Korisliigan kuuluisin jenkkivahvistus Dennis Rodman vietti marraskuussa 2005 Helsingissä kaksi päivää ja kaksi yötä. Vierailun aikana ehti tapahtua paljon.

Edes Torpan Poikien koripalloilun miesten SM-sarjajoukkueen pelaajat eivät ottaneet tosissaan uutista, jonka joukkueen manageri Aleksi Valavuori julkisti elokuussa 2005. Valavuori ilmoitti ToPon tehneen yhden ottelun mittaisen sopimuksen Dennis Rodmanin kanssa.

Rodman oli viisinkertainen NBA-mestari, kaksinkertainen NBA:n paras puolustaja, seitsemänkertainen runkosarjan levypallokuningas – ja yksi koripallohistorian harvoista pelaajista, joka pystyi maailman huipputasolla ratkaisemaan otteluita tekemättä pisteitä. Hän oli myös Madonnan entinen miesystävä ja Carmen Electran entinen aviomies, mutta ei vielä tuolloin Pohjois-Korean rauhankyyhky.

Vuonna 2005 Rodman oli 44-vuotias, viiden ja puolen vuoden sekä lukemattomien aamuun asti jatkuneiden öiden päässä viimeisestä NBA-pelistään. Hänen syksyllä 2005 julkaisemansa neljännen omaelämäkerran nimi oli I Should Be Dead By Now eli ”Minun pitäisi olla jo haudassa”.

ALEKSI VALAVUORI, ToPon manageri: Monet muistikuvani noilta vuosilta ovat hataria, mutta muistan, että tapasin Rodmanin Kaivohuoneella kesällä 2005. Hän oli Suomessa eukonkantokisoissa. Näin alakerran baaritiskillä ison kaverin stetson päässä. Menin viereen katsomaan, kuka se oli ja totesin, että kyllä toi on Dennis Rodman. Siinä hetkessä tuli idea pyytää hänet ToPoon yhteen matsiin. Dennisin agentit istuivat läheisessä pöydässä, ja jo sen yön aikana laitettiin sopimuksen perusasiat juoma-alustoihin. Dennisin palkkio oli 100 000 dollaria.

Rodmanin palkka hänen toisella NBA-kaudellaan 1987–88 oli ollut 160 000 dollaria. Työsulun typistämällä viimeisellä NBA-kaudellaan 1999-2000 hän tienasi miljoona dollaria ja pelasi 23 ottelua.

PEKKA SALMINEN, ToPon päävalmentaja: Ei kukaan oikeasti uskonut, että Rodman tulisi.

ALEKSI VALAVUORI: Kapteeni Ville Tuominen sanoi minulle lehdistötilaisuuden jälkeen, että ei v***u, ei tule tapahtumaan.

Tiedotustilaisuus ennen peliä ei ollut miljööltään ja hengeltään ihan tavanomaisin.

Tulipalojen sammuttelua

ToPo oli syksyllä 2005 SM-sarjan nousijajoukkue. 1990-luvun lopulla ToPo oli ollut Suomen ykkösjoukkue ja voittanut kolme peräkkäistä Suomen mestaruutta 1996-98, mutta lento oli katkennut konkurssiin vuonna 2000. ToPon puheenjohtajana ja taustayhtiön hallituksen ainoana varsinaisena jäsenenä toiminut Jukka Suomela sai konkurssin jälkiselvittelyissä ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja kirjanpitorikoksista sekä määrättiin liiketoimintakieltoon ja korvauksiin.

Vuonna 2004 ykkösdivisioonassa pelannut ToPo palkkasi managerikseen 25-vuotiaan Aleksi Valavuoren.

ALEKSI VALAVUORI: Suomeksi sanottuna olin toiminnanjohtaja ja general manager. Työnkuva piti sisällään kaiken myymisestä markkinointiin ja pelaajasopimuksista rekrytointiin ja viestintään. Minulle kuului kaikki muut paitsi bussilla ajaminen ja lääkärinä toimiminen.

PIA JALOMERI, ToPon toimistopäällikkö: Päädyin ToPoon töihin Suomelan viimeisinä vuosina, olisiko se ollut 1998 tai 1999. Aleksi tuli ToPoon vähän puskista, kun joku sai kuningasidean, että tarvitaan manageri nostamaan joukkuetta ylös divarista. ToPon hallituksen tyypit olivat isoja johtajia omissa firmoissaan, ja he ehkä ajattelivat, että sinne tulee töihin ihminen, joka tekee työtä jotenkin hallitusti. Mutta ei Aleksi ollut lainkaan sellainen ihminen, eikä kukaan kysynyt, miten hän oli toiminut Hongassa. Toiminta oli lievästi sanottuna kaoottista. Hän oli aivan loistava keksimään juttuja, mutta hänen kädessään olisi pitänyt olla jonkun kiinni, ettei hän saa tehdä mitään konkreettista. Elämäni ToPossa oli tulipalojen sammuttamista. Yritin hoitaa talouspuolta ja maksoin laskuja silloin kun rahaa oli ja otin syyt niskoilleni, kun ”Allu” oli luvannut joka puolelle jotakin.

Julkisuuteen Valavuori sanoi elokuussa 2005, ettei Rodmanin vierailusta koidu talousriskiä ToPolle, koska kustannukset katetaan yhteistyökumppanien avulla.

ALEKSI VALAVUORI: Noina vuosina kun availin suutani niin vastuu siirtyi kuulijalle.

Kaksi päivää ennen ottelua Ilta-Sanomat taustoitti lukijoilleen, millainen pelaaja Helsinkiin oli saapumassa. Urheiluosan etusivu oli otsikoitu ”MR. SEKO SAAPUU”.

Seuraavan sivun sitaattikokoelma (”Amerikan Seppo Räty”) sisälsi ”aforismeja” kuten ”50 prosenttia NBA:sta on seksiä ja 50 prosenttia rahaa” sekä ”Valkoiset naiset ryhtyvät suhteeseen mustien miesten kanssa koska he ovat sitä mieltä, että seksi on parempaa”.

PIA JALOMERI: Aleksi yritti hoitaa kaiken Rodman-peliin liittyvän, kunnes pari päivää ennen peliä hän ilmoitti, että nyt meidän pitäisi tulla mukaan. Siinä olimme minä ja junioripäällikkö Pekka Hartikainen. Aikaa oli enää pari päivää ja yhtäkkiä järjestelyt olivat meidän niskassamme.

Helsinki-Vantaalla

Päävalmentaja Salminen ja Valavuori olivat Rodmania vastassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla lauantaina 5.11.2005, päivä ennen kuin Rodmanin oli määrä pelata Honkaa vastaan. Rodman kuljetettiin limusiinilla hotelli Kalastajatorpalle.

ALEKSI VALAVUORI: Muistan sen hetken, kun näimme hänet lentokentällä. Että nyt se tosiaan tuli Suomeen. Se limusiini oli niin paska, että se jäi pohjastaan jumiin ekaan töyssyyn Helsinki-Vantaalla. Dennisin kaksi agenttia olivat vielä enemmän sekaisin kuin Rodman. Jotain he olivat vetäneet ja käyttäytyivät todella ylimielisesti. Tunnelma oli vaivautunut. Minulle tuli tunne, että ne pitävät meitä ihan klovneina. Mietin, tuleeko tästä yhtään mitään. Se oli tosi epämukava fiilis. Rodman oli ollut minulle iso esikuva, ja ymmärsin että kaveri on täysin sekaisin. Siitä hetkestä toivoin vain, että homma saadaan jotenkin maaliin.

PEKKA SALMINEN: Ei siinä matkan aikana puhuttu mitään, Dennis murahti vain hello. Eniten äänessä olivat hänen kaksi jotain mitä lie asiainhoitajaansa, jotka puhuivat Aleksille. Kun tulimme Kalastajatorpalle, siellä oli eräs tunnettu suomalainen henkilö, joka kysyi, haluaisiko Dennis tehdä jotain hauskaa. Hän ei siis tarjonnut itseään, vaan jotain muuta henkilöä tai henkilöitä, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Olin täydellisen pöyristynyt, että mitä helvettiä. Dennis ei vastannut. Vaikutti siltä, että hän oli hyvin väsynyt. Saattoi tietysti olla, että siinä oli jotain muutakin. Hän liikkui pienessä sumussa.

ALEKSI VALAVUORI: Juhlinta alkoi saman tien. Muistaakseni olimme Studio 51:ssä, joka oli Sedu Koskisen yökerho. Kun sinne lähdettiin, limusiini oli täynnä vähäpukeisia naisia, en tiedä oliko joulupukkikin kyydissä. Yökerhossa pöytään piti ottaa omat portsarit, koska sinne oli järjetön jono suomalaisia naisia. En ole koskaan nähnyt sellaista hysteriaa. Dennis suhtautui siihen kuin työmaalounaaseen. Hän oli ilmeisesti ollut samanlaisessa tilanteessa aiemminkin. En muista kumpana yönä se oli, kun päädyimme Kampin Mäkkiin aamuneljältä. En muista missä nukuin sinä yönä muutaman tunnin.

Vierailun yhteistyökumppaneihin kuulunut 7 päivää -lehti kertoi jälkikäteen lauantai-iltapäivän tapahtumista. Rodman oli nukkunut iltapäivään asti, kunnes oli päästänyt lehden edustajat hotellihuoneeseen. Huoneeseen tuli joulupukki, joka lahjoitti lapinleu’un. Sillä Rodman sai avata isomman paketin. Sen sisältä astui esiin kaksi bikiniasuista ”Seiskan tähtityttöä”. Seiska kertoi Rodmanin lähteneen kello 22 limusiinilla ravintola Teatteriin seuranaan Seiskan tähtitytöt sekä naiset, joiden titteleiksi lehti luetteli tv-ohjelman emännän, vaatesuunnittelijan ja pr-emännän.

MIKA JÄRVINEN, ToPon fysiikkavalmentaja: Tulin jostakin treeneistä Teatteriin, en ollut porukan mukana. Rodman istui baaritiskillä. Menin koputtamaan olkapäähän ja hän katsoi minua alaspäin. Esittelin itseni, että olen valmentajasi. Rodman melkein nielaisi huulikorunsa. Selitin, että olen ToPon fysiikkakoutsi. Jossain vaiheessa iltaa hän hyppäsi tiskin toiselle puolelle ja rupesi baarimikoksi. Ei se ollut sellaista, että kaikki olisivat tulleet hänen ympärilleen, pyytäneet nimmaria tai lähestyneet häntä. Hän oli omassa porukassaan.

PIA JALOMERI: Ottelupäivän aamuna olimme ”Härskin” (Pekka Hartikainen) kanssa laputtamassa istumapaikkoja, joita oli myyty ja varattu kutsuvieraille kentän laidalle ja hyville paikoille katsomoon. Ihmisiä oli tulossa aivan liikaa verrattuna siihen miten paikkoja oli. Taioimme jostain lisää tuoleja ja olin laputtamassa katsomoa, kun tajusin, etteivät paikat riitä. Yritin pyytää jäähallin henkilökuntaa avaamaan lisää katsomolohkoja, mutta koska minä en ollut yhtään mitään, he halusivat luvan Aleksilta. Hän oli ollut humpalla, eikä häntä saanut kiinni.

ALEKSI VALAVUORI: Kwan esiintyi jäähallissa ja siinä oli kaikenlaista säätöä, joten me tultiin aika ajoissa hallille. Muistaakseni olin hallilla jo kympiltä tai yhdeltätoista.

PIA JALOMERI: Itkin ja rukoilin jäähallin henkilökuntaa, että katsomoita avattaisiin. Siihen aikaan vierasjoukkueelle piti antaa tietty määrä pääsylippuja, ja honkalaiset huusivat minulle naamat punaisina, kun heidän pääsylippunsa olivat jotenkin väärin. Koko pääsylippushow kaatui minulle. Listat kutsuvieraista ja erityispaikkoja ostaneista olivat myöhässä. Se oli kaaosta.

ALEKSI VALAVUORI: Olin vissiin myynyt courtside-paikkoja kahteen kertaan. Lisäksi stadissa oli jaettu flaijereita ja niillä tultiin sisään. Jäähallin viimeinen jakkara meni Sauli Niinistölle, Anssi Rauramon jakkaran viereen.

Sauli Niinistö oli pelissä Anssi Rauramon seurassa.

Missä Rodman viipyy?

Kello oli 13, kun Rodman asteli sisään jäähalliin. Hän oli ilmeisesti luullut, että peli alkaa tuolloin, mutta todellisuudessa pelin alkuun oli kolme tuntia.

”Fuck shit”, kuuluivat Rodmanin ensimmäiset sanat jäähallissa. Rodman kiroili, lapioi pelkällä haarukalla annoksen lihapullia ja perunoita hallin henkilökuntakahviossa ja nauhoitti sen jälkeen osuutensa Antero Mertarannan juontamassa Se on siinä -tv-sanailussa.

Mertaranta halusi tietää Rodmanin seurustelusta Madonnan kanssa. Rodman reagoi haluttomasti, mutta nauhoituksen lopuksi hän intoutui taputtamaan käsiään yhteen ja kysymään Mertarannalta: ”Olen harrastanut seksiä kauniiden naisten kanssa ja aion harrastaa seksiä kauniiden naisten kanssa Suomessa. Mitäs sanotte?”

Sitten Rodman häipyi jäähallin takaovesta valkoiseen limusiiniin. Hänen vanavedessään kulki matalavyötäröisiin farkkuihin ja korkokenkiin pukeutunut nainen, joka ulkonäön perusteella oli noin puolet Rodmanin iästä.

Kellon lähestyessä kuuttatoista jäähalli alkoi täyttyä katsojista. ToPo ja Honka verryttelivät kentällä, mutta illan odotetuinta pelaajaa ei näkynyt.

ALEKSI VALAVUORI: Aloin itsekin jännittää. Yritin soittaa useampaan kertaan Dennisin huoneeseen, mutta se ei vastannut. Matsiin oli enää maksimissaan kolme varttia, ja silloin sanoin Kalastajatorpan respalle, että menkää huoneeseen, täällä alkaa peli ja muutama pääsylippu on myyty, se pitää saada tänne.

Järjestäjien jännitys kasvoi. Ottelun ilmoitettuun alkamisaikaan oli enää viisi minuuttia, eikä Rodmania näkynyt.

PIA JALOMERI: Kaikki jännittivät, tuleeko se. Eikä Aleksia saanut kiinni. Meillä oli oikeasti suuri pelko perseessä, tuleeko se.

HARRI HOHTERI, ToPon keskushyökkääjä: Meillä oli ollut aamutreenit, eikä Rodman ollut siellä. Tiesimme että hän oli käynyt tv-ohjelman nauhoituksessa ja konsensus oli, ettei herra ehkä ollut ihan pelikunnossa vielä. Ajattelimme, että saa nähdä, tuleeko se peliin. Kun lähdimme pukuhuoneesta ja pelaajaesittely alkoi, kukaan pelaajista ei vielä tiennyt, tuleeko se.

MIKKO VILKE, ToPon joukkueenjohtaja: Vinkkasin ottelukuuluttaja Matti Airaksiselle, että jatka vain puhumista. Liikuin takaoven ja Matin väliä, ja yritin olla, että kyllä tämä tästä.

PEKKA SALMINEN: Kyllä se muuttui naureskeluksi. Olimme ihan varmoja, ettei tästä tule mitään. Naapuri Mihailo (Pavicevic, Hongan päävalmentaja) ei ollut kovin tyytyväinen.

ALEKSI VALAVUORI: Lopulta sain Dennisin puhelimeen. ”Yeah man, I’m coming”, hän sanoi.

Kello 15.56 limusiini kaarsi vihdoin jäähallin takaovelle. Rodman löysi ToPon pukuhuoneeseen, jonne saapuivat myös päävalmentaja Salminen, joukkueenjohtaja Mikko Vilke ja huoltaja Jukka Haarala, jonka käsiin Rodman työnsi kehostaan irrottamansa lävistykset ja korut.

Pekka Salminen ei saanut kontaktia Dennis Rodmaniin.

PEKKA SALMINEN: Kun tulimme pukukoppiin, Dennis vaihtoi kamoja. Hän ihmetteli, kuka mä olen. Sanoin, että mä olen valmentaja. Ei siinä ollut mitään kommunikaatiota. Rodman vaikutti poissaolevalta. Oli kuin olisin seinälle puhunut.

Lopulta ottelu pääsi alkamaan kymmenen minuuttia myöhässä. Ottelun ensimmäisen korin syntymiseen kului yli kaksi minuuttia sekavaa peliä, kunnes Hongan Kimmo Muurisen kolmonen upposi tahattomasti korilevyn kautta.

Rodmanin jokainen heitto nostatti kohahduksen yleisössä. Ottelua Yleisradion tv-lähetyksessä selostanut Bror-Erik Wallenius tiivisti tunnelman: ”Ainakin minä olen jo muutaman viikon ajan miettinyt, miten tähän tapahtumaan pitää suhtautua. Välillä on sellainen olo, että olemme katsomassa oliota Marsista.”

Puoliajalla Rodman sai kylkeensä Yleisradion Tapio Suomisen, joka kysyi, miksi Rodman oli saapunut Suomeen pelaamaan. Tämä on hauskaa, Rodman vastasi. Tämän jälkeen Suominen halusi vielä varmistaa, onko Rodmanilla ollut hauskaa Suomessa.

”Finland is good. Finland is always good”, Rodman vastasi.

MARKUS HEMDAHL, Hongan keskushyökkääjä: Olimme skoutanneet, että Rodman tulee peliin rapakunnossa. Odotimme että hän väsyy nopeasti ja alkaa heitellä kaukaa. Eikä hän juuri mitään tehnytkään. Me haimme voittoa, se oli meille normipeli. Emme me pitäneet Rodmania varsinaisena uhkana.

PEKKA SALMINEN: Yhdellä aikalisällä sanoin, että pelataan ”horns”, joka on kaikkialla maailmassa tunnettu hyökkäyskuvio. Rodman kysyi, että hyökkäyksessä vai puolustuksessa. Kyllä hän oli kohtalaisen pihalla.

JIRKA POROPUDAS, katsoja: Katsoin peliä Lassi Utrion kanssa. Rodman meni vaihtoon ja Harri Hohteri tuli tilalle, ja vähän sen jälkeen Lassi sanoi, ettei olisi ikinä uskonut sanovansa, että pelin taso nousee, kun Hohteri tulee Rodmanin tilalle.

PEKKA SALMINEN: Hän oli aika kaukana NBA:sta.

Dennis Rodman oli loppujen lopuksi ToPon paras pistemies pelissä.

Ennätys rapisi

Kolmannella neljänneksellä Matti Airaksinen kuulutti ottelun yleisömäärän. 7 420 katsojaa on edelleen Korisliigan yhden ottelun ennätys, ja vuonna 2005 se oli hämmästyttävä lukema koripallo-ottelulle Suomessa. Kun maajoukkue karsi noihin aikoihin EM-karsintojen B-sarjassa pääsystä karsimaan, jäähalli kumisi tyhjyyttään.

Hongan kokoonpanossa oli kaksi tulevaa miesten maajoukkuepelaajaa, jotka edelleen pelaavat Korisliigassa. Juho Nenonen istui koko ottelun vaihdossa, mutta viimeisellä neljänneksellä Pavicevic lähetti kentälle 17-vuotiaan pelinjohtajalupauksen.

– Siellä on takamieheksi tullut Petteri Koponen, joka on varmaan yksi Suomi-koriksen lupaavimmista takamiehistä pitkään, pitkään aikaan, tv-lähetyksen asiantuntijakommentaattori Jukka Toijala sanoi.

PETTERI KOPONEN: Kyllä sitä itsekin mietti, voiko Rodmanin tulo olla totta, mutta kun ottelu läheni, se alkoi konkretisoitua. Ennen peliä ihmettelimme, kun Rodmania ei näkynyt, mutta joku sanoi, että se tulee suuren maailman tyyliin, ei sen tarvitse lämmitellä. Omasta pelaamisestani en muista oikein mitään.

Koponen vietti kentällä 2.34 minuuttia, ajoi kerran korille mutta heitti torjuntaan, otti kaksi puolustuslevypalloa ja menetti pallon kerran.

Rodman heitti viimeisten 4.17 minuutin aikana 9 pistettä ja nousi ToPon parhaaksi korintekijäksi 17 pisteellä. Hän roiski ilmoille 13 kolmosyritystä, joista viisi meni sisään, mutta yksi pysähtyi Markus Hemdahlin torjuntaan. Tämän jälkeen Rodman teki pistoolieleen ohimoaan päin.

MARKUS HEMDAHL: Totta kai minulla oli sellainen fiilis, että halusin näyttää. Rodmanilla oli hienot meriitit, mutta hän ei enää ollut entisessä kunnossa, eikä hänen kanssaan syntynyt sellaista pystypainifiilistä kuin joskus pudotuspeleissä. Ei siitä pelistä jäänyt sellaista fiilistä, että wow, olipa hienoa. Muistan sen blokin. Omat kundit ovat joskus katsoneet nauhalta, että siinä tähti sai nassuun yhden blokin ja siksi se on pysynyt mielessä.

Ottelu päättyi ToPon kuudenteen peräkkäiseen tappioon pistein 74-80. Ottelun jälkeistä tv-haastattelua varten Rodman riisui paitansa. Se innoitti Tapio Suomisen päättämään haastattelun vihjailevaan kysymykseen.

– Yö on tulossa Helsingissä, aiotko käyttää sen nukkumiseen?

– Yeah, oh yeah, yeah, Rodman vastasi.

Rodmanin jälkeen Suomisen haastatteluun astui Valavuori. Suominen halusi tietää mitä ToPo tekee ottelun tuotoilla, koska ”jotain jäi varmasti”.

– Mun ideologia ei ole se, että käytän kaikki rahat pelaajiin vaan organisaation kehittämiseen. Tehdään ammattimaista organisaatiota, toivottavasti tästä jää sen verran pesämunaa, että saan kenties tammikuussa palkattua yhden uuden työntekijän meidän toimistolle, Valavuori vastasi.

PIA JALOMERI: Lisävoimia ei toimistossa näkynyt. Ei varmasti voi sanoa, että se peli olisi tuottanut voittoa. Se tuotti rahaa, jos ei lasketa kuluja, mutta ei Allu edes muistanut mitä jäähallin vuokraaminen maksaa. Eivät tällaiset asiat pysyneet hänen mielessään. Vuokra ei ollut halpa, eikä ToPolla ollut siihen aikaan ollut sellaista mainetta, että olisimme voineet ostaa mitään laskulla. Rahaa tuli, mutta kyllä sitä myös meni.

ALEKSI VALAVUORI: Jäähallin vuokra oli 20 000 euroa ja muistaakseni saimme siitä alennustakin. Olihan siinä muitakin kuluja, ainakin mitä hallituksen kanssa puhuin. Kyllä mulla sellainen mielikuva on, että se kivasti jätti plussan puolelle. En muista, olenko koskaan nähnyt lopullisia lukuja. Olisi kiva tietää.

PIA JALOMERI: Jos tällaisella koheltamisella sai tällaisen tapahtuman aikaiseksi, millaisen olisikaan voinut saada hyvällä suunnittelulla.

Veteraanitähti on saapunut vihdoin Nordenskiöldinkadulle.

HARRI HOHTERI: Tilanne pelin jälkeen pukuhuoneessa oli absurdi. Pelaajat muuttuivat faneiksi ja pyysivät nimmareita Rodmanilta. Itsekin otin häneltä nimmarin pelipaitaan. Se on minulla edelleen toimiston seinällä. Minulla on mielikuva, että joku pelaajista otti kenkäänsä nimmarin.

JUSSI AIRAS, ToPon takamies: Minä otin kenkiin nimmarin, enkä sen jälkeen enää pelannut niillä. Peli oli mieleenpainuvin kokemukseni korispelaajana. Lataus oli ihan eri kuin normaaliin SM-sarjapeliin.

PIA JALOMERI: Pelin jälkeen nimmareiden jakaminen oli oma show’nsa. Rodmania odotti hirveä määrä lapsia, mutta eihän se meinannut sinne tulla. Lopulta hänet saatiin sinne ja hän rupesi pyytämään soodavettä. Härski juoksi ympäri hallia etsimässä soodavettä ja Rodman meinasi jo lähteä menemään. Käytävät olivat täynnä nimmarin jonottajia. Me emme tienneet mitä hänen kanssaan oli sovittu, ja jossain vaiheessa hän vain häipyi.

ALEKSI VALAVUORI: Pelin jälkeen jatkot olivat Stockholm-diskossa. Minulla on sieltä vain joitain hämäriä muistikuvia. Paljon siellä pyöri vähäpukeisia naisia. Dennisin agentit olivat ihan runkkareita. Vaikka jatkot kuuluivat sopimukseen, ne yrittivät joka välissä lypsää lisää. Ne pyysivät viittä kiloa käteistä jatkoista. Menin Pialle sanomaan, että anna lippukassasta viisi tonnia. Löin sen agentille lapaseen. Muistaakseni rahat olivat Minigrip-pussissa. Toivoin vain, että Dennis lähtisi mahdollisimman nopeasti. Se oli niin sekopäistä.

MARKUS HEMDAHL: Molempien joukkueiden pelaajat tulivat jatkoille. Rodmanin ympärillä istui hännystelijöitten joukko. Hän oli ottanut paikkansa ravintolassa ja suuri yleisö tiesi kuka hän oli. Tuli sellainen tunne, että siellä Rodman oli enemmän omalla paikallaan kuin kentällä. Että tämä on se juttu minkä hän osaa. Oma iltani oli rauhallinen, saattaa olla että minulla oli seuraavana päivänä työaamu.

PETTERI KOPONEN: En ollut siellä. Ehkä minua ei kutsuttu, kun ajateltiin, että olen niin junnu, ettei paikkani ole siellä.

Vonkamies liikkeellä

Ilta-Sanomat oli lähettänyt Rodmanin perään kaksi nimekästä toimittajaa. Sunnuntain yössä Rodmania seurannut Sanna Ukkola raportoi, että Stockholm-yökerho ”oli täynnä puolialastomia naisia jo alkuillasta, mutta tähti saapui paikalle vasta puolenyön jälkeen kello 00.27”.

Ukkola kertoi, että Rodmanin kanssa tanssineeseen seurueeseen kuuluivat muun muassa nimeltä mainitut malli, tv-kasvo ja emäntä sekä ”liuta mallityttöjä”.

– Se oli kamala show; hän huuteli ja riehui tanssilattialla, pussaili vähän kaikkia ja heitteli koko ajan pikkutuhmaa kommenttia, tyyliin onpa hyvä perse. Hyvin intiimisti hän hinkkasi naisten kanssa tanssilattialla», Ukkola siteerasi nimetöntä naista.

IS:n toinen toimittaja Rita Tainola puolestaan uutisoi Rodmanin kaivanneen Miss Suomi Hanna Ekiä, jonka oli tavannut edelliskesänä eukonkantoreissullaan, ”kunnes huomasi Ylen tv-urheilun toimittajan Inka Heneliuksen, hehkeän blondin”, joka oli saapunut haastattelemaan Rodmania.

Haastattelun jälkeen ”koripalloa itsekin harrastava Inka uskaltautui riisumaan puseronsa ja pyysi Rodmania kirjoittamaan puseron alla olevan urheilupaidan selkään nimensä. Sitten Inka lähti kuvaajan kanssa töihin”, Tainola kirjoitti.

7 päivää omisti Rodmanille kolme aukeamaa. Avausaukeamalla lehti kertoi lauantaisesta joulupukin ja bikiniasuisten naisten vierailusta Rodmanin hotellihuoneessa.

Stockholm Diskotekin jatkoilla ei seurasta ollut pulaa.

Toisella aukeamalla sävy oli toinen.

– Dennis vonkasi meiltä seksiä, Seiska otsikoi ja listasi naisia, joita Rodman oli lähestynyt Suomen-vierailunsa aikana. Näiden joukossa olivat lehden itse hotelliin järjestämät bikiniasuiset tähtitytöt.

– Dennis Rodman, 44, nauttii kansainvälisestä pukin roolistaan. Herrasmiestä hänestä ei saa tekemälläkään. Myös naisiin hän suhtautuu kuin pelkkiin seksiobjekteihin. Miljonäärin elämää viettävä lävistyshirmu oli välillä vip-emäntiäänkin kohtaan todellinen sovinisti-sika. Ravintola Teatterin illallispöydässä miehen jutut siirtyivät muutaman vodkashotin jälkeen suoraan seksiin, lehti kirjoitti.

Seiska kertoi ”PR-töitä tekevän” – edellisellä aukeamalla vaatesuunnittelijaksi esitellyn – naisen järkyttyneen kyyneliin, kun ”Dennis alkoi mauttomasti ruotia kaunottaren juutalaisuutta”.

– Miehellä oli mielessä vain se yksi ja sama: mistä nainen yöksi?, lehti kirjoitti.

7 päivää antoi kuvan, että Rodman oli kuin Mozartin Don Giovanni -oopperan nimihenkilö: suurimaineinen valloittaja, jonka jokainen yritys meni kuitenkin mönkään. Lehti kertoi tosin myös yhden entisen Seiskan tähtitytön päätyneen jatkoille Rodmanin sviittiin molempina öinä. ”Neito on romanttisesti yhdistetty myös Hjallis Harkimoon”, Seiska taustoitti.

PIA JALOMERI: Seuraavana aamuna heräsin hirveään oksennustautiin. Enkä todellakaan ollut käynyt bilettämässä.

Nimikirjoituksen jonottajia riitti.

Kaksi kohtaamista

Aleksi Valavuori lähti ToPosta syksyllä 2007 ja siirtyi tapahtumatuotantoyhtiö TEG:n myyntijohtajaksi. Pestissään hän järjesti tammikuussa 2008 Rodmanin entisen NBA-joukkuekaverin Scottie Pippenin pelaamaan kaksi ottelua ToPossa. Valavuoren viimeisellä kaudella 2006–07 ToPo teki yli 200 000 euroa tappiota.

PEKKA SALMINEN: Rodman-peli menee samaan kategoriaan kuin Harlem Globetrottersin vierailut, jotka vetivät koriksen syvimmänkin laman aikana isoja yleisöjä. Tällaisten hullujen ideoiden kautta Valavuori sai vipinää aikaiseksi. Ei se mitään lajikulttuuria muuttanut, mutta muutaman päivän ajan lehdet olivat täynnä koripalloa. Ja minä olen se valmentaja, joka opetti Dennis Rodmanin heittämään kolmosia. Joku huumori tästä täytyy repiä.

PIA JALOMERI: Aleksi oli ToPossa ihan väärässä roolissa. Minulla ei ole mitään henkilökohtaista Aleksia vastaan, mutta olen sanonut, että jos hän vielä joskus tulee kanssani samaan työpaikkaan, lähden kävelemään. Mutta ehkä Allukin on niistä ajoista kasvanut. Hän tuli kerran lähtönsä jälkeen ToPon vippiin ja minä kehuin hänelle jotain hänen tv-työtään. Aleksi meni ihan hölmistyneeksi, että jos minä sanon niin, niin sen ohjelman täytyi olla todella onnistunut.

PEKKA SALMINEN: Aleksi sai paljon aikaan, mutta jonkun olisi pitänyt laittaa hänelle rajat. Jonkun olisi pitänyt ohjata oikeaan suuntaan kaikki energia, intohimo ja rakkaus korikseen. Se ryöpsähteli joka puolelle, koska kukaan ei johtanut sitä touhua.

ALEKSI VALAVUORI: Koen suurta iloa, että sellainen homma tuli tehtyä. Silloin olin nuori ja hullu.

Olen nähnyt kaksi kertaa Dennisin sen jälkeen. Ensimmäinen kerta oli Dennisin synttäreillä. Olin muissa asioissa Nykissä 2013, tekstailin hänen agenttinsa kanssa ja kuulin synttäreistä. Se oli todella huuruinen yökerho, mieleen tuli elokuvien huumeluola. Olin siellä ehkä puoli tuntia. Dennis oli aivan sekaisin.

Toinen kerta oli Teemu Selänteen paidanjäädytyksen yhteydessä tammikuussa 2015. Asuin hotellissa Losissa ja Dennis tuli saman hotellin allasosastolle. Esittäydyin, mutta ei se tunnistanut minua eikä sillä ollut käryäkään, että se oli joskus ollut Suomessa.