Hirviövalmentaja pieksi urheilijoitaan, juotti heille kilpikonnien verta ja varasti palkintomersut – ”Pakotti käyttämään suuria määriä kiellettyjä aineita”

Televisiokamerat pääsivät todistamaan hyytävää näkyä maailman parhaiden naiskestävyysjuoksijoiden harjoituksissa 1990-luvun puolivälissä.

MM-mitalisteja ja ME-naisia vilissyt ryhmä juoksi kovavauhtista harjoituslenkkiä jossain Kiinan maaseudulla, kun yksi juoksijoista alkoi pudota kyydistä.

Hänen rinnalleen kiihdytti ryhmää sivuvaunullisella moottoripyörällä seurannut farkkuasuinen ja aurinkolasipäinen mies, joka hetken tuuppimisen jälkeen repi juoksijan nurin.

Nainen kiljaisi kivusta ja jäi makaamaan tien pintaan, mutta harjoitus ei keskeytynyt.

Moottoripyöräkuski ja juoksijat jatkoivat etenemistään. Tapaus nähtiin myöhemmin vuoden 1993 maailmanmestarista Qu Yunxiasta kertoneessa dokumentissa.

Tallentuiko videonauhalle pahoinpitely? Siitä ei nykysilmin ole epäilystäkään. Juoksijan nurin tuuppinut tyyppi ei kuitenkaan ollut kukaan tieraivon valtaan joutunut sekopää, vaan tähtivalmentaja Ma Junren, jonka suojatit olivat elo-syyskuussa 1993 järisyttäneet yleisurheilumaailmaa.

Ma Junren tarkkaavaisena katsomossa, kun hänen urheilijansa juoksivat Aasian kisoissa lokakuussa 1994.

”Man armeijaksi” ristityt kiinalaisnaiset olivat voittaneet Stuttgartin MM-kisoissa kultaa 1 500 metrillä, 3 000 metrillä ja 10 000 metrillä, mutta vielä ällistyttävämpiä asioita tapahtui Kiinan kansallisissa kisoissa Pekingin Työläisten stadionilla syyskuussa.

Man suojatit voittivat silloin kaikki kestävyysmatkat ja tekivät siinä sivussa kolme maailmanennätystä ja yhden Aasian ennätyksen.

Stuttgartissa 10 000 metrin MM-kultaa voittanut Wang Junxia juoksi ensimmäisen ME:nsä jo 3 000 metrin alkuerissä, kun hän paransi joukkuetoverinsa Zhang Linlin vain 14 minuuttia aikaisemmin juoksemaa ME-tulosta 8.22,06 lähes 10 sekunnilla ja ylitti maaliviivan ajassa 8.12,19.

Loppukilpailussa Wang höyläsi ennätyksestään vielä reilut kuusi sekuntia ja pysäytti kellon aikaan 8.06,11. Se on arvokisojen ohjelmasta nykyisin pudotetun 3 000 metrin yhä voimassa oleva ME.

Kaikkein hämmästyttävin tulos nähtiin kuitenkin 10­000 metrin loppukilpailussa, jonka Wang voitti ajalla 29.31,78. Hän paransi norjalaisen Ingrid Kristiansenin nimissä ollutta maailmanennätystä yli neljäkymmentä sekuntia ja juoksi ensimmäisenä naisena maailmassa 10 000 metriä alle haamurajana pidetyn puolen tunnin.

Aika loksautti leuat Suomessa asti.

Tunnettu kestävyysjuoksuvalmentaja Kari Sinkkonen arveli Ilta-Sanomien haastattelussa, että Wang ja kumppanit olisivat startanneet ennätysjuoksuun 5­000 metrin lähtöpaikalta, eli juostu matka olisi ollut oikeasti puoli kierrosta vajaa.

Man juoksijaryhmän tähti Wang Junxia juhlimassa voittoaan 5000 metrillä Atlantan olympialaisissa 1996.

Ihmenaisten valmentaja Ma nautti huomiosta ja kertoi auliisti maailmalle oman versionsa ihmeaikojen taustoista.

Kamerat kuvasivat, kuinka korkean paikan harjoitusleirillä eteläisessä Yunnanin maakunnassa Ma löi sätkä huulessaan päitä poikki kilpikonnilta ja valutti niiden veret metallimukeihin, joiden sisällön juoksijat kumosivat tottelevaisesti kurkkuunsa.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen nimeen vannonut Ma kertoi syöttävänsä juoksijoilleen myös aasinnahkakeittoa ja salareseptillä valmistettua palautusjuomaa.

Ma ei myöskään pannut pahakseen, kun hurja kertomus hänen äidistään lähti kiertämään julkisuudessa. Tarinan mukaan valmentajan äiti oli peurajumalatar, jonka taikojen avulla juoksijat pystyivät juoksemaan muita kovempaa.

” Moitin ja jopa pieksin tyttöjä, jos he laiskottelivat tai eivät totelleet. Se oli vain hyväksi heille.

Vuonna 1944 syntynyt Ma oli oikeasti maatyöläisten jälkeläinen, joka ennen valmentajanuraansa oli ollut muun muassa Kiinan armeijassa sekä työskennellyt vanginvartijana.

Hän sovelsi näitä kokemuksia juoksijoiden kanssa työskennellessään.

Man joukkueen jäsenet eivät saaneet esimerkiksi pukeutua muihin kuin urheiluvaatteisiin. Heiltä oli kielletty meikkaaminen, pitkät hiukset ja rakkaussuhteet.

Lahkojohtajaa muistuttanut Ma vannoi kurin ohella harjoittelun nimeen. Hän vei Pohjois-Kiinan köyhällä maaseudulla kasvaneet juoksijat pitkille harjoitusleireille Tiibetin ja Yunnanin vuorille, jossa juostiin aamusta iltaan.

Wang Junxia kuvaili espanjalaisen El Pais -lehden haastattelussa vuonna 2012, että tyypillisenä treenipäivänä naiset juoksivat ennen aamiaista 30 kilometriä ja illalla vielä 20 kilometriä.

–Juoksu ei ollut mitään hölkkää, vaan painoimme veren maku suussa. Se oli selviytymistaistelua lähdöstä saakka, Wang kuvaili.

Wangin mielestä valmentaja ei kohdellut juoksijoita ihmisinä, vaan tuotantoeläiminä. Ma itse selitti ajatelleensa aina juoksijoidensa parasta. Hän piti itseään vaativana, mutta rakastavana isänä juoksuperheelleen.

– Moitin ja jopa pieksin tyttöjä, jos he laiskottelivat tai eivät totelleet. Se oli vain hyväksi heille. Jos urheilija ei ole valmis kestämään kipua, miten hänestä voi tulla maailmanmestari?, Ma perusteli valmennusmetodejaan kirjassa Women, Sport and Society in Modern China.

Ma vahti juoksijoitaan yöharjoituksissa Tiibetissä elokuussa 2000.

MAN ARMEIJAN aika huipulla jäi lopulta lyhyeksi. Joulukuussa 1994 Wang Junxian johtama urheilijalähetystö marssi valmentajan toimistoon ja vaati tältä palkintorahoja. Menestys oli tuonut kullan ja kunnian ohella joukkueelle runsaasti käteistä ja muita arvokkaita palkintoja, jotka Ma oli kahminut itselleen.

Stuttgartin MM-kisoissa maailmanmestarit palkittiin Mercedes Benzin henkilöautoilla, mutta Ma omi kaikki kolme kulta-autoa käsiinsä ja kolaroi niistä yhden pian MM-kisojen jälkeen. Lisäksi Ma rikastui lähtemällä osakkaaksi yritykseen, joka markkinoi ja myi ”Man perheen virkistysjuomaa numero yksi”.

Juoksijoiden ja Man välinen kovasanainen keskustelu päättyi lopulta valmentajan suustaan päästämään solvausryöppyyn.

Seuraavana päivänä Liaoningin maakunnan urheiluviraston korkea-arvoinen virkamies saapui joukkueen harjoituskeskukseen ja yritti sovitella kiistaa. Välitysyritykset eivät kuitenkaan onnistuneet ja lopulta virkamies poistui urheilijoiden kanssa keskuksesta.

Välirikko käytännössä päätti juoksijoiden huippu-uran. Heistä ainoastaan Wang Junxia onnistui palaamaan kansainväliseen kärkeen uudessa valmennuksessa. Hän voitti Atlantan olympialaisissa 1996 kultaa 5 000 metrillä ja hopeaa 10 000 metrillä, mutta lopetti sen jälkeen urheilemisen. Wang oli palanut loppuun vain 23-vuotiaana.

” Olimme lapsia. Emme koneita tai eläimiä, vaan ihmisiä.

MA kokosi riidan jälkeen uuden armeijan. Sen kirkkain tähti Jiang Bo, 20, juoksi uuden 5 000 metrin ME:n Kiinan kansallisissa kisoissa Shanghaissa vuonna 1997.

Man ryhmän odotettiin puhdistavan palkintopöydän myös Sydneyn olympialaisissa vuonna 2000. Juuri ennen lentoa Australiaan putosi kuitenkin uutispommi: Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua kertoi, että Ma Junren ja kuusi hänen urheilijaansa oli suljettu maan kisajoukkueesta. Urheilijoiden verikokeista oli löytynyt epäselvyyksiä. He jäivät Kiinaan ”varmistaakseen reilun pelin”.

Tämä oli vahva vihje siitä, että juoksijat olivat jääneet kiinni veridopingista Kiinan sisäisissä testeissä. Kiina satsasi vahvasti saadakseen vuoden 2008 kesäolympialaiset Pekingiin. Kisaisäntä valittiin heinäkuussa 2001, joten Kiinalla ei ollut varaa joutua keskelle dopingskandaalia Australiassa.

Man suojatit eivät olleet ainoita kiinalaisurheilijoita, jotka pudotettiin viime hetkellä Sydneyn kisakoneesta. Kaikkiaan kolmisenkymmentä mitalitoivoa joutui seuraamaan olympialaiset televisiosta, muun muassa Kiinan soutujoukkueen koko kutistui viime hetkellä seitsemästätoista urheilijasta kymmeneen.

Syy äkillisiin poisjäänteihin oli todennäköisesti se, että Kansainvälinen olympiakomitea hyväksyi epo-hormonin paljastavan testin juuri ennen Sydneyn kisoja. Varmaksi asiaa ei ole pystytty todistamaan.

Ma itse lopetti valmentamisen 2000-luvun alkupuolella ja siirtyi koirankasvattajaksi. Hänestä tuli Kiinan tiibetinmastiffien kasvatusyhdistyksen puheenjohtaja ja hänen koiriensa markkinahinta kohosi kymmeniintuhansiin euroihin.

Ma Junren rinnallaan tähtijuoksijoistaan Wang Junxia (2. vasemmalta), Zhang Linli (2. oikealta) ja Qu Yunxia (oik.).

Lisätietoa Man käyttämistä menetelmistä saatiin 2010-luvun puolivälissä, jolloin Wang Junxian ja muiden tähtien vuonna 1995 kirjoittama kirje vuoti julkisuuteen. Kirje oli osoitettu tutkivalle journalistille Zhao Yulle, jonka Man armeijasta kirjoittama kirja julkaistiin vuonna 1997. Kirje sensuroitiin kirjasta, mutta sen sisältö oli dynamiittia.

– Ma huijasi meitä ja pakotti meidät käyttämään suuria määriä kiellettyjä aineita vuosikausien ajan, juoksijat kirjoittivat ja pyysivät Zhaoa käsittelemään heitä armollisesti teoksessaan.

– Olimme lapsia. Emme koneita tai eläimiä, vaan ihmisiä. Haluamme elää ihmisarvoista elämää. Meillä on oikeus olla ihmisiä. Tarvitsemme vapautta!

Man armeijan jäsenet ovat paljastuksesta huolimatta saaneet pitää ennätyksensä ja mitalinsa. Heidän aikaansa tarkastellessa olennainen kysymys kuuluu, kuka käski urheilijoita käyttämään kiellettyjä aineita, eli oliko Kiinassa valtiojohtoinen dopingjärjestelmä kuten Neuvostoliitossa ja DDR:ssä aikanaan ja Venäjällä vielä viime vuosina.

Kiinassa opiskellut yhdysvaltalainen antropologi Susan Brownell analysoi kirjassaan Training the Body for China, että Ma oli tyypillinen maakuntien helppoheikki, joita Kiinan talous- ja yhteiskuntaelämän vapautuminen nosti pintaan 1990-luvulla. Ma halusi rikastua juoksijoidensa menestyksen avulla ja kaupittelemalla ihmelääkettään kaikelle kansalle.

– Man armeija ei ollut sosialistisen suunnitelmatalouden tuote, vaan vapaan markkinatalouden valloilleen päästämä voima, Brownell kirjoittaa.

Toisenlaisiakin ääniä on kuultu. Entinen urheilulääkäri Xue Yinxian kertoi tarinansa saksalaisen ARD-kanavan haastattelussa vuonna 2017. Haastatteluhetkellä 79-vuotias Xue oli toiminut vuosia Kiinan eri maajoukkueiden lääkärinä, mutta saanut potkut työstään Soulin olympiavuonna 1988, koska ei suostunut antamaan kiellettyä lääkeainetta olympiajoukkueen voimistelijalle.

Xue oli joutunut pakenemaan 2010-luvun alussa Saksaan, koska pelkäsi turvallisuutensa puolesta. Xuen mukaan dopinginkäyttö oli ollut Kiinassa systemaattista. Aineita oli annettu jopa 11-vuotiaille.

– 1980- ja 1990-luvuilla dopingaineita käytettiin laajamittaisesti Kiinan maajoukkueissa. Niinä vuosina voitetut mitalit ovat dopingin tahraamia. Doupattuja urheilijoita oli varmasti yhteensä yli kymmenentuhatta. Doping oli kuin uskonkappale: käyttäjien katsottiin puolustavan isänmaataan. Kaikista kiinalaisurheilijoiden tuona aikana voittamista mitaleista pitäisi luopua, Xue sanoi.

Japanilaiset Hiromi Yasuda ja Mari Donaka markkinoivat ”Man armeijan virkistysjuomaa numero yksi” lokakuussa 1994.

Australialainen Sydney Morning Herald onnistui saamaan vuonna 2012 haastattelun Chen Zhanghaolta, joka oli Kiinan olympiajoukkueen johtava lääkäri Los Angelesin, Soulin ja Barcelonan olympiakisoissa. Chen ei kiistänyt antaneensa kiellettyjä aineita urheilijoille, vaan myönsi kymmenien huippujen käyttäneen hänen johdollaan anabolisia steroideja, veridopingaineita ja erilaisia hormoneja.

Arvostetulla asuinalueella Pekingissä eläkepäiviään viettänyt lääkäri kertoi olevansa ylpeä siitä, kuinka oli auttanut Kiinaa saavuttamaan menestystä. Tämä oli yksi keino, jolla aiemmin maahan poljettu valtio oli noussut takaisin supervallaksi.

– USA, Ranska ja Neuvostoliitto käyttivät dopingia, joten otimme heistä mallia. Ette voi tuomita Kiinaa tuomitsematta samalla Yhdysvaltoja tai Neuvostoliittoa, Chen sanoi.

Tunnustuksista huolimatta Man armeijan takomat tulokset ovat yhä voimassa ja mitalit taulukoissa. Myös Kiinan urheilumenestys on jatkunut vahvana. Tokion olympialaisissa Kiina hävisi mitalitilaston ykkössijan Yhdysvalloille vain yhden kullan erolla.