SE-sensaatio Senni Salminen ehti jo pohtia jopa uransa lopettamista – yksi päätös mullisti kaiken

Entinen huippuseiväshyppääjä Matti Mononen, 37, istuu tyynen oloisena Paavo Nurmen stadionin katsomossa, kun hänen valmennettavansa Senni Salminen kolmiloikkaa kilpaa ensi kertaa tänä kesänä.

Kaksi ensimmäistä hyppyä kantavat hyvin hieman yli 14 metrin, mutta kolmannella rävähtää. Loikat pitävät, vauhti kestää yli lankun ja tulostaululle ilmestyy sarja 14,51.

Mononen ei riehaannu katsomossa. Ylen pikahaastattelussa hän toteaa, naama peruslukemilla, suorituksen olleen ihan hyvä perushyppy.

Salmisen tullessa Monosen valmennukseen syksyllä 2018 hänen ennätyksensä oli 13,18. Salmisella oli takanaan hankalia kausia, ja nuori urheilija pohti jopa uransa lopettamista.

Kahdessa ja puolessa vuodessa Salmisen ennätys oli parantunut huimat metrin ja 33 senttiä.

Tämä juttu julkaistiin Urheilulehdessä 16.6.2021. Sen jälkeen Senni Salminen on hypännyt Suomen ennätykseksi 14,63.

Satutarina alkoi rakentua, kun Salminen pyysi aiemmin fysiikkavalmennuksessaan mukana ollutta Monosta tarttumaan valmennuksen kokonaisvastuuseen.

Tuon tarinan päätöspiste ei ole vielä lähellekään näkyvissä.

Senni Salminen pitää hallussaan tämän hetken Suomen ennätystä 14,63.

Mononen on auttanut Salmisen uran jyrkkään nousuun melko tuoreena valmentajana. Hän lopetti urheilu-uransa vuonna 2017 ja siirtyi sen jälkeen nopeasti valmennuksen maailmaan.

– Oman urani aikana valmensin jo hiukan fysiikkapuolella Imatran Urheilijoissa. Kun panin virallisesti urani pakettiin, nopea siirtymä valmennukseen oli aika luonteva. Huomasin, että valmentamisesta saan samoja kaipaamiani asioita kuin mitä sain urheilijana, Mononen sanoo.

Yleisurheiluvalmentaja Matti Mononen.

Mutta miksi juuri kolmiloikka? Miksi Monosesta ei tullut seiväsvalmentajaa?

– Olihan se iso haaste, mutta pidän haasteista. Piti vain alkaa kehittää itseään. Mietin, että voi olla ihan hyväkin juttu lähteä eri lajiin täysin puhtaalta pöydältä. Tuntemattomille vesille hyppääminen on hiukan pelottavaa, mutta kun tulosta tulee, siitä saa todella paljon itseluottamusta. Olen alusta asti kysellyt paljon muiden loikkavalmentajien mielipiteitä, mutta aika nopeasti oma valmennuslinja alkoi hahmottua, Mononen taustoittaa.

– Tutkin ja analysoin itse lajia paljon. Katselin huippujen hyppäämistä. Johan Meriluodolta olen saanut paljon hyviä vinkkejä, niin myös Tuomas Salliselta ja Suren Ghazaryanilta. En halua kuitenkaan kopioida kenenkään juttuja, vaan nimenomaan kertyneen tietopohjan avulla jalostaa oman linjani.

Nyt hänen valmennusryhmässään on yksi pituushyppääjä, kolme kolmiloikkaajaa ja yksi seiväshyppääjää. Salmisessa Mononen näki heti potentiaalin, mikä nostatti valmentamisen liekin roihuamaan.

– Se todellakin herätti minut valmentamiseen, kun näin, että tässä minulla on urheilija, jolla on oikeasti mahdollisuus menestyä kansainvälisestikin.

Mononen näki potentiaalin, vaikka Salmisen tulokset eivät olleet 22-vuotiaalle urheilijalle kummoisia. Saman ikäisenä kova kilpakumppani Kristiina Mäkelä oli hypännyt 52 senttiä pidemmälle.

– Kun lähdimme tekemään töitä yhdessä, Sennin nopeus ei ollut hyvällä tasolla. Sen parantamisessa on ollut iso työ. Ennen sitä jouduimme tekemään aika paljon pohjaa. Keskivartalon ja kropan hallinnan kohdalla oli jätetty aika paljon juttuja tekemättä. Onneksi minulla oli juuri niistä omia kokemuksia, ne olivat minun vahvuuksiani.

– Kun nämä asiat on saatu kuntoon, Senni pystyy viemään loikat loppuun asti, vaikka vauhti tai asento ei olisikaan niin hyvä. Pikkuhiljaa olemme rakentaneet lisää fysiikkaa. Voiman ja nopeuden lisääntyminen ovat suurimpia syitä kehitykseen.

Mononen näki Senni Salmisessa heti potentiaalia.

Kun kaksikon yhteistyö alkoi, Salmisen 20 metrin lentävän juoksun ennätys oli 2,30. Rinnallevedossa nousi 70 kiloa. Nyt sama lentävä kulkee 2,10 ja rinnalle nousee 90 kiloa. Kaksikon ensimmäinen yhteinen vuosi meni pohjia tehdessä ja puutteita paikatessa, mutta silti jo 2019 ennätys parani lukemiin 13,85. Viime kesänä ylittyi ensi kertaa 14 metriä (14,04).

– Kun pääsimme tilanteeseen, missä pystyimme tekemään ajattelemiani juttuja, kehitystä tuli mukavasti. Voima- ja nopeuspuolella pitää olla koko ajan progressio käynnissä. Tykkään teettää paljon yhden jalan juttuja punttisalilla, niissä Senni on edennyt ihan huimasti. Olemme keskittyneet paljon voiman eri muotoihin. Meillä on ohjelmassa myös pitovoimaa, jarruttavaa voimaa ja isometristä voimaa.

– Siksi Sennin pidot ovat parantuneet paljon ihan varpaista kaulaan asti. Tämä näkyy hyvinä pitoina kilpailusuorituksissa, kun loikan kontakti otetaan vastaan. Nyt parantuneet ominaisuudet on saatu siirrettyä lajiin, ja tekniikkakin toimii, Mononen näkee.

Menee usein melko pitkään, ennen kuin urheilijalle löytyy tismalleen sopiva linja uuden valmentajan alaisuudessa. Mononen ja Salminen löysivät sen hämmästyttävän nopeasti.

– Meillä on oikein hyvä luottamus molempiin suuntiin. Jos en pääse joskus katsomaan treenejä, tiedän, että Senni ne tekee. Hän on myös oppinut luottamaan minuun, vaikka sanon aina, että kaiken tekemisen saa kyseenalaistaa.

– Nyt Senni elää kauttaaltaan huippu-urheilijan elämää. Positiivisuus ja kova asenne paistavat kaikesta tekemisestä. Itse en tällä hetkellä edes koe sitä työksi, kun teen Sennin kanssa hommia. Tykkään itsekin edelleen kisailla. Jos juoksemme Sennin kanssa lyhyitä vetoja, siinä saa painaa ihan tosissaan, muuten tulee pataan. Meillä huumori osuu yhteen, ja homma toimii, edelleen teräskuntoinen Mononen kertoo.

Mononen kertoo, ettei koe Salmisen kanssa tekemäänsä työtä oikeastaan edes työksi. – Tykkään itsekin edelleen kisailla.

Matti Mononen kävi peruskoulun loppuun. Sen jälkeen hän ainoastaan urheili lähes 20 vuotta. Muutama vuosi sitten hän suoritti entisille huippu-urheilijoille räätälöidyn valmentajan ammattitutkinnon. Varsinaisia ”rehellisiä” töitä hän ei ole koskaan tehnyt.

– Olen ammattivalmentaja. Urheilijat maksavat palkkani. Lisäksi teen fysiikkavalmennusta eri lajien urheilijoille, ja olen akatemiavalmentaja. Nyt on ollut hyvin töitä, eikä ole tarvinnut haalia itselleen liikaa valmennusta. Olen pystynyt tosi hyvin keskittymään henkilökohtaisten valmennettavieni tekemiseen.

Omalla urallaan Mononen tunnettiin puolihulluna harjoitusmaanikkona, jolla oli hyvinkin epäortodoksisia valmentautumismetodeja. Hän mm. juoksi parhaimmillaan minuuttiin 400 metrin vedon 3-kiloinen seiväs tanassa.

Kun Mononen loukkaantui autokolarissa vuonna 2005, hän päätti tehdä 30 000 vatsalihasliikettä viikossa. Siihen kului 4–5 tuntia päivässä, mutta Mononen teki ne, koska oli päättänyt tehdä. Samankaltaista itsensä ylittämistä Mononen vaatii aika ajoin myös urheilijoiltaan.

– Meidän treenaamisemme on etupäässä aika terävää ja räjähtävää. Harvoin päästään mukavuusalueen ulkopuolelle, minne on joskus mielestäni mentävä. Olemme tehneet esimerkiksi polvenkorkuisessa umpihangessa juoksuja ja kaikenlaisia loikkia niin kauan kuin jalat liikkuvat. Kovat rappusharjoitukset ovat myös hyviä. Ei näitä toki voi liian usein tehdä. Ajankohdat on mietittävä tarkkaan.

– Sennin kanssa perinteeksi on muodostunut askelkyykkyharjoitus ennen joulua. Laitetaan 55 kiloa niskaan ja mennään askelkyykkyjä käytännössä niin pitkään kuin pääsee. Se on ollut noin 60 metrin matka. Itse tein tuon saman 100 kiloa niskassani. Kun tuossa treenissä on mennyt 20–30 metriä, tuntuu, ettei jaksa enää askeltakaan.

– Kun sen kynnyksen pystyy ylittämään, sitä vain jatkaa ja jatkaa. Silloin urheilija huomaa, että pystyy todella koviin suorituksiin, kun vain oikeasti tahtoo. Tällaisten harjoitusten läpivienti ja itsensä ylittäminen tuovat valtavasti itseluottamusta urheilijalle.

Rääkkiharjoitusten voisi kuvitella olevan urheilijoille pelottavia ja äärimmäisen inhottavia.

– Tavallaan urheilijat tykkäävät näistä treeneistä. Eivät ehkä sillä hetkellä, kun niitä tehdään, mutta sen jälkeen. Senni tykkää haastaa itseään ja mennä välillä ihan ”limitille”.

Mononen haluaa viedä valmennettaviaan välillä äärirajoille.

Mononen kokee, että omasta urheilu-urasta on ollut valmennustyössä paljon iloa. Etenkin henkisen puolen vahvistamisessa. Hän pystyy samaistumaan urheilijoiden tunnetiloihin ja olemaan läsnä hyvillä ja huonoilla hetkillä.

– Pystyn opettamaan tietynlaista lujuutta. Tiedän, millaista arjen pitää olla, kun haluaa huippu-urheilijaksi. Kysehän ei ole pelkästään urheilemisesta vaan myös siitä, että saa kaikki muutkin elämän palaset sellaiseen asentoon kuin huippu-urheilijalla täytyy olla. Ihan huipulle tähdätessä sillä on todella paljon merkitystä, mitä tekee niiden vuorokauden 20 muun tunnin aikana, kun ei ole treenaamassa.

Mielikuva, joka Monosesta hänen oman uransa aikana syntyi, saattaisi viitata enemmän neuvostohenkisesti ruoskaa paukuttavaan diktatuurivalmennukseen kuin ruotsalaistyyppiseen ymmärtävään diskuteeraamiseen. Tässä suhteessa Mononen kertoo muuttuneensa.

– Omalla urallani oli paljon vastoinkäymisiä, mutta urani loppupuolella pystyin muuttumaan positiivisemmaksi. Vaadin paljon valmennettavilta, mutta positiivisuuden kautta. Huumorilla on myös oma osuutensa valmennuksessani. Lisäksi tykkään edelleen tehdä urheilijoiden kanssa itsekin aika paljon treeniä.

– Fysiikkapuolella yritän näyttää esimerkkiä, miten joku voimapuolen juttu esimerkiksi tulisi tehdä. Koen olevani valmentajana ikään kuin joukkueen kapteeni.

4-vuotiaan ja 7-kuukautisen tytön isänä Mononen joutuu myös miettimään valmentamisen aiheuttamia uhrauksia. Päivät venyvät pitkiksi, ja vapaapäivät ovat harvassa. Mononen saa kuitenkin valmentamisesta niin suuria ”säväreitä”, että on valmis tekemään uhrauksia.

– Valmentamisessa hienointa on tämä kokonaisvaltaisuus. Siitä tulee itselle valtavan hyvä olo, kun pystyy auttamaan urheilijaa eteenpäin. Sekin on hienoa huomata, kun ominaisuusharjoittelu saadaan siirrettyä onnistuneesti kilpailutilanteeseen. Kilpailutilanteet koukuttavat minua todella paljon, varsinkin, jos on mahdollisuus päästä aina isompiin ja isompiin kilpailuihin mukaan.

– Se jännitys, mikä valmentajalla on ennen isoa kilpailua, on juuri se asia, mitä on jäänyt kaipaamaan omalta uralta. Nyt sen saa takaisin. On samaan aikaan tosi raastavaa ja ihan mahtavaa, kun seuraat kilpailua valmentajana, eikä voi itse tehdä enää mitään.