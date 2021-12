Amin Nuri sai kesken opiskelijajuhlien puhelun – rehvakas vastaus vei elämän uusille urille

Nyrkkeilysali oli Amin Nurille ensimmäinen paikka, jossa hänet hyväksyttiin omana itsenään.

Pam, pam, pam-pam-pam-pam. Helsingin Tarmon salilla Merihaassa ei ole paljon tilaa eikä liikoja mukavuuksia, mutta kilparyhmän treenissä ei ole liioin yhtään tyhjää hetkeä.

Miehet ja naiset sparraavat kahdessa kehässä vuoroparein, ja niiden ulkopuolella lyödään säkkiä, varjoa sekä viskotaan voimapalloa seinään. Komennot kaikuvat lyhyillä sanoilla, ja keskinäinen herja lentää.

– Sivulle, rennosti vaan, rennosti, pidä etäisyys. Hyvä! Terävämmin, etumainen varsinkin… Oo hiljaa ja lyö, kyllä se kello kertoo, koska loppuu.

– Mä oon ihan puhki, en ollut koko EM-kisoissa yhtä väsynyt. Toinen tekee vähemmän ja itse enemmän, puhisee Sam Morovati ja kietaisee kätensä sparrivastustaja Amin Nurin harteille.

Nuri, 31, on avoin ja kohtelias kaveri, jolla on aseistariisuvan leveä hymy ja mutkaton käytös. Tarmossa hän toimii päävalmentaja Marko Metzin apuna, luotsaa Johanna Huttusta sekä paria muuta kilparyhmän naisnyrkkeilijää.

Ammattilaiseksi ryhtynyt Amin Nuri (oik.) Helsingin Tarmon salilla sparrivastustajansa Sam Morovatin syleilyssä.

Päivätyö ja kahdet kovat harjoitukset päivässä ovat sellainen yhtälö, joka useimmilta jäisi tekemättä – mutta nyrkkeilyssä se on arkipäivää. Nuri työskenteli olympianyrkkeilyaikoinaan pankin palveluneuvojana, kulki ympäri kaupunkia harjoittelumahdollisuuksien perässä ja treenasi aamuisin ja iltaisin.

64-kiloisten SM-kulta vuonna 2017 oli käännekohta. Nuri oli juuri päässyt asepalveluksesta Santahaminasta ja tajusi, että oli edennyt olympiapuolella niin pitkälle kuin oli mahdollista. Arvokisaedustuksiin olisi vaadittu lisää omaa rahoitusta harjoitusleirejä ja kisamatkoja varten – eli lainaa, koska töistä olisi pitänyt ottaa vapaata.

– Sanoin, että tämä oli tässä, en nyrkkeile enää ikinä kilpaa.

Pari vuotta myöhemmin yökerho Apollossa, jossa Nuri on töissä viikonloppuisin, järjestettiin ammattilaisilta. Työkaveri tiesi Nurin taustan ja usutti miestä takaisin kehään.

– Olin vähän pulskassa kunnossa ja kaiken lisäksi opiskelijajuhlissa, kun minulle soitettiin, että kiinnostaisiko tulla ottelemaan. Lupasin rehvakkaasti, että totta kai mä tuun! No, sitten oli pakko alkaa treenata ja vetää painoa alas, Nuri nauraa.

Näytösottelu ammattisäännöillä meni hyvin, ja kipinä paluulle oli syttynyt. Koronarajoitukset katkaisivat kaiken toiminnan, mutta Nurin valmennettava – ja nykyinen kumppani – Johanna Huttunen houkutteli hänet takaisin salille ja kehään.

Rovaniemen SM-kisoissa 2020 tuli taas kultaa, ja Pro Boxing Team Finland -tallin kanssa lyötiin kättä päälle oikeasta ammattilaissopimuksesta.

HUIPULLE pyrkivät nyrkkeilijät eivät tiedä, millaista on saada palkkaa urheilusta. Heitä ei kuskata harjoituksiin katumaastureilla, eivätkä vanhemmat jää paikalle jauhamaan omia NHL- tai FC Barcelona -haaveitaan.

Valtaosalla suomalaisista nyrkkeilijöistä ei ole ympärillään tukiverkkoa, jossa kelataan tuntikausia videoita, tilastoidaan joka liike ja huolehditaan syömisistä ja sykkeiden tarkkailusta lähtien kaikesta urheilijan puolesta.

Amin Nuri jakaa aikansa oman treenaamisen, valmentamisen, pankin tuntisopimusvuorojen ja Apollon töiden kesken. Se tarkoittaa, ettei päiviin jää tyhjiä tunteja, ja ensimmäinen treeni on välillä seitsemältä aamulla.

Nurin ammattilaisdebyytti tapahtui viime elokuussa. Takana on vasta kaksi ottelua, joista toinen päättyi voittoon ja toinen tappioon. Seuraava ottelu on helmikuussa Vantaan ammattilaisillassa 66,7-kiloisissa.

– Joku voi olla eri mieltä, mutta otan mieluummin tappion kunnon vastustajalle kuin voiton sellaisesta nakkikioskitappelijasta, joita ammattilaispuolella joskus haetaan kehään. Ne paistit eivät osaa laittaa edes hanskoja käteen, Nuri tokaisee.

Sääntöerot ovat tutut lajia seuraaville, mutta kehässä olympia- ja ammattinyrkkeilyn erot tuntuvat konkreettisesti.

– Se, miten hanskat on rakennettu, tekee ison eron. Olympianyrkkeilyssä pehmusteet ovat rystysissä. Vaikka painoa on hanskoissa suunnilleen saman verran, ranteista pehmustetut ammattihanskat tekevät kovien siteiden kanssa sen, että on melkein kuin vastustaja löisi tiiliskivellä.

Eroa tulee myös ottelupituuden muuttamasta taktiikasta. Ammattilaispuolella aloitetaan neljällä erällä, mutta pian siirrytään kuuteen. Nurille ensimmäinen kuusieräinen koittaa helmikuussa.

– Olympianyrkkeilyssä eriä on kolme: jos häviää ensimmäisen, on pakko voittaa toinen ja kolmas. Silloin tulee kiire tehdä, lyödä ja saada pisteitä. Ammattilaiskehissä tempoa pitää kiristää erä erältä, ja hosumalla löytää itsensä äkkiä lattiasta. Sieltä ei ottelua voiteta.

MIKSI Amin Nuri – ja monet muut maahanmuuttajataustaiset nuoret – ovat valinneet nyrkkeilyn? Ja kuinka kauan ihminen on Suomessa ”maahanmuuttajataustainen”?

– Sanopa se. Vaikka olisin syntynyt täällä ja vanhempanikin olisivat, minut nähdään aina ensin maahanmuuttajana, osittain ulkopuolisena, Nuri kommentoi.

Kahdeksanvuotias Amin saapui vanhempiensa, isoveljensä ja pikkusiskonsa kanssa Rovaniemelle 1998. Afganistanista ei ole muistikuvia, sillä ennen Suomea perhe asui seitsemän vuotta Moskovassa.

– Sota oli se syy, miksi lähdimme, mutta ei meidän perheessä ole siitä koskaan tarkemmin puhuttu. Vanhemmat eivät halua, Nuri sanoo.

Tämä ei ole epätavallista, kun tullaan sota- tai kriisialueelta. Uusi alku vaatii ponnistelua, eikä voimia tai halua traumaattisten kokemusten läpikäymiseen aina ole. Jotkut ajattelevat, että on parempi haudata muistot kuin jäädä niihin jumiin.

Afganistan on ollut kriisialue niin kauan, että useampi sukupolvi ei tiedä muusta. Tilanne eskaloitui täydeksi paniikiksi muutama kuukausi sitten, kun ääri-islamistinen taliban-järjestö nousi takaisin valtaan ja 20 vuotta maassa olleet amerikkalaisjoukot lähtivät.

Uutiskuvat toivat Nurin perheessä kaiken takaisin.

– Faija oli varma, ettei taliban Kabuliin asti tule, eivät ne saa sitä. Kun niin kuitenkin kävi ja vielä lähinnä taisteluitta, faija ja muut vanhemmat sukupolvet jotenkin murenivat: yli 20 vuoden työ valui kahdessa viikossa hukkaan. He muistavat ajat ennen talibania – ja nyt maassa on nuorten aikuisten sukupolvi, joka on kasvanut vapaissa oloissa, ja heiltä viedään kaikki.

Amin Nuri saapui vanhempiensa ja sisarustensa kanssa Rovaniemelle 1998.

Kabulin kaaos ja lentokoneiden telineissä roikkuvat ihmiset toivat mieleen kuvat Vietnamin evakuoinnista ja viimeisistä USA:n lähetystön katolta lähteneistä helikoptereista. Yhdysvalloissa Afganistan-operaatiota ja etenkin sen loppua on kuvattu virheiden ketjuksi, ja myös EU-maissa on arvosteltu kansainvälisiä toimia Afganistanissa ja sikäläisten yhteistyökumppanien jättämistä talibanin kynsiin.

Onko Afganistaniin ylipäätään mahdollista saada demokratiaa, ja kenen ehdoilla?

– Hallinto on niin korruptoitunut, että talibanin oli helppo kaataa se. Nuorille ei anneta mahdollisuuksia, vaan samat vanhat herrat pyörittävät valtiota ja jakavat rahaa toistensa taskuihin. Uskon, että kehitys vakaaksi valtioksi on mahdollinen, mutta ei todellakaan helppo, Nuri sanoo.

ALKUAIKA Suomessa ja vastaanottokeskuksessa oli Nurin perheelle vaikea. Koulutettujen, omillaan toimeen tulevien ihmisten muuttuminen ahtaasti eläviksi laitosasukeiksi on vaikeinta aikuisille.

Lapset löytävät helpommin pakotien ja sopeutumisen toisistaan, leikeistä, koulusta – ja urheilusta.

– Olin aina vilkas lapsi. Helpotti, kun koulussa oppi kieltä, mutta ylimääräistä tarmoa jäi kaikenlaiseen häsläämiseen. Menin 11-vuotiaana jalkapallojoukkueeseen, kun saimme asunnon Helsingistä, mutta se ei ollut mun juttu. Joukkuelajeissa on liikaa porukkaa vaikuttamassa siihen, mitä tehdään. Nyrkkeilyssä kaikki on itsestä kiinni, Amin sanoo.

16-vuotiaana Nuri innostui vapaaottelusta, josta hän vaihtoi pari vuotta myöhemmin nyrkkeilyyn. Myös hänen setänsä ja serkkunsa olivat nyrkkeilleet.

– Vanhemmat eivät olleet ensin järin innoissaan, mutta kun he huomasivat, että olen tosissani ja pärjään, he lakkasivat vastustamasta, Nuri hymähtää.

Sali voi olla monelle maahanmuuttajalle ensimmäinen paikka, jossa hyväksytään sellaisena kuin on – ja jossa on silti tiukat raamit sille, kuinka ollaan. Mutta raamit ovat kaikille samat, tasapuolisen karut.

Amin Nuri valmistautuu uransa kolmanteen ammattilaisotteluun. Hän oli jo lopettanut nyrkkeilyn kilpatasolla, mutta veri veti takaisin kehään. Sen lisäksi hän toimii lajissa valmentajana.

Silläkin on merkitystä, että nyrkkeily on useimpien kamppailulajien tavoin pysynyt edullisena. Se ei vaadi satojen eurojen varustehankintoja tai kuukausimaksuja, jotka ovat toki yhä useamman valtaväestöön kuuluvan perheenkin ongelma.

– Tarve todistaa, että minä kuulun tähän maahan siinä kuin muutkin, oli alkuun kova. Sali oli ensimmäinen paikka, jossa kelpasin omana itsenäni. Kamppailusalit ovat loistava paikka purkaa energiaa, ja itsevarmuuden kasvaessa tarve uhota salin ulkopuolella häviää, Nuri sanoo.

Rasismin, syrjinnän, häiriökäyttäytymisen ja sosiaalisten ongelmien kehää on vaikeampi käsitellä. Missä kulkee raja omista juurista ja kulttuurista kiinni pitämisen ja uuteen kotimaahan sopeutumisen välillä – jos sellaiset itsestäänselvyydet kuin maan lakien noudattaminen jätetään pois? Mitä kaikkea on oikeus uudessa kotimaassa vaatia, tai vaalia?

Entä kumpi on pahempaa: alentuvaksi kääntyvä holhoaminen vai se, että kielletään kaiken rakenteellisen(kin) rasismin ja näkymättömien esteiden olemassaolo?

Nuri kouluttautui yo-merkonomiksi, hankki ammatin ja löysi urheilun. Hänellä on vastaus, mutta vain omalta osaltaan:

– Paljon on itsestä kiinni. Ei saa hölmöillä, eikä syyttää kaikesta muita. Hyviä asioita ei tapahdu, jos niitä ei tee – mutta ei kaikilla kyllä ole samoja lähtökohtia.

NYRKKEILY ei ole joka pojan saati tytön harrastus, mutta Tarmon salin kuva kertoo isommasta muutoksesta: naiset ovat tulleet kehiin jäädäkseen. Naisnyrkkeilyn tason nousu ja Eva Wahlströmin sekä Mira Potkosen kaltaiset menestyjäpersoonat ovat muuttaneet lajin imagoa.

– Nyt yhä harvempi luulee, että nyrkkeilijät ovat vihaisia tappelijoita nenä vinossa. Kehässä pitää olla kova, mutta valtaosa nyrkkeilijöistä on sen ulkopuolella rauhallisia, hiljaisia ja herkkiäkin tyyppejä.

Nurin mukaan tyttöjen ja naisten valmentaminen ei ole sen kummempaa kuin valmentaminen ylipäätään. Toki tiettyjä eroja on:

– Oma valmentajani sanoi, että naisia on helpompi valmentaa, koska he kuuntelevat mitä sanotaan ja tekevät mitä käsketään. Hän vain unohti mainita, että naiset vaativat perusteluja ja tunneskaala on laajempi… Mutta jokainen on yksilö: urheilija ja ihminen, muut asiat ovat toissijaisia.

Nainen eli Johanna Huttunen oli myös se, joka sai Nurin takaisin kehään. Kun oli luvannut toiselle, että tänään treenataan, sitten myös treenataan.

– Kun vaadin toiselta tiettyjä juttuja, piti itsekin pystyä niihin. Ja olihan se aika mahtavaa näyttää, että pystyin palaamaan SM-kisoissa ja ottamaan omani takaisin.

Parisuhde tuo omat haasteensa valmentamiseen, mutta Nurin mukaan roolit pitää vain osata erottaa toisistaan.

– Kehässä pitää olla kova, mutta valtaosa nyrkkeilijöistä on sen ulkopuolella rauhallisia, hiljaisia ja herkkiäkin tyyppejä, Amin Nuri sanoo.

AMIN Nuria kiehtoi alkuun nyrkkeilyn vaikeus ja monipuolisuus – ja se, ettei kehässä saa menettää malttiaan. Eikä salilla, koska silloin sieltä lentää ulos.

– Kyllä saleilla on käynyt kaikenlaista tappelijaa koettamassa, mutta kun omissa alkaa kolista, niin kuin kaikille etenkin alussa käy, ne häipyvät. Yleensä siihen ei mene kuin pari viikkoa.

Nyrkkeilyssä pitää olla kova, sitkeä, kestää kipua ja kunnioittaa vastustajaa. Ja vaikkei asiasta juuri puhuta: kamppailulajit tuovat itsehillinnän, onnistumisen elämysten, vastoinkäymisten sietämisen ja sosiaalisten kontaktien lisäksi tiettyä fyysistä uskottavuutta.

Huutelu niiden harrastajille vähenee kummasti, muusta kiusaamisesta puhumattakaan. Nuri tosin sanoo, ettei hän ole kohdannut rasismia tai häiriköintiä.

– Joskus nuorempana tuli jotain mölinää, mutta vanhemmat opettivat, ettei sellaisesta kannata välittää. Pitää nousta yläpuolelle, olla fiksumpi.

Suoraan rasismiin on myös helpompi puuttua. Nuri kertoo monille tutun esimerkin asenteista ja käytöksestä, johon massasta erottuvat ihmiset yhä törmäävät.

– Vanhempani etsivät keväällä omistusasuntoa ja löysivät mieluisan kohteen Helsingin Marjaniemestä. Asunnon ostamiseen liittyvät seikat ovat monimutkaisia kantasuomalaisellekin. Tämän vuoksi minä, veljeni ja siskoni menimme äidin mukaan katsomaan asuntoa. Välittäjä ihmetteli moneen otteeseen, että miksi te ulkomaalaiset tulette perheinenne katsomaan asuntoa. Välittäjä ei myöskään esitellyt asuntoa meille, vaan seisoi keskellä olohuonetta ilman minkäänlaista kontaktia meihin. Tämä kohtaus jäi kaikille mieleen, ja asunto saamatta. Meilläkin koko perhe käy töissä. On vaikea sanoa, olemmeko me koskaan tarpeeksi suomalaisia.

– Salilla jokainen on samalla viivalla. Jos lyödään vasenta suoraa, silloin lyödään vasenta, Amin Nuri sanoo.

Kotouttaminen ja sopeuttaminen ovat jo käsitteinä monitulkintaisia ja hankalia, käytännön toimista puhumattakaan. Passiivinen aputoimien kohteena oleminen voi auttaa alkuun ja olla joissain tapauksissa välttämätöntä, mutta harva haluaa jäädä siihen tilaan.

Käytännössä kaikki tulijat sanovat samaa: pahinta on toimettomuus ja tyhjyys. Ja tyhjä tila täyttyy aina jollain.

Suomalaisnyrkkeilijöistä muun muassa Edis Tatli ja Amin Asikainen ovat kertoneet koulunkäynti- ja sopeutumisvaikeuksistaan ja siitä, kuinka elämä olisi ilman nyrkkeilyä voinut mennä pahasti pieleen. Asikainen on ollut mukana myös koulukiusaamisen vastaisissa kampanjoissa.

AMIN Nurille nyrkkeilysali on yhä paikka, jossa muu maailma katoaa.

– Oli millainen päivä tahansa, se kaikki jää tuonne oven taakse. Täällä on hyvätuloisia ja huonommin toimeentulevia, poliiseja ja rosvoja, lääkäreitä ja poliitikkoja, mitalisteja ja aloittelijoita – mutta jokainen on samalla viivalla. Jos lyödään vasenta suoraa, silloin lyödään vasenta.

– Aikoinaan sanoin, että otan pari matsia ja jos voitan kolme, olen onnellinen ja se riittää. No, homma on vähän venähtänyt, mutta näillä mennään. Ja siitä olen iloinen.