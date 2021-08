Ronja Savolainen kipuili pitkään ADHD:n kanssa – sitten hän sai oivalluksen: ”Siitä voi tehdä supervoiman”

Ronja Savolainen on iloinen energiapommi ja elävä esimerkki siitä, että ADHD:sta voi olla urheilussa jopa hyötyä.

Lapsena Ronja Savolainen luuli olevansa tyhmä, koska ei pärjännyt koulussa. Opinnoista ei tullut yksinkertaisesti mitään, koska mikään luettu ei jäänyt mieleen. Savolainen kyllä luki, mutta teksti ei vain tarttunut.

– Kun luin että tässä on Pekka, mietin samaan aikaan, että vitsit että oli muuten hyvää ruokaa eilen. En pystynyt yhtään keskittymään siihen, mitä luin. Ajatukset olivat jossain ihan muualla, hän kuvailee.

Kolmannella luokalla hänellä todettiin lukihäiriö – ja samalla aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD.

– Olin että kiva, sekin vielä.

Kun Savolainen luki kokeisiin, hän huomasi olevansa yhtäkkiä sivun viidennellä rivillä, vaikka oli hetki sitten ensimmäisellä. Teksti oli suttua, lukeminen tahatonta hyppimistä ja koenumerot huonoja.

Se vaikutti itsetuntoon.

– Mutta en näyttänyt sitä. Kaikki vain ajattelivat, että tuo on tuollainen villi tyttö, jolla on muut ajatukset mielessä. Ettei sitä koulu kiinnosta. Olisi varmaan kiinnostanut, jos olisin osannut ja ymmärtänyt.

Isä vei villikkonsa Käpylän ulkojäille pelaamaan jääkiekkoa. Lätkässä Ronja tajusi olevansa hyvä. Se sytytti.

13. huhtikuuta 2019 Espoon Metro-areena lähes tärisi. Yleisö huusi ja hurrasi. Suomi johti lajin suurmaata Kanadaa 3–2.

Viimeinen minuutti alkoi.

Noora Räty heilui Suomen maalilla kuin katuakrobaatti. Iso pakki, numero 88, puolusti maalin edustaa.

– Siinä tuli itselleni sellainen olo, että jumalauta, olen kentällä – jos saan mahdollisuuden, niin aion mennä tekemään tyhjiin, Savolainen selostaa.

Hirveä ruuhka Suomen maalilla! Kiekko kimpoaa ilmaan. Savolainen näkee sen ensimmäisenä. Hän ehtii siihen.

– Ei mitään muuta kuin eteenpäin!

Savolainen päätti, ettei hän laukoisi kaukaa vaan kuljettaisi kiekon perille asti kuin kuriiri lumimyrskyssä.

Huuto yltyi. Savolainen painoi täyttä häkää kohti Kanadan maalia vastustajan pelaaja kintereillään.

– Katsomo antoi sen, että minähän menen nyt loppuun saakka!

Viime metreillä hän heittäytyi ja työnsi kiekon maaliin tolpan kautta.

– Olin ihan sokissa ja aloin itkeä. Se huuto ja kaikki. Silmissä sumeni. Makasin siinä ja itkin, että mitä täällä tapahtuu! Se oli urani huippuhetki.

Suomi kaatoi Kanadan 4–2 ja eteni ensi kertaa naiskiekon historiassa arvokisojen finaaliin. Seuraavana päivänä kaulaan ripustettiin MM-hopeaa. Savolainen oli yksi Naisleijonien sankareista. Se päättäväinen pakki, joka oli valmis menemään vaikka seinän läpi.

Lätkässä Ronja Savolainen rakastui lajin vauhtiin. Pelissä tulee tilanteita koko ajan. Tylsiä hetkiä ei Käpylän raviradan, ”Raviksen” jäillä ollut.

– Pääsin riehumaan sinne jäälle ja vähän hikoilemaan – ja kun iskä oli aina siinä mukana, se oli aika siistiä. Sai pelata kovaa, hän sanoo.

– Pelasin myös jalkapalloa, mutta siinä kävellään. Se on tylsää hetkittäin. Jääkiekko on sellainen laji, että siellä aina sattuu ja tapahtuu. Jotenkin se on varmaan juuri se ADHD. Voi vain mennä koko ajan ja antaa kaikkensa.

Isänsä kannustamana Savolainen alkoi pelata jääkiekkoa tosissaan. 17-vuotiaana hän nousi naisten maajoukkueeseen ja muutti 19-vuotiaana Ruotsiin, kun eurooppalaisen naiskiekkoilun tähtitehdas Luulaja kutsui.

Nyt 23-vuotiaana Savolainen on Suomen tärkeimpiä pelaajia. Joukkueessa, joka tahkoaa lähiajat MM-pelejä rapakon takana.

Potentiaalia on vaikka kuinka pitkälle, sanoo päävalmentaja Pasi Mustonen.

– Ensinnäkin Ronja on ihmisenä ihan maaginen persoona. Ronjalla on sellainen positiivisuuden aura, jota hän levittää ympärilleen, Mustonen luonnehtii.

– Kun tulee samaan tilaan, missä Ronja on, hänellä on kyky saada myös toiseen voimaa, ja siitä tulee hyvälle mielelle. Hän pursuaa iloa ja on täynnä positiivista energiaa, aina ja ikuisesti.

Pelaajana Savolaisen vahvuuksia ovat muun muassa laukaus, fyysiset raamit ja valppaus ratkaisuhetkillä.

– Ronja on siellä, missä tapahtuu. Isoilla hetkillä hän on kentällä. Kun voitimme Kanadan ensimmäistä kertaa arvokisoissa vuonna 2017, Ronja teki voittomaalin. Pyeongchangissa 2018 hän oli tappamassa Venäjän viimeisiä vaihtoja olympiapronssissa, Mustonen luettelee urotekoja.

– Ronjalla on potentiaalia olla maailman top4-puolustajia.

Savolainen itse sanoo tähtäimekseen olla kahden parhaan pakin joukossa.

– Tai no miksei jopa ykkönen, hän korjaa perään.

Maailmanhistorian menestynein olympiaurheilija, 23 kultamitalia kahminut uimari Michael Phelps on kertonut julkisesti ADHD-diagnoosistaan.

Myös kaikkien aikojen parhaalla telinevoimistelijalla Simone Bilesilla on sama oireyhtymä.

Heidän elämäntarinoissaan on paljon samaa kuin Ronja Savolaisen. Phelps on kertonut lapsuutensa vaikeuksista elämäkerrassaan Beneath the Surface: My Story.

Jo lastentarhassa Phelps oli levoton eikä kyennyt pysymään paikallaan. Opettaja totesi pikku-Michaelin äidille, ettei poika pystyisi ikinä keskittymään yhtään mihinkään. Hän ei saisi mitään aikaiseksi.

Myös koulumenestys oli heikkoa. Kuudennella luokalla tuli diagnoosi.

Oman paikkansa Phelps löysi uima-altaasta.

– Kun opin uimaan, tunsin olevani vapaa. Mitä kovempaa menin altaassa, sitä rauhallisempi mieli minulle tuli, hän kertoo kirjassaan.

– Altaassa koin ensimmäistä kertaa elämässäni, että hallitsin tilanteen. Olin ohjaimissa.

Pulpetissa Phelps ei pysynyt, mutta altaassa hän saattoi viihtyä kolmekin tuntia kerrallaan.

– Äitini rakasti sitä että uin, koska hän halusi, että saan kaiken sen energian pois kropastani.

ADHD on neurologinen häiriö, jonka tunnusmerkkejä ovat ylienergisyys, impulsiivisuus, spontaanius ja luovuus. Ylipäätään taipumus riskinottoon.

Herää kysymys: Voiko ADHD:sta olla urheilussa jopa hyötyä, vaikka se on määritelty oireyhtymäksi? Voidaanko puhua supervoimasta?

– Ehdottomasti siitä voi olla monella tapaa hyötyä. Rohkeus ja riskinotto ovat ihan eri tasolla kuin muilla, sanoo ADHD:sta väitöskirjan tehnyt kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi ja tietokirjailija Erja Sandberg.

Michael Phelps toimii ajatusmallista mainiona esimerkkinä.

– Phelps on tuonut esille sitä, että ADHD on lisävoima treenaamiseen. Siksi hän on kilpakumppaneitaan nopeampi, koska pystyy tekemään päivässä yhden treenin enemmän kuin muut, koska hän palautuu kilpakumppaneita nopeammin, Sandberg sanoo.

– ADHD:sta on hyötyä urheilussa, kun on sellainen persoona, joka tarttuu nopeasti toimeen, uskaltaa tehdä ja kokeilla – sekä jaksaa palautua.

Sandbergin mukaan monet ADHD-ihmiset heräävät keskivertoihmisiä aikaisemmin.

– Unen tarve on heillä usein muita vähäisempää. Silloin jaksaa tehdä enemmän vuorokaudessa. Kierrokset käyvät kovilla ja energiaa on enemmän.

ADHD on perinteisesti nähty heikkoutena, joka aiheuttaa vaikeuksia oppimiseen ja ylipäätään elämänhallintaan. Sandbergin mukaan ratkaisevaa on se, mihin ADHD-ihminen kanavoi energiansa: hyvään vai pahaan. Se ei ole vain tahdon kysymys, vaan vaatii opettelua ja työtä.

– Toivoisin, että näitä etuja nostettaisiin enemmän esille. Monesti nähdään, että ADHD on vain negatiivinen asia, ikään kuin leima otsassa. Monesti ADHD-ihmiset voivat olla monessa asiassa keskimääräisiä kansalaisia parempia.

– On tärkeää, että löydetään oma juttu ja ollaan ylpeitä siitä.

Elämä ADHD-diagnoosilla ei ole edellä mainituista asioista huolimatta helppoa. Savolainen huomasi arjen pyörittämisen olevan hankalaa, kun hän muutti omilleen Ruotsiin.

Esimerkin hän antaa siitä, kun on palaamassa myöhään illalla kotiin vieraspelireissulta.

– En ole syönyt, en ole purkanut kamoja enkä ole laittanut uusia petivaatteita. Sitten on pakko tehdä kaikki nämä asiat yhtä aikaa. Tulee sellainen stressi, kun ne on pakko tehdä. Samalla sykkeet nousevat tosi korkealle, Savolainen kertoo.

– Kun jotkut voivat vain jättää sen laukun siihen, mennä suihkuun ja nukkumaan, minun on pakko saada kaikki asiat heti pois alta ja tehdä kaikki samaan aikaan.

Kaaoshan siitä syntyy.

Savolaisen on mahdotonta laittaa tehtäviä järjestykseen 1, 2, 3. Rauhoittuminen ei sekään tahdo onnistua, kun on vain pakko tehdä. Koko ajan. Kaikkea.

– Jos päivässä on kahdet treenit, en osaa syödä siinä välissä, vaan on pakko tehdä toinen treeni heti perään, Savolainen sanoo.

– En osaa tehdä sitä päätöstä, että ottaisin nyt rauhassa. Aivot menevät oikeasti jotain viittäsataa ympäri ämpäri. Yhtäkkiä tulee 50 eri asiaa mieleen, että voisi tehdä tätäkin! Ja ensi viikolla tätä! Ja sitten minulla menee hermo itseeni.

Savolainen on Naisleijonien ja Luulajan pidetty ilopilleri, mutta huonona päivänä myös negatiiviset tunteet ryöpsähtävät rajusti ilmoille.

– Välillä on sellaisia päiviä, että ei millään… Ja sitten muilla menee hermo minuun. Ja minulla menee hermo itseeni ja myös muihin, kun he eivät ymmärrä tätä ajatusmaailmaani. Välillä aivoni voittavat.

Sillä hän tarkoittaa levotonta kiukuttelua.

– Näytän mieltäni. Se on ärsyttävä asia. Aina en ole se ilopilleri, Savolainen sanoo pahoittelevaan sävyyn.

– Yhtäkkiä voi tulla hirveä haistattelumeininki, ja silloin minua pitää tulla rauhoittelemaan.

Yksi rauhoittelijoista on Savolaisen tyttöystävä Anna Kjellbin, 27-vuotias Ruotsin maajoukkuepuolustaja.

Täksi kaudeksi Kjellbin siirtyi HV71:stä Luulajaan Savolaisen joukkuekaveriksi. Pari asuu saman katon alla.

– Me ollaan aika erilaisia, Savolainen naurahtaa.

– Anna on rauhallinen. Sellainen, jonka pitää ottaa joka päivä päikkärit. Ja minä olen, että ei ei ei, nyt mennään ulos!

Kjellbin on saanut malttia Savolaiseen, joka kokee muutenkin aikuistuneensa.

– Aika usein Anna osaa rauhoitella minua, että ei me ehditä tehdä tätä nyt. Hetkeksi suutun sille, että kyllä me ehditään. Anna on opettanut, että on muutakin kuin jääkiekkoa ja treeniä, Savolainen sanoo.

– Viime kausi oli jo rauhallisempi. Ei ollut huliviliä koko aikaa.

Levoton luonne saattaa usein ärsyttää muita ylienergisyydellään, menohaluillaan ja jatkuvalla juttelullaan.

– Nyt osaan laittaa energiat hyviin asioihin eikä niin, että olen koko ajan äänessä ja muilla menee hermo pelleilyyni. Olen ehkä oppinut lukemaan muita ihmisiä ja samalla sitä, millainen päivä heillä on.

– Annan myötä itselleni on tullut rauhallisuus, ettei minunkaan ole aina pakko mennä. Jos tuo ei tule, miksi minäkään menisin yksin. Ennen menin yksin.

Kjellbin on myös saanut pakotettua Savolaiselle uuden rutiinin: vartin päiväunet.

– Makaan siinä, katson kattoon ja odotan. Laitan kelloon tasan 15 minuuttia. Ei yhtään minuuttia enempää! Koska sehän on 15 minuuttia hukkaan tästä päivästä.

Savolainen on hauska tarinankertoja, joka nauraa paljon ja kiroileekin välillä – suorasukainen kun on.

Mutta yksi asia häntä selvästi harmittaa. Koulu. Peruskoulussa hänen keskiarvonsa jäi seiskan pintaan.

– Vaikka kuinka yritin, se ei siitä noussut, Savolainen huokaa.

Hän jatkoi lukioon, koska unelmana siinsi valkolakki ja täyttymyksen tunne, kun sen saisi painaa päähänsä.

– Tiesin, että sen saaminen tulee olemaan minulle tosi vaikeaa.

Lukio ei luistanut.

– Muistan ikuisesti, kun biologian opettaja sanoi minulle suoraan päin naamaa, että nämä esseesi ovat ihan surkeita. Olin vain, että kyllä minä sen tiedän.

Savolaisen piti tehdä biologian ykköskurssin koe kuudesti ennen kuin se meni läpi.

Ylioppilaskirjoitukset Savolainen reputti.

– Kirjoitukset menivät päin mäntyä. Olisin joutunut käymään kaiken uusiksi. Kyllä se ärsyttää, koska olisin niin halunnut sen ylioppilaslakin.

Savolainen on hetken hiljaa ja naurahtaa.

– Voin tehdä sen vaikka sitten kun olen viisikymppinen!

Nyt Savolainen panostaa kaiken jääkiekkoon, jossa hän uskoo edellä esitettyyn ADHD:n supervoimateoriaan.

Energiaa on valtavasti. Jopa liikaa.

– Ennen pelejä minun on pakko saada se tietty energian määrä pois kropasta. Koska muuten olen siellä peleissä kuin joku apina ja haluan pelleillä enemmän kuin mitään muuta.

Kun muut pelaajat lataavat itseensä energiaa pukukopissa, Savolainen päinvastoin riisuu sitä kehostaan.

– Laitan musiikit täysille, tanssin ja pompin sen pelleilyenergian pois, jotta pelissä on sitten normienergia.

Kaukalossakin Savolaisessa näkyy ADHD:n piirteet: levottomuus, riskinotto, jääräpäisyys, täysillä vetäminen.

– En voi antaa periksi. Jos vaikka yritän jotain kikkaa, niin aivot sanovat minulle, että yritä sitä niin kauan, että se onnistuu. Sinulla on 60 minuuttia aikaa.

ADHD:n terminologiassa puhutaan hyperfokuksesta. Termi tarkoittaa sitä, että kiehtoviin asioihin ADHD-ihminen pystyy keskittymään poikkeuksellisen hyvin ja sulkemaan muun maailman pois jopa tuntikausiksi.

Kääntöpuolena on se, että jos ottelussa tulee tylsä hetki, Savolaisen keskittyminen saattaa herkästi herpaantua.

– Hän saattaa uinahtaa, Pasi Mustonen sanoo.

– Se luultavasti liittyy hänen keskittymishäiriöönsä. On pedagoginen asia löytää ne ratkaisut, että hänen pelinsä muuttuisi tasaisemmaksi ja hän olisi jatkuvasti siinä pelin ytimessä, jotta hän voisi olla front figure jennihiirikoskimaiseen tyyliin. Sitä ratkaisua Ronja hakee koko ajan.

Eikä hän aio luovuttaa.

Uuden näytön paikan Savolainen saa Calgaryn MM-kisoissa, joissa Suomi tavoittelee tuttuun tapaan menestystä.

Ruotsissa Savolaisen tuttavaperheen lapsella, nuorella tytöllä, todettiin hiljattain ADHD. Se sai tytön kyyneliin.

– Hän oli surrut, ettei kukaan tule ikinä tykkäämään hänestä, Savolainen kertoo.

Tytön vanhemmat olivat Savolaisen mukaan sanoneet, että hei, sillä Ronjallakin on ADHD. Lapsen silmät olivat kirkastuneet: ”Onko!”

– Yhtäkkiä se olikin ollut ihan positiivinen asia.

Rohkaisevia roolimalleja tarvitaan. ADHD on yleinen mutta yhä ennakkoluulojen tasolle jäänyt kirjainyhdistelmä, jolle Naisleijonien tähtipelaaja on antanut kasvonsa.

– Tässäkään asiassa me jääkiekkoilijat emme ole juuri tulleet esiin.

Hänellä on viesti kaikille ADHD:nsa kanssa kipuileville nuorille.

– ADHD ei muuta sitä, kuka olet. Olet silti se sama ihminen, joka olet ollut koko ikäsi. ADHD:n ei tarvitse olla negatiivista. Siitä voi tehdä positiivisen asian, supervoiman.

– Voit sanoa, että sinulla on ekstraenergiaa ja voit jakaa sitä muille. ADHD ei vie pois unelmia.

Tärkeintä on hyväksyä itsensä.

– Jos on nuori, on monta vuotta aikaa löytää se tapa, että voittaa ADHD:n. Että se ei ohjaa eteenpäin, vaan itse ohjaa sitä ADHD:ta eteenpäin.

– Se on aika vaikeaa, mutta kyllä se iän myötä tulee. En itsekään ole ihan vielä voittanut sitä, mutta varmasti se päivä tulee vielä.