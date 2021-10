Äiti ei uskaltanut mennä katsomaan lapsensa pelejä, koska muut kyselivät ”mikä tuota poikaa oikein vaivaa” – pojasta kasvoi lopulta legenda

Kun Timo Furuholm oli pieni, muiden junioreiden vanhemmat kyselivät hänen äidiltään, mikä poikaa oikein vaivaa. Sen jälkeen samaa saivat ihmetellä katsojat. Sunnuntaina Furuholm hyvästelee kentät kiistattomana legendana.

Joulukuussa 2010 Timo Furuholm yritti juosta lenkkiä Porissa, mutta ei pystynyt. Kroppa ei toiminut. Polviin sattui.

Furuholm pysähtyi päätään pyöritellen. Hän alkoi olla varma, ettei hänestä olisi enää jalkapalloilijaksi.

– Koko vuosi oli ollut yhtä helvettiä, Furuholm sanoo nyt.

Vuosi on jalkapallossa pitkä aika. Lokakuussa 2009 Furuholm oli ratkaissut Suomen cupin voiton Interille. Hän oli vihdoin alkanut lunastaa suuria odotuksia, joita häneen oli kohdistettu teini-iästä lähtien.

– 2009 oli ensimmäinen liigakausi, kun pystyin pelaamaan suurin piirtein kaikissa peleissä, ja tein yksitoista maalia. Muut puhuivat läpimurtokaudesta, mutta minä en ole ikinä ollut niin vähään tyytyväinen. Pidin sitä hyvänä pohjana läpimurtokauden rakentamiseen.

Pienen hetken ajan se vaikuttikin siltä. Furuholm debytoi tammikuussa 2010 A-maajoukkuessa. Sitten asiat alkoivat mennä pieleen.

Furuholm loukkasi liigacupin ottelussa kantapäänsä. Kun hyökkääjä sai itsensä taas kuntoon, meni polvi.

Läpimurron sijaan vuodesta 2010 tuli Furuholmille sairauskertomus. Liigaa porilainen pääsi pelaamaan koko kauden aikana vain 112 minuuttia, ja kivut seurasivat kauden jälkeenkin.

Kyseessä ei ollut Furuholmin ensimmäinen polvivamma. Furuholmista tuntui, etteivät hänen polvensa enää kestä. Eikä se edes ollut raskainta.

– Pahinta oli, kun katsoi peiliin ja tajusi, ettei se mennyt niin kuin piti.

Furuholm vietti unettomia öitä. Kysymykset risteilivät hänen päässään: Olenko valmis käymään läpi toisen samanlaisen kauden? Pystynkö sen jälkeen uskottelemaan itselleni, että olen vielä jalkapalloilija?

Timo Furuholm oli juuri täyttänyt 23 vuotta. Hän oli valmis luovuttamaan.

” Sillä Timo Furuholmilla joka pelaa jalkapalloa ja sillä joka olen kentän ulkopuolella, on iso ero.

On olemassa kaksi Timo Furuholmia. Se, jonka useimmat tuntevat julkisuudesta, on Furuholmin pelaajaminä. Maalitykki ja Suomen pahin tuomareille itkijä, joka saattaa saada kentällä itkupotkuraivarit ja jäädä takomaan nurmea nyrkeillään. Sitten on siviiliminä. Älykäs perheenisä, joka harrastaa kirjallisuutta.

– Sillä Timo Furuholmilla joka pelaa jalkapalloa ja sillä joka olen kentän ulkopuolella, on iso ero. Toinenkin Timo ajattelee jalkapallojuttuja, mutta en minä juokse tuomarien perässä kadulla 20 metrin matkaa ja hypi polvilleni anelemaan vapaapotkua.

Kun urheilussa puhutaan roolipelaajista, tarkoitetaan yleensä sitä, että eri pelaajilla on kentällä eri tehtävät. Esimerkiksi keskikentän keskustan pelaajista toinen on monesti rikkovampi ja puolustavampi, toinen taas hyökkäävämpi ja rakentavampi. Furuholm on roolipelaaja sanan toisessa merkityksessä.

– Teatteri on ehkä väärä sana, mutta kenttä on minulle vähän kuin estradi. Paikka jossa vedän roolini. Kun myöhemmin katson pelejä, en välttämättä edes tunnista itseäni.

Moni kannattaja voisi sanoa samaa. He tulevat tunnekuohuissa sanoneeksi ja tehneeksi katsomossa asioita, joita eivät muuten tekisi ikimaailmassa julkisella paikalla. Sama pätee Furuholmiin pelaajana – ja hänestä se on hyvä asia.

– On mielenterveydenkin kannalta ihan hyvä, että on paikka, jossa voi päästellä.

Kentällä Furuholm vaikuttaa toisinaan vajaamieliseltä, sen ulkopuolella sivistyneeltä. Sama ristiriita on leimannut monen muunkin ”joukkueurheiluälykön” uraa Aki Riihilahdesta ja Jarkko Ruudusta lähtien.

Furuholm tunnistaa ilmiön. Hänen mukaansa kyse ei ole sivistyksestä tai älykkyysosamäärästä, vaan itsetuntemuksesta ja rajojensa tunnustamisesta.

– Olen laskenut sen, varmaan Akikin, etten minä olisi pärjännyt ellen olisi heittäytynyt aivan täydellisesti ja käyttänyt kaikki mahdolliset keinot vastustajan ärsyttämisestä lähtien. Olen ollut sen asian suhteen aina rehellinen, varsinkin loukkaantumisten jälkeen. Tiedostan, etten ole nopein, vahvin enkä taitavin pelaaja. Minun pitää uppoutua täysillä, siksi välillä tapahtuu kaikenlaista.

Joskus tapahtuu jo ennen kentälle menoa. Tämän tietävät ainakin TPS:n kannattajat, joiden edessä Furuholm pyllisteli sopivasti Turun derbyjen verryttelyn aikana.

Timo Furuholm harrastaa vapaa-ajallaan muun muassa kirjallisuutta.

Furuholm valitsi roolinsa jo varhain. Hän sanoo treenanneensa temppujaan jo penskana Toejoen Veikoissa. Tämä ei ollut vanhemmille aina helppoa.

– Äiti sanoi aina, että hän tulisi mielellään katsomaan pelejäni, mutta kun ne muut vanhemmat alkavat kysellä häneltä, että mikä tuota teidän poikaa oikein vaivaa.

Samaa ovat ihmetelleet vuosien mittaan tuhannet muutkin katsojat.

Oma vaikutuksensa Furuholmin käytökseen on luultavasti ollut kasvuympäristöllä. Hän varttui 1990-luvun Porissa. Hän sanoo kenttäminässään olevan paljon Porin Porkkaa, pahamaineista Pormestarinluodon aluetta, jossa hän kasvoi.

– Porissa nallekarkit eivät menneet aina tasan, Furuholm kertoi aikoinaan Veikkaajan haastattelussa.

Perään hän lisäsi, että tämä oli hyvä asia. Vaikka ei ollut kivaa ja helppoa, vähän kovemmat olosuhteet auttoivat kehittymään ja valmistautumaan jalkapalloilijan arkeen.

Jalkapallon puolesta ympäristö oli muutenkin otollinen. FC Jazz oli yksi 1990-luvun parhaista suomalaisjoukkueista. Furuholm seurasi pikkufanina, kun Jazz voitti kaksi mestaruutta. Hän palvoi seuran brassitähtiä.

15-vuotiaana hän löysi itsensä samasta joukkueesta lapsuuden idoliensa kanssa, kun hän siirtyi Toejoen Veikoista Jazziin. Pomppu pikkuseuran C-junnuista Veikkausliigan joukkueen edustukseen oli melkoinen.

Toukokuussa 2003 Furuholmista tuli Veikkausliigan kaikkien aikojen nuorin pelaaja, kun hänet vaihdettiin loppuhetkiksi kentälle Jaroa vastaan.

– Muistan vieläkin sen fiiliksen, kun pääsi kentälle. Siitä 60 prosenttia oli varmaan pahaolomaista jännittämistä. En muista, koskinko ehkä kerran palloon.

AC Oulun Matias Ojala rikkoi Furuholmin ennätyksen vuonna 2010. Porilainen ei ole siitä pahoillaan. Hän sanoo, ettei nuoruusennätys ollut niitä suorituksia, joista hän on kaikkein ylpein.

– Se oli Jazzille enemmän markkinointia. Yhtä hyvin minut olisi voinut jättää penkille. Se olisi ollut yhtä hyvä ratkaisu.

Furuholm viihtyi lapsuuden suosikkiseurassaan lopulta vain vuoden. Hän olisi suostunut pelaamaan seurassa vuoden vaikka ilmaiseksi, mutta Jazz vaati kolmen vuoden sopimusta.

– Se oli turha juttu ja olisi voinut päättyä nätimmin. Siellä oli amatöörit johtamassa seuraa, ja Jazzilla oli rahatkin lopussa.

Furuholm luonnehtii seuran tarjousta ”orjasopimukseksi”, mutta sanoo ymmärtävänsä tarjouksen bisneksen kannalta. Nimeään hän ei pannut koskaan sopimukseen. Hyökkääjä lähti Kakkosen Musan Salamaan ja sieltä Interiin.

Kun Furuholm pelasi ensimmäisen ottelunsa Interissä, Jazz oli jo ajettu konkurssiin.

Urheilijan ura, kuten elämä ylipäätään, ei ole lineaarinen menestyskertomus. Se on enemmänkin selviytymistarina, jossa joutuu ottamaan harppauksia taakse ja sivulle.

Tämä kävi Furuholmille Turussa selväksi kivuliaimman kautta. Häneltä hajosi polvi heti ensimmäisenä kautena. Se oli porilaisen ensimmäinen vakava vamma – eikä hän ollut siihen valmis.

– Nuorena ajattelee vain, että on valmis pelaamaan ja kehittymään pelaajana. Janoaa minuutteja ja haluaa todistaa taitonsa, Furuholm sanoo.

– Sitten yhtäkkiä onkin tilanteessa, jossa on yksin punttisalilla tai vesijuoksussa ja pitäisi hoitaa hommat ammattimaisesti. En ollut siihen valmis. En sitoutunut kuntoutukseen kunnolla. Sen takia vammasta tuli pariksi kaudeksi aika paha riesa.

Muutaman vuoden aikana polvi leikattiin kerran ja tähystettiin kolmesti. Otteluita kertyi harvakseltaan, ja silloinkin Furuholm joutui monesti pelaamaan kivun kanssa.

” Meni pari viikkoa niin, että minulla tuli päivittäin itku silmään loukkaantumista ajatellessa.

Kauden 2008 alla Furuholm oli vihdoin saanut vammat selätettyä. Hän pääsi keväällä hurjaan liitoon ja teki kolmessa ensimmäisessä ottelussa neljä maalia.

– Ne pelit olivat juuri sitä, mitä olin halunnut olla vähintään 15-vuotiaasta asti: maalintekijä Veikkausliigassa.

Sitten rysähti taas. Furuholmilta meni vaarattoman näköisessä tilanteessa polvilumpio. Hän kuvaa vammaa uransa dramaattisimmaksi – eikä kyse ole siitä, että vertailukohdista olisi puutetta.

– Meni pari viikkoa niin, että minulla tuli päivittäin itku silmään loukkaantumista ajatellessa.

Tällä kertaa yksi asia oli kuitenkin toisin: Furuholm oli nyt valmis käymään vesijuoksun ja kuntoutuksen läpi. Hän tunsi, että joukkueessa oli jotain erityislaatuista. Hän halusi olla mukana, kun kausi huipentuisi.

Siellä hän myös oli. Furuholm ei ollut huippukunnossa eikä kuulunut joukkueen tärkeimpiin pelaajiin. Hän ei pystynyt tekemään ratkaisevia maaleja, joilla mestaruus olisi varmistunut jo aiemmin. Mutta kun Interin mestaruus varmistui kauden 2008 päätöskierroksella, Furuholm oli joukkueen mukana ja pystyi nauttimaan mestaruudesta täysin siemauksin.

– Siinä vaiheessa oli kysymys enemmän Interistä ja turkulaisesta jalkapallosta kuin minusta, hän sanoo nyt.

– Tiesin mitä mestaruus merkitsi (omistaja) Stefan Håkansille, hänen pojalleen Patrikille sekä koko seuralle.

Hyökkääjä oli ehtinyt kasvaa seuraan kiinni.

– Inter merkitsi jo silloin minulle todella paljon. Minulle oli aina annettu mahdollisuus ja oltu kärsivällisiä loukkaantumisten kanssa.

Furuholm oli tehnyt Interille neljässä kaudessa yhteensä vain seitsemän maalia ja viettänyt jatkuvasti pitkiä aikoja toipilaana. Moni seura olisi pannut pelaajan tuollaisessa tilanteessa jo kilometritehtaalle.

Inter ei tehnyt niin. Furuholm tunsi olevansa seuralle kiitollisuuden velassa – ja tuo velka tulisi vielä kasvamaan.

Kun Furuholm puhuu nyt kauden 2010 jälkeisistä tapahtumista, sanavalinnoista pystyy aistimaan, että hänen ei ollut hyvä olla.

– Tietynlainen työhön liittyvä masennus oli päällä. Olin onneton ja iloton monella tapaa.

Moni rakentaa minäkuvaansa työnsä kautta, mutta urheilijat ovat tässä omassa kastissaan. Furuholm oli panostanut kaikkensa pelaajaminäänsä 15-vuotiaasta asti ja nyt hänen minäkuvansa oli hajalla.

Asiaa voi miettiä näinkin: hyökkääjän sanotaan joskus olevan yhtä hyvä kuin viimeisin pelinsä. Suopeimmissakin arvioissa puhutaan viimeisimmästä kaudesta. Furuholm oli viimeisen 14 kuukauden aikana tehnyt vain yhden maalin – ja senkin liigacupissa.

Sitä yhtälöä oli mahdoton kääntää posiksi.

– Kaikille muille pystyin selittämään asiat parhain päin, mutta itselle on hankala valehdella.

Furuholm ei halunnut lopettaa. Jalkapallo tarjosi hänelle tunne-elämyksiä, joita hän ei löytänyt muualta. Samalla hän tiesi, ettei luultavasti voisi enää odottaa samaa kuin ennen.

Porilainen teki päätöksen ja kompromissin. Päätös oli, että 2011 olisi hänen viimeinen mahdollisuutensa. Jos tilanne ei vuoden päästä olisi parempi, hän lopettaisi.

Kompromissin Furuholm teki odotuksissaan. Hän tiesi ettei olisi kaudella pääroolissa.

– Päätin keventää taakka. Olla nöyrä. Antaa tähtihyökkääjän paikan jollekulle muulle. Olla kiitollinen jokaisesta minuutista, Furuholm sanoo.

– Olin saanut jo niin paljon turpaani, ettei jalkapallo voinut olla kaikki kaikessa.

Tammikuussa hyökkääjä kävi valmentaja Job Dragtsman kanssa pitkän keskustelun. Paikalla olivat myös fysioterapeutti ja lääkäri.

– Tiedät, että olen valmis antamaan seuralleni kaikkeni aina, kun pääsen kentälle. En voi kuitenkaan luvata, että olen täydessä kunnossa, Furuholm sanoi Dragtsmalle.

– Mutta aina jos olen, haluan auttaa. Oli se sitten vaikka 20 minuuttia lopusta.

Kauden alussa Furuholmin tavoite oli päästä 15 ottelussa vaihdosta kentälle. Se tuntui loukkaantumisten jälkeen hyvältä tähtäimeltä.

Pian hän huomasi kuitenkin saaneensa sen mistä oli jo luopunut. Hän oli pääosassa ja pelasi jokaisessa pelissä. Jos kauden alussa kentällä oli ollut edes vähän aiempaa nöyrempi ja hiljaisempi versio, niin loppukaudesta kentällä rymisteli taas tuttu porilainen kaikilla mausteilla.

Furuholm pelasi elämänsä kauden ja teki 22 maalia. Pelaaja, joka oli vähällä lopettaa vielä vuodenvaihteessa, voitti kymmenen kuukautta myöhemmin liigan maalikuninkuuden.

– Yksi tärkeimmistä opeista urallani on se, miten pienestä jalkapallon pelaaminen on kiinni. Miten tärkeää on olla kunnossa juuri oikealla hetkellä ja onnistua. Miten pienestä on kiinni, ettei olekaan tai epäonnistuu. Se näyttelee helvetin isoa roolia koko touhussa.

Ensimmäisellä kaudellaan Düsseldorfissa Furuholm pelasi yhdeksässä ottelussa.

Täysosumakauden jälkeen Furuholm siirtyi 2. Bundesliigassa pelaavan Fortuna Dusseldorfin riveihin. Ensimmäisellä kaudella hän pelasi yhdeksässä ottelussa ja teki kaksi maalia. Hän ei ollut yhdessäkään sarjaottelussa avauksessa.

Fortuna nousi kauden päätteeksi Bundesliigaan, Furuholm ei. Suomalainen pyöri Fortunan reservijoukkueessa, kunnes siirtyi 3. Bundesliigassa pelaavaan Hallescher FC:hen.

Hallessa hän pääsi pelaamaan säännöllisesti ja oli kolmella kaudella seuran paras maalintekijä. Kun vastuuta ja onnistumisia tuli, tuttu alkukantainen rooli pamahti kentällä nopeasti päälle. Ero entiseen oli vain siinä, että ympärillä muutkin reagoivat nyt vahvasti.

– Saksassa elettiin pelissä mukana. Piiritettiin erotuomari tai taklaaja rikkeen jälkeen. Kyllä minä siitä nautin, Furuholm sanoo.

– Siellä oli pelaajia, jotka reagoivat vahvasti, mutta kyllä minä edelleen olin se, joka oli valmis menemään pisimmälle. Se oli aluksi hyve. Sen jälkeen, kun olin puhunut itseni pari kertaa suihkuun, primitiivisyyteni kärsi inflaation.

Furuholm voi olla kentällä puolihullu, mutta tyhmä hän ei ole. Hän tietää, että toilailuilla on seurauksensa.

– On paljon asioita, joita olisi saanut jäädä tekemättä. Punaisia kortteja, jotka olisivat saaneet jäädä ottamatta. Jos olen tehnyt typerästi ja pilannut joukkueen mahdollisuudet, olen pyytänyt jälkikäteen anteeksi, Furuholm tunnustaa.

– Mutta hyvänä päivänä luonteeni on tuonut pisteitä, voittoja ja maaleja. On paljon asioita, joita voisi pahoitella, mutta ei kannata ruveta ensimmäisenä pahoittelemaan sitä, mitä on ja mitä tekee.

Kannattajat ovat aina osanneet arvostaa Furuholmin luonnetta. Heistä on hienoa, että kentällä on joku, joka suhtautuu peliin yhtä hullusti heittäytyen kuin he. Sellaiseen on helppo samaistua.

Kun Furuholm lähti Hallesta, kannattajat kiittävät häntä suurella suomenkielisellä lakanalla jossa luki ”kiitos ja voi hyvin Furu”.

Myös Furuholmin suhtautuminen kannattajiin on erityislaatuinen. Se selvisi viimeistään siinä vaiheessa, kun loukkaantumiset iskivät viime kaudella Saksassa. Furuholm oli viiden kuukauden ajan sivussa peleistä. Kuntosali tuli jälleen tutuksi – ja se oli yksinäinen paikka.

Düsseldorfin jälkeen Furuholm nähtiin Hallescher FC:n paidassa.

Porilainen toivoi, että joku olisi ollut edes buuaamassa hänelle huonon salitreenin jälkeen.

– Siitä näkee, miten addiktoivaa jalkapalloilijan elämä on. Fiiliksiä on lattiasta kattoon. Harvassa ammatissa niitä saa samalla tavalla, hän sanoo nyt.

– On pelejä, jolloin pallo ei pysy jalassa. Mikään ei onnistu. Omat ja vieraat viheltävät ja buuaavat. Sellaisen matsin jälkeen on kaksi päivää kuin zombi. Mutta kolmantena päivänä tulee sellainen olo, että tulisipa jo seuraava peli. Niin se on aina toiminut minulla, hän jatkaa.

Harvassa ammatissa pääsee kontrolloimaan tuhansien ihmisten tunnereaktioita joka viikko. Urheilijoiden lisäksi siihen yltävät lähinnä näyttelijät, menestyneet muusikot ja stand-up-koomikot. Toisin sanoen esiintyvät taiteilijat. Ei ole epäilystäkään, etteikö Furuholm mieltäisi itseään sellaiseksi.

– Tässä on kyse paljon siitä, että joku buuaa tai viheltää sinulle. Tai että koko kannattajapääty hyppää aitaan, kun olet tehnyt maalin.Saksassa tiesi, että jos tänään onnistun, 7000 ihmistä lähtee iloisina kotiin. Jos taas tuhlaan viisi paikkaa, en tee maaliakaan ja häviämme, niin he muistavat senkin, kuka on se paska jätkä.

Furuholm kertoo oppineensa paljon Saksan-vuosinaan. Porilaiselle tuli nopeasti selväksi, ettei ”ammattijalkapallossa pärjää Eino Leinoa siteeraamalla”.

– Kaikki älykäs rehellisyys on toissijaista. Millään muulla ei ole siellä merkitystä kuin tuloksella ja suorituksella. Paljon muuta puhutaan ja sanotaan, varsinkin Saksassa, mutta se on alibijargonia, Furuholm sanoo.

– Meininki oli tosi mustavalkoista. Jos pelasimme surkeasti mutta voitimme, urheilujohtaja oli kopissa heittämässä ylävitosia. Jos taas olimme pelanneet helkkarin hyvän pelin parempaa joukkuetta vastaan ja hävinneet niukasti, sinne tultiin viskelemään vesipulloja. Saksalaiset elävät niin tunteella.

Voisi luulla, että tunteella eläminen olisi sopinut Furuholmille. Tilanne oli kuitenkin päinvastainen.

– Minä en jaksanut sitä yhtään. Joka tappion jälkeen oli minikriisi ja jokaisen voiton jälkeen puhuttiin noususta kakkosliigaan. Se on turhaa paskanjauhantaa, Furuholm tuhahtaa.

– Asiat pitäisi nähdä syvemmin, mutta ainakaan Hallessa se ei mennyt niin. Siellä elettiin tuloksen mukaan. Kaupunki oli joko iloinen tai surullinen.

Hallen jälkeen Furuholmille olisi ollut kysyntää useastakin paikasta. Loukkaantumiset vähensivät toki kiinnostusta, mutta tarjouksia tuli Saksan alemmista sarjoista ja Singaporesta. Rovaniemellekin Furuholmia kyseltiin, ainakin Twitterin välityksellä.

– Jos olisin yksinäinen sinkkumies, voisin mennä ihan mihin vain. Tässä on kuitenkin arvokas reki vedettävänä. Se täytyy pitää mielessä. En kokenut, että tässä vaiheessa uraani keikkaduuni Rovaniemellä olisi sopinut kuvaan, Saksan-vuosinaan isäksi tullut pelaaja sanoo.

Furuholmin perheeseen kuuluu kaksi pientä lasta. Hän sanoo isyyden rauhoittaneen häntä.

– Jos ennen pystyi märehtimään peliä viisi päivää ja teki vielä silloinkin mieli täräyttää nyrkillä pöytään, niin lasten kanssa se on eri juttu. Kotona odottaa nyt kaksi lasta, jotka eivät arvioi minua ollenkaan pelaamisen kautta. He haluavat vain, että annan heille turvaa ja rakkautta. Minun pitäisi olla aika psykopaatti, jos pystyisin siinä tilanteessa miettimään vain peliä.

– Perhe on elämäni tärkein asia. Jalkapallo on siihen verrattuna pikkujuttu. Toki kentällä se on edelleen todella tärkeää, mutta elämässä on paljon suurempiakin asioita menetettävänä kuin vain ne kolme pistettä.

Jonkinlainen perhe Furuholmille on myös Inter. Se on hänen urheilullinen kotinsa, paikka jossa hän saa olla oma itsensä, jossa häneen on aina uskottu ja jolle hän nyt haluaa antaa jotain takaisin.

Kotiinpaluun ajoitus on otollinen siksikin, että Furuholm täyttää lokakuussa 30. Hän on pelannut niin pitkään ja kärsinyt niin paljon loukkaantumisista, että on vaikea kuvitella hänen olevan liigapelaaja vielä viiden vuoden päästä.

Esirippu Furuholmin intohimoroolille lähestyy vääjäämättä. Hän myöntää miettineensä jo parin vuoden ajan, ”jos ei päivittäin, niin viikoittain”, mitä tekisi uran jälkeen. Moni asia kiinnostaisi, politiikka niiden mukana, mutta vasta kun pelaajaura on ohi. Ihminen pystyy näyttelemään kunnolla vain rajallisen määrän rooleja yhtaikaa.

– Olen aina kokenut, että minulla on aivot tehdä jotain muutakin kuin pelata jalkapalloa. Mutta mikään muu ei ole pystynyt tarjoamaan samanlaista tunteiden vuoristorataa ja kontrastia kuin jalkapallo. Ei minulla ole mitään hinkua sitä lopettaa.