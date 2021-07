Wide ContentPlaceholder

Urheilulehden parhaat

Rakastettu Ferrarin tähti solmi yhden F1-historian onnettomimmista sopimuksista – laukoi kylmän totuuden ”hukkaan heitetyistä” mestaruuksista

Paikka Ferrarin ohjaamossa on aina ollut formuloiden himoituin. Punaisen oriin penkki on myös sarjan kovin painekattila. Tulos tai ulos – joskus se on molemmat.