Riitta-Liisa Roponen, 43, on hiihtourheilun ihme – ”Vaimoni näyttää nuorelta, ja myös hänen kroppansa on nuorekas”

Riitta-Liisa Roponen kertoo, miten löysi huippukunnon ”vanhoilla päivillään”.

Se oli jälleen yksi talvinen viikonlopun aamupäivä 1980-luvun puolivälissä, kun juuri kouluikään ehtinyt Riitta-Liisa Lassila kääntyi kesken hiihtokisan kannoillaan ja katsoi kysyvästi taakseen. Tuleehan se isä varmasti sieltä perässä, hän ehti jo hieman hätäillä.

Tulihan se, tapojensa mukaisesti.

Hiihto oli Haukiputaalle kotiutuneen perheen yhteinen intohimo. Kun vanhemmat Salme ja Oskari hiihtelivät alvariinsa, myös Riitta-Liisa innostui ja löysi ladulta iloa ja intoa lapsen elämäänsä.

Ensi kerran hänet nähtiin suksilla neljävuotiaana, kisoissa kuuden vanhana. Paloa riitti, oli vain yksi ”mutta”, johon kuitenkin löytyi hyvin kotikutoinen ratkaisu.

– Olin pienenä niin arka, etten kerta kaikkiaan uskaltanut hiihtää kisoja yksin, vaan isän piti hiihtää perässä. Käännyin usein kesken kisojen katsomaan taaksepäin varmistaakseni, että hän todella oli siellä, Riitta-Liisa Roponen kertoo nyt, 35 vuotta myöhemmin.

– Jossain vaiheessa oli sitten alettava pärjäämään yksinkin, kun vanhempien hiihtely kilpailijoiden perässä kiellettiin. Siitä urani alkoi hiljalleen kehittyä, mutta en vielä seuraavien parinkymmenenkään vuoden aikana osannut kuvitella, että hiihdosta voisi tulla ammattini. Haaveilin ainoastaan liikunnanopettajan ammatista.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 47/2021. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Tänään Roposta, 43, pidetään yhtenä hiihtourheilun ihmeistä. Yli kansallisrajojen hämmästellään, miten joku pystyy urheilemaan kestävyysurheilun huipulla päälle nelikymppisenä.

Roponen saavutti Oberstdorfin viime talven MM-kisoissa viestipronssia, ja on nyt koko hiihtohistorian vanhin MM-mitalisti. Kirsikan kakun päälle hän sai oltuaan vapaan kympillä paras suomalaisnainen, kymmenes.

– Niin, tuntuuhan se hurjalta, että keskustelemme nyt ja tässä edelleen jatkuvasta urastani, jonka arvelin itsekin olevan jo tosimielessä ohi, Roponen sanoo toimittajalle.

”Ritun” parikymmentä vuotta kestäneen ammattiuran aikana isä ei ole enää hiihdellyt perässä, mutta taaksepäin hän on tavallaan vilkuillut niidenkin aikana. Sieltä hänen katseensa on tavoittanut aviomiehen ja henkilökohtaisen valmentajan Toni Roposen, kokeneen kestävyysurheilutoimijan.

– Ilman Tonia en olisi ikinä pystynyt hiihtämään näin pitkään tällä tasolla, Roponen painottaa.

Melkein yhtä tärkeää on ollut se, mitä koronavuoden aikana tapahtui. Roposen urheilijaidentiteetti uusiutui ratkaisevasti Yhdysvaltain Denverissä, jossa perhe asui Toni Roposen töiden vuoksi lokakuusta 2019 pitkälle vuoteen 2020.

– Denverissä vapauduin urheilijaminääni liittyneistä henkisistä kahleista. Kun opin viimein olemaan itselleni armollisempi, tapahtui muutos, joka hyvin pitkälti selittää viime kisakauden huippuonnistumisiani, Roponen ruotii.

– Enää minun ei tarvitse todistella kenellekään yhtään mitään, vähiten itselleni.

Riitta-Liisa Roponen pitää ajatuksen omissa tekemisissään, ei muiden odotuksissa. Se on tuonut hänen suorituksiinsa uutta rentoutta.

Teemme haastattelua haukiputaalaisen hotellin ravintolassa, jossa vallitsee leppoisa tunnelma. Riitta-Liisa Roponen on erityisesti kalan ystävä, mutta tänään hän löytää lautaselleen myös pizzapalan. Annokseensa hän kasaa joka tapauksessa lähinnä terveellisenä pidettyä ruokaa.

– Huomenna meillä olisi täällä Haukiputaalla pikkujoulut ystäväpariskunnan kanssa. Viimeinkin, voisi sanoa – juhlat kun on siirretty koronan ja aikatauluhaasteiden vuoksi jo moneen kertaan. Kesken treenikaudenkin on välillä kiva päästä irrottelemaan, Roponen tokaisee.

– Voihan se olla, että maistan ainakin yhden drinkin verran suosikkijuomaani GT:tä (gin tonicia), hän jatkaa hymähtäen.

Hyväntuulisen hiihtäjän palkintokaapista löytyy peräti kahdeksan arvokisojen viestimitalia. Kirkkaimmat niistä ovat Sapporon 2007 ja Liberecin 2009 normaaliviestin sekä Sapporon pariviestin MM-kullat, unohtamatta olympiapronssia 2010. Arvokisojen henkilökohtaisilla matkoilla hän on ollut olympialaisissa parhaimmillaan kuudes ja MM-kisoissa viides. Maailmancupista häneltä löytyy kaksi voittoakin, puhumattakaan yli 20 Suomen mestaruudesta.

Riitta-Liisa Roponen viestiosuudella Liberecissä 2009.

Olympiapronssilla Vancouverissa 2010 Pirjo Murasen, Virpi Kuitusen ja Aino-Kaisa Saarisen kanssa.

Erikoista kyllä, vasta nyt Roponen on noussut todelliseen tähtiloistoon. Aiemminkin Roponen on kyllä ollut varsin tuttu nimi suomalaisessa urheilussa, mutta nyt hänestä on syntynyt jopa omanlaisensa ilmiö.

– Sen verran mölyä on riittänyt ympärilläni tämän vuoden aikana, että varmaan minä nyt sitten olen urheilijana suositumpi kuin koskaan, hän itsekin arvelee.

– Se hämmentää, mutta tuntuu tietysti myös hyvältä.

Roponen on haaveillut kahvilan pitämisestä hiihtouran jälkeen.

Haukiputaalta ei juuri ylä- ja alamäkiä löydy, eikä niitä nähty Roposen junioriaikojen tekemisissäkään. Läheisestä Virpiniemestä sentään löytyy kestävyysurheilun mitat täyttäviä mäkiä, mutta nekään eivät siivittäneet Roposta varsinaiseksi junioritähdeksi.

Juniorivuosiensa alussa Roponen kyllä voitti kisoja usein, tavallisesti hiihtokavereidensa kanssa ristiin rastiin.

– Kunnes olimme jotain 14-vuotiaita, ja tuli yksi Kirsi, joka voitti kaikki kisat. Ärsytti aina, jos tiesin Kirsin tulevan kisoihin. Sinä vuonna Kirsi oli voittanut muistaakseni jo neljä kisaa ja valinnut aina palkinnokseen kreppiraudan. Kun tulin seuraavassa kisassa toiseksi, ajattelin, ettei Kirsi taatusti valitse nyt palkinnokseen kreppirautaa, mutta kyllähän se pirulainen valitsi, Roponen muistelee naurahdellen.

– Kirsi on muuten ruvennut uudelleen hiihtelemään. Olemme tosi hyviä ystäviä, kuten monien muidenkin takavuosien hiihtokavereiden kanssa. Se oli hauskaa aikaa, kun olimme joka talviviikonloppu vanhempiemme kuskaamina jossain päin Suomea kisaamassa. Yhdet Kongosjärven porohiihdot eivät kyllä unohdu: sain suuresti himoitsemani Dingon collegepaidan, jonka johdosta minua kuitenkin kiusattiin aika lailla.

” Harmitti ihan hirveästi, kun kaverit lähtivät, mutta valinta oli joka tapauksessa omani: valitsin hiihdon diskoilun sijaan.

Roponen voitti 16-vuotiaana hopeasompamestaruuden, mutta nuorten arvokisoissa häntä ei koskaan nähty. Vaikka Roposen matka kohti aikuisikää oli tasaista puurtamista, ilman näkymää tulevaisuuden tähteydestä, lopettaminen ei ollut missään vaiheessa mielessä.

– Isäni valmensi minua suunnilleen niin pitkään (16-vuotiaaksi), kun pysyi ladulla perässäni. Sinä aikana opin rakastamaan kilpailemista sen verran paljon, että halusin ladulle aina vain uudestaan, Roponen korostaa.

– Olisin minä halunnut käydä välillä diskossakin, mutta vanhemmat sanoivat, ettei se ollut kisaviikonloppuisin hyvä idea. Harmitti ihan hirveästi, kun kaverit lähtivät, mutta valinta oli joka tapauksessa omani: valitsin hiihdon diskoilun sijaan.

Läpimurto kansainväliselle tasolle tapahtui 2002, kun Roponen venyi Salt Lake Cityn olympialaisiin. Tietä kohti kisakonetta tasoittivat tapahtumat edelliskaudella, kun kuusi suomalaishiihtäjää kärysi kielletyn Hemohesin käytöstä Lahden MM-hiihdoissa, mukaan lukien kaksi naishiihtäjää.

Riitta-Liisa Roponen vauhdissa talviolympialaisissa 2002.

Vuodet vierivät, kunnes vuonna 2005 alkoi tapahtua. Tuolloin Roponen saavutti Johan Lindin valmennuksessa ensimmäisen MM-viestimitalinsa, pronssisen. Lindin ja Roposen pitkään jatkunut yhteistyö kattoi vielä kauden 2006.

– Johan oli minulle todella tärkeä valmentaja. Hän opetti minut harjoittelemaan oikein, Roponen kertoo.

– Siinä vaiheessa olin kuitenkin ollut jo jokusen vuoden Tonin kanssa kimpassa, ja olimme ajautuneet tilanteeseen, jossa meillä ei ollut oikein vaihtoehtoja. Tonin oli ikään kuin pakko alkaa myös valmentajakseni.

Tyylinäyte Oberstdorfin parisprintistä vuodelta 2005.

Tämä osa tarinasta sai alkunsa vuonna 2002. Riitta-Liisa Roponen tutustui nykyiseen aviomieheensä B-maajoukkueessa, jota tämä valmensi.

– Tilanne ei ollut mitenkään helppo, sillä olimme vielä molemmat tahoillamme kiinni senhetkisissä suhteissamme, Toni Roponen kertoo nyt.

Ensin seurasi ihastuminen, myöhemmin syttyi rakkaus. Vuonna 2003 näytti jo ilmeiseltä, että pari oli kuin toisilleen luotu.

– Mikään ei tietenkään tapahtunut hetkessä. Se meikäläisen iskeminen oli Tonilta melkoista väsytystaktiikkaa, Riitta-Liisa Roponen sanoo nauraen.

Rakkaustarinat hiihtoperheessä olivat vielä tuohon aikaan melko harvinaisia, mutta niistä oli puhuttu paljon Marja-Liisa ja Harri Kirvesniemen esimerkin myötä. Nykyään huippuhiihtäviä pariskuntia tunnetaan paljon.

– Joukkueurheilijat elävät joko miesten tai naisten maailmassa, eli yhdessä joukkueessa on pelkästään miehiä tai naisia. Yksilöurheilun arvokisajoukkueissa on aina sekä miehiä että naisia, ja väki valmistautuu kisoihin usein samoissa kisoissa ja leireillä. On luonnollista, että silloin katsotaan toista myös sillä silmällä, tätä nykyä Tanhuvaaran urheiluopiston rehtorina ja toimitusjohtajana työskentelevä Toni Roponen linjaa.

– Meillä on synkannut Ritun kanssa rakkauspuolella alusta asti, emmekä ole riidelleet valmennusasioista kuin kerran. Silloin Ritu ei tykännyt yhdestä harjoitteesta ja huusi pää punaisena niin, että koko Levi raikui, hän lisää naurahtaen.

Perheen sisäinen valmennuskortti nousi esiin pian sen jälkeen, kun Roposten perheeseen syntyi Ida-tyttö vuonna 2004. Vapaan hiihtotavan spesialistina tunnetun Riitta-Liisan suksi ei ollut luistanut toivotusti siinä vaiheessa, kun hän kuuli olevansa raskaana.

– Emme me tietenkään suunnitelleet, että tehdäänpäs lapsi niin sanotuksi välivuodeksi (2004). Raskauteni oli luonnollinen tapahtuma, ja niin hieno sellainen, että totta kai halusimme lapsen, Riitta-Liisa Roponen selvittää.

Toni Roponen on aviomies ja valmentaja.

– Toni ei ollut aluksi halukas valmentamaan minua. Idan synnyttyä kuitenkin hoksasimme, ettei meidän kuviossamme oikein voinut olla ulkopuolistakaan valmentajaa, koska äitiyden ja huippu-urheilun yhdistäminen oli tosi haastavaa. Toni pystyi näkemään läheltä, koska olin esimerkiksi väsynyt, ja niinpä oli loogista, että hän alkoi valmentajakseni.

Äitinä nyt jo viidensiin olympialaisiinsa tähtäävä Roponen kehuu mieheltään ja valmentajaltaan saamaansa tukea.

– Toni on älyttömän positiivinen luonne. Urani varrella olen kokenut hurjasti pettymyksiä, mutta aina niidenkin jälkeen Toni on pystynyt valamaan aitoa uskoa ja saanut minut hyvälle tuulelle, Riitta-Liisa perustelee ja jatkaa.

– Tonin ansiosta olen pystynyt tekemään kaiken sen, mitä huippu-urheilijan pitääkin tehdä.

Muiden töiden lisäksi Ylen tv-asiantuntijana toimiva Toni Roponen muistuttaa ajoista, jolloin Suomesta löytyi neljä tosi kovaa kansainvälisen tason naishiihtäjää: vaimonsa lisäksi Virpi Kuitunen, Aino-Kaisa Saarinen ja Pirjo Muranen.

– Kvartetti oli hurja, ja siinä mukana olevat hyötyivät eittämättä siitä, että jo joukkueen keskinäinen kilpailu oli tiukkaa. Se aika loi pohjat Ritun uskomattoman pitkälle uralle, Toni tietää.

Virpi Kuitusen kanssa juhlimassa parikisan voittoa Sapporon MM-kisoissa 2007.

– Kun Virpi ja Aikku loistivat, Riitta-Liisa jäi varjoon, koska ihmiset eivät osanneet arvostaa mitalien ulkopuolisia sijoituksia. Siihen aikaan vain voitot laskettiin, kun taas nykyään kansa iloitsee jo viestipronssista. Ja nyt Ritun silloisetkin tulokset asettuvat uuteen perspektiiviin.

Nykyhetkestä puhuttaessa Toni Roponen alleviivaa Denverissä tehtyjen muutosten merkitystä.

– Yksi keskeinen syy ”Ritu-ilmiöön” on varmasti se, että nostimme Denverissä harjoitusmääriä radikaalisti. Ritu on harjoitellut erittäin ammattimaisesti ja motivoituneesti, jopa kovempaa kuin 10–15 vuotta sitten, Toni Roponen sanoo.

– Vaimoni näyttää nuorelta, ja myös hänen kroppansa on nuorekas. Voima- ja nopeusarvot ovat säilyneet, mikä on poikkeuksellista absoluuttisessa huippu-urheilulajissa. Kun Ritu on oppinut nauttimaan tekemisestäkin uudella tavalla, tulos on tämä. Ei voi kuin ihmetellä.

” Kun Ritu on oppinut nauttimaan tekemisestäkin uudella tavalla, tulos on tämä. Ei voi kuin ihmetellä.

Hotellin ravintolasta matka jatkuu läheiselle SEO-huoltoasemalle, josta löytyy 59-vuotias yrittäjä Marja Kropsu-Rasila, tutummin ”Tintti”. Riitta-Liisan katse on Tintin huomatessaan paljonpuhuva.

– Tässä on idolini, Riitta-Liisa sanoo.

– Teemme säännöllisesti eri lenkkejä yhdessä. Jos olen tuossa iässä lähellekään yhtä kovassa kunnossa kuin Tintti nyt, olen kyllä äimistynyt. Siihen mä tähtään.

Tintti on yllättäen saamastaan huomiosta hieman vaivautunut, joskin hymyillen. Hän kävi Riitta-Liisa Roposen isän kanssa kalassa jo siinä vaiheessa, kun huippuhiihtäjä ei ollut edes syntynyt.

– Meillä on tosi hauskaa yhdessä. Lenkeillä tykkäämme jutella elämän kaikista asioista, joskaan hiihdosta emme juuri höpöttele. Olen todella ylpeä siitä, miten hirmuisessa kunnossa tuo nainen on tällä hetkellä, Kropsu-Rasila näkee.

– Johan sen näkee Ritun katseestakin, miten vapautuneen oloinen hän on.

Tulee puhetta Denverin tapahtumista. Riitta-Liisa asui rapakon takana Ida-tyttärensä kanssa toukokuuhun 2020 asti, jolloin Toni Roponen jäi sinne vielä joksikin aikaa yliopistovalmennuspestinsä vuoksi.

– Denverissä oli todella mahtavaa asua, se oli yksi perheemme unelmien täyttymyksistä, Riitta-Liisa ruotii.

– Siellä ollessani olin jo päättänyt, että vaikka harjoittelen yhä kovaa, niin en aio kiertää Suomessa ja muualla kuin itselleni sopivia kisoja, ja nekin ikään kuin omaksi iloksi. Varsinaisia tulostavoitteita ei ollut, kunnes yhtäkkiä huomasin, että hei, tämähän luistaa paremmin kuin aikoihin.

Hän sanoo suhtautuneensa tuloksiinsa aiemmin ”liian vakavasti”, mutta löytäneensä Amerikassa oikeanlaisen rentouden tekemisiinsä.

– Paineet ovat aina osa urheilua, mutta urheilijoiden kannattaisi muistaa, etteivät tulokset määrittele kenenkään inhimillistä arvokkuutta. Sorruin tähän itsekin pitkään: elin elämääni liiaksi urheiluminäni eli tulosten kautta. Siitä seurasi usein ahdistusta, Roponen selvittää.

– Vasta Denverissä silmäni avautuivat. Oivalsin, että huippu-urheilussa oleellisinta on itsensä kehittäminen, ei pakkomielteinen sivulle vilkuileminen. Oivalsin myös, ettei minulla ollut mitään todisteltavaa, ja että mitä vähemmän turhaa stressiä, sitä paremmin kroppa pysyy balanssissa. Nyt uudenlaisen rentouden kautta se todella on pysynyt.

” Mitä vähemmän turhaa stressiä, sitä paremmin kroppa pysyy balanssissa.

Rukan maailmancupin avauksessa 2020 tapahtui kummia. Roposen mukaan yksikään toimittaja ei kysynyt häneltä koko viikonlopun aikana kysymystäkään.

– Yhdessä vaiheessa kysyin jo joukkuetovereiltani, olivatko nämä nähneet suomalaistoimittajia. Kun kuulemma olivat olleet näiden haastateltavina, äimistyin ja ajattelin, että ehkä minusta on aika väistämättä ajanut ohi. Mutta ei se onneksi ollutkaan, Roponen tokaisee hymyillen.

Vapaa-ajallaan kavereidensa kanssa viihtyvä sekä leipomisesta pitävä Roponen iski ikään kuin puskista uuteen loistoon. Nyt hän on lähes varma valinta Pekingiin, jossa horisontissa siintää paitsi normaaliviesti myös kolmenkympin vapaan kisa.

– Kävin juuri tutulla hierojalla. Selittäessäni hänelle erilaisia asioita huomasin unohtavani niitä yhtä nopeasti. Tokaisin tulleeni vanhaksi, mutta hieroja valoi uskoa sanomalla, ettei unohtelu ole ikäkysymys vaan ominaisuus. Tiedä siitä sitten, Roponen virnistää.

– Kaipaan kyllä jo sellaista elämää, ettei aamulla tarvitse ensimmäiseksi katsoa, minkälainen keli ulkona on.

Roponen ei halua vilkuilla taakseen, hänen katseensa on tässä hetkessä.

– Jos nyt ajatellaan vielä tätä tilannetta, niin onhan se uskomatonta, että olen yhä tällä tasolla. Aion nauttia tästä hetkestä niin pitkään kuin mahdollista.