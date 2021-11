Näin miljoonasummien hiomakone toimii – saksalaisessa betonitalossa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat urheilutähtien uraan

Matthias Seidel on Transfermarkt-sivuston perustaja.

Hampurissa majailee huippufutiksen moderni instituutio, Transfermarkt-nettisivusto. Se määrittää pelaajien markkina-arvot. Miten sivusto syntyi ja kuinka se kuumat lukunsa luo?

Maanantaiaamu ja Hampurissa sataa. Pisarat piiskautuvat harmaalta taivaalta tylsänoloisen toimistotalon ikkunalaseihin. Alakerrassa uinuu pimeänä vietnamilaisravintola ja mustattujen lasien taakse piiloutuu shisha-baari, yläkerrassa fysioterapiakeskus mainostaa isoin kirjaimin palvelujaan.

Tässäkö se muka on?

Autot suhisevat pitkin märkää, kuusikaistaista katua, eikä missään virtaa samppanja, kalliiden sikarien tuoksu ei leiju nenään, punaiset matot eivät pistä silmään. Sen sijaan tummuneeseen betoniseinään on kiinnitetty varsin huomaamaton kyltti, jonka logo on netistä tuttu.

Tässäkö se tosiaan on? Tässä koruttomassa toimistotalossako päätetään, kuka on maailman arvokkain jalkapalloilija? Tässäkö lyödään lukkoon, monenko miljoonan edestä Cristiano Ronaldo on ikääntynyt tai nouseeko Jadon Sancho arvoltaan Harry Kanen ohi? Tännekö pelaaja-agentit ja urheilutoimenjohtajat ympäri maailmaa soittavat vihaisina, valittavat ja vaativat? Voidaanko näin värittömässä toimistotalossa pyörittää luksusfutiksen kuumimpia lukuja?

Totta se on.

Vaikutusvaltaisen jalkapallosivuston Transfermarktin toimisto sijaitsee hyvin vaatimattomissa tiloissa Hampurissa.

Kadulta on kuljettava sisäpihalle ja sieltä omituista lasitettua käytävää pitkin ovelle, jonka takana pyhät luvut syntyvät: Transfermarkt-sivuston vaatimattomasti sisustettuun toimitukseen.

Tätä paikkaa on paljon vaikeampi löytää sateisesta Hampurista kuin digitaalisesta todellisuudesta, jossa jalkapalloihminen törmää jatkuvasti transfermarkt.com- tai transfermarkt.de-sivuihin. Ne ovat ansainneet itselleen jo instituution aseman.

Kyseessä on uskomattoman laaja jalkapallosivusto, varmasti maailman kattavin pelaajien ja seurojen tietopankki, uutissivusto ja keskustelufoorumi. Kuuluisaksi ja merkittäväksi Transfermarkt on kuitenkin noussut ennen kaikkea siksi, että se määrittää jokaisen pelaajan markkina- arvon.

Maailman arvokkaimmaksi futaajaksi sivu asettaa juuri nyt Kylian Mbappén 160 miljoonalla eurolla. Arvokkain suomalaispelaaja on seitsemän miljoonan euron Teemu Pukki, juuri ennen Lukas Hradeckya ja Glen Kamaraa, joiden arvoiksi on määritelty kuusi miljoonaa.

Nämä numerot eivät ole vain hupia, vaan huippufutiksessa ne nähdään hyvin realistisina arvoina, enemmän tai vähemmän faktoina, hintalappuina. Niiden pohjalta käydään siirtoneuvotteluja, seurat nostavat ne vuosikertomuksiinsa, seurapomot puheisiinsa, pelaaja-agentit käyttävät niitä neuvotellessaan asiakkaalleen parempaa palkkaa.

– Emme ole itse koskaan sanoneet, että haluamme luoda kaikkien käyttämät markkina-arvot. Niin vain kävi. Jalkapallobisnes on vuosien aikana huomannut meidän lukumme pätevimmiksi, realistisimmiksi. Ne ovat parhaita arvioita pelaajista ja siten myös eräänlaista faktaa, toimitusjohtaja ja sivuston perustaja Matthias Seidel kertoo.

Seidel on viisikymppinen bisnesmies ja futisfanaatikko, ajamattomine partoineen ja hersyvine nauruineen helposti lähestyttävä kadunmies, josta voi kuitenkin vaistota myös menestyksen – esimerkiksi siitä panssariautomaisesta, valtavasta Mersusta, jolla hän toimitukseen saapuu.

Matthias Seidelin perustamalle sivustolle on koottu noin 890 000 jalkapalloilijan tiedot.

Transfermarktin Seidel perusti vuonna 2000 hetken mielijohteesta. Hän oli muuttanut Hampuriin kotikaupungistaan Bremenistä ja huomasi, ettei saanut hampurilaislehdistöstä oikein mitään tietoja intohimoisesti fanittamastaan Werderistä. Internetin uutissivutkin olivat vähissä, joten Seidel päätti itse perustaa sivuston, joka keskittyisi Werderin siirtohuhuihin. Hän antoi sille nimeksi yksinkertaisesti transfermarkt eli ”siirtomarkkinat”.

– Se alkoi harrastuksena. Keskustelin sivulla muiden fanien kanssa Werderin siirtohuhuista ja jo viikon päästä joku halusi puhua Leverkusenin mahdollisista hankinnoista. Monien muidenkin seurojen fanit liittyivät mukaan, sivusto kasvoi tosi nopeasti, Seidel selittää.

– Pian mukaan tulivat myös siirtouutiset, aloimme kerätä niitä sivulle. Ja pelaajista alettiin koota tietoja, syntymäpäivä ja pelipaikka, entiset seurat. En olisi kuitenkaan silloin voinut kuvitellakaan, että jonain päivänä ottaisimme mukaan 2. Bundesliigan.

Nyt Transfermarktilta voi löytää vaikkapa Indonesian kakkosliigan ja Suomen alemmat sarjatasot. Sivustolle on koottu noin 890 000 pelaajan tiedot – mikä uskomaton määrä! Sieltä voi saada selville paitsi pelaajien ottelu- ja maalimäärät, myös sen, mitä olutta Bundesliigan stadioneilla tarjotaan ja mihin hintaan.

Vuonna 2004 Seidel alkoi pyörittää kokopäiväisesti Transfermarktia. Pian koittivat Saksan MM-kotikisat 2006, ja ne nostivat huimasti sivuston kävijämääriä ja mainostuloja.

Seuraava loikka koettiin 2008, kun Bild-lehteäkin pyörittävä Axel-Springer-kustantamo osti 51 prosenttia sivustosta ja alkoi tukea sen kasvua. Transfermarkt sai aiempaa ammattimaisemmat rakenteet, vain kolmen työntekijän yritys laajeni nopeasti.

Nykyään sivustolla on noin 80 kokopäiväistä työntekijää toimittajista nettianalyytikoihin, graafikoista ohjelmoijiin ja liigavastaaviin, sekä useita satoja osapäiväisiä aluemanagereita, joiden vastuulla on tietyn sarjan tai maan pelaajista huolehtiminen.

Sivuston työmäärästä suuren osan tekevät yhä ihan tavalliset futisfanit. Massiivinen pelaajatietopankki kasvaa ja tarkentuu jatkuvasti heidän avullaan, sillä jokaisen pelaajan sivulla on mutterisymboli, jota painamalla avautuvat korjauslomakkeet. Transfermarkt on kuin Wikipedia, avoin kenen tahansa rekisteröityneen käyttäjän korjausehdotuksille.

– Yhteisöä ei pidä aliarvioida, se on loppujen lopuksi kaikkitietävä, Seidel tiivistää.

– Ehkä kyse on tyypillisestä futisfaniudesta, ehkä alkukantaisesta keräys- ja metsästysvietistä. Jos fani huomaa, että hänen lempiseuransa pelaajalistasta puuttuu jonkun pelaajan syntymäpäivä tai kasvattajaseura, hän lähtee etsimään tätä tietoa netin syövereistä. Tai joku toinen kasvoi samassa kylässä kuin Toni Kroos ja tietää, että tämän syntymäpaikka on sivulla väärin. Saamme korjauksia tietopankkiin joka päivä, Seidel selittää, ja tarkastaa puhelimestaan tuoreimmat määrät: perjantaina 1 843 korjausta ja sunnuntaina 1 398. Ja nämä luvut koskevat vain saksankielistä sivustoa – Transfermarktin sivut löytyvät nykyään 14 kielellä.

– Jokainen korjausehdotus tarkistetaan. Joka liigalla on siihen omat vastaavansa. Ja yhteisö valvoo. Jos vaihtaisin nyt Mbappén syntymäpäivän yhden päivän myöhemmäksi, saisimme vuorokauden kuluessa 25 korjauslomaketta.

Kun Seidel puhuu yhteisön voimasta, hänestä voi yhä aistia futisromantikon idealismin. Ja romantiikkaakin Transfermarkt yhä on, sillä esimerkiksi Suomen divareiden sivujen rakentaminen ei ole millään tavoin taloudellisesti kannattavaa. Erityiset nousu- ja putoamissarjat on ohjelmoitava käsin, tulokset ostetaan tulospalvelusta, tietoja pitää päivittää.

– Elokuussa Suomesta vierailtiin sivuillamme 300 000 kertaa. Jos vierailua kohti avattiin keskimäärin viisi sivua, se olisi 1,5 miljoonaa avattua sivua. Jos lasken sen rahaksi ja saan vaikkapa kymmenen senttiä per tuhat sivuvierailua, silloin tienaan Suomella 150 euroa kuussa. Kun siitä otetaan pois menot, jäämme lopulta miinukselle. Mutta emme ajattele kannattavuutta. Isot liigat maksavat lopulta nämä bileet.

” Yhteisöä ei pidä aliarvioida, se on loppujen lopuksi kaikkitietävä.

Transfermarktin toimiston ikkunalautaa Hampurissa.

Niin, bileet. Transfermarktin suosion ytimessä ovat suursarjat ja supertähdet, heidän markkina-arvonsa.

Sivusto pitää jatkuvasti yllä imaginääristä kilpailua suurimmista markkina-arvoista: Maailman arvokkaimmat korkeintaan 18-vuotiaat lahjakkuudet! Bundesliigan arvokkaimmat pelaajat, joiden sopimus päättyy 2022! Portugalin liigan päivitetyt markkina-arvot – Costa ylittää kymmenen miljoonaa! Onanan markkina-arvo romahti 13 miljoonaa, koskaan ennen Eredivisien historiassa ei ole nähty yhtä suurta pudotusta!

Sivuilla voi jopa pelata peliä, jossa on tiedettävä pelaajien markkina-arvot. Onko Mauro Icardin arvo korkeampi vai matalampi kuin Ben Chilwellin? No?

Kaikkitietävä yhteisö osallistuu paitsi tietopankin luontiin, myös markkina-arvojen hiomiseen. Kuumat luvut, joita huippujalkapalloilussa seurataan silmä kovana, eivät kuitenkaan ole sama kuin pelaajan siirtosumma, Seidel muistuttaa.

– Kehitimme stabiilin, vertailtavan markkina-arvon pelaajille. Sitä ei pidä kuitenkaan sekoittaa siirtosummaan, sillä siirtosumma riippuu kysynnästä ja tarjonnasta. Ja pelaajalla saattaa olla ulososto-optio sopimuksessaan, mutta hänen markkina-arvonsa voi olla täysin erisuuruinen. Tai pelaajan sopimus on päättynyt ja hän voi siirtyä ilmaiseksi, mutta hänen markkina-arvonsa ei ole silti nolla.

Teemu Pukki on Transfermarktin mukaan arvokkain suomalaispelaaja.

Kylian Mbappé on Transfermarktin arvion mukaan maailman arvokkain pelaaja.

Transfermarkt käsittelee markkina-arvojaan faktoina, mutta ei käytä niiden määrittämiseen minkäänlaista kaavaa tai algoritmia. Vaan ihmisaivoja. Miksei, sillä muutama vuosi sitten Kööpenhaminan ja Vaduzin yliopistojen tutkijat yrittivät luoda algoritmin pelaajien arvoille ja tulivat tulokseen, että Transfermarktin luvut olivat järjestään tarkempia.

Nuo mystiset markkina-arvot syntyvät Hampurissa kolmen eri määrittelyprosessin seurauksena.

Ensinnäkin Transfermarkt kerää massan mielipiteen pelaajasta. Joka kerta, kun fani osallistuu foorumilla keskusteluun vaikkapa Joel Pohjanpalosta, hänen on ensiksi annettava oma arvionsa tämän markkina-arvosta. Kukaan muu ei näe tuota arviota, ainoastaan käyttäjä itse sekä toimitus. Näin sivusto kerää suuren määrän arvioita Pohjanpalon markkina-arvosta, ja laskee niistä normaalijakauman periaatetta käyttäen keskiarvon.

Toinen tapa määritellä markkina-arvo on asiantuntijakeskustelu. Siinäkin Transfermarkt kuuntelee fanien argumentteja foorumilla, mutta tarkastelee myös median julkaisemia tietoja pelaajien palkoista tai siirtosummista, kuuntelee pelaaja-agenttien mielipiteitä ja tutkii tilastoja pelaajien suorituksista.

Esimerkiksi Pohjanpalon kohdalla voisi argumentoida, että hän tekee maaleja useammin suhteessa pelattuihin minuutteihin kuin lähes kaikki muut hyökkääjät Turkin liigassa, siksi Pohjanpalon pitäisi olla arvokkaampi. Tai että hän on loukkaantumisherkkä pelaaja, se taas voi pudottaa hänen markkina-arvoaan.

Kolmas tapa määritellä pelaajan markkina-arvo on vertailu. Pelaajaa verrataan joukkueeseensa, liigaan ja hänen seuransa asemaan tuon liigan hierarkiassa. Palasten on ikään kuin oltava oikean kokoisia suhteessa koko maailman futishierarkiaan.

HJK:sta talvella Karlsruheen siirtyvän Daniel O’Shaughnessyn markkina-arvo todennäköisesti nousee 500 000 eurosta, jos hän vakiinnuttaa paikkansa KSC:n avauksessa 2. Bundesliigassa. Saman liigan Anssi Suhosen markkina-arvo, 75 000 euroa, on aivan liian alhainen verrattuna HSV:n tasoon, joten se noussee rutkasti kasvavan peliajan myötä.

Sen sijaan Uefan tai Fifan rankingit eivät vaikuta Transfermarktin markkina-arvoihin.

– Uefalla on eri systeemi kuin meillä. HJK voi olla rankattu Konferenssiliigan lohkonsa ykköseksi Itävallan LASK:in edelle, mutta HJK:n yhteen laskettu markkina-arvo on noin kuusi miljoonaa euroa, LASKin kolmekymmentä miljoonaa. Meidän on otettava huomioon liigojen taso ja myös rahasummat, jotka niissä liikkuvat. Itävallassa maksetaan pelaajista ihan eri summia kuin Suomessa. Markkina-arvoillamme pitää olla relevanssia siirtomarkkinoihin nähden.

Lukas Hradecky on toiseksi arvokkain suomalaispelaaja.

Cristiano Ronaldo on blokannut Transfermarktin sosiaalisessa mediassa.

Liigojen markkina-arvoja päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Joka sarjalla tai maalla on oma aluemanagerinsa, jonka tehtävänä on johtaa kolmea markkina-arvojen määrittelyprosessia ja lopulta lyödä lukkoon pelaajien markkina-arvot.

Futisbisneksen kuumat luvut voivat näin syntyä vaikkapa baijerilaisen nuorisokeskuksen sohvalla. Hollantilainen tutkivan journalismin sivusto Follow the money haastatteli taannoin Bundesliigan aluemanageria Martin Freundlia, joka on parikymppinen nuorisotyöntekijä, sivutoimisesti pikkupalkalla Transfermarktia avustava futisfani.

– Onhan se epätodellista. Olen vain sosiaalityöntekijä. Teen tätä Transfermarkt-hommaa huvikseni ja jalkapallobisnes on miljoonien arvoista. Kontrasti on järjetön, Freundl sanoi.

Voiko siis olla totta, että futisbisneksessä luotetaan laajalti harrastelijoiden arvioihin pelaajien markkina-arvoista?

Barcelonan ex-pomo Josep Maria Bartomeu perusteli taannoin hankintansa Arthur Melon siirtosummaa tämän markkina-arvolla Transfermarktissa. Useat seurat kuten Olympique Lyon, Olympique Marseille, Porto, Schalke ja Hertha ovat käyttäneet Transfermarktin lukuja vuosiraporteissaan, myös Uefa teki niin muutama vuosi sitten. Erityisesti pelaajatarkkailijapiireissä Transfermarkt on kuin Raamattu, suunnannäyttäjä. Ja Valenciassa oikeus vetosi eräässä päätöksessään Transfermarktin markkina-arvoihin eräänlaisena realistisena pelaajien arvojen mittarina.

Arthur Melon arvo on kiistakapula Barcelonassa.

Hampurin yksinkertaisesti sisustettu toimitus on näin ikään kuin portti satumaahan, lukujen fantasiamaailmaan, joka kuitenkin sekoittuu todellisuuden kanssa sitä enemmän, mitä enemmän futisbisneksen päätösten tekijät luottavat Transfermarktin numeroihin. Satu vaikuttaa todellisuuteen ja todellisuus taas satuun, edestakaisin.

Ja välillä lukuihin vaikuttavat kenties myös manipuloijat. Seidel myöntää, että monet pelaaja-agentit ja seurapomot ottavat Transfermarktiin yhteyttä, yrittävät vaikuttaa arvoihin. Varsinkin Christian Schwarz, sivuston ylin markkina-arvovastaava, saa tuhansia puheluita. Myös aluemanagerit ovat kertoneet heille tarjotuista hienoista illallisista ja luksuskelloista.

– Totta kai jotkut yrittävät käyttää systeemiä hyväkseen. Jos pelaaja-agentti kutsuu aluemanagerin syömään, tapaamiseen voi suhtautua ammattimaisesti, käydä avoimen keskustelun. Puhumme paljon juuri agenttien kanssa, samoin urheilutoimenjohtajien. Heistä ehkä pari, kolme on äänekkäämpiä ja tunteikkaampia, mutta lopulta heidänkin kanssaan voi keskustella asiallisesti, Seidel sanoo ja lisää:

– Jos kello vaihtaa omistajaa, aluemanageri menettää työnsä. Meidän on tärkeää pysyä uskottavina ja puolueettomina.

Leo Messi arvosti valintaansa Transfermarktin Vuoden pelaajaksi.

Transfermarkt on avoin systeemi – kuin Wikipedia, jonka artikkeleiden tiedetään myös olevan osittain manipuloituja. Koska markkina-arvoja kuitenkin tarkastetaan ja päivitetään jatkuvasti, lukujen väärentäminen on vaikeaa.

– Jos manipulaatiota on, sitä esiintyy lähinnä alasarjoissa. Isommissa sarjoissa se ei toimi, koska systeemi kontrolloi itse itseään, liian kova markkina-arvo tulisi pian ilmi. Yhteisömme huomaa sen ja arvo korjattaisiin pian taas kohdalleen, Seidel selittää.

Itse asiassa Transfermarktin markkina-arvot vaikuttavat olevan ennemmin liian matalia verrattuna maksettuihin siirtosummiin. Follow the moneyn tutkimuksen mukaan Transfermarktin luvut erosivat 60 prosenttia maksetuista siirtosummista, yli kymmenen miljoonan euron siirroissa ero oli tosin pienempi, 34 prosenttia. Yleensä Transfermarktin markkina-arvo oli matalampi kuin siirtosumma.

– Tuo ero on meille loppujen lopuksi yhdentekevä, koska kuten sanottua, siirtosumma ei ole sama kuin markkina-arvo, Seidel muistuttaa.

Todellisuus voi olla Transfermarktille yhdentekevää, mutta Transfermarkt ei aina todellisuudelle. Kun sivusto pudotti Cristiano Ronaldon arvon alle sadan miljoonan, tähti blokkasi Transfermarktin sosiaalisessa mediassa. Se on arvostuksen osoitus. Samoin kuin se, että Leo Messi julkaisi omalla tilillään valokuvan itsestään Transfermarktilta saamansa ”Vuoden pelaaja”-kunniakirjan kanssa.

Tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta, ja Seidel on jo käynnistänyt seuraavan projektin: Soccerdonna-sivuston naispelaajille, naisten markkina-arvoille. Tuon sivuston on vielä kasvettava, ja usko on suuri, että juuri niin siinä käy.