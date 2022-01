Petturiksi leimattu DDR:n olympiavoittaja hylättiin – päätyi treenaamaan rupuiseen autotalliin ja nousi supertähdeksi

Henry Maske oli ammattinyrkkeilyn maailmanmestari, joka ponnisti DDR:n betonilähiöstä yhdistyneen Saksan supertähdeksi. ”The Gentleman” oli uranuurtaja, joka nosti nyrkkeilyn ylenkatsotusta marginaalista massojen rakastamaksi tv-showksi.

Täpötäyteen Westfalen-halliin vyöryi arkaaiselta vaikuttava sävel. Melodia kohosi ja laski, aaltoina se huokui yli jännitystä tihkuvan katsomon. Kun kuoro alkoi laulaa muinaisuskonnolliselta värssyltä vaikuttavia sanoja, ihmiset varvistelivat hermostuneina nähdäkseen vilauksen mestarista, ja todellakin, tässä illassa oli jotakin rituaalista, jotakin myyttistä ja arvokasta. Totuuden hetki lähestyi.

Henry Maske lähestyi.

Raskaan keskisarjan hallitseva maailmanmestari kulki katsojamassan läpi kohti kehää tunnetun, hypnoottisen sisäänmarssisävelmänsä, Vangelisin Conquest of Paradisen johdattama. Hänen edellään kannettiin kultaista mestaruusvyötä ja Saksan lippua, ja Maske tunsi kuinka sydän hakkasi kiihkeänä pop-taiteella koristellun värikkään otteluviitan alla.

– Nyrkkeily on erittäin rehellinen laji. Menestyä voi vain, jos antaa kaikkensa ei vain kehässä vaan hyvin pitkän aikaa. On uhrattava itsensä vuosien ajan. Vaikka meidän lajissamme ottelun voi voittaa hetkessä, yhdellä heilautuksella, huipulle pääsee äärimmäisen hitaasti. Ainoastaan nälkäisimmät yltävät sinne, Maske kertoo nyt, vuosia myöhemmin, Urheilulehden haastattelussa videopuhelun välityksellä.

Henry Maske, The Gentleman, on yksi kaikkien aikojen kuuluisimmista eurooppalaisista nyrkkeilijöistä. Hän oli olympiavoittaja DDR:n lipun alla ja myöhemmin ammattilaisena maailmanmestari. Hän käynnisti jälleenyhdistyneessä Saksassa hurjan nyrkkeilybuumin.

Tuo kiihkeä, jännitystä tihkuva otteluilta Dortmundin Westfalen-hallissa toukokuussa 1995 oli yksi Saksan nyrkkeilyhurmion ehdottomista kohokohdista. Masken intensiivistä ottelua haastajaansa Graciano Rocchigiania vastaan seurasi hallissa yli 13 000 silmäparia ja television ääressä peräti 13,8 miljoonaa saksalaista. RTL-kanavalle se oli uusi ennätys.

Miten ihmeessä nyrkkeilystä saattoi tulla massojen rakastama viihdetuote jalkapallomaassa? Ja kuinka juuri Maskesta, niin tyyliltään kuin taustaltaan kovin epäsuositusta urheilijasta, saattoi tulla koko kansan supertähti?

Kamppailut Graciano ”Rocky” Rocchigiania vastaan keräsivät saksalaiset RTL-kanavalle.

”Vau!” Maske hengähtää amerikkalaistyyliin useamman kerran haastattelun aikana. Ja ehkä tuo ”vau”, uskomattomuuden ja odottamattomuuden ilmaus, on tosiaan tyhjentävin vastaus yllä mainittuihin kysymyksiin, kenties se on paras kuvaus hänen poikkeuksellisesta urastaan idästä länteen, amatööristä ammattilaiseksi, betonilähiöstä show-idoliksi.

Vau! Näin siinä kävi.

Henry Maske syntyi tasan 58 vuotta sitten, 6. tammikuuta 1964, Treuenbrietzenin kylässä Potsdamin kupeessa. Hän oli perheen kolmesta lapsesta nuorin, hänen äitinsä työskenteli palkanlaskijana, isä metallimiehenä isossa teollisuuslaitoksessa.

Nyrkkeilyn Henry aloitti vain kuusivuotiaana, sattumalta. Eräs koulukaveri asui urheiluhallin vieressä ja halusi käydä kokeilemassa nyrkkeilytreenejä. Kaveri pyysi Henryn mukaan.

– Astuimme yhdessä hallin ovista sisään, ja minä lähdin vasta 26 vuoden kuluttua, kaverini heti parin viikon päästä, Maske virnistää.

Innokas pikkupoika treenasi paljon mutta otella hän ei saanut. Nyrkkeilyn sääntöjen mukaan ottelut oli sallittu vasta kymmenvuotiaana. Yli kolmen vuoden odotus tuntui ikuisuudelta, ja varsinkin yhdeksänvuotiaana Masken motivaatio alkoi pahasti hiipua. Isä kuitenkin vaati poikaansa jatkamaan ja valmentaja yritti hankkia kasvatilleen poikkeusluvan, mikä lopulta onnistui.

– Ottelin ensimmäistä kertaa yhdeksän vuoden ja yhdeksän kuukauden iässä, toisen kerran heti kuukautta myöhemmin. Siitä se lähti, ottelut sytyttivät minuun uuden liekin, Maske kertoo.

Henry Maske esittelee reiluna parikymppisenä DDR:n vuoden 1986 mestaruusvyötä.

Seuraava askel koettiin 13-vuotiaana, kun Maske voitti spartakiadit, DDR:n nuorten mestaruuskisat. Pian sen jälkeen postiluukusta kolahti kutsu urheilukouluun Frankfurt an der Oderiin, mikä tarkoitti muuttoa pois kotoa, sisäoppilaitosta ja ympärivuorokautista työntekoa urheilu-uran eteen. Kunnianhimoinen Maske oli valmis siihen.

– Minusta lapset ja nuoret ovat usein sitkeämpiä ja paljon kestävämpiä kuin nykyisessä ilmapiirissä uskomme. Enkä nyt tarkoita mitään kidutusta vaan kovia treenimääriä. Urheilukoulu sopi minulle, koska asenteeni oli kohdallaan, halusin näyttää kaikille mihin pystyn.

Frankfurtissa Maske treenasi kymmenen tai yksitoista kertaa viikossa. Jokainen päivä oli tarkasti organisoitu ja siihen mahtui vain koulua ja harjoittelua, väliin unta ja ruokailut.

Vaikka hän ei ollut vannoutunut sosialisti, Maske näki jo nuorena DDR:n systeemin tarjoavan erinomaiset kortit menestykseen urheilussa.

– Käytin hyväkseni DDR:n tarjoamat mahdollisuudet, loistavat olosuhteet ja erinomaisesti koulutetut valmentajat. Meitä urheilijoita kutsuttiin diplomaateiksi verryttelypuvuissa ja meidän tehtävämme oli näyttää maailmalle, että sosialismi oli menestyksekäs systeemi. Ei poliittisella ulottuvuudella ollut minulle varsinaisesti merkitystä, mutta totta kai politiikka vaikutti siihen, millainen urheilujärjestelmä eri mailla oli. Olin onnekas, sain paljon etua systeemistämme, Maske kertoo.

” DDR:n ainoa markkinatalous oli urheilu, siinä vain voittajalla oli väliä. Se oli kovaa menoa, kompromissitonta.

Henry Maske uransa ensi vaiheessa edustamassa Itä-Saksaa. Kuva Rostockissa käydystä maaottelusta Länsi-Saksaa vastaan.

Ensimmäiset aikuisten arvokisansa Maske otteli vain 19-vuotiaana Bulgarian Varnassa, ja ylsi heti EM-pronssille. Se oli huikean lupaava suoritus, ehkä liiankin lupaava.

Vuotta myöhemmin Maske putosi maan pinnalle, sillä hän hävisi jo puolivälierässä Kuubassa sosialististen maiden varjo-olympialaisissa. Ennen olalle taputtaneet nyrkkeilyliiton johtajat käänsivät nyt nuorukaiselle selkänsä ja Masken valmentaja Manfred Wolke jätettiin ulos kauden päätteeksi pidetyltä palkintomatkalta. Nuori Maske sai ensimmäistä kertaa kokea, ettei tuki urheilussa ole automaattista vaan ensin oli tehtävä tulosta.

– DDR:n ainoa markkinatalous oli urheilu, siinä vain voittajalla oli väliä. Se oli kovaa menoa, kompromissitonta. Edelliskauden suorituksilla ei ollut mitään merkitystä, hän sanoo.

Maske otti opiksi tuttuun tyyliinsä: hän alkoi tehdä entistä enemmän töitä. Ja voitot seurasivat toisiaan. Seuraavina vuosina hän voitti kolmesti EM-kultaa ja Soulissa 1988 olympiakullan. MM-kisoista tuli ensin hopeaa, sitten kultaa Moskovassa 1989.

– Sanoisin, että merkittävin tittelini amatöörinä oli olympiavoitto. Tärkein otteluni sen sijaan... Kyllä se oli MM-kisojen finaali 1989. Kolme vuotta aikaisemmin Renossa hävisin Darin Allenille omien virheideni takia, se harmitti vietävästi. Nyt 1989 kamppailin yhtä painoluokkaa ylempänä Kuuban Pablo Romeroa vastaan, hän oli kaksinkertainen maailmanmestari. Voitin ottelun kuitenkin selvästi ja sain turnauksen parhaan nyrkkeilijän palkinnon. Se oli – vau! Valtava kunnia.

Henry Maske voitti keskisarjan (75 kiloa) kultaa Soulin olympialaisissa 1988. Hopealle jäi Kanadan Egerton Marcus.

Syksyllä 1989, vain reilu kuukausi voitokkaiden MM-kisojen jälkeen, maailma muuttui äkkiä. Muuri kaatui Berliinissä, Itä-Saksa avasi rajansa ja koko DDR romahti. Maske oli 25-vuotias, kun hänelle avautui aivan uusia mahdollisuuksia.

Kolmantena päivänä muurin kaatumisen jälkeen Maske kulki vaimonsa kanssa rajan yli Länsi-Berliiniin ja söi ensimmäistä kertaa elämässään McDonald’sissa. Silloin hän ei vielä aavistanut, että reilu vuosikymmen myöhemmin hän omistaisi useamman McDonald’s -pikaruokalan Leverkusenissa ja sen lähistöllä.

Myös ura sai uutta ravintoa, kun Maskeen otti yhteyttä länsisaksalainen nyrkkeilypromoottori Wilfried Sauerland: miten olisi ammattinyrkkeily?

– Totta kai siinä oli eroa, tienasinko 10 000 DDR-markkaa vai sainko otteluista kuusi- tai jopa seitsenlukuisia numeroita lännen valuuttaa. Olimme nuoria, muttei fiilis ollut sellainen, että nyt pitää äkkiä kiskoa kaikki raha irti, vaan annoimme itsellemme aikaa. Valmentajani sanoi jo vuosia aikaisemmin: ”Poika, jos teet sen mitä osaat niin hyvin kuin mahdollista, kaikki tulee elämässä ihan itsestään.” Sisäistin sen ajatuksen. Urheilussa tein kaikkeni, mutta taloudellisesti olisin varmaan voinut saada enemmän irti noina vuosina. Muttei sillä väliä, minulla menee hyvin, Maske tiivistää ja lisää naurahtaen: – Olihan se silti täysin uskomaton tunne, kun pysäköin vanhan Trabini ja nousin upouuden, punaisen BMW:n kyytiin. Vau! Sen hetken muistan aina!

Ammattilaiseksi siirtyminen toi Maskelle auton ja uuden pankkitilin, mutta myös ongelmia. Hänestä tuli idässä ensin syntipukki, eräänlainen maanpetturi.

– Asuimme yhä perheeni kanssa 15-kerroksisessa kerrostalossa Frankfurt an der Oderissa, siinä samassa vuokra-asunnossa kuin ennenkin. Yhteensä 68 neliömetriä neljälle hengelle, oli aika ahdasta. Ja alhaalla seisoi se punainen BMW, Maske muistelee.

– Aluksi ihmiset suhtautuivat meihin tosi kriittisesti, se oli pelottavaakin. Tyyliin DDR:ssä koulutettu ja nyt tienaa lännessä rikkauksia, siitä ei tykätty. Vasta parin vuoden kuluttua ihmisten asenne alkoi muuttua, kun he huomasivat, että olimme vaimoni kanssa ihan samanlaisia kuin ennenkin. Muutimme betonilähiöstä pois vasta 1995, silloin olin ollut jo kaksi vuotta maailmanmestari ammattinyrkkeilijänä.

Olosuhteiden puolesta muutos amatööristä ammattilaiseksi oli katastrofi. Kun Masken seura Frankfurt an der Oderissa sai kuulla tähtensä ammattilaissopimuksesta, se heitti olympiavoittajan heti ulos. Valmentaja Wolke onnistui löytämään lähistöltä vanhan autotallin, josta remontoitiin edes jonkinmoinen treenisali.

– Ne harjoittelutilat olivat todella ahtaat ja vaatimattomat. Kehä oli käsittämättömän pieni. Kaksi säkkiä ripustettiin kattoon roikkumaan ja nurkassa oli suihkukoppi, ei muuta. Kun säkin löi seinää vasten, laasti murtui ja satoi palasina alas – ja olihan se mahtavaa! Tuntui kuin eläisi jossakin tarinassa, matkalla Bronxista menestykseen, se oli se tunne. Sain siitä todella paljon motivaatiota ja voimaa. Se oli jotenkin niin seksikästä! Maske kertoo silmät loistaen.

Surkeat harjoitteluolot kuvastivat nyrkkeilyn asemaa Saksassa. Laji oli täysin marginaalissa varsinkin lännessä, ”imagoskaalalla miinus kolme” kuten Maske kuvailee.

” Kun säkin löi seinää vasten, laasti murtui ja satoi palasina alas – ja olihan se mahtavaa!

Kun Maske valmistautui vuonna 1993 ensimmäiseen MM-otteluunsa ammattilaisena, RTL-kanavan televisioimaan kamppailuun Düsseldorfissa, kimaltavien show-bisneskulissien takana oli jälleen harmaampi todellisuus: harjoitusleiri pidettiin wuppertalilaisessa halvassa hotellissa, jonka kulahtanut koripallohalli toimi Masken treenitilana.

– Oli helmikuu ja hallissa ihan pirun kylmä, sitä ei edes lämmitetty. Yhdessä nurkassa oli improvisoitu kehä ja hiekkasäkki sidottiin roikkumaan koripallokoriin. Olihan se hardcorea. Mutta olosuhteet olivat mitä olivat, eikä valittaminen auttanut mitään. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin kestää ja pitää turpa tukossa. Jos tästä selviät, voitat matsinkin, ajattelin silloin.

Maske kesti ja voitti. Hän löi yhdysvaltalaisen ”Prinssi” Charles Williamsin pisteillä ja oli nyt IBF-liiton maailmanmestari – sekä yhtäkkiä myös jonkinmoinen tv-tähti, kiitos nyrkkeilyn ohjelmistoonsa ottaneen RTL-kanavan. Nyrkkeilybuumi alkoi kuplia Saksassa.

– En tietenkään osannut odottaa sellaista suosiota. RTL oli uusi tv-kanava, jolla oli formulat ja nyrkkeily, ja siellä tajuttiin, että live-lähetyksillä saattoi olla suurta vetovoimaa, jos pääosan esittäjät ovat kiinnostavia. Ja minä sekä Axel Schulz olimme, viihdytimme katsojia satavarmasti, ja kehitys oli hurjaa. 1993 ensimmäisessä MM-ottelussani katsojia oli kolme miljoonaa ja syksyllä 1996 meillä oli korkeimmillaan lähes 20 miljoonaa katsojaa. Hetkessä tapahtui tosi paljon. Yhtäkkiä kahviloissa 60-vuotiaat rouvat keskustelivat nyrkkeilystä, Maske kuvailee.

IBF-liiton tuore maailmanmestari: ”Prinssi” Charles on kaatunut Düsseldorfissa 1993.

Erityisesti kaksi MM-ottelua Masken ja länsiberliiniläisen ”Rocky” Rocchigianin välillä vuonna 1995 sinkosi nyrkkeilyn suosion taivaisiin. Ensimmäinen kamppailu Dortmundin täpötäydessä Westfalen-hallissa päättyi hyvin niukoin tuomariäänin Masken eduksi. Puolisen vuotta myöhemmin oteltiin uudestaan Münchenissä, ja siinä ottelussa Maske oli selvästi parempi. Hän kontrolloi tuttuun tapaansa etummaisella, oikealla nyrkillään vastustajaa, onnistui pitämään tämä etäällä ja iskemään vasurillaan selkeitä osumia.

Maske ei ollut tyyliltään kovin näyttävä nyrkkeilijä, eikä hän vastannut suuren yleisön stereotyyppistä kuvaa aggressiivisesti hakkaavasta kehäraakista. Sen sijaan hän piti vastustajan mielellään etäällä etukädellään, sai tämän seuraamaan itseään ja puolusti hyvin, iski sitten ulottuvalla vasurillaan. Hän ei myöskään juuri provosoinut vastustajaansa rumin sanoin julkisuudessa vaan käyttäytyi varsin hillitysti. Tästä kaikesta johtuen hän sai lempinimen Herrasmies.

– Jo DDR-aikaan minua kohdeltiin julkisuudessa välillä kriittisesti, koska olin erilainen tyyliltäni. En vastannut tyypillistä nyrkkeilijäkuvaa. Olin varmasti taktisesti ajattelevampi ottelija, joka liikkui ja otti aikansa, en taistellut vain raa’alla voimalla ja aggressiivisuudella, Maske kuvailee.

Ihmiset oppivat tykkäämään. Maske saattoi ehkä otella vähän tylsästi mutta hän myös voitti. Jatkuvasti. Hän puolusti MM-titteliään kymmenen kertaa, eikä se jäänyt mediassa huomaamatta:

– Eräs suuren bulevardilehden päätoimittaja sanoi minulle: Herra Maske, niin kauan kuin olette menestyksekäs, saatte meillä loputtomasti palstatilaa, hän kertoo hymähtäen.

Masken menestys ja persoona olivat se perusta, jolle Saksan 1990-luvun nyrkkeilybuumi rakennettiin. Nyrkkeily oli ollut maassa suosittua viimeksi 1930-luvulla, kun Max Schmeling oli raskaan sarjan maailmanmestari. Nyt koettiin uusi kulta-aika. Lajin imago huonomaineisten jengien ja punaisten lyhtyjen kortteleiden urheiluna vaihtui arvostetummaksi, jopa taidepiirit saattoivat yhdistää tapahtumiinsa nyrkkeilyotteluita.

Myös Masken oma asiallinen ja älykäs esiintyminen julkisuudessa sekä hänen ihannevävymäinen ulkonäkönsä loivat täysin uuden, niin työläis- kuin porvaripiirien rakastaman nyrkkeilijätyypin. Ja merkittävää oli totta kai: Maske yhdisti itää ja länttä. Hän oli ensimmäinen yhteissaksalainen supertähti, joka tajusi tulleensa lopullisesti hyväksytyksi 1993, kun aluksi niin skeptiset urheilutoimittajat valitsivat hänet Saksan vuoden urheilijaksi.

– Kaikki tapahtui niin äkkiä. En osannut silloin varsinaisesti reflektoida suosiotani, miettiä syitä ja taustoja, vaan sitä vain eli, otti tilanteen sellaisena kuin se oli. Onnekasta oli joka tapauksessa se, ettei minun tarvinnut muuttua mitenkään. Sain olla oma itseni ja minusta tykättiin.

Taktisesti fiksu Maske teki urallaan kenties vain yhden virhearvion: hän ilmoitti vuonna 1996, jo kuukausia ennen MM-ottelua yhdysvaltalaista Virgil Hilliä vastaan, että lopettaisi uransa tuohon kamppailuun. Hän hävisi. Oman heikon esityksen takia mutta myös epäillen, että tuomarit suosivat Hilliä.

– Huomasin ottelun aikana, että jokin karkaa minulta. En saanut ottelusta otetta. Olin hämmentynyt ja ärsyyntynyt, aika oli vähissä, eivätkä voimani vain riittäneet. Tapahtui jotakin, mihin en ollut valmistautunut, ja suutuin itselleni typeryydestäni. Ja erät kestivät yhä kolme minuuttia, mutta huomasin aika pian joka erässä, että tarvitsisin tauon, olin täysin puhki. Jouduin siksi luopumaan tittelistä, en voinut sille mitään, Maske kuvailee tuntojaan.

Heti ottelun jälkeen hän ei halunnut hyväksyä tappiota, valitti lopettamispäätöksensä vaikuttaneen tulokseen. Nyt hän sanoo oppineensa hyväksymään tappion.

Maske riisui joka tapauksessa hanskansa 1996, vain 32-vuotiaana. Ensin hän keräsi tukun palkintoja, esimerkiksi tv-palkinnot Bambin ja Kultaisen kameran, sai jopa vuoden kravattimiehen arvonimen ja tuli valituksi Saksan urheilun kunniagalleriaan. Hän perusti säätiön huono-osaisten lasten hyväksi ja aloitti McDonald’s-yrittäjänä. Lisäksi hän kokeili näyttelemistä ja esiintyi puhujana eri tapahtumissa, vietti paljon aikaa kolmen lapsensa kanssa.

Äkkiä tapahtui kuitenkin jotakin yllättävää. Tammikuussa 2006 Virgil Hill, jolle Maske oli viimeisen kamppailunsa hävinnyt, voitti uudelleen itselleen MM-tittelin. Tuo uutinen pysäytti Masken.

– Hillin ottelu teki minuun suureen vaikutuksen. Vau – kuinka vahvasti hän otteli! Ja asetin itselleni kysymyksen: pystyisinkö minäkin tuohon? En päässyt siitä ajatuksesta enää irti, Maske muistelee.

Kunnianhimo oli taas herännyt ja hampaankolossa hiersi. Maske mietti kuukauden, pari. Sitten hän päätti palata, haastaa Hillin revanssiotteluun.

– En ollut nyrkkeillyt kymmeneen vuoteen. Hain säkin kellarista ja ripustin sen kattoon, löin siihen ja ajattelin, että voi ei... Olen niin kaukana, uskomattoman kaukana siitä, mihin haluan. Tajusin, että tässä kestää, Maske pyörittää päätään ja kertoo, miksi oli kuitenkin optimistinen: – Tiesin menneisyydestä, että osaan korjata ottelutaktiikkaani toiseen kohtaamiseen. Tiesin nyt, kenen kanssa olin tekemisissä ja mitä minun pitäisi tehdä toisin. Voitin aina toiset kohtaamiset.

Comeback oli silti riski. Monet kritisoivat Maskea, koska hän eräällä tavalla riskeerasi maineensa, hänen arveltiin halajavan julkisuutta ja tarvitsevan rahaa – ja hän saikin ottelusta 1,5 miljoonaa euroa.

Maske itse puhuu vain vahvasta sisäisestä revanssihalusta:

– Se ottelu oli eräänlainen bonus. En voi sanoa, että se nosti minut jollekin uudelle arvostuksen tasolle, mutta olen kiitollinen, että sain sen tilaisuuden. Minusta tuntui, että Virgil ikään kuin heitti minulle hanskan kehään 2006, kun hän voitti MM-ottelunsa. Ja minä nostin hanskan ylös, vastasin haasteeseen. Sillä Virgil oli taas mestari, oli merkittävää otella häntä vastaan – ja voittaa. Se oli motivaationi.

Maske yllätti yleisön, sillä hän otteli vahvasti. Kymmenen vuoden poissaoloa ei juuri huomannut. Ottelu oli aluksi tasainen, mutta Maske sai yliotteen ja voitti Hillin lopulta selvin tuomariäänin.

Revanssi oli onnistunut – ja sen jälkeen hän ilmoitti lopullisesti lopettavansa.

Masken paluu kehiin vuonna 2007 yllätti monet. Kun hän sai revanssin Virgil Hillistä, ura oli siinä.

” Voitin aina toiset kohtaamiset.

Tätä nykyä Henry Maske on yrittäjä. Hän yrittää samalla elvyttää Saksan nyrkkeilyä lamastaan uuden tekniikan avulla.

Nyt paluuottelustakin on jo 15 vuotta, ja Maske on jälleen palannut nyrkkeilyn pariin. Hän vaikuttaa nyt kulisseissa, taktisesti laskelmoivana kuten aina, sillä hän on uutta teknologiaa nyrkkeilyharjoitteluun tuovan yrityksen toimitusjohtaja.

Kyse on älykellosta, joka laitetaan hanskan alle ja joka mittaa lyöntien voimaa, tiheyttä, tyyppejä. Maske on varma, että se on harppaus lajille, sillä nyt urheilijat voivat terävöittää harjoitteluaan, heillä on dataa lyönneistä ja siitä, kuinka voima tai lyöntitiheys kehittyy ottelun kuluessa.

Yritys haluaa uudistaa nyrkkeilyä, mutta muuten lajilla menee heikosti maassa. Lajibuumi on ollut jo pitkään ohi.

– Tuntuu, että tällä hetkellä Saksassa ei ole sellaista kulttuuria ja vakaumusta, jota huipulle pääsemiseen vaaditaan. Lahjakkuuksia löytyy aina, mutta lahjakkuus on vain mahdollisuus, ei kukaan menesty vain sillä. On oltava pitkään nälkäinen, todella pitkään, siten voi hiljalleen nostaa laatunsa huipputasolle, Maske arvioi.

The Gentleman osasi tuon kaiken, pitkäjänteisyyden, työnteon ja nälän. Hänen uransa kuuluu hienoimpiin eurooppalaisiin nyrkkeilytarinoihin, Masken omin sanoin: Vau!