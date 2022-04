Cory Murphy tuli Suomeen 2001. Sen jälkeen hän ehti kokeilla rahkeitaan SM-liigan lisäksi SHL:ssä, NL:ssä, KHL:ssä, NHL:ssä ja MM-kisoissa ennen kuin päätyi opettamaan puolustuspelaamista HIFK:n pelaajille.

Cory Murphy on yksi Ville Peltosen apuvalmentajista Helsingin IFK:ssa.

Missä olit, kun syyskuun 11. päivän terrori-iskut tapahtuivat? Kysymys, johon valtaosa riittävän vanhoista ihmisistä muistaa vastauksen.

Synkkä, Yhdysvaltoja ja koko maailmaa vavahduttanut ja pysyvästi muuttanut päivä on jäänyt lähtemättömästi myös Cory Murphyn, nyt 43, mieleen.

Murphy oli silloin 23-vuotias puolustaja, takanaan nelivuotinen pätkä Colgaten yliopistossa. Hän oli ottamassa ensi askeleitaan jääkiekon ammattilaisena. Murphy oli kirjoittanut nimensä sopimuspaperiin ja tulossa Espooseen, Bluesin joukkueeseen, joka aloittaisi kautensa SM-liigassa kaksi päivää myöhemmin kotiottelulla HIFK:ta vastaan.

– Muistan, kun heräsin aamulla kotonani Torontossa. Agenttini Bill Ziton oli pitänyt laittaa minulle tietoa lennoista Suomeen, joten soitin hänelle. Bill sanoi, että laitapa televisio päälle ja jutellaan myöhemmin, HIFK:n nykyinen apuvalmentaja muistelee Helsingin jäähallin kahviossa.

– Avasin television ja näin, mitä tapahtuu. Meni kymmenisen päivää, että pääsin Suomeen.

SM-liiga oli siihen aikaan yksi maailman kovimmista kiekkosarjoista. Vain 175-senttinen, mutta kiekollisesti taitava Murphy tehtaili siniviivalta 46 runkosarjan otteluun komeat tehot 9+15. Keväällä Tappara pudotti espoolaiset suoraan otteluvoitoin 3-0.

– Pohjois-Amerikassa minulla ei ollut juurikaan vaihtoehtoja. En tuntenut eurooppalaista jääkiekkoa, mutta Billillä oli ollut muutama pelaaja Euroopassa. Hän piti SM-liigaa hyvänä osoitteena minulle.

Markus Lehdon kanssa Acme-agenttitoimiston 1996 perustanut Zito oli muun muassa Tim Thomasin ja Brian Rafalskin agentti. Hekin olivat yliopistopelaajia ja ponnistivat HIFK:sta NHL:n huipulle.

– Christian Ruuttu toimi silloin Bluesin GM:nä. Olen kiitollinen, että hän antoi minulle mahdollisuuden. Sopimuksessani oli alun perin koeaika. Muistan yhä hetken, kun sain tietää, että he pitävät minut koko kauden, Murphy kertoo.

– SM-liiga oli silloin todella fyysinen sarja, jossa oli paljon taitavia pelaajia. Minun piti parantaa luisteluani ja muutenkin kehittää itseäni kovasti, että pärjäisin. Joukkueen kokeneemmat pelaajat auttoivat paljon. Hire (Timo Hirvonen) oli yksi heistä, ja nyt hänen poikansa Roni pelaa HIFK:ssa valmennuksessani, Murphy hymähtää.

Seuraavalla kaudella Murphy jatkoi Bluesissa, mutta rooli jäi hieman pienemmäksi. 45 runkosarjaottelun tehot olivat 11+4, seitsemän pelin puolivälieräsarjassa Tapparaa vastaan hän teki yhden maalin. Blues johti sarjaa jo 2-0 ja 3-2, mutta taipui lopulta ratkaisupelin jatkoajalla. Tappara marssi siitä mestaruuteen.

Murphyn voi Espoon-ajoiltaan muistaa paitsi hyökkäyspään taidoistaan myös tavastaan syödä kaukalossa aina purkkaa.

– Luovuin purkasta vähän myöhemmin, kun kaikki sanoivat, että tuo on typerää. En käyttänyt hammassuojia, joita toiset syövät ja pyörittelevät suussaan, joten jauhoin purkkaa.

Murphy (keskellä) juhlimassa maalia joukkuekaverinsa Jan Calounin kanssa.

Bluesissa Murphy sai paitsi vyölle ensimmäiset ammattilaispelinsä niin löysi myös kummisedän esikoislapselleen, maanmies Mike Stapletonin. Mika Oksasta tuli puolestaan hyvä ystävä.

Espoosta Murphy siirtyi Ilvekseen, jossa hän paransi peliään selvästi ja nousi aivan liigan kärkipuolustajien joukkoon. Joukkueen kohtalona oli taas hävitä puolivälierien seiskapelissä, nyt HIFK:lle.

– Toinen kauteni Espoossa ei ollut niin hyvä enkä saanut jatkosopimusta. Ilves sen sijaan oli tosi kiinnostunut. Sain siellä ison roolin ja pelasin paljon. Meillä oli hyvä joukkue. Pudotuspeleissä johdimme iiefkoota 3-1, mutta emme vain saaneet sarjaa poikki.

Murphy jatkoi toisenkin kauden Ilveksessä ja oli mukana liigan pelätyimmässä ylivoimassa. Työsulkukausi toi NHL:n entisen ykkösvarauksen Patrik Stefanin Suomeen, ja tshekkisentterin laidoilla hyökkäsivät Steve Kariya ja Hannes Hyvönen.

Joukkueessa pelasi myös muun muassa Raimo Helminen, joka jäi lättyineen lähtemättömästi Murphyn mieleen.

– Raipen kanssa pelaaminen oli yksi urani kohokohdista. Pakille oli unelmaa pelata ylivoimalla, kun hän oli heittämässä niitä lättyjä siniviivaan. Kokonaisuutena Ilves kohteli minua todella upeasti. Siellä oli kasassa mainiot joukkueet.

Ilveksen jälkeen Murphy siirtyi vuodeksi Sveitsiin ja pelasi sielläkin tehokkaasti, mutta Fribourg-Gotteron säilyi sarjassa vasta karsintojen jälkeen.

Kaudeksi 2006-2007 oli aika palata taas Suomeen, nyt IFK:hon, jossa hän oli pysäyttämätön. 50 (13+37) pistettä 45 otteluun toivat valinnan runkosarjan parhaaksi pelaajaksi.

SM-liigan runkosarjan paras pelaaja 2006–07.

Vuosi oli Murphylle upea, vaikka HIFK ei menestynyt vaan jäi liigan puolivälieriin. Hän sai NHL-sopimuksen Florida Panthersiin ja sitten vielä kutsun Kanadan MM-joukkueeseen.

Murphy oli yliopistotähti Jonathan Toewsin ohella kultajoukkueen ainoa pelaaja, joka ei (vielä silloin) ollut NHL-pelaaja.

– Kanadalaispojat unelmoivat kahdesta asiasta: NHL:stä ja Kanadan edustamisesta. Oli kohokohta urallani, että sain olla mukana siinä joukkueessa ja voittaa kultamitalin.

GM Steve Yzerman kutsui Murphyn täytemieheksi Helsingin harjoitusleirille ennen MM-kisoja, jotka pelattiin Venäjällä.

Murphy oletti koko ajan matkaavansa harjoituspelien jälkeen takaisin kotiinsa Kanadaan, mutta Yzerman ilmoittikin, että puolustajalle on paikka kisoissa. SM-liigapuolustaja asteli samaan pukukoppiin NHL-tähtien kanssa.

Murphy naurahtaa ja myöntää, että se oli aluksi vähän pelottavaa.

– Mietin että olenko minä todella täällä.

Turnauksen avauspeli Saksaa vastaan meni Murphyltä vaisusti. Häntä jännitti. Yzerman tuli pelin jälkeen sanomaan, että tee vain omaa juttuasi. Murphyyn luotettiin.

– Sen jälkeen helpotti ja pääsin hommaan kiinni. Esimerkiksi puolustajat Dan Hamhuis ja Shea Weber kohtelivat minua upeasti. He tukivat ja auttoivat kaikessa. Kapteeni Shane Doan oli joukkueen todellinen johtohahmo ja ratkaisupelaaja, kun ratkottiin maailmanmestaruutta.

Murphykin oli mies paikallaan: hän oli Dion Phaneufin jälkeen joukkueen tehokkain puolustaja (1+6).

Murphy teki IFK:ssa kivikovaa jälkeä.

Jos moni muistaa, missä oli 9/11:n aikaan, jääkiekkoilijoista puhuttaessa kaikki muistavat varmasti ensimmäisen NHL-pelinsä. Jos peli onkin mennyt ”sumussa”, ainakin osa pelipäivän tapahtumista jää mielen syövereihin ikuisiksi ajoiksi.

Cory Murphy eli nuoruutensa aikana, jolloin hänen kaltaisillaan pienikokoisilla pelaajilla ei ollut elintilaa maailman kovimmassa kiekkoliigassa. Maailma ja peli kuitenkin muuttuivat, ja ovi tarunhohtoiseen aukesi 4. lokakuuta 2007.

Päivä on erityinen kenelle tahansa, mutta jos se tulee kuten Murphylle vasta 29-vuotiaana, NHL-unelman toteutumista osaa takuuvarmasti arvostaa. Murphy nyökkää ja kertoo muistavansa päivän kuin eilisen.

Ensi-ilta oli legendaarisessa Madison Square Gardenissa.

– Koko perheeni oli paikalla hallissa: vanhempani, vaimoni ja poikani, joka oli silloin pieni. Oli kaunis päivä Manhattanilla. Muistan, kun kävelin pelipäivänä vartin matkan hallille. Tuntemuksia riitti, kun mietin elämääni ja uraani siihen saakka: Olen 29-vuotias, ja nyt debyytti NHL:ssä todella tapahtuu.

Gardenissa hän istuutui samaan pukukoppiin muiden Panthersin NHL-pelaajien, esimerkiksi Olli Jokisen, kanssa. Pakkiparina oli slovakkikolossi Branislav Mezei, joka hänkin kävi pari vuotta myöhemmin Espoossa Bluesissa.

– Olli käveli kopissa luokseni ennen peliä, kätteli ja sanoi onneksi olkoon. Se oli häneltä tosi tyylikäs teko.

Ensimmäisen NHL-maalinsa Murphy teki heti seuraavassa ottelussa New Jersey Devilsiä vastaan ylivoimalla. Maalissa ei kuitenkaan ollut legendaarinen Martin Brodeur.

– Marty pelasi noin 75 peliä kaudessa, joten kaikki tietysti olettavat että hän oli silloin tolppien välissä, mutta maalissa oli Kevin Weekes. Ehkä joskus tulevaisuudessa kerron tarinaa niin, että iskin maalin Brodeurin taakse.

Murphy pelasi NHL:ssä kolmella eri kaudella. Ensin Floridassa puolentoista sesongin aikana 54 ottelua tehoin 2+16, sitten kaupan jälkeen paikalliskilpailija Tampassa, jossa syntyi komeat 5+10 pistettä 25 ottelussa.

Murphy siirtyi Floridasta paikalliskilpailijaan Tampaan.

Viimeisellä NHL-kaudellaan Murphy pelasi 12 ottelua New Jerseyssä, mutta valtaosa ajasta meni farmissa Lowellissa (64. 6+38).

– Muistoja on tietysti paljon. Muistan esimerkiksi tiettyjä vaihtoja, joissa mietin, kuinka siistiä on olla täällä pelaamassa Crosbya, Ovetshkinia tai Sundinia vastaan.

– Yksi mieleen jäänyt tilanne on, kun olin varma, että saan Ovetshkinin pysäytettyä, mutta hän vain tuli läpi. Siitä tuli kahdella yhtä vastaan -hyökkäys. Ei siitä syntynyt maalia, mutta tuollaisia hetkiä on jäänyt mieleen.

NHL:stä Murphy lähti uudelleen Sveitsiin ja ZSC Lionsiin kahdeksi vuodeksi. KHL:ssä hän pelasi 2013-2014 Dinamo Minskissä, jonka kalustoon lukeutuivat myös Teemu Laine, Janne Niskala ja Jere Karalahti.

– Dinamossa oli paljon ulkomaalaispelaajia, mikä helpotti. Fanit olivat upeita. Kaupunkikin oli hyvä. Koko perheeni oli matkassa mukana. Kansainvälinen koulu oli fantastinen. Se oli hieno kokemus, vaikka matkustaminen oli rankkaa.

Minskistä Murphy jatkoi matkaa Växjö Lakersiin, nousukasseuraan, jossa hän pääsi toisella kaudellaan juhlimaan Ruotsin mestaruutta yhtenä tasaisen joukkueen avainpelaajista ja runkosarjan toiseksi parhaana pistemiehenä.

Kapteeni Tomi Kallio sai nostaa kannun käsivarsilleen, kun Tuomas Kiiskinen teki voittomaalin kuudennen ottelun toisessa jatkoerässä Skellefteåta vastaan.

– Oli hienoa päästä tekemään historiaa siellä. Ensimmäisellä kaudellani seura oli ensi kertaa pudotuspeleissä, sitten voitimme ensimmäisen mestaruuden. Finaalien ratkaisupelissä olimme jo 0-2 häviöllä. Aika unohtumatonta.

Mestaruuden jälkeen Murphy pelasi vielä kaksi kautta Växjössä. Hän ei pystynyt enää takomaan pisteitä ihan niin paljon kuin aiemmin, mutta 25 (3+22) ja 19 (3+16) pinnaa olivat yhä erinomaisia saldoja kovassa SHL:ssä.

Kun Växjö ei tarjonnut jatkoa, Murphy siirtyi Karlskronaan. Siellä kausi ja koko ura päättyi karusti sarjasta putoamiseen. Murphy oli täyttänyt 40 vuotta ja pohdiskeli jatkoaan, kun tulevaisuudensuunnitelmat ratkesivat kuin itsestään.

– Röglen päävalmentaja Cam Abbott valmensi junioreita Växjössä, kun pelasin siellä. Olimme silloin nähneet hallilla ja salilla, tutustuneet ja jutelleet.

– Camin veli Chris on Röglen GM. He soittivat minulle ja kyselivät yhdestä toisesta jätkästä tietoja: mitä tiedän hänestä. He etsivät uutta pakkivalmentajaa. Kerroin, mitä tiedän. Kun sanoin puhelusta vaimolleni, hän sanoi, että minun täytyy soittaa takaisin ja ehdottaa itseäni. Soitin ja ilmoitin olevani kiinnostunut.

Murphy pääsi työhaastatteluun, tapasi johdon ja sai paikan Röglen valmennustiimissä. Hän oli seuran valmennuksessa mukana kolmen viime kauden ajan.

Päätyönsä ohessa hän on toiminut Saksan maajoukkuevalmennuksessa Toni Söderholmin apuna - niin myös tällä kaudella. Valmentaminen on ollut antoisaa. Murphy nauttii siitä, että pääsee päivittäin jäälle, kilpailusta ja aikatauluista: harjoituspäivistä ja pelipäivistä, jotka ovat olleet osa hänen arkeaan läpi elämän.

– Valmentaminen on tietysti monin tavoin erilaista kuin pelaaminen. On enemmän suunniteltavaa ja yksityiskohtia, joita hioa. Sen sijaan, että täytyisi vain pitää itsensä valmiina pelaamaan, täytyy auttaa 25 jätkää.

Murphyn perheen voi sanoa ruotsalaistuneen. Koti on yhä Växjössä, mistä oli tunnin ajomatka Karlskronaan ja vajaat kaksi tuntia Röglen kotipitäjään Ängelholmiin.

– Yritämme nyt vuokrata taloamme. Asuimme Växjössä kahdeksan vuotta ja olemme juurtuneet sinne. Nuorimmaiseni syntyi Ruotsissa, ja lapset puhuvat keskenään enemmän ruotsia kuin englantia, jonka he toki myös taitavat täydellisesti.

Kynnystä palata Suomeen ja HIFK:hon madalsi maan ja seuran kaksikielisyys.

– Se oli iso tekijä, että muutimme tänne. Lapset pääsevät ruotsinkieliseen kouluun. Toki Suomessa kaikki puhuvat englantia. Kerroin lapsille, että jos täällä puhuu englantia tai ruotsia, ongelmia ei ole. Sen suhteen on ollut helppoa ja mukavaa.

Cory Murphy on toiminut seuratyön ohessa Saksan maajoukkuevalmennuksessa.

Valmentajana Murphy vastaa Ville Peltosen luotsaamassa HIFK:ssa puolustajien pelaamisesta sekä ylivoimasta, joka on tahmean alun jälkeen ollut liigan parhaimmistoa.

Joukkue on yksi mestarisuosikeista. Esimerkiksi puolustaja Kasper Kotkansalo on kiitellyt Murphyn kykyä antaa monipuolisesti pelillisiä vinkkejä: miten puolustan kulmassa, työnnänkö lantiota, mihin laitan mailan?

Spesifejä asioita, jotka vain vanha pelimies osaa kertoa. Kotkansalo sanoo Murphyä myös valmentajaksi, jonka takia ei tarvitse jännittää.

Moni ympyrä on tällä kaudella sulkeutunut, kun Murphy palasi 14 vuoden tauon jälkeen seuraan, josta nousi aikoinaan NHL:ään.

Nordenskiöldinkadun legendaarinen halli teki jo silloin lähtemättömän vaikutuksen kanadalaiseen.

– Tämä halli on aina ollut sydämessäni. Kun lähdin täältä, kerroin aina kaikille, millaista oli pelata HIFK:ssa. On meille aina iso etu, kun halli on täynnä. Katsojat ovat intohimoisia.

Helsingin jäähallin pitäisi lähivuosina tehdä tilaa uudelle Gardenille. Tampereen Hakametsän jäähyväiskaudella Murphy pääsi olemaan jo mukana.

Kun IFK vieraili syksyllä Hakametsässä, valotaululla esitettiin kiitosvideo hänelle. Sellainen seuran vanhojen pelaajien kunnioittaminen on tyypillistä Pohjois-Amerikassa mutta harvinaista Suomessa.

– Se oli tosi koskettavaa ja upea ele. Myös Ilves merkitsee minulle paljon. Olin aluksi vähän hämmentynyt enkä tajunnut mitä tapahtuu. Mielestäni minun pitäisi enemmänkin kiittää heitä.

Murphy (oikealla) pelasi sekä Ilveksessä että HIFK:ssa, jonka Timo Pärssinen on kuvassa vasemmalla.

Ilveksen pitkäaikaisten huoltajien Lasse Laukkasen ja Janne Janssonin näkeminen oli sekin unohtumatonta.

– Lassella oli itse asiassa minun viimeinen pelipaitani Ilveksestä. Sen aikoinaan ostanut kaveri oli antanut sen hänelle, koska halusi saada nimmarini siihen, näin lähes 20 vuoden jälkeen, Murphy kertoo.

Cory Murphy on 20 vuodessa jättänyt vahvan jäljen Suomeen, eikä tarina ole vielä lähelläkään päätöspistettään.

Olli Jokinen: ”Ylivoimalla maailmanluokkaa”

Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen pelasi Cory Murphyn kanssa Floridassa kauden 2007-2008.

– Kun Cory tuli Floridaan, olimme hyvin tietoisia siitä, että saamme pelaajan, joka on ylivoimalla ihan maailmanluokkaa. Hänellä oli takanaan hyvät kaudet SM-liigassa.

Liigaan tuli Coryn kaltaisia pienempikokoisia pelaajia, jotka saivat mahdollisuuden. Hän tuli hyvin sisään ja otti ennakkoluulottomasti paikkansa.

Sen muistan hyvin, vaikka aikaa on kulunut jo 15 vuotta. Välillä taisi olla pelejä, joissa hän oli jäällä pelkästään ylivoimalla, heh, Jokinen kertoo ja jatkaa:

– Aika paljon taisimme pyörittää ylivoimaa yhdessä siniviivalta. Yhden kauden ehdin pelata hänen kanssaan, kunnes minut treidattiin Floridasta.

Jokinen ei yllättynyt, että Murphystä tuli valmentaja.

– Kun jälkeenpäin katsoo pelaajia, keiden kanssa itsekin urallani pelasin, niin ei ole ihme, että hänestä tuli arvostettu valmentaja. Corylla oli vahva pelinäkemys ja hän ymmärsi peliä.

– Uskon, että se johtuu varmasti siitä, millä aikakaudella hän pelasi muita pienempänä pelaajana. Hänen kokoisten pelaajien oli vaikea lyödä läpi, jolloin oli pakkokin miettiä peliä ja tilanteista selviytymistä eri tavalla. Uskon, että siemenet valmentamiseen kylvettiin jo siellä.