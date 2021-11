Olaus Alinen on pian tärkeän päätöksen edessä.

Olaus Alinen saa viikoittain viestin koulunsa kansliasta. Niissä häntä kehotetaan tyhjentämään postilaatikkonsa, koska se on ääriään myöten täynnä.

Alinen, 18, asuu Loomis Chaffee -yksityiskoulun kampuksella Connecticutin osavaltiossa. Osoitteen tietävät kaikkien suurten yhdysvaltalaisten yliopistojen jenkkifutisjoukkueiden valmentajat. Siksi Alinen saa päivittäin yliopistoilta postia: kiiltävälle paperille painettuja pelikuvia ja käsinkirjoitettuja postikortteja kuuluisilta valmentajilta.

”Ole osa Sooner-perhettä. Me haluamme sinut ja tarvitsemme sinut auttamaan meitä voittamaan seuraavan mestaruutemme.”

”Olet aina ollut & tulet aina olemaan huipputärkeä Ducksille!!! On aina mahtavaa jutella kanssasi FT:ssä!”

Ja niin edelleen.

You’ve got mail – sinulle on postia. Olaus Aliselle sataa kirjeitä ja kortteja yliopistoista.

Ensin mainitun viestin on allekirjoittanut ”Coach Bedenbaugh”. Hän on Oklahoman yliopiston hyökkäyksen koordinaattori Bill Bedenbaugh, vuosipalkka 700 000 euroa.

Toisen viestin lopussa lukee ”Coach Cristobal”. Oregonin päävalmentaja Mario Cristobal tienaa neljä miljoonaa euroa vuodessa. FT tarkoittaa Facetimea, iPhonen videopuhelua.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia Tämä artikkeli on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 43/2021. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Osan korteista Alinen on nostanut koristamaan huoneensa kirjoituspöytää, jotkut postissa tulleista julisteista hän on laittanut seinälleen. Laatikoissa on niin avattuja kuin avaamattomia kirjeitä. Osan postista hän heittää suoraan paperinkeräykseen.

Yliopistot pommittavat Alista kirjeillään, sillä ne kaikki haluavat hänet omaan joukkueeseensa, kun Alinen valmistuu lukiosta keväällä 2023. Jokainen koulu pelkää, että Alinen voisi tulkita postitulvan hiipumisen merkkinä kiinnostuksen lopahtamisesta.

Eikä pommitus jää vain kirjeisiin. Yliopistot ovat Aliseen yhteydessä sosiaalisen median kautta ja soittelevat hänelle. Miljoonapalkkaa nauttivat valmentajat matkustavat tapaamaan häntä Connecticutiin.

Alinen on kaikkien aikojen halutuin suomalainen lukioikäinen urheilija. Edes Lauri Markkanen ei herättänyt yhtä suurta kiinnostusta.

Viestitulva loppuu ensi kesänä, kun Alinen päättää, mihin yliopistoon hän menee. Se on hänen elämänsä toistaiseksi tärkein valinta.

Mr. Clearyn algebran tunti alkaa kello 9 aamulla. Pulpetteihin istuu 16 oppilasta, joista vain Alisella on vaikeuksia mahtua paikalleen. Kaksimetrinen ja 137-kiloinen suomalainen joutuu heti tunnin aluksi luettelemaan luokkatovereidensa nimet. Lukukausi on vielä alussa ja tutustuminen porukkaan kesken.

Tunnin aiheena on ensimmäisen asteen yhtälöt. Loomis Chaffeessa voi opiskella jopa yliopistotasoisia matematiikan kursseja, mutta aine ei lukeudu Alisen suosikkeihin. Hän onnistuu kuitenkin päättelemään oikeat vastaukset.

Alinen opiskelee jenkkilukiossaan mm. matematiikkaa.

Yli satavuotias Loomis Chaffee lukeutuu Koillis-Yhdysvaltojen maineikkaisiin yksityiskouluihin. Nelivuotinen koulu valmistaa oppilaitaan huippuyliopistoihin. Sen entisiin opiskelijoihin lukeutuu kuvernöörejä, kirjailijoita, professoreita ja suuri joukko baseballin ammattilaisia. Rockefellerien ja Sulzbergereiden kaltaiset rikkaat suvut ovat lähettäneet lapsiaan oppiin Connecticutin maaseudulle.

Opiskelu on vaativaa. Alinen kertoo, että läksyihin menee tavallisesti kolme tuntia päivässä. Historian kurssilla pohditaan alkuperäislähteiden avulla, kuinka vallankumouksellinen oli Amerikan vallankumous. Shakespearen tankkaaminen alkuperäiskielellä on vaikeaa useimmille amerikkalaisillekin. Siitä huolimatta Alisen arvosanat ovat A:ta tai B:tä eli enimmäkseen kiitettäviä.

Loomis Chaffeessa on reilu 700 oppilasta, joista 70 prosenttia asuu sen asuntoloissa. Asumisen sisältävä lukuvuosimaksu on 54 000 euroa.

Alinen ei maksa opiskelustaan senttiäkään. Hänellä on stipendi, joka kattaa opetuksen, asumisen ja kolme ateriaa päivässä. Alinen jakaa kampuksella huoneen joukkuetoverinsa kanssa. Seinällä on suuri Suomen lippu.

Suuri Suomen lippu koristaa Alisen asuntoa.

Stipendejä jaetaan taloudellisen tarpeen perusteella, ja Alinenkin joutui toimittamaan koululle hammashoitajana toimivan äitinsä ja myyntijohtajana vaikuttavan isänsä palkkakuitteja. On kuitenkin selvää, että hänen kohdallaan ratkaisevaa ei ollut vanhempien tulotaso vaan hänen omat urheilulliset lahjansa.

Sisäoppilaitosten filosofiaan kuuluu tasapainoisten kansalaisten kasvattaminen, ja urheilulla on kouluelämässä tärkeä rooli. Loomis Chaffeella on tyttöjen ja poikien joukkueet yli kymmenessä urheilulajissa. Koulu kilpailee toisia alueen yksityiskouluja vastaan niiden omassa sarjassa.

Amerikkalainen jalkapallo ei ole perinteisesti lukeutunut Loomis Chaffeen menestyslajeihin, mutta kolme vuotta sitten koulu pestasi valmentajakseen Jeff Mooren toisesta yksityiskoulusta. Moore alkoi värvätä kouluun lahjakkuuksia ympäri Pohjois-Amerikkaa.

– Emme voi taata, että pojat pääsevät sisään, mutta jos he ovat hyviä oppilaita ja hyviä tyyppejä ja selvittävät prosessin, homma toimii, Moore selvittää.

– Olauksen piti kirjoittaa esseitä, olla haastattelussa, hankkia suosittelukirjeitä ja lähettää arvosanansa Suomesta. Prosessi on melko vaativa.

Moore kuuli Alisesta kaksi vuotta sitten entiseltä valmentajakollegaltaan Chris Adamsonilta, jonka yritys Gridiron Imports auttaa nuoria eurooppalaisia jenkkifutispelaajia löytämään koulun Yhdysvalloista. Moore vakuuttui näkemistään videoista.

– Odotamme hyökkäyksen linjamiehiltä kokoa ja pituutta sekä ketteryyttä ja notkeutta. Hän näytti niiden osalta todella hyvältä.

Alisen perässä oli muitakin kouluja, mutta porilainen päätyi valitsemaan Loomis Chaffeen. Koulun urheilufasiliteetteja kiertäessä on helppo ymmärtää miksi.

Suomalaisten kaupunkien urheilutalot kalpenevat Loomis Chaffeen palloilusalin rinnalla. Samassa rakennuksessa on useita kuntosaleja ja hoitotilat, joissa Alinen käy teippauttamassa ranteensa ennen jokaista harjoitusta. Pelikaudella Alinen voi heittää varusteensa pyykkihuoneeseen pestäväksi ja hakea ne puhtaana takaisin.

Alinen ehti käydä Porissa lukiota vuoden. Hänen piti saapua Connecticutiin jo vuosi sitten syksyllä, mutta koronaviruspandemia esti muuton. Myös Loomis Chaffeen jenkkifutiskausi peruttiin.

Alinen suoritti syyslukukauden etäyhteyden välityksellä Suomesta, mutta kevätlukukaudeksi hän muutti Yhdysvaltoihin. Hän pelasi koulun kakkosjoukkueen sentterinä koripalloa ja kilpaili myös yleisurheilussa heittolajeissa.

Yhdysvaltalaisessa koulu-urheilussa eri lajien kaudet on tarkoin rajattu. Amerikkalaisen jalkapallon kausi kestää elokuun lopusta marraskuun loppuun. Loomis Chaffee harjoittelee silloin päivittäin. Kauden ulkopuolella harjoitukset ovat vapaaehtoisia, ja niitä on vain kahdesti viikossa.

Alinen toki harjoittelee muutenkin. Hänellä on henkilökohtainen valmentaja, joka antaa hänelle harjoitteita: voimaa, liikkuvuutta ja lajitekniikkaa. Alinen on myös tarkkaillut ruokavaliotaan. Hän on pudottanut tammikuusta painoaan lähes 20 kiloa.

– Se on auttanut tosi paljon. En pystyisi olemaan näin hyvä pelaaja, jos painaisin yhtä paljon kuin silloin.

Alisen mitat ovat jo riittävät aina NFL-tasolle asti, mutta voimaa tarvitaan vielä lisää. Hän sanoo punnertavansa tällä hetkellä penkistä noin 140 kiloa. NFL:n testeissä pumpataan 225 naulan eli 102 kilon painoilla maksimitoistot. Alinen arvioi pystyvänsä nyt 12–15 toistoon.

– Yliopiston jälkeen sen olisi hyvä olla 30 tai 35.

40 jaardin eli 36,5 metrin juoksussa Alinen sanoo tuloksensa olevan 5,2–5,3 sekuntia. Se on jo samaa tasoa kuin hänen pelipaikkansa keskiarvo varausikäisillä lupauksilla.

Alinen on varausiässä aikaisintaan kesällä 2026. Ketään suomalaista ei ole koskaan varattu NFL:ään, mutta Alinen on ainakin toistaiseksi sillä polulla.

Lupauksiin keskittyvän 247 Sports -sivuston rankingin mukaan hän on hyökkäyksen uloimpien linjamiesten joukossa ikäluokkansa 14:nneksi paras. ESPN rankkaa Alisen samalle sijalle. Vuosittain pelipaikalta varataan NFL:ään parikymmentä pelaajaa.

Iltapäivällä Loomis Chaffeen oppilaat hajaantuvat harrastuksiinsa. Urheiluvarusteisiin pukeutuneita tyttöjä ja poikia liikkuu ympäri kampusta. Alinen on joukkueestaan kentällä ensimmäisenä. Hän venyttelee odotellessaan harjoitusten alkua.

Amerikkalaisessa jalkapallossa on kerralla kentällä viisi hyökkäyksen linjamiestä. Heillä on periaatteessa yksinkertainen tehtävänkuva: heittopeleissä he suojaavat omaa pelinrakentajaansa puolustuksen linjamiesten rynnäköiltä, juoksupelissä he raivaavat tilaa joukkueensa keskushyökkääjälle.

Linjamiesten painissa on tärkeää kyyristyä mahdollisimman alas. Mitä alempaa ponnistaa, sitä enemmän voi tuottaa voimaa jaloilla. Kyykkiminen ei ole valtaville miehenjärkäleille helppoa, ja siksi Alinen pitää yllä liikkuvuuttaan jatkuvasti.

Yhtä tärkeää on peliälyn kehittäminen. Vaikka linjamiesten kamppailu voi näyttää maallikosta yksinkertaisen brutaalilta kypärien kalistelulta, on se kaukana siitä. Alisen täytyy osata liikuttaa oikeaa miestä oikeaan suuntaan sen mukaan, minkä kuvion valmennus paksusta pelikirjasta poimii ja miten vastustaja sijoittuu.

– Ykkösjuttu on se, että tietää mitä pitää tehdä. Jos ei ymmärrä pelikirjaa tai tiedä, mitä pitää tehdä, ei pysty pelaamaan, Alinen sanoo.

– Hyökkäyksen linjamiehet ovat yleensä joukkueen fiksuimpia. Se on yksi vaikeimpia pelipaikkoja, sillä peli muuttuu sen mukaan, miten puolustajat sijoittuvat ennen aloitusta.

” Ykkösjuttu on se, että tietää mitä pitää tehdä. Jos ei ymmärrä pelikirjaa tai tiedä, mitä pitää tehdä, ei pysty pelaamaan.

Alinen on hyökkäyksen linjamies. Pelipaikka vaatii fysiikan lisäksi älyä.

Valmentaja Mooren mukaan Alinen sopeutui vaivattomasti amerikkalaiseen pelikulttuuriin. Siihen auttoi se, että hänen isänsä ja ensimmäinen valmentajansa Klaus Alinen on yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista jenkkifutaajista.

Nuorukainen oli myös ehtinyt pelata yhden kauden kotimaista Vaahteraliigaa, jossa taktinen vaatimustaso on suhteellisen korkea.

Alinen pelasi Wasa Royalsissa, joka saavutti kaudella 2020 pronssia. Hän uskoo, että Loomis Chaffee olisi pelannut mitalijoukkueen kanssa tasaisesti. Viime kesänä Alinen ei Vaahteraliigassa pelannut, ja Royals jäi jumboksi.

– Tämän kesän Wasa Royals olisi voitettu ihan huolella, Alinen väittää.

– Pelaajat ovat täällä teknisesti tosi paljon taitavampia. Se näkyy käsien käytössä ja siinä, mitä puolustuksen linja tekee. Pelaajat ovat tosi paljon nopeampia, ja pelaaminen on paljon aggressiivisempaa. Treeneissä joutuu laittamaan itsensä likoon, täällä isketään kovempaa. Ehkä voimatasot ovat Vaahteraliigassa korkeampia, kun on aikuisia miehiä vastassa.

Loomis Chaffee on aloittanut kauden vahvasti: viisi peliä, viisi voittoa. Joukkueen menestyksen myötä myös Alisen osakkeet ovat nousussa. Verkon videopalveluihin kertyy lisää highlighteja, joiden perusteella yli­opisto­valmentajien on helpompi verrata häntä muihin lupauksiin kuin Vaahteraliigan klippejä katsomalla.

Alisen otteita voi katsella alla olevalta videolta. Hän pelaa numerolla 73.

Alinen on saanut stipenditarjouksen jo 29 yliopistolta. Keskitason koulut eivät enää edes vaivaannu tekemään hänelle tarjouksia, sillä ne tietävät olevansa Aliselle liian pieniä. Yliopistofutiksen jättiläisistä jo esimerkiksi Oregon, Penn State ja Michigan ovat tarjonneet Aliselle stipendiä.

Alinen odottaa vielä tarjouksia muutamalta huippukoululta kuten Alabamalta ja Georgialta.

Jotkut yliopistot haluavat tehdä tarjouksensa kasvokkain. Loomis Chaffeessa vierailee viikoittain yliopistojen valmentajia tapaamassa koulun lupauksia.

– Suurin osa pelaajista haluaisi vakuuttaa yliopistot. Mulla se on kääntynyt vähän toisin päin: nyt yliopistot haluavat näyttää, miksi ne olisivat paras vaihtoehto.

Siksi postitulva, siksi Facetime-puhelut, siksi viestit sosiaalisessa mediassa. Sääntöjen mukaan Alisella olisi aikaa venyttää valintaansa aina kevääseen 2023 asti, mutta hän haluaa rauhoittaa sirkuksen ajoissa. Alinen aikoo tehdä valintansa ensi kesänä sen jälkeen, kun on käynyt perheineen tutustumassa kärkikandidaatteihin.

– Sieltä tulee miljoona puhelua ja viestiä koko ajan. Kun tiedän, mihin haluan mennä, olisi mukava lyödä se lukkoon ja keskittyä vain yhteen kouluun, Alinen sanoo.

Alisen mukaan valintaan vaikuttaa neljä tekijää. Ennen pelaajat ottivat huomioon suhteensa joukkueen valmennukseen, joukkueen urheilullisen tason ja yliopiston koulutuksen laadun, mutta nyt täytyy ajatella myös rahaa.

Rahapalkkiot ja henkilökohtaiset sponsorisopimukset ovat olleet Yhdysvaltain yliopistourheilussa perinteisesti kiellettyjä, mutta tuoreen lakimuutoksen ansiosta pelaajilla on nyt oikeus nimensä ja imagonsa myymiseen. Amerikkalainen jalkapallo on yliopistotasolla miljardibisnes, ja nyt rahoista osa valuu pelaajille asti.

Suosituimmissa yliopistoissa on hyvä mahdollisuus tehdä rahakkaita sponsorisopimuksia. Sellaisia ovat esimerkiksi Niken tukema Oregon tai jenkkifutishullun etelän mahtikoulu Alabama.

Keneen luotat eniten, kun päätöksen aika on?

– Itseeni. Sitten loppuviimeksi menen sinne, mikä musta tuntuu kaikista mukavimmalta. Tietysti valmentajalta ja vanhemmilta kysyn mielipidettä, mutta enemmän se on niin, että vanhemmilta tulee tukea, minkä ikinä mä sitten päätänkin.