Laite on kuin TPS jalkapallossa: ylös, alas ja välillä täysin pysähdyksissä. Kasper Hämäläinen funikulaarin kyydissä.

Kun Kasper Hämäläinen lähti Turun Palloseurasta kauden 2009 jälkeen, joukkue oli jäänyt voiton päähän Suomen jalkapallomestaruudesta. Kun Hämäläinen palasi seuraan heinäkuussa 2021, se oli valahtanut Ykkösen häntäpäähän.

Lokakuu 2009 Turun Kupittaalla. TPS:n pelaajien kaulaan asetetaan pronssisia mitaleita. Tunnelma on kuitenkin vaisu, sillä ”Tepsi” on juuri pelannut maalittoman tasapelin Honkaa vastaan, ja mestaruuspysti on matkannut kolmen pisteen erolla Helsinkiin HJK:lle.

Mestaruus oli ollut TPS:n kauden ainoa tavoite. Yksi pettyneistä pelaajista kentällä on 23-vuotias Kasper Hämäläinen.

Heinäkuu 2021 Turun Kupittaalla. Toisen puoliajan alussa kentälle vaihdetaan tuttu mies. TPS:n kannattajat hoilaavat seuraavan kymmenen minuutin ajan vain yhtä nimeä: ”Kappe” on palannut kotiin. Hetken ajan tuntuu siltä kuin mikään ei olisi muuttunut. Todellisuudessa kauden 2009 Tepsistä on jäljellä vain ikoninen pallologo.

Tavoitteena on toki tälläkin kaudella olla sarjan paras joukkue, mutta sarja ei ole Veikkausliiga, vaan Ykkönen.

Divari.

Kasper Hämäläinen yrittää saada kurssin muuttumaan Ykkösessä rämpivässä TPS:ssä.

Kupittaalla tuulee aina, kuuluu turkulainen sanonta. Niin nytkin. Helteet ovat väistyneet ainakin yhdeksi päiväksi ja sadepilvet rakoilevat kuin kuvatakseen TPS:n nykytilaa.

Siitä lähtien, kun Hämäläinen siirtyi juniorina turkulaisseuraan, lähes kaikki jalkapalloon liittyvä on tapahtunut, ulkomaanvuosia lukuun ottamatta, juuri Kupittaalla.

– Kupittaalla tunteet ovat liikkuneet aika lailla laidasta laitaan. Ei ole jäänyt pelkkiä hyviä muistoja, Hämäläinen miettii.

Kupittaalla Hämäläinen asteli myös ensimmäistä kertaa TPS:n edustusjoukkueen harjoituksiin. Vuosi oli 2003, ja hetki juuri päättyneiden alle 17-vuotiaiden MM-kilpailuiden jälkeen.

Seuralla oli takanaan kahden kauden visiitti Ykkösessä. Putoaminen oli häpeätahra, jonka ei uskottu koskaan toistuvan. Alkoi seuran uusi nousu huipulle.

Vaikka TPS oli tulossa, nuoren ja lupaavan Hämäläisen uralla oli hidasteita. Kaudella 2004 katkesi sääriluu. Siitä alkoi loukkaantumiskierre, jonka pyörteissä paluu kokoonpanoon venyi kauden 2006 avausotteluun asti.

Hämäläinen joutui jättämään kentät juuri silloin, kun muut nuorten maajoukkuemiehet valmistelivat omaa läpimurtoaan.

– Sitä ei nuorena ymmärtänyt, mutta jälkeenpäin ajateltuna se vaikutti selvästi minun persoonaani – siihen, millainen olen ihmisenä.

Hämäläinen alle 17-vuotiaiden maajoukkueleirillä 2003.

Loukkaantuminen pakotti Hämäläisen pois jalkapallokuplasta, jossa hän oli viettänyt koko nuoruutensa. Oli aikaa miettiä omia ja muiden odotuksia.

– Koko miettimisprosessi meni ihan yli. Kaksi vuotta on vähän liian pitkä aika miettiä, miltä tulevaisuus pelaajana sitten joskus tulee näyttämään.

Kun kentälle paluun aika vihdoin koitti, se ei ollutkaan sitä mitä Hämäläinen luuli. ”Flow-tilassa” ennen loukkaantumista liitänyt Hämäläinen ajatteli paluun jälkeen sinkoutuvansa välittömästi suuremmille viheriöille.

Jalkapallo ei ollutkaan enää niin helppoa kuin hän kuvitteli.

– Se oli pieni shokki. Yliyritin, turhauduin ja lopulta olin tilanteessa, josta oli vaikea päästä ylös.

Se kaikki kolahti kovaa itseluottamukseen ja johti epäröintiin, joka on edelleen osa Hämäläisen arkea.

Henkisen puolen ongelmiin ei suomalaisseuroissa silloin, jos nykypäivänäkään, kiinnitetty huomiota. Se on asia, jonka muuttamisessa Hämäläinen haluaa olla mukana.

Mentaalipuolen ongelmista kärsii myös nykyinen TPS. Pää on jumissa. Palataan siihen myöhemmin.

Nelinkertainen Puolan mestari pohtii siirtyvänsä peliuran jälkeen toimistohommiin TPS:ssä.

Vuosi 2006 käänsi Turun Palloseuran suunnan. Liikemies Seppo Sairanen saapui seuraan mukanaan tukku rahaa ja mielessään kunnianhimoinen tavoite: nostaa TPS Suomen johtavaksi jalkapalloseuraksi.

Rahaa paloi. Pelaajabudjetti nousi roimasti ja seuraa valmensi kolmen seuraavan kauden aikana Mixu Paatelainen, Martti Kuusela ja Pasi Rautiainen.

Liian nopeasti ja liian paljon, Hämäläinen arvioi 15 vuotta sitten alkanutta nousukautta.

– Loppujen lopuksi se ei mennyt niin kuin kuviteltiin. Siinä oli taustalla hienoja ajatuksia, mutta eivät ne aina realisoidu, jos ne toteutetaan noin lyhyellä tähtäimellä. Haluttiin mahdollisimman nopeasti mahdollisimman ylös.

Hämäläisellä itsellään meni kentällä hyvin, vaikka pienet vammat vaivasivat ja viimeinen askel kohti isompia viheriöitä jäi ottamatta eri akatemiavierailuista huolimatta.

Ympäriltä löytyi edelleen uskoa Hämäläiseen. Yksi uskojista oli Marko Rajamäki, joka kertoo huomanneensa Hämäläisen lahjakkuuden jo B-junioreissa.

– Näki heti, että tällä pojalla on hyvä mahdollisuus ammattilaisuraan. Kapen liike ja pelikäsitys olivat omaa luokkaansa.

Kuka? Kasper Hämäläinen Hämäläinen iski A-maajoukkueessa kahdeksan maalia. Syntynyt: 8. elokuuta 1986 Turussa.

Lempinimi: Kappe, Kassu.

Pelipaikka: Keskikenttä.

A-maajoukkue: 63 ottelua (2008–19).

Ammattilaisura: TPS 2003–2009, Djur gården 2010–12, Lech Poznan (Puola) 2013–15, Legia Varsova (Puola) 2016–19, Jablonec (Tshekki) 2019–21, TPS 2021–.

Saavutukset: Puolan mestaruudet 2014–15 (Lech), 2015–16, 2016–17, 2017–18 (Legia). Puolan cup: 2015–16, 2017-18 (Legia). Puolan supercup: 2015 (Lech).

”Rapan” ja Kapen tiet yhtyivät, kun ensin mainittu nostettiin Pasi Rautiaisen tiimiin apuvalmentajaksi kaudeksi 2009.

– Pasi kysyi, millainen pelaaja tämä Kappe oikein on. Vastasin, että todella hyvä, mutta hänet pitää saada kuntoon.

Alkoi jakso, jonka tavoite oli selkeä: saada Hämäläinen huippukuntoon kauden aloitukseen. TPS:n fysiikkavalmentajana toimi nykyinen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki, joka laati keskikentän taiturille yksilöllisen harjoitusohjelman.

– Vedettiin kovaa punttia ja juoksua. Jätettiin futis kokonaan väliin. Kolmen kuukauden aikana kunto saatiin ihan eri sfääreihin. Olen edelleen sitä mieltä, että olin kaudella 2009 urani parhaimmassa fyysisessä kunnossa, Hämäläinen kertoo.

Hyvä fyysinen kunto oli yksi syy siirrolle ulkomaille kauden jälkeen, mutta sitä ennen pelattiin sesonki, jota voi tituleerata yhdeksi Veikkausliigan lähihistorian värikkäimmistä. Turussa liidettiin jalkapallohuumassa. Katsomot täyttyivät, kun TPS pelasi sarjan kärjessä.

Hämäläinen kauden 2009 dramaattisessa TPS–TamU ottelussa, joka päättyi Tepsin 1–0 voittoon Wayne Browin rangaistuspotkumaalilla.

Suosio henkilöityi päävalmentaja Rautiaiseen, jonka tunteenpurkaukset muistetaan vieläkin. Rautiainen suorastaan hengitti jalkapalloa.

– Pasin jokapäiväinen energia oli mahtavaa. Yksikään päivä ei ollut tylsä. Se kuva, minkä Pasista saa, niin sellaista se oli päivittäin pukukopissakin.

Joukkueella oli vain yksi tavoite: mestaruus. Se jäi kiinni yhdestä voitosta.

TPS oli noussut vain muutamassa vuodessa huipulle. Mestaruuden tavoittelu oli sille uutta. Kullasta tuli Rautiaiselle pakkomielle.

– Mentiin loppukaudesta vähän lukkoon. Se oli ollut raskas kausi mediapyörityksineen ja isoine peleineen. Oli saumat kultaan, mutta sen tavoittelu ei ollut päättäväistä, vaan odottavaista, Hämäläinen pohtii.

Se kausi jäi todennäköisesti myös Hämäläisen viimeiseksi mahdollisuudeksi voittaa jotain TPS:n paidassa.

Hämäläinen siirtyi vuonna 2013 Lech Poznanin riveihin.

Kappe on ollut kansainvälinen pelaaja pienestä pitäen. Hänen olemuksensa ja peliominaisuutensa eivät koskaan olleet Veikkausliigan vaan kansainvälisen pelaajan tasoa. Näin Rajamäki jatkaa pelaajan kuvailua.

Kansainvälinen pelaaja hänestä tulikin. Hämäläinen siirtyi loppuvuodesta 2009 Djurgårdeniin ”merkittävällä siirtosummalla”.

– Se oli oikea hetki lähteä, mutta olisin voinut valita paremman maan. Siirto Ruotsiin kesti vain yhden laivareissun. Mitä, jos olisi silloin siirtynyt suoraan vaikka Puolaan tai Hollantiin?

Hämäläinen seurasi TPS:n otteita tiiviisti ulkomaanvuosiensa aikana.

Vuonna 2013 Hämäläinen siirtyi Ruotsista Puolaan. Kotimaassa TPS hävisi europelien avauskierroksella luxemburgilaiselle Jeunesse Eschille. Se oli katastrofi. TPS oli budjetoinut kautensa euromenestyksen ja pelaajamyyntien varaan, eikä kumpikaan niistä toteutunut.

– Ehkä se oli lähtölaukaus alaspäin. Muistan sen farssin.

Seuraavalla kaudella pahin mahdollinen tapahtui. Sarjan pienimmällä pelaajabudjetilla toiminut joukkue tippui Ykköseen.

– Seurasin tarkkaan viimeisiä matseja ja vaikka en ollut fyysisesti mukana, niin henkisesti ne ajat olivat raskaita myös itselleni.

Fakta Viisi nopeaa 1. Mikä oli hienointa ulkomaan uralla 2010–21? Ensimmäinen mestaruus Puolassa. 2. Mitä jäit katumaan? Olisin voinut ottaa enemmän roolia. 3. Mikä oli tärkein oppi, minkä sait maailmalta? Kommunikointi. 4. Opitko yhtään uutta kieltä? Opin. Puola ja tsekki sujuvat. 5. Minkä verran jäi rahaa taskun pohjalle? Muutama lantti.

Toisin kuin funikulaarin, TPS:n hissiliikkeen toivotaan pysähtyvän – yläasemalle.

Astumme Kakolan funikulaariin. Juuri Turkuun takaisin muuttanut Hämäläinen ei ole päässyt vielä kokemaan mainetta niittänyttä Kakolanmäen rinnehissiä.

Ykkönen. Ykkönen. Ykkönen. Veikkausliiga. Ykkönen. Veikkausliiga. Ykkönen.

Hissiliike. Ylös ja alas. TPS on kuin funikulaari – silloin kun se toimii. Liian hyvä Ykköseen, mutta liian huono Veikkausliigaan. Nyt liike näyttää taas pysähtyneen.

Samaan aikaan kun TPS taapersi kotimaassa, Hämäläinen voitti neljä Puolan mestaruutta Lech Poznanin ja Legia Varsovan riveissä.

Lähes 200 Puolan liigan ottelun jälkeen Hämäläinen jäi ilman sopimusta kesällä 2019. Hän harjoitteli TPS:n joukkueen kanssa ja samalla heräsi ajatus mahdollisesta kotiinpaluusta.

– Jo silloin oli puhetta, että jos ei tule sopimusta muualle, voin jäädä. Sanoin, että haluan kokeilla ulkomailla pelaamista vielä yhden kerran.

Hämäläinen siirtyi kahden vuoden sopimuksella Tshekin liigaan.

Vuosi 2019 muistetaan myös Huuhkajien historiallisista EM-karsinnoista. Vuodesta 2008 A-maajoukkueessa pelannut Hämäläinen oli mukana kahdessa ensimmäisessä karsintaottelussa.

Maajoukkueura päättyi vain hetkeä ennen historiallista saavutusta.

– Se jäi harmittamaan. Loppujen lopuksi piti tehdä päätös, olenko mukana maajoukkueessa vai en. Tilanne oli sellainen, että päätin jäädä pois. ”Rive” Kanervan kanssa käytiin hyvät keskustelut. Siihen se sitten jäi.

Hämäläisen maajoukkueura päättyi kirvelevästi ennen EM-kisoja.

HÄMÄLÄISEN lähdettyä maailmalle kauden 2009 jälkeen myös TPS uudistui. Rajamäki nousi päävalmentajaksi ja seuraan palasi eräskin Jonatan Johansson. Maajoukkuelegenda päätti uransa siellä, mistä oli maailmalle ponnahtanut.

Kymmenen vuoden päästä, heinäkuussa 2020, ”Tintti” palkattiin kesken kauden TPS:n valmentajaksi.

Koitti Johanssonin aika soittaa vanhalle maajoukkuetuttavalle Tshekkiin. Hän halusi saada Hämäläisen joukkueeseen taistelemaan Veikkausliigassa pysymisestä.

– Kysyin, millaisia mietteitä Kapella on tulevaisuuden suhteen. Ajattelin, että olen tyhmä, jos en soita, Johansson muistelee.

Aika ei ollut kuitenkaan vielä kypsä paluulle.

Kauden 2020 päätteeksi neuvottelut jatkuivat TPS:n urheilujohtajan Mika Laurikaisen kanssa. Kaksi kovaa tepsiläistä vaihtoi ajatuksia seuran tulevaisuudesta.

– Ymmärsimme nopeasti toisiamme ja tapasimme, kun tulin käymään Suomessa. Kevään aikana jatkettiin keskusteluja ja neuvoteltiin samalla sopimuksesta, Hämäläinen kuvaa.

Lopulta kahden ja puolen vuoden sopimuksen allekirjoittaminen oli Hämäläiselle helppoa. Näin sen piti mennä.

Myös muita kotimaan seuroja oli keskusteluissa mukana. Ne eivät kuitenkaan olleet aitoja vaihtoehtoja. Ajatus Tepsiin palaamisesta oli kypsynyt jo pitkään.

Jonatan ”Tintti” Johansson lopetti pelaajauransa kaudella 2010 TPS:n paidassa. Hänestä tuli joukkueen päävalmentaja kesken kauden 2020.

Hämäläinen on nyt samassa tilanteessa kuin Johansson kaudella 2010. Tintti ymmärtää ne paineet ja odotusarvot, joita Hämäläiselle asetetaan.

– Pystyn hyppäämään ikään kuin hänen kenkiinsä. Olin aikanaan iso paluumuuttaja ja niin on myös Kappe nyt.

Kuluvalla kaudella TPS:n suurin haaste on ollut tehottomuus. Johansson ei kuitenkaan halua sysätä maalintekovastuuta yksinään Hämäläisen harteille.

– Kun itse tulin takaisin Tepsiin, fanit ja media ajattelivat, että teen 20 maalia. Ei se mene niin. Meille on iskenyt mentaalinen blokki ja Kapella on tärkeä rooli sen ratkaisemissa.

Johansson on antanut Hämäläiselle »lähes vapaat kädet» johtaa joukkuetta niin kentällä kuin sen ulkopuolella.

Hämäläinen haluaa tuoda joukkueeseen uutta energiaa, jolla auttaa nuorta joukkuetta. Muistissa on Simo Valakari, joka pelasi uransa viimeiset kaudet 2007–09 TPS:ssa.

– Valakari toi joukkueeseen positiivista energiaa jo olemuksellaan. Haluan olla samanlainen. Uusi alku, uusi energia. Tämä joukkue tarvitsee vastuunkantajia.

” Kappe pelaa väärässä sarjassa. Hän on ylivoimainen pelaaja Ykköseen.

Parissa vuodessa Hämäläinen on valahtanut maajoukkueen avauskokoonpanosta Ykköseen. Onko se oikea sarjataso elokuussa 35 vuotta täyttävälle pelaajalle?

– Yksi asia on selvä: Kappe pelaa väärässä sarjassa. Hän on ylivoimainen pelaaja Ykköseen, Rajamäki arvioi.

Hämäläinen näkee sarjatasossa myös positiivista. Hän pääsee rakentamaan TPS:n nousua tyhjältä pöydältä.

– Nyt rakennetaan kunnon pohja ja tuki toiminnalle, mikä puuttui silloin Sairasen aikoina. Se oli tulipalojen sammuttamista. Kun tuli ongelmia, heitettiin vain rahaa liekkeihin.

– TPS kuuluu pääsarjaan. TPS pelaa ensi kaudella Veikkausliigaa.

Hämäläisen sanat voisivat olla kenen tahansa seuran pelurin suusta viime vuosilta.

Hämäläisen intohimo seuraa kohtaan on kuitenkin erilaista.

Nostaako Hämäläinen TPS:n takaisin pääsarjaan 100-vuotisjuhlavuodeksi 2022?

Hän valmistuu vuodenvaihteessa kandidaatiksi Kansainvälisen pelaajayhdistyksen urheilujohtamisen ohjelmasta. Työharjoittelun hän suorittaa TPS:n toimistolla – paikassa, jossa hän näkee itsensä pelaajauran jälkeen.

– Mutta nyt on vielä pelilliset jutut mielessä, kun jalka nousee yhä kohtuullisesti.

Turun Palloseura täyttää 2022 sata vuotta ja sen edustusjoukkue on lähempänä putoamista Kakkoseen kuin nousemista Veikkausliigaan. Mitä pitää tehdä toisin, ettei seura enää koskaan ajaudu tähän pisteeseen?

– Olemme ottaneet opiksi kantapään kautta. Organisaatiota pitää kasvattaa ja saada hyvät henkilöt taustalle.

Hämäläinen on itse yksi näistä henkilöistä.

– Kappe vetää näitä vaunuja. Kun myöhemmin luetaan historian kirjoja, huomataan että Turun Palloseuran historian käännekohta oli se, kun Kasper Hämäläinen palasi, Rajamäki ennustaa.

Kupittaalla hänestä toivotaan nyt pelastajaa.