Pyyhkeeseen piiloutunut Matti Mattsson itki lohduttomasti – hetki symboloi käännettä, jota valmentaja nyt tutkii Grand Canyonin yliopistossa

Nousu huipulle vaatii urheilijalta geneettistä lahjakkuutta ja hurjaa motivaatiota, mutta tarvitseeko hän myös takaiskuja? Olympiamitalisti Matti Mattssonin valmentaja Eetu Karvonen aikoo tutkia väitöskirjassaan vastoinkäymisistä kumpuavaa voimaa.

Pyyhe on kasvojen edessä. Sen alla Matti Mattsson vavahtelee itkusta. Hän on jäänyt 200 metrin rintauinnin välierien viimeiseksi eli 16:nneksi.

Elokuussa 2016 kansa katseli murtunutta urheilijaa, joka saapui silmät vetisinä tiedotusvälineiden eteen: Mattssonin uran isoin tavoite oli menestyä Rio de Janeiron olympialaisissa, mutta kaikki oli mennyt pieleen.

Se oli ollut rankka epäonnistuminen. Porilaisen maailma oli murentunut tavalla, joka jätti häneen jäljen.

Tuo musta hetki saattoi olla perusta uimarin menestykselle Tokion olympialaisissa, vaikka sitä ei kukaan tuossa kohtaa osannut aavistaa.

– Olen sanonut Matille, että hän nousi liian helposti huipulle. Ei ollut tullut vastaan isoja pettymyksiä, joita tavallisesti kohdataan jo junioriaikoina ja joista voi ottaa oppia, Mattssonin valmentaja Eetu Karvonen sanoo.

– Matin kohdalla isoin epäonnistuminen tuli sitten koko kansan silmien edessä, lajin absoluuttisella huipulla.

Matti Mattsson pettyi syvästi Rion olympialaisissa.

Englannissa julkaistiin The Great British Medallists -tutkimusprojekti ennen Rio de Janeiron olympialaisia.

Joukko tutkijoita pyrki selvittämään, miksi jotkut brittiurheilijat yltävät olympialaisissa mitaleille, jotkut saavat paikan kisoissa ja miksi valtaosalle urheilijoista ura huipulla jää haaveeksi. Yksi tutkimuksen lukuisista päätelmistä oli, että eliittiurheilijoilla on suurempi motivaatio lajiaan kohtaan kuin heikommin menestyneillä.

Menestyneimmillä urheilijoilla todettiin myös olevan vahvempi resilienssi – psyykkinen vastustuskyky – takaiskuihin kuin urheilijoilla, jotka eivät ole yhtä menestyneitä. Tutkimuksen jatkokysymyksinä pohdittiin sitä, mikä merkitys menestyneiden urheilijoiden lapsuuden vastoinkäymisellä oli ollut siihen, että eliittiurheilijoille oli kehittynyt erityisen vahva resilienssi.

Se alkoi kiinnostaa myös Karvosta, joka oli lukenut itsensä oman uintiuransa ohessa psykologian maisteriksi.

– Olen lukenut hyvin paljon laadullisia kansainvälisiä tutkimuksia urheilijoiden nuoruuden kokemuksista ja harjoittelusta. Niiden perusteella näyttää siltä, että huippu-urheilijoilla on ollut urheilu-urallaan tai elämässään vastoinkäymisiä, jotka he ovat kuitenkin selättäneet. He eivät lannistu vastoinkäymisistä, vaan se saa heidät harjoittelemaan entistä enemmän, kovemmin ja laadukkaammin sekä suoriutumaan paremmin kovissa paikoissa.

Hän aikoo tutkimustensa kautta selvittää, onko asia todella näin.

Karvonen kirjoittaa Grand Canyonin yliopistoon väitöskirjaa aiheesta Huippu-urheilijoiden kokemukset motivaation ja peräänantamattomuuden kehityksestä. Väitöskirja on vielä alkutekijöissään: Karvonen on testannut omaa tutkimusprotokollaansa muutamalla urheilijalla, mutta odottaa yliopistolta lupaa tutkimuksen aloittamiseen.

– Tutkin sitä, mitkä ovat niitä kokemuksia, henkilöitä ja tapahtumia, jotka ovat urheilijan uralla kasvattaneet tämän motivaatiota ja toisaalta taas kehittäneet resilienssiä. Lähden liikkeelle siitä oletuksesta, että hyvin usein huipulle nousseet urheilijat ovat elämässään tai urheilu-urallaan kohdanneet isoja vastoinkäymisiä.

Eetu Karvonen valmistelee väitöskirjaa vastoinkäymisistä, jotka tuovat ensi pettymysten jälkeen voimaa monen urheilijan uralle.

Vastoinkäymisten laatu voi olla mitä tahansa: aina kasvamisesta sodan jaloissa siihen, että putoaa maajoukkueryhmästä nuorena.

– Se on hyvin yksilöllistä, mikä se takaisku on. Kunhan se on merkittävä, käänteentekevä hetki urheilijan uralla tai elämässä, Karvonen kertoo.

Matti Mattssonin uintiura eteni kohti huippua raketin lailla.

Jälkikäteen katsottuna porilaisen lapsuus muistuttaa monen muun lajinsa huipun lapsuutta. Uimahalli tuli Mattssonille tutuksi jo pikkupoikana, sillä isä harrasti kilpasukellusta ja äiti pelasi uppopalloa SM-tasolla. Kumpikin isosiskoista harrasti uintia sekä räpyläuintia.

Isä Arto on todennut, että perheessä ”kaikki lapset oppivat yhtä aikaa kävelemään ja uimaan”.

Mattsson pelasi nuorena jalkapalloa Musan Salamassa, mutta 13–14-vuotiaana kaikki paukut laitettiin uintiin, jossa hän oli huomattavasti parempi.

Hän voitti ensimmäisen ikäkausimestaruuden 13-vuotiaana. Pari vuotta myöhemmin hän oli jo SM-mitaleilla ja nappasi hopeaa nuorten olympiafestivaaleilla.

” Matti on ollut aina aivan tajuttoman lahjakas uimari.

Porissa polski globaali superlupaus.

– Matti on ollut aina aivan tajuttoman lahjakas uimari. Kun Matin tasoinen talentti on vielä harjoitellut kovaa, laadukkaasti ja enemmänkin kuin muut, niin tuollaisia ovat tulokset, kun takapakkia ei vain tullut.

Siinä tulee myös pienten urheilumaiden ongelma.

Esimerkiksi uinnissa kansainvälisen tason suomalaisjuniori on kotimaan altaissa usein täysin ylivoimainen.

– USA:ssa voi olla arvokisoissa mitalistitasoa, mutta ei silti mahdu joukkueeseen. Kilpailu vertaisten kanssa kehittää. Se myös kasvattaa resilititeettia ja peräänantamattomuutta ihan eri tavalla kuin pienemmissä urheilumaissa, jos joutuu välillä pettymään. Minun näkemykseni on, että sillä tavalla syntyy jatkumoa menestykseen.

” USA:ssa voi olla arvokisoissa mitalistitasoa, mutta ei silti mahdu joukkueeseen. Kilpailu vertaisten kanssa kehittää.

Mattssonin kohdalla kehitys oli täysikäisyyden kynnyksellä hurjaa. Sekunteja lähti ennätyksestä ja hän nousi jo Lontoossa 2012 ensi kerran urheiluyleisön tietouteen.

Sitten tuli sensaatiopronssi MM-kisoissa.

– Ura oli yhtä nousukiitoa. Joka vuosi vauhti parani niin harjoituksissa kuin kilpailuissa. Kaikki onnistui, Karvonen sanoo.

Sitten tuli se, mikä urheilussa on aina edessä. Kehitys ei ole koskaan lineaarista.

– En ollut itse lähellekään Matin tasoinen uimari, mutta minulla alkoivat vaikeudet, kun olin nuorten SM-tasolla. Treenasin paremmin ja enemmän kuin aiemmin, mutta tulokset eivät parantuneet, 50 metrin rintauinnin SE-mies ja MM-välieriin yltänyt Karvonen sanoo.

– Se oli paljon parempi hetki opetella vastoinkäymisistä selviytymistä kuin se, mihin paikkaan Matti joutui.

Matti Mattsson ja Eetu Karvonen Tampereen mestaruuskisoissa 2013.

MM-pronssin jälkeen Mattssonin vauhti otti takapakkia. Hän taantui tavallisen nuoren huippu-uimarin tasolle. Seuraavana vuonna kunto hiljalleen parani, mutta huipputuloksia ei tullut.

Sitten oli suuri olympiavuosi 2016, josta Mattssonin tavoite oli kaivaa kultaa. EM-kisoissa hän oli viides, mikä lupaili hyvää. Riosta tuli kuitenkin karmea floppi.

– En ollut Matin valmentaja silloin. Olen ymmärtänyt niin, että jos kesän 2016 Matti laitettaisiin vetämään kesän 2020 treenejä, niin hän pystyisi siihen.

Kunto oli siis kova, tulos ei. Mattssonille se oli valtava isku ja pettymys.

Kävi niin kuin kaikille käy takaiskujen kohdalla. Motivaatio horjuu.

Motivaatio jaotellaan tavallisesti ulkoiseen ja sisäiseen. Sisäisessä motivaatiossa intentiot kumpuavat yksilön sisältä omaehtoisesti ja ulkoisessa motivaatiossa yksilön intentioita ohjaa jokin ulkoinen motiivi.

Urheilussa huipulle vie vain ja ainoastaan korkea motivaatio.

– Geneettinen lahjakkuus ei auta, jos ei ole valmis treenaamaan kovaa vuosikausia. Tarvitaan paloa siihen kiinnostuksen kohteeseen, Karvonen kertoo.

Sellaista viisasten kiveä ei ole olemassa, joka vastaisi siihen, miksi joku rakastuu yhteen lajiin jo pikkulapsena ja toinen ei.

– Sitä olen itsekin miettinyt paljon. Omat vanhempani eivät olleet uimareita, eikä lapsuudenympäristössäni ollut uimavaikutteita. Silti halusin maailman parhaaksi rintauimariksi. Jo hyvin nuorena olin valmis satsaamaan siihen kaiken. Mikä naksahti päässä, että minulle tuli motivaatio tuollaiseen, Karvonen kysyy.

– Nature and nurture (luonto ja kasvatus) on tässäkin se paras vastaus.

Synnynnäisiin tekijöihin kukaan ei voi vaikuttaa, mutta kasvatukseen ja ympäristöön voi.

Eetu Karvonen altaassa Budapestin EM-kisoissa 2010.

Karvonen huomauttaa, että urheilijan ympäristöllä motivaation luojana on valtava merkitys. Hänen mielestään lasten ja nuorten valmennuksessa tulisi käyttää kaikki tarmo motivaation ruokkimiseen ja sen kasvattamiseen – oli laji sitten mikä tahansa. Siksi Karvonen suhtautuu varauksella päätökseen erikoistua yhteen lajiin jo nuorena.

– Valmentajien ja seurojen olisi luotava sellainen ympäristö, joka ruokkii motivaatiota ja toisaalta tarjoaa mahdollisimman monipuolisesti mahdollisuuksia lapsille ja nuorille löytää oma intohimo. Niin ei ainakaan saisi olla, että valmentajat tai vanhemmat pakottavat lapsen valitsemaan yhden lajin, jos tämä haluaisi harrastaa useampiakin.

Toki asetelma toimii myös toisinpäin: jos intohimon liekki palaa esimerkiksi vain uintia kohtaan, niin sen voi antaa roihuta vapaasti.

– Minulle riitti uinti, enkä ole kilpaillut missään muussa lajissa. Olen yhä, 35-vuotiaana, yhtä innoissani uinnista kuin olin kymmenvuotiaana pikkupoikana.

Mattsson ja Karvonen harjoituksissa Porin uimahallissa talvella 2017.

Korkea motivaatio on paras tae myös sille, että yksilö jatkaa lajin parissa myös vaikeuksien hetkillä. Niitä on luvassa kaikille – ja niin pitääkin olla.

Karvosen mukaan epäonnistumisia ei pidä hakemalla hakea, mutta niitä ei saa pelätä.

– Mitä nuorempana on kognitiivisesti kykeneväinen pohtimaan takaiskuja, sitä paremmin se valmistaa seuraavaan takaiskuun. Resilienssi kasvaa ja siitä pääsee helpommin yli.

– Toki epäonnistumisten pitää olla oikean kokoisia. Kolmevuotias ei saa pettyä liian pahasti, 10-vuotiaan täytyy kohdata jo pettymyksiä ja 15-vuotiaana pitää osata hyväksyä häviö, vaikka olisi antanut parhaansa.

Huipulle nousseilla urheilijoilla vaikuttaa Karvosen mukaan olevan kyky selättää pettymykset paremmin kuin valtaosalla väestöstä. Kun muilla loppuu usko, niin huippu-urheilijat uskovat sokeasti itseensä epätoivoisissakin tilanteissa.

Karvonen aloitti Mattssonin valmentajana syksyllä 2016. Arabiemiraateissa uintivalmentajana työskennellyt Karvonen sai luotsattavakseen henkisesti murjotun porilaisen.

Eetu Karvonen kertoo korona-ajan aiheuttaman pakkopysähdyksen tehneen hyvää Matti Mattssonille. Uinti muuttui pakkopullasta intohimoksi, ja se tuotti tulosta Tokiossa.

Rion pettymys oli jättänyt Mattssoniin syvät jäljet.

– Sellainen epäilyksen siemen oli läsnä hyvin pitkään. Voiko Matille tulla enää huippusuoritusta?

Alkuun näytti siltä, ettei tulisi. Epäilyksen siemen alkoi itää: arvokisoista kasvoi Mattssonille isoja peikkoja.

– Pelkotila on vahva sana, mutta jonkinlaisia opeteltuja reaktioita Matilla oli pitkän radan arvokisoissa. Keho oli oppinut ja kokenut stressitilan, josta oli vaikea päästä pois. Olimme saattaneet mennä kaikilla osa-alueilla eteenpäin, mutta tärkeällä hetkellä ongelmat alkoivat.

Mattsson kertoi Urheilulehdelle ennen Tokion olympialaisia, että ”moni järkevämpi olisi lopettanut jo useampaan kertaan”. Hänet sai jatkamaan usko siihen, että uran paras uinti oli vielä tulossa.

Helppoa se ei kuitenkaan ollut, vaan Mattsson polski ajoittain syvissä vesissä. Karvonen oli huomannut tämän.

– Lukuisista pettymyksistä johtuen tuntui siltä, että Matin motivaatio rintauintia kohtaan oli lopahtamassa. Se oli hänelle pakkopullaa.

Sitten maailma muuttui. Tuli pandemia ja kaikki meni kiinni. Olympialaiset siirrettiin. Kesällä 2020 uinti ei sanellut porilaisen elämää, mikä oli Karvosen mielestä käänteentekevä hetki.

– Matti sai hengähtää ensimmäisen kerran kolmeentoista kesään. Jotain ajattelussa muuttui. Tuntui, että vasta silloin ne kaikki menneisyyden möröt oli käsitelty.

Korona muutti monta asiaa Matti Mattssonin elämässä. Oli aikaa miettiä, kun hän harjoitteli tässä taloyhtiönsä uima-altaassa.

Mattsson on itse kertonut oivaltaneensa, että uinti on vain uintia. Intohimo lajia kohtaan oli palannut. Harjoitteluun oli löytynyt oikeanlainen tapa tehdä töitä: kaksikko keskittyi määrän sijasta laatuun. Vauhti oli kovempi ja sarjat lyhyempiä.

Karvonen huomasi, että Mattssonia alkoi kiinnostaa rintauinti aiempaa enemmän. Sama on jatkunut olympiapronssin jälkeenkin.

– Hän on äärimmäisen kiinnostunut kaikesta rintauintiin liittyvästä, eikä me treeneissä puhuta mistään muusta. Videoita katsotaan ja haetaan sellaisia asioita, millä voitaisiin nipistää uinnista pois joitain tuhannesosia per veto. Matti opettaa myös minua.

Oli intohimo sitten mikä tahansa, niin se näkyy kaikilla elämän osa-alueilla.

– Ei riitä, että valmentajana sanon, miten joku asia tehdään. Esimerkiksi taitojen ja tekniikan opettelu on aina yksilöllinen prosessi ja se onnistuu parhaiten silloin, jos on palava halu oppia uusi asia.

– Sitähän urheilu on. Parhaimmat ovat usein niitä, jotka yksinkertaisesti tykkäävät lajista eniten. He ovat äärimmäisen kiinnostuneista intohimostaan, harjoittelevat enemmän, kovemmin ja haluavat aina paremmiksi, koska se on heidän mielestään niin mukavaa. Se meidän valmentajien on ymmärrettävä.

” Parhaimmat ovat usein niitä, jotka yksinkertaisesti tykkäävät lajista eniten.

Mukava. Adjektiivi, joka harvemmin liitetään suomalaiseen urheiluun, saati sitten kestävyysurheiluun. Suomalainen urheiluperimä on ennemminkin kertomuksia verestä, hiestä ja kyyneleistä.

Aina tasaisin väliajoin siitä saadaan muistutus, kun entisaikojen urheilusankarit muistelevat polkujaan huipulle. Vuosi vuodelta kertomuksissa on lisää verta, hikeä ja kyyneleitä.

– Kaikella kunnioituksella vanhoja urheilusankareita kohtaan, mutta heidän kertomuksiinsa pitäisi suhtautua varauksella. Sitä tykätään tuoda esille, miten huipulle on noustu kovilla uhrauksilla ja on kärsitty monta vuotta menestyksen eteen, koska on oltu niin kovia jätkiä.

– Se on kulttuuri, josta meidän pitäisi päästä eroon.

Ensinnäkin jutut eivät ole hyviä mainospuheita harrastajapulasta kärsiviin kestävyyslajeihin, kun vanhemmat miettivät, minkä urheilun pariin he vievät lapsiaan liikkumaan. Toisekseen kertomuksista jää usein pois olennaisia kohtia.

– En epäile sitä, etteivätkö harjoittelumäärät olisivat olleet tajuttomia, koska sitä nousu huipulle vaatii. Se on tärkeä ymmärtää ja oivaltaa.

– Silti ei pitäisi puhua uhrauksista ja kärsimyksestä. Kova treeni voi sattua ja tuntua pahalta siinä tilanteessa, mutta enemmän se tuottaa positiivisia tuntemuksia. Meidän pitäisi luoda sellainen kulttuuri, että kova treeni on niin kivaa, että sitä halutaan tehdä.

Vaikeuksien kautta voittoon. Eetu Karvonen halaa Matti Mattssonia Tokiossa. Olympiapronssi on myös Karvosen valmentajauran toistaiseksi suurin saavutus.

Karvonen tunnettiin fysiikastaan ja kovasta harjoittelustaan.

– Nautin kovista treeneistä ja nautin niistä vieläkin. Tunne on mahtava sellaisen treenin jälkeen, kun on vetänyt niin kovaa, että oksennus on kurkussa. Ei kukaan itseään äärirajoille vedä, jos siitä ei tykkää.

Pakko onkin huono lähtökohta minkään asian tavoitteluun. Mahdoton lähtökohta se on, kun pakkoa pitäisi kestää vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä kuten urheilussa.

Poikkeuksiakin toki on. Tennistähti Andre Agassi kertoi elämäkerrassaan vihanneensa tennistä synkällä, salaisella vimmalla ja tunteneensa aina niin.

Vai oliko sekin vain hyvä yksi kärsimyskertomus muiden vastaavien joukossa, jolla saatiin myytyä kirjoja?

– Luin Agassin elämäkerran ristiriitaisin fiiliksin. Totta kai maailmaan mahtuu erityistapauksia, mutta tällaisiin juttuihin tulee suhtautua suurella varauksella.

Uransa jälkeen amerikkalainen on nähty – tennisvihastaan huolimatta – muun muassa tennisvalmentajana ja -kommentaattorina. Paljon todennäköisempää on se, että Agassi sai todellisuudessa suurta nautintoa tenniksestä.

Nautintoa saa myös Mattsson nykyharjoittelustaan. Hän on kuvaillut sitä muun muassa mukavaksi ja kivaksi.

– Se on Matin kokemus mukavasta treenistä. Monelle muulle se voisi näyttää ja tuntua joltain muulta kuin mukavalta, kun hän makaa vetojen jälkeen lattialla henkeään haukkoen, Karvonen naurahtaa.

Porin uimahallin lattialla henkeään haukkoo kuitenkin motivoitunut uimari. Sellainen uimari myös menestyy. Keväällä 2021 Mattssonin ja Karvosen pitkä työ lopulta palkittiin.

Helsingissä uiduissa kansainvälisissä kilpailuissa Mattsson rikkoi kahdeksan vuotta sitten tekemänsä SE:n. Jatkoa seurasi EM-kisoissa Budapestissä, missä Mattsson oli neljäs ja tilille tuli taas uusi ennätys.

– Huippu-urheilussa niin moni asia on niin pienestä kiinni – niin kuin pitääkin olla. Siksi siinä on se huippu-sana, koska niihin suorituksiin ei pysty kuin muutama maailmassa.

– Aivan kärjessä lopputulos ei ole enää kiinni vain fysiikasta tai taidoista, vaan henkisen puolen merkitys on valtava. Kuka saa itsestään niissä järkyttävissä paineissa irti sen parhaan suorituksen, mihin vuosikymmenten pitkäjänteinen harjoittelu on tähdännyt?

Eetu Karvonen ja Matti Mattsson mitalijuhlatunnelmissa Porissa 2021.

Mattssonin henkinen kipsi oli keväällä 2021 murrettu. Tokion olympialaisissa odotti tähänastisen uran suuri palkinto.

Hän oli epäonnistunut, musertunut paineiden alla ja sukeltanut syvissä vesissä vuosikausia, mutta ei kuitenkaan lannistanut. Päinvastoin, hän oli lopulta oppinut kaikista takaiskuista.

Se on tyypillistä lajiensa huipuille.

– Eiväthän ne paineet, odotukset tai jännitys mihinkään katoa. Ne ovat läsnä kaiken aikaa. Resilienssi on vain huipuilla niin kova, että näitä asioita osataan käsitellä ja niistä huolimatta itsestään saa irti sen kovan suorituksen kovimmissakin paikoissa.