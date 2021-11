Kodinkoneyrityksen autolähetistä tuli tähti – Junior Messias, 30, nousi uskomattomalla tavalla huipulle

Milania edustava Junior Messias ei ole pyhimys, mutta erikoinen jalkapalloilija hän on.

Junior Messias teki AC Milanin voittomaalin Mestarien liigan debyyttiottelussaan Atletico Madridia vastaan keskiviikkona. Tämä Messiaasta kertova artikkeli on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 45/2021.

Kolea ja kostea talvi-ilta Torinossa vuonna 2015. Huonokuntoisen nurmi- tai lähinnä mutakentän heikossa valaistuksessa pelataan valtakunnallisen urheilu- ja sosiaalitoimijärjestön UISP:n järjestämän amatöörisarjan jalkapallo-ottelua.

Pelaajien taso on vaihteleva, mutta erityisesti yksi heistä erottuu edukseen. Koska eletään arki-iltaa, hänellä on takanaan pitkä työpäivä paikallisen kodinkoneyrityksen autolähettinä. Vaikka fyysinen ja henkinen väsymys saattaa painaa, hän tekee joukkueelleen kaksi tyylikästä maalia, laukoo muutenkin vaarallisesti, syöttelee tehokkaasti, harhauttelee näyttävästi.

Ei kulu kuin muutama viikko, kun maineikkaan perinneseuran Casalen päävalmentaja Ezio Rossi iskee pelaajaan silmänsä ja tarjoaa tälle sopimusta. Yli sata vuotta aiemmin, kaudella 1913–14, Italian mestaruuden voittanut seura pelaa amatööritasolla Eccelenzassa eli Italian viidenneksi korkeimmalla sarjatasolla, mutta kyse on aivan eri tason jalkapallosta kuin UISP:ssa.

Pelaaja liittyy Casaleen kaudeksi 2015-16, iskee 32 sarjaottelussa 21 maalia ja on erittäin tärkeä osa joukkuetta, joka voittaa Piemonten alueen lohkonsa ja nousee Serie D:hen. Hän on samalla herättänyt jo joidenkin ammattilaisseurojen kiinnostuksen.

Pelaaja on brasilialainen Junior Messias ja edustaa nyt, kaudella 2021-22, Serie A:n suurseuraa Milania lainalla Serie B:hen pudonneesta Crotonesta. Kun tutustuu hänen urakehitykseensä, mahtipontinen nimi alkaa tuntua melkein symboliselta enteeltä.

Kotimaassaan Cruzeiron junioreissa pelannut Messias muutti Italiaan töiden perässä vuonna 2011. Veli oli tullut maahan jo aiemmin. Unelma jalkapalloammattilaisuudesta eli jossain taustalla, muttei aluksi tuntunut kovin realistiselta.

Raskaat työt muun muassa autolähettinä ja muurarina, vaatimaton palkka, vieras ympäristö ja keskinkertainen futis alhaisella amatööritasolla tekivät arjesta kuluttavaa. Brasiliaan jääneet vaimo ja poika aiheuttivat koti-ikävää. On myös kerrottu, ettei runsas alkoholinkäyttö ainakaan helpottanut tilannetta.

Milan voitti Atleticon 1–0.

1980- ja 90-luvulla muun muassa Torinossa, Leccessä ja Veronassa pelannut Ezio Rossi bongasi erittäin taitavan brassipelaajan ottelussa, jossa hän kohtasi muiden entisten ammattilaisten kanssa juuri UISP:n joukkueen. Vaikka hänen valmentamansa Casale pelasi amatöörisarjassa, Messias sai seurasta 1500 euroa kuussa taanneen sopimuksen.

Tämä oli pelaajan uralla ratkaiseva käänne, jonka myötä hän sai mahdollisuuden alkaa keskittyä täysillä jalkapalloon. Vaikka rahallinen korvaus ei ollut suuren suuri, sillä tuli jotenkuten toimeen. Unelma ammattilaisuudesta alkoi pikkuhiljaa muuttua täydeksi realismiksi.

Messias siirtyi Casalen nousun jälkeen Serie D:n sisällä ensin yhdeksi kaudeksi Chieriin ja sitten Gozzanoon. Kyseessä on Italian nelossarja ja virallisesti ylin amatööritaso, mutta käytännössä suuri osa sen pelaajista voi harjoitella ja tienata kuin ammattilaiset.

Kun Messias oli tehnyt Chierissä 34 sarjaottelussa 15 maalia, hänestä kiinnostui Serie B:ssä pelannut Pro Vercelli. Siirto oli kesällä 2017 jo toteutua, kunnes kävi ilmi, etteivät tämän sarjatason seurat saa sääntöjen mukaan hankkia amatööristatuksen pelaajia, joilla ei ole EU-passia. Vaikka sopimus kariutui, uran toinen ratkaiseva käänne odotti jo oven takana.

Jäätyään syksyksi 2017 ilman seuraa Messias löysi joulukuussa uudeksi osoitteekseen Gozzanon. Juuri täällä hän onnistui myös toteuttamaan pitkäaikaisen haaveensa jalkapalloammattilaisuudesta joukkueen noustua kauden päätteeksi Serie D:stä C:hen. Takana oli ajallisesti lyhyt, mutta henkisesti pitkä matka Torinon pimeiltä mutakentiltä Italian kolmanneksi korkeimmalle sarjatasolle.

Myös toinen kausi Gozzanossa oli vahvasti plusmerkkinen, sillä pikkuseura onnistui historiansa ensimmäistä kertaa säilyttämään paikkansa ammattilaistasolla. Messias viimeisteli puolentoista kauden aikana 58 virallisessa ottelussa 10 maalia, mutta oli jo vuodenvaihteeseen 2018-19 mennessä ehtinyt pelaamaan itsensä uran kolmannen ratkaisevan käänteen äärelle.

Tuolloinkin Serie B:ssä pelannut Crotone maksoi brasilialaisesta Gozzanolle talven siirtoikkunassa 400000 euroa, minkä myötä edessä oli taas kerran askel ylöspäin. Koska seurat sopivat, että varsinainen siirto toteutetaan vasta kesällä, Messias pelasi kauden loppuun vielä Gozzanossa.

Junior Messias puski AC Milanin voittomaalin keskiviikkona Mestarien liigan debyytissään.

Heinäkuu 2019 oli hänelle jännittävää aikaa. Italiassa aina aiemmin pohjoisessa asunut Messias oli 28-vuotiaana muuttanut syvään etelään maan saappaankärjessä sijaitsevaan Crotoneen ja valmistautui nyt täysin uudessa työympäristössä uransa ensimmäiseen kauteen Serie B:ssä.

”Koronakausi” 2019-20 oli Crotonelle käytännössä täysosuma. Giovanni Stroppan valmentama joukkue sijoittui sarjassa toiseksi ja nousi Beneventon ohella suoraan Serie A:han. Messias osoitti olevansa huippupelaaja myös Serie B:ssä, teki 34 sarjaottelussa kuusi maalia ja sai viimein mahdollisuuden mitata kykyjään maan pääsarjassa.

Kolean ja kostean Torinon nukkavierut amatööripelit olivat ainoastaan viidessä vuodessa vaihtuneet Etelä-Italian auringonpaisteeseen ja Serie A:n tähtiloistoon. Jalkapalloilijan ura ja elämä muutenkin kulkevat joskus täysin arvaamattomia reittejään.

Jo kesällä 2020 tiedettiin, että piskuiselle Crotonelle on luvassa vaikeuksia kivikovassa Serie A:ssa. Ei auttanut, vaikka seura vaihtoi Stroppan kesken kauden kokeneeseen Serse Cosmiin. Paluu Serie B:hen varmistui jo useita kierroksia ennen sarjan päätöstä.

Jotain positiivistakin joukkueessa silti nähtiin. 29-vuotiaan suurelle yleisölle tuntemattoman brassipelaajan yhdeksän maalia, lukuisat muut onnistumiset, erikoiset taustat ja hyvin epäortodoksinen urakehitys sekä ihastuttivat että aiheuttivat lisää mielenkiintoa häntä kohtaan. Messias oli todellakin lyönyt itsensä lopullisesti läpi.

Kun vasenjalkaista pelaajaa luotsanneet valmentajat luonnehtivat hänen ominaisuuksiaan, ikään kuin kaiken yläotsikoksi nousee monipuolisuus. Vaikka käsite sinänsä on melko abstrakti, tässä tapauksessa se osuu asian ytimeen.

–Messias voi pelata kentän keskialueelta ylöspäin missä roolissa tahansa: keskushyökkääjänä, laidalla, kymppipaikalla tai kakkoskärkenä. Hän liikkuu vaivattomasti ja on taktisesti älykäs. Todellinen vahvuus on se, ettei hän ole ainoastaan teknisesti vaan ennen kaikkea fyysisesti laadukas pelaaja, Ezio Rossi on kuvaillut.

– Vain harva osaa sijoittua kentällä kuten Messias. Hän ohittaa aina vastustajansa, sekä pienessä että isossa tilassa. Hän on fyysisesti kestävä, luonteeltaan vahva sekä tehokas maalintekijä. En näe hänen kehitykselleen rajoja, Giovanni Stroppa on sanonut.

– Hänen tärkeimmät vahvuutensa ovat uskomaton vasen jalka sekä kyky edetä pallo jalassa. Peluutin häntä melkein aina keskikentän kasipaikalla ja joskus kärjen alapuolella. Hän ilmaisee itseään loistavasti hyökkäysvaiheessa, mutta osaa ja jaksaa puolustaessaan tarvittaessa myös seurata vastustajaansa, Serse Cosmi on luonnehtinut.

Messias on kokenut tänä vuonna uransa kannalta kaksi erittäin merkittävää päivää: 31. elokuuta ja 3. lokakuuta.

Loppukesällä elettiin siirtoikkunan viimeistä vuorokautta, kun Milan tiedotti tehneensä kuluvan kauden kattavan lainasopimuksen Crotonen brassipelaajan kanssa. Tämän kaukainen haave siirrosta johonkin todelliseen suurseuraan oli viimein täyttä totta.

Lokakuun alussa puolestaan pelattiin Serie A:n seitsemättä kierrosta, kun Messias debytoi Milanin paidassa. Päävalmentaja Stefano Pioli vaihtoi hänet loppuminuuteiksi kentälle ottelussa, josta joukkue haki hienon 3-2-vierasvoiton Atalantasta.

Vaikka Messias on jäänyt punamustissa vähälle peliajalle, jo pelkkä nousu koko virallisen sarjajärjestelmän ulkopuolelta vain muutamien vuosien aikana ensin ammattilaiseksi ja sitten Serie A:han Milanin kaltaiseen mammuttiseuraan ovat häneltä uskomattomia suorituksia.

– Tajusin ensimmäistä kertaa olevani oikea jalkapalloilija Crotonessa astuessani joukkueemme kokoushuoneeseen, kun aloimme valmistautua tulevaan otteluun Milania vastaan, Messias on kertonut.

– Silloin mieleeni tulivat maanmieheni Cafu, Kaká, Serginho, Ronaldo ja Ronaldinho, jotka ovat olleet luomassa koko Milanin historiaa. Osin brasilialaisten ja osin kaikkien saavutusten takia olen katsonut seuraa ylöspäin ihan pienestä pitäen.

Sanaparin huikea tarina ollessa tätä nykyä kaikessa jokahetkisyydessään lähinnä väsyttävää nollapuhetta sitä tekee mieli olla käyttämättä. Tähän yhteyteen se saattaisi silti sopia.