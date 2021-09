Superagentti Mino Raiola on monelle siirtotarinoiden konna, mutta jokaisen tarinan lopussa hän nauraa matkalla pankkiin.

Tämän vuoden huhtikuun ensimmäisenä päivänä kaksi keski-ikäistä, hieman keskivartalopönäkkää miestä päätyi paparazzikuviin, kun he poistuivat Barcelonan lentokentältä.

Kuvat olivat sensaatio jalkapallomaailmassa ja hallitsivat keskustelua Euroopan suurissa futismaissa viikkojen ajan.

Artikkeli on julkaistu ensi kerran Urheilulehdessä 34/2021.

Keitä kameroiden muistikorteille oikein tallentui? Miehet eivät olleet pelaajia tai valmentajia. He olivat norjalainen entinen valioliigapelaaja Alf-Inge Håland ja hollantilais-italialainen pelaaja-agentti Mino Raiola.

Erling Braut Haaland on maailman kuumimpia jalkapalloilijoita.

Kaksikko on keskeisessä roolissa, kun lajin kuumin nuori hyökkääjä Erling Braut Haaland, 20, tekee joskus päätöksen seuraavasta seurastaan.

Tieto pelaajan isän ja agentin matkasta vahvisti tiedon siitä, että kaksikko kävi kuulemassa FC Barcelonan tarjouksen puheenjohtaja Joan Laportalta ennen kuin matka jatkui Espanjan pääkaupunkiin, jossa istuttiin alas Real Madridin johdon kanssa.

Viimeistään silloin huhumylly alkoi pyöriä ylikierroksilla. Miten Valioliigan jätit vastaavat velkaisten espanjalaisseurojen tarjouksiin? Entä Juventus, joka tarvitsee ennen pitkää korvaajan Cristiano Ronaldolle? Mitä tekee PSG – jos Kylian Mbappé lähtee, tulisiko Haaland tilalle? Kuinka Bayern München pelaa korttinsa tässä tilanteessa?

Asiasta kirjoitettiin satoja sivuja tekstiä eri maiden urheilusanomalehdissä. Radio- ja tv-kanavilla asiantuntijat kiihdyttivät itseään raivon partaalle. Esimerkiksi Saksan maajoukkueen entinen keskikenttämies Dietmar Hamann piti maansa Sky-kanavalla palopuheen, jossa hän piti Hålandin ja Raiolan käytöstä ”sanoinkuvaamattoman röyhkeänä ja epäkunnioittavana” ja vaati Haalandin nykyseuraa Dortmundia ryhdistäytymään.

Kohun keskellä Raiola myhäili. Hän oli taas saanut haluamansa: saanut suurseurat käymään huutokauppaa suojatistaan ja nostanut julkisuuden avulla Haalandin markkina-arvoa. Siinä sivussa Raiolan oma status superagenttina oli vahvistunut entisestään.

Hieman myöhemmin Raiola avasi omaa käsitystään asemastaan suuren espanjalaisen urheilusanomalehden AS:n pitkässä haastattelussa.

– Näen olevani merkittävä palanen calciomercatoa (Raiola käytti italiankielistä sanaa pelaajamarkkinoista). Pohjois-Amerikan urheilussa calciomercaton vastine on draft (varaustilaisuus). Se on noussut jopa itse peliä tärkeämmäksi, se on show itsessään. Jos jalkapallosta poistettaisiin calciomercato, samalla vietäisiin 60 prosenttia koko lajista. Jäljelle jäisi vain pelkkä peli, josta puhuttaisiin vain ottelupäivinä, Raiola sanoi.

Mino Raiola (oik.) naureskeli tuoreen AC Milanin pelaajan Zlatanin ja seuran omisatajan, Italian silloisen pääministerin Silvio Berlusconin (vas.) kanssa elokuussa 2010.

AS:n Raiolalle antama kohtelu alleviivasi superagentin kuuluvan lajin kuninkaallisten joukkoon pelaajatähtien ja huippuvalmentajien rinnalla. Lehti oli lähettänyt toimittajansa Monacoon haastattelemaan Raiolaa ja nostanut agentin kanteensa. Kansikuvassa Raiola poseerasi nykytaiteen täyttämässä toimistossaan. Hän oli pukeutunut Mikki Hiiri -huppariin. Hänen edessään oli shakkilauta.

Raiolan tie lajin shakkimestariksi alkoi marraskuussa 1967. Hän syntyi työväenluokkaiseen perheeseen, joka asui Napolin lähellä sijaitsevassa Angrin pikkukaupungissa.

Angrista – kuten kaikkialta muualtakin Etelä-Italiasta – oli perinteisesti lähdetty siirtolaiseksi etsimään parempaa elämää. 1890-luvulla näin tekivät Teresa Raiola ja Gabriele Capone, joiden New Yorkissa 1899 syntyneestä Alphonse-pojasta kasvoi USA:n kieltolakiajan kuuluisin gangsteripomo.

Vuonna 2016 Mino Raiolan uutisoitiin – ilmeisesti virheellisesti – ostaneen Al Caponen vanhan huvilan Miamista. Agentin maine futismaailman mafiapomona ja sukuyhteys Caponeen teki tarinasta houkuttelevan italialaisen Panorama-lehden silmissä. Uutisen alkulähteenä ollut Panorama kertoi Raiolan saaneen sukulaissuhteen ansiosta huvilan kahdeksalla miljoonalla eurolla, kun pyyntihinta oli 13 miljoonaa.

Carmine ”Mino” Raiolan ollessa yksivuotias hänen vanhempansa lähtivät Angrista etsimään omaa onneaan rikkaasta pohjoisesta. New Yorkin Harlemin sijaan he päätyivät Hollannin Haarlemiin, jonka historialliseen keskustaan perhe avasi italialaisen ravintolan nimeltä Napoli.

Italiassa mekaanikkona työskennelleestä isä-Raiolasta kuoriutui Hollannissa työnarkomaani, joka paiski ravintolassaan 18–20 tunnin työpäiviä. Niistä Minokin sai osansa jo nuorena.

– Kun olin 11- tai 12-vuotias, halusin tutustua isääni. Niinpä ryhdyin tekemään töitä hänen apulaisenaan. Isä oli keittiössä, joten minun piti keksiä jotain, mitä osaisin tehdä. Tiskaaminen oli sellaista. Pidän itse asiassa yhä tiskaamisesta. Se on mielestäni rauhoittavaa, kun näkee työnsä tulokset heti, Raiola sanoi Financial Timesin haastattelussa vuonna 2016.

” Opin 75 prosenttia agentin työstä perheravintolassamme. Sen, miten muista ihmisistä pidetään huolta. Ilman sitä taitoa ei pysty tekemään tätä työtä.

Pian Mino pääsi salin puolelle palvelemaan asiakkaita. Sosiaalisesti lahjakkaasta nuoresta miehestä tuli Napoli-ravintolan vakioasiakkaiden uskottu, jolle he saattoivat avautua esimerkiksi avioerostaan ja saada samalla suositukset oikeanlaisesta lohturuuasta. Samalla Mino Raiola oppi tulevan ammattinsa salaisuuden: Hän tajusi, mistä narusta pitää kulloinkin vetää, jotta voittaisi asiakkaidensa luottamuksen puolelleen.

– Opin 75 prosenttia agentin työstä perheravintolassamme. Sen, miten muista ihmisistä pidetään huolta. Ilman sitä taitoa ei pysty tekemään tätä työtä. Pelaaja-agentin työ ei ole paperinpyörittelyä tai neuvotteluissa istumista. Pidän huolta pelaajistani kuin he olisivat lapsiani.

– Ravintolassa suhtauduimme asioihin niin, ettemme pitäneet asiakkaita asiakkaina vaan ystävinä, jotka tarvitsevat iloa elämäänsä. Vietimme aikaa heidän kanssaan, kävimme läpi perheasioita ja elämän iloja sekä suruja ruokailun yhteydessä. Jos he tarvitsivat apua kotona, autoimme sielläkin.

Isä-Raiola ei tyytynyt yhteen Napoli-ravintolaan, vaan laajensi bisneksiään ketjuksi. Siihenkin hän tarvitsi esikoispoikansa apua. Isä ei puhunut juuri hollantia, joten Mino päätyi hänen tulkikseen neuvottelemaan tavarantoimittajien, juristien ja pankkien kanssa. Samalla Mino pelasi jalkapalloa HFC Haarlemin junioreissa ja unelmoi tähteydestä. Kyky pelata ei tosin ollut yhtä suuri kuin ego.

– Olin joukkueen ylivoimaisesti paras pelaaja, mutta sitä ei uskonut kukaan muu kuin minä itse. Olisin tarvinnut agentikseni Mino Raiolan kaltaisen tyypin, Raiola vitsaili Corriere della Seran haastattelussa 2014.

Jalkapallokentän sijaan Raiola alkoi loistaa liike-elämässä. Perheravintolan kanta-asiakkaina oli paikallisia liikemiehiä, jotka tekivät bisnestä Italiaan. He tarvitsivat avukseen jonkun, joka tunsi maan kulttuurin ja osasi auttaa pulmatilanteissa, esimerkiksi silloin kun tavarantoimittaja jätti maksetut tuotteet toimittamatta. Yliopistossa lakiopinnot aloittanut Raiola perusti yrityksen nimeltä Intermezzo (välisoitto) ja ryhtyi ammattimaiseksi ongelmanratkaisijaksi.

Sitten apua pyysi talousvaikeuksiin ajautuneen HFC Haarlemin puheenjohtaja. Elettiin 1980- ja 1990-lukujen vaihdetta. Raiola oli silloin vähän päälle parikymppinen sanavalmis nuorukainen.

– Joka perjantai Haarlemin puheenjohtaja tuli ravintolaamme syömään vaimonsa kanssa. Kolmannen vaimonsa. Minä tolkutin hänelle aina, ettei hän tajua mitään jalkapallosta. Eräänä päivänä hän veti minut syrjään ja käski yrittää itse. Hän teki minusta seuran urheilutoimenjohtajan, Raiola muisteli Il Sicolo XIX -lehdelle vuonna 2011.

Haarlemin piti saada jostain rahaa, ja juristinalku keksi luovan ratkaisun. Hän tutki tarkkaan Hollannin jalkapalloliiton senaikaisia karanteenisääntöjä ja tajusi nuorten pelaajien sisäisten siirtojen olevan todella edullisia. Kansainvälisissä siirroissa hintakattoa ei puolestaan ollut. Raiola päätti tehdä porsaanreiällä rahaa. Hän kehitti suunnitelman, jossa Haarlem ostaisi lahjakkaita paikallisia nuoria halvalla ja kauppaisi heidät sitten eteenpäin Italiaan.

Suunnitelman toteuttamiseen tarvittiin pääomaa, jota Haarlemila ei ollut, mutta Italiassa oli. Raiola lähestyi omaa suosikkiseuraansa Napolia ja tarjosi erinomaista diiliä: Jos Napoli tulisi osaomistajaksi Haarlemiin, Raiola hankkisi Dennis Bergkampin halvalla ja siirtäisi tämän sitten Italiaan. Neuvottelut etenivät pitkälle, mutta kariutuivat lopulta.

Raiola sai kuitenkin luotua tärkeitä suhteita Italiaan ja pääsi vuonna 1992 mukaan neuvotteluihin Hollannin juonikkaan maajoukkuehyökkääjän Bryan Royn siirrossa Ajaxista Foggiaan. Kun Roy muutti Etelä-Italiaan, Raiola lähti hänen tuekseen. Raiola vietti Foggiassa seitsemän kuukautta ja auttoi pelaajaa kaikessa mahdollisessa; Raiola jopa maalasi tämän asunnon seinät.

Royn kautta Raiolasta tuli paljon myöhemmin erään Suomen maajoukkuepelaajan agentti. Amsterdamissa kasvanut hollantilaisisän ja suomalaisäidin poika Thomas Lam kävi samaa ala-astetta Royn lasten kanssa. Lapset pelasivat usein yhdessä futista ja heidän vanhemmistaankin tuli ystäviä.

– Yhdessä vaiheessa Bryan esitteli minut Minolle ja tulimme heti juttuun, Lam kertoi Voetbal International -lehdelle vuonna 2013.

Lam puolusti haastattelussa Raiolaa ja kertoi, että mielikuva tästä rahanahneena öykkärinä on täysin väärä. Samaa Lam sanoi myös Ilta-Sanomille myöhemmin.

– Kaikki sanovat hänen haluavan vain rahaa, mutta sitä hänellä on jo tarpeeksi. Hän tekee tätä, koska tykkää työstään. Hänestä on tullut minulle kaveri, ja meillä synkkaa hyvin. Kaikki pelaajat ovat hänelle tärkeitä, oli kyseessä Zlatan tai joku tuntemattomampi, Lam sanoi.

Raiola on ollut Mario Balotellille isähahmo.

Joillekin pelaajille Raiola on jopa jonkinlainen isähahmo. Kun Mario Balotellin kotona syttyi tulipalo, hän soitti Raiolalle pyytääkseen apua. Agentti neuvoi pelaajaa soittamaan palokunnan paikalle.

Pyöriessään Italian futispiireissä Royn ja muiden hollantilaispelaajien kanssa 1990-luvun alkupuolella Raiola sai osakseen ylenkatsontaa. Hän oli pullea nuorukainen, jolla ei ollut takanaan merkittävää pelaajauraa tai muuta futistaustaa.

Raiola kuitenkin tiesi olevansa fiksumpi kuin suurin osa seurapomoista, jotka olivat päässeet merkittäviin asemiin, koska olivat olleet aikanaan osaavia pelaajia ja muuten vain hyviä jätkiä.

– Sisäsiittoisuus on futismaailman heikkous. Seuroja johdetaan typerästi, koska lajissa vaikuttavat typerykset haluavat pitää asemansa. Jalkapallolla on mieletön potentiaali ja lajissa pyörii valtavasti rahaa, mutta vallankahvassa on väkeä, jotka saavat minut pyörittämään päätäni, Raiola sanoi Financial Timesille.

Vaatimaton tapa pukeutua on Mino Raiolan tavaramerkki. Hän uskoo vastapuolen neuvottelijoiden aliarvioivan häntä nuhruisen olemuksen takia.

Raiolan yksi keino vaikuttaa vastapuoleen on vaatetus. Vaikka hän on uransa aikana ansainnut jättiomaisuuden, hän pukeutuu kuin pitsataksin kuski: löysiin t-paitoihin ja huppareihin. Raiola uskoo, että se saa räätälissä teetetyillä puvuilla kukkoilevat seurajohtajat alitajuisesti aliarvioimaan hänen kykynsä. Epäsovinnaisuus myös viehättää pelaajia. Zlatan valitsi Raiolan agentikseen osittain siksi, koska tämä näytti kuin suoraan Sopranos-sarjasta kävelleeltä mafiosolta.

Raiola nousi agenttien raskaaseen sarjaan 1990-luvun puolivälissä, jolloin Pavel Nedved siirtyi Sparta Prahasta Lazioon. Tshekistä tuli Serie A:ssa supertähti ja Juventus osti hänet lähes 40 miljoonalla eurolla vuonna 2001.

Nedvedin sopimusneuvottelut Juventuksen kanssa olivat Raiolan mestarinäyte. Agentti on kertonut itselleen mieluisen tarinan useissa eri haastatteluissa. Se menee suurin piirtein näin:

– Lensimme Torinoon yksityiskoneella. Matkan piti olla salaisuus, mutta Juventus oli vuotanut tiedon lehdistölle saadakseen etulyöntiaseman neuvotteluissa: Enää Pavel ei voisi palata Lazioon menettämättä kasvojaan fanien silmissä. Juventuksen asenne oli, että Pavelin pitää tyytyä seuran tarjoukseen ja pitää turpansa kiinni. Minä halusin saada Pavelille kovemman palkan kuin mitä Real Madrid maksoi Zidanelle.

Sen jälkeen alkoi peli, jossa ei pelätty.

– Pavel katsoi edessään ollutta sopimuspaperia, jossa palkan kohdalla oli tyhjää ja veti nimensä alle. Sitten hän sanoi Juventuksen johdon kuullen, että lähtee nyt kotiin ja pyysi minua kertomaan aamulla, pelaako jatkossa Juventuksessa vai Laziossa. Kun Pavel oli lähtenyt, Juventuksen pomot ilmoittivat, että maksamme teille summan X, Raiola muisteli ja jatkoi.

– Kerroin, että olinkin muuttanut mieleni. En halunnut X:ää, vaan Y:n. Siitä vasta sota syttyi. He kutsuivat minua hulluksi. Huusimme ja riitelimme. Sitten äitini soitti ja kertoi isäni saaneen aivohalvauksen ja makaavan sairaalassa teholla. Sain tarpeekseni neuvotteluista ja ilmoitin Juventuksen pomoille, että lähden hotelliini ja aamulla lennän kotiin katsomaan isää. Hoitakaa sopimus kuntoon. He suostuivat kaikkiin vaatimuksiini.

Pavel Nedvedin sopimusneuvottelut Juventuksen kanssa ovat malliesimerkki Raiolan metodeista.

Vastaavia tarinoita Raiolan neuvottelutaidoista ja raivostuneista seurapomoista liikkuu paljon. Sir Alex Ferguson kutsui Raiolaa ”ääliöksi”, kun Paul Pogba ei pannut nimeään Manchester Unitedin jatkosopimustarjoukseen ja lähti ilmaiseksi Juventukseen 2012. Zlatanin siirtoa Ajaxista Juventukseen vuonna 2004 Raiola vauhditti kieltämällä hyökkääjää menemästä harjoituksiin ja myöhästymällä tahallaan tapaamisista Ajaxin johtoportaan kanssa.

Seurapomojen ohella Raiola on ottanut näyttävästi yhteen valmentajien kanssa, jotka ovat hänen mielestään kohdelleet pelaajia epäreilusti. Pep Guardiolaa Raiola on muun muassa kutsunut ”pelkuriksi ja koiraksi” ja Jürgen Kloppia ”paskiaiseksi”.

Viime aikoina Raiola on suunnannut verbaalikanuunansa Kansainvälisen jalkapalloliiton suuntaan, sillä siitä on tullut merkittävä uhka hänen bisnekselleen.

Asemastaan mustasukkainen Fifa on seurannut huolestuneena superagenttien vaikutusvaltaa ja nostanut näyttävästi esiin tutkimuksensa, jonka mukaan pelaajat ja seurat maksoivat vuonna 2019 agenteille yhteensä yli puoli miljardia euroa erilaisia palkkioita. Fifa haluaa säännellä tarkemmin, ketkä saavat toimia agentteina ja myös asettaa katon heidän palkkioilleen.

Raiola on liittoutunut kahden muun superagentin Jonathan Barnettin ja Jorge Mendesin kanssa ja perustanut The Football Forum -järjestön ajamaan ammattikunnan etuja. Raiolan mielestä Fifa on läpeensä korruptoitunut ja pitää kynsin ja hampain kiinni menneen maailman toimintatavoista. Raiola olisi valmis lakkauttamaan koko Fifan, joka hänen mielestään yrittää viedä vallan pelaajilta.

– En hyväksy sitä, että järjestö, jonka jäseniä istuu vankilassa, yrittää säädellä elämääni ja liiketoimintaani. En hyväksy Fifaa pomokseni. En hyväksy heidän tapaansa säädellä työtäni, Raiola sanoi The Athleticille.

Jättitulot, suuri suu ja mafiapomon ulkoinen olemus. Raiola on helppo maali kritiikille, jota hänen niskaansa on satanut varsinkin brittilehdistössä. Hän myöntää julkisen kuvansa joskus häiritsevän häntä, mutta vakuuttaa asiakkaidensa olevan tyytyväisiä.

– Pelaajani eivät kutsu minua loiseksi. Minulle on väliä vain sillä, mitä he ajattelevat minusta, Raiola sanoo.

Palataan lopuksi vielä Erling Braut Haalandin kohtaloon. Vaikka Raiola kertoi keväällä Dortmundin tehneen hänelle selväksi, ettei pelaaja ole kaupan, agentti ilmoitti että hän aikoo kytätä tiistaina sulkeutuvan siirtoikkunan loppuun saakka, pysyykö seura kannassaan.

Raiola ei halunnut ottaa kantaa siihen, onko Haalandin nykysopimuksessa kesällä 2022 voimaan astuvaa ulosostopykälää, kuten on huhuttu.

– Ulosostopykäliä paljon tärkeämpää on se, haluaako pelaaja lähteä vai ei. Ei ”Ibralla” tai Pogballakaan ollut ulosostopykälää, Raiola sanoi.

Todennäköisin lopputulema on, että calciomercaton draama jatkuu niin kuin aina ennenkin, päätähtenään Napoli-ravintolan entinen tarjoilija Haarlemista. Dortmundin fanien silmissä Raiola on tarinan konna, mutta lopulta hän nauraa koko matkan pankkiin.

Jos ja kun Haaland ennen pitkää myydään, Railola tienaa miljoonasiivun siirrosta. Jos pelaaja jäisi sittenkin Dortmundiin, hänet pidetään tyytyväisenä tuntuvalla palkankorotuksella, josta Raiola saa siitäkin oman osuutensa.