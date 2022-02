Tältä Jaromir Jagr, 50, näyttää nyt – jääkiekkolegendan on pakko jatkaa uskomatonta uraansa: ”Minulla ei ole vaihtoehtoa”

Jaromir Jagr, 50, pelaa yhä huipputasolla. Vierailimme Tshekissä katsomassa, miltä jääkiekkolegendan peli näyttää nykyään.

Chomutov

Pysäyttämätön Jagr: 1+1! Suomalaistoimittaja ihmetteli: Pelaako hän tavallisesti tällä tasolla?

Näin otsikoi tshekkiläinen iltapäivälehti Blesk, kun Rytiri Kladnon Jaromir Jagr ratkaisi Extraligan ottelun Karlovy Varya vastaan 17. marraskuuta.

Tuo suomalaistoimittaja olin minä.

Täytän 15. helmikuuta 30 vuotta. Jaromir Jagr täyttää tuolloin 50 vuotta.

Mitä vanhemmaksi tulemme, sitä useammin ihminen pysähtyy miettimään, mihin aika on oikein hurahtanut ja miten se kuluukaan niin nopeasti. Näitä kysymyksiä pysähdytään miettimään etenkin pyöreiden vuosien kohdalla.

Jaromir Jagr pelasi 30 vuotta sitten toista NHL-kauttaan, joka huipentui toiseen peräkkäiseen Stanley Cupin voittoon.

Miten ihmeessä ja miksi hän pelaa vieläkin huipputasolla? Vai pelaako? Miltä hänen pelinsä oikeasti näyttää?

Näihin kysymyksiin Urheilulehti halusi löytää vastaukset.

Jagr juhli olympiakultaa 24 vuotta sitten Naganossa, kun NHL-pelaajat olivat ensi kertaa mukana turnauksessa. Tshekki löi Venäjän loppuottelussa 1–0.

Jaromir Jagr pelasi viimeisen NHL-ottelunsa uudenvuodenaattona 2017.

Calgary Flamesin laitahyökkääjä sai kotiottelussa Chicago Blackhawksia vastaan peliaikaa 11 minuuttia ja 49 sekuntia, laukoi kerran ja otti rangaistuksen. Jäähyväiskauden saldoksi jäi seitsemän (1+6) tehopistettä 22 ottelussa, 10 jäähyminuuttia ja plus-miinus +6. Komeita lukemia, vaikka jalkanopeus ei enää riittänyt.

Yhteensä NHL:n kaikkien aikojen eurokiekkoilija pelasi 1733 runkosarjan ottelua tehoin 766+1155=1921 ja 208 pudotuspelikamppailua tehoin 78+123=201.

Kun NHL-ura päättyi, Jagr palasi kotikaupunkiinsa Kladnoon. Hänen isänsä, Jaromir vanhempi, pelasti Rytiri Kladnon vuonna 1995, kun seuran pääomistaja, alueen suurin työllistäjä teräsyhtiö Hut Poldi meni konkurssiin.

Poika-Jagr otti vetovastuun seurasta jäällä ja sen ulkopuolella 2011. Sen jälkeen Kladno on ollut aikamoinen hissijoukkue: 2018-19 Jagr pelasi Tshekin kakkosliigassa, 2019-20 Extraligassa, viime kaudella kakkosliigassa ja nyt taas pääsarjassa.

Kladnoon on Prahan lentokentältä vain parikymmentä kilometriä, mutta tällä kertaa kaupunki jää vain nimeksi tienviitassa matkalla kohti Chomutovia, jonne on matkaa 80 kilometriä.

Koska tämänkaltaisissa reportaaseissa kuuluu asiaan kertoa, mitä taksikuski on mistäkin mieltä, yritän viritellä keskustelua. Kuljettajan näkemykset Jagrista ja jääkiekosta jäävät kuitenkin leijailemaan arvoituksellisina kuin ulkona näkyvä usva, sillä hän puhuu englantia vain auttavasti.

Tie vie Chomutoviin siksi, että siellä sijaitsee Kladnon tämän kauden kotihalli. Kladnon omaa kotiareenaa kunnostetaan, joten joukkue harjoittelee Kladnon harjoitushallissa, mutta pelipäivän aamujäät ja kotiottelut tapahtuvat evakossa Chomutovissa.

Chomutovin keskusta huokuu historiaa. Yleisilme on suunnilleen stereotypian kaltainen. Sulje silmäsi ja kuvittele, miltä 48000 asukkaan tshekkikaupunki voisi näyttää.

On hiljaista. Niin aattona kuin pelipäivänäkin, joka on pyhäpäivä.

Vapauden ja demokratian puolesta taistelun päivä on saanut nimensä kahden historiallisen tapahtuman takia. 17. marraskuuta tunnetaan kansainvälisenä ylioppilaidenpäivänä, joka on peruja Tshekkoslovakian tapahtumista 1939. Tuolla päivämäärällä saksalaissotilaat pidättivät sattumanvaraisesti satoja opiskelijoita Prahan opiskelija-asuntoloissa.

Tuhannet olivat kaksi päivää aiemmin osallistuneet Jan Opletalin hautajaisiin. Opletal oli opiskelija, joka kuoli natsien vastaisessa mielenosoituksessa, jonka Gestapo tukahdutti. Myös samettivallankumous eli Tshekkoslovakian kommunistivallan päättyminen sai lähtölaukauksensa samalla päivämäärällä vuonna 1989.

Tuon vallankumouksen yhtenä seurauksena voidaan pitää teräsyhtiö Hut Poldin kaatumista ja Rytiri Kladnon päätymistä Jagrien omistukseen.

Koska on pyhäpäivä, keskiviikon ottelu 5250 katsojaa vetävällä Rocknet-arenalla alkaa jo viiden jälkeen.

Etäisyys keskustan kupeessa olevalta hotellilta hallille on vajaat pari kilometriä. Kun on aikaisin liikkeellä, kävelymatkalla ei näy juuri muita ihmisiä.

Täällä Kladno pelaa nyt kotiottelunsa.

Chomutovin areena on joukkueen koti kuluvan kauden ajan.

Areenan lähellä on ihan viihtyisän oloinen asuinalue. Myös vierasjoukkueen Karlovy Varyn Patrik Parkkonen toteaa pelin jälkeen, että hallin lähistö on paremman oloista aluetta.

Areenaa vastapäätä sijaitsee hallihotelli ja sen baari. Siellä on tuntia ennen ottelun alkua muutama seurue, joista osalla on vieras- ja osalla kotijoukkueen pelipaidat päällään. Karnevaalitunnelmasta ei voida puhua.

Hallissa on silti mukavasti yleisöä jo alkulämmittelyiden aikaan. Jagrin näkeminen on täkäläisille tietysti arkipäivää, mutta hän vaikuttaa, totta kai, jo alkulämmittelyiden seuratuimmalta pelaajalta.

Yksittäiset fanit räpsivät hänestä kuvia. Olo ennen pelin alkua on odottava. Jagr hyökkää Kladnon ykkösketjussa ja on tehnyt 13 (6+7) pistettä 19 ottelussa.

Silti mielessä on yhä sama kysymys: miltä hän ihan oikeasti näyttää kaukalossa? Vanhempi herrasmies, joka paljastuu myöhemmin valokuvaajaksi, kertoo näkemyksensä ennen pelin alkua.

–Kladno on hänen omistamansa joukkue, ja hän on yhä yksi ryhmän parhaista pelaajista. Häntä tarvitaan jäällä. Jos heillä olisi parempia pelaajia, hän pelaisi nykyistä vähemmän.

Kladnolla on tällä kaudella historiansa ensimmäinen kanadalainen päävalmentaja, Jeff Paul. Joukkueessa pelaa myös neljä kanadalaista, enemmän kuin yhdelläkään muulla sarjan joukkueella. Lisäksi ryhmässä on yksi amerikkalainen.

Kun ottelu alkaa, selviää nopeasti, että Jagr on yksi joukkueensa parhaista. Avausvaihdossa hän on pari kertaa kiekossa, mutta mitään ihmeempää ei vielä synny.

Toisessa vaihdossa pelikello pysähtyy aikaan 2.50, kun paluuotteluaan Kladnon paidassa pelaava Ladislav Zikmund iskee kiekon maaliin.

Vierasjoukkue puolustaa löysästi, ja puolustaja Ondrej Klapan helposti kiertävä Jagr tarjoilee Zikmundille namupassin, josta tämä lyö kiekon häkkiin.

Jagr, Zikmund ja 39-vuotias entinen NHL-tähti Tomas Plekanec muodostavat joukkueensa selvästi parhaan ketjun. He eivät ole puolustusalueen aloituksissa usein, mutta kolmikon kentällä ollessa paine pysyy useimmin vastustajan päädyssä.

Erän lopulla Jagr pääsee ajamaan vaarallisesti maalille, mutta kiekko karkaa viime hetkellä. Tauolle mennään vieraiden 2-1-johdossa. Karlovy Varyn viimeisen minuutin 3-1-maali hylätään korkeana mailana. Kun tilannetta tarkastetaan videolta, Jagr psyykkaa joukkuekavereitaan.

Ottelutapahtuma muistuttaa SM-liigaottelua. Katsojia on reilu 2000. Kotijoukkueella on oma fanipäätynsä, vieraskannattajia on toisen päädyn kulmakatsomossa. Niin sanotut rivikatsojat eivät juuri pidä ääntä tai lyö käsiä yhteen kuin maalien jälkeen.

Pelillisesti Extraligan häntäpään kamppailu ei ole SM-liigan veroista jääkiekkoa. Tempo on hitaampi ja peli huonommin organisoitua. Puolustuspeli kaikilla kentän osa-alueilla on puutteellista Suomen liigaan verrattuna.

On silti ihailtava Jagria, yhtä kentän parhaista, joka on tehtaillut pisteitä myös sarjan isoja rahaseuroja, CHL:ssäkin pärjänneitä joukkueita vastaan.

– Hän on pelannut koko kauden tällä tasolla, kertoo kokenut, Jagria ja jääkiekkoa pitkään läheltä seurannut urheilutoimittaja Zdenek Janda, joka myöhemmin illalla nostaa myös minut aavistamattani omaan Blesk-lehden juttuunsa.

Miten on mahdollista, että 49-vuotias Jagr on vieläkin tämän tason pelaaja?

– Sellainen hän vain on, Janda hymähtää.

Toisessa erässä Jagr edistää toistuvasti peliä oikeilla siirroillaan. Kladnon ylivoimat hän pelaa Plekanecin ja joukkueen kärkipakin, NHL:ssäkin pelanneen Jake Dotchinin tapaan lähes kokonaan.

Ratkaisuhalukkuus ja himo voittaa paistavat yhä kauas, mutta Jagrin ahnaat laukaukset kilpistyvät maalivahtiin tai päätypleksiin. Kladno tulee tasoihin Adam Kubikin maalilla.

Kolmas erä tarjoaa täydellisen ratkaisun ottelulle. Kladnon ykkösnyrkki myllyttää pitkään päädyssä. Jagr parkkeeraa maalin eteen, vapaana huseeraava Plekanec tarjoilee ja 49-vuotias legenda iskee kiekon maaliin.

Se jää ottelun voitto-osumaksi. Yli 23 minuuttia uurastava Plekanec on loppuhetkillä avainroolissa tappamassa alivoimaa, jonka Kladno kestää.

Jagrin peliaika on reilut 17 minuuttia: hän ei pelaa alivoimaa ja liukuu yleensä takakarvaamisen sijaan ensimmäisenä vaihtoon, jos Karlovy Vary pääsee iskemään vastaan.

Kladnon Jaromir Jagr pahanteossa Karlovy Varyn maalilla ottelussa, jossa Urheilulehti oli paikalla. Jagrin ura on uskomaton: hän pelasi Kladnon paidassa miesten pääsarjaa silloisessa Tshekkoslovakiassa jo kaudella 1988–89.

Jagr viettää mediapaastoa eikä anna tällä hetkellä lainkaan haastatteluita. Nyt hän on kuitenkin ratkaissut tv-pelin, joten Janda on toiveikas.

– Ehkä Jagr puhuukin tänään, hän toteaa median haastattelualueella, jonka läpi pelaajat kävelevät pukukoppeihin.

Ei puhu. Kladnon mediaupseeri näyttää kysyvän halukkuutta ja osa toimittajistakin yrittää leikillisesti pysäyttää Jagria, jota selvästi kunnioitetaan: kisuttelu on pientä, ja legenda saa kävellä ohi.

Joukkue palaa kopista nopeasti jäälle kiittämään uudelleen kannattajiaan, jotka juhlivat harvinaista herkkua: toista peräkkäistä voittoa. Jagr on ehtinyt vaihtaa päähänsä pipon.

Parin minuutin päästä joukkue palaa kohti pukukoppia. Yli 25 minuuttia pelannut Jake Dotchin pysähtyy Urheilulehden kohdalla. Rintakarvat rehottavat jykevän, 191-senttisen ja 95-kiloisen puolustajan aluspaidan alta.

Hänellä on 103 NHL-ottelun kokemus: ensin Tampa Bayn ja sitten Anaheimin takalinjoilta. Koronapandemian sekoittaman viime kauden Dotchin oli kokonaan pelaamatta.

– Tämä on ollut siisti kokemus. Kun sain kesällä puhelinsoiton agentiltani, ja kuulin että yksi saamistani tarjouksista on Jaromir Jagrin seuralta, minun ei tarvinnut paljon miettiä. Ajattelin, että tämä on hieno kokemus, jonka muistan loppuelämäni. Hän on niin iso laji-ikoni, Dotchin sanoo.

– Pelaajana hän on hiljainen johtaja, joka nousee esiin ja puhuu joukkuetovereilleen, kun tilanne sitä vaatii. Ensisijaisesti hän johtaa esimerkillään. On nautinto nähdä päivästä toiseen, miten hän tekee töitä.

Dotchin on Tshekissä vaimonsa ja 10 kuukauden ikäisen tyttärensä kanssa.

– Tämä on ollut vähän hullu, mutta hieno kokemus koko perheelleni.

Vierasjoukkueen Parkkonen, ECHL:stä Eurooppaan palannut puolustaja, pelaa ensimmäistä kauttaan Extraligassa. Hänkin on vaikuttunut Jagrista.

– Yllättävän hyvin hän pystyy yhä pelaamaan. Ei ole kentän huonoin, vaan melkeinpä paras, Parkkonen naurahtaa.

– Sen näkee, että hän on älykäs pelaaja. Joskus hän pärjäsi nopeudellaan ja muilla avuilla, mutta hän on niin hemmetin älykäs pelaaja. Jagr tietää, missä pitää olla, milloin syöttää ja koska laukoa.

Jagr ei siis tällä hetkellä anna haastatteluita, mikä on ihan ymmärrettävää. Kun on yli 30 vuotta kertonut näkemyksiään ja kommentoinut pääasiassa samoja juttuja, ehkä sitä ei enää jaksa.

Jagr juhlimassa maaliaan Zikmundin kanssa.

Pakko hänen on nauttia pelaamisesta ja kilpailemisesta ainakin jonkin verran, mutta uran jatkossa on selvästi surullisempiakin sävyjä. Velvollisuudentunne ja vastuu. Jagr sanoi viime keväänä julkisestikin, että hänen on yksinkertaisesti pakko pelata. Jos hän lopettaisi, seura saattaisi kaatua.

– Jos lopetan, yhteistyökumppanit häviävät ja koko seura saattaa kadota kiekkokartalta. Minulla ei ole vaihtoehtoja. Ihmiset eivät ymmärrä sitä, mutta en välitä. Vain Jumala voi tuomita minut, Jagr sanoi Lidove noviny -lehdelle viime kevään sarjanousun jälkeen.

– Niin kauan kun isäni hengittää on velvollisuuteni pitää seura hengissä. Hän pyöritti Kladnoa 20 vuotta. Poikana olisi häpeällistä kääntää selkä seuralle.

Samassa haastattelussa Jagr totesi, ettei Tshekissä ole helppoa olla julkisuudenhenkilö. Pahaa selän takana puhuvia riittää. Zdenek Jandan mukaan Jagr on silti ollut Tshekin tasavallan ylivoimaisesti suosituin urheilija. On sitä yhä.

– Siitä ei ole epäilystäkään. Joitakin kohuja tietysti välillä on. Esimerkiksi kaikki eivät pitäneet siitä, kun hän kävi presidentin kanssa Kiinassa vierailulla muutama vuosi sitten, Janda kertoo.

Jagr tunnetaan pelinumerostaan 68, joka tulee Prahan keväästä 1968. Hänen isoisänsä kuoli silloin vankilassa, johon joutui kommunistien vastustamisesta.

– Jotkut ihmiset kysyvät, miksi hän sitten meni Kiinaan? Jagr on aina sanonut, ettei asialla ole mitään tekemistä politiikan kanssa, hän oli siellä promoamassa jääkiekkoa ennen Pekingin olympiakisoja, joiden lähettilääksi hänet nimettiin.

Jagr pelasi NHL:ssä 45-vuotiaaksi.

Etenkin siihen aikaan, kun Jagr venytti pitkää NHL-uraansa, jääkiekkopiireissä spekuloitiin myös sillä, onko hänen ollut pakko jatkaa pelaamista rahan takia. Tshekkitähdellä oli tunnetusti takavuosina tuntuvat pelivelat eri nettikasinoille.

Jandan mukaan taloudellisia ongelmia ei nykyään ole. Hän tosin kertoo, että takavuosina Jagria oli mahdotonta saada mainoksiin ja esittelee lehdistökatsomossa olevaa vesipulloa, jonka etiketissä komeilee kiekkolegendan kuva.

Nykyään Jagr nähdään useiden eri tuotteiden mainoskasvona, mutta kyse ei ole henkilökohtaisen omaisuuden kerryttämisestä.

– Hän tekee mainoksia seuransa hyväksi. Kaikki tulot menevät Kladnolle. Hän sanoo aina, ettei viihdy mainoskuvauksissa, koska harjoittelisi mieluummin, mutta budjetti pitää saada täyteen.

Jagrin peliura näytti jo katkeavan muutama vuosi sitten, kun hän pelasi Tshekin kakkosliigassa kaudella 2018–19 vain muutaman pelin. Hän ilmestyi kuitenkin kaukaloon ennen pudotuspelejä, joissa latoi matkalla sarjanousuun 12+6=18 pistettä 19 ottelussa.

Viime kaudella hän palasi kaukaloon 120-kiloisena, kun paikka kokoonpanossa piti täyttää.

Nyt legenda on taas pääsarjassa sarjapaikastaan taistelevan joukkueen johtava pelaaja, vaikka toinen seuralegenda, kapteeni Plekanec näyttää toki pelillisesti vielä tärkeämmältä ryhmälle.

Jaromir Jagr on yksi kaikkien aikojen jääkiekkoilijoista.

Ilmassa leijuu enää yksi kysymys: Jos ja kun Jagrin on pakko pelata, missä vaiheessa fysiikan lait iskevät vastaan?

Jandan mielestä mikään ei viittaa siihen, että käsittämätön ura olisi tulossa päätepysäkille.

– Hänellä ei ole rajoja. Moni ihminen nauroi, kun hän sanoi haluavansa pelata 50-vuotiaaksi. Helmikuussa hän on viisikymmentä ja pelaa Extraligan joukkueen kärkiketjussa. Mikään ei ole hänelle mahdotonta.

– Plekanec on avainasemassa. He ovat pelanneet paljon kimpassa. Hän on loistava sentteri, joka tietää, miten pelata Jagrin kanssa. En usko, että pelaaminen ilman Plekanecia olisi Jagrille niin hauskaa.

