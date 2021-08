Pienestä 6 000 asukkaan norjalaiskaupungista ei pitäisi tulla historian nopeinta 400 metrin aituria. Sellainen Karsten Warholm kuitenkin on, koska hän on uskaltanut tehdä asioita eri tavalla kuin kukaan muu. Tokiossa Warholm voitti olympiakultaa uudella, käsittämättömällä ME-ajalla 45,94.

Tampereen Pirkkahallissa ilmoille kajahtaa kova karjaisu. Se herättää niin yleisön kuin kanssakilpailijatkin.

Karjuja on Karsten Warholm, 21, joka on saapunut keskitalvella 2018 Pirkanmaan hallikisoihin. Tavoitteenaan hänellä on rikkoa 300 metrin aitojen epävirallinen maailmanennätys.

Artikkeli on julkaistu ensi kerran Urheilulehdessä 30/2021. Lehden tilausohjeet löydät täältä.

– Eihän se kovin tavallista ollut, että karjutaan ennen juoksua. Karjunnan kyllä sitten ymmärsi, kun näki, minkälaisella vauhdilla mies lähti liikkeelle. Hän halusi hakea kovaa fokusta juoksuunsa, muistelee viereisellä radalla juossut Joni Vainio-Kaila huvittuneena.

Norjalaisen psyykkaus toimi. Hän irtaantui välittömästi muista ja voitti kilpailun ajalla 34,26, joka oli kaikkien aikojen nopein noteeraus niin hallissa kuin ulkoradoilla.

Warholm nousi entistäkin kuumemmaksi nimeksi yleisurheilussa.

Edellisenä kesänä norjalainen oli pinkonut sensaatiomaisesti 400 metrin aituritähtien ohi maailmanmestariksi sateisessa Lontoossa.

Se oli ollut jättiyllätys, mutta jatkossa voitot eivät tulisi puskista enää kenellekään.

Ei ainakaan Vainio-Kailalle, joka ei ollut nähnyt koskaan mitään vastaavaa – edes kotimaisten pikajuoksijoiden kohdalla.

– Ennen starttia testasimme telinelähtöjä ja näimme, miten hän lähti liikkeelle. Ihastelimme porukalla sitä, miten paljon hänen kropassaan on tehoja. Siinä kohtaa todellakin näki jo sen, että kyseessä on täysin poikkeuksellinen urheilija.

Nyt Warholm on supertähti, jonka odotetaan täyttävän Usain Boltin paikan yleisurheilun kasvoina maailmalla.

Hän on 25-vuotiaana jo kaksinkertainen maailmanmestari, Euroopan mestari ja nyt myös olympiavoittaja, kun jenkkihaastaja Rai Benjamin jäi toiseksi Tokiossa.

Euroopan ennätys norjalaisen nimissä oli jo vuodesta 2019 asti, mutta yhden uransa kovimmista tempuista Warholm teki heinäkuun alussa. Silloin historiaan siirtyi Kevin Youngin 29 vuotta vanha maailmanennätys, kun norjalainen hurjasteli kotimaassaan uudeksi ennätykseksi ajan 46,70.

Karjunnasta on tullut Warholmin manööveri, joka toistuu jokaisessa kilpailussa. Kuin myös siitä, että hän syöksyy matkaan kuin ohjus pikajuoksijan tavoin.

Niin kävi Oslon ennätysjuoksussakin, joka oli hänen kauden avauksensa 400 metrin aidoissa.

Warholm ampaisi liikkeelle hurjaa vauhtia. Kotiyleisö pauhasi ja juoksussa oli jotain vastaavaa taianomaista magiikkaa kuin Boltin ennätyssuorituksissa takavuosina.

NRK:lle juoksijatähti kommentoi juoksun jälkeen yrittäneensä ennätysaikaa, koska ”oli niin väsynyt kuulemaan tuosta maailmanennätyksestä”.

Urheilulehden ja Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntijan Lauri Hollon mukaan suoritus oli teknisesti hieno.

– ME-juoksussa ei hukkunut aitoihin kovin montaa sekunnin sadasosaa. Aiemmissa, ennätyksen lähelle tulleissa juoksuissa askelrytmin kanssa on ollut hiukan hakemista. Nyt Warholmilta nähtiin teknisesti loistava suoritus. Ei se silti sitä tarkoita, etteikö hän pystyisi parantamaan tuosta entisestään vielä tänäkin vuonna. Ratakierroksella ajat tuppaavat tilastodatan perusteella kauden mittaan vielä paranemaan, Hollo totesi.

Karsten Warholm rikkoi Oslossa 1. heinäkuuta Kevin Youngin ME:n. Tokiossa hän paransi tuota aikaa sitten peräti 0,76 sekunnilla.

Warholm rikkoi 400 metrin aitojen 29 vuotta vanhan ME:n heinäkuussa Oslossa. Nyt Tokiossa hän juoksi vielä kovempaa, käsittämättömästi alle 46 sekunnin.

Aidatulla ratakierroksella on kymmenen aitaa. Ensimmäiselle aidalle on matkaa 45 metriä, aitojen välit ovat 35 metriä ja viimeiseltä aidalta matkaa maaliin on 40 metriä.

Warholm ei ole teknisesti maailman paras aituri, ei lähellekään sitä, mutta kiitää ensimmäiset kaksisataa metriä aidatulla ratakierroksella poikkeuksellisen lujaa. Oslossa hän oli ylittänyt viidennen aidan jo 19,9 sekunnin kohdalla.

Pitkiä aitoja ei ole mielletty varsinaiseksi pikamatkaksi, sillä laji vaatii aiturilta todella kovaa anaerobista kapasiteettia.

– Onhan se nähty, ettei satasen tai 200 metrin juoksijoilla ole ”nelkulla” oikein mitään toivoa. Ne pohjat ovat niin erilaiset. Puolen minuutin kohdalla laktaattia alkaa kertyä lihaksistoon ja viimeinen sata metriä mennään hirveässä happomyrskyssä, Hollo sanoo.

– Pikamatkasta kyse on kuitenkin siinä mielessä, että huipulla täytyy olla myös hemmetin nopea.

Warholm on sitä tavalla, jota ei ennen ole nähty.

Sen takia koko laji on murroksessa.

– Hän on usein siinä 200 metrin kohdalla jo omassa kastissaan. Erona aiempaan on se, että tuollaisen alun jälkeen on hyydytty, mutta Warholm pystyy painamaan loppuun asti. Onhan se jossain määrin muuttanut koko lajia.

Huiman nopeuden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen vaatii hirmuista fysiikkaa. Norjalaista on kuvailtu fysiikkaihmeeksi, mistä kenties paras osoitus on hänen kykynsä juosta samoissa kisoissa 400 metrillä sekä aitoja että sileää.

Esimerkiksi vuonna 2017 Warholm juoksi alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa Puolassa neljän päivän aikana kuusi juoksua. Lopputulos oli mestaruus aidoissa ja hopeaa sileällä.

Kaikki tuo lajeissa, joissa yksikin juoksu on raastava suoritus.

– Hyvin moni hyytyy jo toisen juoksun jälkeen, mutta Warholmiin juoksut eivät vaikuta käytännössä mitenkään. Se on täysin järjetöntä, minkälainen kyky hänellä on kilpailla ilman tehojen putoamista, Hollo miettii.

– Se on tietenkin peruja kyvystä harjoitella valtavan kovaa ja paljon.

Karsten Warholm on entinen moniottelija, joka vaihtoi 400 metrin aitoihin.

Alkutalvella 2016 yleisurheiluvalmentaja Jussi Ihamäki oli silloisen suojattinsa Nooralotta Nezirin kanssa leireilemässä Teneriffan lämmössä.

Eri maiden urheilijoilla on usein samankaltainen ohjelma Kanarian-leirillä: aamu- ja iltapäivisin harjoitellaan, kun taas keskipäivän kuumuudessa levätään ja syödään.

Yksi urheilija valmentajansa kanssa ajatteli kuitenkin toisin.

Kaksikko harjoitteli kovimpaan mahdolliseen aikaan, keskipäivän pätsissä, auringon porottaessa.

He olivat Karsten Warholm ja hänen valmentajansa Leif Olav Alnes. Warholm tunnettiin tuolloin vielä lupaavana kymmenottelijana, joka oli tehnyt lajinvaihdoksen.

Vuonna 2013 Warholm oli jo näyttänyt potentiaalinsa ja voittanut kahdeksanottelun nuorten maailmanmestaruuden. Kaksi vuotta myöhemmin hän otti kymmenottelun hopeaa alle 20-vuotiaiden EM-kilpailuissa.

Laji kuitenkin vaihtui, kun vuonna 2015 Warholm sai kisajärjestäjiltä starttipaikan Oslon Timanttiliigan 400 metrille.

Se oli ollut käänteentekevä hetki, jonka jälkeen satsaukset siirrettiin juoksuun.

Teneriffalla harjoitteli vielä aituriraakile, mutta tunnettu sellainen, jonka tekemisiä Ihamäki oli mielenkiinnosta mennyt paikalle seuraamaan.

Hän vaikuttui heti Warholmin asenteesta.

– Paita otettiin pois ja alkoivat hirveät takomiset rintaan. Niin kovaa mies takoi, että koko rintakehä oli punaisena. Näki, että kohta mennään täysillä.

Niin mentiinkin. Se vaikutti Ihamäen vieläkin suuremmin.

– He eivät juosseet miesten aidoilla, vaan käyttivät naisten 76-senttisiä aitoja. Hän juoksi viittä aitaa ja otin sivummalla aikaa. Katsoin, että kello pysähtyi aikaan 19,2, joten 200 metriä menisi noin 20,7 sekuntiin.

– Ajattelin, että ei hemmetti! Eihän Suomessa edes sileän miehet mene noin lujaa. Nyt oli tulossa jotain suurta.

Karsten Warholm vauhdissa Tampereella 2018.

Ihamäki on seurannut Warholmin uraa sittemmin entistäkin suuremmalla mielenkiinnolla ja tarkkaavaisuudella.

Kaikki lähteet, uutiset ja esimerkiksi Warholmista ja tämän valmentajasta tehty Karsten og Leif -dokumenttisarja kertovat samanlaista kieltä kuin kertoi tuo yksittäinen treenikerta Teneriffalla.

Harjoittelussa ollaan jatkuvasti äärirajoilla – ja urheilulle annetaan kaikki.

Niinhän toki kaikki sanovat, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.

– Yleisurheilu on siitä hieno ja raaka laji, että loppujen lopuksi oikeanlainen työmäärä näkyy hyvin usein myös tuloksina.

– En tietenkään tiedä tasan tarkkaan, mitä he tekevät. Sellainen kuva ja käsitys minulla kuitenkin on, että Warholm valmentajineen tekee töitä kuusi päivää viikossa urheilun eteen, ja se todellakin tarkoittaa työntekoa. Treenatessa ollaan kaiken aikaa hyvin lähellä urheilijan limittiä, eikä mietitä sitä, menevätkö harjoittelumäärät yli. Halutaan olla parhaita, eikä sellainen onnistu pelaamalla varman päälle, Ihamäki kertoo.

Armoton harjoittelu ja kurinalaisuus vaativat luonnetta, mitä Warholmilla riittää.

Norjalaisen vahvimmaksi piirteeksi on kuvailtu hänen horjumatonta motivaatiotaan. Warholmia on lähes mahdotonta saada luovuttamaan, mistä valmentaja Alneskin puhuu dokumenttisarjassa. Itseluottamus on pohjaton, mitä aluksi pidettiin ylimielisyytenä.

Huonommaksi ei jää hänen valmentajansa motivaatio.

Ihamäki huomauttaa, että sitoutunut urheilija tarvitsee tuekseen yhtä sitoutuneen valmentajan.

Warholmin kohdalla kaikki on todennäköisesti natsannut kohdilleen jo perimästä lähtien, mutta ilman osaavaa valmentajaa potentiaali olisi jäänyt lunastamatta.

– Tärkein tekijä urheilijan menestykselle on valmentaja ja valmennussuhde. Väittäisin, etten ole tuollaista symbioosia nähnyt kenelläkään muulla. Se on kaiken a ja o, että urheilija luottaa valmentajaansa sekä arvostaa tätä, ja toisinpäin, Ihamäki sanoo.

Täydellinen ja molemminpuolinen luottamus on mahdollistanut sen, että on uskallettu tehdä asioita myös eri tavalla kuin ennen. Päätökset ovat kaiken lisäksi osoittautuneet oikeiksi.

Sillä tavalla voi syntyä urheilijoita, jotka mullistavat koko lajia.

Dokumenttisarjassa valmentaja Alnes avaa valmennusfilosofiaansa 400 metrin aidoissa tyhjentävästi. Hänen mukaansa 400 metriä täytyy juosta kovaa ilman aitoja, jotta voisi pärjätä aidatulla ratakierroksella. Kropassa täytyy siis ennen kaikkea olla nopeutta.

– Toivottavasti ratakierrosta aletaan ajatella entistä enemmän pikamatkana. Painotettaisiin harjoittelussa enemmän nopeutta ja voimaa. Nopeus ratkaisee kuitenkin todella paljon, Ihamäki miettii.

– Oma fiilis on, että esimerkiksi meillä Suomessa treenataan liikaa junnaavaa kestävyysharjoittelua. En syyllistä tai arvioi suomalaisia juoksijoita, mutta miksi muuten edes nelosen sileän juoksijat eivät pääse samoihin aikoihin kuin Warholm aidoissa?

Karsten Warholm on kaksinkertainen maailmanmestari ja nyt myös olympiavoittaja.

Suomi ja Norja. Molemmat pieniä maita kaukana pohjoisessa.

Warholmin kaltaisen ennätysmiehen kohdalla eteen tulee väistämättä kysymys: Voisiko sama olla mahdollista myös Suomessa? Voisiko tänne syntyä vielä yleisurheilun globaali supertähti, joka rikkoo maailmanennätyksiä esimerkiksi 400 metrin aidoissa?

– Totta kai voi. Äärimmäisen epätodennäköistä se luonnollisesti on, mutta kuitenkin mahdollista, Lauri Hollo sanoo.

Nykyhetkessä vertailu on turhaa ja typerääkin, sillä viimeksi suomalainen on juossut 400 metrillä lujempaa kuin Warholm 400 metrin aitoja vuosikausia sitten. Vuonna 2009 Matti Välimäki kellotti 400 metrin sileällä ajan 46,69.

Warholmin kaltaiset esimerkit voivat kuitenkin antaa uskoa – kenties aivan uudella tavalla.

Noin 6000 asukkaan pieni norjalaiskaupunki Ulsteinvik ei ole todennäköisin paikka, mistä ponnistetaan maailman kaikkien aikojen nopeimmaksi lajissa, jota ovat hallinneet nopeilla lihassoluilla siunatut amerikkalaiset tai Karibianmeren saarivaltioiden asukkaat.

Silti Ulsteinvikistä sellainen on kuitenkin tullut.

– Kaikki on mahdollista, kun on tarpeeksi rohkeutta ja elämäntehtävälle omistaudutaan 100-prosenttisesti. Toivottavasti Warholmin esimerkki innostaa, kun nähdään, että tällainen vaalea viikinki juoksee kovempaa kuin kukaan muu, Ihamäki sanoo.

Tokiossa vaalea viikinki oli tähänastisen uransa isoimmalla estradilla.

Koko maailma seurasi, kun Warholm karjahteli ennen lähtölaukausta ja takoi rintaansa.

Sitten hän ampaisi liikkeelle kovempaa kuin kukaan muu.

Vajaat 46 sekuntia myöhemmin norjalainen oli myös olympiavoittaja.