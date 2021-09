Ranska–Suomi klo 21.45: Mitä Markku Kanerva vastaa väitteisiin, että Huuhkajat pelaa liian varovaisesti?

Markku Kanerva on käynyt Huuhkajien EM-kisojen esitykset läpi. Parannettavaa riittää tänään tiistaina Lyonissa jatkuvissa MM-karsinnoissa niin kuin muissakin otteluissa.

Markku Kanerva on näyttänyt jo kymmenkunta eri klippiä jalkapallon EM-kisoista, kun toimittaja joutuu suorastaan kerjäämään videota ja analyysiä Suomen ainoasta maalista turnauksessa.

Sehän oli hyökkäys kuin oppikirjasta. Joona Toivio avaa maalipotkun Lukas Hradeckylle, joka ohittaa Tanskan prässin pystysyötöllä Glen Kamaralle. Kamara pudottaa yhdellä prässilinjan yläpuolelle nousseelle topparille Paulus Arajuurelle, joka syöttää myös yhdellä kosketuksella pidemmän diagonaalipallon laidalla vapaana olevalle Jukka Raitalalle.

Puolet Tanskan kenttäpelaajista on kuudessa sekunnissa ja neljällä syötöllä pelattu ulos.

Raitala jatkaa pallon takaisin Kamaralle, joka kierähtää peliasennon vastaisesti ympäri ja löytää vapaata tilaa keskeltä. Tanskan keskikenttäpelaaja Mathias Jensen on pakotettu tekemään valintaa siitä, meneekö hän lähelle Kamaraa vai pysyykö sellaisen etäisyyden päässä, että ehtii prässätä tarvittaessa Raitalaa.

Ensin hän on liian kaukana Kamarasta, sitten liian lähellä. Suomi onnistuu hienosti löytämään tilaa manipuloimalla yhtä vastustajan pelaajaa.

Kamaran pystysyötön löydettyä keskelle hakeutuvan Robin Lodin Huuhkajat on saavuttanut kuitenkin vasta keskiviivan.

Lod imee liikkeellään pari pelaajaa lähelleen, jolloin Tim Sparv näkee tilaisuutensa tulleen. Kapteeni saa Lodilta pallon ja juoksee sen kanssa pystyyn. Painottomalla puolella wing back Jere Uronen on noussut ylös ja saa palkinnoksi pallon Sparvilta.

Uronen näkee rangaistusalueella aloitteen tekevän Teemu Pukin. Pukki käännähtää hakien jalkaansa vapaaksi. Tanskalaiset tuntevat entisen Bröndbyn pelaajan ja Norwichin maalitykin hyvin. Ehkä siksi Pukin ympärillä on pian neljä tanskalaista, mikä on liikaa. Jossain muualla on oltava tilaa.

Sitä on maalin edessä, jossa palloa odottaa kaksi Suomen ja kaksi Tanskan pelaajaa. Sellaisissa tilanteissa kannattaa keskittää.

Uronen on ujuttautunut lähemmäksi rangaistusaluetta.

Pukki pudottaa, Uronen keskittää ja Joel Pohjanpalo puskee historiallisen Huuhkaja-maalin.

Suomen pelaajista vain vasen toppari Daniel O’Shaughnessy ei koske hyökkäyksessä palloon. Virheetön koreografia. Täydellinen osuma. Vai oliko?

Huuhkajien ensimmäinen arvokisamaali. Taikurina Joel Pohjanpalo.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja pohtii, voisiko wing back, tässä tapauksessa Raitala, olla maalipotkutilanteessa alempana. Se saattaisi mahdollistaa pidemmän pallon suoraan hyökkääjälle laidan puolelle suojaukseen. Tämä puolestaan lisäisi omien pelaajien valintamahdollisuuksia ja hankaloittaisi vastustajan sijoittumista kentällä.

Tai voisiko maalipotkun antaa niin, että toinen toppari maalivahdin viereltä sijoittuisi laitaan, jolloin wing back tulisi sisään ja sitä kautta kenttää voisi täyttää jo lähtötilanteessa paremmin ylempänä?

Faktahan on se, että Suomen hyökkäyspelaamisesta jäi EM-kisoissa hieman latinki piippuun verrattuna karsintapeleihin.

Edes Suomen täydellinen maali ei tyydytä Kanervaa, joka puhuu EM-kisoista välitavoitteena. Niin päävalmentajan kuuluu sanoa, mutta kun katsoo pelaajiaan läppärillään optimaaliseen paikkaan eri tilanteissa asettelevaa Kanervaa, ei epäile välitavoitepuhetta.

Ehkä faneille vuosikymmeniä odotettu miesten arvokisapaikka oli jonkinlainen unelmien täyttymys, kenties myös joillekin pelaajista, mutta päävalmentajan näkökulmasta suomalainen jalkapallo ei saa pysähtyä tähän.

Vaikka Suomi oli periaatteessa 16 minuutin ja lisäajan päässä jatkopaikasta lohkossaan, lopputurnauksessa kävi varsin selväksi, missä eurooppalainen huippufutis menee. Se etenee hurjaa vauhtia, ja välimatka kahteenkymmeneen parhaaseen maahan kasvaa, jos jää tyytyväisenä muistelemaan EM-kisoja.

Kevin De Bruyne ja Romelu Lukaku olivat myrkkyä Huuhkajille EM-kisoissa.

– Kun katsoo Kevin De Bruynen pelaamista… ne määrämittaiset syötöt. Juuri oikeansuuntaisia ja oikean kovuisia. Syötöt tulevat juuri oikeaan paikkaan ja oikealle jalalle Romelu Lukakun suojaukseen, mistä hän pääsee kääntymään. Ne eivät mene vain sinne päin. Nämä ovat merkittäviä eroja, jotka näkyvät, Kanerva hekumoi.

De Bruynella on kentällä enemmän aikaa kuin muilla, koska hän skannaa poikkeuksellisella tavalla ympäristöään ja tekee ratkaisuja ennen kuin varsinainen tilanne ehtii kehkeytyä. Hän myös antaa aikaa muille, sillä belgialaisen syötöt ovat signaaleja siitä, mitä syötön vastaanottajan kannattaa seuraavaksi tehdä.

De Bruynen suorituksia voisi ihailla loputtomiin, mutta jatkamme Huuhkajien EM-klipeillä. Suomen maalilla, joka ei ollut hullumpi sekään.

– Tämä on ihan loistava, miten tilanne luetaan, Kanerva antaa kiitosta, kun Lod liikkuu keskelle Kamaran käännöksen jälkeen ja Sparv huomaa hänelle vapautuvan tilaa ylempänä.

Suomella on siinä tilanteessa kaksi kärkeä viimeisessä linjassa ja yksi keskikenttäpelaaja kymppialueella, mitä valmentaja toivoo. Lisäksi painottomalla puolella Uronen on tehnyt aloitteen nousta.

– Onko tämä syöttö optimaalinen? Minne pallon voisi nyt pelata? Kanerva kysyy.

Samanlaisia kysymyksiä tulee jatkuvasti eri klipeistä. Opettaja on elementissään tai sitten hän haastaa toimittajaa. Ehkä molempia. On helpompi kertoa mielipiteensä lehtiartikkelissa tai podcastissa kuin Kanervan kuulusteltavana.

Pukin olisi maaliin johtaneessa tilanteessa voinut kenties pelata jo aiemmin läpi.

Tämäkin hyökkäys kerrattiin useiden muiden tilanteiden tavoin ennen kuin Huuhkajat kohtasi MM-karsinnoissa lauantaina Kazakstanin ja kohtaa tiistaina Ranskan. Aina riittää parannettavaa.

Kaikkiaan Kanerva löytää Suomen täydelliseltä maalilta vaikuttaneesta tilanteesta 3–4 asiaa, jotka olisi voinut tehdä paremmin tai vähintään eri tavalla.

Markku Kanervan välitavoite on takana päin. Kuva maanantailta maajoukkueen harjoituksista Groupama-stadionilta Decines-Charpieussa ennen MM-karsintaottelua Ranskaa vastaan.

Huuhkajien EM-kisaurakka sai poikkeuksellisen paljon mediatilaa ennen turnausta ja turnauksen aikana. Suomessa oli käsinkosketeltava jalkapallobuumi.

Tärkeää on myös julkinen jälkianalyysi, joka hukkui jonnekin Vaalimaan raja-asemalle tai Pietarista palanneiden kisaturistien koronatartuntojen varjoon.

Journalistisesti voi on ongelmallista kuulla analyysi suoraan Suomen päävalmentajalta ja kapteenilta, mutta kun sanomaa tarkastelee kriittisesti, kukin voi itse verrata näkemyksiä omiin havaintoihinsa.

Kiinnostavaa Kanervan ja Tim Sparvin puheissa on nimenomaan se, miten itsekriittisesti he osaavat kisasuoritustaan analysoida.

Oma pika-analyysini on se, että Tanskaa vastaan vallitsi erikoiset olosuhteet Christian Eriksenin lyyhistymisen jälkeen. Suomi toipui paremmin järkytyksestä ja voitti. Sitä voittoa ei kukaan vie pois, mutta ottelua on jollain tapaa vaikea arvioida.

Muuten kisasuoritus oli melko odotettu. Vaatimustaso nousi karsinnoista. Se näkyi hyökkäyspelin hiipumisena. Puolustaa Suomi osaa, ja sen joukkue teki kiitettävästi. Suomi oli melko äärirajoilla, muuta siltä on vaikea vaatia. Huippumaiden taso on hurja, ja sillä tasolla on todella moni maa.

Yhtenäisestä joukkuepelaamisesta on vaikea saada enää maajoukkuetasollakaan erityistä kilpailuetua, niin valmisteltua ja hiottua joukkueiden toiminta kentällä ja sen ulkopuolella on.

Suomi oli useissa isoissa mittareissa kuten maalintekoyrityksissä (19), maalia kohti suuntautuneissa laukauksissa (3), hyökkäysten kokonaismäärässä (66), ohitusyrityksissä (30), kokonaissyöttömäärässä (1146) tai pallonhallinnassa (40,7%) EM-turnauksen heikoimpien joukossa. Ei missään kategoriassa viimeinen, mutta kaikissa mainituissa kolmen heikoimman joukossa.

Numerot ovat vain viitteellisiä ja kertovat paljon myös pelitapavalinnoista, mutta ne antavat myös kuvaa realiteeteista.

– Lähtökohtaisesti tavoitteemme on ottaa pallonhallinta, mutta aina siihen ei pysty, kun vastustajat ovat niin hyviä. Myös hyökkäyskolmanneksella pallonhallintamme jäi jälkipäähän. Oleellisempi kysymys on se, paljonko saa luotua vaarallisia maalintekopaikkoja hyviltä sektoreilta, jolloin todennäköisyys maalintekoon kasvaa, Kanerva sanoo.

Lähtökohtaisesti tavoitteemme on ottaa pallonhallinta, mutta aina siihen ei pysty, kun vastustajat ovat niin hyviä.

Puhutaan maaliodottamasta eli xG:stä. Valmentaja pyrkii luomaan joukkueen peliin sellaiset kehykset ja suunnitelman, jolla olisi kulloinenkin vastustaja huomioiden mahdollisuus edetä hyviin maalipaikkoihin.

Pelaajat kentällä tekevät sen puitteissa valintoja ja tekniset suoritukset. Pep Guardiola on verrannut itseään golfcaddieen, joka antaa vinkkejä etäisyyksistä, tuulen suunnasta sekä kulloinkin ideaalista mailavalinnasta.

– Se pyritkö haluamillesi alueille pallonhallinnan kautta vai tilanteenvaihdoilla, riippuu siitä, millaisia pelaajatyyppejä joukkueessa on. Se on myös kulttuurikysymys. Joillekin on arvo itsessään, että maalitilannetta haetaan monen syötön ketjun kautta.

Tilanteenvaihdolla tarkoitetaan hetkeä ja toimintaa, jolloin pallo menetetään tai voitetaan. Johan Cruyffin periaate oli se, että riiston jälkeen vaadittiin 15 syöttöä ennen kuin edettiin maalipaikkaan. 15 syötön tarkoitus oli saada oman joukkueen pelaajat ideaalipaikoille myös sitä hetkeä varten kun pallo menetetään. Kaikki hyökkäykset päättyvät lopulta siihen, että vastustaja saa tavalla tai toisella pallon.

Kanervan mukaan mikään joukkue ei enää rakenna peliään pelkästään siihen, että olisi aina rakennettava pitkä syöttöketju.

– Jokainen ajattelee, että jos on sauma hyödyntää pallonriisto nopeasti, kyllä joukkue lähtee nopeasti eteenpäin. Kaikilla on myös omat aseet ja pelaajatyypit tällaiseen peliin.

Kanervan mukaan Suomi ei onnistunut kisoissa riittävän hyvin positiivisissa tilanteenvaihdoissa eli hetkissä, kun joukkue riisti pallon vastustajalta.

– Se oli yksi asioista, mikä ei ihan toteutunut odotetulla tavalla. Emme saaneet tarpeeksi tehokkaasti vietyä vastaiskuja päätyyn saakka. Mistä se johtui? Sitä on analysoitu. Olivatko pelaajat esimerkiksi sellaisissa positioissa, että pystymme purkamaan ensimmäisen prässin.

Jalkapallon arkipäivää on myös guardiolalainen neljän sekunnin sääntö. Sillä tarkoitetaan sekunteja oman menetyksen jälkeen, jolloin pyritään aggressiivisesti uuteen riistoon ennen kuin vetäydytään asemiin, jos ei riisto onnistu. Tuota vastaprässiä Suomi ei onnistunut riittävän hyvin kisoissa ohittamaan.

– Millainen oli ensimmäinen syöttö, entä haltuunotto? Saimmeko tarpeeksi kavereita mukaan hyökkäykseen? Siinä on pieniä yksittäisiä asioita, Kanerva vastaa kysymyksin.

– On ymmärrettävä, että kun pelataan kovia joukkueita vastaan, he ovat hyviä puolustamaan myös yksilötasolla. Silloin on haastavampaa päästä prässistä ohi kääntymällä ja ohittamalla.

” Mikä tuo signaali on, että pelaa alaspäin? Olemme ohittaneet kaksi pelaajaa ja laidalle olisi mahdollisuus luoda kahdella yhtä vastaan -tilanne.

Klipit jatkuvat. Yksi Suomen isoja teemoja turnauksessa oli avaaminen prässin alla. Oletettavaa oli, että vastustajat hyökkäisivät Huuhkajia vastaan paljon, joten myös avaustilanteita olisi runsaasti.

– Belgian muoto 5–2–3, out, sitten tuo liike, avataan väylä, tuo saadaan veke, keskelle, tukiliikkeet alas, jes, ja siitä mahdollisuus puolenvaihdolle, Kanerva sanoittaa kuin kirurgi leikkaussalissa.

Paitsi että leikkaussalissa ei sallita virheitä.

– Tämä on mielenkiintoista. Tästä käymme keskustelua, kun joukkue kokoontuu. Mikä tuo signaali on, että pelaa alaspäin? Olemme ohittaneet kaksi pelaajaa ja laidalle olisi mahdollisuus luoda kahdella yhtä vastaan -tilanne. Näitä minä paukutan pelaajille. Emme voi hukata tällaisia hetkiä, kun prässin purkaminen on muutenkin vaikeaa. Yhtäkkiä olemme taas prässin alla, Kanerva hieman kiihtyy.

Emmeköhän voi olla huoletta siitä, etteikö maajoukkue tarkastele riittävän kriittisesti pelaamistaan EM-kisoissa. Kanerva tuskailee yhä yhdestä menetetystä ylivoimatilanteesta laidalla.

– Kulunut termi, mutta nämä ovat niitä momentumeja. Taas ollaan muodon ulkopuolella. Okei, taas päästään sisään. Mitä nyt pitäisi tehdä? Luoda kolmekakkonen tempokuljetuksella. Mikä on ratkaisu? Huono syöttö. Pakottamattomia virheitä meille tuli aivan liikaa, unforced erroreja, Kanerva sanoo innokkaana tenniksenpelaajana.

– Monissa tilanteissa oli aihioita parempaan. Se on ehkä se ero sitten, kun verrataan ihan huippujoukkueisiin. Niille tulee vähemmän helppoja virheitä.

Helpot virheet ja huonot viimeiset ratkaisut ovat usein valmentajien kiertoilmaus sille, että puitteet olivat kunnossa, mutta pelaajat eivät hoitaneet hommaansa loppuun asti.

Ei Kanerva vastuutaan pakoile tai pese käsiään näin helpolla. Videoiden tarkoitus on auttaa pelaajia tekemään seuraavalla kerralla parempi päätös. Tekniselle toteutukselle ei voi mitään, niissä epäonnistuvat parhaatkin pelaajat.

Videot vakuuttavat myös pelaajia siitä, että vaikka jokin tilanne kuivuu kokoon, lähtökohtaisesti he ovat tehneet asioita oikein. Samaa kaavaa kannattaa toistaa.

– Tässä puretaan hyvin prässi. Minne syöttö pitäisi antaa, että tästä saataisiin kolmella kolmea vastaan? Tuonne. Nyt syöttö jää taakse ja katso! Tanskalla on seitsemän pelaajaa jo pallon alla.

Tyypillinen tilanne nykyjalkapallossa. Pysäytyskuva näyttää, että Suomella on kehkeytymässä kolmella kolmea -vastaan hyökkäys. 1,5 sekuntia myöhemmin tilanne on ohi.

Tai toinen tilanne, jossa Suomi riistää pallon ja etenee pelisuunnitelmansa mukaisesti keskisektorilta. Pallo pelataan laitaan ja maalilla on riittävästi omia pelaajia. Keskityksen jälkeisessä kakkospallossa Tanskalla on yhdeksän pelaajaa jo pallon ympärillä.

– Yhdeksän äijää tulee noin nopeasti alas, vaikka vastassa on Suomi. Puhuttiin sitten Belgiasta, Tanskasta tai Venäjästä silmiinpistävää oli, miten nopeasti ja kurinalaisesti ne tulivat menetyksen jälkeen pallon alapuolelle. Ei ajateltu, että Suomi ei saisi mitään aikaiseksi.

Yksi Suomen teemoja on jo pidemmän aikaa ollut kärsivällisyys. Tilanteet kyllä tulevat, kun niitä malttaa odottaa. Ei pidä pakottaa omaa pelaamista, vaan luottaa suunnitelmaan.

Mutta kun iskun paikka tulee, ne pitää hyödyntää tehokkaasti.

Teemu Pukki

Monet muistavat Tanskaa vastaan ensimmäisellä puoliajalla tilanteen, jossa Teemu Pukki oli karkaamassa Simon Kjäriltä, mutta toppari sai kättään apuna käyttäen pysäytettyä Pukin viime hetkellä.

Olisiko terävimmillään ollut Pukki karannut tavoittamattomiin? Siihen on viime vuosina totuttu, mutta hyökkääjä toipui EM-kisoihin viime tingassa vammasta.

– Varmasti niinkin. Toisaalta vastustajilla saattoi olla kisoissa enemmän nopeutta. En tiedä, Kanerva pyörittelee.

Hän puuttuu mieluummin itse tilanteen kehkeytymiseen. Pelaajien valintoihin siitä, päästäänkö nopeasti vastaiskuun, otetaanko hidas hyökkäys vai pelataanko kaksi kolme syöttöä muodon sisälle, jotta wing backit ehtivät hyökkäykseen mukaan.

– Puolustusmuotomme on ihan hyvä. Saamme tuen laidalle, jossa on ylivoima. Teme tulee ottamaan pohjan, jotta vastustaja ei pääse muodon sisälle. Noin, katiska sulkeutuu. Ja sitten Teme on menossa läpi.

Videolla näkee, että Pukki haluaa Toivion pelaavan pallon Kamaralle. Tanskan puolustuslinja on kuitenkin rikki, Kjär makaa muita alempana. Lod havaitsee sen ja lähettää pallon linjan taakse.

Tämä on harvoja hetkiä, kun Pukin ja Lodin reaktiot menevät ristiin. Yleensä he lukevat peliä samalla tapaa, mikä on tehnyt tuhojaan.

Toisin sanoen Pukin toipuminen vammastaan tai tanskalaispelaajan mahdollinen rike eivät ole oleellisia asioita, vaan reagoimalla sekunnin kymmenyksen aiemmin Tanskan linjaan Pukki olisi voinut olla läpi.

Vähemmän Suomen maajoukkuetta ja kansainvälistä jalkapalloa seuranneet kritisoivat Huuhkajien seisoskelua omalla alueella vastustajan pyörittäessä mielin määrin palloa.

– Ajattelen niin, että jotta pääsee hyökkäämään, pitää saada pallo. Jotta saa pallon, pitää puolustaa hyvin ja riistää pallo.

– Miksi emme jättäneet kolmea pelaajaa ylös odottamaan vastaiskuja, jolloin niissä olisi enemmän voimaa? Miten me saamme pallon, jos puolustamme seitsemällä pelaajalla? Se saadaan siinä kohtaa, kun pallo on käynyt maalissamme ja peliä jatketaan keskipisteestä, Kanerva sanoo.

Suomi ei kovin usein prässännyt korkealta, mitä pidettiin pelirohkeuden puuttumisena. Ja saattoi se sitä ollakin.

– Voin näyttää klipin tästäkin. En tiedä, mitä porukka ajattelee, mutta kannattaako lähteä Belgiaa vastaan ottamaan ylhäältä kiinni. Romelu Lukaku on kuitenkin aika vahva ylhäällä. Hän voittaa pääpallon, minkä jälkeen juostaan aika lujaa selustaan.

Huippujoukkueetkin, kuten Belgia, puolustavat välillä myös pidempiä jaksoja alhaalla.

– On ihailtavaa nähdä, miten sieltä painetaan 70 metriä täysillä ylös ja sen jälkeen 80 prosentin vauhdilla takaisin puolustamaan. Kysymys on paitsi pelaajien sijoittumisesta ja tuesta tilanteen vaihdoissa, myös fyysisestä puolesta. Pitää olla sellaisia pelaajia, jotka jaksavat aina lähteä vastaiskuihin.

Niin sanotussa matalassa blokissa on monia hyviäkin puolia. Jos vastustaja ei pääse tiiviin muodon sisään, sen välimatkat kentällä alkavat kasvaa, kun pelaajat etsivät tilaa muodon ulkopuolelta.

– Vastahyökkäys on tehokkain silloin, kun saa houkuteltua vastustajan ensin leveään muotoon. Silloin löytyy tiloja mihin iskeä. Keskisektorilta löytyy saumoja edetä, kun vastustajan muoto on vähän hajalla.

Usein puhutaan, miten puolustaminen kuluttaa ja miten syvällä puolustettaessa on pitkä matka vastustajan maalille. Pallon perässä juostessa kuluttaa energiaa niin, ettei enää jaksa hyökätä riittävän terävästi, kun saa lopulta pallon.

– Korkean tehon intensiiviset juoksut kuormittavat. Jos muoto puolustusryhmityksessä on kasassa ja kommunikaatio toimii, ei siinä tarvitse liikaa juosta. Hyökkäävä joukkue tekee paljon repiviä juoksuja yrittäessään muodon sisälle tai syvyyteen. Kyllä nekin siinä kuluttavat energiaa, Kanerva sanoo.

Syvällä puolustaminen ja pitkät ajat ilman palloa voivat näyttää katsomoon pahemmalta, mitä tosiasiassa tilanne on.

– Jos joutuu pumppaamaan paljon ylös ja alas ja liikkumaan sivusuunnassa, kyllä se sitten kuluttaa, Kanerva myöntää.

Belgiaa vastaan nätti siltä, että Suomen bensa loppuu vastustajan vyörytessä. Muoto ei ihan pysynyt enää kasassa ja vastustaja iski Huuhkajat pudottaneet maalit.

” Rima nousee koko ajan. Emme voi tyytyä siihen, että vastustaja oli parempi.

Kanervan videosulkeiset voisivat jatkua ilmeisesti molempien osapuolten puolesta varmaan vielä pidempään, mutta lienee syytä pyytää vielä pieni tiivistys Suomen maajoukkueen kehitettävistä kohdista “välitavoitteen” jälkeen.

– Ensinnäkin analyyseissä on tärkeää kiinnittää huomiota näihin kriittisiin tilanteisiin, mutta ennen kaikkea siihen, ovatko ongelmat toisteisia. Nämä ovat kuitenkin pieniä muistutuksia. Pieniä asioita, mutta yksikin virhe voi olla ratkaiseva.

Isoja muutoksia toimivaan perustaan ei kannata tekemisen vuoksi tehdä, mutta aina riittää säädettävää ja vaihtoehtoja lisää eri tilanteissa. Jalkapallo on siitä hieno peli, ettei se ikinä tule valmiiksi.

Korjattavaa on ihan kaikilla osa-alueilla, vaikka kaikkiaan Kanerva on tyytyväinen peliesityksiin kokonaisuutena ja siihen, miten pelaajat laittoivat itsensä turnauksessa likoon. Vähemmän pakottamattomia virheitä, vähemmän huonoja päätöksiä, enemmän pallolliselle signaaleja siitä, minne haluaa pallon pelattavan. Oheisviestintää.

Erikoistilannepelaaminen ei ollut kisoissa kaksista.

Kanerva mielestä Suomen pitäisi pystyä pitämään palloa paremmin paineen alla hyökkäyspäässä. “Höynää” laidalla, minkä aikana ehditään saamaan enemmän miehiä maalille.

Muutenkin prässin alla pelaaminen korostuu jatkossa yhä enemmän.

– Sitä pitää miettiä pelaajavalinnoissa. Kenellä riittää pää ja taidot prässin alla.

Markku Kanerva tuuletti Kazakstan-voittoa viime lauantaina Olympiastadionilla

Wing backien aktiivisuus hyökkäyksissä. Laitatoppareiden rooli ja hyökkäysten vahvempi tukeminen, Kanerva luettelee.

– Puolustussuuntaan olimme yhdellä yhtä -vastaan tilanteissa keskitasolla. Hyökkäyssuuntaan oltiinkin aika alhaalla.

– Minun pitää miettiä kollektiivista hyökkäyspelaamista, jos vauhdit tai taito eivät riitä ohituksiin. Vastustajilla oli enemmän pelaajia, jotka pääsevät ohi. Meillä se on vähän ongelma. Jos sellaisia ei löydy, asia pitää ratkoa toisella tapaa.

Suomen päävalmentajalla on rajalliset työkalut, kun ajatellaan pelaajia. Toivon mukaan EM-kisat avasivat lisää niitä seuranneiden nuorten pelaajien ja juniorivalmentajien silmiä.

– Rima nousee koko ajan. Emme voi tyytyä siihen, että vastustaja oli parempi. Meidän pitää miettiä, miten pääsemme lähemmäs. Faktat täytyy tunnustaa. Silloin tullaan isompaan kysymykseen pelaajakehityspuolella. Miten saamme sellaisia kavereita, jotka pärjäävät esimerkiksi wing backin roolissa tai hyökkääjänä. Toivottavasti kehitämme lisää kansainvälisen pelaajan vaatimukset täyttäviä jalkapalloilijoita. Sellaisia, että he pärjäävät tuollaisissa kinkereissä fyysisesti, psyykkisesti ja teknis-taktisesti, Kanerva päättää.