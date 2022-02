Mika Venäläisen maajoukkueuran uskottiin päättyneen Iivo Niskasen raivokohtaukseen – sitten tapahtui jotain odottamatonta

Suksivoitelija Mika Venäläisen luultiin lähteneen maajoukkueesta viimeisen kerran keväällä 2020, mutta hiihtoruletti pyöräyttikin hänestä päällikön. Jo sitä ennen ehti sattua paljon.

Suomen hiihtomaajoukkueen huoltorekka kuuluu sikäli kotirauhan piiriin, että siellä tapahtuvat episodit pyritään pitämään pois julkisuudesta, ikään kuin perheen sisäisinä asioina. Keväällä 2020 omerta kuitenkin petti, kun Urheilulehti sai vihiä rekassa 8. maaliskuuta 2020 nähdystä rajusta välikohtauksesta.

Oslon Holmenkollenin 50 kilometrin (p) klassikkokilpailun voittaminen kuuluu niihin asioihin, jotka Iivo Niskanen haluaa vyölleen ennen kuin hiihtourasta aika jättää. Nyt oli kuitenkin annettu alle sellaista kapulaa, että Pekingin olympiakisojen päävastustaja Aleksandr Bolshunov ja omikron-loton suurhäviäjä Simen Hegstad Krüger olivat lipuneet maalivaatteen ali lähes kaksi minuuttia ennen kilpailussa 16:nneksi jäänyttä pohjoissavolaista.

Seuraus oli silminnäkijöiden mukaan Niskasen ennennäkemätön raivokohtaus, joka kohdistui ennen kaikkea tämän henkilökohtaiseen huoltomieheen Mika Venäläiseen, mutta jonka koko kollektiivi otti itseensä.

Pahimmat paineet päästettyään Niskanen vetäytyi huoltorekan urheilijatilaan vetämään happea ja harrastamaan itsetutkiskelua. Hän ymmärsi menneensä liian pitkälle ja pyysi koko porukalta käytöstään anteeksi.

Kausi oli kuitenkin sisältänyt vähintään oman annoksensa kommelluksia suksien kanssa, ja kun Niskaselle voittokapulat sekä Lahden MM- että Pyeongchangin olympiakisoissa räätälöinyt Venäläinen keväällä 2020 vetäytyi maajoukkueympyröistä, moni laski 1+1. Kaksikko toki luonnehti yhteenottojaan pilke silmässä lähinnä ”kehityskeskusteluiksi”. Niskasen huoltomieheksi tuli Heikki Alakärppä.

– Tulkinta välirikosta oli ihan väärä. Minähän huolsin Iivon sukset kotimaantasolla kauden 2020–21, ja oltiin koko ajan tekemisissä. Tiedän, että moni luuli minun lähteneen maajoukkueesta lopullisesti, mutta tarvitsin siihen väliin tauon. Oli kiinnostavaa katsella, miltä se kokonaisuus näyttää ulkopuolelta, Venäläinen, 52, kertoi tammikuun lopussa Helsingissä vähän ennen lentoa Pekingiin.

Maajoukkueen huoltopäällikön virka on ollut viime vuodet tuulinen. Aki Hukan pesti päättyi 2020, jolloin Hiihtoliitto kysyi kesken kauden työhön sitä aiemmin hoitanutta Matti Haavistoa. Ruotsin maajoukkueesta rekrytoitu suomenruotsalainen Martin Norrgård kesti hommassa yhden kauden. Hän sai vastaansa oppositiota alaisistaan huoltomiehistä, ja miehen kohtaloa oli suuresti siivittämässä myös keisari Niskasen jo loppuvuodesta 2020 alaspäin kääntynyt peukalo.

– Roolini on suunnitella päivien kulku ja varmistaa että osaavilla ihmisillä on oikeat työkalut oikeaan aikaan käytössä. En päsmäröi jonkinlaisena vanhana mestarina, Mika Venäläinen kuvailee nykyistä voitelupäällikön pestiään.

Hiihtoliitossa toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen suunnitteli kuvion, jota viimeksi pyöritettiin kaudella 2013–14. Silloin suurista linjoista vastasi Stefan Storvall ja voitelupäällikkönä hääri Timo Suntela. Menestys oli hyvää. Matti Haavisto suostui palaamaan eräänlaiseksi logistiikkapäälliköksi, mikä taas oli ehto Venäläisen suostumukselle voitelupäällikön tehtävään.

– Minulla on hyvät suhteet alan valmistajiin ja toimijoihin, mutta ilman muuta päätökseeni vaikutti se, että Matti otti tuon logistiikkavastuun ja minä saan tehdä töitä syvemmällä osaamisalueellani.

Kynnystä palata maajoukkueen töihin nosti kovasti se, että vaimo, entinen huippuhiihtäjä Kati Venäläinen ei enää päivätyönsä ja pandemiatilanteen vuoksi pysty palvelemaan naishiihtäjiä testihiihtäjänä. Hän oli roolissa vuosia kullanarvoinen.

Venäläinen tietää kaiken siitä, mitä Norrgårdin aikana tapahtui, mutta pienen lajimaailman posliinikaupassa ei ole norsulle tilaa. Ruotsin maajoukkueeseen palannut Uudenkaarlepyyn tuleva kaupunginjohtaja tapasi tiettävästi ajoittain mikromanageerata, minkä rutinoitunut huoltoporukka koki epäluottamuslauseeksi. Lisäksi niin kutsuttu suksikirjasto – kaikkien sukset kaikkien saman merkin etenijöiden käytössä – ei saanut esimerkiksi Iivo Niskaselta tai isosisko Kerttu Niskaselta tukea.

– Luotan huoltoryhmään ja annan osaamiselle tilaa. Roolini on suunnitella päivien kulku ja varmistaa että osaavilla ihmisillä on oikeat työkalut oikeaan aikaan käytössä. En päsmäröi jonkinlaisena vanhana mestarina, Venäläinen sanoo.

Mika Venäläinen ja Iivo Niskanen Oloksella 2017.

Kuopion kaupungin palveluksessa Venäläisen työnkuva on työhön osallistuva työnjohtaja. Hänestä se kuvaa hyvin myös voitelupäällikön roolia.

Venäläinen on kokenut kymmeniä kertoja, millainen jännitys liittyy siihen, kun oma huollettava valmistautuu arvokilpailuun. Päällikkönä tunne on häneltä vielä kokematta, mutta puute korjaantuu 5. helmikuuta, kun olympiahiihdot käynnistyvät.

– On sellainen käsite kuin huoltomiehen vatsa ja rakko. Vessassa käydään kerran aamulla ja kerran illalla. Iivon 50 kilometrin päivänä (kultamitali) olympiakisoissa 2018 kaksi kertaa ei riittänyt. Tietämättä vastausta veikkaan, että henkilökohtaisessa huoltovastuussa jännittää enemmän.

Iivo Niskasen sukset valmistaa kilpailuihin edelleen Heikki Alakärppä. Venäläinen sanoo, ettei tyrkytä duolle omia näkemyksiään.

– Jos kysytään, vastaan.

Kaupungin töistä virkavapaalla oleva voitelupäällikkö tosin muistuttaa, että saattaa itsekin päätyä olympiakisoissa tuttuihin haalarihommiin.

– Jos omikron pudottaa porukkaa vahvuudesta, täytyy tietenkin olla valmius ottaa ihan voitelu- ja testausvastuuta urheilijatasolla. Valitettavasti tämä skenaario ei ole edes kovin epätodennäköinen.

Vaikka pitovoitelun mestari ei enää pysty testaamaan ihan kisavauhdissa huippuhiihtäjien suksia jyrkkään ylämäkeen, kokemuspankki ja ura hakevat vertaistaan.

Oman hiihtouransa kovien tavoitteiden osalta 1990-luvun puolivälissä paketoinut Venäläinen alkoi tehdä maajoukkueessa huoltomieskeikkaa jo Antti Leppävuoren päävalmentaja-aikana 1990-luvun loppupuolella. Kari-Pekka Kyrön Lahden MM-kisoihin 2001 ”huipentuneella” päävalmentajakaudella kolmekymppinen Venäläinen kuului Alakärpän rinnalla kisavauhdeissa suksia testanneisiin, teräskuntoisiin huoltajiin.

Samassa tiimissä voitelupöytien äärellä vaikutti jo edesmenneen Olavi Svanbergin, Pauli Hujasen ja Kari Kyrön kaltaisia, Venäläisen arvostamia tekijöitä.

– Nuori ihminen tarvitsee kannustusta, ja sain sitä vanhemmilta kavereilta, kun tarvitsin.

Vaikka kisoja leimasivat suomalaiskäryt, Venäläisen päällimmäinen muisto on silloisen tyttöystävän Kati Sundqvistin MM-hopea sprintissä.

Venäläinen oli itsekin lahjakas hiihtojuniori, mutta hän rakasti jalkapalloa Kopareissa yhtä paljon. Työnteko ja kädentaidot kiinnostivat enemmän kuin koulunkäynti.

– Isä ja setä rakensivat kirvesmiehinä omakotitaloja, ja menin heille apumieheksi. Tein niitä hommia aika paljon ja kai jotain osasinkin.

Kuopion palveluksessa Venäläinen aloitti jo 18-vuotiaana 1987. Huoltomies hänestä tuli perinteistä reittiä, jota hän yhä suosittelee hyvänä, muttei ainoana vaihtoehtona.

– Oma hiihtoura, kiinnostus välineisiin ja voiteisiin, töitä juniorien ja aikuisten kanssa kotimaassa, ensiaskeleet kansainvälisissä hommissa esimerkiksi Skandinavia-cupissa ja sitten maailmancupien kautta arvokisoihin. Vetovoimatekijänä iso halu auttaa urheilijoita olematta itse päähenkilö. Tuosta se motivaatio on kaivettava. Palkasta se ei löydy.

Mika Venäläinen (vas.) ja Petri Koivisto huoltopisteellä Oberstdorfissa tammikuussa 2018.

Suomen huoltotiimissä kukaan ei ole tällä hetkellä ympärivuotisella sopimuksella. Venäläisen paperi koskee kuutta kuukautta vuodesta, mutta sopimusajan ulkopuolellakin hiihtomaajoukkueen asiat työllistävät häntä paljon.

– Niinä päivänä, kun emme onnistu ja olemme haukuttavina, haluan muistuttaa, että näissä oloissa pärjääviä ja jaksavia, kansainvälisellä tasolla suorittavia kavereita on Suomessa todella rajallinen määrä. Kyllä niistä todella iso osa on meidän tiimissämme.

Jos Mika Venäläinen saisi kaiken, mitä toivoisi, se olisi tämä:

– Ilman muuta olisi tarvetta parille juuri lopettaneelle kovalle kilpahiihtäjälle suksien testaamista varten. Norjassa sellaisia lopettaa joka kevät paljon enemmän kuin meillä, ja osa heistä näyttää aina päätyvän maajoukkueen huoltoon. Massa ratkaisee.

Venäläinen on yleensäkin leppoisa kaveri eikä edes olympiakisojen läheisyys saa tunnelmaa kireäksi. Tiedusteluretkillä käynyt trio – olosuhdeasiantuntija Teemu Lemmettylä, valmentaja Olli Ohtonen ja Matti Haavisto – on tuonut Kiinasta rohkaisevia terveisiä. Luvassa on selkeitä pakkaskelejä, joissa Suomen huolto on tottunut operoimaan. Näissä kisoissa ei tehtäne merkittäviä eroja kalustolla, kuten monissa lähihistorian arvotapahtumissa.

Vielä yksi, kiinnostava teema pitää käydä Mika Venäläisen kanssa läpi. Suomalaisen maastohiihdon dopinghistorian ympärillä on käyty kolme mittavaa oikeudenkäyntiä, joista keskimmäisessä Kari-Pekka Kyrö tuomittiin 2004 sakkorangaistukseen. Tämän jutun esitutkinnassa poliisi kuuli suurta määrää hiihtoihmisiä, joukossa Mika Venäläinen.

Hän kertoi poliisille, että oli vuonna 1995 hankkinut ja käyttänyt testosteronia ja anabolisia steroideja kasvattaakseen lihasmassaansa. Positiivista dopingnäytettä Venäläinen ei koskaan antanut.

– Elin 1995 todella huonoa jaksoa elämässäni. Pitkä parisuhde oli päättynyt, elämäni oli haahuilua ja tein useita asioita, joita en ollut nuorempana tehnyt. Yksin eläminen oli vaikeaa.

Kati ja Mika Venäläinen Pyeongchangin talviolympialaisissa helmikuussa 2018.

Venäläinen sai aineita kuntosalikontakteillaan; hän harrasti tuolloin intensiivisesti voimaharjoittelua.

– En saavuttanut tai tavoitellut aineilla mitään urheiluhyötyä, koska en kilpaillut missään lajissa.

Mies kertoo häpeävänsä seikkailuaan urheilussa kiellettyjen valmisteiden parissa.

– Kun aloin 1998 seurustella Katin kanssa, se alkoi hävettää aivan järkyttävän paljon. Kati on tehnyt minusta hyvässä mielessä sen, mitä olen. Hänen tapaamisensa oli elämäni tärkein yksittäinen asia.

– Hänen tapaamisensa oli elämäni tärkein yksittäinen asia, Mika Venäläinen sanoo. Kuvassa Mika ja Kati Ähtärin SM-hiihdoissa vuonna 1999.

Olympiakisoissa Venäläiseltä odottavat A1-luokan palvelua mm. Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen, Johanna Matintalo, Anne Kyllönen ja Jasmi Joensuu. Kvintetistä jopa neljä urheilijaa saattaa palata Kiinasta mitalisteina. He odottavat syystäkin, että voitelupäällikkö huhkii heidän hyväkseen minkä pystyy.

Onneksi tämä siis tapasi aikanaan nykyisen vaimonsa.

– Nyt varmaan voi jo tunnustaa senkin, ettei naisten hiihto kiinnostanut pätkääkään ennen kuin tapasin Katin, Venäläinen nauraa.