Pahamaineinen rikollispomo kiristi Dana Whitea – pakomatkasta Las Vegasiin alkoi urheilumaailman mullistanut miljardien eurojen menestystarina

”Aggressiivisuuteni on saanut UFC:n tähän pisteeseen, mutta se on saanut minut myös monenlaisiin vaikeuksiin”, Dana White on sanonut.

Dana White on mullistanut urheilumaailman marssijärjestystä rääväsuiseen tyyliin jo 20 vuoden ajan.

Denverissä järjestettiin 12.10.1993 erikoislaatuinen ja aikanaan melko älyvapaalta kuulostanut urheilutapahtuma.

Kahdeksan eri kamppailulajien taitajaa otti toisistaan mittaa kahdeksankulmaisessa kehässä selvittääkseen, kuka on kovista kovin. Sääntöjä oli mahdollisimman vähän: kiellettyä oli vain silmien tökkiminen, iskut haaroihin ja pureminen.

Historian ensimmäisen Ultimate Fighting Championship -illan lähtökohdat olivat vaatimattomat.

Tapahtumaan kutsutut kamppailulajien suuret tähdet eivät olleet lotkauttaneet korvaansa villille idealle, eikä lehdistö ollut kovin kiinnostunut. Puitteetkin olivat karut. McNicholsin syrjäisellä areenalla oli järjestetty aiemmin vain kaksi pientä nyrkkeilytapahtumaa.

Brasilialainen jujutsun taitaja Royce Gracie voitti kaikki kolme otteluaan ylivoimaiseen tyyliin. Hän juhli historian ensimmäisenä UFC-mestarina puolityhjällä areenalla, kaukana valtavirtaurheilun silmien ulottumattomissa.

Vaatimattomista oloista alkoi myös UFC:n monien miljardien arvoiseksi kamppailulajien suurimpien tähtien leikkikentäksi kehittäneen Dana Whiten tarina.

Dana White Jr. syntyi Connecticutin Manchesterissa heinäkuussa 1969. Hänen isänsä oli alkoholisti, ja hänen vanhempansa erosivat kun hän oli vielä nuori. Perhe muutti Nevadaan, jossa Danan ja hänen siskonsa Kellyn kasvatuksesta vastasi käytännössä äiti June, silloin kun sairaanhoitajan töiltään kerkesi.

White oppi pitämään itse huolen itsestään jo nuorena. High schoolista valmistuttuaan hän muutti omin päin Bostoniin, jossa yritti kahteen otteeseen aloittaa opinnot collegessa. Opinnot jäivät molemmilla kerroilla nopeasti kesken.

Sen sijaan hän työskenteli muun muassa hotellien ovimiehenä ja teiden päällystäjänä. 19-vuotiaana White päätti, että hanttihommat saavat riittää. Oli aika jahdata oikeaa intohimoa: uraa kamppailulajien parissa.

White oli haikaillut aikansa omasta nyrkkeilyurasta, mutta tajusi verrattain nopeasti, etteivät rahkeet riitä siihen. Sen sijaan hän alkoi valmentaa paikallisia huonoista oloista tulleita lapsia ja nuoria sekä pitää maksullisia nyrkkeilytunteja rahakkaille bostonilaisille.

Bisnes kukoisti, kunnes Bostonista tuli lähtö dramaattisella tavalla. Pahamaineisen rikollispomo James ”Whitey” Bulgerin alaiset ilmestyivät Whiten nyrkkeilytunnille ja yrittivät kiristää tältä rahaa.

James ”Whitey” Bulger oli pahamaineinen bostonilaisgangsteri.

Aluksi White jätti uhkaukset huomiotta.

– Eräänä päivänä puhelimeni soi. He halusivat 2 500 dollaria, mikä tuntui minusta tuolloin kuin 25 000 dollarilta. Sanoin heille, ettei minulla ole sellaisia rahoja. He antoivat minulle vuorokauden aikaa. Sinä päivänä ostin lentolipun ja palasin Vegasiin, White muisteli vieraillessaan Graham Bensingerin podcastissa.

Vegasissa White törmäsi ensimmäistä kertaa UFC:hen, joka oli ehtinyt hankkia pahamaineisen kulttimaineen kamppailulajien joukossa.

Vaikka isot urheilumediat eivät innostuneet historian ensimmäisestä UFC-illasta, yleisö kyllä innostui. Tapahtuman maksullinen tv-lähetys ostettiin 90­000 kotiin, ja illan koostevideosta tuli yllätyshitti videovuokraamoissa.

Vapaaotteluille oli siis selkeästi markkinarako, mutta seuraavien vuosien aikana UFC pysyi kaukana parrasvaloista. Brutaalit ja kaoottiset ottelutapahtumat olivat liikaa monille päättäjille.

Vuonna 1996 senaattori John McCainin kampanjointi johti siihen, että 36 Yhdysvaltain osavaltioista kielsi UFC:n silloisessa muodossaan. McCain kutsui lajia barbaariseksi ihmisten kukkotappeluksi.

– Alun perin UFC:n luojat eivät ajatelleet luovansa urheilulajia. Ideana oli vain selvittää kertaluontoisesti, minkä taistelulajin urheilijat ovat parhaita. Kun se oli menestys, totta kai he järjestivät aina uusia tapahtumia, White kertasi UFC:n alkuvuosia omasta näkökulmastaan Bensingerille.

2000-luvun alkuun mennessä UFC oli taloudellisesti ahtaalla. White oli päässyt lajin pariin toimimalla muun muassa aikansa suuren tähden Tito Ortizin managerina ja näki ison tilaisuutensa koittaneen. Hän otti yhteyttä lapsuudenystäviinsä Lorenzo ja Frank Fertittasiin, jotka olivat perineet kasinoalalla menestyksekkäästi toimineen isänsä liiketoiminnan ja varallisuuden.

– Sain selville, että UFC:n väki oli ongelmissa ja joutuisivat luultavasti laittamaan pillit pussiin. Olin käynyt UFC-tapahtumissa, ja siellä katselin ympärilleni kuvitellen, mitä kaikkea lajin kanssa voisi tehdä. Ajattelin, että tästä saattaisi tulla tosi iso juttu. Joten soitin Fertittaseille ja kerroin UFC:n olevan ongelmissa, ja että meidän pitäisi ostaa se. Kuukautta myöhemmin omistimme yhtiön, White muisteli.

White omisti nyt kymmenen prosenttia UFC:stä. Hänet nimitettiin yhtiön puheenjohtajaksi.

Dana White ja Fertittan veljekset ostivat UFC:n kahdella miljoonalla dollarilla.

Kahden miljoonan dollarin hinnalla Fertittasit ja White saivat itselleen oikeuden UFC-brändiin ja yhden kahdeksankulmaisen kehän. Ensimmäiset vuodet olivat tuskaisia, ja työtä oli paljon: muun muassa nettiosoite ufc.com oli neuvoteltava pois User Friendly Computers -nimisen pikkufirman sitkeän johtajan nimistä.

Whiten johdolla UFC järkevöitti liiketoimintaansa ja alkoi tavoitella isompia sponsoreita sekä asemaa vakavasti otettavana urheilulajina. Muutaman vuoden ajan organisaation olemassaolo keikkui veitsenterällä, mutta vuonna 2005 alkanut tosi-tv-ohjelma The Ultimate Fighter osoittautui organisaatiolle suureksi käännekohdaksi.

Sarjan myötä katsojat pääsivät tutustumaan ottelijoiden värikkäisiin persooniin kehän ulkopuolella. Ensimmäisen kauden huipentanut kevytsarjan titteliottelu Forrest Griffinin ja Stephan Bonnarin välillä oli ensimmäinen suorana lähetyksensä kansallisella tv-kanavalla esitetty UFC-ottelu. Kiivas ja jännittävä tapahtuma toi lajille paljon uusia seuraajia. Siitä alkoi toden teolla UFC:n rakettimainen nousu jättimäiseksi urheilubrändiksi.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana elämää suuremmat hahmot supertähtien Conor McGregorin ja Ronda Rouseyn johdolla tekivät UFC:stä kamppailulajien ehdotonta aatelia niin urheilullisesti kuin myös suosion määrässä mitattuina.

UFC:n pomona White tasapainotteli jatkuvasti salonkikelpoisuuden ja rosoisuuden välimaastossa. Toisaalta laji oli siistittävä sellaiseksi, että valtavirtaan murtautuminen oli mahdollista, mutta toisaalta juuri säröisyys ja vaaran tunne olivat suuressa roolissa vapaaotteluiden viehätyksessä.

Griffin–Bonnar oli ensimmäinen suorana lähetyksenä kansallisella tv-kanavalla esitetty UFC-ottelu.

Ronda Rousey on todella suosittu urheilija.

Whiten johdolla UFC:stä tuli vuosikymmenessä laji, jossa äärimmäisen tasokas huippu-urheilu yhdistyy vapaapainin maailmasta tuttuun draamaan ja elämää suurempiin persooniin.

Vuonna 2016 Fertittasit ja White myivät kahdella miljoonalla dollarilla ostamansa yhtiön urheilumarkkinoinnin jättiläiselle VME-IMG:lle ja joukolle muita sijoittajayrityksiä. Hinnaksi tuli neljä miljardia dollaria. Kyseessä oli ESPN:n mukaan tuolloin rahakkain urheiluorganisaation kauppa historiassa.

White pysyi UFC:n puheenjohtajana ja omistaa yhä osuuden organisaatiosta. Hän hankki vuonna 2017 Las Vegasista kolmen ökykartanon kompleksin, josta pulitti mediatietojen mukaan noin 6 miljoonaa dollaria. UFC:n puheenjohtajan henkilökohtaisen varallisuuden on arvioitu olevan 500 miljoonan dollarin eli noin 415 miljoonan euron luokkaa.

McGregorin ja toisen supertähden Habib Nurmagomedovin välisen titteliottelun katseluoikeuden osti vuonna 2018 sisäpiiriarvioiden mukaan 2,4 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Ottelu rikkoi ensimmäisenä UFC-tapahtumana kahden miljoonan katseluoikeuden oston rajan.

Toukokuuhun 2021 mennessä oli järjestetty yhteensä 561 UFC-iltaa 161:ssä eri kaupungissa ja 28 maassa.

Conor McGregor ja Habib Nurmagomedov ottivat yhteen vuonna 2018.

Riemukulun varrelle on mahtunut myös töyssyjä. Esimerkiksi lajin viime vuosikymmenen kultapoju McGegor on pyörinyt otsikoissa vähintään yhtä paljon kehän ulkopuolisten värikkäiden edesottamuksiensa takia kuin otteluidensa – eikä hän ole lajin tähdistä ainoa arkielämänsä törttöilyillä toistuvasti kohahduttanut ottelija.

Jos UFC:n urheilijat ovat värikästä ja hankaluuksiin asti suupalttia väkeä, niin sitä on myös itse White. Tinkimätön piiskuri lajin huipulla on kiistanalainen hahmo, joka ei pelkää käyttää kovaa kieltä edes oman yhtiönsä tähtiä kohtaan.

Armottomalla asenteella organisaatiota johtava White on muun muassa todennut naisten höyhensarjan UFC-ottelijan Cris Cyborgin näyttävän ”mieheltä mekossa” ja on haukkunut entistä ottelijaa Brendan Schaubia älykääpiöksi tämän uran jo päätyttyä.

Tällaisia kommentteja ei voisi kuvitella kuulevansa minkään muun suuren urheiluorganisaation puheenjohtajalta.

Vastustajan mollaaminen, niin kutsuttu trash talk, on aina ollut osa monia kamppailulajeja, ja nuoresta asti lajikulttuuriin vihkiytynyt White on kuin kaiken tuon kukkoilun ja kovien puheiden ruumiillistuma.

Whiten linja on pysynyt armottoman rääväsuisena läpi 20-vuotisen puheenjohtajuuden. Hänen mukaansa se on yksi olennaisimmista syistä sille, että UFC:stä on tullut niin suuri ilmiö, joka se tänä päivänä on.

– Aggressiivisuuteni on saanut UFC:n tähän pisteeseen, mutta se on saanut minut myös monenlaisiin vaikeuksiin. Minä sanon ihan mitä haluan. PR-ihmiset eivät laita sanoja suuhuni, olen heidän suurin painajaisensa. Sillä tavalla tämä yhtiö on rakennettu, hän pohti Bessingerin podcastissa.

” PR-ihmiset eivät laita sanoja suuhuni.

Dustin Poirier kohtasi heinäkuussa 2021 Conor McGregorin UFC:n superottelussa.

White saattaa itse romantisoida rajuja kommenttejaan osaksi sitä räväkkyyden romantiikkaa, jonka ympärille UFC:n suosio on rakentunut. Monet hänen järjestönsä nimissä ottelevista urheilijoista näkevät asian toisin.

UFC:n 2000-luvun alun supertähti Ortiz on kuvaillut entistä manageriaan ihmishirviöksi.

Samoilla linjoilla ovat törkykommenteista kärsineet Cyborg ja Schaub.

– Minulla ei ole kovin hyvää suhdetta Dana Whiteen. Hän kiusasi minua internetissä, ja sen takia kärsin kiusaamisesta joka paikassa. Hän ei ole koskaan pyytänyt minulta anteeksi. Minulla on tytärkin, eikä tämä ole mielestäni mukavaa, Cyborg kommentoi Whiten puheita lehdistötilaisuudessa vuonna 2018.

– Monen miljardin arvoisen yhtiön puheenjohtaja puhuu tuollaista paskaa jo uransa päättäneestä henkilöstä. Jos minkä tahansa muun yrityksen johtaja toimisi noin, hän menettäisi työpaikkansa, tylytti taas Schaub tunteikkaassa Instagram-videossa Business Insiderin mukaan vuonna 2018.

Cris Cyborg on kärsinyt Dana Whiten törkykommenteista.

Brendan Schaub on nykyään stand up -koomikko.

Ottelijoille Whitelta saatu arvostus on reitti menestykseen. Toisaalta hänelle pettymyksen tuottaminen herättää heti pelon uran päättymisestä.

– Sitä tekee parhaansa mukaan töitä ja toivoo hyväksyntää pomolta, joka määrää kohtalostasi. Hän päättää, ketä vastaan ottelet sekä minkä verran julkisuutta, sponsoreita ja menestystä saat. Sitä toivoo pienintäkin merkkiä hyväksynnästä. Jos pomo kävelee ohitsesi ja kehaisee sinua hienosta työstä, sillä pärjää pitkälle, Schaub kuvaili Whiten asemaa videossaan.

UFC 249 -otteluilta järjestettiin jo toukokuussa 2020 koronakriisistä huolimatta.

On Whiten johtamistyylistä tai persoonasta sitten mitä mieltä tahansa, kukaan ei voi kiistää hänen taitojaan bisnesmiehenä. Viimeisimpänä osoituksena UFC-pomon peräänantamattomuudesta käy koronapandemian aikakausi.

Vaikka White lopulta vastahakoisesti suostuikin siirtämään vuoden 2020 huhtikuulle suunniteltua UFC 249 -otteluiltaa sponsoreidensa painostuksen myötä, järjestettiin tapahtuma jo toukokuun yhdeksäntenä, kun suurin osa isoista urheilulajeista alkoi vasta varovaisesti suunnitella paluuta tositoimiin.

White otti jälleen ison riskin.

Se kannatti.

Floridassa järjestetyssä tapahtumassa yksi ottelu jouduttiin perumaan koronatartunnan takia, mutta korona-ajan ensimmäisten isojen urheilutapahtumien joukkoon kuulunut ilta oli menestys.

Heinäkuusta eteenpäin UFC-iltoja järjestettiin mahtipontisesti nimetyllä ”Fight Islandilla” Abu Dabin edustalla Yasin saarella.

– Tämä oli paras vuosi, mikä meillä on koskaan ollut. On hullua sanoa se, mutta rikoimme oikeastaan kaikki ennätyksemme lippuluukkutuloja lukuun ottamatta, White hehkutti TSN:lle loppuvuodesta.

Somenäkyvyydeltään UFC on jo noussut NBA:n jälkeen yhdysvaltain toiseksi suosituimmaksi urheilusarjaksi. Katsojamäärät vuodesta 2019 lajin tv-oikeudet omistaneella ESPN:llä jatkavat kipuamistaan.

90-luvulla kulttisuosioita nauttinut kummajaislaji on kehittynyt yhdeksi urheilumaailman jättiläisistä, ja suunta on yhä vain ylöspäin.