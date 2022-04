Tuomo Ruutu heiluttaa NHL:n mahtavimman hyökkäyksen tahtipuikkoa – kertoo nyt aikeistaan valmentajana

Ohituskaistaa suoraan NHL:ään painellut Tuomo Ruutu voi olla Suomen NHL-valmentaja-aallon edelläkävijä.

Florida Panthersin varsinaiset harjoitukset ovat jo päättyneet, mutta apuvalmentaja Tuomo Ruutu pyytää kahta nuorta pelaajaa jäämää kanssaan ylimääräiselle ”klinikalle”.

Ruutu ohjeistaa kahdella yhtä vastaan -kulmapeliharjoitteen, jossa hän heittää kiekon kulmaan ja tulee itse antamaan paineen. Sen alta on tarkoitus päästä nopeasti luomaan maalipaikka.

Toinen klinikan pelaajista on pari päivää aiemmin kutsun ylös saanut AHL-hyökkääjä Aleksi Heponiemi. Kevytrakenteinen tamperelaishyökkääjä saa heti huomata, että Ruudun kanssa tämä harjoite ei ole kevyttä höntsyä. Heti ensimmäisessä suoritteessa Ruutu hyökkää antamaan selkäpuolelta niin rajun paineen, että Heponiemi paiskautuu jäähän pitkin pituuttaan.

Jokaisen suorituksen jälkeen Ruutu antaa pelaajille palautteen ja kehitysehdotuksen seuraavaan yritykseen.

Samanlaisia pienryhmien harjoitteita Ruutu, 39, pitää usein Panthersin harjoitusten lopuksi. NHL:n huippujoukkueen valmennustiimissä Ruudun vastuu on langennut etenkin hyökkäyspeliin.

– Keskityn paljon henkilökohtaisiin juttuihin. Vahvuuteni ovat hyökkäyspäässä. Keskityn niihin asioihin paljon ja olen paljon tekemisissä hyökkääjien kanssa, Ruutu kertoo.

Kovin huonosti Ruudun debyyttikausi ei ole ainakaan tulosten valossa mennyt. Likimain jokainen Floridan hyökkääjä pelaa nyt uransa tehokkainta kautta ja reilusti yli neljä maalia ottelua kohden tehnyt Panthers on nyt NHL:n tulivoimaisin joukkue yli neljännesvuosisataan.

– Katson paljon myös esimerkiksi vastustajien alivoimia. Sellaista, mikä liittyy meidän hyökkäyspelaamiseen tai ylivoimaan. Käymme tietenkin myös muiden valmentajien kanssa yhdessä pelejä läpi.

Ruutu on tällä hetkellä ainoa NHL-penkin takana oleva suomalaisvalmentaja. Valmennustiimiin kuuluu myös Coloradon maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila, mutta hän seuraa ottelut piippuhyllyn aitiosta.

Kun Ruutua seuraa otteluiden aikaan vaihtopenkillä, hänen toimintansa näyttää välillä hyvinkin salamyhkäiseltä. Hän näyttää puhuvan välillä hihassaan olevaan mikrofoniin korvanappi korvassaan.

– Meillä on muutama valmentaja siellä yhteydessä. Muun muassa katsomosta. Sitä kautta voi kommunikoida, mitä nyt ikinä tuleekaan kesken pelin. Juttelemme haastoista ja muusta.

– Tai jos pitää pyytää penkkien tv-näyttöihin joku tietty tilanne, minkä haluamme siellä nähdä. Peli on niin nopeaa, että välillä pitää varmistaa, että näinkö oikein ennen kuin menen puhumaan pelaajalle. Ettei puhu väärästä asiasta.

Ruutu valmentaa nyt NHL:ssä ensimmäistä kauttaan.

Ruudun apuvalmentajapesti Floridaan tuli viime kesänä lähes kaikille yllätyksenä.

Vaikka hän oli työskennellyt Jussi Ahokkaan ja Antti Pennasen apuna Nuorissa Leijonissa sekä New York Rangersin pelaajakehityksessä kahden edellisen kauden ajan, harva osasi odottaa Ruudun aloittavan uransa päivittäisvalmennuksessa suoraan NHL:ssä.

– Olen aina tehnyt määrätietoista työtä. Jo pelaajaurallani ja sen jälkeen valmennuspuolella. Olen ollut aina määrätietoinen. Se on kuin osa luonnetta. Huomasin sen varsinkin peliuran päätyttyä, että haluan haastaa itseäni koko ajan, Ruutu sanoo kysyttäessä määrätietoisesta työstä NHL-pestin eteen.

NHL ei tietenkään ole yli 700 taalaliigaottelun miehelle uusi paikka. Ruutu lopetti 13 vuotta kestäneen NHL-uransa vuonna 2016.

Viiden vuoden tauon jälkeen hänen on pitänyt totutella uuteen rooliin joukkueessa. Ruutu kokee kuitenkin melko tuoreessa muistissa olevan pelaajataustansa olevan tärkeä myös valmentajalle.

– Totta kai lähtökulma on nyt eri. Nyt olen valmentaja, mutta samalla pitää miettiä, mitkä ovat omat vahvuudet. Ei voi unohtaa, miltä pelaajasta jossakin vaiheessa tuntuu.

– Valmentajana on helppo näyttää 10 minuutissa videolta, miten joku pelitilanne pitäisi pelata. Pitää kuitenkin myös muistaa, miltä se tuntuu jäällä. Yritän säilyttää tuntuman pelaajien ajatusmaailmaan.

Tuntuma Ruudulla on ainakin jäällä tallella. Eräilläkin pelipäivän aamujäillä pelinomaisesta kolme vastaan kolme -harjoitteesta puuttui yksi mies. Tilanne korjaantui nopeasti, kun Ruutu veti harjoituspaidan ylleen.

Jos päässä ollut lippalakki ja jalassa olleet tuulihousut eivät olisi erottaneet häntä muista, suomalaisvalmentaja olisi mennyt vielä täydestä NHL-pelaajasta.

Ketjukaverikin oli tosin Ruutua neljä vuotta vanhempi Joe Thornton.

Ruutu naurahtaa kysyttäessä, onko paluu NHL-joukkueeseen saanut haikailemaan myös pelaamista.

– Ei sitten yhtään. Se tahti on niin kova. Itsellänikin muutama loukkaantuminen oli jopa helpotus. Muistan hyvin, mitä kävin välillä uran aikana läpi, kun on esimerkiksi kolme peliä neljään päivään. Pelaaminen oli mukavaa, mutta kipuja ei ole yhtään ikävä. Valmentajana pääsee siinä mielessä paljon helpommalla.

– NHL:ssä oli jo pelaajana kova tahti, mutta voin sanoa, että valmentajana tuntuu, että tunteja on vielä vähemmän.

Pelaajauransa NHL:ssä keväällä 2016 päättänyt Ruutu pelasi viimeiset kautensa New Jerseyssä. NHL-uransa jälkeen hän pelasi vielä yhden kauden Sveitsissä, kunnes ripusti hokkarit naulaan 2017.

Mitään leppoisaa peliuran jälkeistä jäähdyttelyä valmentaminen NHL:ssä ei todellakaan ole. Harjoitus- ja pudotuspelit mukaan laskettuna kauden pelimäärä voi nousta sataan. Jopa sen ylikin. Siihen päälle tulevat vielä peli- ja välipäivien harjoitukset, palaverit ja päättymätön videoiden kelailu.

Kuten monissa muissakin NHL-joukkueissa myös Panthersissa valmennustiimin ydin koostuu pelkästään entisistä NHL-pelaajista. Päävastuussa on Andrew Brunette, 48. Ruudun lisäksi apuvalmentajina toimivat ennen Aleksander Barkovia joukkueen kapteenina toiminut Derek MacKenzie, 40, ja ruotsalainen Ulf Samuelsson, 58. Maalivahtivalmentajakin on entinen NHL-vahti Rob Tallas, 49.

Ryhmän dynamiikka ja työnjako meni kuitenkin äkisti uusiksi heti kauden alussa, kun kokenut päävalmentaja Joel Quenneville jätti tehtävänsä taannoisten Chicagon-tapahtumien tullessa julki.

– Hirveän nopeastihan se muutos tuli. Mutta oli ehkä jopa siinä mielessä onni, että pelejä oli paljon. Ei oikeastaan ollut edes aikaa jäädä miettimään sitä. Heti seuraavana päivänä pelattiin taas. Se meni tavallaan siihen samaan putkeen, Ruutu sanoo.

– Pääkoutsi on hoitanut loistavasti homman, kuten koko muukin tiimi. Meillä on hyvä ryhmähenki. Loistavia jätkiä, joiden kanssa tehdä töitä.

Ruudun palkkaus tuli puskista, mutta jälkeenpäin tarkasteltuna se oli täysin looginen. Panthersin GM Bill Zito oli jo Ruudun pelaajauralla tämän agentti ja tiesi tasan tarkkaan, millaisen miehen saa tiimiinsä, vaikka Ruudun valmennuskokemus olikin vielä vähäistä.

Nyt onkin alettu jo pohtia, olisiko Ruutu Alpo Suhosen jälkeen historian toinen suomalainen päävalmentaja NHL:ssä.

Suoraan hän ei sitä tavoitteekseen nimeä, mutta rivien välistä voi lukea, että tähtäin on jo seuraavalla portaalla.

– Olen miettinyt monesti, että olin pelaajana sellainen, ettei minulla ollut mitään tiettyä tavoitetta. Olin määrätietoinen, mutta tavoite oli enemmänkin se, että olisin joka päivä parempi. Minua ärsytti, jos tein jotakin puolivillaisesti. En pystynyt nukkumaan seuraavana yönä.

– Sellainen fiilis on myös nyt valmentajana. Haluan tulla koko ajan paremmaksi ja kehittää itseäni. Pelaajanakin tuntui, että se tuo sitten, mitä tuo ja silloin ansaitsee, mitä ansaitsee. Sama homma on nyt tässäkin jutussa.

NHL:n valmentajakunnassa entisiä pelaajia on paljon. Sarjan 32:sta päävalmentajasta liki kaksi kolmasosaa on pelannut NHL:ssä. Apuvalmentajina entisiä pelureita on kymmenittäin.

Jukka Jalosen NHL-pestillä on spekuloitu jo vuosia, mutta näkymät suomalaisista NHL-valmentajista ovatkin muuttuneet nopeasti. Maajoukkuevelhon rinnalle – ellei peräti ohikin – on noussut entisiä NHL-suuruuksia, joilla on pelaajauran jäljiltä vahvat suhteet rapakon taakse.

Olli Jokista on alettu jo pitää todennäköisenä valmentajanimenä NHL:ään lähivuosina.

Mikkelin Jukureissa heti ensimmäisellä valmentajakaudellaan säväyttänyt Olli Jokinen voi hyvinkin valmentaa tulevaisuudessa NHL:ssä.

Seuraavaa urasuuntaansa pohtiva Mikko Koivu on tutustunut jo seurajohdon työhön Minnesotassa ja kokeillut valmennushommia Nuorissa Leijonissa. Jos Koivu päättää alkaa valmentaa, ovet ainakin apuvalmentajan pestiin NHL:ssä avautuvat todennäköisesti nopeasti. Esimerkiksi juuri Floridan päävalmentaja Brunette on Koivun vanha ketjukaveri ja hyvä ystävä – kuten apuvalmentaja Ruutukin.

Jo SM-liigassa apuvalmentajana toiminut Antti Miettinen puolestaan siirtyi Ruudun jalanjäljissä täksi kaudeksi Rangersin organisaatioon pelaajakehityspuolelle.

Entisistä pelaajista samoja polkuja kulkee myös Esa Pirnes, joka on jo toista kautta New Jersey Devilsin palkkalistoilla ja hyppäsi mukaan myös Pikkuleijonien valmennustiimiin.

– Sehän on ihan selvä asia, että on etua, jos on taustaa NHL:stä ja tuttuja täällä. Mutta reittejä on niin monenlaisia, Ruutu sanoo.

Kenties uuden suomalaisen valmentaja-aallon edelläkävijänä NHL:ssä toimiva Ruutu uskoo, että penkin takana nähdään tulevina vuosina yhä enemmän eurooppalaisia.

– Totta kai on kieliasiat ja muut vastaavat, mutta en tiedä, teemmekö me suomalaiset ja eurooppalaiset itse itsellemme liian suurta aitaa NHL-valmennukseen. Täällä on sadoittain eurooppalaisia pelaajia. En tiedä, mikä siinä on erona. Uskon, että eurooppalaisia valmentajia tulee NHL:ään lisää.