä Hector Majul tarjoaa asialle selityksen.

– Tämä tulee jalkapallon puolelta. Jos potkaiset palloa oikealla jalalla, niin valmentajien mielestä olet oikeakätinen ja saat oikeakätisen mailan. Niin kävi minullekin, Majul nauraa.

Georgian joukkueessa ei ole nimilistan perusteella georgialaisia nimeksikään. Yksi georgialaisnimistä on Oliver Obolgogiani. Hän on syntynyt Suomessa ja edustaa kolmatta kertaa isänsä kotimaata.

Moni maa on jakanut passeja ulkomaalaisvahvistuksille. Vuonna 2014 MM-tasolla debytoinut Georgia tekee osittain samaa. Kaikilla joukkueessa on georgialaistausta, mutta koppikielenä on venäjä.

– Georgialaisia on muuttanut pois paljon ympäri maailmaa. Heitä, kuten minua, jotka ovat kasvaneet muualla, veri vetää Georgiaan samalla tavalla. Eniten heitä on Venäjällä, Obolgogiani kertoo.

Maassa pyritään kehittämään kiekkokouluja, mutta olosuhteet ovat hankalat ja raha kepin ja porkkanan päässä.

– Isoin ongelma on se, ettei maahan saada kunnollista jäähallia. Vasta kun menestystä tulee, saadaan valtiolta rahaa. Hädin tuskin päästiin näihin kisoihin. Huoltaja ei ole huoltaja eikä tiedä mitä pitää tehdä. Minulla on seitsemän paria teriä mukana enkä anna kenenkään teroittaa niitä, koska en voi luottaa siihen mitä sieltä tulee.

Valtaosa meksikolaisista pelaa oikea käsi alhaalla.

Yksi parhaista asioista tällaisissa turnauksissa on, ettei ennalta koskaan tiedä kenen kanssa juttelee.

Vaihdoin ottelun tuomaritarkkailijan kanssa muutaman sanan eräästä tilanteesta jäällä. Hän tiedusteli, olenko Hartford Whalersin fani viitaten seuran logolla varustettuun pipooni. Annoin vastauksen, mutta herran seuraavaa lausetta en osannut odottaa.

– Olin päätuomarina Whalersin historian viimeisessä NHL-ottelussa.

Toden totta. Juttukumppani oli yhdysvaltalainen Scott Zelkin, jolle kyseinen ottelu Tampa Bayta vastaan 25 vuotta sitten oli hänen NHL-uransa ensimmäinen.

Divisioonaturnausten hienous on siinä, että tapahtumaa on helppo lähestyä. Tärkeintä on pitää mieli avoimena ja ymmärtää, ettei täällä näe maailmantähtiä. Paitsi harvoissa yksittäistapauksissa.

Kisat tulee jääkiekkofanin tai -romantikon näkökulmasta nähdä kulttuurimatkana. Kun ymmärtää millä tasolla muut maat toimivat, osaa arvostaa pelaajien ja lajin tasoa Suomessa.

Tämän tason MM-turnauksissa toiminnan mittakaava on pieni, mutta yhteisöllisyys on suurta ja intohimo jääkiekkoon vieläkin suurempaa. Asian tiivisti Meksikoa edustavan Jack Rullanin isä Fernando, joka on kiertänyt vuosikausia maailmaa turnauksissa.

– Minulle parasta jääkiekossa on eri puolilla maailmaa syntyvät uudet, jopa elinikäiset ystävyyssuhteet. Meitä kaikkia yhdistää rakkaus tähän lajiin.

Siitä tässä on kyse.

Islannin hallipyhättö Laugardalur.

Oli kyseessä sitten paikallisen liiton edustaja, pelaaja, tuomari tai jonkun maan kannattaja, kaikkien kanssa pystyy juttelemaan jääkiekosta, oppimaan uutta ja tekemään uusia tuttavuuksia.

Tai voi keskittyä puhtaasti seuraamaan otteluita. Yksikään tapa ei ole väärä.

– Meille on valtaisan tärkeää nähdä katsomossa ihmisiä seuraamassa otteluita. Tuntuu todella hyvältä, kun ihmisiä matkustaa näihin turnauksiin, Islannin entinen monivuotinen hyökkääjä Jonas Magnusson kertoo.

Vammalan Palloseuraakin urallaan edustanut Magnusson saattoi olla hyvän kisatunnelman alaisena, mutta hän tarkoitti joka sanaa.

Vaikka pelaajien yksilötaito ja taktinen osaaminen vaativat kehitystä, se ei tarkoita, että pelin intensiteetti olisi heikkoa. Kaikkea muuta. Joukkueet haluavat voittaa ja tunnetaso on korkea.

Ottelut ovat pääasiassa viihdyttävää ja vauhdikasta seurattavaa, hyvää Suomen II-divisioonatasoa parhaimmillaan. Turnausten taso on noussut ajan myötä koko ajan korkeammaksi. Tämä on myös IIHF:n tavoite.

– Meidän täytyy varmistaa, että kilpailullinen taso on riittävä. Nämä eivät ole harjoittelutapahtumia vaan MM-kisat. Pitää myös muistaa, että IIHF:n jäsenmäärä kasvaa koko ajan ja jatkossa meillä saattaa olla enemmän divisioonia ja joukkueita, turnauskomitean puheenjohtaja, ruotsalainen Anders Larsson kertoo.

Islanti on jo vuosien ajan luottanut ulkomaiseen valmennusosaamiseen. Nyt päävalmentajana on tshekki Vladimir Kolek, joka on pelannut ja valmentanut pitkään Suomessa. Tämän turnauksen osalta joukkueella on vain yksi tavoite: nousu.

– Pelaajat osallistuvat leireille ja turnauksiin vapaa-ajallaan, joten heitä ei voi mitenkään verrata Suomeen tai Tshekkiin. Korona-aika on ollut haastavaa, kun emme ole voineet matkustaa mihinkään emmekä pelata harjoitusotteluita.

– On haaste, etteivät leirit voi kestää neljää päivää enempää, koska kukaan ei maksa pelaajille siitä, että he ovat töistä poissa, Kolek kertoo.

Kolekin apuvalmentajana toimii Pelicansin SM-liigaan keväällä 1999 torjunut Sami Lehtinen. LinkedInin kautta valmennustöitä Islannista saanut Lehtinen kertoo suurimmista eroista suomalaisen ja islantilaisen jääkiekon välillä.

– Harrastajamäärät ovat selvästi pienemmät. Kaikissa ikäluokissa ei välttämättä ole edes joukkueen verran pelaajia. Ei voi puhua ammattimaisuudesta. Urheilullisuutta yritetään lisätä, mutta kyllä se aika lapsenkengissä vielä on.

Jääkiekko yrittää kuitenkin saada jalansijaa jalka-, käsi- ja koripallon rinnalta.

– Lajin tunnettavuuden lisääminen on asia, mihin seurat ovat panostaneet. Joka seuralla on sosiaalisen median kautta paljon viestintää ja markkinointia.

Isäntämaa Islanti juhlii turnausvoittoa ja nousua. Mukana juhlimassa myös presidentti Guðni Jóhannesson (ens. vas. alarivissä).

Päätöspäivänä Laugardalur Arena kuhisee. Islanti ja Belgia kohtaavat viimeisessä ottelussa. Tupa on lähes täysi. Paikalla on yli 1 100 kannattajaa. Suurin osa heistä kantaa Islannin pelipaitaa yllään. Myös muutama belgi on paikalla. Tunnelma on odottava, mutta innostunut. Rummut säestävät kannustushuutoja.

Islannin maalit saavat katsojat riemuitsemaan ja tuuheapartainen kuuluttaja pistää lisäpontta äänensävyynsä ilmoittaessaan maalintekijät.

Lopulta kotiyleisö saa mitä haluaa. Islanti voittaa ottelun 3–2 ja nousee ylempään divisioonaan. Voittopystin kapteeni Robert Pålssonille luovuttaa tilaisuuden arvovallalle sopivasti maajoukkueen fanipaitaan pukeutunut Islannin presidentti Gudni Jóhannesson.

Mitaliseremonioiden jälkeen pelaajat siirtyvät kaukalon ulkopuolelle vastaanottamaan onnitteluita. Kenelläkään ei ole kiire. Tunnelma on kotoisa. Presidentti liikkuu käytävillä juttelemassa ihmisten kanssa ilman erityisjärjestelyitä.

Kiire on vain niillä joukkueilla, joiden paluulento lähtee päätöspäivän iltana tai aamulla. Maanantaina on työpäivä.