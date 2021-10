Suomalaishiihtäjä koki jääneensä yksin, kun ura loppui – näin dramaattiset muutokset aivoissa uhkaavat lopettavia urheilijoita

Moni urheilija kokee masennusoireita, kun ura päättyy ja ”mikään ei tunnu miltään”. Harvemmin puhutaan siitä, mistä huonontunut olo konkreettisesti kumpuaa.

Lapsena hiihtäjä Teemu Kattilakoski ei miettinyt sitä, mitä hänen aivoissaan liikkuessa tapahtuu. Kukapa sellaista miettisi.

Kattilakoski alkoi hiihtää, koska sellaiseen harrastukseen vanhemmat hänet pienellä Alavieskan paikkakunnalla veivät. Kattilakoski kiersi kisoja jo alakouluikäisenä ja alkoi pärjätä. Hän tunsi kipinää, joka jokaisesta saavutuksesta vahvistui.

– Se motivoi kaikessa, kun tuli onnistumisia. Huomasin, että olen hyvä.

Kattilakoskesta tuli ammattiurheilija, joka harjoitteli 750 tuntia vuodessa. Hän oli mukana kaikissa maastohiihdon arvokisoissa vuosina 2002–11 ja voitti miesten viestijoukkueessa MM-pronssia Liberecissä 2009. Henkilökohtaisilla matkoilla hän hiihti parhaimmillaan MM-kisoissa kahdeksanneksi.

Vuonna 2011 Kattilakoski lopetti. Se oli kova paikka, kovempi kuin hän oli etukäteen ajatellut. Omasta tahdostaan ja suunnitellusti lopettanut kolmikymppinen terve mies tunsi alakuloisuutta, innottomuutta, haluttomuutta, levottomuutta ja ärtymystä. Toisaalta oli sellainenkin olo, ettei mikään tunnu miltään.

– Jos ajatellaan, mitä piirteitä masennukseen voi liittyä, hetkittäin oloni ei ollut kaukana siitä, Kattilakoski muistelee.

Teemu Kattilakoski kertoo, miten vaikeaa lopettaminen oli hänellekin, vaikka ympärillä oli perhettä ja omaa yritystä.

Urheilijoiden uran lopettamiseen liittyvistä vaikeuksista on alettu puhua vuosi vuodelta enemmän ja rehellisemmin. Esimerkiksi entiset jääkiekkoilijat ovat kuvailleet, kuinka vaikeaa on, kun turvalliset aikataulut ja pukukoppielämä loppuvat.

Vähemmän on keskusteltu siitä, miten urheilu vaikuttaa ihmisen aivokemiaan ja mitä sitten tapahtuu, kun aivokemian tuttu tila uran lopettamisen seurauksena järkkyy.

Kattilakoskikin oli syttynyt tavoitteista ja iloinnut saavutuksistaan lapsesta asti, mutta sitä hän ei ollut osannut ajatella, millä tavalla dopamiinit, endorfiinit ja muut ihmiselle mielihyvää tuottavat välittäjäaineet ja reaktiot olivat noina hetkinä hänen aivoissaan toimineet.

– On vaikeaa tietää, mikä johtuu mistäkin, mutta aivokemian muutokset ovat varmasti yksi tekijä ja siitä puhutaan liian vähän, Kattilakoski sanoo kymmenen vuotta lopettamisensa jälkeen.

Samaa mieltä on liikuntalääketieteeseen erikoistunut lääketieteen tohtori ja Helsingin yliopiston dosentti Arja Uusitalo.

– Urheilijan aivokemiasta pitäisi puhua ja sitä pitäisi tutkia enemmän. Olen kahlannut olemassa olevaa tutkimusta läpi omia artikkeleitani varten ja sitä on edelleen todella vähän, Uusitalo sanoo.

Uusitalo saavutti omalla kestävyysjuoksijan urallaan useita SM-mitaleita. Uran loppuminen loukkaantumisiin 26-vuotiaana oli hänellekin kova paikka.

– Voin myöntää, että olin aikamoisessa depressiossa.

Aivokemialla tarkoitetaan sitä, miten ihmisen aivoissa on erilaisia pitoisuuksia erilaisia kemiallisia aineita ja miten niiden reaktiot vaikuttavat siihen, miten ihminen asiat kokee. Mielihyvän kokemusta antavat esimerkiksi endorfiini, dopamiini ja serotoniini, jotka kaikki ovat elimistön itse tuottamia hormoneja ja välittäjäaineita. Endorfiini saa opioidireseptoreihin sitoutuessaan aikaan mielihyvän tunteen ja vähentää kipuja. Dopamiini tuottaa niin ikään mielihyvää ja piristää. Myös serotoniini nostaa mielialaa.

Uusitalon mukaan fyysinen rasitus vaikuttaa näiden kaikkien kolmen tuotantoon aivoissa. Urheileminen muuttaa myös muun muassa kortisolin ja noradrenaliinin eritystä ja vilkastuttaa aivojen verenkiertoa. Se vaikuttaa myös aivojen palkitsemis- ja opioidijärjestelmiin, jotka liittyvät ihmisen mielihyvän kokemuksiin ja siihen, minkälainen toiminta mielihyvään yhdistetään.

Kenian Peres Jepchirchir riemuitsi voitettuaan maratonin olympiakultaa Tokiossa. ”Juoksijan taivas” -ilmiössä kestävyysurheilija tuntee pitkän, raskaan urheilusuorituksen aikana suurta mielihyvää.

Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen professorin Urho Kujalan mukaan juuri aivokemia selittää esimerkiksi ”runner’s high” eli juoksijan taivas -ilmiötä, jossa kestävyysurheilija tuntee pitkän, raskaan urheilusuorituksen aikana suurta mielihyvää.

– Sen aiheuttajaksi tutkijat ovat aiemmin ehdottaneet elimistön itse tuottamia endorfiineja. Viime aikoina tärkeimmäksi tekijäksi on joissakin tutkimuksissa todettu elimistön tuottamat endokannabinoidit. Molemmilla lienee jokin osuus ilmiön synnyssä, mutta taustalla oleva biologinen mekanismi on todennäköisesti vielä monimutkaisempi, Kujala kertoo.

Uusitalon mukaan kokonaiskuva urheilun muistakin välittömistä ja pitkäaikaisista vaikutuksista aivokemiaan on vielä vajaa.

– Meillä on yhä heppoisesti tietoa siitä, mitä urheilu tarkalleen ottaen tekee aivojen välittäjäaineille, mikä on annosvastesuhde ja miten eri lajit vaikuttavat, Uusitalo sanoo.

Monimutkaiseksi tutkimuskohteeksi urheilijan aivokemian tekee se, ettei aivokemiaan vaikuta vain ihmisen fyysinen tekeminen. Myös se, mitä tunnemme ja ajattelemme, vaikuttaa siihen, mitä aivoissamme kemiallisesti tapahtuu.

Esimerkiksi urheilija voi saada mielihyvää tuottavat välittäjäaineet liikkeelle pelkän fyysisen rasituksen ansiosta, mutta myös siksi, että hän ajattelee tavoitettaan, kokee olevansa urheilijana arvostettu ja nauttii oman joukkueensa yhteisöllisyydestä.

Urheileminen saa siis aivoissa aikaan mielihyvää tuottavia kemiallisia muutoksia sekä itse fyysisen tekemisen että koko elämäntavan kautta. Kun urheileminen loppuu, myös aivokemia muuttuu.

Urheilijalle tilanne näkyy esimerkiksi niin, että uran aikana tutuksi tulleet, harjoittelusta tai kilpailuista saadut yksittäiset hyvän olon piikit loppuvat. Se on iso muutos, sillä urheilun tuottama mielihyvä on usein suurta. Teemu Kattilakosken mukaan esimerkiksi nousukunnossa kovatkin treenit tuntuivat helpoilta.

– Oli voimakas olo. Sellainen, että jos maapallossa olisi kahvat, voisin nostaa sen.

Teemu Kattilakoski osallistui maastojuoksun ja rullahiihdon yhdistelmäkilpailuun Vuokatissa vuonna 2009.

Isoa mielihyvää tuotti myös konkreettinen menestyminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Uran loputtua piti hyväksyä se, ettei samanlaisia tunteita enää saa.

– Ainakaan itse en ole enää sellaisia fiiliksiä saanut urheilu-uran jälkeen mistään, Kattilakoski myöntää.

Sama kokemus on Arja Uusitalolla.

– Vaikka lasten syntymä ja se, mitä he tuovat elämään, on tietysti elämän suurin asia, silti en ole sellaista henkilökohtaista euforiakokemusta ja uskomatonta fiilistä saanut minkään muun kuin urheilun kautta.

Psykologian tohtorin, myös Jyväskylän liikuntatieteellisessä tiedekunnassa opintoja suorittaneen urheilupsykologin Satu Kasken mukaan aivokemian muutoksilla on iso vaikutus siihen, miksi urheilija pahimmillaan sairastuu masennukseen tai ahdistukseen uran jälkeen. Esimerkiksi vähäisen serotoniinin ja masennuksen välinen yhteys on tiedetty pitkään.

– Lisäksi voi olla, että urheilu-uran loppuminen muuttaa myös syömistä niin, että toisten aivojen eli suoliston toiminta muuttuu. Senkin biokemia vaikuttaa mielialaamme.

Jos ihminen olisi Kasken sanojen mukaan ”vain biokemiallinen tuote”, urheilu-uran jälkeisen alakulon hoitaminen olisi yksinkertaista. Esimerkiksi serotoniinin ja dopamiinin tuotantoa voisi keinotekoisesti muokata aivoissa niin, että niiden pitoisuudet olisivat samat kuin urheilu-uran aikana, tai urheilija voisi jatkaa fyysistä rasitusta niin, että aivokemia saisi yhä tuttua buustia. Voisi ajatella, että sitten ihminen on taas onnellinen. Käytännössä niin ei käy.

– Biokemian tasapaino on yksi osa ihmisen hyvinvointia, mutta ei kaikki. Masennusta ei voi parantaa piikillä. Urheilija voi kokea olevansa täysin nolla ja merkityksetön, vaikka hänen aivojensa erilaiset pitoisuudet olisivat tasapainossa, Kaski kuvailee.

Urheilun antamassa hyvässä olossa ei ole kyse vain mielihyvää tuottavasta aivokemiasta, vaan siitä, että urheilusta voi tulla merkittävin osa ihmisen identiteettiä. Kun se uran loppuessa särkyy, pelkkä aivokemian tasapainottaminen ei riitä parantamaan oloa.

Tämä selittää sitä, miksi iso osa urheilijoista kuitenkin lopettaa uransa ilman masennusoireilua, vaikka heidänkin aivokemiansa tasapaino muuttuu. Ratkaisevaa on se, miten merkitykselliseksi ihminen elämänsä ja itsensä muuttuneessa tilanteessa kokee.

– Kun onnellisuutta on tutkittu, voidaan yksittäisistä onnellisista hetkistä sanoa, minkälainen biokemia aivoissa on silloin ollut. Mutta tiedetään, että sekin tuo onnellisuutta, että on aktiivinen toimija ja tietää, mitä kohti on menossa, Kaski kuvailee.

Sekä Uusitalon, Kasken että lääkäri, tietokirjailija Emilia Vuorisalmen mukaan urheilijan selviytymisen kannalta olennaista on, miten urheilija on päässyt valmistautumaan uran päättymisen jälkeiseen aikaan ja mikä siellä odottaa.

– Vähitellen niistä mielekkäistä asioista alkaa tulla sellaisia, että ne tuottavat mielihyvää. Se on erilaista kuin urheilussa, mutta ei eriarvoista, Kaski kuvailee.

Aivokemian tasapainottuminen ja uuden tilanteen hyväksyminen vie aikaa. Haastattelua edeltävänä päivänä urheilijoita mentoroiva Vuorisalmi keskusteli kolme tuntia urheilijan kanssa, joka on lopettanut uransa monta vuotta sitten, mutta kärsii yhä ”mikään ei tunnu miltään” -olosta ja addiktioista.

Vuorisalmen mukaan onnellisuuden ja mielihyvän kokeminen tavallisessa elämässä vaatii urheilu-uran jälkeen usein syvällistä ajattelutavan muutosta, etenkin jos urheilemisella ja sen aikaansaamalla hyvällä ololla on alun alkaen paettu esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta tai traumaattisia kokemuksia.

– On hyväksyttävä se, ettei samanlaista urheilun antamaa endorfiini-, dopamiini- ja muuta ryöppyä enää tule. Se on vähän sama kuin jos ihminen on ollut mielettömässä rakastumisen pöllyssä, niin haluaako hän jäädä jahtaamaan sitä tunnetta? Pitäisi ehkä nähdä se kiitollisuuden kautta, että sain kokea sen, ja nyt lähden rakentamaan hyvää oloa uudella reseptillä askel kerrallaan.

Vuorisalmi muistuttaa myös siitä, että jokaisen urheilijan tilanne on yksilöllinen. Joidenkin kohdalla urheilusta irrottautumista vaikeuttaa fysiologinen tai psyykkinen riippuvuus urheilusta.

Uusitalon mukaan urheileminen aiheuttaa aivokemiaan ja verenkiertoon välittömiä muutoksia, joista seuraavaan hyvään oloon ja kihelmöivään tunteeseen ihminen voi usein tiedostamattaan jäädä kiinni.

Myös Kasken mukaan urheiluaddiktio on totta, vaikka sen mekanismi aivoissa on erilainen kuin esimerkiksi peli, seksi- ja muissa toiminnallisissa riippuvuuksissa. Urheilu-uran lopussa on vaara, että urheilun aiheuttama riippuvuus korvautuu toisella, sillä alkoholi, pelaaminen, seksi ja huumeet saavat esimerkiksi dopamiinin liikkeelle ja tuottavat samantapaista välitöntä mielihyvää kuin urheilu.

– Jos urheilijasta on tiedetty jo urheilu-uran aikana, että hänellä on taipumusta esimerkiksi alkoholin liikakäyttöön, sitä suuremmalla syyllä eri osapuolten pitäisi huolehtia, että tukiverkko on olemassa myös uran jälkeen, Uusitalo sanoo.

Teemu Kattilakoskea ei uran jälkeen poltellut juominen. Jälkikäteen hän näkee suurimpana vaarana sen, että hän olisi lopettamisen jälkeisessä alakulossa alkanut parantaa oloaan ”ratkeamalla uudelleen treenaamaan”.

– Olisin voinut ajatella, että jatkan vielä vuoden ja vielä vuoden. Onneksi oli tavallinen työ, johon mennä.

Kattilakosken uran lopettaminen meni periaatteessa juuri niin kuin tähänkin juttuun haastateltujen asiantuntijoiden mielestä hyvä olisi. Hän esimerkiksi päätti asiasta itse ja vähitellen. Se on elimistölle ja psyykelle helpompi tilanne kuin kovan fyysisen rasituksen ja urheilijan elämäntavan loppuminen äkillisesti esimerkiksi loukkaantumiseen.

Kattilakoskea odotti myös merkityksellinen arki. Hän oli jo silloin puoliso ja kolmen lapsen isä, ja perustanut yrityksen, johon mennä joka päivä töihin.

Suojaavista tekijöistä ja hyvästä lopputuloksesta huolimatta uran loppu oli myös Kattilakoskelle raskas elämänvaihe. Siksi hän toivoo monipuolisempaa keskustelua urheilijan voinnista uran loppumisen jälkeen ja vaatii vastuuta huippu-urheilun instituutioilta.

– Suomen Hiihtoliitossa ei ainakaan minun aikanani kiinnitetty mitään huomiota urheilu-uran päättymiseen ja loppumiseen. Urheilijat ovat olleet niitä, joiden selkänahasta tulos revitään irti. Ensimmäistäkään puhelua en ole Hiihtoliitosta saanut sen jälkeen, kun ura loppui. Olen lukenut aiheesta paljon lopettamiseni jälkeen, enkä yhtään ihmettele, miksi moni urheilija omastakin tuttavapiiristäni on kokenut masennusoireita.

Teemu Kattilakoski sanoo, ettei Hiihtoliitossa kiinnitetty hänen aikanaan huomiota urheilu-uran päättymiseen.

Myös Uusitalo, Kaski ja Vuorisalmi peräänkuuluttavat lisää tukea ja tietoa. Urheilijoiden ja heidän tukijoidensa pitäisi tiedostaa monipuolisemmin se, minkälaisia oireita lopettamisesta voi seurata psyykkisesti sekä fyysisesti ja pyrkiä järjestämään urheilijan elämään muita merkityksellisiä, mielihyvää kestävällä tavalla tuottavia asioita jo etukäteen. Sopeutumista urheilun jälkeiseen elämään auttaisi myös se, että tuttua fyysistä rasitusta jatkaa edes jollain tasolla ja määrällä.

– Kestävyysurheilussa ihmiset usein jatkavat aktiivista liikkumista uran jälkeen, mutta monissa lajeissa voi olla, että sitten ei tehdä liikunnallisesti yhtään mitään. Kyse ei ole vain aivoista, vaan myös esimerkiksi sydän ja verenkierto saattavat reagoida vahvasti siihen yhtäkkiseen urheilun lopettamiseen, Uusitalo sanoo.

Satu Kaski toivoo, että keskustelu urheilun vaikutuksista aivokemiaan auttaisi normalisoimaan lopettaneen urheilijan usein hyvin raskaitakin tuntemuksia. Hän kritisoi psykologisesti normaalin ilmiön medikalisoimista.

– Urheilussa ihminen tottuu siihen, että tulee kiksejä ja aivoissa tapahtuu jes-elämyksiä. Kun se on ohi, on luonnollista, että tuntee olonsa huonoksi. Urheilijan on tärkeää tietää, ettei hänessä ole mitään vikaa ja että kyseessä on välivaihe. Aivoille pitää antaa aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen.

Teemu Kattilakoski toipui pahimmasta kuudessa kuukaudessa, mutta todellinen sopeutuminen vei vuosia. Nykyään hän on aidosti hyväksynyt sen, että onni ja mielihyvä on erilaista kuin huippuhiihtäjänä. Hän saa mielihyvää esimerkiksi lasten onnistumisista ja omassa elämässä yrityselämästä ja lenkkeilystä.

– Se ei ole enää samanlaista kuin aktiiviuran aikana, mutta saan sen, mitä tarvitsen.