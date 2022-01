Forssan hautausmaalla on hautakivi, jossa lukee vain ”Kanni” – haudassa makaa 26-vuotiaana traagisesti kuollut legenda

Kari Kulosen (1964–1990) elämä ja ura päättyivät aikaisin, mutta hänen poikkeuksellisuutensa ei ole unohtunut.

Kari Kulonen vähät välitti 1980-luvun askelmerkkikoripalloilusta ja pelasi tavalla, joka oli kolmekymmentä vuotta aikaansa edellä. Hän improvisoi, taikoi heittopaikkoja itselleen ja joukkuekavereilleen tyhjästä ja teki sen näyttävyydellä, jollaista Suomessa ei ollut koskaan aiemmin nähty. Hän loisti tulevien NBA-tähtien joukossa nuorten EM-kisoissa, mutta pelasi maajoukkuemiehenä ykkösdivisioonaa.

Hänet nähneisiin Kulonen teki lähtemättömän vaikutuksen. Heille hän oli lyhyesti vain ”Kanni”.

TIMO KULONEN, veli: Jos siihen aikaan olisi tunnettu (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) adhd, Kannilla olisi varmasti ollut se. Kannille tuli aina ongelmia. Kouluruokailussa hän söi paljon ja pyysi vielä lisää, ja kun sitä ei annettu, hän alkoi mekkaloida. Hän ei ikinä ollut normaalilapsi. Hänellä oli aina omat kuviot, mutta hän oli kauhean kiltti. Kanni oli niin levoton sielu, ettei hän sopinut mihinkään muottiin. Hänellä oli koko ajan ihan omat jutut. Hän ei sopinut mihinkään kategoriaan missään asiassa.

MARKKU MOLENIUS, pelikaveri FoKoPon junioreista: Kanni oli minua vuoden nuorempi, joten jossain minipojissa pelasimme varmaan ensimmäisen kerran yhdessä. En tietenkään muista minipoikien pelejä, mutta viimeistään C-junioreista muistan, että Kanni alkoi erottua. Kannin äiti opetti ammattikoulussa ja päästi pojat viikonloppuisin koulun saliin.

HEIKKI WALA, valmentaja Uudenkaupungin Urheilijoissa 1990: Minusta tuntui, että vanhemmille heidän poikansa olivat kaikki kaikessa.

PETRI NIIRANEN, pelikaveri FoKoPossa 1986-89: Ehdottomasti. Tiedän että Mauri ja Ulla kävivät Tshekeissä autolla katsomassa jotain ”Tiken” nuorten maajoukkueen jääkiekkopelejä. Se oli siihen aikaan aivan poikkeuksellista, kun matkustaminen ei 1980-luvulla ollut niin arkipäivää kuin nykyisin. He elivät täysillä poikiensa mukana ja olivat hyvin ylpeitä heistä, mutta ei se ollut mitään överiksi mennyttä fanittamista.

TOMMI POHJOLA, pelikaveri 1986-89: Näin Kannin jo 1980-luvun alussa, kun kävin katsomassa FoKoPon (Forssan Koripoikien) pelejä. Hänen koukeronsa jäivät mieleen. Hän oli minulle ja kaikille muillekin nuorille esikuva. Katsomossa oli Kanni-paitoja.

Räppiä ja videonauhaa

Kulonen pelasi juniorina koripalloilun lisäksi myös Forssan toista valtalajia jääkiekkoa, jossa Forssan Palloseura pelasi 1970-luvulla kaksi kautta liigaa nuoren valmentajansa Alpo Suhosen johdolla.

Kari Kulosen kolme vuotta nuorempi pikkuveli Timo Kulonen pelasi myös molempia lajeja, mutta valitsi jääkiekon. Timo Kulonen kiekkoili 1986-1995 lähes 400 ottelua SM-liigassa ja jatkoi uraansa pitkälle 2000-luvulle Ranskassa. Julkisuudessa on ajoittain toistettu väitettä, jonka mukaan Kari Kulonen olisi ollut itse asiassa lahjakkaampi jääkiekossa ja Timo Kulonen koripalloilussa.

TIMO KULONEN: Se on paskapuhetta, joka on aina ärsyttänyt minua. En osannut koriksessa mitään muuta kuin heittää. Kanni olisi voinut olla jääkiekossa tosi hyvä, mutta joukkue oli niin paska, ettei se lähtenyt menemään.

Kanni katsoi tajuttoman paljon NBA-pelejä. Forssassa oli yksi kaveri, joka jotenkin sai niitä VHS-nauhoja ja jostain Kanni niitä kaivoi. Hänelle tuli jenkeistä koripallolehtikin. Hän toi myös räpin Forssaan.

HEIKKI WALA: Kari ihaili kaikkea amerikkalaista. Kun FoKoPolla oli siihen aikaan jenkkivahvistuksena James Day, joka käveli jalat vähän sisäänpäin, Karikin rupesi kävelemään jalat sisäänpäin.

Kari Kulonen valitsi kahtia jakautuneen Forssan seuroista SVUL:n FoKoPon.

Aina heittelemässä

FoKoPo nousi 1980 ensi kerran SM-sarjaan. 16-vuotias Kulonen nousi edustusjoukkueeseen ja keräsi ensimmäisellä pääsarjakaudellaan 1980–81 7,7 pistettä ja 2,6 levypalloa ottelua kohti.

MARKKU KOTTI, pelikaveri 1980-81: Kyllä me tunnettiin ja tiedettiin hänet jo ennen kuin hän tuli edustusjoukkueeseen. Forssa on pieni paikka, ja Kanni oli aina ulkona heittelemässä. Joka päivä hänet näki jossakin, korvalaput korvilla ja pallo pyörän tarakalla matkalla heittelemään. Ei se väsynyt koskaan.

Täytyy sanoa, että se mies oli aikaansa edellä koripalloilijana, kyllä hän oli minusta niin kova jo 16-vuotiaana. Totta kai vastuskin oli siihen aikaan heikompaa, mutta vastustajan paras puolustaja oli aina Kannin kimpussa, eikä kukaan sitä pysäyttänyt. Se teki niitä ihmejuttujaan.

TIMO KULONEN: Kanni pelasi vaistolla. Jälkeenpäin monet vanhemmat pelaajat tulivat sanomaan, että he pottuuntuivat, kun se ei pelannut systeemillä vaan veteli ihan omiin nimiin sitä peliä. Eikä hän aina onnistunut. Hänelle annettiin Forssassa aika paljon vapautta.

MARKKU KOTTI: Minun korviini sellaista ei tullut.

” Jos siihen aikaan olisi tunnettu adhd, Kannilla olisi varmasti ollut se.

Zidekiä kuokkaan

Kauden päätteeksi FoKoPo putosi takaisin I divisioonaan. Suomen urheilu oli tuohon aikaan jakautunut kahteen keskusjärjestöön, porvaritaustaisen SVUL:n ja vasemmistotaustaisen TUL:n leireihin.

Forssassa koripalloa pelattiin SVUL:n 1969 perustetussa koripalloilun erikoisseurassa FoKoPossa ja TUL:n Forssan Alussa. Kaudella 1981–82 molemmat forssalaisjoukkueet pelasivat I divisioonaa, mutta FoKoPo nousi kauden päätteeksi takaisin SM-sarjaan.

MARKKU KOTTI: Tulin 1973 Forssaan Viialasta, jossa oli myös SVUL:n ja TUL:n seurat. Viialassa minä touhusin molemmissa seuroissa eri lajeja. Forssaan tulo oli minulle kulttuurishokki, että miten jumalauta voi olla näin politisoitunut tämä homma. Ei FoKoPon ja Alun pelaajien kesken ollut ikinä mitään, me käytiin yhdessä kaljalla, mutta katsojien ja seurajohtajien käytös oli meikäläiselle shokki. Pekka Meriluoto vaihtoi Alusta FokoPoon ja joutui sen takia vähän väliä tappeluihin torilla ja nakkikioskilla. Kerran hän tuli peliin kyljet sinisiksi potkittuina, mutta pelasi silti. Se oli forssalaista elämää.

TIMO KULONEN: Kannia pyydettiin pelaamaan myös Forssan Alkuun. Meidän isä oli töissä Ahlströmin tehtaalla. Forssan Alun johtohenkilöt haukkuivat isäni ja syyttivät siitä, että hän olisi värvännyt Kannin FoKoPoon. Minä olin mennyt kavereiden perässä Alkuun, mutta Kanni meni FoKoPoon. Ne laittoivat ammattiyhdistyksessä kiertämään paperin, ettei isää saa huomioida missään paikassa. Olen nähnyt sen paperin. Kun Kannia sitten pyydettiin pelaamaan Alkuun, joka tarjosi rahallisesti kovaa sopimusta, sanoin että sä et saatana mene sinne pelaamaan.

Nykyäänkin kun niitä äijiä tulee vastaan kadulla, ne lähtevät toiseen suuntaan. Isä ei ikinä sanonut, missä joukkueessa meidän pitäisi pelata. Kanni oli kyllä lähellä siirtyä Alkuun, mutta ei mennyt sinne. Ei sitä minun sanomiseni ratkaissut, en minä sellaisessa asiassa olisi hänen päätään voinut kääntää.

Tajusin Kannin tason ensimmäisen kerran silloin, kun Kanni pisti Forssan Alun tshekkoslovakialaisvahvistusta Jiri Zidekiä kuokkaan. Zidek oli ollut EM-kisojen tähtiviisikossa, mutta kun siihen aikaan kommunistimaiden pelaajat eivät liikkuneet paljonkaan, hän oli päätynyt Forssaan ja divariin. Se olisi tarina sinänsä.

Kari Kulonen kentällä lokakuussa 1983.

”Jorkka, en mä ollut edes kentällä”

Kesällä 1981 Kulonen johti Suomen alle 17-vuotiaiden maajoukkueen EM-kisojen neljänteen sijaan, mikä on edelleen suomalaisen koripallomaajoukkueen paras sijoitus EM-kisoissa.

Kulonen valittiin turnauksen tähdistöviisikkoon ja hän oli kisojen kymmenenneksi paras korintekijä 18 pisteen ottelukeskiarvolla. Hänen taakseen pistetilastossa jäi muun muassa tuleva NBA-pelaaja Arvidas Sabonis, yksi Euroopan kaikkien aikojen parhaista isoista miehistä. Turnauksen korikuningas oli toinen tuleva NBA-pelaaja Drazen Petrovic.

JARI RAITANEN, pelikaveri nuorten ja miesten maajoukkueessa sekä UU:ssa: Pelasimme niin paljon aloitusviisikolla, että minun, Eero Savolaisen, Kannin, Jyrki Lindströmin ja Jyrki Kutvosen piti teipata nilkat, koska meidän ei ollut varaa loukkaantua.

Valmentaja Jorma Bruce huusi ylivoimaisesti eniten Kannille, toiseksi eniten minulle ja Kutvoselle, mutta Eero Savolaiselle ei koskaan. Joskus myöhemmin kysyin Brucelta syytä, ja hän selitti, että Kanni ei välittänyt siitä, mutta jos hän olisi huutanut Savolaiselle, sillä olisi tullut paskat housuun. Se oli itse asiassa psykologisesti tarkkanäköistä. Hän huusi tosiaan käsittämättömän paljon ja tavalla joka ei menisi enää läpi tänä päivänä.

Kysyin Kannilta, miten hän kesti sen huutamisen. Se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, Kanni selitti.

Yhdellä aikalisällä Bruce huusi Kannille kuin hyeena. ”Jorkka, en mä ollut edes kentällä”, Kanni vastasi. Bruce otti sen huumorilla.

Jätkät, muistakaa hurtti huumori, Kanni sanoi aina. Kun meillä oli peli Espanjaa vastaan, valmentajat piirsivät paniikissa kuvioita. Kanni sanoi, että kundit, tulkaa tänne. Nyt tehdään niin että pallo mulle, ”Ebro” (Savolainen) juoksee vähän mun takana ja Jallu mene oikeaan laitaan ja Kutvonen vasempaan. Mä lähden donkkaamaan ja jos en pysty, tiputan pallon Eerolle ja jos se ei onnistu, syötän laitaan Jallulle tai Kutvoselle. Menimme kentälle, Kanni ajoi korille ja syötti Kutvoselle, joka laittoi levyn kautta sisään ja me voitimme. Me luotimme Kanniin.

Kanni oli siihen aikaan paljon edellä yleistä pelin tasoa. Hän oli EM-kisoissa Euroopan huippu. Jyrki Lindström oli meidän luotettava pelinjohtajamme, mutta kun hän syötti pallon Kannille, sieltä tuli luovuus. Se oli meidän rikkaus, ja Kannin takia me pärjäsimme.

” Kannille korvalappustereoiden vieminen edusti äärimmäistä pahuutta. Se oli hänelle shokki.

Berkeleyn mysteeri

Miesten maajoukkueessa Kulonen debytoi 18-vuotiaana marraskuussa 1982 ja heitti kymmenen pistettä Ruotsia vastaan. Syksyllä 1984 Kulonen lähti Berkeleyn yliopistoon Kaliforniaan, mutta kaudesta tuli pettymys.

Kulonen pääsi kentälle vain seitsemässä ottelussa ja keräsi keskimäärin viidessä peliminuutissa keskimäärin kaksi pistettä. Joukkueen pelinjohtaja oli tuleva NBA-tähti ja Sacramenton kaupunginjohtaja Kevin Johnson.

TIMO KULONEN: Hänen piti mennä neljäksi vuodeksi, mutta hän palasi vuoden jälkeen. Se meni perseelleen, mutta hän ei ikinä kertonut mitä siellä tapahtui.

PETRI NIIRANEN: Kanni kertoi, että hän oli lähtenyt katselemaan kunnon hoodeja. Hänen puheistaan tulkitsin, että hän vähän sinisilmäisenä suomalaisena oli odottanut, että hänet otetaan avosylin vastaan ja heitellään ylävitosia. Hänet rullattiin saman tien, vietiin fyrkat ja korvalappustereot, jotka siihen aikaan olivat jonkinlainen arvoesine ja joita ilman hän ei liikkunut mihinkään. Kannille korvalappustereoiden vieminen edusti äärimmäistä pahuutta. Se oli hänelle shokki.

TIMO KULONEN: Luulen, että siellä tapahtui jotain muutakin. Kanni muuttui jenkeissä. Hänestä tuli kylmä. Siellä tapahtui jotain mitä minä en tiedä, eikä hän koskaan kertonut. Sieltä palattuaan hän rupesi kauheasti nostamaan painoja, en tiedä laitettiinko hänet käyttämään dopingia siellä jenkeissä. Joka tapauksessa hän oli erilainen ihminen kuin mennessään, kylmempi, eikä enää hymyillyt niin paljon. Kysyin joskus, kun otimme yhdessä kaljaa, mutta ei se kertonut koskaan.

Aikaansa edellä ollut Kari Kulonen ei mahtunut muotteihin koripallon pelaajana. Kuva vuodelta 1983.

”Tervetuloa Forssaan”

Yhdysvalloista palattuaan Kulonen jatkoi pelaamista FoKoPossa, joka oli pudonnut ykkösdivisioonaan.

TIMO KULONEN: On tosi vaikea vastata, miksei hän lähtenyt muualle. En osaa sanoa. Hän halusi kunnon kaupunkiin, mutta joku sen veti Forssaan, en tiedä olisiko se ollut tyttöystävä. Tiedän että hän neuvotteli helsinkiläisten seurojenkin kanssa.

PETRI NIIRANEN: Ensitapaamisemme oli keväällä 1986, kun liityin FoKoPon joukkueeseen. Senaikaiseen tapaan se tapahtui luonnollisesti joukkueen saunaillassa. Kun tulin paikalle, Kanni oli käytöksensä perusteella aloittanut illan etuajassa. Hän tuli morjestamaan. Kanni, welcome to the club, hän sanoi.

Emme koskaan olleet pelanneet vastakkain, koska olen pari vuotta nuorempi. Mutta muistan nähneeni hänen pelaavan junnupelissä Helsingissä Namikaa vastaan. Ihmettelin että mikä äijä tämä on, ihan huikea seppä. Siihen aikaan oli aivan poikkeuksellista, että parimetrinen kaveri pystyy tekemään melkein mitä vain pallon kanssa.

TOMMI POHJOLA: Minä tulin edustusjoukkueen rinkiin 1986. Kanni on paras pelaaja, jonka kanssa olen pelannut. En tiedä saiko hän elinaikanaan tarpeeksi arvostusta, mutta jokainen, joka hänen kanssaan pelasi ja jonka kanssa olen puhunut, arvostaa hänet todella korkealle. Hän oli aikaansa edellä.

Kanni opetti meidät junnut treenaamaan. Hän tuli ensimmäisenä harjoituksiin ja lähti harjoitusten jälkeen vielä ulkokentälle pelaamaan.

”Jallu, mitä sä olisit tehnyt?”

PETRI NIIRANEN: ”Raskaat työt, raskaat huvit” oli Kannin asenne. Hän harjoitteli todella paljon, käytännössä aamusta iltaan ja välillä kun tuli sopiva hetki, hänellä meni lujempaa. Sen jälkeen hänellä oli tapana rangaista itseään ja harjoitella vielä lujempaa. Forssa oli pieni kaupunki ja jutut levisivät. Siihen aikaan pelattiin yleensä sunnuntaisin ja pelin jälkeen oli tapana ottaa pari kaljaa. Siinä saattoi mennä vähän maanantaitakin samaan syssyyn. Mutta minä en kokenut missään vaiheessa, että se olisi ollut ongelma. Se oli nuoren miehen hauskanpitoa. Toisaalta tiedän, että seurajohto sai sammutella tulipaloja.

TIMO KULONEN: Kanni otti aika paljon viinaa. Olen varma, että hän käytti huumeitakin. Ei me koskaan siitä puhuttu, mutta olen siitä varma. Hänen piti saada kaikesta huippu, oli se sitten peli tai alkoholi tai huumeet. Normitallaaminen ei hänelle käynyt.

TOMMI POHJOLA: Kanni asui tyttöystävänsä kanssa Forssan torin laidalla ja hänellä oli helvetin isot stereot. Kerrostalon parvekkeelta musiikki raikasi torille. Monet uudetvuodet juhlimme hänen luonaan.

Pantterit–FoKoPo-ottelussa syyskuussa 1983 Jari Luostarinen (10) yrittää nostaa palloa koriin forssalaisten Kari Kulosen (12), Kauko Passin, Jaakko Katajan ja Jaakko Merikon (7) puristuksessa, Antti Zitting takana.

JARI RAITANEN: Olimme San Franciscossa miesten maajoukkueen kanssa ja meillä oli hotellissa joukkueella oma iso pyöreä aamiaispöytä. Kanni tuli pikkuisen myöhässä aamiaiselle ja toi mukanaan huonossa kunnossa olevan naisen, jonka istutti minun viereeni ja sanoi, että Jallu on luotettava mies, istu siihen.

Se oli hämmentävä tilanne, että hän toi maajoukkueen pöytään ulkopuolisen ja huonolta näyttäneen ihmisen, mutta Kanni ei ollut moksiskaan, vaan lähti hakemaan ruokaa tälle naiselle.

Jälkeenpäin siitä puhuttiin, ja Kanni sanoi, että Jallu, mun pitää kysyä, mitä sä olisit tehnyt, jos hyvä kaveri olisi huonossa kunnossa? Olisitko jättänyt sen kadulle vai tuonut sen syömään?

Kannilla kaverit ajoivat ohi kaikesta. Hän oli vilpittömästi sitä mieltä, ettei voinut muuta.

TIMO KULONEN: Kaikki tykkäsivät Kannista. Hän ei koskaan pottuillut kenellekään. Hän jutteli puliukoillekin ja antoi niille rahaa.

PETRI NIIRANEN: Kanni oli hyvällä tavalla omalaatuinen. Häntä ei hirveästi kiinnostanut, mitä muut ajattelivat. Luulen, että siksi meillä kemiat osuivat kohdalleen, koska olen itsekin auktoriteettikammoinen.

Tiedän toki, että Kanni osasi olla hankalakin, mutta hän oli myös todella mukava ystävä. Hän antoi vaikka paidan päältään, jos joku tarvitsi sitä.

”Ei sellaista yhdistelmää ollut kenelläkään”

Vuonna 1987 Kulonen kieltäytyi maajoukkuepeleistä vedoten milloin opiskelukiireisiin, milloin jalkavaivoihin.

TIMO KULONEN: Paskan marjat. Oli hän kauppaopistossa, mutta se oli ihan selittämistä. Hänellä oli kauhea itsetunto ja itseluottamus, eikä se tyhjästä tullut. Ja kun maajoukkuetta valmensi siihen aikaan Eero Saarinen, hän ei omasta mielestään saanut maajoukkueessa sellaista roolia mitä halusi ja oli liian halukas sanomaan omia mielipiteitään.

JARI RAITANEN: Silloinen tapa pelata oli se, että juostaan hyökkäyskuvio. Kannilla oli jo silloin sellainen pelinäkemys, luovuus ja monipuolisuus, jota nykypelissä arvostetaan. Jorma Brucea lukuun ottamatta maajoukkueiden valmentajat yrittivät laittaa häntä muottiin, mutta onneksi hän ei mennyt siihen.

Kulonen ajaa palloa korille FoKoPon riveissä tammikuussa 1984, HNMKY:n Mikko Kallela yrittää torjua.

52 pistettä pelissä

Kaudeksi 1987–88 FoKoPo nousi takaisin SM-sarjaan. Kulonen johti nousijajoukkueen sarjassa viidenneksi ja takoi jenkkivahvistuksen arvoiset tilastot: 26,2 pistettä oli sarjan neljänneksi paras pistekeskiarvo ja korkein suomalaissyntyisen pelaajan lukema sillä kaudella. Lisäksi Kulonen otti 8,3 levypalloa ottelua kohti. Kolmosensa Kulonen laittoi 48-prosenttisesti sisään.

Marraskuussa 1987 Forssassa pelatussa ottelussa hän heitti pääsarjan yhden ottelun ennätyksekseen 52 pistettä Tampereen Pyrintöä vastaan. Kauden päätteeksi Kulonen ilmoitti olevansa taas maajoukkueen käytettävissä.

PETRI NIIRANEN: Kanni oli sinä vuonna parhaimmillaan. Hänellä oli kauhea näyttämisen halu. Siinä matsissa (Pyrintöä vastaan) tuli sellainen tunne, että jumakauta se pelaa hyvin, mutta en edes tajunnut että hän teki 52. Tuntuu tyhmältä sanoa, mutta se oli hänelle niin arkipäivää. Joka matsissa tuntui, etteivät vastustajat voineet hänelle mitään.

Kanni oli koripallon äo:ssa niin paljon edellä, että hän liikkui ihan eri sfääreissä kuin muut. Toki hän oli myös ailahteleva. Kun häntä ei huvittanut, hän pelasi löysin rantein. Hän oli tietyllä tavalla yksisarvinen, todella vahva ja nopeakin, fyysisesti todella kova mutta myös taitava. Ei sellaista yhdistelmää ollut kenelläkään.

Suomalaisista Saarelaisen Timppa oli ainoa, joka oli suunnilleen samalla tasolla. Ja Kanni oli Timppaa huomattavasti taitavampi, vaikka Timppa meni pelaajana pitemmälle. He olivat omalla tasollaan ja muut tulivat valovuosien päässä.

FoKoPoa valmentanut Gustafssonin Pentti osasi todella hienosti antaa Kannille ja muillekin pelaajille vapauksia. ”Pena” ymmärsi, että peli voi välillä näyttää kaoottiselta, mutta uskalsi antaa siimaa.

Me jotka Kannin kanssa pelasimme, saimme nauttia. Ja me muutkin saimme ansiotonta arvonnousua, kun vastustaja joutui keskittymään häneen. Kanni vei minua paljon eteenpäin. Koin kentällä aikamoisia ahaa-elämyksiä, että noinkin voi tehdä.

TOMMI POHJOLA: Pelasimme Forssassa HNMKY:tä vastaan, jota valmensi silloin ”Henkka” Dettmann. Lopussa Pena Gustafsson otti aikalisän ja sanoi että pojat, mietitään mitäs nyt tehdään. Kanni sanoi, että vedetään viiden miehen veivi (kahdeksikkojuoksu), pidetään niitä ihan pilkkana. Se tuli Kannin suusta, ja Pena hyväksyi sen. Me voitimme sen pelin. Namikassa pelannut Antti Isomäki on jälkeenpäin kertonut, että Namikan kopissa kuultiin aikamoista huutoa sen jälkeen.

Kanni ei pelisysteemeistä välittänyt, mutta kun pelattiin voitosta, ei ollut epäilystä kenelle pallo annetaan. Hän pelasi aina voitosta, mutta se piti tehdä tyylillä. Hän laittoi palloa jalkojen välistä ja antoi syöttöjä niskan takaa. Kaiken piti olla näyttävää.

Kari Kulonen palasi Amerikanreissultaan entistä lihaksikkaampana. Kuva vuodelta 1988.

Täyttä taikaa pallon kanssa

Kaudeksi 1989–90 Kulonen siirtyi ensimmäisen kerran Suomessa pois FoKoPosta, jyväskyläläiseen HoNSUun.

ENSIO HELIMÄKI, HoNSUn päävalmentaja: Siihen aikaan ei ollut monta suomalaispelaajaa, jotka pystyivät hänen laillaan pelaamaan ykköspaikkaa. En tiedä luokiteltiinko häntä koskaan virallisesti pelinjohtajaksi, mutta usein hän toi pallon ylös ja tykkäsi luoda paikkoja. Joku saattoi sanoa häntä itsekkääksi ja oli joukossa villejäkin ratkaisuja. Hän oli erittäin taitava kokoisekseen, varmasti taitavin suomalaispelaaja sinä aikana.

Jos vertailukohtaa hakee, niin Magic Johnson tulee mieleen. Hän tykkäsi antaa no look -syöttöjä sekä syöttöjä selän takaa.

Valmennettavana hän ei ollut helpoimmasta päästä. Hän ei ollut hirveän kurinalainen urheilija, eikä aina ihan valmis harjoituksiin. Peleissä hän oli aina valmis, ja siinä mielessä helppo valmennettava, että taktiset asiat olivat hänelle aina heti selviä. Ymmärrys pelistä oli korkealla tasolla.

” Jos hän halusi pistää itsensä kuntoon, ei siinä mennyt kuin muutama kuukausi. Urheilijana hän oli aina kovapäinen.

Memphisin vamma

Seuraavaksi kaudeksi Kulonen siirtyi Uudenkaupungin Urheilijoihin. UU oli 1990 hallitseva Suomen mestari, ja sen riveissä oli Kulosen ystävä, juniorimaajoukkueista asti tuttu Jari Raitanen.

ENSIO HELIMÄKI: Kun hän siirtyi ”Ukiin”, hän sai herätyksen urheilijan elämään. Kun tapasin hänet ennen seuraavan kauden alkua, hän oli laihtunut varmaan 10 kiloa. Hän oli muutenkin nopea, joten kun hän oli saanut vähän painoa pois, odotin todella mielenkiinnolla, miten kävisi, kun hän oli laittanut itsensä huippukuntoon. Kun se taito olisi yhdistetty parantuneeseen urheilullisuuteen, hän olisi ollut ilman muuta Suomen ykköspelaaja.

TIMO KULONEN: Jyväskylän reissu meni Kannilta vähän vihkoon. Hän ei ollut yhtään tyytyväinen. Hän halusi näyttää Uudessakaupungissa. Kanni oli kauhea treenaamaan, mutta välillä rakkaus vei intoa enemmän kuin harjoittelu. Hän lihoi välillä, kun oli niin kiltti. Hän söi tyttöystävänsä seuraksi.

Jos hän halusi pistää itsensä kuntoon, ei siinä mennyt kuin muutama kuukausi. Urheilijana hän oli aina kovapäinen.

HEIKKI WALA: Hän harjoitteli hyvin sen kesän. Voi olla, että hän harjoitteli jopa liikaa, hän teki paljon omia lisäharjoituksia. Ehkä akillesjänne vaivasi häntä jo silloin, mutta hän harjoitteli kipeällä akillesjänteellä.

Pelasimme Memphisissä WBL-kesäsarjan joukkueita vastaan parinakin vuonna. Memphisissä Kanni sai pitkän levypallon, eikä siinä ollut mitään kontaktia, mutta hän jäi paikalleen ja sanoi, että nyt taisi katketa akillesjänne. Tunsin WBL-liigan johtajan, joka sanoi, että viedään hänet sairaalaan. Jalka leikattiin heti. Kävin illalla katsomassa häntä ja seuraavana päivänä kävin hakemassa hänet pois. Yksi yö sairaalassa maksoi tuhat dollaria, se oli meidän osuutemme.

Syksyllä hän ei halunnut olla tyhjän panttina, vaan oli UU:n toimistossa töissä minun apulaisenani ja teki rutiinihommia. Hänelle työ ei ollut vastenmielistä. Hän oli ehkä pikkuisen liiankin innokas kuntouttamaan jalkaansa ja oli saanut sairaalabakteerin jalkaansa. Siihen aikaan oli vielä pelaajasiirtojen yhteydessä karanteenimaksut. Häneltä se oli maksimimäärä, muistaakseni 15 000 markkaa. Ja muistaakseni se piti maksaa 15. joulukuuta mennessä, jos halusi peluuttaa pelaajaa sillä kaudella. Hän oli kovasti toiveikas, että pystyisi pelaamaan keväällä ja minä maksoin sen.

JARI RAITANEN: Kannilla oli Ukissa ongelmia avovaimonsa kanssa. Hän lähti välillä vähän karkuun ja sanoi minulle, että menen muutamaksi päiväksi kokonaan pois. Kaikki kysyivät missä se on, mutta en kertonut edes Walalle, koska olin luvannut, etten kerro. Siinä vaiheessa kun jalkaan tuli sairaalabakteeri ja paraneminen näytti kestävän, silloin hänellä oli heikkoa. Mutta siihen aikaan urheilijat ylipäätään kävivät paljon enemmän viihteellä kuin nykyisin.

TIMO KULONEN: Kun olin käymässä Ukissa ja tapasin Kannin hänen tyttöystävänsä kanssa, sanoin että pidä Kannista parempaa huolta. Tyttöystävä vähän suuttui. Ymmärrän sen. Ei Kanni ollut helppo naisen kannalta. Hän saattoi olla kadoksissa pari kolme päivää ilmoittamatta mitään.

Pekka Lähdetniemi (oikealla) estämässä Kari Kulosta.

Rekka tuli vasemmalta

Torstaina 20. joulukuuta 1990 Wala ja Kulonen olivat aamupäivän työssä UU:n toimistossa. Lounaalle he lähtivät eri suuntiin, sillä Kulonen haki autolla tyttöystävänsä kanssaan syömään. Matka ravintolaan kulki Laivanrakentajantien ja Vakka-Suomen kadun risteyksen kautta.

HEIKKI WALA: Minulla oli alkamassa kello 12 rotarylounas. Olin jo lounasjonossa, kun minua tultiin pyytämään puhelimeen. Se oli meidän toimistosihteerimme Sirkka-Liisa Ryttyläinen. Hän oli kauhuissaan ja kertoi, että Kanni oli kuollut kolarissa. Sirkka-Liisa sanoi, että meidän pitää mennä sairaalaan. Minulta jäi lounas syömättä. Ei häntä meille sairaalassa näytetty. Siellä oli poliisi, joka kertoi mitä tiellä oli tapahtunut.

Kari oli hakenut tyttöystävänsä lounaalle ja ajanut kohti satamaan menevää päätietä. Meidän kaupungin ainoat liikennevalot vilkuttivat sillä hetkellä keltaista. Kari oli tulossa sivutieltä päätielle ja hänellä oli kolmio. Rekka tuli vasemmalta. Hän ei kiinnittänyt huomiota kolmioon ja kuvitteli, että hänellä on etuajo-oikeus. Hän pisti auton nokan rekan nupin eteen. Osuma tuli auton etuoven saranan kohdalle. Vauhtia ei ollut paljon, mutta etuovi aukesi törmäyksen voimasta.

Kari ei koskaan käyttänyt turvavyötä, hän sanoi että oli vapaa kuin lintu. Hän lensi tielle ja suoraan perävaunun takapyörien alle. Se oli heti selvää. Tyttöystävä oli turvavöissä ja sai vain mustelman polveen. Jos Karilla olisi ollut turvavyö kiinni, hänelle ei olisi tapahtunut mitään.

Poliisi kysyi, voisinko minä ilmoittaa hänen sukulaisilleen. Ei se mieluisaa ollut, mutta lupasin tehdä sen, koska tunsin hänen vanhempansa. Soitin heidän kotiinsa, mutta sieltä ei vastattu.

En ollut koskaan tavannut Karin veljeä Timoa, mutta muistin, että hän pelasi HPK:ssa. Soitin HPK:n toimistoon. Sieltä vastattiin, että pojat ovat harjoituksissa ja tulevat puolen tunnin päästä.

Kun Timo soitti takaisin, minun oli vaikea kertoa, että veljesi on kuollut. Timo lupasi ilmoittaa vanhemmilleen.

” Se on niin kova kokemus, kun joutuu kertomaan vanhemmille, että poika on kuollut. Se syö kuin rotta sisältä.

Koristaituri Kari Kulonen huimine temppuineen ei ole unohtunut.

TIMO KULONEN: Ei sitä tajunnut. Minun piti lähteä kotiin kertomaan vanhemmille. Se oli paha paikka. Olin aika romuna, eivätkä hekään sitä heti ymmärtäneet. Ei siinä paljon apuja maailmalta tullut. Se juttu on minulla vieläkin kesken päässä. Äiti on kuollut kaksi vuotta sitten, mutta isä puhuu kaikenlaisia juttuja. Se on niin kova kokemus, kun joutuu kertomaan vanhemmille, että poika on kuollut. Se syö kuin rotta sisältä. Siinä menettää jotain itsestään. En tiedä saako itseään sen jälkeen koskaan kokonaiseksi, se on niin kauhea tilanne.

Se rekkamies kai soitti vanhemmilleni ja sanoi ettei voinut tehdä mitään. Ei semmoista rekkaa saa niin nopeasti pysähtymään.

JARI RAITANEN: Minulla oli silloin autopuhelin, johon alkoi tulla soittoja. En muista kuka soitti niistä ensimmäisen, että Kanni on kuollut. Meillä oli Kannin kanssa samanlaiset autot, punaiset Saabit, jotka tunnettiin kaupungilla.

Joukkueen lääkäri sanoi, ettei hän olisi selvinnyt, vaikka olisi ollut turvavyössä. Surimme sitä kimpassa joukkueena. Meillä oli pitkään Kannin kuva treeneissä mukana.

PETRI NIIRANEN: Olimme Namikan pikkujouluristeilyllä. Jossain vaiheessa iltaa laivalla tuli kuulutus. Petri Niiranen, voitko tulla infoon. Sinne käppäillessä kävin mielessäni läpi kaikki sukulaiset, että kenelle on käynyt jotain. Soittaja oli siskoni. En tiedä mistä hän oli sen tiedon saanut, oliko se jo tullut julki vai oliko joku kertonut faijalleni. Kyllä se veti aika hiljaiseksi.

MARKKU MOLENIUS: Viimeisen kerran näimme, kun olimme joulun alla pelaamassa Ukissa. Kanni ei pelannut, mutta juttelimme ja sovimme, että tavataan, kun hän tulee jouluksi Forssaan. Olin kotona takapihalla laittamassa joululyhtyjä, kun puhelin soi. Valmentajamme Ken Scalabroni soitti ja kertoi.

TOMMI POHJOLA: Seuraavana päivänä kävimme faijan kanssa viemässä Kannin faijalle Maurille suruvalittelut. Se oli ”Maukalle” kauhea isku. Hän ei pitkään aikaan pystynyt käymään Urheilutalolla. Siitä lähtien olen joka joulu käynyt hänen haudallaan ja kyynel tulee silmään. Hautakivessä lukee vain Kanni. Ikävä on mestaria.

TIMO KULONEN: Siihen loppui Kannin homma. Kun hän kuoli, monet tulivat kertomaan pitävänsä häntä veljenään. Kauheasti hän kiinnostaa yhä ihmisiä. Monella on mielipide, moni haluaa kertoa jonkun muiston. Nyt minua alkaa itkettää.

ENSIO HELIMÄKI: Koskaan ei nähty mihin hän olisi päässyt.

JARI RAITANEN: Hän on koriskavereista ainoa, jota minulla on ikävä.

Heikki Wala antoi haastattelun tätä kirjoitusta varten 8.11.2021. Hän kuoli marraskuun lopussa 73-vuotiaana.