Vladimir Putinin ”lähiystävä” Gennadi Timtshenko oli vuosia merkittävä urheiluvaikuttaja Suomessa – lennätti maailmantähtiä Helsinkiin

Gennadi Timthsenko on ollut mukana tenniksessä ja jääkiekossa. Hän kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin.

Vladimir Putinin lähiystäväksi kuvattu Gennadi Timtshenko oli vuosia suomalaistenniksen merkittävä tukija. Hän oli lajissa monessa mukana: nimilistalla ovat muun muassa Djokovic, Barkov, Rahnasto, Safin.

Harmaahiuksinen herrasmies kuikuilee kaiteiden välistä tenniskentälle.

Alhaalla, kentän tasolla, pelaavat kovan luokan tennisammattilaiset. Paikka on Talin tenniskeskus, turnaus on nimeltään IPP Open ja vuosi on 2008.

IPP Open on saanut nimensä turnauksen pääsponsorilta, öljyalalla toimivalta IPP:ltä eli International Petroleum Products Oy:ltä. Vuosituhannen vaihteessa sama yhtiö toimi myös Suomen Davis Cup -joukkueen pääsponsorina.

Yhtiötä johtaa tuo harmaahiuksinen herrasmies.

Gennadi Timtshenko seuraamassa tenniksen IPP Openin Helsingin Talissa 21. marraskuuta 2008.

Hyvin harva hänet tuolloin tunnisti, mutta nyt hänet tuntevat kaikki. Hän on Gennadi Timtshenko, miljardööri ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitkäaikainen ystävä.

Timtshenko on myös ollut suomalaisen tenniksen tärkeä tukija.

Timtshenko syntyi Armenian sosialistisessa neuvostotasavallassa Leninakanin kaupungissa vuonna 1952.

Sieltä hänen tiedetään siirtyneen Leningradiin, missä Timtshenko opiskeli insinööriksi ja päätyi lopulta työskentelemään valtion öljy-yhtiöön Kirishneftiin. Leningradissa hänen on kerrottu tutustuneen Putiniin, joka oli 1990-luvun alussa saanut työpaikan kaupungin pormestarin toimistosta.

Timtshenko jätti 1990-luvulla itänaapurin taakseen.

Suomen Kuvalehden mukaan Timtshenko muutti vuonna 1991 Suomeen ja Helsingin Kulosaareen, viisi miljoonaa markkaa maksaneeseen omakotitaloon, sillä hän oli alkanut työskennellä Urals Finland -nimisessä öljynvälitysyhtiössä.

Urals Finland takoi 1990-luvun alussa kovaa tulosta ja tuki myös suomalaista jääkiekkoa.

Yhtiön punaiset kirjaimet koristivat Leijonien pelipaitaa 1990-luvun alussa.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 17/2022. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Heikki Riihiranta.

Leijonien pelaajalegenda ja entinen joukkueenjohtaja Heikki Riihiranta kertoi elämäkerrassaan Hexi – taistelija, miten öljynvälitysyhtiöstä tuli Leijonien sponsori. Riihiranta oli nähnyt Timtshenkon tenniskilpailuissa Tampereella ja tiennyt Uralsin tukevan kaikessa hiljaisuudessa suomalaistennistä, joka oli silloin marginaalilajin asemassa täällä.

Milloin tarkalleen Timtshenko alkoi sponsoroida suomalaista tennistä ensimmäisen kerran, siitä ei ole täyttä varmuutta.

Timtshenkon nimi alkoi kuitenkin tulla 1990-luvun mittaan tutuksi suomalaiselle tennisväelle.

– Silloin pelattiin vielä Baltian satelliittikiertuetta. Ne olivat pikkurahan ammattilaisturnauksia, joita Timtshenkon yhtiö (Urals Finland, joka myöhemmin vaihtoi nimensä IPP Oy:ksi) oli mukana tukemassa, Talin tennisturnauksen pitkäaikainen kilpailunjohtaja Pekka Mäkelä muistelee.

Gennadi Timtshenko (vas.) Talin hallissa 2008 seuraamassa IPP Openin pelejä. Vierellä kilpailunjohtaja Pekka Mäkelä.

Smash ry:n toiminnanjohtaja Tapio Totro puolestaan tutustui Timtshenkoon, kun tämä haki itselleen valmentajaa 1990-luvun puolivälin jälkeen.

– Eräs henkilö, jonka kaksi lasta oli seurassamme valmennuksessa, tutustutti minut Gennadiin. Hän kertoi, että tässä olisi kaveri (Timtshenko), joka haluaisi yksityisvalmennusta. Gennadi alkoi aluksi harjoitella meillä Myllypurossa ja myöhemmin hän myös tuki seuraa, Totro sanoo.

Tenniksen kansainvälisen juniorikiertueen ITF:n arkistoista selviää, että alkuvuosina 1999 ja 2000 Suomessa pelattiin jo kansainvälinen juniorikilpailu IPP Open. Timtshenko oli myös tukemassa Suomen Davis cup -joukkuetta syksyllä 1999.

– Myöhemmin nimi muutettiin IPP Junior Openiksi, kun Talissa alettiin pelata miesten kisaa, Totro lisää.

Vuosituhannen vaihteessa nimi IPP Open tuli tutuksi ensimmäistä kertaa Talin tenniskeskuksessa. Kansainvälinen tennisliitto oli pari vuotta aiemmin luonut Futures-kisat, jotka alkoivat korvata satelliittikiertueita.

– Vuoden 2000 turnaus oli vielä Futures-tasoinen. IPP oli pääsponsorimme ja turnauksen jälkeen Timtshenko kysyi, pitäisikö kilpailun arvoa kasvattaa, Mäkelä muistelee.

Turnauksen järjestäjäseuralla HVS:llä, seuran toiminnanjohtajalla Mäkelällä tai Tennisliitolla ei tietenkään ollut mitään sitä vastaan.

Talissa oli viimeksi pelattu haastajakiertuetason turnaus vuonna 1991.

Vuosi oli ollut Tennisliitolle vaikea. Helsingin Sanomien uutisoinnin mukaan Tennisliitto teki ennätyksellisen suuret tappiot: alijäämää oli yli 800000 markkaa ja kevätkokouksessa liiton kirjanpitoon kirjattiin 838000 markan miinusmerkki.

– Vielä 1990-luvun alussa Rahunen (Aki), Paloheimo (Veli), Rahnasto (Olli), Thorén (Petra) ja Dahlman (Nanne) olivat huipulla ja laji oli kovassa nosteessa, mutta lamavuosiin kasvu loppui. Ei ollut huippuja enää samalla tavalla, mikä näkyi myös yhteistyökumppanien määrässä, Suomen Tennisliiton entinen toimitusjohtaja Mika Bono sanoo.

Mika Bono.

Bono aloitti työt liiton toimitusjohtajana vuonna 2000.

Aallonpohja oli jo takana, kun Ville Liukko ja Tuomas Ketola hätyyttelivät pääkiertuetasoa. Globaali suurlupaus Jarkko Nieminen oli pelannut ensimmäiset ammattilaisottelunsa.

– Vuosituhannen vaihteessa oli taloudellisesti yhä melko hankalaa. Kaikki yhteistyökumppanit olivat luonnollisesti erittäin tärkeitä. Suomalainen tennisväki oli erittäin hyvillään, että Timtshenko halusi olla mukana tukemassa lajia.

Jarkko Nieminen juhli IPP Openin voittoa 2002.

IPP Open oli Timtshenkon näkyvin tukimuoto suomalaiselle tennikselle. Haastajakiertue palasi vuonna 2001 Suomeen ja aika oli otollinen, sillä Nieminen alkoi lunastaa potentiaaliaan.

IPP Openin ensimmäisenä vuotena suomalaisjuhlia ei vielä nähty ja Timtshenko kertoi HS:lle pettyneensä nuoren Niemisen esitykseen. Hän muistutti, miten ”selvää on, että Nieminen on lahjakas pelaaja ja pystyy paljon parempaan”.

Seuraavana vuonna täysi Tali sai juhlia, kun Nieminen voitti koko turnauksen.

– Se oli suomalaisille kilpapelaajille tärkeää, että maahan saatiin Tampereen lisäksi toinenkin Challenger-tason turnaus. Turnausta ei olisi voitu järjestää ilman Timtshenkoa, Mäkelä sanoo.

Bonon mukaan Timtshenkon yhtiö oli myös Suomen Davis cup -joukkueen pääsponsori syksystä 1999 aina vuoteen 2002 asti.

– Hän oli merkittävä tukija suomalaiselle tennikselle silloin, kun oli taloudellisesti vaikeampaa, Bono kertoo.

Olli Rahnasto.

– Tutustuin Timtshenkoon ensimmäisen kerran, kun olin Davis cup -joukkueen kapteenina ja hän sponsoroi maajoukkuetta. Se oli silloin tärkeä tuki, kun rahat olivat vähissä ja pystyimme tuen avulla järjestämään edes jonkun leirin ennen pelejä, entinen suomalainen huippupelaaja Olli Rahnasto muistelee.

Timtshenkon edustama yhtiö jatkoi myös junioriturnausten tukemista, minkä lisäksi yksittäiset pelaajat saattoivat saada sponsorointia. Yksi tällainen pelaaja oli NHL:n nykyisen supertähden Aleksander Barkovin isoveli Jura Barkov, joka oli vuosituhannen vaihteessa lupaava tennispelaaja.

– Valmensin Barkovia, ja IPP oli tosiaan yhtenä tukijana hyvin lyhyen pätkän, Rahnasto sanoo.

Vuonna 2002 Timtshenkon ansiot palkittiin Tennisliiton ”Hopeisella pallolla”.

Liiton ansiomerkkisäännöissä todetaan, että pallo voidaan myöntää muun muassa sellaiselle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt tennisurheilua tai tuloksellisesti tukenut seuroja sekä liittoa.

Suomalaisen tenniksen tärkeä tukija.

Paljon muuta ei Timtshenkosta 2000-luvun alkuvuosina tai edes 2010-luvun alussa vielä tiedetty, eikä sille ollut syytäkään. Hän oli saanut Suomen kansalaisuuden vuonna 1999 ja johti menestyksekästä IPP-yhtiötä.

Timtshenkon tuntevat kuvailevat häntä ihmisenä miellyttäväksi.

– Todella mukava mies. Kosmopoliittivaikutelma hänestä syntyi, Mäkelä kertoo.

– Pelasin Timtshenkon kanssa muutaman kerran tennistäkin, kun hän vielä asui Suomessa. Asialliseksi ja ystävälliseksi häntä kuvailisin, Bono komppaa.

Marat Safin (ylh.), Jevgeni Kafelnikov ja Anna Kournikova.

Kuinka hyvä tennispelaaja Timtshenko oli?

– Hyvä harrastepelaaja. Luulen, että hän oli 1990-luvulla innostunut tenniksestä ja aloittanut lajin vasta aikuisiällä, kun tenniksestä tuli Venäjän eliitin suosima laji. Kafelnikov (Jevgeni), Safin (Marat) ja Kournikova (Anna) menestyivät, niin sitä kautta koko lajin suosio siellä kasvoi, Bono miettii.

Ensimmäisen kerran Timtshenko nousi hieman isompiin otsikoihin vuonna 2002, kun HS nosti esille 50 eniten ansainneiden listalta yhden tuntemattoman nimen, öljytuotteiden kauppaa harjoittavan IPP:n pääomistajan Gennadi Timtshenkon. Vuoden 2001 verotuksessa Timtshenko ylsi ansiotulolistan sijalle 28 vajaan 2,4 miljoonan euron palkkatulolla, pääomatulo oli hieman suurempi. Hän maksoi yhteissummasta 40 prosenttia veroa Suomen valtiolle.

Patentti- ja rekisterihallitukseen toimitetun tilinpäätöksen mukaan IPP:n eli International Petroleum Products Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 1.1.2000– 31.12.2000 reilut 3,7 miljardia markkaa ja liikevoitto noin 241 miljoonaa.

– Toimitusjohtajana minun tehtäväni oli hankkia liitolle mahdollisimman isoja yhteistyökumppaneita. Totta kai se oli tiedossa, minkä kokoluokan yritys IPP on, Bono sanoo.

– Pitää kuitenkin muistaa, että suomalaisessa tenniksessä eivät isot rahat liiku. Vaikka hänen tukensa oli suomalaiselle tennikselle siihen aikaan merkittävää, niin summat olivat maltillisia. Kokoluokka oli kymmeniätuhansia euroja per vuosi, hän huomauttaa.

IPP Openin palkintoarvo oli vuosina 2001–07 ja 2013–14 yhteensä 50 000 dollaria. Vuosina 2008–12 potti oli 125 000 dollaria. IPP oli pääsponsori turnauksen jokaisena järjestelyvuonna.

Öljynvälitysyhtiön tuki turnaukselle oli samaa luokkaa kuin Davis cup -joukkueen kanssa.

– Puhutaan useimpien kymmenientuhansien arvoisesta tuesta, mikä hieman vaihteli vuodesta toiseen. Oli meillä toki aina muitakin yhteistyökumppaneita, mutta IPP oli isoin yksittäinen tukijamme, Mäkelä kertoo.

Jälkikäteen tiedetään, että summat olivat Timtshenkolle nappikauppaa.

Sveitsiin vuosien 2001–02 aikana muuttaneesta Timtshenkosta tuli käkikellomaassa miljardööri.

Hänen vuonna 1997 perustamansa ja Kyprokselle rekisteröity öljynvälitysyhtiö Gunvor paisui alallaan yhdeksi maailman suurimmista, kun se sai välittää maailmalle Venäjän suurimman öljyntuottajan Rosneftin öljyä.

Silloin myös yhteyksiä Putiniin alettiin tuoda yhä enemmän esille. Putinin silloinen vastapresidenttiehdokas Ivan Rybkin väitti ensimmäisen kerran jo vuonna 2004, että Timtshenko kuuluu Putinin lähipiiriin.

Nämä väitteet Timtshenko tai hänen yhteyshenkilönsä pitkään kiistivät.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Gennadi Timtshenko konsertissa Pietarissa kesäkuussa 2017.

IPP Openin tukijana ja aktiivisena vieraana Timtshenko pysyi, vaikka ei enää asunut Suomessa.

– Hän tuli muistaakseni jokaisena vuotena paikalle katsomaan pelejä pariksi päiväksi, kun turnausta järjestettiin. Oma fiilis oli, että hänelle oli tärkeää tulla paikalle joka vuosi. Hän tykkäsi tenniksestä, Mäkelä sanoo.

Pääsponsorin roolissa Timtshenko sai oikeuden myöntää villejä kortteja haluamilleen pelaajilleen. Usein ne menivät venäläisille.

– Jevgeni Donskoi -niminen kaveri sai muistaakseni aika monta villiä korttia. Alku hänen uralleen oli aika karikkoinen, mutta lopulta hän nousi maailmanlistalla sadan joukkoon (ATP-65 vuonna 2013), Mäkelä sanoo.

Yksi mielenkiintoinen villin kortin saanut pelaaja oli serbi Marko Djokovic, Novak Djokovicin pikkuveli. Novak Djokovic oli pelannut nuorena superlupauksena Talissa jo 2004, mutta Marko Djokovic pääsi turnaukseen kahdesti villin kortin turvin. Hän pelasi Talissa vuosina 2010 ja -11, mutta ei onnistunut nappaamaan tililleen voittoja.

Timtshenkon ja Djokovicin perheen väleistä tuli sittemmin läheiset. Vuonna 2016 Serbia nimesi Timtshenkon kunniakonsulikseen. Vecernje Novosti -lehden mukaan Novak Djokovic oli pyytänyt tittelin myöntämistä maan pääministeriltä Timtshenkolle.

Marko (vas.), Djordje ja Novak Djokovic juhlivat Novakin voittoa Australiassa tammikuussa 2008.

Omia pelihalujaankin Timtshenko sai Talissa tyydytettyä.

IPP Openin yhteydessä järjestettiin niin sanottuja ProAm-kilpailuita. ProAm-kilpailumuoto tunnetaan ennen kaikkea Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta, jossa ammattitanssija lyöttäytyy yhteen amatöörin kanssa.

Tenniksessä idea on sama: entiset tai nykyiset ammattilaiset pelaavat nelinpelissä amatöörin parina.

Timtshenkon menestyminen ei tuossa turnauksessa jäänyt ainakaan pelikaverista kiinni, sillä öljypohatta saattoi hankkia nelinpeliparikseen entisiä maailmanhuippuja. Taitojaan Talissa esittelivät esimerkiksi maailmanlistan ykkösistä Jevgeni Kafelnikov ja Marat Safin, joista jälkimmäinen pelasi Timtshenkon nelinpeliparina Talissa vuonna 2010.

– Pelaajia lennätettiin Venäjältä Suomeen yksityiskoneilla, Mäkelä sanoo.

ProAm-kilpailut pelattiin usein yleisöltä piilossa.

Ei Timtshenkon takia, sillä ei häntä vielä 2010-luvun alkupuolella Suomessa kovin moni olisi tunnistanut, vaikka oligarkki oli saanut nimensä Forbesin maailman rikkaimpien ihmisten listalle.

Gennadi Timtshenko (vas.) Harry Harkimon ja Roman Rotenbergin kanssa kertomassa Jokerien KHL-siirrosta 2013.

Kaikki muuttui kesällä 2013.

– Olen pahoillani, että puhun englantia.

Gennadi Timtshenko aloitti oman puheenvuoronsa anteeksi pyydellen. Harry Harkimo oli hetki sitten kertonut Jokerien siirtyvän KHL:ään ja myyneensä Hartwall-areenan ”herra Timtshenkolle ja Rotenbergien perheelle”.

– Viime aikoina minua on alkanut kiinnostaa jääkiekko, Timtshenko jatkoi ja kertoi motivaatiotaan kauppaan.

Samassa tiedotustilaisuudessa Timtshenko kertoi muistojaan suomalaisesta tenniksestä. Hän palasi syksyyn 1999 ja Davis cupin Italia–Suomi-otteluun, jossa otteluparin voittaja ratkaistiin viimeisessä kamppailussa.

– Aloin sponsoroida Davis cup -joukkuetta ja olimme päästä lopputurnaukseen. Meillä oli vaikea ottelu Italiaa vastaan: lämpötila oli melkein 40 astetta ja Ville Liukko hävisi viidennessä erässä. Tuolloin päätin alkaa sponsoroida turnausta Helsingissä, jota pelataan yhä, Timtshenko muisteli.

Tuossa vaiheessa IPP Open veteli jo viimeisiään.

Runsas puoli vuotta myöhemmin Venäjä miehitti Krimin. Yhdysvallat julkisti listan talouspakotteista, joiden kohteena oli venäläisiä ja Venäjällä toimineita henkilöitä. Timtshenkon nimi oli listalla.

IPP Open pelattiin vielä 2014, mutta myöhemmin pakotelistalle asetettiin yhtiöitä, jotka Timtshenko omisti tai jotka ovat tukeneet hänen toimintaansa. Syksyllä 2015 tiedotettiin, että IPP Open perutaan, koska kisojen pääsponsoria koskevat Yhdysvaltojen talouspakotteet.

Timtshenko itse irtaantui tenniksestä jo elokuussa 2014.

Hän antoi Venäjän valtio-omisteiselle uutistoimistolle Tassille harvinaisen haastattelun, jossa oligarkki ei enää piilotellut suhteitaan Putiniin. Haastattelussa hän kertoi, miten perheen labradorinnoutajan Rommien äiti oli Putinin koira Connie. Timtshenko myönsi myös olleensa perustamassa judoklubi Yawara-Nevaa Pietarissa, missä Putin on aina ollut kunniapuheenjohtaja.

Puhui Timtshenko myös tenniksestä. Aluksi hän kertoi, minkälaisen maanalaisen tenniskentän on rakentanut itselleen Geneven-kotiinsa.

– Mutta lopetin tenniksen – poistuin lajista käytännössä voittamattomana. Olen keskittynyt nyt jääkiekkoon, hän sanoi haastattelussa ilmeisesti pilke silmäkulmassaan.

Jokerit oli osa Venäjän propagandakoneistoa.

Se oli Putinin syötti, josta meni läpi jo ennen sen asettamista. Siitä huolimatta moni suomalaisen jääkiekon suurmies lankesi siihen niin pahasti, että silmät tosiasioilta suljettiin vuosikausiksi. Irti Putinin ikeestä Jokerit pääsi vasta siinä kohtaa, kun jatkamiselle ei ollut enää minkäänlaisia edellytyksiä.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka, Gennadi Timtshenko ja Venäjän presidentti Vladimir Putin pelasivat jääkiekkoa Sotshissa helmikuussa 2019.

Timtshenkon ja suomalaistenniksen yhteistä taivalta ei voi verrata Jokerien seikkailuun KHL:ssä.

Lähtökohta ja myös lopputulema ovat aivan erilaiset: Timtshenkosta ei tiedetty oikein mitään pitkälle 2010-luvun puolelle. Rahamäärät ja näkyvyys olivat myös eri maailmasta. Suomalaista tennisväkeä on jälkikäteen turha syyllistää siitä, että pieni laji tarttui sen ajan tiedoilla innokkaalta vaikuttaneen tennismiehen tukeen, joka oli Suomen kansalainen ja johti menestyksekästä, Suomessa toiminutta yritystä.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että Timtshenko piti tenniksestä aidosti.

Nykytietojen valossa olisi silti sinisilmäistä uskoa, että kyse oli vain rakkaudesta lajiin. Ehkä se oli sitä, ehkä ei.

ATP-haastajakiertue palasi jälleen Helsinkiin ja Taliin loppuvuonna 2019.

Ajankohta oli tälläkin kertaa otollinen: Viimeksi paluuta tähditti Jarkko Niemisen nousu kohti tennismaailman huippua, nyt suomalainen tennisyleisö kohisi Emil Ruusuvuoresta.

Historia toisti itseään myös sen osalta, että Niemisen tapaan myös Ruusuvuori lunasti odotukset. Nuori suomalainen oli noussut tennismaailman huipulle ja juhli Talissa voittoa vuonna 2019.

Nykyisin turnaus tunnetaan nimellä HPP Open. Pääyhteistyökumppani on samanniminen, suomalainen asianajotoimisto.

Talin haastajaturnauksen tulevaisuus näyttää tällä hetkellä valoisalta. Turnauksen palkintoarvo on kasvamassa kilpailunjohtaja Pekka Mäkelän mukaan entisiin mittoihinsa.

– Tänä vuonna yritetään päästä 125 000 dollarin turnaukseen, mikä olisi komea saavutus. Raha tulisi yhteistyökumppaneiltamme, joista kaikki ovat suomalaisia.