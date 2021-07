Unelmasta haaveillaan. Tavoitteen eteen tehdään töitä. Kaksi metriä ei ole Ella Junnilalle enää unelma. Se on realistinen tavoite.

Torunin EM-hallit maaliskuussa 2021. Ella Junnila valmistautuu ensimmäiseen yritykseensä korkeudesta 196. Junnila lähtee liikkeelle. Ensimmäisellä askeleella hän ottaa hyvän juoksuasennon. Neljä seuraavaa askelta hän kiihdyttää tasaisesti.

Loput neljä askelta Junnila juoksee kaartaen. Suoritus on riisutun hyvä. Mitään ylimääräistä ei ole. Junnila etenee hyvällä vauhdilla, ja kaarrekallistukset pysyvät kohdallaan.

Toiseksi viimeisellä askeleella hän iskee kantapään maahan, jotta painopiste laskee ja hyppääjä pääsee ponnistukseen ”nousussa”. Sitten tulee ponnistus. Junnila tietää jo tässä vaiheessa, että nyt tulee hyvä hyppy.

Kun urheilija tietää, että hyppy onnistuu, suorituksesta tulee levollinen. Ja kuten Junnila on itsekin sanonut ”levolliset hypyt ovat aina hyviä hyppyjä”.

Junnila ylittää riman ilman pienintäkään hipaisua.

Hän pomppii, huutaa, tuulettaa ja lysähtää sitten onnellisena maahan. Hän on tehnyt uuden Suomen ennätyksen ja johtaa EM-kisojen loppukilpailua.

Lopulta 196 riittää EM-pronssiin.

– Olen haaveillut aikuisten arvokisamitalista pienestä pitäen. Tämä tuntuu ihan uskomattomalta, Junnila kertoo kilpailun jälkeen.

Mitaleissa on aina lopullisuuden tuntua. Ne on kerran voitettu, eikä niitä kukaan voi enää ottaa pois. Nimet ja tulokset on painettu historian kirjoihin.

Junnilan EM-mitali tuntuu kuitenkin erilaiselta. Siinä on enemmän uutta alkua kuin kehitystien loppua.

Torun ei ollut päätepysäkki. Se oli vasta alkumatkan väliasema.

Kun Junnila rikkoi kaksi vuotta sitten kahdesti korkeushypyn Suomen ennätyksen, vähättelevillä vääräleuoilla oli vastaus valmiina: ”Palataan asiaan sitten, kun kaksi metriä ylittyy.”

Torun, 5. maaliskuuta 2021. Alkumatkan väliasema Junnilalle.

Lausahdus perustui olettamukseen, että naisten huipputasolla korkeushyppy ”alkaa” kahdesta metristä ja sitä huonommilla tuloksilla ei ole mitään asiaa mitaleille.

Kuten Junnila Torunissa osoitti, vähättelyllä ei ollut mitään totuuspohjaa. Eikä kyse ollut vain yksittäisestä kisasta. Edellisten kymmenen vuoden aikana EM-kisoissa on voitettu pronssia keskimäärin tuloksella 195. EM-halleissa keskiarvo on ollut 195,4 ja MM-halleissa 196 on riittänyt keskimäärin jopa hopeaan.

Toki ennätys ja arvokisojen mitalitulokset ovat kaksi täysin erillistä asiaa, mutta viimeistään Torunissa Junnila osoitti olevansa jo nyt kansainvälisen tason korkeushyppääjä.

Siksi moni yllättyi, kun Junnila kertoi kesäkuun puolivälissä vaihtavansa valmentajaa. Hyppääjää vuodesta 2017 valmentanut Jouko Kilpi sai väistyä.

Kilpi oli kulkenut Junnilan rinnalla matkan noin 172:sta 196:een, jos ennätyksen kehityksestä puhutaan. Seuraavien senttien kipuamiseen Junnila koki tarvitsevansa kuitenkin jotain uutta.

– Asia oli ollut jo pidemmän aikaa pinnalla, ja lopulta se konkretisoitui kevään mittaan. Usko omaan tekemiseen ei ollut tarvittavalla tasolla, tarvitsin jotain uutta, Junnila kertoi tuolloin.

Uuden valmentajan Tuomas Sallisen mukaan valmentajanvaihtoon ei liittynyt dramatiikkaa. Koko kolmikko istui yhdessä alas tekemään päätöstä.

– ”Jokke” sanoi heti, että urheilija päättää, Sallinen kertoo.

Sallisella on sekä valmentajan että fysioterapeutin tutkinto. Hän on ollut fysiikkavalmentajana pitkään tekemisissä Junnilan kanssa. Hän on Junnilalle tuttu valmentaja ja Junnila hänelle tuttu urheilija.

Vaikka Junnila on ylittänyt ulkokaudella 190 vain kerran, Sallinen näkee hänen kokonaistilanteensa hyvänä. Hänen mukaansa Junnila on äärimmäisen lahjakas, ja hänellä on paljon lajiin sopivia ominaisuuksia.

– Lisäksi Jokke on tehnyt äärimmäisen hyvää työtä hypyn tekniikan kehittämiseksi. Lajitekniikka ja ymmärrys ovat hyvällä tasolla. Ella hyppää ominaisuuksiinsa nähden korkealta.

Päästäkseen ylemmäs Junnilan pitää kehittää ominaisuuksiaan. Se pitää kuitenkin tehdä varoen, jotta tekniikka ei mene sekaisin.

Junnila on tilanteessa, jossa ylempiin korkeuksiin pääseminen vaatii fyysisten ominaisuuksien kehittämistä.

– Noin 190:een voi päästä hyvin erilaisilla fyysisillä ominaisuuksilla, kunhan tekniikka kehittyy. Sen jälkeen sentit tulevat lähinnä fyysisen kehityksen kautta. Voima ja nopeus eivät kuitenkaan siirry suoraan suoritukseen, hän sanoo.

Fyysisestä kehityksestä ei pysty rakentamaan yksinkertaista kaavaa, koska kyse on aina tekniikan ja ominaisuuksien liitosta.

– Ei riitä, että tekee teknisesti täsmälleen saman suorituksen. Pitää tehdä teknisesti yhtä hyvä suoritus uusilla ominaisuuksilla, Junnila avaa.

Äkkiseltään luulisi, että voiman tai nopeuden lisääminen olisi automaattisesti hyvä asia. Näin ei välttämättä ole. Kun tekniikka on rakennettu tai jopa optimoitu aiemmille ominaisuuksille, hyppy voi mennäkin sekaisin.

– Se liittyy lihasmuistiin ja hermotukseen. Kun tulee lisää vauhtia, ne eivät välttämättä pysykään enää mukana ja tekniikka hajoaa, Junnila sanoo.

Tuomas Sallinen otti kesällä vastuun Ella Junnilan valmennuksesta.

– Jos fyysiset ominaisuudet muuttuvat liian nopeasti, tekniikka ei välttämättä pysy mukana. Ellallekin on käynyt välillä niin, Sallinen vahvistaa.

Tässä mielessä korkeushyppääjä on kävelevä koelaboratorio. Kuinka paljon nopeutta, voimaa, kimmoisuutta ja räjähtävyyttä voi lisätä ilman, että tekniikka hajoaa? Lopputulos on yksilöllinen. Siksi täysin valmista reseptiä ei ole.

– Sen takia ei ole järkevää pyrkiä liian rajoihin muutoksiin. Tarvitaan sopivia askelia. Lähdemme kehittämään fyysistä puolta unohtamatta tekniikkaa, Sallinen toteaa.

– Lähivuosina on mahdollista tehdä paljonkin voimapuolella, mutta ei liikaa. Ellasta ei ole järkevää tehdä voimahyppääjää. Näen fysioterapeuttina voiman kuitenkin myös kroppaa suojelevana tekijänä. Esimerkiksi keskikroppa, sekä vatsa- että selkälihakset, tarvitsee Ellalla voimistamista. Toki myös jalkojen ojentamisvoimaa pitää lisätä. Ne ovat kuitenkin enemmän syksyn asioita.

” Sentit ovat vain numeroita. Maailmassa on paljon hyppääjiä, jotka ovat ylittäneet kaksi metriä.

Niin. Isompien muutosten aika on vasta syksyllä. Heinä-elokuun taitteessa Junnilan matkalla kun on vähän tavallista isompi väliasema: Tokion olympialaiset.

Urheilumaailmassa yksi asia johtaa usein toiseen. Kun Junnila voitti Torunissa EM-pronssia, hän ylitti samalla olympialaisten tulosrajan. Paikka olympialaisissa oli puolestaan yksi niistä tavoitteista, joita Junnila on uralleen asettanut.

– Olympialaiset ovat ne kisat. Se, että saa liittää itseensä olympiaurheilijan tittelin, on iso juttu.

Tietyllä tavalla olympiapaikkakin on matkalla väliasema. Osallistuminen on hieno ja tärkeä saavutus, mutta Junnilan tavoite on jossain vaiheessa voittaa olympiamitali.

– Se on suurin haaveeni ja tavoitteeni. Se on ollut sitä jo vuosikymmenen.

Junnila arvioi, että Tokiossa 195 riittää pistesijoille ja kaksi metriä mitaliin. Ulkokauden alussa hän sanoi tavoitteekseen nostaa Suomen ennätystä parilla sentillä ja vakiinnuttaa oma tulostaso 195:een. Jälkimmäisestä hän on ollut alkukaudella noin viiden sentin päässä.

– Huonoa virettä. Se on harjoittelulla korjattavissa. Treenit, juoksut ja puntit kulkevat, mutta viimeinen napsu puuttuu vielä. Minulla on täysi luotto, että se löytyy ennen Tokiota, hän sanoo.

Ella Junnila Kalevan Kisojen ennakkolehdistötilaisuudessa Tampereella 8. heinäkuuta 2021.

Kesäkuussa hänelle tuli monia kisoja, joissa jokseenkin jokainen hyppy oli erilainen. Se ei ole korkeushypyssä hyvä juttu. Jos hypyt poikkeavat paljon toisistaan, kunnon tulosta ei tule. Monilla hyppääjillä käy kuitenkin niin kisan mittaan. Usein jopa siten, että alemmissa korkeuksissa hyvin hallussa ollut hyppy katoaa, kun rimaa nostetaan.

– Tyypillinen ongelma korkeushyppääjällä on se, että hypyt alemmista korkeuksista ovat jopa parempia kuin ylempää. Ylemmissä korkeuksissa voi tulla liikaa puristusta ja yritystä. Usein näissä tilanteissa urheilija yrittää tehdä jotain sellaista, mitä hän ei osaa, vaikka jo varmasti hallinnassa olevat työkalut saattaisivat riittää, Sallinen kertoo.

Junnila sanoo tunnistavansa ilmiön lajin tasolla, mutta ei itsessään.

– Olen aina ollut huono hyppäämään matalista korkeuksista. Korkeutta pitää olla, jotta pakotan itseni tekemään hyviä hyppyjä.

Tässä tullaan Junnilan tärkeään vahvuuteen korkeushyppääjänä. Korkeushyppy on läpeensä paineistettu laji. Pituushyppääjä voi parantaa ennätystään kerralla vaikka puolella metrillä, jos kaikki osuu kohdalleen. Korkeudessa ennätys ei sen sijaan voi syntyä ”vahingossa”. Hypätä voi vain sen mitä rimassa on, ja hyppääjä tietää lukeman joka kerta.

Joillekin asetelma tuo ylimääräisen henkisen kynnyksen viimeistään silloin, kun pitäisi hypätä oma ennätys tai ratkaista arvokisamitali. Junnila kokee asetelman toisin.

– En pidä sitä kynnyksenä. Paineistaminen on lajin hienous. Ei voi kokeilla kuutta kertaa, että menisikö se ehkä nyt vai sittenkin kohta. Kun ollaan ennätyskorkeudessa, sen pitää mennä silloin.

Tämän jutun alkuperäinen työotsikko oli ”Vain muutaman sentin tähden”. Otsikko sisälsi ajatuksen siitä, että Junnilan kaikki tekeminen valmentajavaihdoksesta lähtien tähtää kahden metrin haamurajan saavuttamiseen.

Sitä kohti Junnila on matkalla. Sallinen sanoo ajattelevansa valmentajana kuin fysioterapeutti ja fysiona kuin valmentaja.

– Siitä vinkkelistä pidän Ellaa urheilijana, joka on vielä vahvasti kehitysvaiheessa. Se voi tuntua erikoiselta, kun kyse on Suomen ennätyksen tehneestä urheilijasta, mutta niin asia on.

Junnilalla on kehittymisen varaa. Sen lisäksi hänellä on kehittymiseen tarvittavat oppimisominaisuudet.

– Ella on siitä kiitollinen valmennettava, että häneen tarttuvat opeteltavat asiat. Sekä kroppa että pää vastaavat hyvin treeniin. Esimerkiksi voima tarttuu häneen hyvin, mutta samalla ajatukset ja pää pysyvät harjoituksissa hyvin mukana.

Sallisen mukaan kaksi metriä ei ole enää kaukana.

– Ei se paljosta ole kiinni. Kannattaa katsoa EM-hallien ylitys 196:sta ja päätellä siitä. Paljon kahteen metriin tarvittavista asioista on jo kasassa, Sallinen sanoo.

Torunissa Junnilan ja riman väliin jäi sentti tai kaksi. Siihen kaksi senttiä lisää ja kaksi metriä ylittyisi. Ei ihme, että Sallinen ei suostu puhumaan kahdesta metristä haamurajana. Hänelle se on tavoite, jonka Junnilan pitäisi pystyä saavuttamaan aivan lähivuosina.

– Eikä ole myöskään päätytavoite. Sentit ovat vain numeroita. Maailmassa on paljon hyppääjiä, jotka ovat ylittäneet kaksi metriä. Toki siihen tarvitaan ehjä harjoituskausi ja ehjä kilpailukausi.

Silti kaksi metriä on Junnillalle yksi uran tärkeimmistä tavoitteista. Ei ehkä pääteasema, mutta yksi keskeisimmistä asemista hänen matkallaan hyppääjänä. Hän haluaa olla ensimmäinen suomalainen nainen, joka ylittää kaksi metriä...

– En halua, vaan aion olla, Junnila tarkentaa saman tien.

Tarkennus on tärkeä. Haluamisella ja aikomisella on sama ero kuin unelmilla ja tavoitteilla. Jälkimmäisten toteutumisesta ei vain haaveilla. Niiden eteen tehdään töitä.

Vain siten juna etenee asemalleen – ja jatkaa matkaansa sen jälkeen.