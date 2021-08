Toni Vilander, 41, on juhlinut kahdesti voittoa Le Mans’n 24 tunnin kilpailussa, joka on äärimmäinen koettelemus kuljettajille ja autoille.

– En koskaan ollut mikään Le Mans -fani, mutta aika nopeasti se muuttui, Toni Vilander kertoo.

Puhutaan tietysti Le Mans’n 24 tunnin ajoista, maailman vanhimmasta kestävyyskisasta. Se on yksi maailman tunnetuimmista autokilpailuista Monacon Grand Prix’n ja Indianapolisin 500 mailin kisan ohella. Nämä kolme muodostavat rata-autoilun ”triplakruunun”.

Tämä artikkeli on julkaistu ensi kerran Urheilulehdessä 33/2021. Lehden tilausohjeet löydät täältä.

Vilander on voittanut Le Mans’n GTE Pro -luokan eli GT-autojen ammattikuskien kisan kahdesti, 2012 ja 2014.

Hänen suhtautumisensa kisaan muuttui ennen kaikkea voittojen jälkeen. Muut ihmiset asettivat saavutuksen vähitellen perspektiiviin.

– Huomasin Ferrarin talon sisällä voittojen merkityksen. Sitä nousi kuin jollekin näkymättömälle listalle, ja arvostus muuttui tosi paljon.

– Sen näki muiden ihmisten käytöksestä, mitä se heille merkkasi. Minä olin vain ollut Gianmaria Brunin ja Giancarlo Fisichellan kanssa pitämässä hauskaa. Ja sitten vielä pärjäsimme.

– Olen Le Mans’n arvostuksen suhteen myöhäisherännäinen. Havahduin siihen vähän jälkeenpäin, ettei se niin kauhean paha olekaan olla viikon ajan osana aika hienoa moottoriurheilutapahtumaa. Oma aikansa siinä kesti.

Vilander, Bruni ja Fisichella olivat Ferrarin AF Corse -tallissa varsinainen unelmatiimi viime vuosikymmenen alussa.

Ensimmäinen voitto tuli toisella yrittämällä. Vuonna 2011 kakkoseksi kisan lopussa jäänyt kolmikko oli ykkönen 2012.

Tarina voiton takana ei ole ihan tavallinen.

Kisaviikkoa edeltäneet testit olivat menneet onnistuneesti, mutta heti ensimmäinen kilpailua edeltävä harjoitussessio keskiviikkona alkoi katastrofaalisesti, kun Fisichella romutti auton.

– Suurin osa Le Mans’n radasta on normaaliliikenteen käytössä. Vaikka kisaa edeltävinä viikkoina siellä ajetaan testiä, rata lähtee kisaviikolla pidon suhteen aika nollista.

Fisichella tuli radan Porsche-mutkiin hieman liian kovaa. Auto lähti luistamaan, valui pitkäksi ja paiskautui hiekan kautta rengasvalliin.

– Vasen takarengas taittui alle hajottaen takarungon autosta.

– Aika nopeasti selvisi, että tämä menee ihan persuksilleen koko homma. Siinä oli kiinni jo lähestulkoon kaikki palikat, joilla piti kisassakin ajaa.

– Sitten siinä tehtiin tilannearvio: kuka voi lähteä Italiasta saman tien tuomaan kärryllä uutta runkoa? Vara-autoa ei ollut, koska Le Mans’n sääntöjen mukaan toista autoa ei voida ottaa tilalle sen jälkeen, kun kisatapahtuma on keskiviikkona alkanut. Piti tuoda uusi runko ja siirtää kaikki toimivat osat siihen.

”Älyttömän työn” jälkeen auto saatiin kasaan, mutta autokunta ei päässyt osallistumaan harjoituksiin tai aika-ajoihin lainkaan.

Lauantain lämmittelyajo ajettiin kovassa vesisateessa.

– Se oli sairas vesisade. Sanottiin, että vain Toni ajaa warmupin. Vauhtini oli hyvää ja pystyin myös sanomaan autosta jotain. Ohjauskulmat piti ainakin tarkistaa, kun ratti tuntui olevan edestä vähän vinossa. Auto kääntyi toiseen suuntaan vähän paremmin.

Kisan starttasi Vilander.

– Olin lyönyt vetoa ”Fisin” tai Brunin kanssa, että ohitan kolmessa kierroksessa tallin toisen auton, joka lähti kolmantena tai neljäntenä. Siinä meni muistaakseni kaksi tai kolme kierrosta. Kävi heti selväksi, että meillä on tosi hyvä vauhti ja voimme taistella mistä vain.

He voittivat luokkansa kolmen kierroksen erolla ajettuaan 336 kierrosta eli reilut 4 578 kilometriä.

Vilander, Fisichella ja Bruni vuonna 2011.

Vilander on ajanut Le Mans’n 12 kertaa. Valtaosassa kisoja hän on ollut starttaamassa.

– Lähtö on tosi usein osunut minulle, varmaan 8–10 kertaa. Maaliintulo ja maalilinjan ylitys ei ole ollut minulle ikinä mikään pakkomielle. Se on toisille tärkeää, Vilander sanoo.

Tyypillisesti kuljettajat ajavat 24 tunnin kisassa kukin neljä noin kahden tunnin stinttiä. Joskus saatetaan vetää kolmentuntisiakin vetoja.

Esimerkiksi FIA WEC -kauden eli FIA:n kestävyyskisojen MM-sarjan kalenteri käsittää nykyään kuusi kilpailua, mutta kisoista vain Le Mans kestää vuorokauden. Toiseksi pisin kisa on Bahrainin 8-tuntinen kilpailu.

Kun Vilander ja Bruni voittivat sarjan mestaruuden 2014, kaikki muut kilpailut olivat kuusituntisia.

Miten 24 tunnin rääkkiin valmistaudutaan fyysisesti?

– Painojen nostelun tai vastaavan merkitys ei ole kovin suuri. Pääasiassa tehdään pitkäjaksoisia treenejä keskisykkeellä, esimerkiksi pitkiä pyörälenkkejä. Itse löysin maantiepyöräilyn aika myöhään: keskieurooppalaiset kuten italialaiset olivat tehneet sitä jo paljon pidempään. Sitä kautta löysi peruskestävyyttä pitkäkestoisiin kisoihin, Vilander selvittää.

– Se on aika käsittämätön juttu, minkä verran kahden tunnin ajovuorolla menettää nestettä ja suoloja kropasta. Sen takaisin tankkaaminen on sairaan vaikeaa, koska ruokahalukaan ei oikein seuraa sitä, miten koko ajan pitäisi tankata. On tärkeää, ettei koneistoa päästä tyhjäksi.

Vilander kertoo, että hirveästi häntä ei ole asiaan valmennettu, mutta oma tapa toimia ja kyky jaksaa tehokkaasti kisan läpi on aina toiminut melko hyvin.

Kun kuljettaja tulee tauolle ajovuoroltaan, hän ottaa ajopuvun pois ja vaihtaa kuivat vaatteet päälle. Ajohaalareita ja niiden alle tulevia FIA:n määräykset täyttäviä alusasuja sekä kypärähuppuja on kolmesta neljään, hanskoja ja kenkiä kahdesta kolmeen paria.

Varikkopilttuusta siirrytään mopolla fysiotiloihin esimerkiksi hierontaan tai omaan majoituspaikkaan.

Entä pystyykö tauoilla nukkumaan?

– Kun parhaimpina vuosina yleisöä on Ranskassa 250 000–350 000 silmäparia, musiikki pauhaa ja raketit paukkuvat, nukkuminen on tosi haasteellista. Varmaan joka vuosi olen jossain vaiheessa saanut silmät kiinni, mutta aika vajavaista uni on ollut. Lepo ei ole ollut vahvuuteni.

Vaikkei unta saisikaan, jonkin tasoinen palautuminen on tauoilla aina käynnissä.

Tauoilta on palattava varikkoboksiin arviolta tunti ennen omaa ajovuoroa.

– Täytyy olla valmiina siltä varalta, että tulee joku häiriö. Lihaskramppi toiselle kuskille tai mitä tahansa. Aina pitää yhden olla valmiina, ettei tapahdu niin, että auto on varikolla, muttei seuraavaa äijää näy missään.

Toni Vilander on tehnyt pitkän uran Ferrarilla.

Jos keli on hyvä, rata on usein parhaimmillaan aamulla, kun aurinko nousee ja sillä on jo ajettu pitkään. Päivällä, kun radasta tulee kuumempi, ajamisesta tulee taas hieman vaikeampaa.

Olosuhteet muuttuvat kisan aikana paljonkin, vaikka säätila pysyisi sinänsä samanlaisena.

Aamu on Vilanderin suosikkiaika. Nopeammat LMP1- ja LMP2-luokan autot tekevät kisan mittaan useita kierroksella ohituksia hitaammista GT-vehkeistä – ja riskit ovat suurimmillaan öisin.

– Yö on kaikista paskamaisin. Silloin voi mennä niin moni asia pieleen. Voi tulla väärinkäsityksiä, ja prototyyppiautojen valot ovat aivan käsittämättömät. Kun sellainen tulee takaa, se valaisee koko auton sisältä. On vaikea hahmottaa, mistä sellainen tulee ohi ja mitä tapahtuu.

Kun aamu koittaa, ajaminen helpottaa.

– Vaikka aamullakin on vielä maaliin kuudesta kahdeksaan tuntia, tuntuu, ettei se ole enää niin paha setti. Siinä vaiheessa pahin on jo takanapäin, ja kun 60:stä autosta on yleensä se 10–20 pudonnut pois, yhtäkkiä radalla on paljon enemmän tilaa.

Keskittyminen suoritukseen on totta kai yksi pitkäkestoisen kilpailun kulmakivistä, koska kuljettajien täytyy pystyä nakuttamaan tasaisen tarkkoja ja nopeita kierrosaikoja.

– Tavallaan mennään kuitenkin aika säästöliekillä, ettei energiaa kulu kauheasti turhaan. Kisa on niin pitkä, että kun sen loppuun pääsee, kaikki on mennyt niin överiksi, ettei ole väsy, nälkä eikä mitään muutakaan. Olo on outo, kun kaikki on mennyt niin yli.

– Palautuminen siitä kestää ainakin viikon. Ja Ferrarin 458-autossa oli niin kovat äänet, että pelkästään korvissa soi pari viikkoa. Kaasujalan jalkapohjasta lähtee yleensä vähän tunto. Saattaa kestää puolikin vuotta, että se oikeasti palautuu kunnolla.

Kuva maaliintulosta vuodelta 2011, jolloin Fisichellan, Brunin ja Vilanderin autokunta tuli luokassaan toiseksi.

Palataan Vilanderin, Brunin ja Fisichellan ensimmäiseen voittoon vuonna 2012.

Kolmikko oli jo ensimmäisellä yrityksellään vuotta aiemmin lähellä, mutta jäi lopulta toiseksi.

Vilander muistelee, että voitto oli tavoitteena, mutta ajatukset saattoivat mennä vähän uusiksi Fisichellan harjoitusten mällin jälkeen.

– Renkaita oli testattu ympäri Eurooppaa, matkusteltu ja oltu pois kotoa. Talli oli valmistautunut tarkkaan, Ferrari viilannut moottorikarttoja ja säätöjä. Sitten tuli tuommoinen homma, joka voi tapahtua kelle tahansa. Kävi sitten Fisichellalle.

– Siitä tulikin aika spesiaali tarina. Osoitus tiimihengestä ja siitä, ettei koskaan pidä antaa periksi.

Vilander muistaa, että keskittyminen oli kuitenkin nopeasti auton romuttumisen jälkeen siinä hetkessä, kun kaikki on taas valmista ja päästään radalle.

– Sen muistan faktana, että tiimipomo huomasi heti lämmittelyajon jälkeen, että tällä autokunnalla on mahis ihan mihin vaan. Niin hyvin se lähti heti menemään.

Vilander on Ferrarin mies. Vitriinissä mm. Kimi Räikkösen F1-kypärä.

Kolmikko olisi voinut voittaa useammankin Le Mans’n, mutta kaikki meni putkeen kahdesti. Toinen GTE Pro -luokan ykköstila tuli 2014.

Jälkimmäinen voitto maistui makealta, kun hän sai jakaa sen ystäviensä kanssa.

– Minulla oli kahdeksan tai yhdeksän kaveria vieraana, suurin osa heistä täältä Kankaanpäästä. Se toi spesiaalisäväyksen, Vilander sanoo kotipitäjässään omistamassa Bar & Grill Varikko -ravintolassa, jossa tätä haastattelua tehdään.

Kisaviikon aikana Vilander ei toki ehtinyt kavereitaan juuri nähdä – ja nämä nauttivat omalla tavallaan Le Mans’n taianomaisesta tunnelmasta ja antimista.

– Ja itse asiassa monesti kisani ovat menneet hyvin, kun mukana on ollut joku vieras. Olen yli 30 vuotta ajanut kisaa, ja 90-luvun puolivälistä lähtien reissannut yksin. Kun on kaveri mukana, tuo se erilaista fiilistä, kun muuten kyse on aika yksinäisen miehen hommasta.

Vilanderin toisesta ja todennäköisesti viimeisestä voitosta on kulunut seitsemän vuotta.

41-vuotias suhtautuu voittoihinsa tyynesti.

– Ei se muuttanut minua mitenkään, mutta siistiä niitä on näin monen vuoden jälkeen muistella. Hieno ajanjakso, johon mahtui paljon hyvää, Vilander toteaa.

Vaikka ei se aina juhlaa ollut. Vilander hymähtää muistoilleen.

– Kyllä se välillä harmitti matkustaa johonkin Espanjan takanurkkaan ajamaan pariksi päiväksi yötä päivää testiä. 30 rengassetistä pitäisi valkata, Bruni on yhtä mieltä ja minä yhtä mieltä. Ja sitten aina päätetään se, mitä Bruni sanoo. Ja kun kisassa ne eivät toimikaan, totean, että mähän sanoin, Vilander naurahtaa.

Hän sanoo nykyään katsovansa eri tavalla kaikkia, jotka ovat voittaneet Le Mans’n.

– Tiedän, mitä se vaatii.

On myös ollut erityistä saada jakaa se kanssakuljettajien ja tiimin kanssa.

– Mekaanikkojen ja inssienkin kanssa on sellainen elämänmittainen ystävyys jäänyt, kun yhdessä on käyty ne taistelut ja kilpailutilanteet läpi.