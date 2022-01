Voiko tv-ohjelmien katsojamääriin luottaa? Asiantuntija kertoo, miten iso osa luvuista menee pieleen

Finnpanelin julkaisemia lukuja suomalaisten television katselusta seurataan tarkkaan ja urheilulajeja jopa arvotetaan katsojamäärien perusteella, mutta miten luotettavia luvut lopulta ovat?

Vastakkain kaksi suomalaista suurseuraa.

Kummallekin joukkueelle kauden viimeinen ottelu.

Panos korkein mahdollinen, sillä voittaja vie varmuudella mestaruuden.

Veikkausliigakauden 2021 huipennus oli täydellinen: 26 ottelun jälkeen oltiin tilanteessa, että yksi ottelu ratkaisisi kaiken.

Käsillä on ottelu, joka takuulla kiinnostaisi suurtakin yleisöä.

Niin ainakin moni ajatteli.

Toisin kuitenkin kävi, kun suomalaisten television katsomista mittaava Finnpanel julkaisi katsojaluvut ennakkoon hehkutetulle KuPSin ja HJK:n väliselle kohtaamiselle. Suomalaisen sarjajalkapalloilun lähihistorian suurinta kamppailua katsoi Ruutu+-suoratoistopalvelusta keskimäärin 23 000 henkilöä.

Se oli hävettävän pieni lukema maan harrastetuimman lajin pääsarjan ”finaalille”.

Niin pieni, että lukema aiheutti syystäkin ihmetystä.

Kuinka luotettavina Finnpanelin ilmoittamia katsojalukuja voi pitää?

Televisiossa pyörii hiihdon maailmancup.

Kolmihenkisen perheen isä istuu sohvalla.

Hän on hetki sitten istahtanut laiskanlinnaan ja avannut television, joka on ensi töikseen kysynyt television katselijaa.

Perheen isä on napannut käteensä erillisen kaukosäätimen ja painanut ohjaimessa olevaa nappia, johon on rekisteröity hänen tietonsa. Pian saman tekee perheen poika, joka istahtaa myös sohvalle katsomaan hiihtoa. Hänelläkin on erillisessä kaukosäätimessä oma nappinsa.

Finnpanelin laite rekisteröi painallukset ja tunnistaa, mitä televisiosta katsotaan.

Näin määritellään se, mitä suomalaiset katsovat lineaarisesta televisiosta.

– Laitteita on noin tuhannessa taloudessa Suomessa, ja tutkimuksessa on mukana kaikki kolme vuotta täyttäneet perheenjäsenet. Yhteensä noin 2 100 henkilöä, Finnpanelin toimitusjohtaja Lena Brun kertoo.

Paneelin rakenne on kuin koko Suomi minikoossa: yksittäinen henkilö edustaa keskimäärin 2 400 muuta samanikäistä, samaa sukupuolta ja samalla alueella asuvaa henkilöä.

– Yli 50-vuotiaita on Suomessa noin puolet väestöstä. Heitä on paljon, ja he katsovat televisiota paljon. Katsojalukuja ohjaavat hyvin paljon varttuneemman väestön mieltymykset, Brun myöntää.

– Katsojalukuja ohjaavat hyvin paljon varttuneemman väestön mieltymykset, Finnpanelin toimitusjohtaja Lena Brun kertoo. Brun on itse entinen korkeushyppääjä, jonka ennätys on 185.

Se saattaa selittää myös monien perinnelajien kuten hiihdon, yleisurheilun ja mäkihypyn kovia katsojalukuja, jotka ainakin stereotyyppisesti on mielletty suurten ikäluokkien suosimiksi lajeiksi.

Varttuneempi väestö katsoo eri ohjelmia kuin nuoremmat sukupolvet.

Finnpanelin mukaan marraskuussa 10–24-vuotiaiden ikäryhmässä katsotuin ohjelma oli Suomen ja Ranskan välinen jalkapallon MM-karsintaottelu. Niin oli myös 25–44-vuotiaiden kohdalla.

Kuningaslaji putosi listoilta kokonaan, kun siirryttiin 45–64-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmiin. Näissä ikäryhmissä MM-karsintaottelu ei mahtunut edes kuukauden 20 katsotuimman ohjelman joukkoon.

Urheilua edusti hiihto.

– Perinteisesti suositut lajit kuten jääkiekko ja hiihto ovat yhä selkeästi katsotuinta urheilua. Yleisesti yllätys oli, kuinka hyvät katsojaluvut Huuhkajat keräsi EM-avauksessaan, Brun kertoo.

Jalkapallon EM-kisat näkyivät Ylen kanavilta, mikä lisäsi katsojamääriä.

Sillä on iso merkitys, miltä kanavalta urheilua tulee.

Tilastokeskuksen selvityksessä vuonna 2019 todettiin, että kanavien katseluosuuksissa on huomattavia ikäryhmittäisiä eroja: Mitä vanhemmasta aikuisväestöstä oli kyse, sitä suurempi oli julkisen palvelun kanavien osuus katselusta. Nuoret sen sijaan seurasivat kaupallisia kanavia enemmän kuin julkisen palvelun kanavia.

– Sisältö ratkaisee, ja Ylen kanavilla on huomattavasti enemmän uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmia, jotka kiinnostavat varttuneempaa väkeä, Brun huomauttaa.

Television katselu on kuitenkin murroksessa.

Brun sanoo, että kaikesta katselusta noin neljä viidesosaa tapahtuu yhä lineaarisesta televisiosta.

– Hiljalleen sisältöjen kuluttaminen on siirtymässä verkon kautta tapahtuvaan katseluun. Sellainen trendi on ollut jo useamman vuoden näkyvillä.

Kanavien määrä on kasvanut ja suoratoistopalveluiden suosio jatkaa kasvuaan.

Veikkausliigankin huipennus oli nähtävillä ainoastaan maksullisesta Ruutu+-palvelusta.

” Hiljalleen sisältöjen kuluttaminen on siirtymässä verkon kautta tapahtuvaan katseluun.

Vuodesta 2018 lähtien Finnpanelin mittaritutkimus on laajentunut koskemaan myös suoratoistopalveluista Yle Areenan, mtv-palvelun ja Ruudun katselua: erillisen mittalaitteen avulla tunnistetaan talouden käytössä olevat verkkoon kytketyt katselulaitteet ja niillä katsotut sisällöt edellä mainituista suoratoistopalveluista.

Myös puhelimen mobiilidatan avulla katsotut ohjelmat otetaan Finnpanelin mittauksissa nykyisin huomioon, vaikka talouksissa oleva mittauslaite ei tällaista katsomista tunnistakaan.

– Saamme Yle Areenasta, mtv-palvelusta ja Ruudusta oikeastaan kaiken datan riippumatta siitä, millä laitteella ohjelman käynnistys on tehty. Tätä dataa yhdistämme paneelitalouksien tuottamaan tietoon. Tulokset ovat hyvinkin luotettavia, koska ne perustuvat kyseisten suoratoistopalveluiden dataan kunkin palvelun kokonaiskäytöstä, Brun sanoo.

Olennaista on kuitenkin yhä se, painavatko paneelin osallistujat henkilökohtaista läsnäolonappiaan, kun he alkavat katsoa jotain ohjelmaa. Toinen tärkeä hetki on painaa nappia silloin, kun ohjelmaa ei enää katsota.

Joidenkin ohjelmien suosiota selitetään toisinaan sillä, että kanava on jäänyt päälle jonkun suositun ohjelman jälkeen.

Finnpanelilla tiedetään tämä.

– Paneelin jäsenten pitää päättää läsnäolonsa aina, kun he eivät katso enää ohjelmia. Jos he eivät tätä tee, tulokset luonnollisesti vääristyvät. Teemmekin pistokokeita, joilla tarkistamme ja mittaamme läsnäolonapin käyttöä, Brun sanoo.

On luonnollista, että toisinaan läsnäolonapin painaminen unohtuu. Joskus sitä ei ehkä vain jakseta painaa.

– Pistokokeidemme perusteella 95 prosentissa käyttötilanteissa panelistit toimivat ohjeistamallamme tavalla, Brun sanoo.

” Paneelin jäsenten pitää päättää läsnäolonsa aina, kun he eivät katso enää ohjelmia. Jos he eivät tätä tee, tulokset luonnollisesti vääristyvät.

Finnpanelin julkaisemia lukuja suomalaisten television katselusta seurataan tarkkaan.

Finnpanelin teettämä tutkimus on matemaattisella kielellä otantatutkimus.

Tavallisesti otantatutkimukset ovat esillä vaalien aikaan, kun puolueiden tai poliitikkojen suosiota mitataan.

Vaaligalluppien otos on hyvin usein jotain 1 000–2 000 henkilön väliltä. Ei ole sattumaa, että juuri 2 000 on sellainen otosluku, jonka katsotaan edustavan koko kansaa.

– Totta kai isompi otos tarkoittaa aina tarkempaa tulosta. Kyse on kustannusten ja hyödyn tasapainottelusta. Muutaman tuhannen vastaajan jälkeen otoskoon kasvattaminen pienentää virhemarginaalia niin vähän, ettei sillä ole käytännössä enää merkitystä, Jyväskylän yliopiston tilastotieteen lehtori Harri Högmander sanoo.

Periaatteessa on mahdollista, että politiikan mielipidetutkimuksissa kyselyyn valikoituisi poikkeuksellisen paljon vain tietyn puolueen kannattajia. Yhtä lailla Finnpanelin otokseen voisi osua poikkeuksellisen iso määrä esimerkiksi intohimoisia pesäpalloperheitä, jotka vääristävät tuloksia.

– Emme pysty takaamaan, etteikö edellä mainittu tilanne voisi toteutua, mutta se on hyvin epätodennäköistä, Brun sanoo.

Tällaisten virheiden todennäköisyys pienenee entisestään, jos otosta ositetaan. Ositetulla otannalla tarkoitetaan sitä, että otos on pilkottu esimerkiksi sukupuolen ja ikäluokan mukaan.

Huomattavasti tarkempiinkin yksityiskohtiin voidaan mennä.

– Miten markkinatutkimusyritykset otostaan osittavat, niin kyse on usein heidän salaisista Coca Cola -resepteistään. Sillä pystytään pienentämään sitä satunnaisvaihtelua eli kontrolloimaan sitä, mitä sakkia siihen otokseen sattuu, Högmander kertoo.

Finnpanelin kohdalla varsinaiseen otokseen päädytään erillisen ”TV-taloudet Suomessa” -tutkimuksen jälkeen: yritys lähettää kahdesti vuodessa 6 000 satunnaisesti valitulle henkilölle kyselyn, jolla selvitetään esimerkiksi tv-laitteiden omistusta, käyttöä ja ohjelmien katselua.

Näin Finnpanel muodostaa itselleen tietopankin, josta valitaan lopulta paneelin varsinaiset osallistujat. Talouksista noin 20–25 prosenttia vaihdetaan vuosittain.

Noin 2 000 henkilön otanta antaa oikeansuuntaisia tuloksia, jos otanta- ja tutkimusmenetelmät ovat kunnossa.

– Silloin ei ole edes mitään väliä, mitataanko kiinalaisten vai mikkeliläisten lukuja. Populaation koolla ei ole tässä kohtaa merkitystä, Högmander huomauttaa.

Veikkausliigan ratkaisuottelu KuPS:n ja HJK:n välillä lokakuun lopussa aloitti keskustelun siitä, miten urheilulähetysten katsojamäärät määritellään.

Täysin täsmällisiä lukemat eivät tietenkään ole, sillä siihen vaadittaisiin kaikkien suomalaisten tv-tottumusten seuraamista.

Finnpanel on laskenut virhemarginaalikseen ±2 prosenttiyksikköä.

Virhemarginaali tarkoittaa tilastollista luottamusväliä, joka puolestaan kertoo, mille välille otoksesta kyselytutkimuksella saadut tulokset todennäköisesti asettuvat tutkittavassa joukossa.

– Virhemarginaali on kiinni otoksen koosta ja sen suhteesta. Isompi otoskoko pienentää aina virhemarginaalia. Suurimmillaan virhemarginaali on 50/50 prosenttia -tilanteessa. Virhemarginaali on siis sitä pienempi, mitä pienempi on prosenttiosuus. Se on puhdasta matematiikkaa, Högmander selventää.

Finnpanelilta kerrotaan esimerkki virhemarginaalista, kun otos on 2 200.

Ohjelman x keskikatsojamäärä on 500 000, joka tarkoittaisi sitä, että 10 prosenttia viiden miljoonan populaatiosta olisi katsonut sen. Finnpanelin laskuissa virhemarginaali olisi tuolloin ±1,2 prosenttiyksikköä. Katsojamääriin muutettuna se tarkoittaisi sitä, että ohjelmalla x on ollut katsojia 440 000–560 000.

Veikkausliigan huipennusta seurasi 23 000 katsojaa, mikä tarkoittaa vain alle 0,5 prosentin osuutta koko väestöstä. Tällöin virhemarginaalikin on huomattavasti pienempi kuin Finnpanelin antaman esimerkin ±1,2 prosenttiyksikköä.

Tuolla marginaalilla laskettuna liigahuipennuksen katsojamäärä olisi osunut välille 0–83 000 katsojaa.

Noin 83 000 katsojaa kuulostaisi jo aivan eri luokan lukemalta kuin 23 000 katsojaa. Siitä huolimatta ei ole kovin todennäköistä, että katsojamäärä olisi tässä tapauksessa 83 000 katsojaa.

Yleinen virhe on olettaa, että virhemarginaalin sisällä kaikki lukemat ovat yhtä todennäköisiä.

– Luottamusvälin laidoilla olevat luvut ovat vähemmän uskottavia. Kun otos on riittävän suuri ja onnistunut hyvin, voidaan olettaa tuloksen jakautuvan normaalijakauman eli Gaussin käyrän mukaisesti, Högmander selventää.

” Keskimäärin joka kahdeskymmenes arvio menee pieleen.

Virhemarginaalissa eli luottamusvälissä on muutakin muistettavaa. Yleisemmin käytetään 95 prosentin todennäköisyydelle laskettuja luottamusvälejä. Tämä tarkoittaa sitä, että satunnainen, samankokoisesta otoksesta laskettu väli sisältää todellisen arvon 95 prosentin todennäköisyydellä. Niin tekee myös Finnpanel.

– Todellinen lukema ei siis ole virhemarginaalin rajoissa täysin varmasti. Keskimäärin joka kahdeskymmenes arvio menee pieleen, Högmander sanoo.

Tämä saattaa selittää joitain yksittäisiä kummallisuuksia Finnpanelin luvuissa.

Esimerkiksi puolueiden suosiota mittaavissa gallupeissa kannatus osuu huomattavasti todennäköisemmin virhemarginaalien sisälle. Finnpanel mittaa joka päivä yli sadan eri ohjelman katsojamääriä.

– Todennäköisyyslaskennan mukaisesti mukaan mahtuu välttämättä myös niitä luottamusvälien ulkopuolelle meneviä lukuja, Högmander kertoo.

Valittu viiden prosentin virhemahdollisuus on empiiriseen tutkimukseen yleisesti valittu käytäntö, joten siinäkään ei ole mitään erikoista.

– Otantatutkimus on validi tapa tuottaa oikeaa tietoa. Tietysti kaiken voi tehdä aina väärin ja huonosti, mutta jos esimerkiksi Finnpanelin kohdalla luvut menisivät systemaattisesti väärin, niin kaupalliset intressit todennäköisesti puuttuisivat peliin, Högmander miettii.

Urheilun katsojamääriä seurataan tarkkaan.

Eri lajeja ja sarjoja arvotetaan sen perusteella, mitä katsojalukuja Finnpanel antaa.

Tiedotusvälineet puolestaan otsikoivat isoin kirjaimin Leijonien tai Huuhkajien keräämistä miljoonayleisöistä. Toisinaan otsikot väännetään pienistä katsojamääristä, kuten kävi Veikkausliigan ”finaalin” kohdalla.

Kaikista tarkimmin lukuja seurataan mediataloissa. Globaalien markkinatutkimusjättien AGB Nielsen Media Research B.V:n ja Kantar TNS Oy:n omistaman Finnpanelin tutkimuksen toimeksiantajina ovat muun muassa Yleisradio, MTV, Sanoma ja Discovery Finland.

Mediatalot, jotka kilpailevat toisiaan vastaan katsojista ja osin mainostajista.

Finnpanelin tarjoamat numerot ovat kirjaimellisesti rahanarvoista tietoa mediataloille.

Numeroilla ei ole varaa olla vääriä.

” Kyseisen Veikkausliigan huikean huipennuksen aikana koko ottelun parissa viihtyi selkeästi isompi määrä Ruudun katsojia

Finnpanelin katsojaluvut eivät ole täsmällisiä totuuksia eri ohjelmien katsojamääristä, mutta hyvin usein ne ovat äärimmäisen hyviä arvauksia todellisista lukemista.

Entä sitten KuPS:n ja HJK:n välisen ottelun kohdalla?

Finnpanelin mukaan Veikkausliigan huipennuksella oli keskimäärin 23 000 katsojaa.

– Kyseessä oli tosiaan keskikatsojamäärä. Kyseisen Veikkausliigan huikean huipennuksen aikana koko ottelun parissa viihtyi selkeästi isompi määrä Ruudun katsojia, Nelonen Median urheilutuotantojen päällikkö Tuomas Saarela kertoo.

Veikkausliigan mediaoikeuksia hallinnoivalla Sanomalla tiedetään yksittäisen laitteen tarkkuudella kyseisen ottelun katsojamäärä. Nelonen Median mukaan ottelu tavoitti yhteensä 50 322 päätelaitetta (televisio, tablettitietokone, tietokone ja älypuhelin).

Tavoittavuudella tarkoitetaan ohjelmaa vähintään kolme minuuttia yhtäjaksoisesti katsoneita henkilöitä. Keskikatsojamäärä ilmoittaa koko lähetyksen aikana keskimääräisen katsojamäärän.

Tavoittavuuslukema on aina korkeampi kuin keskikatsojamäärä, joka Finnpanelin mittauksissa esiintyy.

Urheilulehti ja Ilta-Sanomat ovat osa Sanoma Media Finland Oy:tä.