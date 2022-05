Suosikkiselostaja oli varma, että Renny Harlinin öinen puhelu oli pila – siitä alkoi ura tv-klassikossa, jota suomalaiset eivät ole unohtaneet

Juha-Pekka Jalo ehti selostaa urheilua viidellä eri vuosikymmenellä. Eläkkeelle siirtynyt turkulainen ei elä somessa vaan käy mieluummin golfaamassa tai lukee kirjan.

Turku

Turkulaisen kansalaiskoulunopettajan Lasse Jalon aiheena oppilailleen oli kirjallinen ja suullinen esitys. Moni poika tarttui kynään. Puhuminen jännitti, ehkä pelottikin.

Lasse Jalo antoi kotonaan alle kouluikäiselle esikoiselleen, noin viiden vanhalle Juha-Pekalle erikoistehtävän. Hän otti esille nauhakelan, jonka asetti laitteeseen. Sitten hän pani nauhan pyörimään ja antoi pojan puhua.

Ja poika puhui.

Poika selosti nauhalle omasta päästään jonkun kuvitteellisen ottelun valtavalla innolla ja kiihkeydellä.

Isä vei myöhemmin nauhan kouluun ja soitti sen oppilailleen: ei se nyt niin hirveän vaikeaa ole puhua, kun viisivuotiaskin esittää tuollaisen.

Elettiin 1960-luvun alkuvuosia. Aurinko paistoi, elämä tuntui huolettomalta. Pojan elämä oli tässä ja nyt, pilvet kaukana taivaanrannassa, jos pilviä lainkaan.

Isä Lasse oli monipuolinen urheilumies, ja pojat innostuivat perässä.

Sekä mielikuvitukseltaan että toiminnaltaan vilkas Juha-Pekka keksi kaikenlaista pikkuveljiensä Timon ja Tomin kanssa. Kisailtiin, väännettiin, touhuttiin päät märkinä ja mielet kirkkaina.

Tuulet kuitenkin kääntyivät äkillisesti.

– Mielikuvitus, luovuus ja moni muukin asia pysähtyi siihen, kun isäni kuoli leukemiaan ollessani kymmenen, Juha-Pekka Jalo sanoo nyt.

Työkalut surun käsittelyyn olivat vähäiset. Ei ollut terapioita auttaa järkyttävän taakan kantamisessa. Perhe, Seija-äiti ensimmäisenä, tarjosi olkapäätä. Rakkaus parantaa, mutta jäljet jäävät.

Elämä jatkui. Kelanauhat väistyivät, tulivat c-kasetit ja myöhemmin digi.

Juha-Pekasta kasvoi urheilukansan tuntema JP Jalo, erittäin suosittu selostaja, jonka ääntä kuultiin eri otteluissa ja tapahtumissa yli 35 vuoden ajan.

Nyt JP Jalo on eläköitynyt selostaja. Virtaa olisi vielä riittänyt, mutta selostaja halusi väistyä omin ehdoin.

Oliko se sitten aivan sattumaa, että JP Jalosta tuli urheiluselostaja? Oli ja ei ollut.

– Vei muutama kymmenen vuotta, että ymmärsin hyväksyä sen, että minulta otettiin isä sen ikäisenä. Jos joltakin viedään isä – ja isä on vielä ollut idoliainesta – tuon ikäisenä, niin surutyötä saatetaan tehdä jatkamalla isän työtä myöhemmin, Jalo sanoo.

Hänen kohdallaan homma toteutui kuta kuinkin täydellisesti.

– Isäni oli opettaja – minä olen koulutukseltani erityisopettaja ja tein muutaman vuoden opettajan työtä. Isäni kirjoitti urheilusta Hesariin ja Ilta-Sanomiin – itse tein ihan samaa Iltalehteen.

Lisäksi JP toimi myöhemmin pari vuotta kaupunkilehti Turkulaisen päätoimittajana.

Kirjoitusinnostaan huolimatta JP Jalosta tuli Äänen Mies.

Jalo vuonna 1992.

Paikallisradio Auran Aallot aloitti toimintansa Turussa syksyllä 1985. Jaloa alkoi kutkuttaa sen verran, että hän kehotti vaimoaankin katselemaan, jos kanava sattuisi etsimään urheiluselostajaa.

Jalo työskenteli opettajana, kun sai soiton radiosta. Kanavalle oli kantautunut tietoja siitä, miten Jalo oli imitoinut illanvietossa urheiluselostajia. Myös TPS oli vinkannut radioon hänen potentiaalistaan.

– Minulta kysyttiin, että kiinnostaisiko yhtään. Vastasin, että kyllä kiinnostaa.

Pian Jalo oli jo Kupittaan katsomossa. Hän nauhoitti koeselostuksen TPS:n ottelusta.

– Istuin siellä katsomossa lätsä vinossa ja puhuin mankkaan. Katselin ympärilleni ja saatoin kuvitella, mitä muut ajattelevat: onkohan tuon Jalon valo himmennyt lopullisesti? Vielä muutama vuosi sitten olin pelannut: ei siitä tullut pelaajaa, niin nyt se yrittää tuolla selostaa, Jalo muistelee huvittuneena.

Koeselostus vakuutti. Vain muutama päivä myöhemmin, 2. lokakuuta 1985, Jalo oli selostamassa suorana Uefa-cupin ottelua TPS–Moskovan Spartak.

Jännitystä lisäsi se, että hänen veljistään Tomi pelasi ottelussa ja lisäksi debyyttiottelussa piti puhua vaikeista venäläisnimistä.

– Jännitti varmaan yhtä paljon kuin siitä eteenpäin jokaisessa selostuksessa lähes 40 vuotta eteenpäin.

Jalkapalloura. Jalon veljesten kisailu ei jäänyt pihapeleihin. Isoveli heittää nyt, olisivatko veljesten urat leimahtaneet kunnolla, jos niissä olisi ollut samanlainen vimma kuin oli ollut keskinäisissä mittelöissä.

– Oma priorisointini muuttui murrosiässä. Kun ihan rehellinen olen, minua kiinnostivat monet muut asiat maailmassa enemmän kuin jalkapallo. Pyörin poikien maajoukkueessa, mutta ei ainakaan omalla treenaamisellani olisi kovin pitkälle mennyt, JP Jalo sanoo.

– Eivätkä veljet panostaneet enemmän kuin minä! Totta kai heidän oli pakko vähän panostaa parikymppisinä, kun olivat Tepsin edustusjoukkueessa, mutta olimme kaikki kuta kuinkin yhtä lahjattomia tai lahjakkaita.

JP Jalon ura tyssäsi jo varhain. Selkä meni hänen omien sanojensa mukaan ”sysipaskaksi” 17-vuotiaana. Ainoaksi SM-sarjaotteluksi jäi 23. toukokuuta 1976 pelattu TPS–GBK (1–0). Hän pelasi poikien maajoukkueessa kaksi ottelua; Neuvostoliittoa ja DDR:ää vastaan.

Tomi Jalo pelasi urallaan TPS:ssä kaudet 1976–1989, joiden aikana hänelle kertyi 309 pääsarjaottelua ja 47 maalia. Hän pelasi kaksi A-maaottelua ja oli mukana Suomen olympiajoukkueessa Moskovassa 1980.

Timo Jalo edusti TPS:ää 1976–1986 ja sai tililleen 247 pääsarjapeliä.

Sekä Tomi että Timo toimivat turkulaisseurassa kapteeneina.

– Pojat jatkoivat aika pitkään, ja molemmille tuli lopulta ihan hieno ura, isoveli sanoo.

Mainittakoon, että JP Jalo pääsi pelaamaan ainoaksi jääneessä SM-sarjaottelussa yhdessä veljiensä kanssa.

JP Jalo oli nuorena lupaava jalkapalloilija. Hän hyötyi myös selostajauralla ymmärryksestään joukkuepelien dynamiikasta. Kuva vuodelta 2002.

JP jatkoi pelaamista alasarjoissa särkylääkkeiden avulla ja kokeili valmentamistakin, mutta selostamistyöt imaisivat lopulta täysin. Hän ei jäänyt jalkapalloselostajaksi. Häntä kuultiin valtavasti myös jääkiekossa.

Jalo tuli ensin tutuksi ”TPS:n äänenä” Auran Aalloilla. Hän pääsi hehkuttamaan TPS:n jääkiekon kultavuosia ja oli todella lähellä joukkuetta. Hän tiesi paljon enemmän kuin pystyi kertomaan. Luottamuksellisia asioita. Sellainen on kiivastahtisessa suorassa lähetyksessä haastava yhtälö.

TPS:n kultaluotsi Hannu Jortikka tunnettiin myös piikikkäistä kommenteistaan, joita hän saattoi jakaa pelaajille. Selostaja välttyi piikeiltä. Yksi piikki kuitenkin tuntui.

– Meillä oli Jortikan kanssa sikäli poikkeuksellinen suhde, että tunsimme toisemme jo Nappulaliigan ajoilta. Pyörimme pikkupoikina samalla Jalavatien kentällä saman pallon perässä. Jortikka ampui minun hienon ruskean nahkakuulani orapihlaja-aitaan ja se puhkesi. Siitä olen edelleen katkera, Jalo sanoo ovelasti hymyillen.

Moni hymy hyytyi, kun Jalo vaihtoi leiriä muutaman TPS-selostusvuoden jälkeen. Hän siirtyi Helsinkiin ja alkoi selostaa Jokerien pelejä helsinkiläiselle paikallisradiolle.

Turussa nähtiin punaista Jalon lähdettyä Helsingin leiriin. Helsingissä sauhuttiin, kun hommiin tuli turkulainen. Pelaajia ja valmentajia oli siirtynyt aikaisemminkin, mutta selostajapuolella tuollainen loikkaus oli uutta.

– Olin jonkin aikaa harmaalla alueella. Tein aika rumasti TPS:n kannattajille, mutta minun oli ajateltava itseäni ja tehtävä niin mitatakseni omaa osaamistani. Toki tiesin, että aika skeidamyrsky oli tulossa Helsinginkin päästä. Piti vaan olla sadevehkeet päällä ja ottaa se vastaan. Se siirto oli itselleni testi. Jos en olisi sitä läpäissyt, en varmaan olisi jatkanut selostamista.

Selostusura vei JP Jalon vaikka minne, kuten vuonna 1998 Helsingin Olympiastadionin pääkatsomon katolle Jukka Vakkilan kanssa.

Jalon kansallinen tunnettuus kasvoi hänen juonnettuaan makasiinityyppistä, monipuolista ja suosittua Suoraan Suomeen -nimistä tv-ohjelmaa 1990-luvun alussa. Se poiki myöhemmin muutakin.

Jalo oli palaamassa eräältä selostuskeikalta ja pysähtynyt Lahden kohdalla nauttimaan yöpalaksi hot dogia, kun hänen autopuhelimensa soi.

”Renny Harlin täällä Los Angelesista”, luurista kuului.

Selostajan epäilykset heräsivät. Kaverit jekuttavat imitoimalla? Kohiseeko linja riittävästi? Onko ääni sittenkin aito!

Itse Rennyhän se siellä. Puhelun aiheena oli tv-ohjelma Gladiaattorit, joka alkoi Suomessa 1993.

– Hän kysyi, lähtisinkö tällaiseen projektiin. No lähtisin! Se oli mielenkiintoinen juttu, jossa oli liidaamassa värikkäitä persoonia, Jalo sanoo.

Katariina Ebelingin kanssa Gladiaattorit-ohjelman kuvauksissa.

Mikko ”Terminaattori” Tukonen ja Marjo ”Salama” Krishi juontajakaksikon kanssa.

Formaatissa kovakuntoiset ja voimakkaat kilpailijat testasivat kykyjään eri lajeissa. Ensimmäisen tuotantokauden tunnetuimpia hahmoja oli Tony ”Viikinki” Halme. Kuvaukset olivat raskaita, päivät venyivät pitkiksi. Jalo juonsi jaksoja yhdessä Katariina Ebelingin kanssa. Toisella kaudella Jalon aisaparina oli Minna Aaltonen.

Jaloa hymyilyttää, kun hänelle mainitsee ohjelman olleen ”legendaarinen”.

– Kuuluu niihin juttuihin, että aika kultaa muistot. Silloin tuntui, ettei kukaan katsonut. Nyt kun puhuu ihmisten kanssa, tuntuu, että kaikki sitä ovat katsoneet.

Ohjelman tekemiseen osallistuminen nosti kysymyksiä Jalon selostajaurasta.

– Joidenkin silmissä mukana pomppimiseni laski uskottavuuttani. Ihan ymmärrettävää, vaikka en mitenkään yhdistänyt niitä asioita. Jotkut ajattelivat, ettei tuo voi mikään urheiluselostaja olla, kun tuolla pelleilee.

Paikallisradioissa elettiin vaikeita aikoja. Jaloltakin jäi saamisia konkurssien takia. Kenttä oli auki.

Taas soi puhelin.

”Tulisitko JP hommiin?” kuului Anssi Kukkosen kysymys Jalolle.

Kukkonen veti Suomessa Canal+:n edeltäjää SuperSportia.

Siitä lähti uusi vaihe. Maksu-tv tarjosi pureksittavaa Ylen ylellisyyteen tottuneille suomalaisille urheilukatsojille. Uuden tavan opettelu oli katsojille väistämätöntä muttei kivutonta.

Selostaja Jalolle uusi työ toi lisää matkamaileja. Hän reissasi vuosia Tukholmassa, koska selostuksia ei siihen aikaan ollut mahdollista tehdä Suomesta vaan ne piti hoitaa Ruotsista kuvaruudun välityksellä.

SuperSportin tiimi vuonna 1996. Jalo kuvassa 3. oikealta.

Täällä Tukholma! JP Jalo ja Mikko Innanen Canal+:n selostajina 1998.

Kerran Jalo myös selosti Tukholmasta Suomeen NHL-ottelun Chicago–Detroit, vaikka ottelu ei edes tullut Suomessa tv:stä!

–Yöllä puoli kolmesta aamukuuteen. Ei se mitään, palkka siitä maksettiin. Se vain piti tehdä mahdollisimman hyvin. Yksi urani ohjenuorista oli, että aivan sama onko yksi vai miljoona katsojaa, selostus on vedettävä ihan samalla tavalla.

Ohjenuora ei katkennut pitkän uran aikana. Jalo, 64, on ollut karismaattinen ja vakuuttava mutta samalla nöyrä – ei nöyristelevä – selostaja. Hän on kulkenut pilke silmäkulmassaan, työstään ylpeänä mutta ei ylimielisenä. On turha odottaa kunnioitusta, jos ei itse kunnioita muita.

– Nöyryys kuuluu hyviin käytöstapoihin ja niin sanottuun sydämen sivistykseen.

Itsevarman ulkokuoren takana on kuitenkin koko ajan ollut tunteellinen, jopa herkkä ihminen, joka käänsi kivet ja kannot valmistautuessaan lähetyksiin.

Ei siis ihme, että kaikkien aikojen ehkä ikimuistoisin Mestarien liigan loppuottelu meni selostajalta alle omien odotusten.

Liverpool ja Milan valmistautuivat 2005 kilpailun huipennukseen Istanbulin lämmössä, mutta Jalolle nousivat Turkissa hikikarpalot ihan muista syistä.

Ääniyhteys Suomeen ei toiminut. Kello tikitti armotta kohti aloituspotkua. Jalo ravasi ristiin rastiin pitkin suurta stadionia etsimässä teknistä apua. Ei löytynyt. Noin puoli minuuttia ennen ottelun alkua selostaja kuuli kuulokkeisiinsa Suomesta sanan ”Jalo”.

Se olikin viimeinen sana, jonka Suomen päässä studiossa äänessä ollut Matti Eve sanoi siirtäessään lähetyksen Turkkiin.

– Se oli taivaan lahja. Oli täysi mysteeri, miten yhteys alkoi toimia. Vaikka minulla oli jo paljon selostuskokemusta, kyllä ne ongelmat vaikuttivat suoritukseeni. Se oli yksi niistä peleistä, jossa en mielestäni onnistunut: helvetin huono selostus, Jalo sanoo lähes mörähtäen.

Milan johti ottelua 3–0. Liverpool nousi tasoihin ja voitti lopulta rangaistuspotkukilpailun. Yömyöhään selostaja ennemmin ruoti omaa suoritustaan kuin hekumoi tunnepitoisella ottelulla.

– Siinä olisi voinut tehdä hyvän selostuksen. En pystynyt. Ennen peliä mentaaliharjoituksen tilalla oli täysi paniikki. Jälkeenpäin tietysti turha selitellä.

Mestarien liiga tuli tutuksi. Selostajan vieressä Pasi Rautiainen ja Matti Eve vuonna 2002.

Anna Soraisen ja Keith Armstrongin kanssa 1998.

Jalo laskee itsekriittisesti myös milanolaisen Interin ja TPS:n välisen eurocupin ottelun huonoksi selostuksekseen.

Tapahtumat San Sirolla 1987 menivät tunteisiin. TPS jysäytti yhden Suomen futishistorian kovimmista yllätyksistä voittamalla italialaisjätin 1–0. TPS:n kapteenina pelasi selostajan Tomi-veli.

– Sekin oli selostuksena ihan kamala. Ylisentimentaalista sekamelskaa, Auran Aalloille peliä tulkinnut Jalo aloittaa.

– Yksi vaikea paikka minulle on ollut se, että olen liikaakin tunneihminen. Tiukoissa paikoissa on vaikea hillitä tunteita. Ehkä se on suojelua, mutta en ole enää moneen kymmeneen vuoteen mikään fani. Mielestäni selostaja ei voi olla fani – ainakaan, jos on tällainen tunneihminen kuin minä.

Äänessä ei säästelty uran alkupuolella. Sitä ihan mitattiinkin. Kerran 1990-luvulla turkulaisessa gaalaillassa Jalo pantiin huutamaan kilpaa Veikkausliigan kovaäänisimmän valmentajan maineessa ollutta Juha Malista vastaan.

Jalo voitti.

Uran edetessä Jalo pikku hiljaa rauhoittui – jalostui, kuten hän itse ilmaisee tuttu pilke silmäkulmassaan.

Jalo reissasi uransa aikana kymmenissä eri maissa ja tuhansissa otteluissa.

Aurinko paistaa ja elämä hymyilee. Selostuskoppiin ei ole enää ikävä.

Selostajat saavat paljon palautetta, josta kaikki ei ole mukavaa. Maalitauluna on vaikeaa, tikkatauluna vielä vaikeampaa. Olisi vale väittää, etteikö palaute välillä satuttaisi. Asia täytyy oppia käsittelemään.

Jalo valitsi jo varhain, ettei elä lainkaan sosiaalisessa mediassa, jossa kritiikki ei läheskään aina pysy kritiikkinä vaan nimimerkkien takaa ammutaan alatyylisesti henkilökohtaisuuksia.

– Avaruuteen huutelua on paljon. Olen tosi iloinen tästä somettomasta elämästäni näiden vuosikymmenten aikana. Se reppu ei paina yhtään.

Törkypalaute täytyy pystyä panemaan omaan lokeroonsa. Elämä heittää eteen oikeasti raskaita asioita, kuten Jalolle kävi myös 2009.

Selostajan pikkuveli Tomi kuoli vain 50-vuotiaana.

Miten kova paikka veljen kuolema oli?

–(pitkä hiljaisuus) Jos vertaa isän menettämiseen, niin valtava ero siinä, että olin jo aikuinen ihminen Tomin kuollessa. Pystyin käsittelemään asiaa paremmin. Mutta ei se tietysti paikkana ollut helppo... En oikeastaan halua puhua siitä enempää.

Välit Timo-veljeen ovat läheiset. Veljekset käyvät esimerkiksi pelaamassa yhdessä golfia ja ”höpöttämässä omituisia”, kuten JP asian pukee.

JP on suorastaan hurahtanut golfiin. Hän pelasi viime vuonna 100 kierrosta, sitä edellisenä 110.

Kymmenisen vuotta sitten hän suoritti ystävänsä, ex-jääkiekkoilija Mika Kortelaisen kanssa ns. golfmaratonin eli pelasi neljä kierrosta yhden päivän aikana.

Urakointi alkoi ennen aamukuutta ja loppui iltakymmeneltä.

Silloin vain pidettiin hauskaa, mutta vahva sitoutuminen ja omien rajojen koettelu oli tuttua myös selostajantyöstä.

Viimeinen selostus. Jalo selosti urallaan paikan päältä muun muassa seitsemän Mestarien liigan finaalia, useat jääkiekon MM-kisat, World Cupin, Stanley Cupin finaalit ja Pyeongchangin olympiakisat. Yksittäisten sarja- ja europelien tarkkaa määrää ei voi edes laskea.

Matka paikallisradiosta ulottui pitkälle.

– ”Piirikunnallisista” aika globaaliksi.

Uransa loppuvuosina Jaloa kuultiin mm. HIFK:n jääkiekko-otteluista ja hän oli äänessä myös TV5:llä.

Oma futisura kesti yhden pääsarjamatsin, mutta selostajana otteluita kertyi lopulta noin 3 000. Viimeiseksi jäi jääkiekon EHT:n Tshekki–Venäjä 15. toukokuuta 2021.

Jalo valmistautui otteluun kuin otteluun aina äärimmäisen huolellisesti. Tässä muistiinpanoja jääkiekon nuorten MM-kisoista 2021.

Vieroitusoireita ei ole ollut.

– Hirveän kiva, kun ei tarvitse miettiä, että mihin seuraavaksi. Ei mikään stressaa niin kuin tekemättömät työt. Ja selostajalla on edessään aina tekemättömiä töitä. Olen siitä stressistä päässyt eroon, mistä olen kiitollinen. Oli iso juttu, ettei minua työnnetty ulos kehäraakkina ja sanottu, että koeta löytää kotiin.

Tehdyt virheet eivät kalva. On turha jäädä rypemään, selostuksissa tai elämässä.

Aurinko paistaa, elämä tuntuu huolettomalta. Miehen elämä on tässä ja nyt, pilvet kaukana taivaanrannassa, jos pilviä lainkaan.

– Siihen olen ollut tyytyväinen tämän vuoden aikana, etten ole lukinnut mitään suunnitelmaa. Se ei tarkoita, että olisin kaiken tehnyt valmiiksi. Olen antanut tilaa, jos tulee jotakin hauskaa. Muutama keikka on kalenterissa, mutta selostuskoppiin en varmasti palaa, Jalo sanoo.