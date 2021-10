SM-liiga on matkalla tuhoon –näin horjuvaa jättiläistä yritetään pelastaa

Keskustelu jääkiekon SM-liigan vaisuista yleisömääristä ja sarjan putoavista medialuvuista on kiihtynyt viime viikkoina. Nyt on aika selvittää, mitä syöksyn pysäyttämiseksi yritetään tehdä. Kiekkoväki on yllättävän erimielistä keinoista.

Johtopäätös vaikuttaa tylyltä: jääkiekon SM-liigalla ei ole enää vaihtoehtoja. Sen on pakko uudistaa sarjajärjestelmäänsä – tavalla tai toisella.

Ilman uudistumista liigan vetovoiman pelätään hiipuvan ratkaisevasti, alle seurojen taloudellisen kipukynnyksen. Käytännössä se tarkoittaisi Suomen suurimman (ja oikeastaan ainoan) ammattilaissarjan tuhoa.

Tätä mieltä ovat useat asiantuntijat, joita Urheilulehti haastatteli SM-liigaa uhkaavaan kriisin tiimoilta. Eivät kaikki, mutta merkittävä enemmistö kuitenkin.

Osa seurajohtajista, valmentajista ja muista lajivaikuttajista puhui omalla nimellään, osa anonyymisti. Haastatteluiden keskiössä olivat kysymykset siitä, miksi SM-liigan vetovoima hiipui jo ennen koronaepidemiaa ja millä keinoin sarja voisi pelastua historiansa kimuranteimmasta tilanteesta.

Moni oli sitä mieltä, ettei vaihtoehtoja juuri ole, koska sarjan kilpailuvaltit suhteessa Euroopan muihin huippusarjoihin ovat karsiutuneet minimiin.

– SM-liiga ei pysty tulevaisuudessakaan taistelemaan rahalla Euroopan parhaista pelaajista. Eikä liigassa kannata tuhlata energiaa myöskään voivotteluun, miksi nuoret karkaavat nopeasti ulkomaille. SM-liigan paras kilpailuvaltti on sarjataulukko – sen luontaisesti synnyttämät jännitteet ja puheenaiheet, SaiPan valmentaja Pekka Virta sanoo ja jatkaa.

– Nyt sarjataulukko ei tarjoa tarpeeksi jännitteitä – eikä siten puheenaiheitakaan, mikä on jokaisen urheilusarjan vetovoimaisuuden perusedellytys. Ei tarjoa, koska suljetussa 15 joukkueen sarjassa liian monen joukkueen panos hiipuu jo joulu- tai tammikuussa, ja kun sen jälkeen alkavat kärkipelaajien myyntitalkoot, yleisö pettyy. Nykysysteemi määrittelee ”epäonnistujat” aivan liian aikaisin.

SM-liigan ottelu HIFK–JYP pelattiin koronan takia tyhjälle katsomolle Helsingissä 12. maaliskuuta 2020.

Lajin raskaan sarjan vaikuttaja, SM-liigaa vuonna 1975 perustamassa ollut Kalervo Kummola muistuttaa vanhasta virrestä, jonka mukaan nykyliigassa pelaa liikaa joukkueita. Hänen mukaansa sarjataulukon tasaisuudesta on vaikea unelmoida, koska seurojen väliset tasoerot ovat jo niin suuria.

– SM-liigassa ei nähdä enää tarpeeksi persoonia, mikä väistämättä heijastuu yleisön mielenkiintoon. Juuri värikkäistä persoonista jännitteet ja puheenaiheet kaikissa urheilusarjoissa rakentuvat, Kummola näkee.

Hätätilan ennusmerkit on tiedostettu sekä SM-liigan johdossa että seuroissa. Johdossa käydään nyt kiihtyvässä tahdissa keskustelua siitä, millä tavoin sarjajärjestelmää olisi mahdollista uudistaa. Liigahallituksen jäsen, Tapparan puheenjohtaja Heikki Penttilä vahvistaa tiedon.

– Sarjajärjestelmän uudistusideoista on toki syytä käydä keskustelua, ja yhäkin myös julkisesti, sillä sarjaan kaivataan koko ajan lisää jännitteitä, Penttilä sanoo.

SM-liigan toimitusjohtajana viime vuodet työskennellyt, pian tehtävästä väistyvä Riku Kallioniemi linjaa tilanteesta näin:

– Liigan ja seurojen vetovoima on ikuisuuslaji, jossa maali aina siirtyy. Maailma on muuttunut vauhdilla ja pysyäkseen relevanttina minkä tahansa organisaation on tehtävä jatkuvaa työtä, Kallioniemi ruotii.

– Poikkeusolojen aikana oli mielenkiintoista havaita, että liigan kiinnostavuus säilyi ja joillain mittareilla jopa parani. Nyt on kuitenkin liigan – samoin kuin koko tapahtuma-alan – kannalta keskeistä se, missä määrin yleisö on valmis palaamaan niin sanottuun uuteen normaaliin.

Epidemia on tehnyt ison loven seurojen talouteen, mutta useimpien haastateltujen mielestä kaikkein oleellisinta on ymmärtää, että painajainen iti paratiisissa jo ennen sen alkua. Monen seuran yleisökeskiarvot olivat alkaneet pudota, ja erityisesti maan ykkösurheilubrändin sulaminen näkyi valtakunnan mediamittareissa.

– Suomen suurimman median verkkoanalytiikka ei tietenkään ole ainoa eikä ehkä edes paras mittari kertomaan SM-liigan yleisestä kiinnostavuudesta tai merkityksellisyydestä, mutta kyllä data aika säälittä kertoo, mistä aiheista suomalaiset ovat valtakunnan tasolla kiinnostuneita. SM-liigaa käsittelevien juttujen lukijamäärät alkoivat tippua jo ennen koronaa selvästi. Liigajuttujen määrän väheneminen toki vaikuttaa, mutta se ei selitä yleisen mielenkiinnon selkeää pudotusta, Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen selvittää.

– SM-liiga oli aiemmin suuri valtakunnallinen puheenaihe lähes päivittäin. Nyt se on merkittävä puheenaihe enää paikallisesti. Sarjaa koskeva uhka kulminoituu siihen, ettei se juurikaan näytä enää synnyttävän kansallisia puheenaiheita, Rantanen sanoo.

Jokerihyökkääjä Semir Ben-Amor teloi harjoitusottelussa HIFK-ikoni Ville Peltosen loppukesästä 2012.

Syksyllä 2012 moderni SM-liiga oli suositumpi kuin kenties koskaan. Viha kyti kahden helsinkiläisen suurseuran Jokerien ja HIFK:n välillä, mikä synnytti puheenaiheita valtakunnallisesti, ja vaikutti siten koko liigan kiinnostavuuteen.

Jännitteet leimahtelivat laajemminkin SM-liigassa. Niin tulenarasti, että eduskunta säikähti ja jopa presidentti Sauli Niinistö ärähti kaikkien kohutuimmasta tapauksesta.

Yksikään kiekkoihminen ei hyväksy kaukalossa loppukesästä 2012 äärimmilleen eskaloitunutta väkivaltaa, jossa jokerihyökkääjä Semir Ben-Amor teloi harjoitusottelussa HIFK-ikoni Ville Peltosen. Heistä monet kuitenkin muistuttavat tapauksen taakse kätkeytyvästä ulottuvuudesta.

– Jääkiekko on kontaktipeli, ja useimpien lajiseuraajien mielestä myös luontaisesti pelin tuoksinassa syntyneet pienet nokkapokat kuuluvat siihen. Kukaan ei kaipaa väkivaltaa, mutta lievät muutaman sekunnin kestävät nujakat eivät ole väkivaltaa. Ne ovat pelaajien hetkittäisiä tunteenpurkauksia, jotka eivät vahingoita ketään, ja jotka nimenomaan synnyttävät yleisön rakastamia jännitteitä, eräs kiekkovaikuttaja sanoo.

– Ville Peltosen tapauksen jälkeen SM-liigan oli ymmärrettävästi aloitettava pelin siistimistalkoot, koska ykkösasemassa oleva sarja on velvollinen kantamaan myös yhteiskunnallista vastuutaan. Ikävä kyllä siistimistalkoot menivät liian pitkälle. Viime vuosina SM-liigassa on lähinnä keskitytty mielistelemään kaikkia ulkopuolisia, ja kun kieli on ollut pitkällä eri suuntiin, pelistä on tullut liian kliinistä.

Kalervo Kummola muistaa ajat, jolloin liigassa yritettiin kasvattaa suosiota nujakat korostetusti sallimalla.

– Siitä ei oikein tullut mitään. Olen joka tapauksessa sitä mieltä, että kun kaukalossa silloin tällöin kuohahtaa, ei se ole niin vakavaa. Nokkapokista tulee seurata rangaistus, mutta sen jälkeen elämä voisi taas jatkua entisellään, Kummola sanoo.

Liigan toimitusjohtajana 1989–2006 työskennellyt Urpo Helkovaara katsoo seurajohtajien olleen asiassa liian lyhytnäköisiä ja ampuneen omaan nilkkaansa.

– Kun nujakoita ei ollut taannoin hetkeen nähty, niitä vaadittiin SM-liigan johdolta lisää, koska ne siis todella puhuttelivat yleisöä. Sitten kun nujakoita taas oli ja niistä oltiin jakamassa pelikieltoja, SM-liigan johtoa vastaan hyökättiin erityisesti liigan sisältäpäin. Uhkailtiin viedä pelikieltotapauksia jopa siviilioikeuteen asti, Helkovaara muistelee.

– Jos olisi vaan hiljaa hyväksytty pelikiellot ja jatkettu pelaamista, kenelläkään ulkopuolisellakaan ei olisi varmasti ollut nokan koputtamista.

Jokerien siirtyminen itäliiga KHL:ään vaikutti SM-liigaan ja koko suomalaiseen jääkiekkoon rajusti. Kuvassa Hjallis Harkimo ja Kalervo Kummola.

Monien haastateltavien mielestä SM-liigan kannalta kaikkein surullisin näytelmä nähtiin kesällä 2013.

Tuolloin Kummola, SM-liigan perustajajäsen siis, junaili kulisseissa päätöksen, jolla Jääkiekkoliitto myönsi Jokereille luvan siirtyä kaudeksi 2014–15 Itä-Euroopan rahakkaaseen kiekkoliigaan KHL:ään.

– Kokous, jossa Jokereiden lähtö siunattiin, oli farssi. Päätös KHL-siirrosta jyrättiin maaliin lähinnä ilmoitusluontoisesti, eikä sellaista olisi pitänyt tietysti sallia, Jääkiekkoliiton hallituksessa jo tuolloin istunut Mika Anttonen on sanonut.

– SM-liigaseurat olivat järkyttyneitä Kummolan ja hänen adjutanttinsa Hjallis Harkimon (Jokereiden omistaja tuolloin) uskomattomasta veivauksesta. Osa seuroista halusi Jokerit välittömästi ulos sarjasta, osa oli jopa valmis keskeyttämään koko liigan seuraavaksi kaudeksi, eräs kiekkopäättäjä sanoo nyt.

Jokereiden lähtö aiheutti ison loven koko SM-liigan talouteen.

– Erityisesti se vaikutti sarjan vetovoimaisuuteen. Sitä aukkoa liigaa ei ole pystynyt paikkaamaan, SM-liigan hallituksen puheenjohtajana tuolloin toiminut talousvaikuttaja Vesa Puttonen näkee.

Sarjaan jäi 13 seuraa. Tähän asti on uskottu, että tuon jälkeen nimenomaan SM-liiga oli aloitteellinen kasvattaakseen sarjan joukkuemäärää. Urheilulehden lähteiden mukaan käsikirjoitus saattoi kuitenkin olla toinen.

– Kummola ei junaillut vain Jokereita KHL:ään, vaan järjesteli samanaikaisesti suunnitelman, jonka perusteella Mestiksen voittajalla olisi jatkossa mahdollisuus nousta SM-liigaan erilaiset kriteerit täyttäessään, yksi sisäpiirivaikuttajista sanoo.

– Ottaa vieläkin päähän, että SM-liiga antoi siinä asiassa periksi.

Lähteiden mukaan SM-liigan pöydällä oli valmis suunnitelma, jonka mukaan liiga vetäisi kaksi vuotta happea ja miettisi sinä aikana rauhassa keinoja sarjajärjestelmän uudistamiseksi.

– Suurin osa liigaseuroista oli silloin ja on varmasti edelleen sitä mieltä, että 12 seuraa olisi oikea joukkuemäärä. Jos SM-liigaa ei olisi alettu heti ”pakkotäyttää”, olisimme saattaneet keksiä jonkin muunkin ratkaisun – eikä paratiisi olisi välttämättä alkanut murentua, eräs heistä painottaa.

Kummolalla on asiasta toisenlainen näkemys.

– Se oli nimenomaan SM-liigan toivomus nostaa Sport nopealla aikataululla Jokerien tilalle. Myöhemmät tapaukset, KooKoon ja Jukurien nousut, tehtiin yhteisellä päätöksellä, Kummola sanoo.

– Totta kai ainakin Jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja ja Jukurien puheenjohtaja Jukka Toivakka ajoi tätä nousuasiaa, mutta päätökset tehtiin yhdessä sovussa.

liigan alkukauden yleisömäärät vaikuttavat huolestuttavilta, joidenkin seurojen kohdalla jopa painajaismaisilta. Korona heijastelee varmasti yhä suomalaisten tapahtumakuluttamiseen, mutta osa kiekkovaikuttajista sanoo suoraan, ettei ”kokonaisuus selity yksistään koronalla”.

– Jos nykyiset yleisömäärät ovat uusi trendi, osa liigaseuroista ei kerta kaikkiaan kestä taloudellisesti tulevaisuudessa. Vaikka sarja on yhä suljettu, siinä tilanteessa joidenkin seurojen toimintaedellytykset putoaisivat niin alas, ettei se enää palvelisi myöskään paremmassa jamassa olevia seuroja, kokenut kiekkovaikuttaja sanoo.

– Tämä tie johtaisi pattitilanteeseen, jossa ei olisi voittajia, vaan ainoastaan häviäjiä.

Pelicans ei kiinnosta Lahdessa yhtä paljon kuin aiemmin.

Mikkelin Jukurien, Porin Ässien ja Lahden Pelicansin kotiotteluissa on käynyt keskimäärin 2 000 silmäparia. Muutos on raju erityisesti Pelicansin kohdalla, sillä vielä joitakin vuosia sitten se houkutteli kotimatseihinsa keskimäärin 4 000 katsojaa sarjasijoituksesta riippumatta.

– Alkukauden vaisut yleisömäärät eivät selity ainakaan pelin tasolla. Mielestäni SM-liigassa tehdään huippuduunia ja pelataan resursseihin nähden laadukasta lätkää. Totta kuitenkin on, että sarjasta puuttuu puheenaiheita, A-maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen ruotii.

– Analytiikan mukaan pelin taso tai kova tulosurheilu eivät suuresti vaikuta mielenkiintoon. Jos puhutaan valtakunnan tasosta, eniten SM-liigassa kiinnostavat yllättävät tarinat ja puheenaiheet, Vesa Rantanen puolestaan alleviivaa.

Pekka Virta katsoo monien muiden tavoin, ettei SM-liiga ole enää valtakunnallisesti entisaikojen kaltainen tarinatehdas, koska jännitteitä uupuu, ja koska tuloskeskeisyyskään ei kanna kuin osan kautta.

– Joka seura lähtee kauteen aina sillä ajatuksella, että tämä on meidän kautemme. Kaikki tavoittelevat vähintään pudotuspelipaikkaa, mutta kaikkihan eivät voi siinä onnistua. Osa joukkueista huomaa jo joulu-tammikuussa epäonnistuneensa, ja koska putoamisuhkaa ei ole, sarjataulukosta katoaa jännitystä, Virta sanoo.

– Ihmiset ovat kiinnostuneita menestyjistä, mutta eivät seuroista, jotka tyhjentävät pelaajapajatsonsa tammikuussa. Kun sama on toistunut jo vuosikausia, ihmisillä on jo valmiiksi tämä mielikuva, vaikka pelaajatyhjennyksiä ei tapahtuisikaan.

SaiPan valmentaja Pekka Virta toteaa, että joukkueiden tyhjennysmyynnit syövät SM-liigan brändiä rajusti.

Tilanne on paradoksaalinen, sillä ainakin mediamittarien perusteella jääkiekko on Suomessa suositumpaa kuin koskaan. Leijonat, Nuoret Leijonat ja naisten maajoukkuelätkä kiinnostavat kansaa hurjasti. Puhumattakaan NHL:stä, jossa ei ole aiemmin pelannut yhtä monta suomalaistähteä samaan aikaan kuin nyt.

NHL on nyt reaaliaikaisesti suomalaisten saatavissa ja se dominoi kasvanutta kakkua, josta puolestaan SM-liigan »markkinaosuus» on pudonnut etenkin suhteellisesti, mutta myös konkreettisesti.

– Kiinnostus jääkiekkoa kohtaan vain kasvaa, mutta kasvu keskittyy NHL:ään ja eri leijonajoukkueisiin. Jos ongelmaa tarkastelee tästä vähän rajallisesta sektorista eli massamedian analytiikkaan perustuen, olisin SM-liigassa huolissani: vähän kuin jos meijeri huomaisi, että maitoa juodaan koko ajan enemmän, mutta perkele, meidän maitoa koko ajan vähemmän, Vesa Rantanen sanoo.

– NHL:n suuren vaikutuksen pystyy aistimaan kotisohvalta asti, Puttonen pohtii.

Ässien urheilujohtaja, Mestiksen hallituksen jäsen Tommi Kerttula painottaa yhteiskunnallisen muutoksen merkitystä.

– Jääkiekon alatason suosiota haastavat muun muassa perheiden taloudellinen eriarvoistuminen, työelämän muutos, kaupungistuminen, syntyvyys, ilmaston muutokset. Ylätasolla se näkyy siinä, että jääkiekon kulutus on suuntautumassa uusille alustoille, eikä välttämättä tapahdu enää jäähalleissa, Kerttula painottaa.

– Isossa kuvassa mikä tahansa kehitys polkee paikallaan ilman kilpailua. Maailmassa ei ole montaa esimerkkiä siitä, missä suljetut taloudet voittavat pelin kilpailijoitaan vastaan. Kilpailu on urheilun ydintä, koska se tuo urheiluun merkityksellisyyden kokemuksen valmentajille, pelaajille, seuroille ja yhteisöille.

” NHL:n suuren vaikutuksen pystyy aistimaan kotisohvalta asti.

JYP–HIFK-ottelun yleisöä Jyväskylässä 10. syyskuuta 2021.

Tullaan sen kysymyksen äärelle, pitäisikö SM-liiga avata vai löytyisikö pelastus suljetun sarjasysteemin kehittämisestä. Monet haastatelluista olisivat valmiita avaaman sarjan.

– Kokonaisuuden kannalta olisi tärkeää, että sarja olisi jatkossa jollain tavalla auki. Ensi vaiheessa yksi vaihtoehto voisi olla, että SM-liigan viimeinen joutuu karsimaan Mestiksen voittajan kanssa paras seitsemästä -sarjassa. Voisi myös miettiä, löytyykö keinoja pudottaa sarjan joukkuemäärää tietyn siirtymän aikana. Se palvelisi pelin laatua, Jukka Jalonen ehdottaa.

– Monien ennusmerkkien perusteella suljettu sarjamuoto näyttää tulevan tiensä päähän. Näkisin, että sarjan avaaminen tavalla tai toisella olisi tulevaisuutta, sanoo Jääkiekkoilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiön puheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok).

IS esitteli jo useita vuosia sitten mallin, jossa SM-liigaan nostettaisiin vielä viisi osakeyhtiöpohjaista seuraa lisää. Tietyn siirtymävaiheen jälkeen alettaisiin pelata kymmenen joukkueen SM-liigaa ja kymmenen joukkueen Ykkösliigaa. Sarja olisi aidosti auki kumpaankin suuntaan, ja kaikki seurat kuuluisivat yhteisen hallinnollisen sateenvarjon alle.

– Julkisuudessa on puhuttu 10+10-mallista. Sitä tai 12+12 mallia olisi syytä harkita. Jos löytyisi aitoa putoamisuhkaa ja nousunäkymää, syntyisi niitä yleisön kaipaamia jännitteitä, Pekka Virta sanoo.

SM-liigan strategiaan on tehty linjaus, jonka mukaan ”liiga keskittyy kehittämään nykyistä sarjajärjestelmäänsä”. Liigan sisällä ei siis kannateta sarjan avaamista.

– Sarjajärjestelmän kehittämiseksi olisi selvitettävä, miten liiga voisi mahdollisesti kansainvälistyä, suuntana erityisesti Keski-Eurooppa, Penttilä sanoo.

– Karsinnat sisältävät järjestelmä ei olisi ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Keskustelussa tuntuu usein uupuvan ymmärrys siitä urheilun sisäänkirjoitetusta faktasta, että toiset seurat ovat aina vahvempia kuin toiset. En näe SM-liigan tilannekuvaa dramaattisen lohduttomaksi, kertoo puolestaan Riku Kallioniemi.

Ilves sai vastaan HIFK:n Hakametsän halliissa Tampereella 20. lokakuuta.

Urpo Helkovaara ei myöskään kannata sarjan avaamista, koska pitää SM-liigan ja Mestiksen välisiä taloudellisia ja olosuhteellisia tasoeroja liian suurina. Hän näkee suljetun sarjan taanneen myös sen, että Suomessa on pystytty kehittämään alati uusia huippujunioreja.

– Itse kehittelisin mallia, jossa suljetussa sarjassa olisi 16 joukkuetta, jotka jaettaisiin kahteen kahdeksan joukkueen lohkoon, hän ehdottaa.

Vaan mistä lisää kilpailukykyisiä seuroja SM-liigaan? Haastateltavat nostavat kaupungeista esiin erityisesti Espoon, Rovaniemen ja Joensuun. Lisäksi Jokereita toivotaan tulevaisuudessa takaisin SM-liigaan.

– Uskon, että jossain vaiheessa Jokerit palaa SM-liigaan. Ei sen varaan voi kuitenkaan mitään rakentaa, Kummola sanoo.

– SM-liiga täyttää 50 vuotta 2025. Nyt pitäisi tehdä kiireesti ratkaisuja, jotka näkyvät sarjasysteemissä viimeistään tuolloin.

Karrikoidusti sanottuna SM-liiga on nyt kuin Mestis kymmenen vuotta sitten. Se oli paikallisesti vahva ja merkityksellinen sekä urheilullisesti uskottava, mutta jäi valtakunnallisesti täysin SM-liigan varjoon – samalla tavalla kuin liiga häviää nyt valtakunnallisilla mittareilla NHL:lle.

Tänään Mestis ei ole merkittävä puheenaihe edes paikallisesti. On loogista ajatella, että mikäli SM-liiga ei uudistu merkittävästi eikä siitä kehity uutta valtakunnallista tarinaa, se on kymmenen vuoden kuluttua siinä, missä Mestis on nyt.