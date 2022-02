Lotta Harala on tuotteistanut itsensä tv- ja sometähdeksi – nyt pikajuoksija kertoo avoimesti miten teki sen

Lotta Harala jakaa kaikki kuulumisensa ja kipeätkin asiat avoimesti sosiaalisessa mediassa. Missä määrin urheilija voi säädellä sitä ja miten se vaikuttaa urheilulliseen uskottavuuteen?

Kaupin harjoituskeskukseen Tampereella saapuva Lotta Harala on helppo tunnistaa. Hän liikkuu kainalosauvoilla, ja toinen sääri on tiukasti paketoitu. Takana on muutamien viikkojen takainen iso ja epätavallisempi operaatio, jossa puolitoista vuotta pika-aituria vaivannut säären rasitusmurtuma operoitiin. Lääkärit Ilkka Räsänen ja Tuomo Karila tekivät luusiirrännäis­leikkauksen, jolla murtuman toivotaan luutuvan kisakuntoon jo tulevaksi kesäksi.