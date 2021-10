Cristiano Ronaldo palasi ManU:n pelastamaan suurseuran, mutta on nyt ongelma – kuka uskaltaa sanoa hänelle suorat sanat

Cristiano Ronaldo ei vie Manchester Unitedia Valioliigan mestariksi tai Mestarien liigan voittoon, mutta hän on juuri sitä, mitä seura on kaivannut.

Old Traffordista on tullut Manchester United -teemapuisto, jossa annetaan avainrooleja ihmisille, jotka ovat tehneet tärkeitä maaleja Mestarien liigan finaaleissa. Niin ei pyöritetä jalkapalloseuroja, maailman tunnetuimpiin jalkapallojournalisteihin lukeutunut Jonathan Wilson puhisi Football Weekly -podcastissa.

Se oli piikki kahteen suuntaan. Toisaalta Ole Gunnar Solskjärin manageripestiä kohtaan, mutta tuoreempana Cristiano Ronaldon hankintaan, jota Wilson pitää järjettömänä.

– Se on tyhmä siirto. Ronaldo on rahanhaaskausta, hän tylytti.

Artikkeli on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 38/2021. Lehdessä on joka viikko vastaavia pitkiä juttuja brittifutiksesta ja muista aiheista. Tilausohjeet ovat täällä.

Harvinaisen kovaa puhetta teemasta, josta puhetta on toden totta Britanniassa ja koko jalkapallomaailmassa viime viikkoina riittänyt.

Manchester Unitedin kannattajat ovat luonnollisesti onnensa kukkuloilla.

Kaksi pelaajaa on dominoinut kansainvälistä jalkapalloa käytännössä vuodesta 2008 lähtien. Ja nyt toinen heistä pelaa heidän seurassaan. Seurassa, josta Ronaldo lähti maailman parhaana pelaajana (Kultainen pallo ja Fifan vuoden pelaaja 2008), mutta joka takoi maaleja ja voitti pokaaleja vielä kovemmalla tahdilla muualla.

Jos Ronaldo on saatavilla, tietenkin hänet otetaan avosylin vastaan.

Cristiano Ronaldon fani katsomossa Old Traffordilla syyskuun lopussa.

Muraali Trafford Pubin seinässä Manchesterissa.

Paluussa 12 vuoden jälkeen voi nähdä jalkapalloromantiikkaa, jos tahtoo. Sen, että hän oli monien brittitietojen perusteella sopinut jo suullisesti siirrosta kilpailija Cityyn voi halutessaan sivuuttaa agentti Jorge Mendesin ovelana manööverinä ennen sopimusta Unitediin.

Kriittisesti tarkasteltuna on silti helpompi kääntyä Wilsonin ja muiden asiantuntijoiden kannalle.

Ronaldo on yhä 36-vuotiaana maailman parhaita jalkapalloilijoita. Useina päivinä jopa paras. Hänessä on jotain erityistä, johon kukaan muu ihminen maailmassa ei pysty. Mutta onko hän sitä, mitä juuri Manchester United tarvitsee?

” Se on tyhmä siirto. Ronaldo on rahanhaaskausta.

Ei Wilson ole läheskään yksin näkemyksineen, mutta hän on ollut yksi suorimmista. Guardianin ja monen muun arvostetun julkaisun journalisti katsoo asiaa ennen kaikkea pelitaktiselta kannalta.

Wilsonin mukaan Ronaldo oli jo Juventukselle katastrofihankinta, vaikka portugalilainen iski seuralle kolmessa kaudessa 101 maalia 134 ottelussaan, mikä on käsittämätön lukema.

– Voittivatko he sarjan joka kausi? Eivät. Olivatko he voittaneet sarjan edellisenä seitsemänä kautena? Kyllä. Onko hän ainoa syy, miksi he eivät voittaneet viime kaudella? Ei. Hänet tuotiin voittamaan Mestarien liiga. Voittivatko he sen? Eivät. Ovatko he kauempana Mestarien liigan voittoa nyt kuin ennen hänen tuloaan? Kyllä.

Juventus pääsi Ronaldon ensimmäisellä kaudella kahdeksan parhaan joukkoon, toisella ja kolmannella 16 joukkoon. Aiempana neljänä kautena torinolaiset olivat olleet kahdesti finaalissa.

Wilsonilta voisi toisaalta kysyä, nousivatko Juventuksen sponsoritulot Ronaldon aikana merkittävästi? Kyllä. Lisääntyikö seuran paitamyynti? Kyllä. Lisääntyikö Juventuksen sosiaalisten kanavien seuranta ja sitä kautta seuran tunnettuus maailmalla? Kyllä.

Nämä eivät ole ehkä tärkeimpiä asioita useimmille lajin seuraajille, mutta seuroille ne ovat.

” Hänet tuotiin voittamaan Mestarien liiga. Voittivatko he sen? Eivät.

Vaikka Ronaldo on avannut toisen uransa Unitedissa tukkimalla epäilijöiden suita, epäilyille on yhä vankkoja perusteita.

Pelillisesti joukkue voi olla jopa kauempana Chelseasta ja Manchester Citystä kuin ennen Ronaldon tuloa.

Yksi ongelma on portugalilaisen rooli. Real Madridin uransa loppua kohti Ronaldosta tuli maailman vaarallisin sentteri, joka kyttää boksissa keskityksiä. Ronaldon juoksut maalin edessä ovat oppikirjamaisia ja ponnistus omaa luokkaansa.

Viime kausien data Juventuksessa ja alku Unitedissa ovat kuitenkin osoittaneet, ettei Ronaldo tyydy olemaan pelkkä ”Pippo Inzaghi”. Hän haluaa osallistua peliin ja harhautella. Ei samalla tapaa kuin nuorena Unitedissa, mutta tavalla, joka ei palvele optimaalisesti joukkuetta.

Kuka sanoisi hänelle, että pysy maalilla ja odota. Solskjär? Siis se vaihtomies, kun Ronaldo paukutti jo 17 valioliigamaalia parikymppisenä samassa joukkueessa.

United olisi tarvinnut paljon Ronaldoa kipeämmin kahta asiaa: tasapainottavaa keskikentän keskustan pelaajaa ja parempaa manageria.

Varsinkin managerissa United antaa liikaa tasoitusta kilpailijoilleen, vaikka Solskjär on onnistunut jopa odotuksia paremmin. Rajat tulevat silti vastaan. Pelissä on liikaa puutteita, eivätkä viiden viime kauden aikana pelaajiin kaadettu puoli miljardia puntaa piilota niitä.

Kentälle rynnännyt mies pääsi tarraamaan Ronaldon paidasta Old Traffordilla 20. lokakuuta.

Paketti on vahvasti etukenoinen. Kolmesta tai neljästä hyökkäysroolin paikasta taistelivat jo valmiiksi Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Paul Pogba, Anthony Martial, Jadon Sancho, Edinson Cavani, Mason Greenwood ja Jesse Lingard.

Yhdelläkään toisella seuralla maailmassa ei ole Ronaldon hankinnan jälkeen yhtä pelottavaa ja laajaa hyökkäyskalustoa.

Samaan aikaan keskikentän keskustan tärkeille paikoille on tarjota Frediä, Nemanja Maticia, Scott McTominayta ja Donny van de Beekia.

On selvää, ettei Unitedin hyökkäys ja keskikenttä ole tasoltaan missään suhteessa toisiinsa, joten Ronaldon 500 000 viikkopalkalle olisi ollut akuutimpaakin käyttöä joukkueen tasapainon kannalta. Heikommat joukkueet ovat jo tällä kaudella kävelleet Unitedin keskikentän yli.

Young Boysia vastaan Pogba otti yhden neljästä hyökkäyspaikasta pelaten vasemmalla laidalla, mutta kun kaikki pelaajat ovat kunnossa, voi Solskjärille tulla houkutus pudottaa Pogba keskikentän keskustaan.

Se voi toimia Watfordia ja Southamptonia vastaan, mutta olemme liian monta kertaa nähneet, ettei Pogba pysty illasta toiseen pitämään päätään kasassa niin, että hän hoitaisi tunnollisesti puolustustehtäviään kriittisellä keskialueella.

Entä miten Ronaldon rooli vaikuttaa ennen kaikkea Greenwoodin ja Sanchon kehitykseen, kun peliaika luultavimmin vähenee? Kaiken lisäksi Ronaldoa ei noin vain oteta vaihtoon, jos peli ei ole ratkennut. Tai vaikka olisikin ja hän on iskenyt kaksi maalia. Ronaldo haluaa jahdata kolmatta.

Sveitsissä Solskjär otti tähtipelaajan lopulta penkille, kun United puolusti vajaamiehisenä johtoaan. Mutta vasta 72. peliminuutilla, kun Aaron Wan-Bissaka oli lentänyt ulos jo 35. minuutilla. Kaikkein loogisinta olisi ollut vaihtaa vähiten puolustuspeliin osallistuva Ronaldo pois, mutta siihen ei Solskjärin pokka riittänyt. Tämä on ongelma.

Maanmies Fernandes oli yksi niistä, jotka henkilökohtaisesti vielä viime hetkillä puhuivat Ronaldolle siirrosta Unitediin.

Fernandes on ollut joukkueen paras pelaaja siirryttyään tammikuussa 2020 Manchesteriin.

Mestarien liigassa Young Boysia vastaan Fernandes löysi Ronaldon loistavalla ulkosyrjäsyötöllään, mutta maajoukkueessa yhteispeli ei ole ollut ongelmatonta. On myös vaikea nähdä, että Fernandes saa pitkään jatkaa vapaapotkujen ja pilkkujen laukojana, vaikka tulos on ollut vakuuttavaa.

Jalkapallo ei ole pelkästään taktista matematiikkaa. Eikä Ronaldon hankintaa ole edes yritetty verhota siten, että United tarvitsi häntä voittaakseen Valioliigan mestaruuden tai Mestarien liigan.

Se tuskin voittaa tällä kaudella kumpaakaan. Eikä asia tunnu seurajohtoa häiritsevän. Muussa tapauksessa Solskjär olisi saanut potkut jo aiemmin. Norjalainen on Dave Sextonin (manageri 1977–1981) jälkeen pisimpään Unitedia ilman ainuttakaan pokaalia luotsannut manageri.

Unitedin edellisestä Valioliigan voitosta on kulunut jo kahdeksan vuotta, vaikka seura painii vähintään samoilla resursseilla kuin pahimmat kilpailijansa.

Suurin syy hankkia Cristiano Ronaldo oli kaupungin punaista puolta hirvittävä ajatus, että hän menisi Manchester Cityyn. Se näyttäisi pahalta Unitedin kannattajien, pelaajien ja kenties jopa tulevien hankintojen silmissä.

Seura, jolla on hyvä itsetunto, kestäisi kyllä tämän, mutta Manchester Unitedilla ei ole vuosiin ollut hyvää itsetunto. Ja kuka on vahvan itsetunnon ilmentymä? Cristiano Ronaldo.

Hän on juuri nyky-Unitedin näköinen hankinta. Jo Solskjär palkattiin nostattamaan vanhaa hyvää Manchester United -fiilistä. Old Traffordilla näkyy jo, miten järisyttävällä tavalla Ronaldo nostattaa fiilistä.

Hän on fiilisvärväys, joka nostaa Unitedin henkisellä tasolla suurten joukkoon, vaikka pokaalit karttaisivat seuraa yhä. Seuran omistajille status on kaikkein tärkein arvo, kunhan menestys on sellaista, että joukkue pelaa Mestarien liigassa.

Cristiano Ronaldo oli huikea hankinta ManUlta, mutta joukkueen ongelmia hän ei poista – pikemminkin voi lisätä niitä.

Ronaldo tekee luultavasti yli 20 maalia tällä kaudella. Siihen pystyi Unitedissa viimeksi Robin van Persie seuran edellisellä mestaruuskaudella 2012–13, joka oli sir Alex Fergusonin jäähyväiskausi.

Ronaldo ei juuri prässää vastustajaa, mutta ei United tee sitä muutenkaan. Vastustaja saa usein aika vapaasti rakennella peliään sen kenttäpuoliskolla. Jokainen voi sen jälkeen nähdä hetken, jossa pallo päätyy riiston jälkeen Fernandesille, joka antaa avaavan syötön laidalta pystyyn rynnivälle Rashfordille tai Sancholle.

Sitä seuraa Ronaldon 70 metrin pinkaisu keskeltä kohti maalia ja pam!

Tai keskitykset. Shaw, viimeisiä syöttöjään hienot Wan-Bissaka, Sancho, Fernandesin kierteinen pallo maalille. Tai Pogba. Pallo ilmaan, ja jokainen tietää kuka sen todennäköisesti voittaa.

Ehkä Ronaldo on loistohankinta juuri siitä syystä, että Unitedin peli on rakenteeltaan niin huonoa. Hän tarjoaa A-suunnitelmaksi B- tai C-suunnitelmaa. Siis ylipäänsä suunnitelman.

Sekin on Unitedin pelaamisessa jo edistystä.