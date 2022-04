Suomi-kiekon kuuma valmentajalupaus Maso Lehtonen, 33, kertoo avoimesti, miksei hän voi vielä valmentaa SM-liigassa

Mikset valmenna SM-liigassa?

Kysymys lentää suusta ulos. Tämän miehen cv:ssä kaikki suorastaan huutaa sitä, että hänen pitäisi olla liigaluotsi, vähintäänkin apuvalmentaja sarjassa.

Hän on Mestiksen hallitseva tuplamestari, raketin lailla nouseva 33-vuotias valmentajanimi, josta on supistu hallien käytävillä jo joitain vuosia. Vierumäki on käyty ja työnjälkeä voi kutsua kovaksi.

Mutta ei.

Kun neljän vuoden pesti Imatran Ketterässä päättyi viime keväänä mestaruuslippis päässä, Maso Lehtonen ei ottanutkaan askelta ylöspäin, kuten kaikki odottivat, vaan siirtyi pienempään Mestis-seuraan, Rovaniemen Kiekkoon.

Minkä ihmeen takia? Eikö Mestis ole jo läpipelattu? Mikset valmenna liigassa?

Lehtonen antaa tässä jutussa kysymykseen vastauksen, joka on avoimuudessaan rohkea ja inhimillinen.

Maso Lehtonen luotsasi Imatran Ketterän Mestis-mestaruuksiin vuosina 2019 ja 2021.

Kymmenen vuotta sitten Lehtonen, viralliselta etunimeltään Matias, paiski töitä baarimikkona Tampereella. Hän oli Tapparan A-juniorien entinen maalivahti, joka oli päässyt yhdessä miesten liigaottelussa kokoonpanoon.

Lehtonen oli fanittanut kirvesrintoja koko lapsuutensa ja käynyt isänsä kanssa kaikissa kotipeleissä. 1. maaliskuuta 2008 hänen ympyränsä omalla tavallaan sulkeutui, kun hän istui vaihtoaition päässä pelikamat yllään ja hengitti Hakametsää jään tasolta. Mika Lehto oli maalissa. Ässät kaatui 4–1. Lehtonen nautti hetkestä.

– Jos olisin ollut parempi harjoittelija, olisin voinut pelata ehkä Mestiksessä. Olin Suomi-sarjan tasoinen maalivahti. Minulla oli aika vilkas mieli ja paljon muuta elämässä, Lehtonen tarinoi leveällä Tampereen murteella.

Kun pelit loppuivat, Nekalassa asunut nuorimies pyöri yöelämässä ja teki töitä milloin muuttomiehenä, milloin pizzauunien kaupustelijana. Suu kävi ja kauppa myös.

Baaritiskin takana hän valutteli juhlakansalle huurteisia ja mietti, että jokin suunta pitäisi elämälle keksiä. Hän oli 23-vuotias.

Hän kävi kuukauden päivät jaakobinpainia itsensä kanssa. Mikä olisi sellainen työ, että hän viihtyisi siinä vielä kymmenen vuoden päästä?

– Ainoa keksimäni juttu oli, että valmentaminen olisi varmaan kivaa, Lehtonen kertoo.

Lähipiirin vastareaktio oli voimakas: Mieti nyt, kuinka harva työllistyy lätkävalmentajana. Varsinkaan niistä, ketkä eivät ole entisiä ammattipelaajia.

– Tiesin, että siinä on suuri epätodennäköisyys ja että se vaatii aika paljon grindaamista, Lehtonen sanoo kiekkotermein.

Grindaamista eli kovaa työtä, raivaamista ja jauhamista.

– Ajattelin, että ei kai siinä mitään häviä jos yrittää. Päätin, että lyön kaiken tälle kortille ja muutan Heinolaan.

Lehtonen pääsi Vierumäelle opiskelemaan ammattikorkeakoulututkintoa. Hän alkoi valmentaa Heinolan Kiekon D1-ikäluokkaa eli 12–13-vuotiaita poikia. Joskus hän kävi katsomassa Peliittojen pelejä Mestiksessä.

Silmät kirkastuivat, kun hän katseli vaihtoaitiossa heiluneita valmentajia.

– Mietin, että jumalauta, tuolla kun saisi joku päivä olla edes apuvalmentajana. Katsoin ylöspäin sitä juttua.

On kaksi tietä kiekkovalmentajaksi. Näin sanoo Erkka Westerlund, lajin ehkäpä arvostetuin suomalainen tekijä, joka on kantanut vastuuta valmentajakoulutuksen kehittämisestä 2000-luvulla.

Erkka Westerlund on suomalaisen valmentajakoulutuksen oppi-isä.

Yksi reitti on edetä vahvan pelaajauran tuomalla nimellä ja uran aikana luoduilla suhteilla.

– Toinen tie on tämä, jolla Maso on. Meillä on tällä hetkellä tullut aika paljon valmentajia kansainvälisen koulutusohjelman kautta Vierumäeltä. Meillä on lahjakkaita valmentajia kasvamassa Mestiksessä, ja on kasvanut jo liigaankin, Westerlund sanoo.

Hän mainitsee Pelicansin Tommi Niemelän, HPK:n Jarno Pikkaraisen ja KooKoon Olli Salon. Nämä nykyiset liigaluotsit ovat suorittaneet tutkinnon Vierumäellä. Niin on myös Lehtonen.

– Moni valmentaja on käymässä sitä samaa polkua, Vierumäellä johtotehtävissä toiminut Westerlund sanoo.

Lehtonen ei ole hänen oppilaansa, vaikka toki valmentajanalku istui joskus myös hänen luennoillaan.

Opinnoissaan pärjännyt Lehtonen valmensi Vierumäki Unitedia nuorten Mestiksessä. Vuonna 2017 hän sai tarjouksen Imatran Ketterästä. Palaset loksahtivat täydellisesti. Ketterä oli juuri noussut Suomi-sarjasta Mestikseen ja oli myötätuulessa. Hurjapäinen ja nuorekas Lehtonen oli oikea mies vauhdittamaan menoa.

Ketterästä tuli Mestiksen paras seura, jota se on tänäkin päivänä.

Päävalmentaja Maso Lehtonen teki Rovaniemen Kiekon kanssa 2+1-mallisen sopimuksen.

Kovalla työllä Maso Lehtonen oli todistanut kykynsä ja löytänyt unelma-ammattinsa. Urheilulehden tätä juttua varten tekemissä taustahaastatteluissa häntä kuvaillaan lähes ylistävään sävyyn. Intohimoinen. Innostava. Tiiminvetäjä. Vaativa. Pystyy pumppaamaan pelaajista parhaan esille. Aidosti kiinnostunut seuran asioista ja junioripolusta. Tulevaisuuden huippuvalmentaja.

Herää kysymys, miksi hän on vieläkin Mestiksessä. Kun osaamista selvästi on, miksei hän lähde kirkkaampiin valoihin ja isommille areenoille?

Lehtonen antaa nyt vastauksen. Hän ei koe olevansa vielä valmis. Ei henkisesti eikä valmentajantaidoiltaan.

– Tunnen itseni. Fakta on, että jos menisin liian kovaan paikkaan, ja tulisi paska niskaan, saattaisin romahtaa, hän sanoo.

– Jos joku soittaisi, että tule tuohon johonkin keskitason liigajoukkueeseen päävalmentajaksi. Kestäisinkö sitä stressiä vielä? Jos se lähtisi menemään väärään suuntaan, romahtaisinko? Romahtaisiko koko korttitaloni henkisesti?

Mestiksen menestyksen ansiosta Lehtoseen on ollut kiinnostusta liigaseuroissa, mutta hän ei halua hosua. Hän tietää, että SM-liigassa stressi ja paineet ovat fanien, median ja seurajohdon puolesta moninkertaiset Mestikseen nähden. Puhutaan aivan eri maailmasta.

Pelko hiipii puseroon. Huijarisyndrooma yllättää. Mitä jos hän ei oikeasti osaakaan mitään? Mitä jos hän on vain pärjännyt tuurilla? Omien ajatusten ja epävarmuuden kanssa joutuu välillä kamppailemaan.

– En viime kaudella kokenut olevani henkisesti vielä valmis ottamaan sitä seuraavaa steppiä, hän sanoo liigaan ja myös ulkomaihin viitaten.

Paineensietokyky on yksi taito, jota pitää vahvistaa. Pääkopan on oltava kunnossa, jotta se kestää iskut.

Kaukana Rovaniemellä hän on saanut kypsyä omaan tahtiin.

– Haluan rakentaa rauhassa sitä omaa kivitaloani. Vahvistaa ja kehittää itseäni erilaisissa olosuhteissa ja tehdä töitä itseni kanssa. Haluan kehittyä valmentajana, kehittää sitä pelikirjaani ennen kuin menen liigaan.

Omien kykyjen epäröinti on ymmärrettävää. SM-liigassa on nähty viime vuosina tylyjä kohtaloita, kun monen nuoren valmentajan nopea nousu on päättynyt yhtä nopeasti potkuihin.

Lauri Merikivi oli 35-vuotias, kun hänestä leivottiin JYPin päävalmentaja kolmivuotisella sopimuksella. Hän sai potkut jo ensimmäisellä kaudella.

HPK palkkasi oman kylän pojan, 32-vuotiaan Matti Tiilikaisen päävalmentajaksi viime kaudella. Sama kohtalo.

Kun valmentajalla ei ole ansioluettelossaan lainkaan liigamenestystä, ainoastaan potkut, on vaikea saada enää uutta mahdollisuutta. Koko ura voi olla pilalla ennen kuin se on ehtinyt kunnolla alkaa.

Lehtonen totta kai tietää nämä valmentajakohtalot. Ehkä juuri siksi hän etenee itse varovaisesti. Toisaalta Merikiveä tai Tiilikaista on vaikea syyttää mistään. Houkutus on suuri, kun nenän eteen lyödään liigajoukkueen päävalmentajan sopimus.

Voi olla, ettei toista tilaisuutta enää tule. Hetkeen on tartuttava.

– Haluan tehdä nyt sellaisia ratkaisuja, että olen niiden ansiosta parempi valmentaja seitsemän tai kahdeksan vuoden päästä. En keskity huomiseen vaan pidemmälle, Lehtonen sanoo.

Hän esittää omia uhkakuviaan siitä, mitä voisi sattua, jos hän joutuisi nyt keskelle kriisiä liigajoukkueen päävalmentajana.

– Mitä vain voisi sattua. Möläyttää pressissä jotain. Haukkuu faneja, haukkuu joukkuetta tai heittää pelaajan bussin alle. Käyttää vääriä sanoja. Tällaista voi tapahtua, jos pääkoppa ei kestä. Sitten saa paskan jätkän maineen – ja töitä on enää vaikea saada. Piirit ovat niin pienet.

Westerlund sanoo arvostavansa Lehtosen asennetta ja malttia.

– Masolta ihan järkevää pohdintaa. Hän on vielä nuori valmentaja, jolla parhaat vuodet ovat ehdottomasti edessä. Se on todella tarkkaa, jos pysyy valitsemaan, että mihin menee valmentajaksi. Se on melkein valmentajan tärkein taito osata valita, mihin menee, Westerlund sanoo.

Palasten pitää loksahtaa. Ajatusten on kohdattava seurajohdon kanssa. Muuten kyräily ja kuiskuttelu alkavat heti, kun ensimmäinen tappioputki koittaa. Ruutitynnyri voi räjähtää ja jälki on rumaa.

– On hyvä kasvaa liigan apuvalmentajien paikoilla ennen kuin menee päävalmentajaksi. Joillain se tie on suorempi ja joillain vähän mutkikkaampi ja hitaampi. Kannattaa edetä askel kerrallaan, Westerlund neuvoo.

– Osaavat valmentajat pääsevät kyllä eteenpäin.

Uhka potkuista kuuluu työnkuvaan, kuten Merikivi ja Tiilikainen joutuivat kokemaan.

– Ne ovat aina henkilökohtaisia tarinoita. Ehkä siivet eivät ole kantaneet vielä tässä vaiheessa. Siinäkin pitää vain tiedostaa se, että potkut ovat melko todennäköinen vaihtoehto valmentajasopimuksen päättymiselle. Se kuuluu ja on aina kuulunut tähän ammattiin, Westerlund sanoo.

– Mutta se on vain yksi vaihe, ja osaavimmat ja sinnikkäimmät pystyvät käsittelemään sen ja pääsevät eteenpäin.

Vanhan urheiluviisauden mukaan on kahdenlaisia valmentajia. Niitä, jotka ovat saaneet potkut, ja niitä, ketkä eivät vielä ole saaneet. Kaikki Suomen eturivin jääkiekkovalmentajat Westerlundista Jukka Jaloseen ja Pekka Virrasta Antti Pennaseen ovat saaneet valmentajaurallaan ainakin yhdet potkut.

Maso Lehtonen on vilkas tapaus, oikea velikulta, jonka sanansäilä on suora ja puhutteleva. Paloa ja heittäytymistä hän vaatii myös muilta. Jos hän näkee laiskuutta RoKin treeneissä, tavarat lentelevät. Pysähtyminen ei ole vaihtoehto. Kun 2+1-mallinen pesti Rovaniemellä päättynee keväällä 2024, suuntaa Lehtonen eteenpäin Mestiksestä.

Pahin pelko ei olekaan romahtaminen vaan leipääntyminen.

– Painajainen on se, että rutinoituisin ja tylsistyisin johonkin kahdeksasta neljään -oravanpyörään. Että tyytyisin siihen elämään, hän sanoo.

– Haluan kokea elämässä mahdollisimman pitkään niitä isoja tunteita, hyvässä ja pahassa. Välillä läikkyy yli, välillä on epätoivoa ja tosi vaikeatakin, kun sitä elää niin täysillä. Välillä on tosi hauskaa. Ehkä joskus on aika kasvaa aikuiseksi ja ottaa stabiilimpi elämäntapa, mutta ainakaan vielä se aika ei ole.

Tulevaisuuden potentiaalinen huippuvalmentaja elää hetkessä. Omistusasunnot ja farmarivolvot eivät häntä kiinnosta.

Hän ei käsikirjoita elämäänsä.

– Ei minulla ole hajuakaan, missä olen kahden vuoden päästä tai millaista elämää silloin elän. Ja se on tosi makeata.

– Minua kiehtoo kaikkein eniten se, kun ei tiedä. Jumalauta, tässä voi tapahtua vielä hienoja asioita!