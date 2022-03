Kamilan, 15, dopingkäry antoi kasvot suosikkilajin mädännäisyydelle – hän oli silti vain jäävuoren huippu: ”Entäs ne muut tytöt?”

Kamila Valijevan tapaus Pekingin olympialaisissa osoitti samaan aikaan sekä taitoluistelun rajut ongelmat että nuorten urheilijoiden inhimillisyydelle. Viikonloppuna huipentuvissa MM-kisoissa venäläisluistelijoita ei nähdä, mutta sen ei saa antaa hämärtää todellisuutta.

Pekingin olympialaisten taitoluistelun yksilökilpailut huipentuvat Capital Indoor Stadiumilla torstaina 17. helmikuuta naisten vapaaohjelmaan. Neljä viimeistä luistelijaa ovat lyhytohjelman käännetyssä paremmuusjärjestyksessä Venäjän olympiakomitean Aleksandra Trusova, Japanin Kaori Sakamoto sekä venäläiset Anna Shtsherbakova ja viimeisenä Kamila Valijeva.

Mustiin pukeutunut Trusova, 17, esittää peräti viisi onnistunutta neloishyppyä. Tv-ruuduissa näytetään tieto, että langanlaiha Trusova käy parhaimmillaan 42 sentin korkeudessa jään pinnasta ja on ilmassa pisimmillään 0,57 sekuntia. Trusova lopettaa ohjelmansa näyttäviin piruetteihin, poistuu jäältä hymyillen ja saa halauksen ja onnittelut valmentajaltaan Eteri Tutberidzeltä. Trusova saa ohjelmastaan valtavat pisteet, 177,13.

Seuraavaksi jään haltuun ottava Sakamoto, 21, näyttää aikuiselta naiselta Trusovaan verrattuna. Tämän jaloissa on lihaksia. Silti Sakamoton hypyt eivät ole yhtä näyttäviä, mutta kokonaisuutena esitys on silmälle miellyttävämpi. Hyppyjen korkeuksia ei näytetä kertaakaan. Ohjelman jälkeen Sakamoto tuulettaa iloisena. Pisteet, 153,29, nähdessään hän näyttää hitusen harmistuneelta, mutta hymyilee sitten kameralle pidellen kädessään miehen ja naisen, kenties isänsä ja äitinsä, kuvia.

Seuraavaksi Anna Shtsherbakova, 17. Tämän jalat ovat kuin riu'ut, kauttaaltaan lähes puolet ohuemmat kuin Sakamotolla. Kun Shtsherbakova tekee ensimmäisen hyppy-yhdistelmän, mielessä käy ajatus, miten jalat voivat kestää katkeamatta nämä hypyt ja alastulot. Myös Shtsherbakova tekee onnistuneen neloishypyn, jolle ilmoitetaan sama korkeus (42 senttiä) ja ilmassaoloaika (0,57 sekuntia) kuin Trusovalla. Muut hypyt eivät ole yhtä näyttäviä, mutta ohjelmassa on enemmän taiteellisia elementtejä. Hymyilevä Shtsherbakova tekee käsillään sydämen kuvan ja saa hienot pisteet, 175,75. Se riittää kärkipaikalle.

Koittaa hetki, jota liioittelematta puoli maailmaa on odottanut. On kilpailua johtavan Kamila Valijevan, 15, vuoro huipentaa finaali. Joukkuekilpailussa Valijeva on tehnyt historiaa hyppäämällä ensimmäisenä naisena onnistuneen neloishypyn olympialaisissa. Itse asiassa kaksi: neloissalchowin ja neloistulpin.

Kamila Valijeva jäällä vapaaohjelmassa Pekingin olympiajäillä.

Joukkuekilpailun jälkeen on pudonnut pommi. Valijeva on jäänyt kiinni dopingista jo 25. joulukuuta kansallisissa kilpailuissa Venäjällä. Hänen näytteestään on löytynyt trimetatsidiini-nimistä sydänlääkettä. Urheilun vetoomustuomioistuimen CAS:n päätöksellä Valijeva saa kuitenkin jatkaa kilpailemista olympialaisissa.

Kohun jälkeen miljoonat ihmiset ovat miettineet, miten tämä hento teinityttö, lapsi oikeastaan, voisi kestää häneen kohdistuneet paineet. 160-senttinen Valijeva on verhonnut hennot jalkansa ohuisiin mustiin sukkahousuihin. Esittelyssä Valijevan kasvoilla ei näy häivähdystäkään ilosta tai nautinnosta. Silmissä on pelkoa, jopa tuskaa, kun hän väläyttää väkinäisen hymyn. Viimeiset kiemurat ja aloitusasento olympiarenkaiden edessä. Tv-kuvassa näkyy kaukalon toisella laidalla pitkä rivi kameroita, jotka on suunnattu Valijevaan.

Koko maailma katsoo. Valijeva lähtee liikkeelle Maurice Ravelin 1928 säveltämän Boléron tahtiin. 23 sekuntia myöhemmin avaushyppy jää vajaaksi. 18 sekuntia tästä Valijeva horjahtaa toisessa hypyssään ja ottaa kädellä tukea jäästä. Vastaus on saatu. Taakka on liian raskas.

Seuraavassa hyppy-yhdistelmässä Valijeva kaatuu. Väliin muutama onnistuminen, sitten taas pyllähdys alastulossa. Esityksen lopun taiteellisuus hivelee silmää, mutta Valijevan kohtalo on ratkennut jo aiemmin. Tyttö painaa kasvonsa punaisten hanskojensa suojaan ja poistuu jäältä itkien. Yleisö antaa Valijevalle valtavat suosionosoitukset, mutta Tutberidze ei tee elettäkään lohduttaakseen. Hän raottaa maskia ja sanoo jotain, silmissä jäätä.

Pisteitä odottaessa Tutberidze istuu Valijevan vieressä käsi tämän olkapäällä ja jatkaa puhumista. Sanoja ei kuulu, mutta Valijevan eleistä voi päätellä paljon; hän puhkeaa yhä lohduttomampaan itkuun. Pisteet tulevat. 141,93, neljäs sija. Tutberidzen ilme ei värähdäkään, Valijeva jatkaa itkuaan, toisella puolella istuva mies sulkee silmänsä.

Myöhemmin käy ilmi, että heti Valijevan tultua jäältä Tutberidze on sättinyt tätä ja tivannut, miksi luistelija luovutti.

Sitten kuvataan hymyilevää Sakamotoa sekä Shtsherbakovaa. Tuore olympiavoittaja istuu täysin ilmeettömänä pehmonalle sylissään.

Kun kuuluttaja on lukenut lopputulokset, areenalla alkaa soida Adelen hitti Rolling in the deep.

We could have had it all / (You're gonna wish you never had met me) / Rolling in the deep / (Tears are gonna fall, rolling in the deep) / You had my heart inside of your hands / (You're gonna wish you never had met me).

Sattumaako? Vai myötäileekö areenan tiskijukka tarkoituksella Valijevan ajatuksia?

Jäällä suoritettavassa seremoniassa pronssimitalisti Sakamoton hymy ulottuu korviin asti. Hopeamitalisti Trusova itkee, eikä ilosta. Hymyilevä Shtsherbakova näyttää jopa nuoremmalta kuin on. Kun Shtsherbakova ja Sakamoto seisovat vierekkäin, erot luistelijoiden ruumiinrakenteessa vain korostuvat.

Kun kisamaskotit on jaettu, onnesta lähes pakahtuva Sakamoto jää heiluttelemaan yleisölle. Shtsherbakova poseeraa yksin Venäjän olympiakomitean lipun kanssa. Trusovaa ei näy missään.

Myöhemmin Trusova purkaa pettymystään sanomalla vihaavansa koko lajia ja vannoo, ettei luistele enää koskaan. Shtsherbakova kuvailee oloaan vain ”tyhjäksi”.

Kamila Valieva komouroi ja kyynelehtii koko maailman katsoessa Pekingin olympialaisissa.

Samaan aikaan moni laji-ihminen tuntee suurta surua. Kiira Korpi saa vaivoin pidäteltyä kyyneleitä Ylen studiossa. Kaksinkertainen olympiavoittaja Katarina Witt pyytää Saksan ARD-kanavan studiossa sulkemaan lähetyksen; niin vastenmielistä hänestä on katsoa Pekingin tapahtumia. Venäjällä kaksinkertainen maailmanmestari Irina Slutskaja purskahtaa itkuun televisiossa ja sanoo ”heidän särkeneen lapsen”. Perivenäläiseen tapaan Slutskaja tosin tarkoittaa pahoja ulkomaalaisia ”aikuisia miehiä, jotka vainosivat ja mustamaalasivat Valijevaa tarkoituksenaan vain viedä häneltä kulta ja ärsyttääkseen Venäjää”.

Itkua pidätteli myös Suomen menestynein taitoluistelun yksinluistelija Laura Lepistö. Muttei niinkään yksin Valijevan kohtalon kuin koko lajin takia.

– Kun katselin viimeisiä luistelijoita, eniten järkytti se, että urheilun ilo puuttui kokonaan. Suosikeillani japanilaisilla sitä oli edes vähän. Se ei yllättänyt yhtään, että Valijeva murtui niissä paineissa. Minun surun tunteeni tulivat siitä, miten kaikki voi olla näin pielessä, muun muassa Euroopan mestaruuden ja MM-pronssia saavuttanut Lepistö suree.

Hän sanoo viimeistään Pekingin tapahtumien osoittaneen lajin olevan kaukana siitä, mitä sen pitäisi olla.

– Urheilun pitäisi tuottaa iloa, jännitystä ja vau-efektiä urheilijoille ja katsojille. Nyt kaikki olivat vain järkyttyneitä. Nämä tytöt ovat menettäneet lapsuutensa, uhranneet kaikkensa ja tähdänneet hullulla rääkillä olympialaisiin. Ja lopputulos on, ettei kukaan ole iloinen, vaan kaikki itkevät; kaikki tytöt ovat ihan rikki. Tätäkö meidän lajimme tekee näille tytöille? Lepistö huokaa.

Toisaalta Lepistökin on sitä mieltä, että oli jopa hyvä, että lajin pitkään pinnan alla kyteneet ongelmat räjähtivät kaikkien silmien eteen juuri olympialaisissa.

– Tämä oli viimeinen niitti, että lajille on pakko tehdä jotain.

Saattoi olla lajille – ei tytölle itselleen – hyväksi, että Valijeva murtui ja osoitti näin inhimillisyyttä eikä jyrännyt tunteettoman koneen lailla voittoon.

– Nämä tytöthän ovat tosi herttaisia, eivät mitään kovettuneita koneita. Varsinkin sosiaalisessa mediassa näkee, miten lapsia he vielä ovat. Hehän elävät tavallaan holhouksessa ja ovat siksi henkisesti ehkä jopa ikäistäänkin nuorempien asteella, Lepistö sanoo.

” Me kuulemme Kamila Valijevasta, mutta entäs ne muut tytöt? Hän ei suinkaan ole ainoa. Se tässä vasta surullista onkin.

Mitä uutta opimme Pekingin taitoluisteluskandaalista?

Emme mitään. Jo vuosikymmeniä on yleisesti tiedetty, että tietyissä lajeissa ja etenkin itäblokin ja Aasian maissa on käytetty urheilussa, lasten ja nuortenkin, erittäin epäeettisiä keinoja ja kiellettyjä aineita. Epäasiallisesti kohdeltujen, sorrettujen ja hyväksikäytettyjen, sittemmin murtuneiden lapsitähtien, erityisesti tyttöjen, lista on pitkä.

Kyse on politiikasta. Tietyt maat pyrkivät pönkittämään urheilumenestyksellä asemaansa suurvaltana, tai ainakin suurentamaan asemaansa. Niissä pyrkimyksissä urheilijat ovat koneiston rattaita, pelinappuloita, työkaluja, joiden tehtävä on vain urheilla. He ovat (suurvalta)politiikan jatkeita. Siinä leikissä yksittäisellä ihmisellä, lapsellakaan, ei ole mitään muuta arvoa kuin tuoda kansalle ja sen johtajille menestystä ja kunniaa.

– Me kuulemme Kamila Valijevasta, mutta entäs ne muut tytöt? Hän ei suinkaan ole ainoa. Se tässä vasta surullista onkin, jäätanssin vuoden 1995 Euroopan mestari ja MM-hopeamitalisti Susanna Rahkamo sanoo.

Mutta tarvittiin Kamila Valijeva, jotta maailman silmät aukesivat näkemään vähän enemmän.

Urheilupsykologi, 15-vuotiaan tavoitteellisesti taitoluistelua harjoittelevan tytön äiti Hannaleena Ronkainen haluaa myös nähdä Valijevan tapauksessa toivoa paremmasta.

– On hyvin poikkeuksellista, että näin raju tapaus, jossa yhdistyvät kielletyt aineet ja valmennuskulttuurin epäeettiset menetelmät, tulee esille olympia-areenalla. Kun ihmiset näkevät tällaisia asioita suorassa lähetyksessä, ja kun kyseessä on 15-vuotias tyttö, se synnyttää voimakkaan epäreiluuden, kiukun ja empatian tunteen, Ronkainen sanoo.

– Kaikessa julmuudessaan voisi ajatella, ja haluan uskoa, että tämän huomion myötä lajin muutos alkaa oikeasti realisoitua, Ronkainen toivoo.

Taitoluistelussa, kuten muussakin urheilussa, suurimman myrskyn silmässä on kohta vuosikymmenen ollut Venäjä – sama maa, joka ajaa nyt suurvaltapyrkimyksiään sotimalla Ukrainassa.

Urheilu on osa samaa sotaa. Toki vain yksi, hyvin pieni taistelutanner koko kauheudessa, mutta osa kuitenkin.

Siinä sodassa Venäjällä on joka rintamalla samanlaiset keinot ja taktiikka. Venäjä on loputtoman kekseliäs huijaamisessa, valehtelussa, kiellettyjen menetelmien kehittämisessä – sekä sen propagandan levittämisessä, että muu maailma on aina nimenomaan Venäjää vastaan. Retoriikassa Venäjä on syytön ja muu maailma juonii sitä vastaan. Kuten Irina Slutskajan itkuisesta kommentistakin kävi ilmi.

Kyse on, tietysti, huonosta kollektiivisesta itsetunnosta. Venäjä ei fyysisestä mahtavuudestaan huolimatta usko, että se voi pärjätä muille rehellisillä keinoilla. Ja kuten hyvin monesti niin urheilussa kuin surullisemmillakin taistelukentillä on nähty, materiaalin ollessa tasavertainen vastustajan kanssa Venäjä ei yleensä pärjääkään. Venäjän tärkeimmät menestyskeinot ovat ylivoimainen materiaali ja kielletyt menetelmät.

– Venäjä yrittää aina olla lännen veroinen tai parempi, mutta sortuu yrittämään väärin keinoin. Ja Venäjä ajattelee aina länttä, määrittelee itsensä aina suhteessa länteen ja perustelee kaiken jollakin tapaa lännellä. He siis tarvitsevat lännen ”pahaksi”, jota pitää vastustaa – ja kuitenkin esikuvaksi, jollaiseksi he itsekin pyrkivät, Ilta-Sanomien pitkäaikainen Venäjän-kirjeenvaihtaja Arja Paananen tiivistää Venäjän dilemman.

– Jos Venäjä epäonnistuu itse, se on aina jollakin tapaa lännen tai Yhdysvaltain syy. Ja Venäjän mielestä länsi tekee aina kaiken ajatellen Venäjää ja sitä, miten heitä voisi vahingoittaa, Paananen tietää.

Susanna Rahkamo muistelee järkytyksen ja huvittuneisuuden sekaisin tuntein Sotshin vuoden 2014 olympialaisten jälkeen paljastuneita asioita.

– On oltava aika paljon mielikuvitusta ja osaamista, että sellaisen kokonaisuuden pystyy luomaan. Ja se kaikki tehtiin piilossa. Kuka olisi osannut edes kuvitella sellaista? hän kysyy.

Rahkamo viittaa yhä jatkuvasti uusia tutkintoja aiheuttavaan Venäjän järjestelmälliseen ja oletettavasti valtiojohtoiseen doping-ohjelmaan. Sen paljastuttua maa nimeltä Venäjä ei ole saanut osallistua olympialaisiin vuodesta 2018 alkaen ja maa on suljettu monista muistakin kansainvälisistä kilpailuista.

– Valijevan kohdalla minua hämmästytti enemmän se, että he jäivät kiinni kuin että se kulttuuri on yhä voimissaan, Rahkamo sanoo.

Rahkamon mukaan kyse on ennen muuta arvoista.

– Heillä (Venäjällä) on arvot, joita muut eivät jaa. Siellä kaikki tahot osallistetaan peliin, jota johdetaan pelolla. Se on vastenmielistä, mutta sitä vastaan pitää taistella joka rintamalla, hän sanoo.

” Yleisen käsityksen mukaan he viivästyttävät keinotekoisesti puberteetin alkamista.

Venäjä on hallinnut naisten taitoluistelua lähes suvereenisti viime vuodet. Seitsemissä viime MM-kilpailuissa Venäjälle on mennyt viisi kultaa ja kaikkiaan 11 mitalia 21:sta. Olympialaisista venäläisnaiset ovat vieneet kolme edellistä kultaa ja viisi mitalia yhdeksästä.

Se ei ole sattumaa. Venäläisillä nimittäin on suunnitelma ja järjestelmä. Kaikki perustuu siihen, että lupaavista tytöistä otetaan kaikki irti ennen murrosikää. Kun tytön vartalo alkaa kehittyä naiseksi, ura alkaa olla ohi. Naiselliset muodot sekä lisääntynyt rasvaprosentti ja paino vaikeuttavat huomattavasti esimerkiksi hyppyjen tekemistä.

– Niin se on. Normaalisti kasvukauden kuuluisi mennä niin, että ensin vartalo muuttuu, ja voima tulee viipeellä. Sen noin parin vuoden suvantovaiheen pitäisi olla yleisesti hyväksytty ajanjakso, joka kuuluu asiaan ja josta pääsee yli, Laura Lepistö sanoo.

Venäläiset eivät halua, malta tai voi odottaa. Siksi esimerkiksi olympiamenestys on usein kiinni siitä, minä vuonna tyttö on sattunut syntymään.

– Yhden olympiadin jaksolla pari vuosikertaa voi nykyään lähes unohtaa. Jos täyttää olympiavuonna 15, on yleensä liian nuori. Neljän vuoden päästä huippuvuodet ovat jo menneet ohi. Tuossa systeemissä menestyjät ovat yleensä 16- tai 17-vuotiaita. Ihan absurdia, kuusinkertainen miesten Suomen mestari Valtter Virtanen huomauttaa.

Uutistoimisto AP:n mukaan armenialais-yhdysvaltalainen huippuvalmentaja Rafael Arutyunyan kuvaili olympialaisten aikana venäläisten taitoluistelutyttöjen kohtelun olevan samanlaista kuin pahvisten kahvikuppien: viskataan pois kertakäytön jälkeen.

Mitään laitonta tai sääntöjen vastaistahan näin toimimisessa ei ole. Mutta luistelupiireissä on jo pitkään puhuttu, että venäläiset manipuloisivat myös tyttöjen luonnollista biologista kehitystä.

– He eivät ole jääneet tästä kiinni, mutta yleisen käsityksen mukaan he viivästyttävät keinotekoisesti puberteetin alkamista. Voin tietysti olla tässä väärässä, mutta en usko olevani. Todisteita tosin ei ole, Rahkamo sanoo.

Lepistö on kuullut samoja puheita.

– En tiedä asiasta enempää kuin kukaan muu, mutta tällaista puhutaan. Ja se, että he treenaavat päivät läpeensä ja energiamäärät ovat riittämättömät, jo itsessään viivästyttää murrosiän alkamista, hän sanoo.

Hänen mukaansa teinitytöillä on sekin etu aikuisiin verrattuna, että näiden kroppa palautuu harjoitusrääkistä nopeammin.

– Itse en lapsena ja teininä tuntenut koskaan mitään väsymystä. Noin 20-vuotiaana huomasin, että palautuminen alkaa hidastua ja siihen pitää panostaa eri tavalla, Lepistö sanoo.

Virtanen, joka on ammatiltaan lääkäri, ei halua spekuloida murrosiän manipuloimisella, koska tästä ei ole todisteita.

– Mutta on lääketieteessä varmasti vaikeampiakin temppuja tehty. Aihe ei ole tullut vastaan lääkärin töissä, enkä ole tarkemmin miettinyt, millä aineilla tämä tehtäisiin. Mahdollista se on, hän sanoo.

Kultaa voittanut Anna Shtsherbakova keskellä, hopeamitalisti Aleksandra Trusova vasemmalla ja pronssimitalisti Sakamoto Kaori oikealla.

Se tiedetään varmasti, että sadat ja tuhannet nuoret tytöt Venäjällä, ja muuallakin, harjoittelevat valtavia, epäinhimillisiäkin määriä, ja ainakin osalle heistä annetaan muitakin suoritusta parantavia aineita kuin sallittuja vitamiineja.

– Siitäkin on vain spekulaatiota, minkä ikäisenä he aloittavat aineiden käytön, kun he ovat niin suvereeneja. Jotenkin luulisi, että taitolajissa he pärjäisivät ilman dopingiakin. Vai perustuuko hurja treenimäärä aineisiin: siis että pystyy treenaamaan loputtomasti? Varsinkin Valijeva on niin hyvä, yksi kaikkien aikojen parhaista luistelijoista, ja tuntuu hölmöltä, että hänen pitäisi jatkaa aineiden käyttöä, Virtanen ihmettelee.

Aineita tai ei, moni moni murtuu armottomassa prässissä.

– Maksimisuoritus kilpailuissa vaatii, että herää aamulla kuudelta harjoituksiin ja viipyy jäällä iltayhdeksään asti. Olen toistaiseksi väsynyt sellaiseen rytmiin, vuonna 2018 vain 15-vuotiaana olympiakultaa voittanut Alina Zagitova sanoi Venäjän päätelevisiokanavan Vremja-uutisohjelmassa vuonna 2019.

Eteri Tutberidzen valmentama Zagitova lopetti uransa 16-vuotiaana. Hänellä on Venäjällä lukuisia kohtalotovereita. Zagitova myös sanoi, ettei ollut valmis neloishyppyihin, koska niiden harjoittelu olisi pitänyt aloittaa nuorempana.

Mitenköhän nuorena? Ja mitenköhän paljon vaikkapa Trusova, Shtsherbakova ja Valijeva ovat harjoitelleet?

Hannaleena Ronkainen sanoo miettineensä juuri tätä.

– Tuollainen taitotaso aletaan rakentaa jo hyvin pienestä pitäen. Taitoluistelu on varhaisen erikoistumisen laji, jossa on tärkeä oppia nuorena tietyt asiat ja ominaisuudet. Mutta vaikka laji on vaativa ja harjoitusmäärät suuret, harjoittelu ei voi pohjautua epäeettisiin ja jopa kiellettyihin menetelmiin, hän sanoo.

– Ja kun kyseessä ovat alaikäiset lapset, tulee mietittyä lapsen elämää ja hyvinvointia. Mahtuuko heidän elämäänsä mitään muuta, millaisissa olosuhteissa he harjoittelevat ja mitkä ovat heidän oikeutensa ja päätäntävaltansa? Ronkainen miettii.

Jotain voi päätellä siitä, että 15-vuotiaan Valijevan dopingnäytteestä löytyi kolmen aineen ”cocktail”: kielletyn sydänlääkkeen lisäksi hapen käyttöä tehostavaa Hypoxenia sekä rasvaa energiaksi muuttavaa L-karnitiinia, jotka eivät ole kiellettyjä aineita.

New York Timesin haastattelema Yhdysvaltain antidopingtoimiston johtaja Travis Tygart sanoi, että kyseinen sekoitus ”näyttäisi olevan tarkoitettu lisäämään kestävyyttä, vähentämään väsymystä ja tehostamaan hapen käyttöä2.

Kuka uskoo, että Valijeva olisi itse päättänyt terästää suoritustaan tällaisilla lisäravinteilla?

– Valijevan dopingtapaus pitäisi käsitellä nimenomaan toimintatapojen näkökulmasta. Siis siitä, että aikuiset antavat lapsille kiellettyjä aineita. Olisi ihan välttämätöntä, että hänen taustatiiminsä aikuiset saisivat kunnon rangaistukset, Laura Lepistö sanoo.

” Olen saanut paljon viestejä, että naisten luistelu näyttäytyy ahdistavana, eikä sitä haluta enää katsoa.

Venäjän suuren suunnitelman alkusiemen kylvettiin jo Salt Lake Cityn vuoden 2002 olympialaisten jälkeen. Pistelaskua muutettiin, jotta pisteiden manipulointi ja sopiminen ei olisi enää niin helppoa.

– Kaikki tiesivät, että pisteistä sovitaan ennen kisoja. Kun näki tuomaripaneelin, tiesi, onko mahdollisuuksia pärjätä. Mutta Salt Lakessa venäläinen ja ranskalainen tuomari jäivät rysän päältä kiinni sopimisesta, Susanna Rahkamo kertoo.

Muutoksen myötä esimerkiksi hyppyjen merkitys pisteissä korostui. Rahkamon mukaan nykyään jopa kaaduttu neloishyppy voi olla arvokkaampi kuin onnistunut kolmoishyppy.

– Hieman kärjistäen nykyään voi voittaa naisten kilpailun, jos tekee muutaman onnistuneen neloishypyn ja seisoo lopun ajan kädet puuskassa, hän sanoo.

Venäläiset oivalsivat viime vuosikymmenellä, että voittoja saavutetaan neloishypyillä, ja alkoivat panostaa niihin sekä vaadittaviin ominaisuuksiin.

– Mitä kevyempi ja kapeampi hyppääjä on, sitä enemmän tämä voi pyöriä, Rahkamo yksinkertaistaa.

Tutberidzen tiimi alkoi myös tehdä hyppytekniikkaansa muutoksia, joita muutkin ovat sittemmin alkaneet harjoitella.

– Siellä on tehty ihan sallittujakin oivalluksia ja opeteltu uusia asioita. Eikä pistelaskun hyödyntämisessä ole mitään väärää. Toki venäläiset ovat ujuttaneet sääntöihin asioita, jotka ovat hyödyttäneet heitä. Mutta säännöt on hyväksytty yhdessä. Kukaan ei vain ajatellut, että pian joku tekisi ohjelmassa pelkkiä neloishyppyjä. Mutta ei sekään ole se rikos tässä, vaan kaikki nämä kepulikonstit, Rahkamo huomauttaa.

– Onneksi muut eivät ole lähteneet mukaan tähän broilerituotantoon, ainakaan samassa mitassa, hän huokaa.

Tässä ”broilerituotannossa” on koko lajin kannalta sekin huono puoli, että naishuippujen urat ovat usein ohi ennen kuin ovat kunnolla alkaneetkaan, eivätkä fanit ehdi kiintyä urheilijoihin.

Iso osa urheilun viehätyksestä perustuu siihen, että ihminen tai ihmisjoukko alkaa seurata urheilijaa tai joukkuetta, ja elää tiiviisti tämän mukana uran nousuissa ja laskuissa. Mutta miten kiinnyt urheilijaan, joka hyppää pinnalle 15-vuotiaana ja katoaa 17-vuotiaana?

– Taitoluisteluun kuuluu vahvasti myös taiteellinen puoli: eläytyminen, luovuus, koreografia... Laura Lepistö kertoo ja jatkaa.

– On ihana nähdä luistelijoissa, kun nämä vuosi vuodelta kypsyvät ja löytävät oman tyylinsä, ja fanit jännittävät, mitä luistelija on nyt tänä vuonna keksinyt. Se on lajin suola. Mutta nyt se on poissa: laji on pelkkää hyppäämistä. Olen saanut paljon viestejä, että naisten luistelu näyttäytyy ahdistavana, eikä sitä haluta enää katsoa.

Rahkamo muistuttaa myös muista aspekteista.

– Voisiko aikuinen mies fanittaa 15-vuotiasta tyttöä ja hehkuttaa tämän suorituksia? Täysi-ikäisen kohdalla on eri tilanne. Ja sitten on juridinen puoli. 18-vuotias on jo juridisestikin vastuussa itsestään, hän sanoo.

” Voisiko aikuinen mies fanittaa 15-vuotiasta tyttöä ja hehkuttaa tämän suorituksia? Täysi-ikäisen kohdalla on eri tilanne.

Mikä neuvoksi? Miten ”broilerituotanto” saadaan loppumaan? Miten taataan lapsille sellainen elämä, jota heidän kuuluu saada elää? Koko tässäkin artikkelissahan on oikeastaan enemmän kyse lasten oikeuksista kuin huippu-urheilusta.

Moni on väläytellyt osaksi ongelman ratkaisua ikärajan nostoa aikuisten sarjoissa. Nykyään se on taitoluistelussa 15 vuotta. Jo Pekingin kisojen aikana Kansainvälinen luisteluliitto ISU kertoi, että liitto äänestää kesän kongressissaan aikuiskisojen alaikärajan nostamisesta 17 vuoteen. Moni pitää sitä hyvänä suuntana.

Rahkamo on tehnyt ISU:ssa töitä ikärajan noston puolesta jo muutaman vuoden. Kaikki eivät sitä kannata.

– Venäläiset tekevät puolestaan töitä sen puolesta, etteivät ikärajat nouse, Rahkamo kertoo.

Kuinka yllättävää.

– Olen työryhmässä, joka valmisteli esityksen ikärajan nostosta jo edelliseen kongressiin. Se oli kiireellisten asioiden listalla, mutta se kumottiin ennen kuin ehti edes äänestykseen, hän kertoo.

Myös pistelaskuun suunnitellaan uudistuksia, joissa neloishyppyjen merkitys vähenisi.

– Olisin kuitenkin vähän varovainen tämän uudistuksen kanssa. Jos joku on harjoittelussaan panostanut hirveästi neloishyppyihin, ja yhtäkkiä niiden merkitystä viedään merkittävästi pois, onko se urheilijan kannalta reilua? Vuodessakaan ei nimittäin ehdi muuttaa asioita harjoittelussa ihan toisin päin, Valtter Virtanen huomauttaa.

Rahkamon mukaan myös tuomarien koulutukseen panostetaan jatkossa entistä enemmän.

– Tuomarien osaamista ja rohkeutta arvostella pitää kasvattaa. Lisäksi pohditaan ohjelmien (lyhyt- ja vapaaohjelma) rakennetta. Että pitäisikö olla kaksi selkeästi erilaista ohjelmaa: toinen enemmän taiteellinen ja toinen tekninen, hän kertoo.

Muutosten toteutuminen voi kuitenkin olla hidasta, koska urheilu ja politiikka ovat kiinteästi yhtä.

Joku saattaa miettiä, saako esimerkiksi ISU:n venäläinen varapuheenjohtaja Aleksandr Lakernik ajamilleen asioille kannatusta. Tällöin kannattaa muistaa, että asioista äänestävät samat henkilöt, jotka ovat äänillään valinneet hänet tehtävään.

– Hän sanoo, että fanit tykkäävät neloishypyistä. Sitten äänestetään. Ja tehdään lehmänkauppoja. Näin se on politiikassa aina toiminut, ei vain urheilussa, Rahkamo huomauttaa.

Rahkamo ihmettelee myös sitä, että jotkut hehkuttavat teinitähtiä ja pitävät menestymistä mahdollisimman nuorena tavoittelemisen arvoisena.

– En ole koskaan ollut innoissani (Julija) Lipnitskajoista tai muista. Onhan joskus ollut sirkuksessakin pieniä tyttöjä, jotka on laitettu rusettiin. Siinä ei ole mitään hienoa, eikä ole tässäkään, hän tokaisee.

Tutberidzen valmennettaviin kuulunut Lipnitskaja voitti Venäjän mestaruuskilpailuissa pronssia jo 13-vuotiaana, EM-kultaa, MM-hopeaa ja olympialaisten joukkuekilpailun kultaa 15-vuotiaana, katosi areenoilta samana vuonna ja oli 19-vuotiaana ollut jo pitkään laitoshoidossa anoreksian vuoksi.

Venäjän Ukrainassa aloittama ja käymä sota on synnyttänyt maailmalla valtavaa vastarintaa. Venäjä on suljettu lähes kaikesta urheilutoiminnasta, myös ensi viikolla käytävistä taitoluistelun MM-kilpailuista. Muun maailman yhdistyminen saattaa nopeuttaa myös kaivattujen muutosten toteutumista urheilun kabineteissa.

– Niin jännää kuin se onkin, esimerkiksi Yhdysvallat on vähän peesannut Venäjää sääntöasioissa. Voi olla, että enää ei ole halua peesata. Ja yksin Venäjäkään ei pysty asioita torppaamaan, Rahkamo sanoo.

Ehkä ei. Mutta joskus Venäjäkin todennäköisesti palaa kansainvälisille urheilunäyttämöille. Miten todennäköistä on, että kansakuntaan iskostunut mentaliteetti ja maan kulttuuri koskaan muuttuvat? Uskooko joku, että Venäjä ottaa opikseen ja alkaa käyttäytyä muun maailman arvojen mukaisesti? Vai jatkaako Venäjä samalla huijausten, manipuloinnin ja muun maailman mustamaalaamisen linjalla?

– Sanoisin, että se päättäväisyys, mikä toisella puolella on nähtävissä, on hienoa. Hyvän ja oikean puolesta kannattaa aina taistella. Urheilu on liian hieno asia, että antaisi asioiden olla vaan. Mutta ei saa olla naiivi, vaan pitää tietää, mitä vastaan taistellaan, Rahkamo sanoo.

– Muutokset, kuten ikärajan nosto olisivat tärkeitä, koska ne tekisivät kilpailusta reilumpaa. Jossain vaiheessa biologia tulee väistämättä vastaan. Ei tyttöjä pystytä enää kovin paljon pidempään estämään kehittymästä naisiksi, Rahkamo sanoo.

Vaan entä jos pystytäänkin? Entä jos venäläinen keksii aina vaan uusia menetelmiä ja aineyhdistelmiä pystyäkseen pelaamaan sitä peliä, jonka se parhaiten osaa?

– Ai että pystyisi douppaamaan vielä enemmän? Apua, en halua edes ajatella! Laura Lepistö parahtaa.

Mutta pakko kai sitäkin on ajatella. Sillä Venäjää ei voi järjellä ymmärtää. Onneksi Kamila Valijeva auttoi näkemään taas vähän enemmän.